Najlepsi napastnicy w grze EAFC 26 to gracze, którzy decydują o losach meczów. To właśnie oni strzelają bramki, które zmieniają wynik, niezależnie od tego, czy grasz w trybie kariery, czy w Ultimate Team. Posiadanie odpowiedniego młodego napastnika oznacza, że nie tylko planujesz dzisiejsze zwycięstwa, ale także budujesz przyszłą świetność .

Niektórzy napastnicy już teraz należą do elity i mogą zacząć strzelać bramki od razu, podczas gdy inni to ukryte perełki, które wymagają treningu, ale z czasem stają się zabójczymi wykończeniowcami. Od czystych łowców bramek po wszechstronnych napastników, którzy potrafią zarówno kreować akcje, jak i strzelać gole – ten przewodnik przedstawia najbardziej ekscytujących młodych napastników w EAFC 26.

Napastnicy z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Jeśli chcesz zbudować drużynę w trybie kariery, która będzie dominować przez lata, niezbędna jest inwestycja w odpowiedniego młodego napastnika. Najlepsi napastnicy w EAFC 26 o wysokim potencjale nie tylko strzelają gole; stają się liderami, którzy mogą prowadzić twoją drużynę sezon po sezonie. Zaczynając od surowego talentu i rozwijając się w światowej klasy strzelców, ci gracze oferują zarówno natychmiastowy wpływ na grę, jak i długoterminową wartość.

Niektórzy z tych napastników, jak Endrick z Realu Madryt czy Rasmus Højlund z Manchesteru United, już teraz mają cechy, dzięki którym mogą zmienić losy meczu od pierwszego gwizdka. Łączą w sobie szybkość, siłę i umiejętność wykańczania akcji, dzięki czemu konsekwentnie zagrażają obronie przeciwnika.

Inni, tacy jak Rodrigo Mora czy Youssoufa Moukoko, mogą potrzebować czasu, by dopracować swoje umiejętności, ale ich ogromny potencjał oznacza, że dzięki treningom i regularnym występom na boisku mogą stać się nie do zatrzymania.

To, co wyróżnia tych napastników, to ich wszechstronność: niektórzy są bezlitosnymi łowcami bramek, inni świetnie radzą sobie z utrzymywaniem piłki i rozgrywaniem akcji, a kilku z nich może nawet grać na skrzydłach. Pozyskując jednego z tych utalentowanych zawodników na wczesnym etapie, zapewniasz sobie długoterminowe rozwiązanie w ataku – oszczędzając w ten sposób środki na transfery w przyszłości i gwarantując, że Twoja ofensywa będzie się poprawiać z każdym sezonem.

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Kim są najlepsi napastnicy, których można kupić w trybie kariery w grze EAFC 26?

Odpowiedni napastnik całkowicie odmieni oblicze Twojej drużyny. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkości, skuteczności w wykańczaniu akcji, czy też napastnika, który łączy grę, na tej liście znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Poniżej przedstawiamy najbardziej obiecujące opcje do pozyskania:

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa Aktualna ocena Ocena potencjału Endrick 19 Real Madryt Napastnik 24–30 mln euro 77 91 Victor Boniface 25 SV Werder Brema ST 46–60 mln euro 81 87 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 mln euro 76 84 Benjamin Šeško 22 Man Utd ST 47–55 mln euro 80 88 Youssoufa Moukoko 21 F.C. København ST 8–15 mln euro 73 81 Gonçalo Ramos 24 Paris SG ST 32–40 mln euro 80 85 Viktor Gyökeres 28 Arsenal ST 73–80 mln euro 87 88 Evan Ferguson 21 AS Roma ST 6–10 mln euro 73 82 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32–40 mln euro 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 mln euro 79 85

1. Endrick [Najlepszy dynamiczny napastnik]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Brazylia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 77 Szybkość (PAC) 87 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 62 Drybling (DRI) 78 Obrona (DEF) 30 Preferowana noga Lewa

Ten sensacyjny brazylijski napastnik Realu Madryt charakteryzuje się błyskawicznym przyspieszeniem i zabójczą skutecznością strzałów. Endrick ma wszystko, czego potrzeba, by z łatwością przewodzić atakowi, przeprowadzając dynamiczne kontrataki i skutecznie zamieniając okazje na bramki w ostatniej trzeciej części boiska. Szybko rozwija się w dynamicznego napastnika światowej klasy o ogromnym potencjale na długą karierę.

