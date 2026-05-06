15 Spiele ähnlich wie „Blue Prince“ für alle, die Mount Holly verlassen haben

Ich will ganz offen sein: Spiele wie Blauer Prinz ist eine schwierige Herausforderung. Schließlich können nur wenige Spiele da mithalten Blauer Prinzdas genreübergreifende Gameplay, die Atmosphäre und die Rätsel Punkt für Punkt. Auch wenn einige Spiele dem schon ziemlich nahe kommen.

Wenn du unter Entzugserscheinungen leidest, weil du gerade nicht am Schreiben bist, bin ich hier, um dir zu helfen. In dieser Liste gehen wir Folgendes durch: 15 tolle Spiele, die ähnlich sind wie Blauer Prinz Das wird hoffentlich Abhilfe schaffen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Blue Prince“

Alle Spiele auf dieser Liste sind großartig, aber einige davon sind es ganz besonders:

Outer Wilds (2019) – Entschlüssele die Geheimnisse einer längst untergegangenen Zivilisation in einem Sonnensystem, das in einer Zeitschleife gefangen ist. Tunika (2022) – Keine Anleitung? Kein Problem. Stelle die Anleitung in diesem Puzzle-Abenteuerspiel selbst zusammen. Fremder aus der Leere (2023) – In diesem kniffligen Spiel werden Puzzles mit Spielsteinen bis an ihre Grenzen gebracht.

Auch wenn diese Spiele die Crème de la Crème darstellen, kannst du dir sicher sein, dass jedes Spiel auf dieser Liste jede Menge zu bieten hat.

15 Spiele wie „Blue Prince“: Neue Geheimnisse warten auf dich

Nun, es gibt nichts Vergleichbares zu Blauer Prinz. Die Verschmelzung vieler verschiedener Genres wie Puzzle, Erkundung, Abenteuer und Roguelike macht Blauer Prinzdas erste seiner Art. Daher ist es nicht möglich, ein vergleichbares Erlebnis zu finden, auch wenn diese Spiele dem schon ziemlich nahe kommen.

Kommen wir nun zur Liste der besten Spiele, die ähnlich sind wie Blauer Prinz.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mobius Digital, Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Wenn es um Spiele wie Blauer Prinz… dann sind fesselnde Erkundungs-Rätselspiele höchstwahrscheinlich deine erste Anlaufstelle. Und was diese angeht, kannst du wirklich nichts falsch machen mit Outer Wilds.

Als neuester Weltraumkadett bei Outer Wilds Ventures hast du dir endlich das Recht verdient, mit einem Raumschiff in den Orbit zu fliegen, um die Geheimnisse der Nomai, einer untergegangenen Zivilisation, zu lüften. Doch es bleibt nicht dabei, denn 22 Nur wenige Minuten nach deinem Aufbruch wird deine Sonne zur Supernova, alles in deinem Sonnensystem vernichten, dich eingeschlossen. Und dann wachst du wieder auf Timber Hearth auf.

Wie beiBlauer Prinz, Outer Wilds ist ein von Rätseln geprägtes Erkundungsspiel, in dem der Spielfortschritt von deinen Erfahrungen aus dem echten Leben abhängt und Hinweise oft zunächst keinen Sinn ergeben. Mit ein wenig Nachdenken und Ausprobieren wirst du jedoch greifbare Fortschritte erzielen und Schritt für Schritt die Geheimnisse deines Universums entschlüsseln. Hoffentlich hast du dir Notizen gemacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Outer Wilds bewegt sich gewagt zwischen verschiedenen Genres, doch wo andere Spiele vielleicht ins Straucheln geraten, Outer Wilds schafft es, die Formel zu perfektionieren.

Der große Umfang von Outer Wilds Es klingt, als würde das das Rätselspiel beeinträchtigen; ich versichere dir, das tut es nicht. Genau wie bei Blauer Prinz… jeder noch so kleine Fortschritt ist hart erkämpft und jeder Aha-Moment ist unglaublich befriedigend, und der Zeitmanagement-Aspekt macht das Spiel zudem zu einem interessantes Strategiespiel.

Mein Fazit:Outer Wilds wird mit seinem gewaltigen Umfang, dem archäologischen Ansatz und den kniffligen Rätseln sicherlich überzeugen.

Was sagen die Spieler dazu?

unter Wasser

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Ein fantastisches Spiel. Benutze hierfür keinen Leitfaden.

