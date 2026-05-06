15 jogos parecidos com o «Blue Prince» para quem já deixou Mount Holly

Vou ser sincero: escolher jogos parecidos com o Blue Prince é um desafio difícil. Afinal, poucos jogos conseguem igualar, em todos os aspetos, a jogabilidade que mistura géneros, a atmosfera e os quebra-cabeças do Blue Prince. Embora alguns jogos se aproximem bastante.

Se estás com saudades de jogos de draft, estou aqui para te ajudar. Nesta lista, vamos ver 15 jogos fantásticos parecidos com o Blue Prince que, espero, vão saciar essa vontade.

As nossas melhores escolhas de jogos como o Blue Prince

Todos os jogos desta lista são fantásticos, mas alguns destacam-se especialmente:

Outer Wilds (2019) – Descobre os segredos de uma civilização há muito perdida num sistema solar preso num loop temporal. Tunic (2022) – Não há instruções? Não há problema. Monta tu mesmo o manual neste jogo de aventura e quebra-cabeças. Void Stranger (2023) – Os quebra-cabeças baseados em blocos são levados ao limite neste jogo difícil.

Embora estes jogos sejam o melhor do melhor, podes ter a certeza de que há muito para adorar em todos os jogos desta lista.

15 jogos parecidos com o Blue Prince: novos mistérios à tua espera

Bem, não há nada que se compare ao Blue Prince. A fusão de vários géneros diferentes, como quebra-cabeças, exploração, aventura e roguelike, faz do Blue Prince o primeiro do seu género. Por isso, não é possível ter uma experiência exatamente igual, embora estes jogos se aproximem bastante.

Vamos então à lista dos melhores jogos parecidos com o Blue Prince.

1. Outer Wilds [Jogo de quebra-cabeças espacial de tirar o fôlego]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mobius Digital, Annapurna Interactive Tempo médio de jogo ~20 horas Pontuação no Metacritic 85

Quando se trata de jogos como o Blue Prince, os jogos de quebra-cabeças de exploração imersiva são provavelmente a primeira escolha que vais fazer. E, nesse género, não há como errar com o Outer Wilds.

Como o mais recente cadete espacial da Outer Wilds Ventures, finalmente ganhaste o direito de levar uma nave para órbita para descobrir os segredos dos Nomai, uma civilização perdida. Mas as coisas não ficam assim, porque 22 minutos depois de partires, o teu sol transforma-se numa supernova, aniquilando tudo no teu sistema solar, incluindo-te a ti. E depois acordas de volta a Timber Hearth.

Tal como no Blue Prince, o Outer Wilds é um jogo de exploração baseado no mistério, onde o avanço é definido pelo que aprendes na vida real e onde as pistas muitas vezes ainda não fazem sentido. No entanto, com um pouco de reflexão e experimentação, vais conseguir fazer progressos concretos e, passo a passo, vais desvendar os segredos do teu universo. Espero que tenhas tomado notas.

Por que é que o escolhemos O Outer Wilds faz uma dança arriscada entre vários géneros, mas onde outros jogos podem falhar, o Outer Wilds consegue aperfeiçoar a fórmula.

A enorme amplitude de Outer Wilds pode parecer que comprometeria a jogabilidade dos quebra-cabeças; garanto-te que não é o caso. Tal como em Blue Prince, cada pequeno avanço é conquistado com esforço e cada momento de «eureka» é imensamente gratificante, e a gestão do tempo também torna este jogo num jogo de estratégia interessante.

O meu veredicto: O Outer Wilds vai certamente agradar com a sua enorme amplitude, a perspetiva arqueológica e os quebra-cabeças complicados.

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O que dizem os jogadores?

underwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jogo fantástico. Não uses nenhum guia para este.

