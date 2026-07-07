A EA acabou de divulgar as classificações oficiais dos jogadores para o EAFC 26, e eu tenho andado a analisar em profundidade os melhores jovens defesas que o EAFC 26 tem para oferecer. Estes defesas vão ser a espinha dorsal da tua defesa nos próximos anos.

As classificações revelam verdadeiras joias. Jogadores com um potencial incrível que vão passar de promessas a defesas de classe mundial. Analisei todos os jovens defesas com menos de 24 anos que têm um grande potencial de crescimento. Valores de mercado, classificações atuais, limites máximos de potencial, simplesmente tudo o que precisas para um recrutamento inteligente.

Alguns nomes vão custar-te uma fortuna. Outros são pechinchas à vista de todos. Mas todos têm uma coisa em comum: a capacidade de se tornarem defesas de elite.

A tua defesa determina até onde vais chegar no Modo Carreira. Contrata os jogadores certos logo no início e vais dominar as ligas durante várias épocas . Pronto para descobrir quais os jovens defesas que merecem o teu orçamento de transferências? Vamos analisar a lista completa.

Jovens defesas com o melhor potencial no Modo Carreira do EA FC 26

Construir defesas campeãs começa por identificar o talento certo. Os melhores jovens defesas do EAFC 26 combinam capacidade atual com um enorme potencial de crescimento.

Os treinadores espertos no Modo Carreira conhecem o segredo. Contrata jovens, desenvolve-os como deve ser e vê jogadores medíocres transformarem-se em superestrelas. Estes defesas oferecem exatamente esse percurso. Os valores de mercado variam imenso, mas é o potencial que conta. Uma contratação de 8 milhões de euros pode tornar-se o ativo mais valioso do teu clube com o desenvolvimento adequado.

Concentrei-me nos jogadores que têm possibilidades reais de atingir uma classificação geral superior a 85, os futuros defesas de classe mundial. O segredo está no timing. Contrata estes jogadores logo no início do Modo Carreira, dá-lhes tempo de jogo consistente e eles vão retribuir a tua confiança com desempenhos que justificam cada cêntimo. Os estágios de pré-temporada, os planos de desenvolvimento individuais e a experiência em jogos contribuem todos para libertar o potencial deles. Os melhores jovens defesas do EAFC 26 respondem na perfeição ao desenvolvimento estratégico.

Alguns destacam-se na velocidade e na recuperação. Outros dominam os duelos aéreos. Alguns oferecem pacotes completos que se adaptam a qualquer sistema tático que escolhas. O teu departamento de olheiros vai agradecer-te por esta lista. Estes são os nomes que distinguem as partidas bem-sucedidas no Modo Carreira das medíocres.

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Quem são os melhores jovens defesas que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Dean Huijsen 21 Real Madrid Zagueiro central 55-60 milhões de euros 82 89 Pau Cubarsi 19 FC Barcelona ZC 50-55 milhões de euros 82 88 Castello Lukeba 23 RB Leipzig CB 40-45 milhões de euros 80 88 Malo Gusto 23 Chelsea RB 30-35 milhões de euros 79 87 Leny Yoro 20 Manchester United Zagueiro central 35-40 milhões de euros 78 87 Jorrel Hato 20 Chelsea Lateral esquerdo 31-35 milhões de euros 78 88 Lucas Beraldo 22 Paris SG LB 26-30 milhões de euros 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City Lateral direito 30-35 milhões de euros 77 86 Pedro Lima 19 FC Porto Lateral-direito 8-13 milhões de euros 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15-19 milhões de euros 75 79

1. Dean Huijsen [Melhor defesa-central a longo prazo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Espanha / Real Madrid Classificação geral (OVR) 82 Velocidade (PAC) 71 Remate (SHO) 55 Passes (PAS) 73 Drible (DRI) 74 Defesa (DEF) 82 Pé dominante Direita

Dean Huijsen é uma promessa defensiva fenomenal que combina uma altura e uma força imensas com uma maturidade técnica muito superior à sua idade. Com a sua transferência para o Real Madrid, a sua capacidade excecional de distribuir a bola com precisão a partir da defesa e de dominar os duelos aéreos faz dele uma contratação fundamental para qualquer equipa de elite.

