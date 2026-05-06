Los 20 mejores juegos similares a Banished en 2025: estrategia y supervivencia

Juegos comoDesterrado Pon a prueba tu capacidad para sobrevivir en un mundo medieval realista y hostil. Desterrado dio origen a un género basado en la paciencia y la perseverancia, en el que la comunidad lo es todo. Estos juegos de estrategia y construcción de ciudades, con gran nivel de detalle, comparten ese espíritu y convierten la supervivencia en una forma de arte.

Te enfrentarás a incursiones, a fenómenos naturales catástrofes, ycualquier cosapara construir tu nueva vivienda. Estos juegos mantienen vivo ese ciclo de tensión y triunfo, tanto si gestionas una aldea tranquila como una fortaleza en ruinas.

Algunos son duros, otros conmovedores, pero todos recompensan una estrategia bien planificada que te lleve al éxito. Si estás listo para liderar, explorar y construir, no para dominar ni por dinero, los mundos que te esperan a continuación te están llamando.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Banished

Aquí tienes algunos juegos similares a Desterrado. Saben equilibrar las dificultades y la esperanza mejor que otros. Estos tres destacan por su capacidad para convertir las dificultades en satisfacción:

Life is Feudal: La aldea del bosque (2017) – Es el mejor juego similar a Desterrado, en el que se combinan el realismo, la supervivencia y la satisfacción de cada comida ganada a pulso. Dinastía medieval (2020) – Un viaje en primera persona desde el hambre hasta el patrimonio, en el que la supervivencia se convierte en una historia de legado y resistencia. Año 1701 (2006) – Una lección magistral de precisión económica que convierte las rutas comerciales y la visión de futuro en la verdadera medida de un imperio.

Si te encanta esa mezcla de presión y progreso que Desterrado que se han hecho famosas, estas tres deberían ocupar los primeros puestos de tu lista. Sigue leyendo para descubrir más mundos forjados por las dificultades, la esperanza y tu próxima gran ciudad.

Los 20 mejores juegos similares a Banished: estrategia y construcción de ciudades

Estos juegos de simulación de colonias, cuidadosamente seleccionados, combinan la exploración, la planificación minuciosa y el crecimiento significativo de los pueblos. Ya sea defendiéndote de las incursiones o construyendo una ciudad próspera, cada partida captura el encanto de la estrategia a largo plazo y el progreso constante. ¿Cuántas ciudades construirás en estos juegos similares a Desterrado?

1. Life is Feudal: La aldea del bosque [Un juego de construcción de ciudades y supervivencia medieval realista, al estilo de Banished]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulador realista de supervivencia y construcción de ciudades medievales Plataformas PC Año de estreno 2017 Creadores Mindillusion/Bitbox Ltd. Características únicas Condiciones climáticas adversas, vista del pueblo en primera persona, un sistema de agricultura muy detallado y un sistema de moral Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas (la duración del modo supervivencia en el mundo abierto varía mucho) Lo que me gustó Cada comida y cada techo se ganan a pulso

La primera helada no solo destruye los cultivos, sino que… pone a prueba cada decisión que has tomado. Life is Feudal: La aldea del bosque recoge la silenciosa lucha de Desterrado y le da fuerza. No solo gestionas recursos; luchas por el bien de las generaciones futuras.

Cada comida cuenta, y cada error puede repercutir en toda la familia. Empiezas con un pequeño grupo de colonos, un pedazo de tierra y esperanza. Las estaciones influyen en todas las decisiones: siembra en primavera, cosecha en otoño y prepárate para el frío del invierno.

La comida, la leña y la fe mantienen vivo a tu pueblo. Cada aldeano tiene un nombre, una familia y unas habilidades que conforman la mano de obra. Cuando llega una enfermedad o el frío, la pérdida de un solo aldeano puede desestabilizar toda la aldea. La logística se convierte en un legado mientras los ves vivir su vida.

Por qué lo elegimos In Life is Feudal: La aldea del bosque Cada barra de pan y cada vida cuentan. Es una experiencia de supervivencia rústica exigente, pero gratificante.

Me gusta cambiar a modo en primera persona y paseando entre las cabañas de paja, viendo mi la creación y las decisiones sobre el terreno. Los árboles tecnológicos impulsan el progreso, pero son el ritmo del trabajo diario y las escasas cosechas lo que te mantiene enganchado.

La rotación de cultivos, la gestión del almacenamiento y el crecimiento de la familia son factores importantes en este juego de construcción de ciudades de supervivencia realista.

Mi veredicto: Cada semana que he sobrevivido en Life is Feudal: La aldea del bosque Es como ganar una guerra.

¿Qué opinan los jugadores?

El ajedrez mola

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He jugado a él durante muuuuuchas horas.

2. Dinastía medieval [Un simulador de supervivencia y colonización medieval en primera persona inspirado en Banished]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Simulador de supervivencia y colonización medieval en primera persona Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce Now Año de estreno 2020 Creadores Render Cube/Toplitz Productions Características únicas Un sistema que combina la supervivencia con la construcción de una dinastía y el legado generacional Duración media de la partida 60-120 horas (historia + desarrollo del asentamiento) Lo que me gustó Se empieza con un palo y se termina con un linaje

In Dinastía medieval La mañana no te da los buenos días, te pone a prueba. No basta con sobrevivir a la Edad Media, túgraba tu historia en ellos. Un día estás cazando conejos para comer; al día siguiente, fundas un pueblo destinado a perdurar más allá de tu vida mortal.