2. Tunika [Stellen Sie das Handbuch selbst zusammen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Isometricorp Games, Finji Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Tunikaist eintolles Abenteuerspiel, diesmal mit einem anthropomorphen Fuchs in der Hauptrolle. Das Spiel basiert auf einer einfachen Prämisse: Man wird in eine isometrische Welt à la Zelda, und das war’s auch schon.

Diesmal sind die Anweisungen jedoch unklar. Und das meine ich wörtlich, denn deine Ziele, Vorgaben und, verdammt noch mal, sogar ein Großteil der Benutzeroberfläche sind in einer unverständlichen Spielsprache verfasst. Außerdem stößt du auf ein „hilfreiches“ Handbuch im Spiel, das nicht nur unverständlich, sondern auch zerfleddert und verstreut ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wie beiOuter Wilds, Tunikaverbindet meisterhaft das Beste aus verschiedenen Genres zu einem Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

TunikaDas Spielprinzip dreht sich darum, herauszufinden, was man eigentlich tun soll. Mit jeder Seite, die man sammelt, wächst das Verständnis dafür, was Tunikadie Anforderungen an dich steigen (oder auch nicht). Da die Anweisungen nie ganz eindeutig sind, ist Experimentierfreude entscheidend – also scheue dich nicht, verrückte Dinge auszuprobieren. Vielleicht ist genau das der Weg nach vorn.

Wie beiBlauer Prinz, Fortschritte bei Tunika ist sowohl sehr wissensintensiv als auch hart erkämpft. Ähnlich wie beim Enträtseln der Geheimnisse des Herrenhauses musst du über den Tellerrand hinausschauen und Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln angehen sowie sorgfältig analysieren, was funktioniert und was nicht, damit du herausfindest, wie man das Spiel meistert Tunika.

Mein Fazit:TunikaDer unkonventionelle Ansatz dieses Puzzlespiels macht es zu einem absoluten Muss für alle Puzzle-Fans.

Was sagen die Spieler dazu?

EvilTwinSunnyFrank

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Ich wünschte wirklich, ich könnte das Spiel noch einmal zum ersten Mal spielen.

3. Void Stranger [Kachelbasiertes Puzzlespiel]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Systemlöschung Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Auf den ersten Blick, Fremder aus der Leerescheint ein einfaches Spiel zu sein. Schließlich klingt „durch das Verschieben von Kacheln durch den Dungeon navigieren“ wie die Prämisse für ein Kinderspiel. Aber wenn man es tatsächlich ausprobiert, Fremder aus der Leereerweist sich als viel komplexer, als es zunächst den Anschein hat.

Void Stranger’s Im Mittelpunkt des Spiels steht die Manipulation von Spielsteinen mithilfe deines Zauberstabs. Genauer gesagt kannst du einen Spielstein „aufnehmen“ und an einer anderen Stelle „ablegen“. Trotz dieser einfachen Prämisse, Fremder aus der Leerekombiniert dies mit anderen Elementen zu einigen ziemlich kniffligen Rätseln, bei denen das Überschreiten der Grenzen des physischen Raums nur der Anfang ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fremder aus der Leere erweitert und sprengt die Grenzen des einfachen Sokoban-Genres auf eine Weise, die man nicht erwarten würde.

Aber wie beiBaba is You, Fremder aus der LeereHier musst du völlig unkonventionell denken und sogar die Spielregeln brechen, um voranzukommen. Hab keine Angst vor Experimenten und denk daran: Du kannst jederzeit wieder am Anfang des Dungeons beginnen.

Kein großartiges Rätselspiel käme ohne eine Geschichte aus, und trotz seiner einfachen Prämisse und der Retro-Grafik, Fremder aus der Leerewartet nur darauf, entdeckt zu werden. Mit jedem Verstoß gegen die Regeln gewinnt man ein tieferes Verständnis für das Spiel und die Geschichte, und auch wenn der Fortschritt langsam ist, ist es doch unglaublich befriedigend, Fremder aus der Leereauseinandernehmen und seine Geheimnisse enthüllen.

Mein Fazit:Fremder aus der Leereist ein anspruchsvolles, aber äußerst befriedigendes Rätselspiel, das Spieler, die auf der Suche nach einem Hardcore-Erlebnis sind, mit Sicherheit begeistern wird.

Was sagen die Spieler dazu?

