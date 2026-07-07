Najlepsi napastnicy w grze EAFC 26
Najlepsi napastnicy w grze EAFC 26 to gracze, którzy decydują o losach meczów. To właśnie oni strzelają bramki, które zmieniają wynik, niezależnie od tego, czy grasz w trybie kariery, czy w Ultimate Team. Posiadanie odpowiedniego młodego napastnika oznacza, że nie tylko planujesz dzisiejsze zwycięstwa, ale także budujesz przyszłą świetność.
Niektórzy napastnicy już teraz należą do elity i mogą zacząć strzelać bramki od razu, podczas gdy inni to ukryte perełki, które wymagają treningu, ale z czasem stają się zabójczymi wykończeniowcami. Od czystych łowców bramek po wszechstronnych napastników, którzy potrafią zarówno kreować akcje, jak i strzelać gole – ten przewodnik przedstawia najbardziej ekscytujących młodych napastników w EAFC 26.
Jump to:
Napastnicy z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26
Jeśli chcesz zbudować drużynę w trybie kariery, która będzie dominować przez lata, niezbędna jest inwestycja w odpowiedniego młodego napastnika. Najlepsi napastnicy w EAFC 26 o wysokim potencjale nie tylko strzelają gole; stają się liderami, którzy mogą prowadzić twoją drużynę sezon po sezonie. Zaczynając od surowego talentu i rozwijając się w światowej klasy strzelców, ci gracze oferują zarówno natychmiastowy wpływ na grę, jak i długoterminową wartość.
Niektórzy z tych napastników, jak Endrick z Realu Madryt czy Rasmus Højlund z Manchesteru United, już teraz mają cechy, dzięki którym mogą zmienić losy meczu od pierwszego gwizdka. Łączą w sobie szybkość, siłę i umiejętność wykańczania akcji, dzięki czemu konsekwentnie zagrażają obronie przeciwnika.
Inni, tacy jak Rodrigo Mora czy Youssoufa Moukoko, mogą potrzebować czasu, by dopracować swoje umiejętności, ale ich ogromny potencjał oznacza, że dzięki treningom i regularnym występom na boisku mogą stać się nie do zatrzymania.
To, co wyróżnia tych napastników, to ich wszechstronność: niektórzy są bezlitosnymi łowcami bramek, inni świetnie radzą sobie z utrzymywaniem piłki i rozgrywaniem akcji, a kilku z nich może nawet grać na skrzydłach. Pozyskując jednego z tych utalentowanych zawodników na wczesnym etapie, zapewniasz sobie długoterminowe rozwiązanie w ataku – oszczędzając w ten sposób środki na transfery w przyszłości i gwarantując, że Twoja ofensywa będzie się poprawiać z każdym sezonem.
GAMES LIKE EA SPORTS FC
Kim są najlepsi napastnicy, których można kupić w trybie kariery w grze EAFC 26?
Odpowiedni napastnik całkowicie odmieni oblicze Twojej drużyny. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkości, skuteczności w wykańczaniu akcji, czy też napastnika, który łączy grę, na tej liście znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Poniżej przedstawiamy najbardziej obiecujące opcje do pozyskania:
|Nazwa gracza
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Endrick
|19
|Real Madryt
|Napastnik
|24–30 mln euro
|77
|91
|Victor Boniface
|25
|SV Werder Brema
|ST
|46–60 mln euro
|81
|87
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Napoli
|ST
|21–30 mln euro
|76
|84
|Benjamin Šeško
|22
|Man Utd
|ST
|47–55 mln euro
|80
|88
|Youssoufa Moukoko
|21
|F.C. København
|ST
|8–15 mln euro
|73
|81
|Gonçalo Ramos
|24
|Paris SG
|ST
|32–40 mln euro
|80
|85
|Viktor Gyökeres
|28
|Arsenal
|ST
|73–80 mln euro
|87
|88
|Evan Ferguson
|21
|AS Roma
|ST
|6–10 mln euro
|73
|82
|Marcos Leonardo
|23
|Al Hilal
|ST
|32–40 mln euro
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|ST
|29–35 mln euro
|79
|85
1. Endrick [Najlepszy dynamiczny napastnik]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|19 / Brazylia / Real Madryt
|Ogólna ocena (OVR)
|77
|Szybkość (PAC)
|87
|Strzelanie (SHO)
|77
|Podania (PAS)
|62
|Drybling (DRI)
|78
|Obrona (DEF)
|30
|Preferowana noga
|Lewa
Ten sensacyjny brazylijski napastnik Realu Madryt charakteryzuje się błyskawicznym przyspieszeniem i zabójczą skutecznością strzałów. Endrick ma wszystko, czego potrzeba, by z łatwością przewodzić atakowi, przeprowadzając dynamiczne kontrataki i skutecznie zamieniając okazje na bramki w ostatniej trzeciej części boiska. Szybko rozwija się w dynamicznego napastnika światowej klasy o ogromnym potencjale na długą karierę.