Estomundo abierto, en primera personamezcla dejuego de simulación de vida y construcción de ciudades captura la vida medieval. La luz del sol filtrándose entre los pinos, el humo que se eleva desde los tejados y el murmullo de un mundo que sigue su curso, estés tú ahí o no.

Por qué lo elegimos Dinastía medieval convierte la supervivencia diaria en una historia que se transmite de generación en generación. Es uno de los pocos juegos en los que tu nombre perdura a lo largo de las estaciones.

Recogerás leña, fabricarás herramientas, cultivarás la tierra y asignarás tareas a tus colonos. Las estaciones cambian, los recursos varían y Cada decisión determina el futuro de tu familia. Las decisiones se perciben como algo personal cuando estás construyendo tu casa de campo o preparándote para el invierno.

Las misiones y las relaciones dan vida a la rutina, mientras que los herederos y el linaje asegura que tu dinastía perdure a lo largo de las generaciones. Me gustaDesterrado, aprendí rápidamente que una mala cosecha o un invierno riguroso pueden echar por tierra horas de progreso. Cada aldeano cuenta, y Todo plan necesita un plan B.

Mi veredicto: Deja tu huella en la historia en Dinastía medieval.

¿Qué opinan los jugadores?

algo que no te va a gustar

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Es un juego de construcción de pueblos divertido y relajado en el que puedes disparar flechas a los osos en el trasero.

3. Año 1701 [Un clásico juego de construcción de ciudades con una gestión de recursos muy detallada]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades y simulación comercial Plataformas PC, GeForce Now Año de estreno 2006 Creador/es Diseños relacionados/Girasoles interactivos Características únicas Rutas comerciales de la época colonial, economía estratificada, diplomacia, orientación hacia la expansión Duración media de la partida 25-80 horas (campaña + modo libre) Lo que me gustó Lograr el equilibrio resulta tan gratificante como obtener beneficios

Hay algo adictivo en una buena ruta comercial: ver cómo las líneas de suministro funcionan a pleno rendimiento mientras tus islas se transforman en horizontes bordeados de oro. Año 1701 alimenta esa obsesión. No solo construyes ciudades; tú orquestar la prosperidad para tu archipiélago.

Cada isla tiene sus propias necesidades y limitaciones. Pasé mis primeras horas trazar mapas de las costas, seguir las rutas de las especias y conciliar las necesidades de la sociedad con bodegas de carga abarrotadas. Cada grupo de población exige más: cerveza, ropa y fe. Mantener a todo el mundo contento es una un elegante rompecabezas económico.

Año 1701 te atrapa, pero el la verdadera magia llega a mitad de partida. Antes de que te des cuenta, las cadenas de producción se complican tanto que tienes que planificar con cinco naves de antelación solo para mantener el motor en marcha. ¡Hojas de cálculo incluidas!

Por qué lo elegimos Año 1701 premia la visión a largo plazo gracias a sus amplias redes comerciales, sus sistemas de producción en varias fases y una economía que se desarrolla en las fases media y final del juego.

Las ciudades, magníficas y llenas de detalles, brillan bajo el sol, mientras las flotas se desplazan con la precisión de un reloj por mares de color turquesa. Es precioso, pero implacableSi te pasas de gasto, tu imperio se deteriorará rápidamente. Si descuidas la diplomacia, tus rivales te cortarán el comercio.

Construye con inteligencia y el mundo se adaptará a tu economía.

Mi veredicto: Si la estrategia es tu superpoder, Año 1701lo desata.

¿Qué opinan los jugadores?

Grelymolycremp

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Anno 1701 era genial por las actividades de herrería y el mercado, y el combate terrestre era de primera categoría. Recuerdo que tenía un montón de unidades de obuses y simplemente lanzaba una lluvia de fuego sobre los enemigos.

4. Reinos y castillos [Un encantador juego de construcción de asentamientos medievales con mecánicas de crecimiento similares a las de «Banished»]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Simulador de construcción de ciudades con mecánicas de defensa y crecimiento Plataformas PS5, Xbox One, Linux, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S, macOS Año de estreno 2017 Creador Lion Shield, S.L. Características únicas Las incursiones vikingas, los efectos meteorológicos, la libertad en el diseño de los castillos Duración media de la partida Entre 20 y 50 horas (depende del mapa y de los objetivos de expansión) Lo que me gustó ¡Que sea bonito no significa que sea fácil!

A Un reino diminuto, un dragón hambriento y mucha confianza mal depositada, eraReinos y castillos. Es una mezcla de construcción de ciudades medievales y caos alegre. Empiezas poco a poco, colocando granjas y casas, y luego te expandes hasta crear una animada ciudad llena de gente autónoma que come, trabaja y entra en pánico cuando Vikingosllega.

Su aspecto de baja poligonalidad esconde una profundidad sorprendente. Las reservas de alimentos, las defensas y las condiciones meteorológicas influyen en el desarrollo de tu asentamiento. Las incursiones y los ataques de dragones añaden un elemento real de gestión de riesgos. Cadenas de producción sencillas convertirse en ciudades grandes y eficientes a medida que vas descubriendo el ritmo de tu tierra.