2. Tunic [Monta tu mesmo o manual]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Isometricorp Games, Finji Duração média do jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 85

O Tunic é um excelente jogo de aventura, desta vez protagonizado por uma raposa antropomórfica. O jogo tem uma premissa simples: és lançado num mundo isométrico ao estilo do Zelda, e é basicamente isso.

Desta vez, porém, as instruções não são claras. E digo isto literalmente, porque os teus objetivos, metas e, caramba, até grande parte da interface está escrita numa língua indecifrável do próprio jogo. Também vais encontrar um manual «útil» dentro do jogo que não só é confuso como também está rasgado e espalhado.

Porque é que o escolhemos Tal como no Outer Wilds, o Tunic combina com mestria o melhor de vários géneros para criar um jogo que não deves perder.

A jogabilidade de Tunic gira em torno de descobrir exatamente o que é que deves fazer. A cada página que recolhes, a tua compreensão do que Tunic te pede aprofunda-se (ou não). Como as instruções nunca são diretas, a experimentação é fundamental, por isso não tenhas medo de tentar coisas malucas. Pode ser justamente o caminho a seguir.

Tal como no Blue Prince, a progressão no Tunic baseia-se fortemente no conhecimento e é conquistada com esforço. Tal como ao desvendar os segredos da mansão, vais precisar de pensar fora da caixa e abordar os problemas de vários ângulos, bem como estudar cuidadosamente o que funciona e o que não funciona, para que possas descobrir como jogar o Tunic.

O meu veredicto: a abordagem pouco convencional do Tunic ao género dos jogos de quebra-cabeças torna-o um jogo absolutamente imperdível para os fãs do género.

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O que dizem os jogadores?

EvilTwinSunnyFrank ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Quem me dera poder jogar este jogo pela primeira vez outra vez.

3. Void Stranger [Jogo de quebra-cabeças baseado em mosaicos]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) System Erasure Duração média ~30 horas Pontuação no Metacritic 85

À primeira vista, o Estranho do Vazio parece ser um jogo simples. Afinal, «navegar pela masmorra movendo peças» parece ser a premissa de um jogo para crianças. Mas se o experimentares, o Estranho do Vazio revela-se muito mais complexo do que parece à primeira vista.

A jogabilidade do Estranho do Vazio gira em torno do uso da tua varinha mágica para manipular peças. Para ser mais específico, podes «pegar» numa peça e «colocá-la» noutro sítio. Apesar da premissa simples, o Estranho do Vazio combina isto com outros elementos para criar quebra-cabeças bastante difíceis, onde ultrapassar os limites do teu espaço físico é só o começo.

Por que é que o escolhemos O Estranho do Vazio aprofunda e ultrapassa os limites do género simples do Sokoban de formas que nem imaginas.

Mas, tal como no «Baba is You», ou não «Void Stranger», exige que penses de forma totalmente inovadora e até que quebres as regras do jogo para avançares. Não tenhas medo de experimentar e lembra-te: podes sempre recomeçar do início da masmorra.

Nenhum grande jogo de quebra-cabeças estaria completo sem uma história e, apesar da sua premissa simples e dos gráficos retro, o Estranho do Vazio está à espera de ser desvendado. Cada vez que quebras as regras, ganhas uma compreensão mais profunda do jogo e da história, e embora o progresso seja lento, é super gratificante desvendar o Void Stranger e revelar os seus mistérios.

O meu veredicto: o Estranho do Vazio é um jogo de quebra-cabeças difícil, mas imensamente gratificante, que vai certamente agradar aos jogadores que procuram uma experiência mais exigente.

O que dizem os jogadores?

JaviOnukala ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nunca é fácil, mas é por isso que é sempre gratificante quando consegues avançar. Não é para quem é impaciente.

4. The Witness [Design de quebra-cabeças incrível]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Thekla, Inc. Tempo médio de jogo ~18 horas Pontuação no Metacritic 87

Muitos dos jogos desta lista são parecidos com o Príncipe Azul, na medida em que exigem uma compreensão global dos seus sistemas para que possas avançar. Nesse aspeto, o The Witness destaca-se pelo seu design de quebra-cabeças absolutamente fantástico.

