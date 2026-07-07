I migliori attaccanti di EAFC 26 sono i giocatori che decidono le partite. Sono loro a segnare i gol che cambiano le sorti, sia nella Modalità Carriera che in Ultimate Team. Avere il giovane attaccante giusto significa non solo puntare alle vittorie di oggi, ma anche gettare le basi per la gloria futura .

Alcuni attaccanti sono già al top e possono iniziare a segnare subito, mentre altri sono delle gemme nascoste che hanno bisogno di allenarsi ma che alla fine diventeranno finalizzatori letali. Dai veri e propri cacciatori di gol agli attaccanti versatili capaci sia di creare occasioni che di segnare, questa guida ti presenta i giovani attaccanti più entusiasmanti di EAFC 26.

Gli attaccanti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26

Se vuoi costruire una rosa in modalità Carriera che domini per anni, investire nel giovane attaccante giusto è fondamentale. I migliori attaccanti di EAFC 26 con un potenziale elevato non si limitano a segnare gol; diventano leader in grado di trascinare la tua squadra stagione dopo stagione. Partendo da un talento grezzo e trasformandosi in finalizzatori di livello mondiale, questi giocatori offrono sia un impatto immediato che un valore a lungo termine.

Alcuni di questi attaccanti, come Endrick del Real Madrid o Rasmus Højlund del Manchester United, hanno già le qualità per fare la differenza fin dal fischio d’inizio. Uniscono velocità, potenza e capacità di finalizzazione per mettere costantemente in difficoltà le difese avversarie.

Altri, come Rodrigo Mora o Youssoufa Moukoko, potrebbero aver bisogno di tempo per affinare le loro abilità, ma il loro grande potenziale significa che, con l’allenamento e minuti regolari in campo, potranno diventare inarrestabili.

Ciò che contraddistingue questi attaccanti è la loro versatilità: alcuni sono freddi finalizzatori, altri eccellono nel tenere palla e collegare il gioco, mentre alcuni possono persino ricoprire ruoli più avanzati sulle fasce. Ingaggiando uno di questi talenti in anticipo, ti assicuri una soluzione a lungo termine in attacco, risparmiando sui fondi per il calciomercato in futuro e garantendo che il tuo attacco continui a migliorare ogni stagione.

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Chi sono i migliori attaccanti che puoi acquistare nella modalità Carriera di EAFC 26?

L’attaccante giusto trasforma la tua squadra. Che tu abbia bisogno di velocità, di un finalizzatore spietato o di un attaccante che colleghi il gioco, questa lista fa al caso tuo. Ecco le opzioni più promettenti da ingaggiare:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato Valutazione attuale Valutazione potenziale Endrick 19 Real Madrid Attaccante 24–30 milioni di euro 77 91 Victor Boniface 25 SV Werder Brema ST 46–60 milioni di euro 81 87 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 milioni di euro 76 84 Benjamin Šeško 22 Man Utd Attaccante 47–55 milioni di euro 80 88 Youssoufa Moukoko 21 F.C. København ST 8–15 milioni di euro 73 81 Gonçalo Ramos 24 Paris SG Attaccante 32–40 milioni di euro 80 85 Viktor Gyökeres 28 Arsenal Attaccante 73–80 milioni di euro 87 88 Evan Ferguson 21 AS Roma Attaccante 6–10 milioni di euro 73 82 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32–40 milioni di euro 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 milioni di euro 79 85

1. Endrick [Miglior centravanti esplosivo]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 19 / Brasile / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 77 Velocità (PAC) 87 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 62 Dribbling (DRI) 78 Difesa (DEF) 30 Piede dominante Sinistro

Il sensazionale attaccante brasiliano del Real Madrid ha un'accelerazione fulminea e una precisione micidiale sotto porta. Endrick ha tutte le carte in regola per guidare con disinvoltura la tua linea d'attacco, con contropiedi esplosivi e potenti finalizzazioni nell'ultimo terzo di campo, trasformandosi rapidamente in un attaccante dinamico di livello mondiale con una carriera lunghissima.