Por qué lo elegimos Reinos y castillos es accesible, inteligente y, en el fondo, exigente, sin ese temor constante al colapso.

Haysin que te lleven de la manoen esteun juego medieval muy gratificante, solo sistemas limpios y una planificación inteligente. Piensa Desterrado, pero con una sonrisa y un pronóstico más soleado.

Mi veredicto: Observa cómo la ciudad prospera gracias a tus decisiones en Reinos y castillos.

¿Qué opinan los jugadores?

Depende

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Es uno de mis juegos favoritos, un juego que me encantó por su historia y sus gráficos al estilo de los años 90; esta versión remasterizada no aporta gran cosa, así que esperamos que pronto llegue el final.

5. Foundation [Un juego de construcción de ciudades medievales sin cuadrícula centrado en el crecimiento orgánico de los asentamientos]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades medievales sin cuadrícula Plataformas PC, Linux, GeForce Now Año de estreno 2019 Creador Polymorph Games Características únicas Sistema de crecimiento orgánico, monumentos modulares, economía dinámica Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas (versión de acceso anticipado de duración indefinida) Lo que me gustó Los pueblos se vuelven desordenados, pero hermosos

Algunos constructores confían en las redes. Fundación confía en su instinto. Tu La ciudad crece como un ser vivo, serpenteando a lo largo de ríos y colinas en lugar de encajar en cuadrados perfectos. Guias a los colonos, defines los barrios y construyes servicios a medida que tu pueblo se expande. Hay sin límites que te frenen.

Vi cómo mis colonos convertían los bosques en madera, las uvas en vino y el esfuerzo puro en monumentos que definen el horizonte. Es un juego creativo de construcción de ciudades con un sistema modular en el que nada parece forzado y todo se gana a pulso. El resultado resulta natural, como Desterrado, pero con una forma más libre.

Por qué lo elegimos Fundación destaca por sus diseños orgánicos, sus completas herramientas de urbanismo y su jugabilidad tranquila pero reflexiva.

Ver cómo surgen caminos por donde caminan los aldeanos resulta extrañamente hipnótico. El ritmo de la partida puede parecer lento hacia el final, pero el el mundo del modding y actualizaciones constantes sigue perfeccionando la experiencia.

Mi veredicto: Si te apasiona la creatividad y la paciencia, a esto también Fundación. Refleja el arte de la construcción de asentamientos.

¿Qué opinan los jugadores?

SterlingWalrus

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«Reinos y castillos» es un juego mucho más informal, y más fácil de aprender y jugar. Se trata más bien de un juego tradicional de construcción de ciudades.

6. De vuelta a la Edad Media [Un juego de supervivencia y construcción de colonias en 3D con un sistema de construcción de bases muy completo]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulador de supervivencia en 3D en el que hay que construir una colonia Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Foxy Voxel/The Irregular Corporation Características únicas Construcción de bases en 3D, privación de recursos y supervivencia en incursiones Duración media de la partida Entre 40 y 90 horas (depende de la duración de la supervivencia y de la profundidad de la fortaleza) Lo que me gustó Profundidad y suciedad bajo las uñas: ambas son imprescindibles.

Se alzan muros de piedra, vuelan las flechas y tus colonos rezan para que hayas planeado bien las cosas. De vuelta a la Edad MediagirosAl estilo de «Banished» supervivencia en un un simulador de fortalezas en toda regla. La defensa es tan esencial como el pan en esto juego de estrategia en tiempo real.

Empecé con unos cuantos pioneros y cimientos de tierra; para el verano, las incursiones me obligaron a pensar en altura. El estilo medieval en 3D es limpio y claro, lo que hace que sea es fácil planificar torres, zonas de fuego y refugios subterráneos. La construcción de torres de varios pisos es una estrategia de supervivencia.

Por qué lo elegimos De vuelta a la Edad Media refleja el mismo ímpetu que impulsó Desterrado, y luego añade la tensión de la batalla.

Cada aldeano tiene sus propias necesidades, habilidades y peculiaridades. Un carpintero con falta de sueño puede ralentizar toda una línea defensiva. Es un en proceso, pero las actualizaciones son frecuentes y amplían todo, desde la IA hasta la arquitectura. Ver cómo mi colonia evoluciona de chozas a fortalezas nunca me cansa.

Mi veredicto: De vuelta a la Edad Media premia la previsión y la determinación. Cada ladrillo, cada vida, parece estar a un paso del colapso.

¿Qué opinan los jugadores?

SterlingWalrus

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«Going Medieval» es un juego de gestión de tareas y supervivencia en una colonia, al estilo de «Rimworld», que cuenta con una mecánica muy elaborada y que, además, aún se encuentra en fase de desarrollo.

7. La frontera más lejana [Un juego de supervivencia en un asentamiento hostil con un marcado aire a Banished]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades de supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2022 Creador Crate Entertainment Características únicas Agricultura avanzada, simulación de enfermedades, estrés estacional Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas (acceso anticipado, enfocado a un compromiso a largo plazo) Lo que me gustó La naturaleza contraataca

La frontera más lejana te sumerge en una tierra salvaje donde la tierra, la enfermedad y el hambre son los verdaderos enemigos. La previsión lo es todo a la hora de planificar las defensas para futuras incursiones. La naturaleza salvaje no espera a que aprendas.