No The Witness, vais acordar numa ilha deserta. Embora sejas livre para passear por este cenário deslumbrante, vais rapidamente perceber que a tua exploração é dificultada por inúmeros quebra-cabeças, cada um dos quais tende a bloquear uma área. Está na hora de pôr o cérebro a funcionar.

Por que é que escolhemos isto Um dos elementos centrais do design de The Witness é a inspiração através da tentativa e erro. Chegar ao momento «eureka» aqui é simplesmente mais gratificante do que noutros jogos de quebra-cabeças.

Agora, há muitos jogos semelhantes a The Witness; poucos deles conseguem atingir um nível de dificuldade na medida certa, em que cada quebra-cabeças anterior se baseia no que já aprendeste. Não só isso, como a forma como The Witness consegue levar um quebra-cabeças tão simples a níveis tão elevados é incrível e um prazer de resolver.

O meu veredicto: O The Witness é um sucesso garantido para quem procura um jogo de quebra-cabeças complexo, mas justo.

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O que dizem os jogadores?

ICEDRelativity ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É difícil, mas divertido. Se precisares de uma pausa, podes sempre dar uma volta por aí, porque é muito bonito.

5. Return of the Obra Dinn [Mistério de homicídio com viagem no tempo]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) 3903 LLC., Lucas Pope Duração média do jogo ~10 horas Pontuação no Metacritic 89

Já falei imenso sobre «O Regresso do Obra Dinn» e, quando se trata dos melhores jogos de quebra-cabeças, este é um jogo indie que vou sempre recomendar.

Na pele de um investigador de seguros da Companhia Britânica das Índias Orientais, a tua missão é embarcar no navio que dá nome ao jogo, que, por alguma razão, chegou ao porto sem ninguém a bordo. Armado apenas com o manifesto do navio e o Memento Mortum, um relógio de bolso que te permite ver o momento exato da morte de uma pessoa, vais ter de recolher informações e descobrir o destino de 60 indivíduos.

Porque é que o escolhemos O «O Regresso do Obra Dinn» mantém-te preso ao jogo com o seu estilo artístico único de 1-bit e uma história que é um verdadeiro labirinto, que te vai manter sempre a tentar adivinhar o que vai acontecer.

Quando se trata de quebra-cabeças de dedução, é muito difícil superar o Obra Dinn. Embora algumas personagens, como o capitão, sejam fáceis de identificar, a maioria não é. Vais ter de usar toda a tua perspicácia e vasculhar as memórias da morte em busca de pistas minúsculas que te ajudem a identificar quem é cada pessoa, qual era o seu papel a bordo do navio e o que as matou, se é que morreram mesmo.

O meu veredicto: Poucos mistérios de homicídio têm tanta personalidade como «O Regresso do Obra Dinn», e ver o teu diário a avançar é sempre um prazer.

O que dizem os jogadores?

thedreadpirateroberts ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É uma pena que só possas jogar isto uma vez, na verdade.

6. A Cidade Esquecida [Viagem no tempo na Roma Antiga]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Criador(es) Contador de Histórias Moderno, Caros Aldeões Duração média do jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 85

Se isto te soa familiar, não estás sozinho. A Cidade Esquecida começou por ser um mod do Skyrim em 2015 e foi tão bem recebido que, em 2021, foi feita uma adaptação completa do jogo.

Neste fantástico jogo de RPG, vais explorar algumas ruínas antigas à procura do amigo de quem te salvou. Ao entrares nessas ruínas, no entanto, és transportado de volta no tempo para uma antiga cidade romana. Essa cidade está sob a proteção dos deuses, mas existe uma única lei inquebrável. E essa lei diz que, se alguém cometer um pecado, todos os seus cidadãos serão transformados em ouro.

