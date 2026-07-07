Les meilleurs attaquants d’EAFC 26
Les meilleurs attaquants d’EAFC 26 sont les joueurs qui font la différence dans les matchs. Ce sont eux qui marquent les buts qui changent la donne, que ce soit en mode Carrière ou dans Ultimate Team. Disposer du jeune attaquant idéal, c’est non seulement viser les victoires d’aujourd’hui, mais aussi poser les bases d’une gloire future.
Certains attaquants font déjà partie de l’élite et peuvent commencer à marquer immédiatement, tandis que d’autres sont de véritables pépites qui ont besoin d’être formées, mais qui finiront par devenir des finisseurs redoutables. Des purs buteurs aux attaquants polyvalents capables de créer le jeu et de marquer, ce guide vous présente les jeunes attaquants les plus prometteurs d’EAFC 26.
Jump to:
Les attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26
Si vous souhaitez constituer une équipe en mode Carrière capable de dominer pendant des années, il est essentiel d’investir dans le bon jeune attaquant. Les meilleurs attaquants d’EAFC 26, dotés d’un fort potentiel, ne se contentent pas de marquer des buts ; ils deviennent des leaders capables de porter votre équipe saison après saison. Partant d’un talent brut pour devenir des finisseurs de classe mondiale, ces joueurs offrent à la fois un impact immédiat et une valeur à long terme.
Certains de ces attaquants, comme Endrick au Real Madrid ou Rasmus Højlund à Manchester United, possèdent déjà les qualités nécessaires pour faire la différence dès le coup d’envoi. Ils allient vitesse, puissance et capacité de finition pour menacer constamment les défenses.
D’autres, tels que Rodrigo Mora ou Youssoufa Moukoko, auront peut-être besoin de temps pour affiner leurs compétences, mais leur fort potentiel leur permettra de devenir imparables grâce à l’entraînement et à un temps de jeu régulier sur le terrain.
Ce qui distingue ces attaquants, c'est leur polyvalence : certains sont des buteurs impitoyables, d'autres excellent dans le jeu de pointe et la liaison avec le milieu, tandis que quelques-uns peuvent même évoluer sur les ailes. En recrutant l'un de ces talents dès le début, vous vous assurez une solution à long terme en attaque, ce qui vous permettra d'économiser des fonds de transfert à l'avenir et de garantir que votre attaque continue de s'améliorer chaque saison.
GAMES LIKE EA SPORTS FC
Qui sont les meilleurs attaquants que vous pouvez recruter dans le mode Carrière d'EAFC 26 ?
Le bon attaquant transforme votre équipe. Que vous ayez besoin de vitesse, d’une finition implacable ou d’un attaquant capable de relier le jeu, cette liste répondra à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous les options les plus prometteuses à recruter :
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché
|Note actuelle
|Note de potentiel
|Endrick
|19
|Real Madrid
|ATTAQUANT
|24 à 30 millions d'euros
|77
|91
|Victor Boniface
|25
|SV Werder Brême
|ST
|46 à 60 millions d'euros
|81
|87
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Napoli
|ST
|21 à 30 millions d'euros
|76
|84
|Benjamin Šeško
|22
|Manchester United
|ATTAQUANT
|47 à 55 millions d'euros
|80
|88
|Youssoufa Moukoko
|21
|F.C. Copenhague
|ATTAQUANT
|8 à 15 millions d’euros
|73
|81
|Gonçalo Ramos
|24
|Paris SG
|AT
|32 à 40 millions d'euros
|80
|85
|Viktor Gyökeres
|28
|Arsenal
|Attaquant
|73 à 80 millions d'euros
|87
|88
|Evan Ferguson
|21
|AS Roma
|Attaquant
|6 à 10 millions d’euros
|73
|82
|Marcos Leonardo
|23
|Al Hilal
|ST
|32 à 40 millions d’euros
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|AT
|29 à 35 millions d'euros
|79
|85
1. Endrick [Meilleur avant-centre explosif]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|19 ans / Brésil / Real Madrid
|Note globale (OVR)
|77
|Vitesse (PAC)
|87
|Tir (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|62
|Dribble (DRI)
|78
|Défense (DEF)
|30
|Pied dominant
|Gauche
L'attaquant brésilien sensationnel du Real Madrid possède une accélération fulgurante et une frappe redoutable. Endrick a tout pour mener votre ligne d'attaque avec aisance, en réalisant des percées explosives et en marquant avec puissance dans le dernier tiers du terrain. Il deviendra rapidement un attaquant dynamique de classe mondiale, doté d'une immense longévité.