2. Victor Boniface [Il miglior bersaglio aereo]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 25 / Nigeria / SV Werder Brema Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 67 Tiro (SHO) 83 Passaggi (PAS) 66 Dribbling (DRI) 80 Difesa (DEF) 32 Piede preferito Destro

Presenza imponente e fisicamente dominante in attacco, Boniface offre una forza fuori dal comune e una protezione strutturale. Passato all’SV Werder Brema, la sua incredibile potenza di tiro e la sua maestria nel gioco aereo assicurano che la tua linea d’attacco riesca a collegare in sicurezza i lanci lunghi, mantenendo una pressione letale nell’ultimo terzo di campo contro i blocchi difensivi schierati in profondità.

3. Rasmus Højlund [Miglior attaccante dinamico e veloce]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Danimarca / SSC Napoli Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 76 Passaggi (PAS) 58 Dribbling (DRI) 72 Difesa (DEF) 33 Piede dominante Sinistro

Questo gigante danese offre una velocità di scatto eccezionale, unita alle classiche doti da centravanti. Con la maglia del SSC Napoli, Højlund gestisce bene gli spazi, tiene alto il gioco anche sotto pressioni difensive intense e segna con precisione all’interno dell’area di rigore.

4. Benjamin Šeško [Miglior attaccante completo dal punto di vista atletico]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Slovenia / Man Utd Valutazione complessiva (OVR) 80 Velocità (PAC) 83 Tiro (SHO) 80 Passaggi (PAS) 65 Dribbling (DRI) 78 Difesa (DEF) 46 Piede preferito Destro

Con la maglia del Manchester United, Šeško offre una combinazione eccezionale di precisione nei colpi di testa, velocità nelle transizioni e posizionamento tecnico accurato. La sua tecnica di tiro impeccabile e le sue abilità acrobatiche d’élite gli permettono di trasformare senza sforzo cross mediocri in gol decisivi.

5. Youssoufa Moukoko [Il miglior cacciatore di gol con controllo di palla]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Germania / F.C. København Valutazione complessiva (OVR) 73 Velocità (PAC) 74 Tiro (SHO) 69 Passaggi (PAS) 59 Dribbling (DRI) 77 Difesa (DEF) 34 Piede dominante Sinistra

Moukoko dà il meglio di sé nelle situazioni di gioco serrate nell’ultimo terzo di campo, dove si distingue come finalizzatore fulmineo e di grande agilità. Ora guida l’attacco dell’F.C. København: il suo equilibrio perfetto e il dribbling con controllo ravvicinato lo rendono una minaccia costante all’interno dell’area di rigore, trasformandolo in una vera e propria risorsa tattica d’élite.

6. Gonçalo Ramos [Miglior attaccante avanzato con pressing alto]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 24 / Portogallo / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 80 Velocità (PAC) 73 Tiro (SHO) 79 Passaggi (PAS) 64 Dribbling (DRI) 77 Difesa (DEF) 48 Piede dominante Destro

Gonçalo Ramos, energico attaccante avanzato del Paris SG, unisce un posizionamento preciso nell’ultimo terzo di campo a continui movimenti senza palla. La sua grande precisione nei colpi di testa e la sua tecnica collaudata nella fase di pressing contribuiscono a creare una pressione intensa al centro del campo, trasformando con efficacia le transizioni in profondità in reti decisive.