2. Pau Cubarsí [Melhor defesa-central da sua geração]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 82 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 42 Passes (PAS) 66 Drible (DRI) 77 Defesa (DEF) 84 Pé dominante Direita

Pau Cubarsí destaca-se como um dos jovens defesas mais promissores do futebol mundial. Com uma leitura de jogo digna de um veterano experiente, a sua capacidade de intercepção de elite e a sua calma sob pressão proporcionam uma enorme estabilidade defensiva, enquanto a sua distribuição de bola de classe mundial cria oportunidades perigosas de transição.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / França / RB Leipzig Classificação geral (OVR) 80 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 43 Passes (PAS) 68 Dribles (DRI) 73 Defesa (DEF) 81 Pé dominante Esquerda

Castello Lukeba traz um posicionamento tático excecional e uma velocidade de recuperação impressionante à linha defensiva. Muito calmo quando joga sob uma pressão alta, o defesa-central francês é uma peça fundamental e de confiança, capaz de orquestrar o jogo com segurança a partir de formações defensivas profundas.

4. Malo Gusto [Melhor Lateral-Direito Defensivo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / França / Chelsea Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 84 Remate (SHO) 45 Passes (PAS) 75 Drible (DRI) 78 Defesa (DEF) 73 Pé dominante Direita

O Malo Gusto é um jogador incrivelmente completo na ala direita. Combinando uma resistência incansável com uma velocidade alucinante de 84, ele recua sem esforço para neutralizar alas velozes, ao mesmo tempo que continua a ser uma ameaça constante nos cruzamentos durante as transições ofensivas.

5. Leny Yoro [Melhor promessa de defesa-central com grande velocidade]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 20 / França / Man Utd Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 69 Remate (SHO) 41 Passes (PAS) 60 Dribles (DRI) 64 Defesa (DEF) 79 Pé dominante Direita

Leny Yoro é um defesa-central moderno e muito ágil, com uma excelente perceção natural e instintos defensivos. A sua grande aceleração permite-lhe lidar com eficácia com contra-ataques rápidos, o que faz dele um alvo ideal a longo prazo para garantir a segurança defensiva nos próximos anos.

6. Jorrel Hato [Melhor lateral-esquerdo versátil]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 20 / Holanda / Chelsea Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 43 Passes (PAS) 70 Dribles (DRI) 74 Defesa (DEF) 75 Pé dominante Esquerda

Tão à vontade a fechar os espaços no centro da defesa como a sobrepor-se pela ala, o Jorrel Hato oferece uma versatilidade posicional excecional. A sua velocidade natural e a capacidade de passe curto permitem-lhe tornar-se um verdadeiro pilar defensivo para equipas de topo.

7. Lucas Beraldo [A melhor opção de lateral-esquerdo com boa visão de jogo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Brasil / Paris SG Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 66 Remate (SHO) 34 Passes (PAS) 66 Dribles (DRI) 68 Defesa (DEF) 79 Pé dominante Esquerda

O Lucas Beraldo destaca-se pela sua fantástica capacidade de trabalhar a bola, passando com facilidade de uma posição de defesa-central para a de lateral-esquerdo invertido. Os seus excelentes índices de passes e compostura fazem dele uma mais-valia para sistemas que apostam na posse de bola e na construção de jogadas.

8. Rico Lewis [Melhor Full-Back Invertido Técnico]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Inglaterra / Manchester City Classificação geral (OVR) 77 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 54 Passes (PAS) 74 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 73 Pé dominante Direita

O Rico Lewis oferece uma flexibilidade tática fantástica graças à sua capacidade de ocupar diretamente posições no meio-campo. Com um drible preciso e uma excelente técnica de distribuição, é a ferramenta ideal para os treinadores que querem garantir superioridade numérica nos corredores centrais.