Empiezas con una carreta y un sueño, y vas creando tierras de cultivo, ahumaderos y defensas contra los asaltantes. Los aldeanos cultivar, cosechar, elaborar, y perecer al compás de esos mismos ritmos frágiles que definieron De «Banished»lucha.

Por qué lo elegimos «La frontera más lejana» El realismo hace que las pequeñas cosas, como el calor, se sientan bien merecidas.

La exploración es tan importante como la supervivencia. Ampliar a Los nuevos puestos avanzados desbloquean recursos mientras que las complejas cadenas de suministro mantienen un crecimiento satisfactorio. Aunque los baches en el rendimiento a mitad de camino pueden frenar el ritmo.

El clima hace que las cosechas se pudran, el agua potable escasea y las enfermedades se propagan más rápido que la esperanza. Al principio se está a gusto, hasta que la primera helada te recuerda que no es así. Aun así, ver cómo un asentamiento sobrevive a otro invierno brutal es una sensación increíble.

Mi veredicto: Pon a prueba tu paciencia y tu capacidad de planificación con La frontera más lejana.

¿Qué opinan los jugadores?

AlienSandwhich

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Ni siquiera está terminado todavía y ya me lo estoy pasando genial con él. También me encantan todas las opciones de personalización para jugar como uno quiera

8. Stoneheart [Un acogedor juego de construcción de colonias con elementos de artesanía, supervivencia y aventura]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Un acogedor juego de construcción de colonias Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador Radiant Entertainment Características únicas Mapas generados proceduralmente, arte voxel, una mezcla de combate y vida cotidiana Duración media de la partida 30-60 horas (duración media de una partida completa) Lo que me gustó Todos los vecinos se sienten parte de la historia

No te dejes engañar por los colores suaves; la comodidad hay que ganársela. Stonehearth se trata tanto de cariño como de precaución, donde cada granja y cada valla mantienen viva la esperanza un día más. Crea, defiende y decora Ábrete camino hacia la supervivencia en este acogedor juego de construcción de colonias.

Construí mi primera casa, vi cómo se encendía la chimenea e inmediatamente quise que todos estuvieran a salvo. Aquí, la felicidad es tan importante como la comida o las herramientas. Detrás de ese encanto se esconden monstruos, incursiones y la gestión de recursos que te mantienen alerta.

Por qué lo elegimos Stonehearth combina creatividad y comodidad con el toque justo de emoción para que cada amanecer sea una experiencia gratificante.

Su mundo de vóxeles es colorido pero lleno de vida, repleto de aldeanos que construyen, cultivan y luchan para que tu asentamiento prospere. Es un parque infantil con infinitas posibilidades de configuraciónpara constructores.

Mi veredicto: Stonehearth convierte la supervivencia en algo conmovedor. Construye, protege y haz que el mundo se sienta como en casa.

¿Qué opinan los jugadores?

Volverán.

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Este juego se merece mucho más cariño… Es un juego increíble, entretenido y conmovedor que merece ser conocido y apreciado por mucha más gente.

9. Señores feudales [Un simulador realista de construcción de asentamientos medievales con batallas tácticas]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades medievales con combates tácticos Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador/es Magia eslava/El caballo encapuchado Características únicas Realismo histórico, guerra medieval, diseño orgánico de asentamientos Duración media de la partida Entre 40 y más de 120 horas (construcción de la ciudad + combates; estadísticas de EA en constante evolución) Lo que me gustó Cada techo de paja es un testimonio de determinación y elegancia

El primer golpe de martillo se siente fuerte en Señores feudales. Es unun simulador realista de construcción de asentamientos medievales que combina los detalles de la construcción de ciudades con el combate táctico. Empiezas con un puñado de campesinos y acabas al mando de ejércitos en campos embarrados.

Construí mi primera calle del mercado y vi cómo los comerciantes la llenaban de vida. Cada carro tirado por bueyes, cada granero y cada trabajador parece formar parte de un sistema vivo. La logística es importante; lo mismo ocurre con la ubicación de cada casa y cada campo.

Por qué lo elegimos Señores feudales combina una economía realista, una logística inteligente y batallas a gran escala en un impresionante entorno medieval. Las ciudades se convierten en regiones con un realismo natural.

Cuando llegan las incursiones, el paso de la tranquilidad de la agricultura al mando en el campo de batalla es fluido y sorprendente. Se notan algunas peculiaridades propias del acceso anticipado, pero su base ya rivaliza incluso con los más juegos estratégicos de la Segunda Guerra Mundial.

Mi veredicto: Señores feudales es la paciencia convertida en fuerza. Construye, dirige, resiste.

¿Qué opinan los jugadores?

Fishiesideways10

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Es un juego dinámico e interesante, con líneas de producción… Hay combates, pero no son intensos ni constantes si no te apetece. Yo solo estoy aquí por la banda sonora, que es una pasada.