Por que é que o escolhemos Quando se trata de mistérios não lineares, «A Cidade Esquecida» está um degrau acima. Apesar do cenário enorme e extenso, bem como da abundância de pistas aparentemente desconexas, tudo se encaixa para criar um quebra-cabeças interligado.

Claro que esta punição vai ser aplicada à medida que jogares. Mas não te preocupes, porque o portal por onde entraste também te dá a capacidade de reiniciar o ciclo temporal. Esta capacidade vai revelar-se fundamental para a tua investigação, já que vais poder usá-la não só para reiniciar a Regra de Ouro, mas também para levar objetos e, mais importante ainda, informações, de volta ao início do jogo.

O meu veredicto: O facto de «Os Esquecidos City» depender da utilização de novas informações em cada jogada torna-o muito semelhante ao «Blue Prince».

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O que dizem os jogadores?

VeniVidiVino ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um jogo divertido de quebra-cabeças e exploração que consegue mesmo fazer-te sentir como se estivesses na Roma Antiga.

7. A Lorelei e os Olhos de Laser [Jogo de exploração e quebra-cabeças com um ambiente sombrio]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Simogo, Annapurna Interactive Tempo médio de jogo ~25 horas Pontuação no Metacritic 88

Há muitos jogos de quebra-cabeças de exploração enigmáticos e sombrios, mas o «Lorelei e os Olhos de Laser» é, na minha opinião, um dos melhores de sempre.

Neste jogo, vais entrar na pele de uma mulher não identificada, convidada para uma antiga mansão barroca situada no coração da Europa Central. O teu objetivo pode parecer simples, mas chegar lá vai ser complicado e, na maioria das vezes, vais ficar com mais perguntas do que respostas.

Por que é que o escolhemos O Lorelei combina os seus quebra-cabeças engenhosos com uma atmosfera melancólica e uma história que te deixa com vontade de saber mais.

Nenhum mistério estaria completo sem quebra-cabeças, e o Lorelei tem muitos deles. Lembra-te só: mesmo que cada quebra-cabeça resolvido não só ofereça um caminho a seguir, como também lance alguma luz sobre o cerne da questão. E quando descobrires a verdade, que escolha vais fazer?

O meu veredicto: Se estás à procura de um jogo de exploração e quebra-cabeças que impressiona tanto pela história como pelos quebra-cabeças, o «Lorelei e os Olhos de Laser» é uma boa escolha.

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O que dizem os jogadores?

messasmash ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Cativa-te com a sua atmosfera incrível e os seus quebra-cabeças cativantes.

8. Inscryption [Um verdadeiro buraco sem fundo de construção de baralhos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Tempo médio de jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 85

É ridiculamente difícil falar sobre o Inscryption sem revelar spoilers importantes. Basta dizer que este fantástico jogo indie mantém-te sempre em suspense com as suas inúmeras reviravoltas.

Se houvesse uma palavra para descrever o Inscryption, seria «imprevisível». No início, ficas preso numa sala escura com uma figura que te obriga a jogar um jogo de construção de baralhos do tipo roguelike, simples mas gratificante. Ao longo do jogo, vais começar a ver diferentes géneros a surgirem: salas de fuga, um pouco de mistério de sobrevivência e, sim, vários quebra-cabeças.

Por que é que o escolhemos Acredita em mim: nada se compara à jogabilidade incrível do Inscryption.

O Inscryption tem imensas reviravoltas, que servem todas para reforçar a sua história principal. Mas, independentemente de onde acabes por chegar ou do que aconteça, tudo está sempre interligado, e cada pequeno pormenor é importante para perceberes do que se trata mesmo o Inscryption.

O meu veredicto: Se estás à procura de uma aventura louca e imprevisível, este é o jogo que procuras.

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O que dizem os jogadores?

ComplexTriangulations ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo que dá mesmo umas montanhas-russas. Achas que percebes para onde isto vai, mas não é nada disso.