JaviOnukala

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Es ist nie einfach, aber gerade deshalb ist es umso befriedigender, wenn man Fortschritte macht. Nichts für Ungeduldige.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Thekla, Inc. Durchschnittliche Spielzeit ca. 18 Stunden Metacritic-Bewertung 87

Viele der Spiele auf dieser Liste sind wie Blauer Prinzinsofern, als sie auf ein umfassendes Verständnis ihrer Systeme angewiesen sind, um voranzukommen. In dieser Hinsicht, Der Zeugezeichnet sich durch sein absolut herausragendes Rätseldesign aus.

In Der Zeuge… wachst du auf einer einsamen Insel auf. Du kannst dich zwar frei in dieser wunderschönen Umgebung bewegen, doch schon bald wirst du feststellen, dass deine Erkundungstouren durch zahlreiche Rätsel behindert wird, von denen jedes einen Bereich versperrt. Zeit, den Kopf anzustrengen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einer derDer ZeugeEines der zentralen Designelemente ist die Inspiration durch Ausprobieren. Den Aha-Moment hier zu erleben, fühlt sich einfach besser an als bei anderen Rätselspielen.

Nun gibt es viele ähnliche Spiele wie Der Zeuge; nur wenige von ihnen schaffen es, genau den richtigen Schwierigkeitsgrad zu treffen, bei dem jedes vorherige Rätsel auf dem bereits Gelernten aufbaut. Nicht nur das, sondern auch das Ausmaß, in dem Der Zeugedass man aus einem so einfachen Rätsel so viel herausholen kann, ist einfach großartig und es macht Spaß, es zu lösen.

Mein Fazit:Der Zeugeist ein absoluter Hit für alle, die ein komplexes, aber faires Rätselspiel suchen.

Was sagen die Spieler dazu?

ICEDRelativity

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Anstrengend, aber es macht Spaß. Wenn du eine Pause brauchst, kannst du jederzeit einfach ein bisschen herumspazieren, denn es ist sehr schön hier.

5. Die Rückkehr der Obra Dinn [Ein Krimi rund um Zeitreisen]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber 3903 LLC., Lucas Pope Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Ich habe schon ausführlich davon geschwärmt, Die Rückkehr der Obra Dinn sehr, und wenn es um die Die besten Rätselspiele… es ist ein Indie-Spiel, das ich immer weiterempfehlen werde.

Als Versicherungsermittler der Britischen Ostindien-Kompanie ist es deine Aufgabe, an Bord des titelgebenden Schiffes zu gehen, das auf unerklärliche Weise ohne Besatzung im Hafen eingelaufen ist. Ausgestattet lediglich mit dem Ladungsverzeichnis des Schiffes und dem „Memento Mortum“ – einer Taschenuhr, die es dir ermöglicht, den genauen Zeitpunkt des Todes einer Person zu erkennen –, musst du Informationen sammeln und das Schicksal der 60 Einzelpersonen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Rückkehr der Obra Dinn fesselt dich mit seinem unverwechselbaren 1-Bit-Grafikstil und einer Geschichte, die dich wie in ein riesiges Kaninchenloch zieht und dich immer wieder neu überraschen wird.

Wenn es um Rätsel geht, bei denen man Schlussfolgerungen ziehen muss, ist es kaum zu übertreffen Kunstwerk. Während einige Figuren, wie zum Beispiel der Kapitän, leicht zuzuordnen sind, gilt das für die meisten anderen nicht. Du musst dir den Kopf zerbrechen und deine Erinnerungen an den Tod nach winzigen Hinweisen durchforsten, die dir helfen, herauszufinden, wer die einzelnen Personen sind, welche Rolle sie an Bord des Schiffes spielten und was sie getötet hat – falls sie überhaupt ums Leben gekommen sind.

Mein Fazit:Nur wenige Krimis sind so voller Charakter wie Die Rückkehr der Obra Dinn… und es ist immer wieder schön, in deinem Tagebuch zu sehen, wie du Fortschritte machst.

Was sagen die Spieler dazu?

thedreadpirateroberts

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Schade, dass man das eigentlich nur einmal spielen kann.

6. Die vergessene Stadt [Zeitreise ins antike Rom]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Moderner Geschichtenerzähler, liebe Dorfbewohner Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Wenn dir das bekannt vorkommt, bist du nicht allein. Die vergessene Stadt entstand ursprünglich als SkyrimZurück2015, und fand so großen Anklang, dass eine vollständige Adaption davon in 2021.