7. Viktor Gyökeres [Miglior attaccante nel pressing alto]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 28 / Svezia / Arsenal Valutazione complessiva (OVR) 87 Velocità (PAC) 90 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 73 Dribbling (DRI) 81 Difesa (DEF) 36 Piede preferita Destro

Gyökeres unisce un istinto di pressing instancabile a un’eccezionale capacità di tenere palla, il che lo rende un vero incubo per i difensori che cercano di liberarsene. La sua superiorità fisica e il controllo di petto gli permettono di coinvolgere i compagni anche sotto pressione, mentre la sua precisione sotto porta garantisce che ogni occasione che si crea vada a segno. I 21 gol segnati con regolarità nella sua prima stagione all’Arsenal hanno dimostrato che i suoi numeri reggono anche ai massimi livelli – e il suo impegno senza palla lo rende una risorsa tattica ben oltre l’area di rigore.

8. Evan Ferguson [Il miglior centravanti classico]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Repubblica d'Irlanda / AS Roma Valutazione complessiva (OVR) 73 Velocità (PAC) 66 Tiro (SHO) 75 Passaggi (PAS) 60 Dribbling (DRI) 71 Difesa (DEF) 20 Piede dominante Destro

Ferguson presenta le classiche caratteristiche del centravanti, unite a una precisa capacità di tiro dalla lunga distanza. Ora alla guida dell’attacco dell’AS Roma, la sua forza naturale e la sua abilità nel creare collegamenti assicurano che la tua squadra mantenga costantemente il possesso palla nelle zone alte del campo durante le promozioni strutturali più importanti.

9. Marcos Leonardo [Il miglior centravanti tecnico sotto porta]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Brasile / Al Hilal Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 78 Tiro (SHO) 78 Passaggi (PAS) 63 Dribbling (DRI) 75 Difesa (DEF) 27 Piede dominante Destro

Marcos Leonardo unisce un controllo di palla tecnico e raffinato a un ottimo posizionamento nell’area di rigore. In maglia dell’Al Hilal, la sua calma straordinaria e le ottime statistiche di gioco di testa garantiscono un flusso costante di gol precisi, rendendolo un gioiello in attacco affidabile e super versatile, perfetto per investimenti a lungo termine.

10. Fábio Silva [Miglior attaccante tecnico dal grande impegno]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Portogallo / Borussia Dortmund Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 81 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 64 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 32 Piede dominante Destro

Attaccante tecnico dotato di un’eccezionale capacità nei passaggi corti e nel dribbling, Fábio Silva ora gioca nel Borussia Dortmund. La sua grande intensità di gioco e le sue doti di salto fuori dal comune gli permettono di integrarsi perfettamente con i centrocampisti offensivi, creando un collegamento tattico fluido lungo tutta la linea d’attacco.

Qualunque sia il tuo stile di gioco, questi attaccanti offrono il mix perfetto tra qualità attuale e potenziale a lungo termine. Da talenti nascosti come Marcos Leonardo a stelle nascenti come Endrick, fino a giocatori già affermati come Victor Boniface, ognuno di loro apporta punti di forza unici alla tua squadra. Scegliere quello giusto fin dall’inizio può determinare il tuo successo nella Modalità Carriera e dare alla tua squadra un vantaggio competitivo per gli anni a venire.

I migliori attaccanti per le squadre delle serie minori

Le squadre più piccole non devono per forza rinunciare al talento. Questi attaccanti economici possono diventare delle vere stelle con un allenamento adeguato.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato Valutazione attuale Valutazione potenziale Rodrigo Mora 18 FC Porto Attaccante/Centrocampista offensivo 17–25 milioni di euro 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST/CDM 2–6 milioni di euro 70 86 Elye Wahi 23 Francoforte ST 12–18 milioni di euro 75 82

*Anche se gioca principalmente come centrocampista, Mokio è abbastanza versatile da poter ricoprire il ruolo di attaccante nelle squadre più piccole.

