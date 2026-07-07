Os melhores avançados do EAFC 26 são os jogadores que marcam a diferença nos jogos. São eles que marcam os golos que mudam os resultados, seja no Modo Carreira ou no Ultimate Team. Ter o jovem avançado certo significa que não estás só a planear as vitórias de hoje, mas também a construir a glória futura .

Alguns avançados já fazem parte da elite e podem começar a marcar de imediato, enquanto outros são joias por descobrir que precisam de treino, mas que acabam por se tornar finalizadores letais. Desde caçadores de golos puros a avançados versáteis que sabem criar jogadas e marcar, este guia apresenta os jovens avançados mais empolgantes do EAFC 26.

Avançados com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26

Se queres montar um plantel no Modo Carreira que domine durante anos, investir no jovem avançado certo é essencial. Os melhores avançados do EAFC 26 com elevado potencial não se limitam a marcar golos; t ornam-se líderes capazes de carregar a tua equipa temporada após temporada. Começando com talento em bruto e evoluindo para finalizadores de classe mundial, estes jogadores oferecem tanto impacto imediato como valor a longo prazo.

Alguns destes avançados, como o Endrick no Real Madrid ou o Rasmus Højlund no Manchester United, já têm as qualidades necessárias para fazer a diferença desde o apito inicial. Combinam velocidade, força e capacidade de finalização para ameaçar constantemente as defesas adversárias.

Outros, como o Rodrigo Mora ou o Youssoufa Moukoko, podem precisar de tempo para aperfeiçoar as suas habilidades, mas o seu elevado potencial significa que podem tornar-se imparáveis com treino e minutos regulares em campo.

O que distingue estes avançados é a sua versatilidade: alguns são caçadores de golos implacáveis, outros destacam-se por segurar a bola e ligar o jogo, enquanto alguns conseguem até atuar em posições mais abertas no ataque. Ao contratares um destes talentos logo no início, estás a garantir uma solução a longo prazo no ataque – poupando dinheiro em transferências no futuro e assegurando que o teu ataque continua a melhorar a cada época.

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Quem são os melhores avançados que podes contratar no Modo Carreira do EAFC 26?

O avançado certo transforma a tua equipa. Quer precises de velocidade, de finalização certeira ou de um avançado que ligue o jogo, esta lista tem o que precisas. Abaixo estão as opções mais promissoras para contratar:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado Classificação atual Classificação de potencial Endrick 19 Real Madrid Av 24–30 milhões de euros 77 91 Victor Boniface 25 SV Werder Bremen ST 46–60 milhões de euros 81 87 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 milhões de euros 76 84 Benjamin Šeško 22 Manchester United ST 47–55 milhões de euros 80 88 Youssoufa Moukoko 21 F.C. København ST 8–15 milhões de euros 73 81 Gonçalo Ramos 24 Paris SG ST 32–40 milhões de euros 80 85 Viktor Gyökeres 28 Arsenal ST 73–80 milhões de euros 87 88 Evan Ferguson 21 AS Roma Av 6–10 milhões de euros 73 82 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32–40 milhões de euros 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 milhões de euros 79 85

1. Endrick [Melhor avançado de área em ascensão]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Brasil / Real Madrid Classificação geral (OVR) 77 Velocidade (PAC) 87 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 62 Dribles (DRI) 78 Defesa (DEF) 30 Pé dominante Esquerda

O sensacional avançado brasileiro do Real Madrid possui uma aceleração elétrica e uma capacidade de remate letal. O Endrick tem tudo para liderar a tua linha de ataque com facilidade, realizando contra-ataques explosivos e finalizações poderosas no último terço do campo, evoluindo rapidamente para se tornar um avançado dinâmico de classe mundial com uma carreira de longa duração.

2. Victor Boniface [O melhor monstro no jogo aéreo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 25 / Nigéria / SV Werder Bremen Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 67 Remate (SHO) 83 Passes (PAS) 66 Drible (DRI) 80 Defesa (DEF) 32 Pé dominante Direita

Uma presença imponente e fisicamente dominante no ataque, o Boniface oferece uma força de elite e uma proteção estrutural. Agora no SV Werder Bremen, a sua imensa potência de remate e domínio aéreo garantem que a tua linha de frente receba com segurança os passes longos, mantendo uma pressão letal no último terço do campo contra blocos defensivos recuados.

3. Rasmus Højlund [Melhor avançado-alvo dinâmico e veloz]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Dinamarca / SSC Napoli Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 76 Passes (PAS) 58 Dribles (DRI) 72 Defesa (DEF) 33 Pé dominante Esquerda

Este jogador dinamarquês, uma verdadeira potência física, tem uma velocidade de arrancada excecional, aliada às capacidades típicas de um avançado de referência. A jogar pelo SSC Napoli, Højlund domina as linhas de jogo, mantém a posse de bola perante uma pressão defensiva intensa e consegue finalizações certeiras dentro da área de grande penalidade.