9. Myst [Jogo marcante de exploração e quebra-cabeças]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas (Remake em 3D) PC, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 1993 (original), 2000 (realMyst), 2014 (realMyst: Masterpiece), 2020 (remake em 3D) Criador(es) Cyan Worlds Inc. Tempo médio de jogo ~7 horas Pontuação no Metacritic 78

Não podemos falar do Blue Prince sem nos determos num dos precursores do género, o Myst.

O Myst é um jogo atmosférico de exploração e quebra-cabeças na primeira pessoa. Neste jogo, vais assumir o papel de um viajante perdido na Ilha de Myst, um lugar repleto de segredos e máquinas. Ao explorares esta ilha, vais descobrir que ela é muito mais do que parece, com os seus tesouros mais valiosos bem escondidos e fora do teu alcance.

Por que é que o escolhemos O Myst continua a ser um excelente primeiro título para quem quer entrar neste género, especialmente porque muitos dos seus quebra-cabeças são independentes.

O Myst não só popularizou o género dos quebra-cabeças, como também estabeleceu um padrão para o que os jogos em CD-ROM deviam oferecer. Para a época, as suas cenas audiovisuais, os gráficos impressionantes e a perspetiva na primeira pessoa para a exploração — algo pouco comum na altura — eram simplesmente espantosos.

Foi tão bem-sucedido, na verdade, que a série Myst continua até hoje. Não só deu origem a toda uma série de sequelas, como também foi relançado várias vezes: como «realMyst» em 2000, «realMyst: Masterpiece Edition» em 2014 e uma versão totalmente remasterizada em 3D em 2020.

O meu veredicto: Embora muitos jogos tenham ultrapassado o Myst, continua a ser um clássico jogo de quebra-cabeças envolvente que certamente vai encantar.

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O que dizem os jogadores?

geodesicsomething ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ainda não fica atrás dos jogos de quebra-cabeças modernos.

10. Slay the Spire [Excelente jogo de cartas do tipo roguelike]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mega Crit Tempo médio de jogo Depende da habilidade Pontuação no Metacritic 89

Afinal, o Blue Prince é um jogo híbrido e, além da sua jogabilidade de exploração com quebra-cabeças, também é uma espécie de jogo de construção de baralhos. E se foi o facto de colocares salas estrategicamente para criares uma planta perfeita que te atraiu, então recomendo vivamente o Slay the Spire, sem dúvida um dos melhores jogos de construção de baralhos.

A premissa de Slay the Spire é simples: escolhes uma de quatro personagens e embarcas numa missão de 50 andares para derrotar a Spire. Como era de esperar, isto não vai ser fácil, já que a Spire está cheia de monstros, armadilhas e poderosos chefes de nível que querem acabar com a tua jornada.

Felizmente, também estás armado. As habilidades de cada personagem são representadas por um baralho de cartas e, à medida que derrotas inimigos e visitas lojas, vais ganhar a capacidade de adicionar, remover ou melhorar as cartas do teu baralho. Não te enganes: dominar a construção do baralho é uma habilidade fundamental no Slay the Spire.

Por que é que o escolhemos O Slay the Spire é exigente em termos de mecânica, mas é muito acessível para quem joga pela primeira vez, e a jogabilidade principal é bastante simples. É também um daqueles jogos fáceis de aprender, mas difíceis de dominar, o que garante que vais passar imenso tempo a jogá-lo.

Cada jogada é gerada aleatoriamente, o que significa que vais ter disposições diferentes dos andares, recompensas de cartas diferentes e prémios diferentes, o que faz com que este fantástico jogo roguelite ofereça uma jogabilidade infinita graças à sua natureza aleatória.

O meu veredicto: os elementos roguelike, aliados a uma jogabilidade simples mas desafiante, fazem do Slay the Spire um jogo que se destaca claramente.

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O que dizem os jogadores?