2. Victor Boniface [Najlepszy specjalista od gry głową]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 25 / Nigeria / SV Werder Brema Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 67 Strzelanie (SHO) 83 Podania (PAS) 66 Drybling (DRI) 80 Obrona (DEF) 32 Preferowana noga Prawa

Boniface, potężna i dominująca fizycznie postać w ataku, zapewnia wyjątkową siłę i stabilność w obronie. Po przejściu do SV Werder Brema jego ogromna siła strzału i mistrzostwo w grze głową gwarantują, że twoja linia ataku bezpiecznie wykorzystuje długie podania, utrzymując zabójczą presję w ostatniej trzeciej części boiska na głęboko osadzone bloki obronne.

3. Rasmus Højlund [Najlepszy dynamiczny napastnik celowy o wysokim tempie gry]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Dania / SSC Napoli Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 76 Podania (PAS) 58 Drybling (DRI) 72 Obrona (DEF) 33 Preferowana noga Lewa

Ten duński potężny fizycznie zawodnik charakteryzuje się wyjątkową szybkością sprintu w połączeniu z typowymi umiejętnościami napastnika typu „target man”. Reprezentujący SSC Napoli Højlund doskonale kontroluje przestrzeń na boisku, utrzymując grę w obliczu silnego pressingu defensywnego i skutecznie kończąc akcje w polu karnym.

4. Benjamin Šeško [Najlepszy wszechstronny napastnik o doskonałych warunkach fizycznych]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Słowenia / Manchester United Ogólna ocena (OVR) 80 Szybkość (PAC) 83 Strzelanie (SHO) 80 Podania (PAS) 65 Drybling (DRI) 78 Obrona (DEF) 46 Preferowana noga Prawa

W barwach Manchesteru United Šeško łączy w sobie wyjątkową skuteczność w grze głową, szybkość w przejściach z obrony do ataku oraz precyzyjne wyczucie pozycji. Doskonała technika strzałów i elitarne umiejętności akrobatyczne pozwalają mu bez wysiłku zamieniać przeciętne dośrodkowania w decydujące o zwycięstwie bramki.

5. Youssoufa Moukoko [Najlepszy napastnik z doskonałą kontrolą piłki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Niemcy / F.C. København Ogólna ocena (OVR) 73 Szybkość (PAC) 74 Strzelanie (SHO) 69 Podania (PAS) 59 Drybling (DRI) 77 Obrona (DEF) 34 Preferowana noga Lewa

Moukoko świetnie radzi sobie w ciasnych sytuacjach w ostatniej trzeciej części boiska, grając jako błyskawiczny i niezwykle zwinny napastnik. Obecnie jest liderem ataku w F.C. København, a jego znakomita równowaga i drybling z precyzyjną kontrolą piłki sprawiają, że stanowi nieustanne zagrożenie w polu karnym, stając się elitarnym, taktycznym atutem.

6. Gonçalo Ramos [Najlepszy napastnik grający z wysokim pressinguiem]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 24 / Portugalia / Paris SG Ogólna ocena (OVR) 80 Szybkość (PAC) 73 Strzelanie (SHO) 79 Podania (PAS) 64 Drybling (DRI) 77 Obrona (DEF) 48 Preferowana noga Prawa

Gonçalo Ramos, energiczny, zaawansowany napastnik Paris SG, łączy precyzyjne ustawianie się w ostatniej strefie boiska z nieustannymi biegami bez piłki. Jego duża celność w grze głową oraz sprawdzona w pressingu technika pomagają wywierać intensywną presję w środkowej strefie boiska, co pozwala płynnie przekształcać głębokie przejścia w skuteczne wykończenia.