4. Benjamin Šeško [Melhor avançado atlético completo]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Eslovénia / Man Utd Classificação geral (OVR) 80 Velocidade (PAC) 83 Remate (SHO) 80 Passes (PAS) 65 Drible (DRI) 78 Defesa (DEF) 46 Pé dominante Direita

A jogar pelo Manchester United, o Šeško oferece uma combinação excecional de perigo aéreo letal, velocidade nas transições e posicionamento técnico preciso. A sua excelente técnica de remate e as suas habilidades acrobáticas de elite permitem-lhe transformar cruzamentos comuns em golos decisivos sem qualquer esforço.

5. Youssoufa Moukoko [Melhor goleador com controlo de bola]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Alemanha / F.C. København Classificação geral (OVR) 73 Velocidade (PAC) 74 Remate (SHO) 69 Passes (PAS) 59 Dribles (DRI) 77 Defesa (DEF) 34 Pé dominante Esquerdo

O Moukoko brilha em situações apertadas no último terço do campo, sendo um finalizador rapidíssimo e super ágil. Agora a liderar o ataque do F.C. København, o seu equilíbrio incrível e os seus dribles com controlo preciso fazem dele uma ameaça constante dentro da área, tornando-o numa carta curinga tática de elite.

6. Gonçalo Ramos [Melhor avançado com pressão alta]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 24 / Portugal / Paris SG Classificação geral (OVR) 80 Velocidade (PAC) 73 Remate (SHO) 79 Passes (PAS) 64 Drible (DRI) 77 Defesa (DEF) 48 Pé dominante Direita

Um avançado dinâmico e experiente do Paris SG, o Gonçalo Ramos combina um posicionamento preciso no último terço do campo com corridas contínuas sem a bola. A sua grande precisão nos cabeceamentos e a sua técnica comprovada na pressão ajudam a criar uma pressão intensa pelo meio, transformando transições profundas em golos certeiros.

7. Viktor Gyökeres [Melhor avançado para a pressão alta]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 28 / Suécia / Arsenal Classificação geral (OVR) 87 Velocidade (PAC) 90 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 73 Drible (DRI) 81 Defesa (DEF) 36 Pé dominante Direita

O Gyökeres combina um instinto implacável de pressão com uma capacidade excepcional de segurar a bola, o que faz dele um pesadelo para os defesas que tentam tirar-lhe a bola. O seu domínio físico e o controlo de peito permitem-lhe envolver os colegas de equipa mesmo sob pressão, enquanto a sua finalização certeira garante que todas as oportunidades que cria para si próprio valem a pena. Os 21 golos marcados na sua primeira época no Arsenal provaram que os seus números se traduzem ao mais alto nível – e a sua dedicação fora da bola faz dele um trunfo tático muito além da área.

8. Evan Ferguson [Melhor Pivô Número 9 Tradicional]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / República da Irlanda / AS Roma Classificação geral (OVR) 73 Velocidade (PAC) 66 Remate (SHO) 75 Passes (PAS) 60 Drible (DRI) 71 Defesa (DEF) 20 Pé dominante Direita

O Ferguson tem as características clássicas de um avançado-alvo, combinadas com uma excelente capacidade de remate de longa distância. Agora a liderar o ataque da AS Roma, a sua força natural e capacidade de ligação garantem que a tua equipa mantenha consistentemente a posse de bola nas zonas mais avançadas do campo durante as jogadas decisivas de promoção.

9. Marcos Leonardo [O melhor goleador técnico dentro da área]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Brasil / Al Hilal Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 78 Remate (SHO) 78 Passes (PAS) 63 Drible (DRI) 75 Defesa (DEF) 27 Pé dominante Direita

O Marcos Leonardo combina um controlo de bola sublime com um posicionamento fantástico na área. A jogar pelo Al Hilal, a sua compostura excepcional e as excelentes estatísticas de cabeceamentos garantem um fluxo constante de golos certeiros, tornando-o numa joia de avançado fiável e super versátil para investimentos a longo prazo.

10. Fábio Silva [Melhor avançado técnico com grande capacidade de trabalho]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Portugal / Borussia Dortmund Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 81 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 64 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 32 Pé dominante Direita

Um avançado técnico com uma capacidade excecional para passes curtos e grande habilidade no drible, o Fábio Silva joga agora no Borussia Dortmund. A sua grande capacidade de trabalho e os seus excelentes valores de salto permitem-lhe articular-se na perfeição com os médios ofensivos, proporcionando uma ligação tática fluida em toda a tua linha de frente.