I migliori attaccanti per le squadre di serie A

Le squadre d’élite hanno bisogno di attaccanti in grado di dare subito il massimo. Questi giovani attaccanti uniscono le capacità attuali a un potenziale altissimo:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Endrick 19 Real Madrid Attaccante 24–30 milioni di euro 77 91 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 milioni di euro 76 84 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RW/RM 148–155 milioni di euro 89 95

Questi attaccanti sono già abbastanza bravi da fare la differenza nelle partite più importanti, pur avendo ancora margini di crescita per diventare talenti di livello mondiale. Ingaggiare uno di loro garantisce che il tuo attacco rimanga pericoloso oggi e continui a migliorare nelle stagioni a venire, dando ai club d’élite quel vantaggio in più di cui hanno bisogno sia nei campionati nazionali che nelle competizioni europee.

Attaccanti economici nella modalità Carriera di EAFC 26

Non tutti gli allenatori hanno il budget di una grande squadra, ma questo non significa che non si possano trovare attaccanti. EAFC 26 offre tantissimi attaccanti a prezzi accessibili, in grado di guidare l’attacco senza mandare in rosso il tuo budget per il calciomercato. Alcuni sono giovani promesse con margini di crescita, mentre altri sono attaccanti un po’ più affermati che possono dare un contributo immediato alle squadre più piccole.

Ecco dieci delle migliori opzioni di attaccanti economici che puoi ingaggiare nella Modalità Carriera:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Rodrigo Mora 18 FC Porto Attaccante 6–10 milioni di euro 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST 2–6 milioni di euro 70 86 Marcos Leonardo 23 Al Hilal ST 32–40 milioni di euro 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 milioni di euro 79 85 George Ilenikhena 19 AS Monaco ST 5–10 milioni di euro 72 82 Karim Konaté 22 RB Salisburgo Attaccante 8–16 milioni di euro 72 86 Gift Orban 23 Lione ST 8–15 milioni di euro 74 81 Antonio Nusa 21 RB Lipsia RW/LW/LM 18–22 milioni di euro 76 88 Vangelis Pavlidis 27 SL Benfica ST 27–35 milioni di euro 82 82 Terem Moffi 26 OGC Nizza ST 10–20 milioni di euro 75 79

EAFC 26: i migliori attaccanti e giovani talenti

Gli attaccanti possono segnare i gol che ti fanno vincere le partite, ma il vero successo nella Modalità Carriera deriva dalla costruzione di una rosa equilibrata. Anche se questa guida mette in evidenza i migliori attaccanti di EAFC 26, ti conviene rafforzare ogni zona del campo per competere ai massimi livelli.

I migliori giovani difensori – Costruisci una linea difensiva solida come una roccia con stelle nascenti che hanno la forza e la visione di gioco per fare da perno alla tua squadra.

– Costruisci una linea difensiva solida come una roccia con stelle nascenti che hanno la forza e la visione di gioco per fare da perno alla tua squadra. I migliori giovani centrocampisti – Controlla il ritmo con motori creativi in grado di dettare il gioco, collegare la difesa all’attacco e cambiare le sorti della partita in un istante.

– Controlla il ritmo con motori creativi in grado di dettare il gioco, collegare la difesa all’attacco e cambiare le sorti della partita in un istante. I migliori giovani attaccanti – Oltre agli attaccanti centrali, le ali e gli attaccanti versatili aggiungono velocità, estro e imprevedibilità alla tua squadra.

– Oltre agli attaccanti centrali, le ali e gli attaccanti versatili aggiungono velocità, estro e imprevedibilità alla tua squadra. I migliori giovani giocatori – Una panoramica completa dei migliori talenti Under 23 in ogni ruolo, per individuare facilmente le icone di domani.

– Una panoramica completa dei migliori talenti Under 23 in ogni ruolo, per individuare facilmente le icone di domani. I migliori giocatori in assoluto – Stelle d’élite Under 23 in grado di alzare immediatamente il livello della tua squadra e portare a casa trofei.

Con il giusto attaccante in prima linea e una rosa ben equilibrata a supportarlo, il tuo percorso nella Modalità Carriera di EAFC 26 sarà destinato al successo, stagione dopo stagione.

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