9. Pedro Lima [O melhor jovem promissor e barato na posição de lateral-direito]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Brasil / FC Porto Classificação geral (OVR) 68 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 50 Passes (PAS) 67 Dribles (DRI) 71 Defesa (DEF) 65 Pé dominante Direita

O Pedro Lima é uma opção fantástica e super ativa como lateral-ala ofensivo. Com uma agilidade natural incrível e uma base sólida de passe, ele é um investimento com grande potencial, capaz de passar facilmente de uma promessa cheia de energia a uma força a ter em conta na Premier League.

10. Bradley Locko [O melhor lateral potente e económico]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 24 / França / Stade Brestois 29 Classificação geral (OVR) 75 Velocidade (PAC) 73 Remate (SHO) 49 Passes (PAS) 63 Dribles (DRI) 71 Defesa (DEF) 74 Pé dominante Esquerda

O Bradley Locko oferece uma excelente disciplina física e defensiva na ala esquerda. É uma aquisição económica e de confiança, com experiência comprovada na primeira divisão, que se integra facilmente como um elemento estrutural sólido, perfeito para os desafios de promoção das divisões inferiores.

O Dean Huijsen está no topo da minha lista com um potencial de 89, um verdadeiro monstro em potencial que combina altura, força e serenidade muito além da sua idade. Com apenas 20 anos, tem tempo de sobra para aperfeiçoar o seu QI defensivo e tornar-se o melhor defesa-central do EAFC 26.

O Pau Cubarsí representa outra aposta incrível, apesar do preço de 55 milhões de euros, porque um jovem de 18 anos com 88 de potencial é, sem dúvida, um talento único da sua geração que já lê o jogo como um veterano.

O Bradley Locko destaca-se como a opção económica que realmente funciona, com um potencial de crescimento de quatro pontos por apenas 15 milhões de euros, o que o torna uma joia no Modo Carreira para os clubes mais pequenos.

Os melhores jovens defesas para equipas das divisões inferiores

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Lucas Beraldo 22 Paris SG Lateral esquerdo 26-30 milhões de euros 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City Lateral direito 30-35 milhões de euros 77 86 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15-19 milhões de euros 75 79

Gerir equipas das divisões inferiores exige uma gestão inteligente das despesas, e estes três defesas oferecem a verdadeira qualidade dos melhores jovens defesas da EAFC 26 sem estourar o orçamento.

O Bradley Locko é a contratação perfeita para as divisões inferiores. O potencial de crescimento de 4 transforma-o de um titular decente num pilar de confiança ao longo de várias épocas.

O Rico Lewis traz um currículo da Premier League por um preço razoável. A sua versatilidade dá mais flexibilidade tática, enquanto o potencial de 86 faz dele uma solução a longo prazo.

O Lucas Beraldo combina capacidade atual com potencial para o futuro. Com uma classificação de 78, contribui de imediato enquanto se torna um lateral-esquerdo de elite.

Começa a usar estes jogadores logo no início da tua jornada no Modo Carreira. Treina-os de forma consistente, dá-lhes experiência em jogos e eles vão ser o pilar da tua defesa ao longo de várias promoções.

Os melhores jovens defesas para equipas das ligas de topo

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Pau Cubarsi 19 FC Barcelona Zagueiro central 55-60 milhões de euros 82 88 Dean Huijsen 21 Real Madrid ZC 50-55 milhões de euros 82 89 Jorrel Hato 20 Chelsea Lateral esquerdo 31-35 milhões de euros 78 88

Os clubes de elite exigem defesas de elite, e este trio representa a nata dos melhores jovens talentos defensivos que o EAFC 26 tem para oferecer.

O potencial de 89 do Dean Huijsen faz dele o melhor investimento a longo prazo. Um aumento de sete pontos transforma-o no melhor defesa-central do EAFC 26 em poucas épocas.

