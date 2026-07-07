Les meilleurs attaquants d’EAFC 26 sont les joueurs qui font la différence dans les matchs. Ce sont eux qui marquent les buts qui changent la donne, que ce soit en mode Carrière ou dans Ultimate Team. Disposer du jeune attaquant idéal, c’est non seulement viser les victoires d’aujourd’hui, mais aussi poser les bases d’une gloire future .

Certains attaquants font déjà partie de l’élite et peuvent commencer à marquer immédiatement, tandis que d’autres sont de véritables pépites qui ont besoin d’être formées, mais qui finiront par devenir des finisseurs redoutables. Des purs buteurs aux attaquants polyvalents capables de créer le jeu et de marquer, ce guide vous présente les jeunes attaquants les plus prometteurs d’EAFC 26.

Les attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Si vous souhaitez constituer une équipe en mode Carrière capable de dominer pendant des années, il est essentiel d’investir dans le bon jeune attaquant. Les meilleurs attaquants d’EAFC 26, dotés d’un fort potentiel, ne se contentent pas de marquer des buts ; ils deviennent des leaders capables de porter votre équipe saison après saison. Partant d’un talent brut pour devenir des finisseurs de classe mondiale, ces joueurs offrent à la fois un impact immédiat et une valeur à long terme.

Certains de ces attaquants, comme Endrick au Real Madrid ou Rasmus Højlund à Manchester United, possèdent déjà les qualités nécessaires pour faire la différence dès le coup d’envoi. Ils allient vitesse, puissance et capacité de finition pour menacer constamment les défenses.

D’autres, tels que Rodrigo Mora ou Youssoufa Moukoko, auront peut-être besoin de temps pour affiner leurs compétences, mais leur fort potentiel leur permettra de devenir imparables grâce à l’entraînement et à un temps de jeu régulier sur le terrain.

Ce qui distingue ces attaquants, c'est leur polyvalence : certains sont des buteurs impitoyables, d'autres excellent dans le jeu de pointe et la liaison avec le milieu, tandis que quelques-uns peuvent même évoluer sur les ailes. En recrutant l'un de ces talents dès le début, vous vous assurez une solution à long terme en attaque, ce qui vous permettra d'économiser des fonds de transfert à l'avenir et de garantir que votre attaque continue de s'améliorer chaque saison.

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Qui sont les meilleurs attaquants que vous pouvez recruter dans le mode Carrière d'EAFC 26 ?

Le bon attaquant transforme votre équipe. Que vous ayez besoin de vitesse, d’une finition implacable ou d’un attaquant capable de relier le jeu, cette liste répondra à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous les options les plus prometteuses à recruter :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché Note actuelle Note de potentiel Endrick 19 Real Madrid ATTAQUANT 24 à 30 millions d'euros 77 91 Victor Boniface 25 SV Werder Brême ST 46 à 60 millions d'euros 81 87 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21 à 30 millions d'euros 76 84 Benjamin Šeško 22 Manchester United ATTAQUANT 47 à 55 millions d'euros 80 88 Youssoufa Moukoko 21 F.C. Copenhague ATTAQUANT 8 à 15 millions d’euros 73 81 Gonçalo Ramos 24 Paris SG AT 32 à 40 millions d'euros 80 85 Viktor Gyökeres 28 Arsenal Attaquant 73 à 80 millions d'euros 87 88 Evan Ferguson 21 AS Roma Attaquant 6 à 10 millions d’euros 73 82 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32 à 40 millions d’euros 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund AT 29 à 35 millions d'euros 79 85

1. Endrick [Meilleur avant-centre explosif]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 19 ans / Brésil / Real Madrid Note globale (OVR) 77 Vitesse (PAC) 87 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 62 Dribble (DRI) 78 Défense (DEF) 30 Pied dominant Gauche

L'attaquant brésilien sensationnel du Real Madrid possède une accélération fulgurante et une frappe redoutable. Endrick a tout pour mener votre ligne d'attaque avec aisance, en réalisant des percées explosives et en marquant avec puissance dans le dernier tiers du terrain. Il deviendra rapidement un attaquant dynamique de classe mondiale, doté d'une immense longévité.

