I migliori attaccanti di EAFC 26
I migliori attaccanti di EAFC 26 sono i giocatori che decidono le partite. Sono loro a segnare i gol che cambiano le sorti, sia nella Modalità Carriera che in Ultimate Team. Avere il giovane attaccante giusto significa non solo puntare alle vittorie di oggi, ma anche gettare le basi per la gloria futura.
Alcuni attaccanti sono già al top e possono iniziare a segnare subito, mentre altri sono delle gemme nascoste che hanno bisogno di allenarsi ma che alla fine diventeranno finalizzatori letali. Dai veri e propri cacciatori di gol agli attaccanti versatili capaci sia di creare occasioni che di segnare, questa guida ti presenta i giovani attaccanti più entusiasmanti di EAFC 26.
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Gli attaccanti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26
Se vuoi costruire una rosa in modalità Carriera che domini per anni, investire nel giovane attaccante giusto è fondamentale. I migliori attaccanti di EAFC 26 con un potenziale elevato non si limitano a segnare gol; diventano leader in grado di trascinare la tua squadra stagione dopo stagione. Partendo da un talento grezzo e trasformandosi in finalizzatori di livello mondiale, questi giocatori offrono sia un impatto immediato che un valore a lungo termine.
Alcuni di questi attaccanti, come Endrick del Real Madrid o Rasmus Højlund del Manchester United, hanno già le qualità per fare la differenza fin dal fischio d’inizio. Uniscono velocità, potenza e capacità di finalizzazione per mettere costantemente in difficoltà le difese avversarie.
Altri, come Rodrigo Mora o Youssoufa Moukoko, potrebbero aver bisogno di tempo per affinare le loro abilità, ma il loro grande potenziale significa che, con l’allenamento e minuti regolari in campo, potranno diventare inarrestabili.
Ciò che contraddistingue questi attaccanti è la loro versatilità: alcuni sono freddi finalizzatori, altri eccellono nel tenere palla e collegare il gioco, mentre alcuni possono persino ricoprire ruoli più avanzati sulle fasce. Ingaggiando uno di questi talenti in anticipo, ti assicuri una soluzione a lungo termine in attacco, risparmiando sui fondi per il calciomercato in futuro e garantendo che il tuo attacco continui a migliorare ogni stagione.
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Chi sono i migliori attaccanti che puoi acquistare nella modalità Carriera di EAFC 26?
L’attaccante giusto trasforma la tua squadra. Che tu abbia bisogno di velocità, di un finalizzatore spietato o di un attaccante che colleghi il gioco, questa lista fa al caso tuo. Ecco le opzioni più promettenti da ingaggiare:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Endrick
|19
|Real Madrid
|Attaccante
|24–30 milioni di euro
|77
|91
|Victor Boniface
|25
|SV Werder Brema
|ST
|46–60 milioni di euro
|81
|87
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Napoli
|ST
|21–30 milioni di euro
|76
|84
|Benjamin Šeško
|22
|Man Utd
|Attaccante
|47–55 milioni di euro
|80
|88
|Youssoufa Moukoko
|21
|F.C. København
|ST
|8–15 milioni di euro
|73
|81
|Gonçalo Ramos
|24
|Paris SG
|Attaccante
|32–40 milioni di euro
|80
|85
|Viktor Gyökeres
|28
|Arsenal
|Attaccante
|73–80 milioni di euro
|87
|88
|Evan Ferguson
|21
|AS Roma
|Attaccante
|6–10 milioni di euro
|73
|82
|Marcos Leonardo
|23
|Al Hilal
|ST
|32–40 milioni di euro
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|ST
|29–35 milioni di euro
|79
|85
1. Endrick [Miglior centravanti esplosivo]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|19 / Brasile / Real Madrid
|Valutazione complessiva (OVR)
|77
|Velocità (PAC)
|87
|Tiro (SHO)
|77
|Passaggi (PAS)
|62
|Dribbling (DRI)
|78
|Difesa (DEF)
|30
|Piede dominante
|Sinistro
Il sensazionale attaccante brasiliano del Real Madrid ha un'accelerazione fulminea e una precisione micidiale sotto porta. Endrick ha tutte le carte in regola per guidare con disinvoltura la tua linea d'attacco, con contropiedi esplosivi e potenti finalizzazioni nell'ultimo terzo di campo, trasformandosi rapidamente in un attaccante dinamico di livello mondiale con una carriera lunghissima.