2. Victor Boniface [Najlepszy specjalista od gry głową]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|25 / Nigeria / SV Werder Brema
|Ogólna ocena (OVR)
|81
|Szybkość (PAC)
|67
|Strzelanie (SHO)
|83
|Podania (PAS)
|66
|Drybling (DRI)
|80
|Obrona (DEF)
|32
|Preferowana noga
|Prawa
Boniface, potężna i dominująca fizycznie postać w ataku, zapewnia wyjątkową siłę i stabilność w obronie. Po przejściu do SV Werder Brema jego ogromna siła strzału i mistrzostwo w grze głową gwarantują, że twoja linia ataku bezpiecznie wykorzystuje długie podania, utrzymując zabójczą presję w ostatniej trzeciej części boiska na głęboko osadzone bloki obronne.
3. Rasmus Højlund [Najlepszy dynamiczny napastnik celowy o wysokim tempie gry]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Dania / SSC Napoli
|Ogólna ocena (OVR)
|76
|Szybkość (PAC)
|85
|Strzelanie (SHO)
|76
|Podania (PAS)
|58
|Drybling (DRI)
|72
|Obrona (DEF)
|33
|Preferowana noga
|Lewa
Ten duński potężny fizycznie zawodnik charakteryzuje się wyjątkową szybkością sprintu w połączeniu z typowymi umiejętnościami napastnika typu „target man”. Reprezentujący SSC Napoli Højlund doskonale kontroluje przestrzeń na boisku, utrzymując grę w obliczu silnego pressingu defensywnego i skutecznie kończąc akcje w polu karnym.
4. Benjamin Šeško [Najlepszy wszechstronny napastnik o doskonałych warunkach fizycznych]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|22 / Słowenia / Manchester United
|Ogólna ocena (OVR)
|80
|Szybkość (PAC)
|83
|Strzelanie (SHO)
|80
|Podania (PAS)
|65
|Drybling (DRI)
|78
|Obrona (DEF)
|46
|Preferowana noga
|Prawa
W barwach Manchesteru United Šeško łączy w sobie wyjątkową skuteczność w grze głową, szybkość w przejściach z obrony do ataku oraz precyzyjne wyczucie pozycji. Doskonała technika strzałów i elitarne umiejętności akrobatyczne pozwalają mu bez wysiłku zamieniać przeciętne dośrodkowania w decydujące o zwycięstwie bramki.
5. Youssoufa Moukoko [Najlepszy napastnik z doskonałą kontrolą piłki]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|21 / Niemcy / F.C. København
|Ogólna ocena (OVR)
|73
|Szybkość (PAC)
|74
|Strzelanie (SHO)
|69
|Podania (PAS)
|59
|Drybling (DRI)
|77
|Obrona (DEF)
|34
|Preferowana noga
|Lewa
Moukoko świetnie radzi sobie w ciasnych sytuacjach w ostatniej trzeciej części boiska, grając jako błyskawiczny i niezwykle zwinny napastnik. Obecnie jest liderem ataku w F.C. København, a jego znakomita równowaga i drybling z precyzyjną kontrolą piłki sprawiają, że stanowi nieustanne zagrożenie w polu karnym, stając się elitarnym, taktycznym atutem.
6. Gonçalo Ramos [Najlepszy napastnik grający z wysokim pressinguiem]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|24 / Portugalia / Paris SG
|Ogólna ocena (OVR)
|80
|Szybkość (PAC)
|73
|Strzelanie (SHO)
|79
|Podania (PAS)
|64
|Drybling (DRI)
|77
|Obrona (DEF)
|48
|Preferowana noga
|Prawa
Gonçalo Ramos, energiczny, zaawansowany napastnik Paris SG, łączy precyzyjne ustawianie się w ostatniej strefie boiska z nieustannymi biegami bez piłki. Jego duża celność w grze głową oraz sprawdzona w pressingu technika pomagają wywierać intensywną presję w środkowej strefie boiska, co pozwala płynnie przekształcać głębokie przejścia w skuteczne wykończenia.