10. Songs of Syx [Un simulador de colonias a gran escala con una expansión urbana gigantesca]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Simulador de colonias a gran escala Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador Gamatron AB Características únicas Miles de ciudadanos, especies únicas, economías gigantescas Duración media de la partida Entre 80 y más de 200 horas (simulación de imperio a gran escala) Lo que me gustó Crear orden a partir del caos

Empieza con unas pocas tiendas de campaña y acaba convirtiéndose en una metrópolis. Canciones de SyxtomaDe «Banished» disciplina de supervivencia y amplía la perspectiva hasta alcanzar una escala imperial. Miles de ciudadanos se mueven ajetreados por barrios superpuestos, cada uno de los cuales alimenta un una amplia red de trabajo, comercio y cultura.

Construí carreteras para diez ciudadanos y, de repente, me encontré con que diez mil exigían tener sus propias carreteras. Es planificación a gran escala y libertad de experimentación lo convierten en uno de los más juegos de gran estrategia ambiciosospor ahí.

Por qué lo elegimos Canciones de Syx se adapta a cualquier escala sin perder su esencia. Premia la paciencia, la previsión y esa silenciosa emoción de ver cómo el caos se convierte en orden.

Incluso los ordenadores más modestos pueden llegar a saturarse con tanta población, pero merece la pena cuando tu ciudad se ilumina y la vida bulle en cada calle.

Mi veredicto: Canciones de Syx es perfecto si alguna vez has querido hacer de arquitecto, economista y dios, todo a la vez.

¿Qué opinan los jugadores?

Profeta Chuck

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El juego es increíble y uno de los juegos de construcción de ciudades mejor optimizados a los que he jugado nunca.

11. Reinos renacidos [Un juego de construcción de ciudades basado en cartas con un sistema de progresión al estilo de Banished]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades basado en cartas Plataformas PC Año de estreno 2020 Creador Luz de la Tierra Características únicas Sistema de cartas para mejoras, modo multijugador global e intercambio de objetos Duración media de la partida 50-120 horas (fase económica de la parte media y final del juego) Lo que me gustó La espontaneidad de las cartas

Una barajada, y todo cambia: la ley, la tierra y tu legado. Reinos renacidosreinterpretaDe «Banished» Un enfoque centrado en la supervivencia con un mazo de decisiones que van evolucionando. Cada carta que robas determina el rumbo de tu asentamiento a partir de un de un humilde pueblo medieval a una próspera potencia industrial. En este mundo, haced es una posibilidad.

Las cadenas de producción mantienen a tu personal ocupado, y la asignación de tareas resulta familiar. El sistema de tarjetas aumenta las opciones y la tentación, con nuevas técnicas, estrategias y bonificaciones a la espera del momento perfecto.

Por qué lo elegimos Reinos renacidos combina tradición e innovación. Premia la planificación inteligente, al tiempo que mantiene cada partida impredecible y novedosa.

Su ritmo es más lento que el de otros constructores, pero la recompensa es dominio a largo plazo. Puedesalternar entre el modo de prueba y el modo de escenario para variar los retos. Ver cómo tu ciudad evoluciona a lo largo de los siglos es tan satisfactorio como sobrevivir a otra tormenta.

Mi veredicto: Si estás listo para apostar por las oportunidades y el progreso, juega Reinos renacidos.

¿Qué opinan los jugadores?

GuildOfDragons

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Yo recomendaría «Reinos renacidos»: tiene un sistema de cartas muy bueno, es fácil pero nunca aburrido.

12. La fortuna del fundador [Un simulador de colonias desenfadado con sistemas de estado de ánimo y necesidades]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Simulador de colonias con sistemas de estado de ánimo y necesidades Plataformas PC Año de estreno 2020 Creador Dionic Software Características únicas Colonos con IA emocional, gestión del estado de ánimo, personalización de viviendas Duración media de la partida 35-70 horas (ritmo de supervivencia de la colonia) Lo que me gustó Un colono sonriente vale su peso en oro

Resulta que mantener con vida a tus colonos es fácil; mantenerlosfeliz es el verdadero final. La fortuna del fundadores unun encantador juego de mundo abierto donde la supervivencia depende más del estado de ánimo de tus colonos que de las reservas. La felicidad puede aumentar, o romperse, una colonia.

Todos los colonos tienen estados de ánimo, sueños y rasgos que se propagan por todo el grupo. Un solo carpintero de mal humor puede paralizar el trabajo de todo un día; ¡de repente, te conviertes en terapeuta! Empecé a encargarme de las comidas y de la limpieza de los suelos, y luego me encontré decorando dormitorios para levantar la moral, inesperado, pero encantador.

Por qué lo elegimos La fortuna del fundador es la prueba de que la gestión empresarial también puede tener un lado humano. No solo construís viviendas, sino que creáis felicidad.

El combate y la vida familiar mantienen el interés, mientras que la construcción creativa le da a tu asentamiento un toque personal. Es más ligero y menos exigente que Desterrado, pero no por ello menosEs muy gratificante ver cómo prospera tu colonia.

Mi veredicto: Si te gusta la gestión centrada en las personas y las historias que surgen de las emociones… entonces La fortuna del fundadores para ti.

¿Qué opinan los jugadores?

La tía MacArthur

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La fortuna del fundador: empiezas con tres personas y luego se pueden ir sumando más. Tienes que asegurarte de que tengan comida, un lugar donde dormir y algo productivo que hacer. Es un juego divertido con unos gráficos muy agradables a la vista.

