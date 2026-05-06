15 juegos parecidos a «Blue Prince» para quienes han dejado Mount Holly

Voy a ser sincero: elegir juegos como El Príncipe Azul es un reto difícil. Al fin y al cabo, pocos juegos pueden estar a la altura El Príncipe Azulsu jugabilidad, su atmósfera y sus acertijos, que fusionan varios géneros, punto por punto. Aunque hay algunos juegos que se le acercan bastante.

Si echas de menos escribir, estoy aquí para ayudarte. En esta lista, veremos 15 juegos geniales similares a El Príncipe Azul eso, con suerte, te sacará las ganas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Blue Prince

Todos los juegos de esta lista son geniales, pero algunos destacan especialmente:

Outer Wilds (2019) – Descubre los secretos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo en un sistema solar atrapado en un bucle temporal. Túnica (2022) – ¿No hay instrucciones? No pasa nada. Crea tú mismo el manual en este juego de aventuras y rompecabezas. Extraño del Vacío (2023) – En este juego tan difícil, los rompecabezas basados en fichas se llevan al límite.

Aunque estos juegos son lo mejor de lo mejor, ten por seguro que todos los títulos de esta lista tienen mucho que ofrecer.

15 juegos parecidos a «Blue Prince»: te esperan nuevos misterios

Ahora bien, no hay nada como El Príncipe Azul. La fusión de muchos géneros diferentes, como los de puzles, exploración, aventura y roguelike, hace que El Príncipe Azulel primero de su clase. Por eso, no es posible vivir una experiencia igual de auténtica, aunque estos juegos se acercan bastante.

Ahora, pasemos a la lista de los mejores juegos similares a El Príncipe Azul.

1. Outer Wilds [Un juego de puzles espacial impresionante]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador(es) Mobius Digital, Annapurna Interactive Duración media de la partida unas 20 horas Puntuación en Metacritic 85

Cuando se trata de juegos como El Príncipe Azul, lo más probable es que lo primero que pruebes sean los juegos de puzles y exploración inmersiva. Y en lo que a eso se refiere, con Outer Wilds.

Como nuevo cadete espacial de Outer Wilds Ventures, por fin te has ganado el derecho a poner una nave en órbita para descubrir los secretos de los Nomai, una civilización perdida. Pero las cosas no se quedan ahí porque 22 A los pocos minutos de partir, tu sol se convierte en una supernova, aniquilando todo lo que hay en tu sistema solar, incluyéndote a ti. Y entonces te despiertas de nuevo en Timber Hearth.

Al igual que enEl Príncipe Azul, Outer Wilds Es un juego de exploración basado en el misterio en el que el avance depende de lo que aprendas en la vida real y en el que, a menudo, las pistas no tendrán sentido de inmediato. Sin embargo, con un poco de reflexión y experimentación, podrás avanzar de forma tangible y, paso a paso, desvelarás los secretos de tu universo. Espero que hayas tomado notas.

Por qué lo elegimos Outer Wilds se mueve con destreza entre múltiples géneros, pero donde otros juegos podrían fallar, Outer Wilds consigue perfeccionar la fórmula.

El amplio alcance de Outer Wilds parece que podría afectar a la mecánica del juego de puzles; te aseguro que no es así. Al igual que con El Príncipe Azul, cada pequeño avance se consigue con mucho esfuerzo y cada momento de inspiración resulta inmensamente satisfactorio, y el aspecto de la gestión del tiempo también hace que este sea un un juego de estrategia interesante.

Mi veredicto:Outer Wilds seguro que te encantará por su enorme envergadura, su enfoque arqueológico y sus ingeniosos acertijos.

¿Qué opinan los jugadores?

bajo el agua

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Un juego fantástico. No uses ninguna guía para este.