In diesemein großartiges Rollenspiel, wirst du einige antike Ruinen erkunden, um den Freund deines Retters zu finden. Sobald du diese Ruinen betrittst, wirst du jedoch in die Vergangenheit in eine antike römische Stadt versetzt. Diese Stadt steht unter dem Schutz der Götter, doch dort gilt ein einziges, unumstößliches Gesetz. Und das besagt: Sollte jemand eine Sünde begehen, würden alle seine Bürger in Gold verwandelt werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn es um nichtlineare Krimis geht, Die vergessene Stadt ist eine Klasse für sich. Trotz der gewaltigen, weitläufigen Kulisse und der Fülle an scheinbar unzusammenhängenden Hinweisen fügt sich alles zu einem einzigen, in sich geschlossenen Rätsel zusammen.

Diese Strafe wird natürlich im Laufe des Spiels auf dich zukommen. Aber keine Sorge: Das Portal, durch das du eingetreten bist, ermöglicht es dir auch, die Zeitschleife zurückzusetzen. Diese Fähigkeit wird sich als entscheidend für deine Ermittlungen erweisen, da du sie nicht nur nutzen kannst, um die „Goldene Regel“ zurückzusetzen, sondern auch Gegenstände und – was am wichtigsten ist – Informationen mit an den Anfang des Spiels zurücknehmen kannst.

Mein Fazit:Die vergessene StadtDa das Programm bei jedem Durchlauf auf neue Informationen zurückgreift, ähnelt es sehr Blauer Prinz.

Was sagen die Spieler dazu?

VeniVidiVino

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Ein unterhaltsames Rätsel- und Erkundungsspiel, das es hervorragend schafft, einem das Gefühl zu vermitteln, man befinde sich im alten Rom.

7. Lorelei und die Laseraugen [Stimmungsvolles Rätselspiel]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Simogo, Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Metacritic-Bewertung 88

Es gibt viele geheimnisvolle, stimmungsvolle Erkundungsrätselspiele, aber Lorelei und die Laseraugen ist meiner Meinung nach einer der absolut besten.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle einer unbekannten Frau, die in ein altes Barockschloss tief im Herzen Mitteleuropas eingeladen wurde. Dein Ziel mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, doch der Weg dorthin wird beschwerlich sein, und meistens wirst du mehr Fragen als Antworten haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lorelei ergänzt seine kniffligen Rätsel durch eine melancholische Atmosphäre und eine Geschichte, die Lust auf mehr macht.

Kein Krimi wäre komplett ohne Rätsel, und Lorelei davon gibt es reichlich. Denk nur daran: Auch wenn jedes gelöste Rätsel nicht nur einen Weg nach vorne bietet, sondern auch etwas Licht auf den Kern der Sache wirft. Und wenn du die Wahrheit herausfindest, welche Entscheidung wirst du dann treffen?

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem Rätsel-Adventure bist, das sowohl mit seiner Geschichte als auch mit seinen Rätseln begeistert, Lorelei und die Laseraugen ist eine gute Wahl.

Was sagen die Spieler dazu?

messasmash

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Es zieht einen mit seiner fantastischen Atmosphäre und seinen fesselnden Rätseln in seinen Bann.

8. Inscryption [Ein Deckbuilder, der einen regelrecht in seinen Bann zieht]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Das ist einfach lächerlich schwer zu besprechen Inscryption ohne wichtige Spoiler zu verraten. Es genügt zu sagen, dass dies ein großartiges Indie-Spiel hält einen mit seinen vielen Wendungen immer auf Trab.

Wenn es ein Wort gibt, um Inscryption, wäre es „unvorhersehbar“. Zu Beginn sitzt man in einem dunklen Raum fest, zusammen mit einer Gestalt, die einen zwingt, ein einfaches, aber befriedigendes Roguelike-Kartenspiel zu spielen. Im Laufe des Spiels schleichen sich nach und nach verschiedene Genres ein: Escape Rooms, ein bisschen Survival-Mystery und ja, jede Menge Rätsel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Glaub mir: Nichts kommt auch nur annähernd an Inscryptiondas unglaubliche Gameplay.

Inscryption hat viele, viele Wendungen, die alle dazu dienen, die zentrale Handlung zu untermauern. Doch ganz gleich, wo man landet oder was passiert – alles ist stets miteinander verknüpft, und jedes noch so kleine Detail ist wichtig, um zu verstehen, was genau Inscryption worum es dabei geht.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem wilden, unvorhersehbaren Abenteuer bist, ist das genau das richtige Spiel für dich.

Was sagen die Spieler dazu?