Pau Cubarsí traz a excelência da La Masia para a tua defesa. A sua habilidade técnica, combinada com instintos defensivos, cria o defesa-central moderno perfeito.

Jorrel Hato oferece as habilidades de um lateral moderno a preços do Chelsea. Um crescimento de 10 pontos no potencial justifica o investimento de 35 milhões de euros para clubes que procuram sucesso imediato.

Os preços premium garantem um potencial de classe mundial que traz troféus quando os planos de desenvolvimento dão certo. A sua elevada inteligência futebolística acelera o desenvolvimento em todos os atributos defensivos.

Defesas jovens e promissores a preços acessíveis no Modo Carreira do EA FC 26

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Rico Lewis 21 Manchester City Lateral direito 30-35 milhões de euros 77 86 Pedro Lima 19 FC Porto Lateral direito 8-13 milhões de euros 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15-19 milhões de euros 75 79

As restrições orçamentais não significam comprometer a qualidade. Estes jovens defesas promissores do EAFC 26 provam que uma boa seleção de jogadores vale mais do que grandes gastos.

O Bradley Locko lidera esta categoria com experiência comprovada na Ligue 1. Um potencial de crescimento de quatro pontos por 15 milhões de euros representa um valor excecional no Modo Carreira.

Pedro Lima oferece o maior potencial de crescimento entre as opções mais baratas. Um potencial de crescimento de 13 pontos transforma-o de uma promessa num jogador com qualidade para a Premier League.

Constrói a base da tua defesa com estas joias escondidas e vê a tua equipa conquistar o campeonato.

Os melhores jovens jogadores do EAFC 26

Já reforçaste a tua defesa, mas a verdadeira magia acontece quando todas as posições estão repletas de jovens talentos. Abordei as melhores opções em todo o campo para que possas continuar a construir um plantel pronto para dominar.

Os melhores guarda-redes jovens – Os grandes defesas precisam de grandes guarda-redes atrás deles, e este guia destaca os guarda-redes com as capacidades necessárias para se tornarem jogadores de classe mundial. São a última linha de defesa em que podes confiar durante anos.

– Os grandes defesas precisam de grandes guarda-redes atrás deles, e este guia destaca os guarda-redes com as capacidades necessárias para se tornarem jogadores de classe mundial. São a última linha de defesa em que podes confiar durante anos. Os melhores jovens médios – É no meio-campo que se ganham os jogos, e estas estrelas em ascensão têm a energia e a visão necessárias para o comando. Vão criar oportunidades, ganhar disputas e ditar o ritmo do início ao fim.

– É no meio-campo que se ganham os jogos, e estas estrelas em ascensão têm a energia e a visão necessárias para o comando. Vão criar oportunidades, ganhar disputas e ditar o ritmo do início ao fim. Os melhores jovens avançados – Quando precisares de um impulso no ataque, estes avançados têm a velocidade e a finalização necessárias para o conseguir. São os jovens avançados prontos para causar um impacto imediato no marcador.

– Quando precisares de um impulso no ataque, estes avançados têm a velocidade e a finalização necessárias para o conseguir. São os jovens avançados prontos para causar um impacto imediato no marcador. Os melhores jovens jogadores – Se queres uma visão geral completa das estrelas com menos de 23 anos, este guia reúne-as todas. É o teu atalho único para descobrir a próxima geração de talentos do EAFC 26.

– Se queres uma visão geral completa das estrelas com menos de 23 anos, este guia reúne-as todas. É o teu atalho único para descobrir a próxima geração de talentos do EAFC 26. Melhores Jogadores – Às vezes, o potencial não chega e precisas de talento de classe mundial comprovado já. Este artigo apresenta os jogadores mais bem cotados do jogo, capazes de transformar a tua equipa num instante.

Reforça a defesa, fortalece o meio-campo e aprimora o teu ataque; é assim que se constrói uma equipa no Modo Carreira que vence temporada após temporada.

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