2. Túnica [Elabora tú mismo el manual]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador(es) Isometricorp Games, Finji Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 85

Túnicaes unun gran juego de aventuras, esta vez protagonizado por un zorro antropomórfico. El juego tiene una premisa sencilla: te ves sumergido en un mundo isométrico al estilo de Zelda, y eso es todo.

Esta vez, sin embargo, las instrucciones no están claras. Y lo digo literalmente, porque tus metas, tus objetivos y, de hecho, gran parte de la interfaz de usuario están redactados en un lenguaje del juego indescifrable. También te encontrarás con un manual «útil» dentro del juego que no solo es confuso, sino que además está incompleto y desordenado.

Por qué lo elegimos Al igual que enOuter Wilds, Túnicacombina magistralmente lo mejor de varios géneros para crear un juego que no te puedes perder.

TúnicaLa mecánica del juego gira en torno a averiguar qué es lo que tienes que hacer. Con cada página que consigues, tu comprensión de lo que Túnicalo que te exige se vuelve más complejo (o no). Como las instrucciones nunca son sencillas, la clave está en la experimentación, así que no tengas miedo de probar cosas descabelladas. Puede que sea precisamente el camino a seguir.

Al igual que enEl Príncipe Azul, avance en Túnica se basa en gran medida en el conocimiento y se consigue con mucho esfuerzo. Al igual que para desentrañar los secretos de la mansión, tendrás que pensar de forma creativa y abordar los problemas desde múltiples ángulos, además de estudiar detenidamente qué funciona y qué no, para poder descubrir cómo jugar Túnica.

Mi veredicto:TúnicaSu enfoque poco convencional del género de los juegos de puzles lo convierte en una apuesta segura para los aficionados a este tipo de juegos.

¿Qué opinan los jugadores?

EvilTwinSunnyFrank

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Ojalá pudiera volver a jugar a este juego por primera vez.

3. Void Stranger [Juego de puzles por casillas]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador(es) Borrado del sistema Duración media de la partida ~30 horas Puntuación en Metacritic 85

A primera vista, Extraño del Vacíoparece un juego sencillo. Al fin y al cabo, «recorrer la mazmorra moviendo fichas» suena como la premisa de un juego para niños. Pero si lo pruebas de verdad, Extraño del Vacíodemuestra ser mucho más complejo de lo que parece a primera vista.

De «Void Stranger» La mecánica del juego gira en torno al uso de tu varita mágica para manipular fichas. Para ser más precisos, puedes «coger» una ficha y «colocarla» en otro lugar. A pesar de lo sencillo que parece, Extraño del Vacíocombina esto con otros elementos para crear acertijos bastante complicados en los que superar los límites de tu espacio físico es solo el principio.

Por qué lo elegimos Extraño del Vacío profundiza y amplía los límites del sencillo género Sokoban de formas que no te esperas.

Pero, al igual que conBaba is You, Extraño del Vacíote obliga a pensar de forma totalmente innovadora e incluso a saltarte las reglas del juego para avanzar. No tengas miedo de experimentar y recuerda que siempre puedes volver al principio de la mazmorra.

Ningún buen juego de puzles estaría completo sin una historia y, a pesar de su sencilla premisa y sus gráficos retro, Extraño del Vacíoestá ahí esperando a que lo descubras. Cada vez que rompes las reglas, comprendes mejor el juego y la historia, y aunque el avance es lento, resulta tremendamente satisfactorio descubrir Extraño del Vacíodesentrañar y desvelar sus misterios.

Mi veredicto:Extraño del Vacíoes un juego de puzles difícil, pero tremendamente gratificante, que sin duda satisfará a los jugadores que busquen una experiencia exigente.

¿Qué opinan los jugadores?

JaviOnukala

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Nunca es fácil, pero eso hace que sea siempre gratificante cada vez que se avanza. No es para los impacientes.