7. Viktor Gyökeres [Najlepszy napastnik stosujący wysoki pressing]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 28 / Szwecja / Arsenal Ogólna ocena (OVR) 87 Szybkość (PAC) 90 Strzelanie (SHO) 86 Podania (PAS) 73 Drybling (DRI) 81 Obrona (DEF) 36 Preferowana noga Prawa

Gyökeres łączy w sobie nieustępliwy instynkt pressingu z wyjątkową umiejętnością utrzymywania piłki, co sprawia, że obrońcom niezwykle trudno jest odebrać mu piłkę. Jego przewaga fizyczna i kontrola piłki klatką piersiową pozwalają mu angażować kolegów z drużyny nawet pod presją, a jego skuteczność w wykańczaniu akcji gwarantuje, że każda stworzona przez niego okazja kończy się bramką. 21 bramek zdobytych w pierwszym sezonie w Arsenalu dowiodło, że jego statystyki sprawdzają się na najwyższym poziomie – a jego aktywność bez piłki sprawia, że jest taktycznym atutem daleko poza polem karnym.

8. Evan Ferguson [Najlepszy tradycyjny napastnik typu „numer 9”]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Republika Irlandii / AS Roma Ogólna ocena (OVR) 73 Szybkość (PAC) 66 Strzelanie (SHO) 75 Podania (PAS) 60 Drybling (DRI) 71 Obrona (DEF) 20 Preferowana noga Prawa

Ferguson łączy w sobie klasyczne cechy napastnika typu „target man” z umiejętnością precyzyjnego strzelania z dystansu. Obecnie kieruje atakiem AS Roma, a jego naturalna siła i umiejętność łączenia akcji gwarantują, że Twoja drużyna konsekwentnie utrzymuje posiadanie piłki wysoko na boisku podczas ważnych rozgrywek o awans.

9. Marcos Leonardo [Najlepszy techniczny napastnik podbramkowy]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Brazylia / Al Hilal Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 78 Strzelanie (SHO) 78 Podania (PAS) 63 Drybling (DRI) 75 Obrona (DEF) 27 Preferowana noga Prawa

Marcos Leonardo łączy w sobie znakomitą technikę kontroli piłki z doskonałym wyczuciem pozycji w polu karnym. Grając w barwach Al Hilal, dzięki niezwykłemu opanowaniu i świetnym statystykom w grze głową gwarantuje stały dopływ precyzyjnych bramek, co czyni go niezawodnym i niezwykle wszechstronnym napastnikiem, w którego warto inwestować długoterminowo.

10. Fábio Silva [Najlepszy techniczny napastnik o wysokim wkładzie pracy]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Portugalia / Borussia Dortmund Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 81 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 64 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 32 Preferowana noga Prawa

Fábio Silva, techniczny napastnik o wyjątkowych umiejętnościach w grze krótkimi podaniami i dryblingu, gra obecnie w Borussii Dortmund. Jego wysoka wydajność na boisku oraz znakomite parametry skoku pozwalają mu na płynną współpracę z ofensywnymi pomocnikami, zapewniając spójne ogniwo taktyczne w całej linii ataku.

Niezależnie od stylu gry, ci napastnicy oferują idealne połączenie aktualnej jakości i długoterminowego potencjału. Od ukrytych perełek, takich jak Marcos Leonardo, przez wschodzące gwiazdy, takie jak Endrick, po uznanych strzelców, takich jak Victor Boniface – każdy z nich wnosi do drużyny swoje unikalne atuty. Wczesny wybór odpowiedniego zawodnika może zadecydować o sukcesie w trybie kariery i zapewnić Twojej drużynie przewagę na długie lata.

Najlepsi napastnicy dla drużyn z niższych lig

Mniejsze kluby nie muszą rezygnować z talentów. Ci niedrodzy napastnicy mogą wyrosnąć na gwiazdy dzięki odpowiedniemu szkoleniu.

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa Aktualna ocena Ocena potencjału Rodrigo Mora 18 FC Porto Napastnik/Ofensywny pomocnik 17–25 mln euro 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST/CDM 2–6 mln euro 70 86 Elye Wahi 23 Frankfurt ST 12–18 mln euro 75 82

*Chociaż Mokio gra głównie jako pomocnik, jest na tyle wszechstronny, że w mniejszych klubach może pełnić rolę napastnika.