DAOgolak ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É incrivelmente viciante e tem uma enorme capacidade de ser jogado repetidamente – já passei mais de mil horas a jogar e ainda não parei.

11. O Princípio de Talos [Filosofar com robôs]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2014 Criador(es) Croteam, Devolver Digital Tempo médio de jogo ~16 horas Pontuação no Metacritic 85

Embora muitos outros jogos desta lista tenham uma história para contar, O Princípio de Talos é um título que também nos convida a olhar para dentro de nós próprios e a fazer-nos algumas perguntas difíceis, como «o que nos torna humanos», «pode um ser não humano ser humano» e assim por diante.

Em termos de jogabilidade, o O Princípio de Talos é bastante simples. Na maior parte do tempo, vais mover blocos em labirintos, e esses blocos servem de chaves que te permitem obter mais blocos, e assim por diante. Também vais deparar-te com muitos obstáculos diferentes, como portões, detetores de movimento, armas de sentinela e assim por diante.

Por que é que o escolhemos? Claro, a jogabilidade de quebra-cabeças é boa, mas é o cenário de ficção científica e, sobretudo, as reflexões sobre a natureza da humanidade e do livre arbítrio que fazem com que o O Princípio de Talos se destaque.

Agora, tudo isto pode fazer com que o O Princípio de Talos pareça um jogo pesado, mas, surpreendentemente, não é. Apesar dos muitos convites para refletir sobre a natureza das coisas, não precisas de o fazer para curtir o jogo, e os quebra-cabeças ambientais, embora desafiantes, são bastante básicos, tanto que eu recomendaria facilmente o O Princípio de Talos a quem está a dar os primeiros passos neste género.

O meu veredicto: «O Princípio de Talos» é uma excelente escolha tanto para jogadores novatos como para veteranos de jogos de quebra-cabeças. A sua combinação de jogabilidade básica, mas desafiante, com um convite à autorreflexão faz deste um jogo que vale a pena experimentar.

O que dizem os jogadores?

StacksStackingStacks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Foi a filosofia de ficção científica que me fez ficar, embora os quebra-cabeças também fossem fixes.

12. Animal Well [Exploração e quebra-cabeças ao estilo Metroidvania]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2024 Criador(es) Memória partilhada, Bigmode Tempo médio de jogo ~8 horas Pontuação no Metacritic 90

O Animal Well destaca-se não pela sua jogabilidade de quebra-cabeças (apesar de essa jogabilidade ser excelente), mas pelo seu género pouco convencional: este é um excelente jogo do tipo Metroidvania, além de ser um jogo de quebra-cabeças.

Tal como muitos outros jogos desta lista, o objetivo do Animal Well não é claro à partida. És atirado para um mundo denso, enigmático e não linear, sem fazeres ideia de para onde ir ou o que fazer.

O que é claro, no entanto, é que a ideia é andares por aí a resolver quebra-cabeças e a recolher itens. A natureza «Metroidvania» do Animal Well significa que vais deparar-te com quebra-cabeças que ainda não consegues alcançar ou resolver, mas vai ainda mais longe ao dar aos itens utilizações inesperadas. Paciência, observação e experimentação são fundamentais.

Por que é que o escolhemos Encantador, inteligente e giro. O Animal Well combina na perfeição os seus dois géneros, ao mesmo tempo que elimina o combate para garantir uma experiência pura de resolução de quebra-cabeças.

E como o Animal Well aposta no não convencional, está repleto de segredos e easter eggs, alguns dos quais provavelmente ainda não foram descobertos pela comunidade. Quem sabe, talvez também encontres um.

O meu veredicto: o Animal Well é muito mais do que parece, e a sua ênfase na experimentação faz com que se pareça bastante com o Blue Prince.

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O que dizem os jogadores?

volare_viaaa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O Outer Wilds, mas num estilo metroidvania. É bastante original e diverti-me imenso com este jogo.