Komplexe Triangulationen

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Das Spiel ist ein echtes Wechselbad der Gefühle. Man GLAUBT, man wüsste, wie es weitergeht, aber weit gefehlt.

9. Myst [Meilenstein-Rätsel-Erkundungsspiel]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen (3D-Neuauflage) PC, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 1993 (Original), 2000 (realMyst), 2014 (realMyst: Masterpiece), 2020 (3D-Remake) Urheber Cyan Worlds Inc. Durchschnittliche Spielzeit ca. 7 Stunden Metacritic-Bewertung 78

Wir können nicht über das Blauer Prinzohne näher auf einen der Vorreiter dieses Genres einzugehen, Myst.

Myst ist ein atmosphärisches Erkundungs- und Rätselspiel aus der Ego-Perspektive. In diesem Titel schlüpfst du in die Rolle eines Wanderers, der auf der Insel Myst gestrandet ist – einem Ort voller Geheimnisse und Maschinen. Bei der Erkundung der Insel wird deutlich, dass sie viel mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick vermuten würde, denn ihre wertvollsten Schätze sind gut versteckt und schwer zu erreichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Myst bleibt ein solider Einstiegstitel für alle, die sich in dieses Genre einarbeiten möchten, zumal viele der Rätsel in sich abgeschlossen sind.

Myst hat nicht nur das Puzzle-Genre populär gemacht, sondern auch Maßstäbe dafür gesetzt, was CD-ROM-Spiele leisten sollten. Für seine Zeit waren seine audiovisuellen Zwischensequenzen, die atemberaubende Grafik und die damals noch seltene First-Person-Perspektive für die Erkundung einfach unglaublich.

Es war sogar so erfolgreich, dass die Myst Die Serie besteht bis heute fort. Sie hat nicht nur eine ganze Reihe von Fortsetzungen hervorgebracht, sondern wurde auch mehrfach als realMyst in 2000, realMyst: Masterpiece Edition in 2014und ein komplettes 3D-Remake in 2020.

Mein Fazit:Während viele Spiele Myst… dennoch ist es ein fesselndes, klassisches Puzzlespiel, das garantiert Freude bereitet.

Was sagen die Spieler dazu?

Geodäsie-irgendwas

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Kann sich auch heute noch mit modernen Rätselspielen messen.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mega-Krit Durchschnittliche Spielzeit Fähigkeitsabhängig Metacritic-Bewertung 89

Blauer Prinzist schließlich ein Hybridspiel, und abgesehen von seinem Rätsel- und Erkundungsspielprinzip ist es auch eine Art Deckbau-Spiel. Und wenn dich gerade das taktische Platzieren von Räumen zur Erstellung eines perfekten Grundrisses in den Bann gezogen hat, dann kann ich dir Slay the Spire, zweifellos eines der Die besten Deckbau-Spiele.

Slay the SpireDas Prinzip ist einfach: Man wählt eine von vier Figuren aus und begibt sich auf eine 50-Etagen-Quest, um den Spire zu besiegen. Wie zu erwarten, wird das kein Kinderspiel, denn der Spire ist voller Monster, Fallen und mächtiger Etagenbosse, die darauf aus sind, deiner Reise ein Ende zu bereiten.

Zum Glück bist du auch gut gerüstet. Die Fähigkeiten jedes Charakters werden durch ein Kartendeck dargestellt, und während du Gegner besiegst und Läden besuchst, erhältst du die Möglichkeit, Karten zu deinem Deck hinzuzufügen, daraus zu entfernen oder sie zu verbessern. Mach dir nichts vor: Das Beherrschen des Deckbaus ist eine Kernkompetenz in Slay the Spire.

Warum wir uns dafür entschieden haben Slay the Spire ist zwar mechanisch anspruchsvoll, aber für Einsteiger sehr zugänglich, und das Kernspielprinzip ist recht einfach. Es gehört zudem zu den Spielen, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern sind, was dafür sorgt, dass man lange Spielspaß daran haben wird.

Jeder Durchgang ist zufällig generiert, was bedeutet, dass du unterschiedliche Raumlayouts, unterschiedliche Kartenbelohnungen und unterschiedliche Preise erhältst, was wiederum bedeutet, dass dies ein fantastisches Roguelite-SpielAngeboteunendlicher Wiederspielwert dank der zufälligen Generierung.

Mein Fazit:Roguelike-Elemente in Verbindung mit einem einfachen, aber herausfordernden Gameplay sorgen für Slay the Spire ein klarer Favorit.