Najlepsi napastnicy dla czołowych drużyn ligowych

Elitarne kluby potrzebują napastników, którzy potrafią od razu przynosić efekty. Ci młodzi napastnicy łączą aktualne umiejętności z ogromnym potencjałem:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Endrick 19 Real Madryt Napastnik 24–30 mln euro 77 91 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 mln euro 76 84 Lamine Yamal 18 FC Barcelona Prawoskrzydłowy/Prawoskrzydłowy atakujący 148–155 mln euro 89 95

Ci napastnicy są już na tyle dobrzy, by wywrzeć wpływ na przebieg najważniejszych meczów, a jednocześnie mają przed sobą perspektywę rozwoju i szansę na osiągnięcie światowej klasy. Pozyskanie jednego z nich gwarantuje, że twój atak pozostanie groźny już dziś i będzie się nadal poprawiał w nadchodzących sezonach, dając elitarnym klubom przewagę, której potrzebują zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich.

Niedrodzy napastnicy w trybie kariery EAFC 26

Nie każdy menedżer dysponuje budżetem na miarę wielkiego klubu, ale to nie oznacza, że nie da się znaleźć strzelców. W grze EAFC 26 znajdziesz mnóstwo niedrogich napastników, którzy mogą przewodzić atakowi bez nadwyrężania budżetu transferowego. Niektórzy z nich to młodzi, obiecujący zawodnicy z potencjałem rozwoju, podczas gdy inni to nieco bardziej doświadczeni napastnicy, którzy mogą od razu wnieść swój wkład do gry w mniejszych klubach.

Oto dziesięciu najlepszych niedrogich napastników, których możesz pozyskać w trybie kariery:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Rodrigo Mora 18 FC Porto Napastnik 6–10 mln euro 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST 2–6 mln euro 70 86 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32–40 mln euro 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 mln euro 79 85 George Ilenikhena 19 AS Monaco ST 5–10 mln euro 72 82 Karim Konaté 22 RB Salzburg ST 8–16 mln euro 72 86 Gift Orban 23 Lyon ST 8–15 mln euro 74 81 Antonio Nusa 21 RB Lipsk Prawoskrzydłowy/Lewoskrzydłowy/Lewy pomocnik 18–22 mln euro 76 88 Vangelis Pavlidis 27 SL Benfica ST 27–35 mln euro 82 82 Terem Moffi 26 OGC Nice ST 10–20 mln euro 75 79

EAFC 26 – najlepsi napastnicy i młodzi piłkarze

Napastnicy mogą strzelać bramki, które zapewniają zwycięstwo w meczach, ale prawdziwy sukces w trybie kariery wynika z zbudowania zrównoważonego składu. Chociaż w tym przewodniku przedstawiono najlepszych napastników w EAFC 26, warto również wzmocnić każdą strefę boiska, aby rywalizować na najwyższym poziomie.

Najlepsi młodzi obrońcy – Zbuduj solidną jak skała linię obrony z wschodzącymi gwiazdami, które mają siłę i wizję, by stanowić filar Twojej drużyny.

– Zbuduj solidną jak skała linię obrony z wschodzącymi gwiazdami, które mają siłę i wizję, by stanowić filar Twojej drużyny. Najlepsi młodzi pomocnicy – kontroluj tempo gry dzięki kreatywnym motorom napędowym, którzy potrafią dyktować przebieg meczu, łączyć obronę z atakiem i w mgnieniu oka zmienić losy spotkania.

– kontroluj tempo gry dzięki kreatywnym motorom napędowym, którzy potrafią dyktować przebieg meczu, łączyć obronę z atakiem i w mgnieniu oka zmienić losy spotkania. Najlepsi młodzi napastnicy – Oprócz napastników, skrzydłowi i wszechstronni napastnicy dodadzą Twojej drużynie szybkości, polotu i nieprzewidywalności.

– Oprócz napastników, skrzydłowi i wszechstronni napastnicy dodadzą Twojej drużynie szybkości, polotu i nieprzewidywalności. Najlepsi młodzi piłkarze – Kompletny przegląd najlepszych talentów poniżej 23 lat na każdej pozycji, ułatwiający wyszukiwanie przyszłych ikon.

– Kompletny przegląd najlepszych talentów poniżej 23 lat na każdej pozycji, ułatwiający wyszukiwanie przyszłych ikon. Najlepsi piłkarze ogółem – elitarne gwiazdy poniżej 23 lat, które mogą natychmiast podnieść poziom Twojej drużyny i zapewnić jej trofea.

Z odpowiednim napastnikiem na czele ataku i zrównoważonym składem wokół niego Twoja przygoda w trybie kariery w grze EAFC 26 będzie zmierzać ku zwycięstwom sezon po sezonie.

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