2. Victor Boniface [Le meilleur monstre du jeu aérien]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 25 ans / Nigeria / SV Werder Brême Note globale (OVR) 81 Vitesse (PAC) 67 Tir (SHO) 83 Passes (PAS) 66 Dribble (DRI) 80 Défense (DEF) 32 Pied dominant Droit

Présence imposante et physiquement dominante en attaque, Boniface apporte une puissance exceptionnelle et un soutien structurel. Depuis son arrivée au SV Werder Brême, la puissance de frappe impressionnante et la maîtrise du jeu aérien dont il fait preuve permettent à votre ligne d’attaque de relayer en toute sécurité les ballons en profondeur, tout en maintenant une pression redoutable dans le dernier tiers face à des blocs défensifs repliés.

3. Rasmus Højlund [Meilleur avant-centre dynamique et rapide]

Caractéristiques Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Danemark / SSC Napoli Note globale (OVR) 76 Vitesse (PAC) 85 Tir (SHO) 76 Passes (PAS) 58 Dribble (DRI) 72 Défense (DEF) 33 Pied dominant Gauche

Ce joueur danois doté d'une puissance physique exceptionnelle allie une vitesse de sprint hors du commun à des qualités de pivot classiques. Sous les couleurs du SSC Napoli, Højlund maîtrise parfaitement l'espace, parvient à retenir le ballon face à un pressing défensif intense et se montre redoutable dans la surface de réparation, où il conclut ses actions avec une précision chirurgicale.

4. Benjamin Šeško [Meilleur attaquant athlétique complet]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / Slovénie / Manchester United Note globale (OVR) 80 Vitesse (PAC) 83 Tir (SHO) 80 Passes (PAS) 65 Dribble (DRI) 78 Défense (DEF) 46 Pied dominant Droit

Sous les couleurs de Manchester United, Šeško offre une combinaison exceptionnelle entre une menace aérienne redoutable, une vitesse de transition fulgurante et un placement technique précis. Sa technique de tir de haut niveau et ses capacités acrobatiques exceptionnelles lui permettent de transformer sans effort des centres ordinaires en actions décisives qui font la différence.

5. Youssoufa Moukoko [Meilleur buteur de proximité]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Allemagne / F.C. København Note globale (OVR) 73 Vitesse (PAC) 74 Tir (SHO) 69 Passes (PAS) 59 Dribble (DRI) 77 Défense (DEF) 34 Pied dominant Gauche

Moukoko excelle dans les situations de jeu serrées dans le dernier tiers du terrain, où il se distingue par sa rapidité fulgurante et son agilité exceptionnelle en tant que finisseur. Aujourd’hui en tête de l’attaque du F.C. København, son équilibre exceptionnel et son contrôle de balle précis font de lui une menace constante dans la surface de réparation, ce qui fait de lui un atout tactique d’élite.

6. Gonçalo Ramos [Meilleur attaquant de pointe pratiquant le pressing haut]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 24 ans / Portugal / Paris SG Note globale (OVR) 80 Vitesse (PAC) 73 Tir (SHO) 79 Passes (PAS) 64 Dribble (DRI) 77 Défense (DEF) 48 Pied dominant Droit

Attaquant dynamique et talentueux du Paris SG, Gonçalo Ramos allie un placement précis dans le dernier tiers du terrain à des courses incessantes sans ballon. Sa grande précision de tête et sa technique éprouvée en phase de pressing lui permettent d’exercer une pression intense dans l’axe, transformant ainsi avec efficacité les transitions en profondeur en buts décisifs.