Seja qual for o teu estilo de jogo, estes avançados oferecem a combinação perfeita entre qualidade atual e potencial a longo prazo. Desde joias escondidas como o Marcos Leonardo a estrelas em ascensão como o Endrick e ameaças já consagradas como o Victor Boniface, cada um traz pontos fortes únicos para a tua equipa. Escolher o jogador certo logo no início pode definir o teu sucesso no Modo Carreira e dar à tua equipa uma vantagem competitiva nos próximos anos.

Os melhores avançados para equipas das divisões inferiores

Os clubes mais pequenos não têm de ficar sem talento. Estes avançados acessíveis podem tornar-se estrelas com o treino adequado.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado Classificação atual Classificação potencial Rodrigo Mora 18 FC Porto Avançado/Médio ofensivo 17–25 milhões de euros 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST/CDM 2–6 milhões de euros 70 86 Elye Wahi 23 Frankfurt ST 12–18 milhões de euros 75 82

*Embora seja principalmente um médio, o Mokio tem a versatilidade necessária para se adaptar à posição de avançado em clubes mais pequenos.

Os melhores avançados para as equipas da primeira divisão

Os clubes de elite precisam de avançados que consigam dar resultados de imediato. Estes jovens avançados combinam o talento atual com um potencial altíssimo:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Endrick 19 Real Madrid Av 24–30 milhões de euros 77 91 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 milhões de euros 76 84 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RW/RM 148–155 milhões de euros 89 95

Estes avançados já têm qualidade suficiente para marcar a diferença nos jogos mais importantes, ao mesmo tempo que ainda têm margem para se tornarem talentos de classe mundial. Contratar um deles garante que o teu ataque continua a ser perigoso hoje e continua a melhorar nas próximas épocas, dando aos clubes de elite a vantagem de que precisam tanto nas competições nacionais como nas europeias.

Avançados baratos no Modo Carreira do EAFC 26

Nem todos os treinadores têm o orçamento de um superclube, mas isso não significa que não possas encontrar marcadores. O EAFC 26 tem imensos avançados acessíveis que podem liderar o ataque sem esgotar o teu orçamento de transferências. Alguns são jovens promessas com margem para crescer, enquanto outros são avançados um pouco mais experientes que podem dar um contributo imediato para clubes mais pequenos.

Aqui estão dez das melhores opções de avançados baratos que podes contratar no Modo Carreira:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Rodrigo Mora 18 FC Porto ST 6–10 milhões de euros 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST 2–6 milhões de euros 70 86 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32–40 milhões de euros 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 milhões de euros 79 85 George Ilenikhena 19 AS Mónaco ST 5–10 milhões de euros 72 82 Karim Konaté 22 RB Salzburgo Av 8–16 milhões de euros 72 86 Gift Orban 23 Lyon ST 8–15 milhões de euros 74 81 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Extremo direito/esquerdo/meio-campista esquerdo 18–22 milhões de euros 76 88 Vangelis Pavlidis 27 SL Benfica ST 27–35 milhões de euros 82 82 Terem Moffi 26 OGC Nice ST 10–20 milhões de euros 75 79

EAFC 26: Os melhores avançados e jovens jogadores

Os avançados podem marcar os golos que te dão a vitória, mas o verdadeiro sucesso no Modo Carreira vem da construção de um plantel equilibrado. Embora este guia destaque os melhores avançados do EAFC 26, também vais querer reforçar todas as posições em campo para competires ao mais alto nível.

Os melhores jovens defesas – Constrói uma linha defensiva sólida como uma rocha com estrelas em ascensão que têm a força e a visão necessárias para ser o pilar da tua equipa.

– Constrói uma linha defensiva sólida como uma rocha com estrelas em ascensão que têm a força e a visão necessárias para ser o pilar da tua equipa. Os melhores médios jovens – Controla o ritmo do jogo com motores criativos capazes de ditar o jogo, ligar a defesa ao ataque e mudar o rumo dos jogos num instante.

– Controla o ritmo do jogo com motores criativos capazes de ditar o jogo, ligar a defesa ao ataque e mudar o rumo dos jogos num instante. Os melhores jovens atacantes – Para além dos avançados, os alas e os avançados versáteis acrescentam velocidade, talento e imprevisibilidade ao teu plantel.

– Para além dos avançados, os alas e os avançados versáteis acrescentam velocidade, talento e imprevisibilidade ao teu plantel. Melhores Jovens Jogadores – Uma visão geral completa dos melhores talentos sub-23 em todas as posições, facilitando a descoberta dos ícones do futuro.

– Uma visão geral completa dos melhores talentos sub-23 em todas as posições, facilitando a descoberta dos ícones do futuro. Melhores jogadores em geral – Estrelas de elite com menos de 23 anos, capazes de elevar instantaneamente o nível da tua equipa e conquistar títulos.

Com o avançado certo a liderar o ataque e um plantel equilibrado à sua volta, a tua jornada no Modo Carreira do EAFC 26 vai estar preparada para a glória, época após época.

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