Was sagen die Spieler dazu?

Die große Flut

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Unglaublich fesselnd und mit einem riesigen Wiederspielwert – ich habe schon über tausend Stunden gespielt, und es werden immer mehr.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Croteam, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ~16 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Zwar haben viele andere Spiele auf dieser Liste eine Geschichte zu erzählen, Das Talos-Prinzip ist ein Titel, der uns auch dazu einlädt, in uns zu gehen und uns einige schwierige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel „Was macht uns menschlich?“, „Kann ein Nicht-Mensch menschlich sein?“ und so weiter.

Was das Gameplay angeht,Das Talos-Prinzip ist ganz einfach. Meistens verschiebst du Blöcke in Labyrinthen, und aus diesen Blöcken entstehen Schlüssel, mit denen du weitere Blöcke erhalten kannst, und so weiter. Außerdem triffst du auf viele verschiedene Hindernisse, wie zum Beispiel Tore, Bewegungsmelder, Wachgeschütze und so weiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Klar, das Rätselspiel ist nett, aber es sind die Science-Fiction-Kulisse und vor allem die Reflexionen über das Wesen des Menschen und den freien Willen, die Das Talos-Prinzip sich abheben.

Nun, all das könnte dazu führen, dass Das Talos-Prinzip scheint schwer zu sein, ist es aber überraschenderweise nicht. Trotz der vielen Anreize, über das Wesen der Dinge nachzudenken, muss man das nicht tun, um das Spiel zu genießen, und die Umgebungsrätsel sind zwar herausfordernd, aber ziemlich einfach – so sehr, dass ich es ohne Weiteres empfehlen würde Das Talos-Prinzip für Neulinge.

Mein Fazit:Das Talos-Prinzip ist ein großartiger Tipp sowohl für Puzzle-Neulinge als auch für erfahrene Spieler. Die Mischung aus einfachem, aber herausforderndem Gameplay und der Anregung zur Selbstreflexion macht dieses Spiel zu einem Titel, den man sich unbedingt zulegen sollte.

Was sagen die Spieler dazu?

StacksStackingStacks

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Die Science-Fiction-Philosophie war der Grund, warum ich dabei geblieben bin, obwohl auch die Rätsel toll waren.

12. Tierwohl [Metroidvania-Erkundung und Rätsel]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Gemeinsamer Speicher, Bigmode Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 90

Tierwohl zeichnet sich nicht durch sein Rätsel-Gameplay aus (obwohl dieses Gameplay hervorragend ist), sondern durch sein unkonventionelles Genre: Dieses Spiel ist ein ein großartiges Metroidvania-Spiel und ist zudem noch ein Rätselspiel.

Wie viele andere Spiele auf dieser Liste, TierwohlDas Ziel des Spiels ist zunächst nicht klar. Man wird in eine dichte, rätselhafte und nichtlineare Welt versetzt, ohne zu wissen, wohin man gehen oder was man tun soll.

Klar ist jedoch, dass man Rätsel lösen und Gegenstände sammeln soll. Der Metroidvania-Charakter von TierwohlDas bedeutet, dass du auf Rätsel stößt, die du noch nicht erreichen oder lösen kannst, aber es geht noch einen Schritt weiter, indem es Gegenständen ungeahnte Verwendungsmöglichkeiten verleiht. Geduld, Beobachtungsgabe und Experimentierfreude sind entscheidend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Charmant, clever und niedlich. Tierwohlverbindet beide Genres perfekt miteinander und verzichtet dabei auf Kämpfe, um ein reines Rätsel-Erlebnis zu gewährleisten.

Und weilTierwohlsetzt auf das Unkonventionelle, es ist voller Geheimnisse und Easter Eggs, von denen einige von der Community wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt wurden. Wer weiß, vielleicht findest du ja auch einen.

Mein Fazit:Tierwohlist viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht, und durch seinen Schwerpunkt auf Experimentierfreudigkeit kommt es dem schon ziemlich nahe Blauer Prinz.

Was sagen die Spieler dazu?

wegfliegen

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„Outer Wilds“, aber als Metroidvania. Ziemlich einzigartig, und ich hatte viel Spaß damit.

13. Kokon [Rätsel im Stil von „Inception“]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Geometric Interactive, Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 5 Stunden Metacritic-Bewertung 88

Auf den ersten Blick, KokonDas klingt so ziemlich wie jedes andere Spiel auf dieser Liste. In diesem Titel schlüpfst du in die Rolle eines Käfers, der eine Kugel vor sich herschiebt. Der Clou? Diese Kugel ist gleichzeitig eine andere Welt, in die du eintauchen kannst.