7. Viktor Gyökeres [Meilleur attaquant de contre-pressing]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 28 ans / Suède / Arsenal Note globale (OVR) 87 Vitesse (PAC) 90 Tir (SHO) 86 Passes (PAS) 73 Dribble (DRI) 81 Défense (DEF) 36 Pied dominant Droit

Gyökeres allie un instinct de pressing implacable à une capacité exceptionnelle à conserver le ballon, ce qui fait de lui un véritable cauchemar pour les défenseurs qui tentent de se débarrasser du ballon. Sa puissance physique et son contrôle de balle de la poitrine lui permettent de mettre ses coéquipiers en position de tir même sous pression, tandis que son efficacité devant le but garantit que chaque occasion qu’il se crée est mise à profit. Avec 21 buts marqués lors de sa première saison à Arsenal, il a prouvé que ses statistiques se valaient au plus haut niveau – et son engagement sans relâche loin du ballon fait de lui un atout tactique bien au-delà de la surface de réparation.

8. Evan Ferguson [Meilleur pivot numéro 9 traditionnel]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / République d'Irlande / AS Roma Note globale (OVR) 73 Vitesse (PAC) 66 Tir (SHO) 75 Passes (PAS) 60 Dribble (DRI) 71 Défense (DEF) 20 Pied dominant Droit

Ferguson présente les caractéristiques classiques d’un avant-centre, associées à une grande précision dans les tirs lointains. Aujourd’hui moteur de l’attaque de l’AS Roma, sa puissance naturelle et sa capacité à créer des liens garantissent à votre équipe une possession de balle constante haut sur le terrain lors des phases décisives de la promotion.

9. Marcos Leonardo [Meilleur buteur technique dans la surface]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Brésil / Al Hilal Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 78 Tir (SHO) 78 Passes (PAS) 63 Dribble (DRI) 75 Défense (DEF) 27 Pied dominant Droit

Marcos Leonardo allie un contrôle de balle technique sublime à un excellent placement dans la surface de réparation. Sous les couleurs d’Al Hilal, son sang-froid exceptionnel et ses statistiques impressionnantes de têtes garantissent un apport constant de buts décisifs, ce qui fait de lui un attaquant fiable et extrêmement polyvalent, un véritable joyau pour les investissements à long terme.

10. Fábio Silva [Meilleur attaquant technique à forte intensité de jeu]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Portugal / Borussia Dortmund Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 81 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 64 Dribble (DRI) 79 Défense (DEF) 32 Pied dominant Droit

Attaquant technique doté d’une excellente capacité à enchaîner les passes courtes et d’un talent exceptionnel au dribble, Fábio Silva évolue désormais au Borussia Dortmund. Son intense volume de travail et ses statistiques de saut exceptionnelles lui permettent de s’associer sans difficulté aux milieux offensifs, assurant ainsi une liaison tactique fluide sur toute votre ligne d’attaque.

Quel que soit votre style de jeu, ces attaquants offrent le mélange parfait entre qualité immédiate et potentiel à long terme. Des perles rares comme Marcos Leonardo aux étoiles montantes telles qu’Endrick, en passant par des attaquants confirmés comme Victor Boniface, chacun apporte des atouts uniques à votre effectif. Faire le bon choix dès le début peut déterminer votre réussite en mode Carrière et donner à votre équipe un avantage décisif pour les années à venir.

Les meilleurs attaquants pour les équipes de divisions inférieures

Les petits clubs n’ont pas à passer à côté des talents. Ces attaquants abordables peuvent devenir des stars s’ils bénéficient d’un entraînement adapté.

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché Note actuelle Note potentielle Rodrigo Mora 18 FC Porto Attaquant / Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax Attaquant central / Avant-centre / Milieu défensif 2 à 6 millions d'euros 70 86 Elye Wahi 23 Francfort ST 12 à 18 millions d'euros 75 82

*Bien qu'il évolue principalement au poste de milieu de terrain, Mokio possède la polyvalence nécessaire pour occuper le poste d'attaquant au sein de clubs de moindre envergure.