13. Gnomoria [Un juego de construcción de colonias tipo sandbox con el ADN de Dwarf Fortress]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Creador de colonias en el Sandbox Plataformas Windows, Linux, macOS Año de estreno 2016 Creador Robotronic Games Características únicas Terreno totalmente destructible, automatización, creación sin límites Duración media de la partida Entre 60 y más de 150 horas (modo abierto, sin final fijo) Lo que me gustó Caos, encanto y creatividad

Gnomoria is caos, artesanía y comedia en igual medida. Como el primo rebelde de Dwarf Fortress, cada bolsa, cada barril y cada carretilla cuenta en esto simulador de gestión de un pueblo.

Estás al mando de un grupo de gnomos con exceso de trabajo, y tu misión es excavar, fabricar objetos e intercambiar mercancías para alcanzar la prosperidad… o la ruina. No hay dos reinos iguales, colinas cambiantes, minerales y peligros, hasta que cada nueva partida se siente como una nueva frontera.

Por qué lo elegimos Gnomoria es lo suficientemente profundo para los veteranos, pero a la vez lo suficientemente sencillo para cualquiera que sienta curiosidad por el caos clásico de los juegos de colonias.

The los detalles son lo que cuenta: las herramientas se desgastan, las existencias se acumulan y un solo pedido fallido puede poner a tus trabajadores al límite. Aprendí esa lección por las malas cuando mi cervecería se quedó sin existencias.

Detrás de los píxeles en 2D se esconden estrategia seriay uncomunidad de modding fiel eso es lo que lo mantiene vivo años después.

Mi veredicto: Gnomoria captura la alegría de trastear. Construye, vuelve a construir y ríete cuando todo se derrumbe.

¿Qué opinan los jugadores?

Repetir

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Casi 900 horas en Gnomoria

14. Aumento de los asentamientos [Un juego de supervivencia en un asentamiento medieval con desafíos generados proceduralmente]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Simulador de supervivencia en un asentamiento medieval Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador Stellar Fox Studio Características únicas Mundos generados proceduralmente, desafíos aleatorios, enfoque en la supervivencia Duración media de la partida 30-80 horas (ciclos de supervivencia del procedimiento) Lo que me gustó No hay dos inviernos iguales

A la tormenta no le importan tus planes. Aumento de los asentamientos pone a prueba hasta qué punto una preparación minuciosa puede resistir ante la mala suerte y las inclemencias del tiempo. Es una juego de supervivencia crudo firmemente arraigado en De «Banished»tradición depaciencia, precisión y dolor.

Te ocupas de familias, en lugar de trabajadores anónimos. Las generaciones nacen, envejecen y desaparecen mientras los cultivos, las herramientas y la política se desmoronan o prosperan a su alrededor. Treinta y cinco profesiones se entrelazan para formar tejidos que transmiten una sensación de autenticidad y, en ocasiones, de fragilidad.

Por qué lo elegimos Aumento de los asentamientos requiere visión de futuro, capacidad de adaptación y optimismo, incluso en situaciones de catástrofe. Pocos urbanistas logran plasmar esa sensación de supervivencia ganada a pulso.

Las incursiones y las catástrofes te afectan de lleno, lo que te obliga a reconstruir de forma más inteligente cada vez. Es duro, pero justo; se ven todas las causas y consecuencias. El la curva de aprendizaje es pronunciada, y el avance puede ser lento, pero precisamente por eso cada pueblo recuperado se siente como un logro.

Mi veredicto: Aumento de los asentamientos No te regala las victorias; te obliga a luchar por ellas.

¿Qué opinan los jugadores?

GrumpyThumper

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«Aumento de los asentamientos» y «Reinos renacidos» son dos auténticos temazos.

15. Los albores de la humanidad [Un juego de construcción de colonias prehistóricas con elementos de supervivencia y progresión]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Supervivencia y construcción de ciudades en la Prehistoria Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador Madruga Works Características únicas Progresión de la era, caza, evolución basada en la investigación Duración media de la partida 25-60 horas (desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Hierro) Lo que me gustó Contemplar cómo las mentes de la Edad de Piedra dan origen a la civilización.

La primera hoguera sabe a victoria. Los albores de la humanidadsigue tuuna tribu prehistórica a lo largo de generaciones, desde las herramientas de piedra hasta el hierro y más allá. Es un juego de estrategia que requiere reflexión que convierte el progreso humano en una lucha por la supervivencia.

Guias a los cazadores a través de ríos helados, manadas de animales salvajes y racionar la comida antes del largo invierno. Cada era desbloquea nuevas herramientas, pero cada El progreso conlleva nuevos riesgos. Puedes perder a la mitad de tu tribu a causa de una fuerte tormenta por haber construido muros antes que ropa.

Por qué lo elegimos Los albores de la humanidad capta la esencia de las primeras civilizaciones sin complicarla en exceso. Sus sistemas claros, su progresión constante y las pequeñas victorias le confieren un encanto atemporal.

Its interfaz sencilla esconde decisiones difíciles y una profundidad gratificante. Ver cómo las chozas de barro se convierten en monumentos nunca deja de ser fascinante.

Mi veredicto:JugarLos albores de la humanidad Si te apasiona la supervivencia con un propósito. Cada herramienta que fabricas es un paso hacia la historia.