Aber der Spaß hört damit natürlich noch lange nicht auf. In Anlehnung an Anfang… kannst du von deinem aktivierten Orb aus in eine andere Welt springen, was zu einer brillant umgesetzten „Welten-in-Welten“-Mechanik führt, bei der du nicht nur in Orbs eintauchen, sondern auch mehrere Orbs verschieben musst, um Rätsel zu lösen.

Warum wir uns dafür entschieden haben KokonDie Tatsache, dass das Spiel seine Hauptmechanik sowohl als Herausforderung als auch als Hilfsmittel einsetzt, macht es zu einem klaren Gewinner, und die Rätsel sind zwar einfach, aber auch nicht schlecht.

Abgesehen von dieser sehr willkommenen Veränderung im Gameplay (und der damit einhergehenden Kreativität), Kokonhat ein recht einfaches, geradliniges Design. Auch wenn ich dieses Spiel eher zu den leichteren Rätselspielen zählen würde, ist es dennoch einen Versuch wert, vor allem, wenn man jemanden für dieses Genre begeistern möchte.

Mein Fazit:KokonDas einzigartige Design macht es zu einem Titel, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte, vor allem, wenn man ein einfaches, aber innovatives Rätselspiel sucht.

Was sagen die Spieler dazu?

DJ_Minimalist

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Einfach und schön, aber ich wünschte, die Rätsel wären etwas kniffliger.

14. Die Gesänge von Sennaar [Alte Sprachen entschlüsseln]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Rundisc, Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 86

Falls du jemals die Geschichte vom Turmbau zu Babel gelesen und gedacht hast, dass sich daraus ein tolles Rätsel machen ließe, bist du nicht allein, denn genau das ist die Grundidee von Die Gesänge von Sennaar.

In Die Gesänge von SennaarDu schlüpfst in die Rolle eines Wanderers, dessen Ziel es ist, die Spitze eines riesigen Turms zu erreichen. Das wäre kein Problem, gäbe es da nicht die Tatsache, dass jede Etage von einer anderen Kultur bewohnt wird, die jeweils eine andere Sprache spricht. Viel Glück.

Glücklicherweise gibt dir das Spiel in Form von Kontexthinweisen eine kleine Hilfestellung, von denen einige recht leicht zu verstehen sind. Auch die Benutzeroberfläche ist hilfreich, da du dort eingeben kannst, was ein Wort deiner Meinung nach bedeutet, und das Spiel dann deine Definition übernimmt. Außerdem kannst du Prüfungen ablegen, und wenn du diese bestehst, werden die Wörter dauerhaft und korrekt übersetzt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sprachrätselspiele sind rar gesät, und Die Gesänge von Sennaar ist eine gelungene und sehr willkommene Ergänzung.

Dennoch wird es eine knifflige Aufgabe sein, ganze Sprachen zu entschlüsseln. Seid also bereit, eure Theorien auf den Prüfstand zu stellen und mit verschiedenen Bedeutungen zu experimentieren. Ich hoffe, eure Fähigkeiten beim Notieren sind auf dem neuesten Stand.

Mein Fazit:Die Gesänge von Sennaar ist eine hervorragende Wahl für alle Spieler, die auf der Suche nach einem Rätselspiel im „Decoder“-Stil sind.

Was sagen die Spieler dazu?

sokoviathesecond

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Fantastisches Design und Rätsel.

15. Der Raum [Kurz und bündig]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2012 Urheber Fireproof Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 3 Stunden Metacritic-Bewertung 75

Zu guter Letzt ist da nochDer Raum. Nein, nicht der Film – hier geht es um ein ganz einfaches Rätselspiel, bei dem es darum geht, eine Schachtel zu öffnen. Ja, wirklich.

Diese Schachtel istunglaublich kompliziert und so konstruiert, dass man es unmöglich öffnen konnte. Unmöglich, zumindest für jeden, der nicht über die richtige Ausrüstung verfügt, und glücklicherweise hat dir ein Freund von dir nicht nur den Safe mit der Schachtel hinterlassen, sondern auch ein Okular, das sich als entscheidend für die Lösung dieses Rätsels erweisen wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Da sich das gesamte Spiel ausschließlich um die Rätselbox dreht, wirst du deinen Fortschritt wirklich spüren, wenn Der Raum, wobei jeder kleine Erfolg deutlich zu sehen ist.