4. El testigo [Un diseño de rompecabezas increíble]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS Año de estreno 2016 Creador(es) Thekla, Inc. Duración media de la partida ~18 horas Puntuación en Metacritic 87

Muchos de los juegos de esta lista son como El Príncipe Azulen el sentido de que se basan en una comprensión global de sus sistemas para poder avanzar. En ese sentido, El testigodestaca por su diseño de puzles absolutamente brillante.

In El testigo, te despertarás en una isla desierta. Aunque podrás pasear libremente por este precioso entorno, pronto te darás cuenta de que tu exploración se ve obstaculizada por numerosos acertijos, cada uno de los cuales suele bloquear el acceso a una zona. Es hora de ponerse a pensar.

Por qué lo elegimos Uno deEl testigoUno de los elementos fundamentales del diseño es la inspiración que surge del proceso de prueba y error. Alcanzar ese momento de revelación aquí resulta mucho más satisfactorio que en otros juegos de puzles.

Ahora bien, hay muchos juegos similares a El testigo; pocos de ellos logran alcanzar ese punto de dificultad ideal, en el que cada acertijo anterior se basa en lo que ya has aprendido. Y no solo eso, sino que el esfuerzo que El testigoLos acertijos tan sencillos que se pueden crear son a la vez sorprendentes y un placer de resolver.

Mi veredicto:El testigoes un éxito seguro para cualquiera que busque un juego de puzles complejo, pero justo.

¿Qué opinan los jugadores?

ICEDRelatividad

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es difícil, pero divertido. Si necesitas un descanso, siempre puedes dar un paseo, ya que el lugar es muy bonito.

5. El regreso del Obra Dinn [Misterio de asesinato y viajes en el tiempo]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador(es) 3903 LLC., Lucas Pope Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 89

Ya me he extendido mucho hablando de El regreso del Obra Dinn mucho, y en lo que respecta a la los mejores juegos de rompecabezas, es un juego independiente que siempre recomendaré.

Como investigador de seguros de la Compañía Británica de las Indias Orientales, tu misión consiste en subir a bordo del barco que da título al juego, el cual, de alguna manera, ha llegado a puerto sin tripulación a bordo. Armado únicamente con el manifiesto del barco y el Memento Mortum, un reloj de bolsillo que te permite ver el momento exacto de la muerte de una persona, tendrás que recabar información y descubrir el destino de 60 personas.

Por qué lo elegimos El regreso del Obra Dinn te mantendrá enganchado con su característico estilo artístico de 1 bit y una trama tan enrevesada que te mantendrá en vilo.

En lo que respecta a los acertijos de deducción, es muy difícil superar Obra de arte. Aunque algunos personajes, como el capitán, son fáciles de identificar, la mayoría no lo son. Tendrás que ponerte a pensar y rebuscar en los recuerdos de la muerte en busca de pistas minúsculas que te ayuden a identificar quién es cada persona, cuál era su función a bordo del barco y qué les mató, si es que perecieron.

Mi veredicto:Pocas novelas de misterio están tan llenas de personalidad como El regreso del Obra Dinn… y ver cómo vas avanzando en tu diario siempre es un placer.

¿Qué opinan los jugadores?

thedreadpirateroberts

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es una pena que solo se pueda jugar una vez.

6. La ciudad olvidada [Viaje en el tiempo a la Antigua Roma]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador(es) Narrador moderno, queridos vecinos Duración media de la partida unas 6 horas Puntuación en Metacritic 85

Si esto te suena, no eres el único. La ciudad olvidada comenzó su andadura como un Skyrimvolver al modo anterior2015, y tuvo tan buena acogida que se realizó una adaptación completa de la misma en 2021.

En esteun juego de rol genial, explorarás unas ruinas antiguas en busca del amigo de quien te ha rescatado. Sin embargo, al entrar en dichas ruinas, te verás transportado en el tiempo a una antigua ciudad romana. Esa ciudad se encuentra bajo la protección de los dioses, pero allí rige una única ley inquebrantable. Y es que, si alguien cometiera un pecado, todos sus ciudadanos se convertirían en oro.