2. Victor Boniface [Le meilleur monstre du jeu aérien]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|25 ans / Nigeria / SV Werder Brême
|Note globale (OVR)
|81
|Vitesse (PAC)
|67
|Tir (SHO)
|83
|Passes (PAS)
|66
|Dribble (DRI)
|80
|Défense (DEF)
|32
|Pied dominant
|Droit
Présence imposante et physiquement dominante en attaque, Boniface apporte une puissance exceptionnelle et un soutien structurel. Depuis son arrivée au SV Werder Brême, la puissance de frappe impressionnante et la maîtrise du jeu aérien dont il fait preuve permettent à votre ligne d’attaque de relayer en toute sécurité les ballons en profondeur, tout en maintenant une pression redoutable dans le dernier tiers face à des blocs défensifs repliés.
3. Rasmus Højlund [Meilleur avant-centre dynamique et rapide]
|Caractéristiques
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Danemark / SSC Napoli
|Note globale (OVR)
|76
|Vitesse (PAC)
|85
|Tir (SHO)
|76
|Passes (PAS)
|58
|Dribble (DRI)
|72
|Défense (DEF)
|33
|Pied dominant
|Gauche
Ce joueur danois doté d'une puissance physique exceptionnelle allie une vitesse de sprint hors du commun à des qualités de pivot classiques. Sous les couleurs du SSC Napoli, Højlund maîtrise parfaitement l'espace, parvient à retenir le ballon face à un pressing défensif intense et se montre redoutable dans la surface de réparation, où il conclut ses actions avec une précision chirurgicale.
4. Benjamin Šeško [Meilleur attaquant athlétique complet]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|22 ans / Slovénie / Manchester United
|Note globale (OVR)
|80
|Vitesse (PAC)
|83
|Tir (SHO)
|80
|Passes (PAS)
|65
|Dribble (DRI)
|78
|Défense (DEF)
|46
|Pied dominant
|Droit
Sous les couleurs de Manchester United, Šeško offre une combinaison exceptionnelle entre une menace aérienne redoutable, une vitesse de transition fulgurante et un placement technique précis. Sa technique de tir de haut niveau et ses capacités acrobatiques exceptionnelles lui permettent de transformer sans effort des centres ordinaires en actions décisives qui font la différence.
5. Youssoufa Moukoko [Meilleur buteur de proximité]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Allemagne / F.C. København
|Note globale (OVR)
|73
|Vitesse (PAC)
|74
|Tir (SHO)
|69
|Passes (PAS)
|59
|Dribble (DRI)
|77
|Défense (DEF)
|34
|Pied dominant
|Gauche
Moukoko excelle dans les situations de jeu serrées dans le dernier tiers du terrain, où il se distingue par sa rapidité fulgurante et son agilité exceptionnelle en tant que finisseur. Aujourd’hui en tête de l’attaque du F.C. København, son équilibre exceptionnel et son contrôle de balle précis font de lui une menace constante dans la surface de réparation, ce qui fait de lui un atout tactique d’élite.
6. Gonçalo Ramos [Meilleur attaquant de pointe pratiquant le pressing haut]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|24 ans / Portugal / Paris SG
|Note globale (OVR)
|80
|Vitesse (PAC)
|73
|Tir (SHO)
|79
|Passes (PAS)
|64
|Dribble (DRI)
|77
|Défense (DEF)
|48
|Pied dominant
|Droit
Attaquant dynamique et talentueux du Paris SG, Gonçalo Ramos allie un placement précis dans le dernier tiers du terrain à des courses incessantes sans ballon. Sa grande précision de tête et sa technique éprouvée en phase de pressing lui permettent d’exercer une pression intense dans l’axe, transformant ainsi avec efficacité les transitions en profondeur en buts décisifs.