Zu Beginn führt dich das Spiel noch an der Hand, aber sobald du den Safe geöffnet und die erste Rätselbox herausgenommen hast, ist alles möglich. Denk einfach daran: Die Lösung ist immer viel näher, als du vielleicht denkst.

Mein Fazit:Der Raumist ein kurzes, unterhaltsames Spiel, das sich hervorragend für Spieler eignet, die nach einer Möglichkeit suchen, sich den Nachmittag zu vertreiben, und es gibt eine ganze Reihe ZimmerReihe, falls dieses Spiel nicht ausreichen sollte.

Was sagen die Spieler dazu?

FUNISPELLINGMAN

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Kurz, aber es lohnt sich auf jeden Fall.

Mein Fazit

Trotz all dieser Vorschläge fällt es Ihnen vielleicht schwer, einen Ausgangspunkt zu finden. Um Ihnen dabei zu helfen, die Auswahl einzugrenzen, die zu dem in diesem Blauer PrinzSpielübersichtIch habe die besten Einstiegsmöglichkeiten für verschiedene Spielertypen zusammengestellt. Und es ist für jeden etwas dabei.

Der beste Einstieg in Spiele wie Blauer Prinzheute?

Für erfahrene Fans von Erkundungsrätseln → Outer Wilds

Ein absolut gewaltiges Abenteuer mit vielen kniffligen Rätseln, die aufmerksames Beobachten und Nachdenken belohnen.



Ein absolut gewaltiges Abenteuer mit vielen kniffligen Rätseln, die aufmerksames Beobachten und Nachdenken belohnen. Für Neulinge bei Erkundungsrätseln → Das Talos-Prinzip

Einfach, aber fesselnd, und dazu noch mit einer großartigen philosophischen Geschichte.

Für Retro-Fans → Fremder aus der Leere

Bringt Sokoban-Spiele auf ein neues Niveau.

Für Noir-Fans → Lorelei und die Laseraugen

Stimmungsvoll, düster und voller Überraschungen.

Für alle, die auf der Suche nach Roguelike-Kartenspielern sind → Slay the Spire

Einfach einer der besten Roguelike-Deckbauer, die es gibt.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt „Blue Prince“ am meisten?

Das beste Spiel, das dem ähnelt Blauer Prinzis Outer Wilds aufgrund seines Umfangs sowie des Roguelike-Elements, bei dem man neue Durchläufe mit mehr Wissen beginnt. Weitere Spiele wären Das Talos-Prinzip, Der ZeugeundDie vergessene Stadt.

Was für ein Spiel ist „Blue Prince“?

Blauer Prinzist ein Rätsel-Abenteuerspiel aus der Ich-Perspektive. In diesem Spiel erkundest du die Umgebung und löst Rätsel, von denen dich jedes im Idealfall deinem Ziel näherbringt.

Wie schwer ist das Spiel „Blue Prince“?

Blauer Prinzist ein ziemlich anspruchsvolles Spiel. Ein Großteil der Schwierigkeit besteht darin, die Funktion der einzelnen Räume zu verstehen und einen Grundriss zu entwerfen, mit dem man die Vorhalle erreichen kann. Auch die Roguelike-Elemente können eine Herausforderung darstellen, da die Raumtypen des jeweiligen Tages nicht garantiert sind.

Wurde „Blue Prince“ von „Myst“ inspiriert?

Ja, dasBlauer Prinzwurde inspiriert von Myst. Auch wenn es keine direkte Inspiration ist, Myst hat das Genre „Rätsel lösen und die Welt erkunden“ zu neuen Höhen geführt, was bedeutet, dass jedes Erkundungs-Rätselspiel indirekt davon inspiriert ist Myst.

Wie lange dauert es, den „Blue Prince“ zu absolvieren?

Es dauert etwa 25 to 40 Dauer Blauer Prinz, vorausgesetzt, du suchst nur nach einem Zimmer 46. Das Nachspiel (ja, es gibt ein riesiges Nachspiel) wird dich wahrscheinlich bis 100 Stunden, je nachdem, wie schnell du die Rätsel löst.

Ist „Blue Prince“ besser als „Outer Wilds“?

Ob dieBlauer Prinzist besser alsOuter Wilds Das hängt davon ab, welche Art von Erlebnis du suchst. Für mich sind sie auf dem gleichen Niveau.