Por qué lo elegimos En lo que respecta a las novelas de misterio no lineales, La ciudad olvidada destaca por encima del resto. A pesar de su escenario enorme y extenso, así como de la abundancia de pistas que parecen inconexas, todo encaja para crear un rompecabezas en el que todas las piezas están interrelacionadas.

Por supuesto, este castigo se aplicará a medida que juegues. Pero no temas, ya que el portal por el que has entrado también te permite reiniciar el bucle temporal. Esta capacidad resultará fundamental para tu investigación, ya que podrás utilizarla no solo para reiniciar la Regla de Oro, sino también para llevar objetos y, lo más importante, información, de vuelta al principio del juego.

Mi veredicto:La ciudad olvidadaEl hecho de que se base en el uso de nueva información en cada ejecución lo hace muy similar a El Príncipe Azul.

¿Qué opinan los jugadores?

VeniVidiVino

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Un divertido juego de puzles y exploración que consigue que te sientas como si estuvieras en la antigua Roma.

7. Lorelei y los ojos láser [Juego de exploración y rompecabezas de Moody]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Año de estreno 2024 Creador(es) Simogo, Annapurna Interactive Duración media de la partida unas 25 horas Puntuación en Metacritic 88

Hay muchos juegos de puzles de exploración enigmáticos y de ambiente sombrío, pero Lorelei y los Ojos Láser es, en mi opinión, uno de los mejores sin lugar a dudas.

En este juego, te pondrás en la piel de una mujer desconocida invitada a una antigua mansión barroca situada en lo más profundo de Europa Central. Tu objetivo puede parecer sencillo, pero llegar hasta él no será nada fácil y, en la mayoría de los casos, tendrás más preguntas que respuestas.

Por qué lo elegimos Lorelei combina sus ingeniosos acertijos con una atmósfera melancólica y una historia que te deja con ganas de más.

Ningún misterio estaría completo sin acertijos, y Lorelei Hay muchos de esos. Solo recuerda: aunque cada acertijo resuelto no solo te abre un camino hacia adelante, sino que también arroja algo de luz sobre el meollo de la cuestión. Y cuando descubras la verdad, ¿qué decisión tomarás?

Mi veredicto:Si estás buscando un juego de exploración y puzles que te cautive tanto por su historia como por sus acertijos, Lorelei y los Ojos Láser es una buena opción.

¿Qué opinan los jugadores?

messasmash

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Te atrapa con su increíble atmósfera y sus apasionantes acertijos.

8. Inscryption [Un juego de construcción de mazos que te sumerge en un mundo sin fin]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2021 Creador(es) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 85

Es ridículo es difícil hablar de ello Inscryption sin desvelar detalles clave de la trama. Basta con decir que esto un juego indie magnífico te mantiene siempre en vilo con sus numerosos giros y sorpresas.

Si tuviera que elegir una sola palabra para describir Inscryption, sería «imprevisible». Al principio, te encuentras encerrado en una habitación a oscuras con un personaje que te obliga a jugar a un juego de cartas de estilo roguelike, sencillo pero muy gratificante. A medida que avanza el juego, empezarás a ver cómo se van colando diferentes géneros: salas de escape, un toque de misterio y supervivencia y, sí, múltiples acertijos.

Por qué lo elegimos Créeme: no hay nada que se le acerque ni de lejos Inscryptionsu increíble jugabilidad.

Inscryption tiene muchos, muchos giros y vueltas, todos ellos destinados a reforzar la trama principal. Pero independientemente de dónde acabes o de lo que suceda, todo está siempre interconectado, y cada pequeño detalle es importante para comprender exactamente qué Inscryption de qué se trata.

Mi veredicto:Si buscas una aventura trepidante e impredecible, este es tu juego.

¿Qué opinan los jugadores?