13. Cocoon [Quebra-cabeças ao estilo de Inception]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criador(es) Geometric Interactive, Annapurna Interactive Tempo médio de jogo ~5 horas Pontuação no Metacritic 88

À primeira vista, o Cocoon parece-se com praticamente todos os outros jogos desta lista. Neste jogo, vais controlar um besouro que empurra uma esfera. O que há de especial? Essa esfera é também outro mundo onde te podes mergulhar.

Claro que a diversão não fica por aí. Inspirando-se no filme «Inception», podes saltar para outro mundo a partir do teu orbe ativado, o que dá origem a uma mecânica de «mundos dentro de mundos» brilhantemente executada, onde não só precisas de mergulhar nos orbes, como também de mover vários orbes para resolver quebra-cabeças.

Por que é que o escolhemos A forma como o Cocoon usa a sua mecânica principal tanto como desafio como ferramenta torna-o um vencedor incontestável, e os quebra-cabeças, embora fáceis, também não são nada maus.

Para além desta mudança muito bem-vinda na jogabilidade (e da criatividade que a acompanha), o Cocoon tem um design bastante simples e linear. Embora eu classifique este jogo na escala mais fácil dos jogos de quebra-cabeças, continua a ser um jogo que vale a pena experimentar, especialmente se estiveres a tentar introduzir alguém ao género.

O meu veredicto: O design único do Cocoon faz dele um título que vale definitivamente a pena experimentar, especialmente se quiseres um jogo de quebra-cabeças simples, mas inovador.

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O que dizem os jogadores?

DJ_Minimalist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Simples e bonito, mas gostava que os quebra-cabeças fossem mais complexos.

14. Cânticos de Sennaar [Decifra línguas antigas]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Rundisc, Focus Entertainment Duração média do jogo ~10 horas Pontuação no Metacritic 86

Se alguma vez leste a história da Torre de Babel e pensaste que daria um ótimo quebra-cabeças, não estás sozinho, pois essa é exatamente a premissa de Cânticos de Sennaar.

Em Cânticos de Sennaar, jogas na pele de um viajante cujo objetivo é chegar ao topo de uma torre enorme. Isto não seria um problema, se não fosse o facto de cada andar ser ocupado por uma cultura diferente, cada uma com a sua própria língua. Boa sorte.

Felizmente, o jogo dá-te uma ajuda na forma de pistas contextuais, algumas das quais são bastante fáceis de perceber. A interface também ajuda, permitindo-te escrever o que achas que uma palavra significa, e o jogo usa a tua definição. Também vais poder fazer testes de domínio e, se passares, as palavras serão traduzidas de forma permanente e correta.

Por que é que o escolhemos Os jogos de quebra-cabeças linguísticos são raros, e o Cânticos de Sennaar é uma adição bem feita e muito bem-vinda.

Ainda assim, decifrar línguas inteiras vai ser uma tarefa complicada, por isso prepara-te para pôr as tuas teorias à prova e experimentar diferentes significados. Espero que sejas bom a tomar notas.

O meu veredicto: Cânticos de Sennaar é uma escolha fantástica para qualquer jogador que procure um jogo de quebra-cabeças do tipo «decodificador».

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O que dizem os jogadores?

sokoviathesecond ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Design e quebra-cabeças fantásticos.

15. The Room [Curto e agradável]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Android, iOS Ano de lançamento 2012 Criador(es) Fireproof Games Tempo médio de jogo ~3 horas Pontuação no Metacritic 75

Por último, mas definitivamente não menos importante, temos o The Room. Não, não é o filme – este é um jogo de quebra-cabeças simples que se passa em torno de abrir uma caixa. Sim, a sério.

Essa caixa é incrivelmente complicada e foi concebida para ser impossível de abrir. Impossível, claro, para quem não tiver o equipamento certo; e, felizmente, um amigo teu não só te deixou o cofre que contém a caixa, como também uma lente que vai revelar-se essencial para resolver este mistério.