Les meilleurs attaquants pour les équipes de première division

Les clubs d’élite ont besoin d’attaquants capables d’être immédiatement performants. Ces jeunes attaquants allient un talent actuel à un potentiel immense :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché (estimée) Note actuelle Note de potentiel Endrick 19 Real Madrid ATTAQUANT 24 à 30 millions d'euros 77 91 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli Attaquant 21 à 30 millions d'euros 76 84 Lamine Yamal 18 FC Barcelone Ailier droit/Milieu droit 148 à 155 millions d'euros 89 95

Ces attaquants sont déjà suffisamment talentueux pour faire la différence lors des matchs les plus importants, tout en conservant une marge de progression qui leur permettra de devenir des talents de classe mondiale. En recrutant l’un d’entre eux, vous vous assurez que votre attaque reste redoutable dès aujourd’hui et continue de s’améliorer au fil des saisons, offrant ainsi aux clubs d’élite l’avantage dont ils ont besoin tant dans les compétitions nationales qu’européennes.

Attaquants bon marché dans le mode Carrière d’EAFC 26

Tous les managers ne disposent pas du budget d’un grand club, mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne puissiez pas trouver de buteurs. EAFC 26 propose de nombreux attaquants abordables, capables de mener l’attaque sans grever votre budget de transfert. Certains sont de jeunes espoirs qui ont encore une marge de progression, tandis que d’autres sont des attaquants un peu plus confirmés, capables d’apporter une contribution immédiate aux petits clubs.

Voici dix des meilleurs attaquants bon marché que vous pouvez recruter en mode Carrière :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché (est.) Note actuelle Note potentielle Rodrigo Mora 18 FC Porto ATTAQUANT 6 à 10 millions d'euros 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax Attaquant central/Avant-centre 2 à 6 millions d'euros 70 86 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32 à 40 millions d'euros 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund AT 29 à 35 millions d'euros 79 85 George Ilenikhena 19 AS Monaco ST 5 à 10 millions d'euros 72 82 Karim Konaté 22 RB Salzbourg Attaquant 8 à 16 millions d'euros 72 86 Gift Orban 23 Lyon ST 8 à 15 millions d'euros 74 81 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Ailier droit/gauche/milieu gauche 18 à 22 millions d'euros 76 88 Vangelis Pavlidis 27 SL Benfica ST 27 à 35 millions d'euros 82 82 Terem Moffi 26 OGC Nice ST 10 à 20 millions d'euros 75 79

EAFC 26 : les meilleurs attaquants et jeunes joueurs

Les attaquants marquent certes les buts qui vous font gagner des matchs, mais le véritable succès en mode Carrière réside dans la constitution d’un effectif équilibré. Bien que ce guide mette en avant les meilleurs attaquants d’EAFC 26, vous devrez également renforcer chaque secteur du terrain pour rivaliser au plus haut niveau.

Les meilleurs jeunes défenseurs – Construisez une ligne arrière à toute épreuve avec des étoiles montantes qui possèdent la puissance et la vision nécessaires pour ancrer votre équipe.

– Construisez une ligne arrière à toute épreuve avec des étoiles montantes qui possèdent la puissance et la vision nécessaires pour ancrer votre équipe. Meilleurs jeunes milieux de terrain – Contrôlez le rythme du jeu grâce à des moteurs créatifs capables de dicter le jeu, de faire le lien entre la défense et l’attaque, et de changer la donne en un instant.

– Contrôlez le rythme du jeu grâce à des moteurs créatifs capables de dicter le jeu, de faire le lien entre la défense et l’attaque, et de changer la donne en un instant. Meilleurs jeunes attaquants – Au-delà des avant-centres, les ailiers et les attaquants polyvalents apportent de la vitesse, du panache et de l’imprévisibilité à votre équipe.

– Au-delà des avant-centres, les ailiers et les attaquants polyvalents apportent de la vitesse, du panache et de l’imprévisibilité à votre équipe. Meilleurs jeunes joueurs – Un aperçu complet des meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes, pour vous permettre de repérer facilement les icônes de demain.

– Un aperçu complet des meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes, pour vous permettre de repérer facilement les icônes de demain. Meilleurs joueurs toutes catégories confondues – Des stars d’élite de moins de 23 ans capables de rehausser instantanément le niveau de votre équipe et de vous faire remporter des trophées.

Avec un attaquant de choix à la pointe de l'attaque et un effectif équilibré autour de lui, votre parcours en mode Carrière dans EAFC 26 vous mènera vers la gloire, saison après saison.

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