Triangulaciones complejas

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es un juego de auténtica montaña rusa. Crees que sabes por dónde va, pero no es así.

9. Myst [Juego de exploración y puzles]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas (Remake en 3D) PC, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 1993 (original), 2000 (realMyst), 2014 (realMyst: Masterpiece), 2020 (remake en 3D) Creador(es) Cyan Worlds, S.A. Duración media de la partida unas 7 horas Puntuación en Metacritic 78

No podemos hablar de la El Príncipe Azulsin entrar en detalles sobre uno de los precursores del género, Myst.

Myst es un evocador juego de exploración y puzles en primera persona. En este título, te pondrás en la piel de un vagabundo abandonado en la Isla Myst, un lugar repleto de secretos y maquinaria. Al explorar esta isla, descubrirás que es mucho más de lo que parece, ya que sus tesoros más valiosos están bien escondidos y fuera del alcance.

Por qué lo elegimos Myst sigue siendo un título ideal para cualquiera que quiera iniciarse en el género, sobre todo porque muchos de sus acertijos son independientes.

Myst no solo popularizó el género de los puzles, sino que también estableció un estándar sobre lo que debían ofrecer los juegos en CD-ROM. Para su época, sus secuencias audiovisuales, sus impresionantes gráficos y la perspectiva en primera persona para la exploración —algo poco habitual por entonces— eran nada menos que asombroso.

De hecho, tuvo tanto éxito que el Myst La serie sigue vigente hasta hoy. No solo ha dado lugar a toda una serie de secuelas, sino que también se ha reeditado en múltiples ocasiones como realMyst in 2000, realMyst: Edición Masterpiece in 2014, y una nueva versión íntegramente en 3D en 2020.

Mi veredicto:Aunque muchos juegos han superado Myst, sigue siendo un clásico juego de puzles muy entretenido que sin duda te encantará.

¿Qué opinan los jugadores?

algo geodésico

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Sigue estando a la altura de los juegos de puzles actuales.

10. Slay the Spire [Excelente juego de cartas tipo roguelike]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2019 Creador(es) Mega Crit Duración media de la partida Depende de la habilidad Puntuación en Metacritic 89

El Príncipe AzulAl fin y al cabo, es un juego híbrido y, además de su mecánica de exploración basada en acertijos, también tiene cierto aire de juego de construcción de mazos. Y si lo que te atrajo fue la posibilidad de colocar las habitaciones estratégicamente para crear una distribución perfecta, entonces te lo recomiendo encarecidamente Slay the Spire, sin duda una de las los mejores juegos de construcción de mazos.

Slay the SpireLa premisa es sencilla: eliges uno de los cuatro personajes y te embarcas en una 50-una aventura de varios niveles para acabar con la Aguja. Como era de esperar, no será fácil, ya que la Aguja está repleta de monstruos, trampas y poderosos jefes de nivel que intentarán poner fin a tu aventura.

Por suerte, tú también estás bien equipado. Las habilidades de cada personaje se representan mediante un mazo de cartas y, a medida que derrotes a tus enemigos y visites tiendas, podrás añadir, eliminar o mejorar las cartas de tu mazo. No te equivoques: dominar la construcción del mazo es una habilidad fundamental en Slay the Spire.

Por qué lo elegimos Slay the Spire Aunque exige mucha destreza mecánica, resulta muy accesible para los jugadores noveles, y la mecánica de juego básica es bastante sencilla. Además, es uno de esos juegos fáciles de aprender pero difíciles de dominar, lo que garantiza que le sacarás mucho partido.

Cada partida es aleatoria, lo que significa que tendrás diferentes diseños de planta, diferentes recompensas de cartas y diferentes premios, por lo que esto un fantástico juego rogueliteofertasun valor de rejugabilidad infinito gracias a su naturaleza generada aleatoriamente.

Mi veredicto:Los elementos roguelike, combinados con una mecánica de juego sencilla pero desafiante, hacen que Slay the Spire sin duda alguna.