7. Viktor Gyökeres [Meilleur attaquant de contre-pressing]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|28 ans / Suède / Arsenal
|Note globale (OVR)
|87
|Vitesse (PAC)
|90
|Tir (SHO)
|86
|Passes (PAS)
|73
|Dribble (DRI)
|81
|Défense (DEF)
|36
|Pied dominant
|Droit
Gyökeres allie un instinct de pressing implacable à une capacité exceptionnelle à conserver le ballon, ce qui fait de lui un véritable cauchemar pour les défenseurs qui tentent de se débarrasser du ballon. Sa puissance physique et son contrôle de balle de la poitrine lui permettent de mettre ses coéquipiers en position de tir même sous pression, tandis que son efficacité devant le but garantit que chaque occasion qu’il se crée est mise à profit. Avec 21 buts marqués lors de sa première saison à Arsenal, il a prouvé que ses statistiques se valaient au plus haut niveau – et son engagement sans relâche loin du ballon fait de lui un atout tactique bien au-delà de la surface de réparation.
8. Evan Ferguson [Meilleur pivot numéro 9 traditionnel]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / République d'Irlande / AS Roma
|Note globale (OVR)
|73
|Vitesse (PAC)
|66
|Tir (SHO)
|75
|Passes (PAS)
|60
|Dribble (DRI)
|71
|Défense (DEF)
|20
|Pied dominant
|Droit
Ferguson présente les caractéristiques classiques d’un avant-centre, associées à une grande précision dans les tirs lointains. Aujourd’hui moteur de l’attaque de l’AS Roma, sa puissance naturelle et sa capacité à créer des liens garantissent à votre équipe une possession de balle constante haut sur le terrain lors des phases décisives de la promotion.
9. Marcos Leonardo [Meilleur buteur technique dans la surface]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Brésil / Al Hilal
|Note globale (OVR)
|79
|Vitesse (PAC)
|78
|Tir (SHO)
|78
|Passes (PAS)
|63
|Dribble (DRI)
|75
|Défense (DEF)
|27
|Pied dominant
|Droit
Marcos Leonardo allie un contrôle de balle technique sublime à un excellent placement dans la surface de réparation. Sous les couleurs d’Al Hilal, son sang-froid exceptionnel et ses statistiques impressionnantes de têtes garantissent un apport constant de buts décisifs, ce qui fait de lui un attaquant fiable et extrêmement polyvalent, un véritable joyau pour les investissements à long terme.
10. Fábio Silva [Meilleur attaquant technique à forte intensité de jeu]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Portugal / Borussia Dortmund
|Note globale (OVR)
|79
|Vitesse (PAC)
|81
|Tir (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|64
|Dribble (DRI)
|79
|Défense (DEF)
|32
|Pied dominant
|Droit
Attaquant technique doté d’une excellente capacité à enchaîner les passes courtes et d’un talent exceptionnel au dribble, Fábio Silva évolue désormais au Borussia Dortmund. Son intense volume de travail et ses statistiques de saut exceptionnelles lui permettent de s’associer sans difficulté aux milieux offensifs, assurant ainsi une liaison tactique fluide sur toute votre ligne d’attaque.
Quel que soit votre style de jeu, ces attaquants offrent le mélange parfait entre qualité immédiate et potentiel à long terme. Des perles rares comme Marcos Leonardo aux étoiles montantes telles qu’Endrick, en passant par des attaquants confirmés comme Victor Boniface, chacun apporte des atouts uniques à votre effectif. Faire le bon choix dès le début peut déterminer votre réussite en mode Carrière et donner à votre équipe un avantage décisif pour les années à venir.
Les meilleurs attaquants pour les équipes de divisions inférieures
Les petits clubs n’ont pas à passer à côté des talents. Ces attaquants abordables peuvent devenir des stars s’ils bénéficient d’un entraînement adapté.
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché
|Note actuelle
|Note potentielle
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Attaquant / Milieu offensif
|17 à 25 millions d'euros
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|Attaquant central / Avant-centre / Milieu défensif
|2 à 6 millions d'euros
|70
|86
|Elye Wahi
|23
|Francfort
|ST
|12 à 18 millions d'euros
|75
|82
*Bien qu'il évolue principalement au poste de milieu de terrain, Mokio possède la polyvalence nécessaire pour occuper le poste d'attaquant au sein de clubs de moindre envergure.