¿Qué opinan los jugadores?

ya

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«Dawn of Man» es una obra maestra. Si te gustó «Banished», este te va a encantar.

16. Thea: El despertar [Un híbrido de supervivencia y 4X inspirado en la mitología]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Híbrido de supervivencia 4X por turnos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2015 Creador Museo de los Juegos de Terror Características únicas Historias inspiradas en la mitología, combates con cartas, decisiones de supervivencia Duración media de la partida 40-90 horas (campañas + modo Supervivencia con aleatoriedad) Lo que me gustó Mitos y narración

Anochece temprano en Thea: El despertar. Los monstruos se agitan, los dioses susurran y la supervivencia se convierte en una historia que se va contando decisión a decisión. Cada elección resuena en la oscuridad.

Mitad estrategia al estilo 4X, mitad simulador de supervivencia, cambia los vastos imperios por la fragilidad de un único campamento. Recogerás comida, fabricarás herramientas y enviarás expediciones a un mundo oscuro y cargado de folclore. Cada encuentro es una apuesta.

Por qué lo elegimos Thea: El despertar combina la tensión de la supervivencia con lo mítico. Es inquietante, impredecible y se puede jugar una y otra vez sin cansarse.

Las historias surgen de forma natural. Los héroes surgen, caen y, a veces, desaparecen por completo, dejando tras de sí leyendas. Como Desterrado, cada recurso cuenta, pero aquí el coste es espiritual, no solo material. El combate con cartas decide si tu gente vive, muere o regresa con historias que vale la pena contar.

Mi veredicto: Thea: El despertar, cuando quieras que tus juegos de gestión te tengan un poco en vilo.

¿Qué opinan los jugadores?

PlatinumMode

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Este juego tiene muy buena pinta. Parece una mezcla de: exploración, elementos de RPG, construcción de bases y estrategia.

17. RimWorld [Un simulador de colonias de ciencia ficción con narrativas emergentes impulsadas por la trama]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Simulador de colonias de ciencia ficción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador Ludeon Studios Características únicas Sistema de narración basado en IA, compatibilidad con mods, generación de narrativas emergentes Duración media de la partida Entre 80 y más de 300 horas (rejugabilidad ilimitada) Lo que me gustó El drama y la narración

Ningún plan resiste el contacto con tus colonos. RimWorldes unun juego de ciencia ficción genial que convierte la gestión de las bases en un telenovela de supervivencia. Tras estrellarte en un mundo lejano, construirás refugios, curarás heridas y te encargarás de gestionar al detalle a una tripulación formada por personajes impredecibles, cada uno con sus propias necesidades, miedos e historia.

La magia reside en su narrador con IA, un una mano invisible que teje la tragedia y el triunfo de tu caos cotidiano. Se desatan incendios, las amistades se agrian y los prisioneros se convierten en aliados mientras el caos escribe la historia por ti.

Por qué lo elegimos Cada incursión, romance y traición en RimWorld parece formar parte de una historia más amplia que no habías planeado y que no puedes dejar de ver.

Su sencillez esconde una gran profundidad, y su compatibilidad con mods te permite remodelar el universo a tu gusto. Es caos controlado, el mejor tipo.

Mi veredicto: RimWorld Es para ti si te encanta lo impredecible. Es un juego de supervivencia con historias que realmente recordarás.

¿Qué opinan los jugadores?

chazwhiz

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Creo que fue una combinación perfecta de todo lo que me gusta en los videojuegos. Objetivos muy abiertos, construcción de bases, gestión de la cadena de suministro, posibilidad de jugar a la defensa de torres o a la «turtling», y los mods… Dios mío, los mods.

18. Timberborn [Un juego único de construcción de colonias poshumanas protagonizado por civilizaciones de castores]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Colonizador poshumano con castores Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador Mecánica Características únicas Diseño urbano basado en el agua, variedad de facciones, construcción vertical Duración media de la partida 40-150 horas (fases de desarrollo en entorno de pruebas) Lo que me gustó Los castores superan a la humanidad

Los humanos se han ido, pero los constructores que quedan son más inteligentes, más peludos y mucho mejores en el diseño urbano. Timberborn deja la civilización en manos de los castores; eficiente, incansable y mucho más hábil en materia de planificación urbana. Te encargas de la gestión del agua, construyes presas y guías a tu colonia a través de los brutales ciclos de sequía que caracterizan este lumberpunkel mundo.

Tu maderala ciudad crece en altura en lugar de hacia fuera. El apilamiento vertical te permite crear viviendas, pasillos y talleres en varias plantas. Todo ello gracias a cadenas de producción complejas y automatización inteligente.

Por qué lo elegimos Timberborn es una clase magistral de diseño llena de fantasía. Sus sistemas de agua, su estructura en niveles y su estilo alegre lo convierten en un juego a la vez relajante y estratégico.

Ver a los castores arrastrar troncos, manejar máquinas y echarse la siesta en sus ordenadas madrigueras le da al mundo un acogedor pero trabajador encanto. Cada sequía es un rompecabezas, cada presa, una victoria.

Mi veredicto: Construye en las alturas, mantente seco y haz que los castores se sientan orgullosos en Timberborn.

¿Qué opinan los jugadores?