7. Viktor Gyökeres [Najlepszy napastnik stosujący wysoki pressing]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|28 / Szwecja / Arsenal
|Ogólna ocena (OVR)
|87
|Szybkość (PAC)
|90
|Strzelanie (SHO)
|86
|Podania (PAS)
|73
|Drybling (DRI)
|81
|Obrona (DEF)
|36
|Preferowana noga
|Prawa
Gyökeres łączy w sobie nieustępliwy instynkt pressingu z wyjątkową umiejętnością utrzymywania piłki, co sprawia, że obrońcom niezwykle trudno jest odebrać mu piłkę. Jego przewaga fizyczna i kontrola piłki klatką piersiową pozwalają mu angażować kolegów z drużyny nawet pod presją, a jego skuteczność w wykańczaniu akcji gwarantuje, że każda stworzona przez niego okazja kończy się bramką. 21 bramek zdobytych w pierwszym sezonie w Arsenalu dowiodło, że jego statystyki sprawdzają się na najwyższym poziomie – a jego aktywność bez piłki sprawia, że jest taktycznym atutem daleko poza polem karnym.
8. Evan Ferguson [Najlepszy tradycyjny napastnik typu „numer 9”]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|21 / Republika Irlandii / AS Roma
|Ogólna ocena (OVR)
|73
|Szybkość (PAC)
|66
|Strzelanie (SHO)
|75
|Podania (PAS)
|60
|Drybling (DRI)
|71
|Obrona (DEF)
|20
|Preferowana noga
|Prawa
Ferguson łączy w sobie klasyczne cechy napastnika typu „target man” z umiejętnością precyzyjnego strzelania z dystansu. Obecnie kieruje atakiem AS Roma, a jego naturalna siła i umiejętność łączenia akcji gwarantują, że Twoja drużyna konsekwentnie utrzymuje posiadanie piłki wysoko na boisku podczas ważnych rozgrywek o awans.
9. Marcos Leonardo [Najlepszy techniczny napastnik podbramkowy]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Brazylia / Al Hilal
|Ogólna ocena (OVR)
|79
|Szybkość (PAC)
|78
|Strzelanie (SHO)
|78
|Podania (PAS)
|63
|Drybling (DRI)
|75
|Obrona (DEF)
|27
|Preferowana noga
|Prawa
Marcos Leonardo łączy w sobie znakomitą technikę kontroli piłki z doskonałym wyczuciem pozycji w polu karnym. Grając w barwach Al Hilal, dzięki niezwykłemu opanowaniu i świetnym statystykom w grze głową gwarantuje stały dopływ precyzyjnych bramek, co czyni go niezawodnym i niezwykle wszechstronnym napastnikiem, w którego warto inwestować długoterminowo.
10. Fábio Silva [Najlepszy techniczny napastnik o wysokim wkładzie pracy]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Portugalia / Borussia Dortmund
|Ogólna ocena (OVR)
|79
|Szybkość (PAC)
|81
|Strzelanie (SHO)
|77
|Podania (PAS)
|64
|Drybling (DRI)
|79
|Obrona (DEF)
|32
|Preferowana noga
|Prawa
Fábio Silva, techniczny napastnik o wyjątkowych umiejętnościach w grze krótkimi podaniami i dryblingu, gra obecnie w Borussii Dortmund. Jego wysoka wydajność na boisku oraz znakomite parametry skoku pozwalają mu na płynną współpracę z ofensywnymi pomocnikami, zapewniając spójne ogniwo taktyczne w całej linii ataku.
Niezależnie od stylu gry, ci napastnicy oferują idealne połączenie aktualnej jakości i długoterminowego potencjału. Od ukrytych perełek, takich jak Marcos Leonardo, przez wschodzące gwiazdy, takie jak Endrick, po uznanych strzelców, takich jak Victor Boniface – każdy z nich wnosi do drużyny swoje unikalne atuty. Wczesny wybór odpowiedniego zawodnika może zadecydować o sukcesie w trybie kariery i zapewnić Twojej drużynie przewagę na długie lata.
Najlepsi napastnicy dla drużyn z niższych lig
Mniejsze kluby nie muszą rezygnować z talentów. Ci niedrodzy napastnicy mogą wyrosnąć na gwiazdy dzięki odpowiedniemu szkoleniu.
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Napastnik/Ofensywny pomocnik
|17–25 mln euro
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CF/ST/CDM
|2–6 mln euro
|70
|86
|Elye Wahi
|23
|Frankfurt
|ST
|12–18 mln euro
|75
|82
*Chociaż Mokio gra głównie jako pomocnik, jest na tyle wszechstronny, że w mniejszych klubach może pełnić rolę napastnika.