Les meilleurs attaquants pour les équipes de première division
Les clubs d’élite ont besoin d’attaquants capables d’être immédiatement performants. Ces jeunes attaquants allient un talent actuel à un potentiel immense :
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché (estimée)
|Note actuelle
|Note de potentiel
|Endrick
|19
|Real Madrid
|ATTAQUANT
|24 à 30 millions d'euros
|77
|91
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Napoli
|Attaquant
|21 à 30 millions d'euros
|76
|84
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelone
|Ailier droit/Milieu droit
|148 à 155 millions d'euros
|89
|95
Ces attaquants sont déjà suffisamment talentueux pour faire la différence lors des matchs les plus importants, tout en conservant une marge de progression qui leur permettra de devenir des talents de classe mondiale. En recrutant l’un d’entre eux, vous vous assurez que votre attaque reste redoutable dès aujourd’hui et continue de s’améliorer au fil des saisons, offrant ainsi aux clubs d’élite l’avantage dont ils ont besoin tant dans les compétitions nationales qu’européennes.
Attaquants bon marché dans le mode Carrière d’EAFC 26
Tous les managers ne disposent pas du budget d’un grand club, mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne puissiez pas trouver de buteurs. EAFC 26 propose de nombreux attaquants abordables, capables de mener l’attaque sans grever votre budget de transfert. Certains sont de jeunes espoirs qui ont encore une marge de progression, tandis que d’autres sont des attaquants un peu plus confirmés, capables d’apporter une contribution immédiate aux petits clubs.
Voici dix des meilleurs attaquants bon marché que vous pouvez recruter en mode Carrière :
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché (est.)
|Note actuelle
|Note potentielle
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|ATTAQUANT
|6 à 10 millions d'euros
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|Attaquant central/Avant-centre
|2 à 6 millions d'euros
|70
|86
|Marcos Leonardo
|23
|Al Hilal
|ST
|32 à 40 millions d'euros
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|AT
|29 à 35 millions d'euros
|79
|85
|George Ilenikhena
|19
|AS Monaco
|ST
|5 à 10 millions d'euros
|72
|82
|Karim Konaté
|22
|RB Salzbourg
|Attaquant
|8 à 16 millions d'euros
|72
|86
|Gift Orban
|23
|Lyon
|ST
|8 à 15 millions d'euros
|74
|81
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Ailier droit/gauche/milieu gauche
|18 à 22 millions d'euros
|76
|88
|Vangelis Pavlidis
|27
|SL Benfica
|ST
|27 à 35 millions d'euros
|82
|82
|Terem Moffi
|26
|OGC Nice
|ST
|10 à 20 millions d'euros
|75
|79
EAFC 26 : les meilleurs attaquants et jeunes joueurs
Les attaquants marquent certes les buts qui vous font gagner des matchs, mais le véritable succès en mode Carrière réside dans la constitution d’un effectif équilibré. Bien que ce guide mette en avant les meilleurs attaquants d’EAFC 26, vous devrez également renforcer chaque secteur du terrain pour rivaliser au plus haut niveau.
- Les meilleurs jeunes défenseurs – Construisez une ligne arrière à toute épreuve avec des étoiles montantes qui possèdent la puissance et la vision nécessaires pour ancrer votre équipe.
- Meilleurs jeunes milieux de terrain – Contrôlez le rythme du jeu grâce à des moteurs créatifs capables de dicter le jeu, de faire le lien entre la défense et l’attaque, et de changer la donne en un instant.
- Meilleurs jeunes attaquants – Au-delà des avant-centres, les ailiers et les attaquants polyvalents apportent de la vitesse, du panache et de l’imprévisibilité à votre équipe.
- Meilleurs jeunes joueurs – Un aperçu complet des meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes, pour vous permettre de repérer facilement les icônes de demain.
- Meilleurs joueurs toutes catégories confondues – Des stars d’élite de moins de 23 ans capables de rehausser instantanément le niveau de votre équipe et de vous faire remporter des trophées.
Avec un attaquant de choix à la pointe de l'attaque et un effectif équilibré autour de lui, votre parcours en mode Carrière dans EAFC 26 vous mènera vers la gloire, saison après saison.