¿Qué opinan los jugadores?

El Gran Diluvio

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es increíblemente adictivo y tiene una rejugabilidad enorme: ya le he dedicado más de mil horas y sigo sumando.

11. El Principio de Talos [Filosofando con robots]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2014 Creador(es) Croteam, Devolver Digital Duración media de la partida ~16 horas Puntuación en Metacritic 85

Aunque muchos otros juegos de esta lista tienen una historia que contar, El Principio de Talos es un título que también nos invita a mirar hacia nuestro interior y a hacernos algunas preguntas difíciles, como «¿qué nos hace humanos?», «¿puede un ser no humano ser humano?», y así sucesivamente.

En cuanto a la jugabilidad,El Principio de Talos Es bastante sencillo. En general, tendrás que mover bloques en laberintos, y esos bloques te darán llaves que te permitirán conseguir más bloques, y así sucesivamente. También te encontrarás con muchos obstáculos diferentes, como puertas, detectores de movimiento, torretas de vigilancia, etc.

Por qué lo elegimos Claro, la mecánica de los puzles está bien, pero son el escenario de ciencia ficción y, sobre todo, las reflexiones sobre la naturaleza de la humanidad y el libre albedrío lo que hacen que El Principio de Talos destacar.

Ahora bien, todo esto podría hacer que El Principio de Talos parece complicado, pero, sorprendentemente, no lo es. A pesar de las numerosas invitaciones a reflexionar sobre la naturaleza de las cosas, no es necesario hacerlo para disfrutar del juego, y los acertijos ambientales, aunque suponen un reto, son bastante sencillos, hasta tal punto que lo recomendaría sin dudarlo El Principio de Talos para los recién llegados.

Mi veredicto:El Principio de Talos Es una opción ideal tanto para los principiantes como para los veteranos de los juegos de puzles. Su combinación de una mecánica de juego sencilla pero estimulante y su invitación a la reflexión personal hacen que merezca la pena hacerse con este juego.

¿Qué opinan los jugadores?

PilasApilamientoPilas

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Lo que me hizo quedarme fue la filosofía de ciencia ficción, aunque los acertijos también estaban bien.

12. Bienestar animal [Exploración y acertijos al estilo Metroidvania]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador(es) Memoria compartida, modo Bigmode Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 90

Bienestar animal destaca no por su mecánica de puzles (aunque esta es excelente), sino por su género poco convencional: este es un un gran juego de estilo Metroidvania además de ser un juego de ingenio.

Al igual que muchos otros juegos de esta lista, Bienestar animalAl principio, el objetivo no queda claro. Te sumerges en un mundo denso, enigmático y no lineal sin tener ni idea de adónde ir ni qué hacer.

Lo que sí está claro, sin embargo, es que el objetivo es ir por ahí resolviendo acertijos y recogiendo objetos. El carácter de Metroidvania de Bienestar animalsignifica que te encontrarás con acertijos a los que aún no puedes acceder o resolver, pero va un paso más allá al dar a los objetos usos inesperados. La paciencia, la observación y la experimentación son fundamentales.

Por qué lo elegimos Encantadora, ingeniosa y monísima. Bienestar animalcombina a la perfección ambos géneros y prescinde del combate para ofrecer una experiencia centrada exclusivamente en la resolución de acertijos.

Y comoBienestar animalse basa en lo poco convencional, es repleto de secretos y guiños ocultos, algunos de los cuales probablemente aún no hayan sido descubiertos por la comunidad. Quién sabe, quizá tú también encuentres uno.

Mi veredicto:Bienestar animales mucho más de lo que parece a simple vista, y su enfoque en la experimentación lo acerca bastante a El Príncipe Azul.

¿Qué opinan los jugadores?

volar

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Outer Wilds, pero en formato metroidvania. Es bastante original y me lo he pasado muy bien con este juego.