Viper999DC

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Banished 2.0 se llama Timberborn.

19. Los hijos del Nilo: Edición mejorada [Un juego de construcción de ciudades de época faraónica con complejos sistemas sociales]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades del Antiguo Egipto Plataformas PC Año de estreno 2008 Creador Molino inclinado Características únicas Economía ciudadana viva, construcción de monumentos, liderazgo de tipo faraónico Duración media de la partida 30-70 horas (campaña + modo libre) Lo que me gustó El poder parece poderoso, pero a la vez frágil

Las arenas se mueven, sale el sol y toda una civilización tiene los ojos puestos en ti. Los hijos del Nilo: Edición mejorada te pone en la piel de un faraón, construir una comunidad próspera al compás del ritmo lento y constante del río.

You gestionar a personas con necesidades reales, desde campesinos, nobles, escribas y soldados. Todos trabajando juntos para mantener Alejandría viva. Cada monumento requiere años de planificación, y cada ladrillo es colocado por manos que esperan un salario justo y graneros llenos. Tus decisiones dan forma a la propia sociedad.

Por qué lo elegimos Los hijos del Nilo combina belleza y burocracia como ninguna otra. Es paciente, reflexiva y valora una gestión prudente por encima del crecimiento rápido.

El ritmo puede parecer lento, pero ese ritmo aporta dar importancia a cada hito. El poder se percibe de otra manera cuando está tallado en piedra.

Mi veredicto: Si te gusta planificar con detalle y ver cómo va tomando forma una sociedad real, Los hijos del Niloes para ti.

¿Qué opinan los jugadores?

theother64

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Se juega de forma un poco diferente. Apuesta por una jugabilidad algo más realista… Además, el ritmo es más lento, así que tengo que estar de humor para ello.

20. La hoguera: Tierras abandonadas [Un juego minimalista de supervivencia y construcción de asentamientos]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Simulador minimalista de supervivencia y colonización Plataformas PC, móvil, Switch Año de estreno 2018 Creador Xigma Games Características únicas Estética minimalista, trabajo automatizado, estrategia defensiva Duración media de la partida De 5 a 15 horas (sesiones breves y minimalistas) Lo que me gustó Silencio, melancolía, una paz que hay que ganarse

La noche cae rápidamente en La hoguera: Tierras abandonadas, y la luz es tu única defensa. Esto simulador de supervivencia minimalista reduce el género a lo esencial: construir un pequeño pueblo, guardia tu hoguera, y aguantar lo que sea que salga de la oscuridad.

The los controles son sencillos, pero la tensión no lo es. Tendrás que asignar tareas a los trabajadores para que recojan leña, fabriquen armas y monten guardia mientras unas extrañas criaturas ponen a prueba tu frágil paz. Los cambios meteorológicos y las largas noches añaden un una presión lenta y creciente. Cada amanecer parece una victoria ganada a pulso.

Por qué lo elegimos La hoguera: Tierras abandonadas es acogedor, accesible y, sorprendentemente, se respira tensión en su tranquilidad.

Its un aspecto limpio y una música evocadora convierte la escasez en tranquilidad, haciendo que las pequeñas victorias parezcan grandiosas. Sesiones cortas y mejoras continuas Mantener un progreso satisfactorio sin presiones. Todo va bien hasta que deja de irlo.

Mi veredicto: Crea luz en la oscuridad, y deja que el silencio te enseñe a ser paciente en La hoguera: Tierras abandonadas.

¿Qué opinan los jugadores?

Hola, soy LuLu

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Soy un gran fan. Probablemente sea uno de mis juegos favoritos para iOS. Para mí, lo tiene todo. Como ya han dicho otros, no es muy largo, pero nunca he sido de los que juzgan un juego solo por su duración.

Mi veredicto general

Si estás buscando los mejores puntos de partida para juegos como Desterrado pero no sabes por dónde empezar… no busques más.

Para los recién llegados → Life is Feudal: La aldea del bosque . Una introducción sencilla que capta De «Banished» el estrés de la supervivencia, con sistemas claros y un ritmo accesible.

Una introducción sencilla que capta De «Banished» el estrés de la supervivencia, con sistemas claros y un ritmo accesible. Para los narradores → Dinastía medieval . Un viaje en primera persona en el que vives, trabajas y construyes un legado que perdura a lo largo de generaciones.

Un viaje en primera persona en el que vives, trabajas y construyes un legado que perdura a lo largo de generaciones. Para los aficionados a la economía → Año 1701 . Un clásico juego de construcción de ciudades que premia la planificación paciente y las rutas comerciales perfectas.

Un clásico juego de construcción de ciudades que premia la planificación paciente y las rutas comerciales perfectas. Para constructores creativos → Cimientos. Un entorno abierto y tranquilo que transforma la estructura en expresión mediante un crecimiento orgánico y sin cuadrículas.

Un entorno abierto y tranquilo que transforma la estructura en expresión mediante un crecimiento orgánico y sin cuadrículas. Para los perfeccionistas → La última frontera. Un simulador exigente pero gratificante que convierte cada cosecha y cada tormenta en una prueba de estrategia.

Todos los títulos de esta lista incluyen De «Banished»espíritu:la resiliencia, el ritmo y la belleza de la construcción algo que perdure.

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