Por que é que o escolhemos Como todo o jogo gira em torno apenas da caixa-enigma, vais sentir mesmo o teu progresso em The Room, com cada pequena vitória bem à vista.

O jogo vai guiar-te na primeira parte, mas assim que abrires o cofre e tirares a primeira caixa-enigma, tudo pode acontecer. Lembra-te só: a solução está sempre muito mais perto do que possas pensar.

O meu veredicto: The Room é um jogo curto e agradável, ideal para quem procura uma forma de passar a tarde, e há toda uma série «The Room» caso este jogo não seja suficiente.

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O que dizem os jogadores?

FUNISPELLINGMAN ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É curto, mas vale mesmo a pena.

O meu veredicto geral

Mesmo com todas estas sugestões, talvez te seja difícil escolher por onde começar. Para te ajudar a restringir as opções que se encaixam no jogo descrito nesta visão geral do Blue Prince, preparei os melhores pontos de partida para diferentes tipos de jogadores. E há algo para todos os gostos.

Qual é o melhor ponto de partida para jogos como o «Blue Prince» hoje em dia?

Para veteranos de quebra-cabeças de exploração → Outer Wilds

Uma viagem absolutamente gigantesca, com imensos quebra-cabeças engenhosos que recompensam a observação atenta e o raciocínio.



viagem absolutamente gigantesca, com imensos quebra-cabeças engenhosos que recompensam a observação atenta e o raciocínio. Para quem está a dar os primeiros passos nos quebra-cabeças de exploração → O Princípio de Talos

Básico, mas envolvente, e ainda traz uma excelente narrativa filosófica.

Para fãs de jogos retro → Void Stranger

Leva os jogos do tipo Sokoban a um novo nível.

Para os fãs de filmes noir → A Lorelei e os Olhos de Laser

Sombrio, obscuro e cheio de surpresas.

Para quem procura jogos de construção de baralhos no estilo roguelike → Slay the Spire

Simplesmente um dos melhores jogos de construção de baralhos do tipo roguelike que podes encontrar.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Blue Prince?

O melhor jogo semelhante ao Blue Prince é o Outer Wilds, devido à sua amplitude, bem como ao elemento roguelike de começares novas jogadas com mais conhecimento. Outros jogos incluem O Princípio de Talos, The Witness e A Cidade Esquecida.

Que tipo de jogo é o Blue Prince?

O Blue Prince é um jogo de aventura e quebra-cabeças na perspetiva de primeira pessoa. Neste jogo, andas por aí e resolves quebra-cabeças, cada um dos quais, idealmente, vai aproximar-te do teu objetivo.

O jogo Blue Prince é difícil?

O Blue Prince é um jogo bastante desafiante. Grande parte da dificuldade reside em perceber a função de cada sala, bem como em traçar uma planta que te permita chegar à Antecâmara. Os elementos roguelike também podem ser difíceis de lidar, já que os tipos de salas do dia não são garantidos.

O Blue Prince foi inspirado no Myst?

Sim, o Blue Prince foi inspirado no Myst. Embora não seja uma inspiração direta, o Myst elevou o género «resolver quebra-cabeças e explorar o mundo» a novos patamares, o que significa que qualquer jogo de quebra-cabeças de exploração é indiretamente inspirado no Myst.

Quanto tempo demora a terminar o Blue Prince?

Demora cerca de 25 a 40 horas a completar o Blue Prince, partindo do princípio de que só estás à procura da Sala 46. O pós-jogo (sim, há um pós-jogo enorme) provavelmente vai demorar até 100 horas, dependendo da rapidez com que resolves os quebra-cabeças.

O Blue Prince é melhor do que o Outer Wilds?

Se o Blue Prince é melhor do que o Outer Wilds depende do tipo de experiência que procuras. Para mim, estão ao mesmo nível.