13. Capullo [Rompecabezas al estilo de «Origen»]

Nuestra puntuación 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador(es) Geometric Interactive, Annapurna Interactive Duración media de la partida unas 5 horas Puntuación en Metacritic 88

A primera vista, CapulloParece que es como cualquier otro juego de esta lista. En este título, te pondrás en la piel de un escarabajo que empuja una esfera. ¿El truco? Esa esfera es también otro mundo en el que puedes sumergirte.

Por supuesto, la diversión no acaba ahí. Siguiendo el ejemplo de Origen, puedes saltar a otro mundo desde tu orbe activado, lo que da lugar a una mecánica de «mundos dentro de mundos» brillantemente ejecutada, en la que no solo tienes que sumergirte en los orbes, sino también mover varios de ellos para resolver acertijos.

Por qué lo elegimos CapulloEl hecho de que utilice su mecánica principal tanto como desafío como herramienta lo convierte en un claro ganador, y los acertijos, aunque sencillos, tampoco están nada mal.

Aparte de este cambio tan bienvenido en la mecánica del juego (y de la creatividad que lo acompaña), Capullotiene un diseño bastante sencillo y lineal. Aunque lo situaría entre los juegos de puzles más fáciles, sigue siendo un título que merece la pena probar, sobre todo si quieres introducir a alguien en este género.

Mi veredicto:CapulloSu diseño único lo convierte en un título que sin duda merece la pena probar, sobre todo si buscas un juego de puzles sencillo pero innovador.

¿Qué opinan los jugadores?

DJ_Minimalista

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es sencillo y bonito, pero me gustaría que los rompecabezas fueran más complejos.

14. Los cánticos de Sennaar [Descifrar lenguas antiguas]

Nuestra puntuación 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2023 Creador(es) Rundisc, Focus Entertainment Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 86

Si alguna vez has leído la historia de la Torre de Babel y has pensado que podría dar lugar a un gran rompecabezas, no eres el único, ya que esa es precisamente la premisa de Los cánticos de Sennaar.

In Los cánticos de Sennaar, te pones en la piel de un vagabundo cuyo objetivo es llegar a lo alto de una torre gigantesca. Esto no sería ningún problema, si no fuera porque cada piso está ocupado por una cultura diferente, y cada una de ellas habla un idioma distinto. Buena suerte.

Afortunadamente, el juego te echa una mano con pistas contextuales, algunas de las cuales son bastante fáciles de entender. La interfaz de usuario también te ayuda, ya que te permite escribir lo que crees que significa una palabra y utilizará tu definición. Además, podrás realizar pruebas de dominio y, si las superas, las palabras se traducirán de forma permanente y correcta.

Por qué lo elegimos Los juegos de rompecabezas lingüísticos son muy escasos, y Los cánticos de Sennaar es una incorporación muy lograda y muy bienvenida.

Aun así, descifrar idiomas completos será una tarea complicada, así que prepárate para poner a prueba tus teorías y probar diferentes interpretaciones. Espero que tus habilidades para tomar apuntes estén a la altura.

Mi veredicto:Los cánticos de Sennaar es una opción fantástica para cualquier jugador que busque un juego de puzles del tipo «descifrador».

¿Qué opinan los jugadores?

sokoviathesecond

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Un diseño y unos rompecabezas fantásticos.

15. La habitación [Breve y conciso]

Nuestra puntuación 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2012 Creador(es) Fireproof Games Duración media de la partida unas 3 horas Puntuación en Metacritic 75

Por último, pero no por ello menos importante, estáLa habitación. No, no es la película: este es un sencillo juego de puzles que consiste en abrir una caja. Sí, en serio.

Esa caja esera increíblemente complicado y estaba diseñado para que fuera imposible abrirlo. Es imposible, es decir, para cualquiera que no cuente con el equipo adecuado; y, por suerte, un amigo tuyo no solo te dejó la caja fuerte que contenía la caja, sino también un ocular que resultará fundamental para resolver este misterio.