Najlepsi napastnicy dla czołowych drużyn ligowych
Elitarne kluby potrzebują napastników, którzy potrafią od razu przynosić efekty. Ci młodzi napastnicy łączą aktualne umiejętności z ogromnym potencjałem:
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa (szacunkowa)
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Endrick
|19
|Real Madryt
|Napastnik
|24–30 mln euro
|77
|91
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Napoli
|ST
|21–30 mln euro
|76
|84
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|Prawoskrzydłowy/Prawoskrzydłowy atakujący
|148–155 mln euro
|89
|95
Ci napastnicy są już na tyle dobrzy, by wywrzeć wpływ na przebieg najważniejszych meczów, a jednocześnie mają przed sobą perspektywę rozwoju i szansę na osiągnięcie światowej klasy. Pozyskanie jednego z nich gwarantuje, że twój atak pozostanie groźny już dziś i będzie się nadal poprawiał w nadchodzących sezonach, dając elitarnym klubom przewagę, której potrzebują zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich.
Niedrodzy napastnicy w trybie kariery EAFC 26
Nie każdy menedżer dysponuje budżetem na miarę wielkiego klubu, ale to nie oznacza, że nie da się znaleźć strzelców. W grze EAFC 26 znajdziesz mnóstwo niedrogich napastników, którzy mogą przewodzić atakowi bez nadwyrężania budżetu transferowego. Niektórzy z nich to młodzi, obiecujący zawodnicy z potencjałem rozwoju, podczas gdy inni to nieco bardziej doświadczeni napastnicy, którzy mogą od razu wnieść swój wkład do gry w mniejszych klubach.
Oto dziesięciu najlepszych niedrogich napastników, których możesz pozyskać w trybie kariery:
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa (szacunkowa)
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Napastnik
|6–10 mln euro
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CF/ST
|2–6 mln euro
|70
|86
|Marcos Leonardo
|23
|Al Hilal
|ST
|32–40 mln euro
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|ST
|29–35 mln euro
|79
|85
|George Ilenikhena
|19
|AS Monaco
|ST
|5–10 mln euro
|72
|82
|Karim Konaté
|22
|RB Salzburg
|ST
|8–16 mln euro
|72
|86
|Gift Orban
|23
|Lyon
|ST
|8–15 mln euro
|74
|81
|Antonio Nusa
|21
|RB Lipsk
|Prawoskrzydłowy/Lewoskrzydłowy/Lewy pomocnik
|18–22 mln euro
|76
|88
|Vangelis Pavlidis
|27
|SL Benfica
|ST
|27–35 mln euro
|82
|82
|Terem Moffi
|26
|OGC Nice
|ST
|10–20 mln euro
|75
|79
EAFC 26 – najlepsi napastnicy i młodzi piłkarze
Napastnicy mogą strzelać bramki, które zapewniają zwycięstwo w meczach, ale prawdziwy sukces w trybie kariery wynika z zbudowania zrównoważonego składu. Chociaż w tym przewodniku przedstawiono najlepszych napastników w EAFC 26, warto również wzmocnić każdą strefę boiska, aby rywalizować na najwyższym poziomie.
- Najlepsi młodzi obrońcy – Zbuduj solidną jak skała linię obrony z wschodzącymi gwiazdami, które mają siłę i wizję, by stanowić filar Twojej drużyny.
- Najlepsi młodzi pomocnicy – kontroluj tempo gry dzięki kreatywnym motorom napędowym, którzy potrafią dyktować przebieg meczu, łączyć obronę z atakiem i w mgnieniu oka zmienić losy spotkania.
- Najlepsi młodzi napastnicy – Oprócz napastników, skrzydłowi i wszechstronni napastnicy dodadzą Twojej drużynie szybkości, polotu i nieprzewidywalności.
- Najlepsi młodzi piłkarze – Kompletny przegląd najlepszych talentów poniżej 23 lat na każdej pozycji, ułatwiający wyszukiwanie przyszłych ikon.
- Najlepsi piłkarze ogółem – elitarne gwiazdy poniżej 23 lat, które mogą natychmiast podnieść poziom Twojej drużyny i zapewnić jej trofea.
Z odpowiednim napastnikiem na czele ataku i zrównoważonym składem wokół niego Twoja przygoda w trybie kariery w grze EAFC 26 będzie zmierzać ku zwycięstwom sezon po sezonie.