Por qué lo elegimos Dado que todo el juego gira en torno a la caja de acertijos, notarás de verdad cómo avanzas en La habitación, con cada pequeña victoria a la vista.

El juego te guiará paso a paso durante la primera parte, pero en cuanto abras la caja fuerte y saques la primera caja de acertijos, todo puede pasar. Solo recuerda: la solución siempre está mucho más cerca de lo que crees.

Mi veredicto:La habitaciónes un juego breve y entretenido, ideal para quienes buscan una forma de pasar la tarde, y hay todo un Habitaciónserie, por si este juego no fuera suficiente.

¿Qué opinan los jugadores?

FUNISPELLINGMAN

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es breve, pero merece totalmente la pena.

Mi veredicto general

A pesar de todas estas sugerencias, quizá te resulte complicado decidir por dónde empezar. Para ayudarte a reducir las opciones que se ajusten al juego descrito en este El Príncipe AzulDescripción general del juegoHe preparado las mejores opciones para diferentes tipos de jugadores. Y hay algo para todos los gustos.

El mejor punto de partida para juegos como El Príncipe Azul¿Hoy?

Para los veteranos de los juegos de exploración y puzles → Outer Wilds

Un viaje absolutamente épico repleto de rompecabezas ingeniosos que premian la observación atenta y el razonamiento.



Un viaje absolutamente épico repleto de rompecabezas ingeniosos que premian la observación atenta y el razonamiento. Para quienes se inician en los rompecabezas de exploración → El Principio de Talos

Es sencillo pero cautivador, y además cuenta con una magnífica trama filosófica.

Para los amantes de lo retro → Extraño del Vacío

Lleva los juegos de Sokoban a un nuevo nivel.

Para los aficionados al cine negro → Lorelei y los Ojos Láser

Melancólica, oscura y llena de sorpresas.

Para quienes busquen juegos de construcción de mazos tipo roguelike → Slay the Spire

Sin duda, uno de los mejores juegos de construcción de mazos de estilo roguelike que hay.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Blue Prince?

El mejor juego similar a El Príncipe Azulis Outer Wilds debido a su alcance, así como al elemento roguelike de comenzar nuevas partidas con más experiencia. Otros juegos incluirían El Principio de Talos, El testigo, yLa ciudad olvidada.

¿Qué tipo de juego es Blue Prince?

El Príncipe Azules un juego de aventuras y puzles en primera persona. En este juego, te desplazas por el entorno y resuelves puzles, cada uno de los cuales, en teoría, te acercará a tu objetivo.

¿Es difícil el juego Blue Prince?

El Príncipe AzulEs un juego bastante complicado. Gran parte de la dificultad radica en comprender la función de cada sala, así como en trazar un plano que te permita llegar a la antecámara. Los elementos roguelike también pueden resultar complicados, ya que no se sabe con certeza qué tipos de salas habrá cada día.

¿Se inspiró «Blue Prince» en «Myst»?

Sí, elEl Príncipe Azulse inspiró en Myst. Aunque no se trata de una inspiración directa, Myst llevó el género de «resolver acertijos y explorar el mundo» a nuevas cotas, lo que significa que cualquier juego de acertijos y exploración se inspira indirectamente en Myst.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar el Blue Prince?

Se tarda unos 25 to 40 tiempo necesario para completarlo El Príncipe Azul, suponiendo que solo estés buscando «Room» 46. La fase posterior al partido (sí, hay una fase posterior al partido de lo más extensa) probablemente te llevará hasta 100 horas, dependiendo de lo rápido que resuelvas los acertijos.

¿Es «Blue Prince» mejor que «Outer Wilds»?

Ya sea que elEl Príncipe Azules mejor queOuter Wilds Depende del tipo de experiencia que busques. En mi opinión, están al mismo nivel.