2. Victor Boniface [Il miglior bersaglio aereo]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|25 / Nigeria / SV Werder Brema
|Valutazione complessiva (OVR)
|81
|Velocità (PAC)
|67
|Tiro (SHO)
|83
|Passaggi (PAS)
|66
|Dribbling (DRI)
|80
|Difesa (DEF)
|32
|Piede preferito
|Destro
Presenza imponente e fisicamente dominante in attacco, Boniface offre una forza fuori dal comune e una protezione strutturale. Passato all’SV Werder Brema, la sua incredibile potenza di tiro e la sua maestria nel gioco aereo assicurano che la tua linea d’attacco riesca a collegare in sicurezza i lanci lunghi, mantenendo una pressione letale nell’ultimo terzo di campo contro i blocchi difensivi schierati in profondità.
3. Rasmus Højlund [Miglior attaccante dinamico e veloce]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Danimarca / SSC Napoli
|Valutazione complessiva (OVR)
|76
|Velocità (PAC)
|85
|Tiro (SHO)
|76
|Passaggi (PAS)
|58
|Dribbling (DRI)
|72
|Difesa (DEF)
|33
|Piede dominante
|Sinistro
Questo gigante danese offre una velocità di scatto eccezionale, unita alle classiche doti da centravanti. Con la maglia del SSC Napoli, Højlund gestisce bene gli spazi, tiene alto il gioco anche sotto pressioni difensive intense e segna con precisione all’interno dell’area di rigore.
4. Benjamin Šeško [Miglior attaccante completo dal punto di vista atletico]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|22 / Slovenia / Man Utd
|Valutazione complessiva (OVR)
|80
|Velocità (PAC)
|83
|Tiro (SHO)
|80
|Passaggi (PAS)
|65
|Dribbling (DRI)
|78
|Difesa (DEF)
|46
|Piede preferito
|Destro
Con la maglia del Manchester United, Šeško offre una combinazione eccezionale di precisione nei colpi di testa, velocità nelle transizioni e posizionamento tecnico accurato. La sua tecnica di tiro impeccabile e le sue abilità acrobatiche d’élite gli permettono di trasformare senza sforzo cross mediocri in gol decisivi.
5. Youssoufa Moukoko [Il miglior cacciatore di gol con controllo di palla]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Germania / F.C. København
|Valutazione complessiva (OVR)
|73
|Velocità (PAC)
|74
|Tiro (SHO)
|69
|Passaggi (PAS)
|59
|Dribbling (DRI)
|77
|Difesa (DEF)
|34
|Piede dominante
|Sinistra
Moukoko dà il meglio di sé nelle situazioni di gioco serrate nell’ultimo terzo di campo, dove si distingue come finalizzatore fulmineo e di grande agilità. Ora guida l’attacco dell’F.C. København: il suo equilibrio perfetto e il dribbling con controllo ravvicinato lo rendono una minaccia costante all’interno dell’area di rigore, trasformandolo in una vera e propria risorsa tattica d’élite.
6. Gonçalo Ramos [Miglior attaccante avanzato con pressing alto]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|24 / Portogallo / Paris SG
|Valutazione complessiva (OVR)
|80
|Velocità (PAC)
|73
|Tiro (SHO)
|79
|Passaggi (PAS)
|64
|Dribbling (DRI)
|77
|Difesa (DEF)
|48
|Piede dominante
|Destro
Gonçalo Ramos, energico attaccante avanzato del Paris SG, unisce un posizionamento preciso nell’ultimo terzo di campo a continui movimenti senza palla. La sua grande precisione nei colpi di testa e la sua tecnica collaudata nella fase di pressing contribuiscono a creare una pressione intensa al centro del campo, trasformando con efficacia le transizioni in profondità in reti decisive.
7. Viktor Gyökeres [Miglior attaccante nel pressing alto]
|Caratteristica
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|28 / Svezia / Arsenal
|Valutazione complessiva (OVR)
|87
|Velocità (PAC)
|90
|Tiro (SHO)
|86
|Passaggi (PAS)
|73
|Dribbling (DRI)
|81
|Difesa (DEF)
|36
|Piede preferita
|Destro
Gyökeres unisce un istinto di pressing instancabile a un’eccezionale capacità di tenere palla, il che lo rende un vero incubo per i difensori che cercano di liberarsene. La sua superiorità fisica e il controllo di petto gli permettono di coinvolgere i compagni anche sotto pressione, mentre la sua precisione sotto porta garantisce che ogni occasione che si crea vada a segno. I 21 gol segnati con regolarità nella sua prima stagione all’Arsenal hanno dimostrato che i suoi numeri reggono anche ai massimi livelli – e il suo impegno senza palla lo rende una risorsa tattica ben oltre l’area di rigore.
8. Evan Ferguson [Il miglior centravanti classico]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Repubblica d'Irlanda / AS Roma
|Valutazione complessiva (OVR)
|73
|Velocità (PAC)
|66
|Tiro (SHO)
|75
|Passaggi (PAS)
|60
|Dribbling (DRI)
|71
|Difesa (DEF)
|20
|Piede dominante
|Destro
Ferguson presenta le classiche caratteristiche del centravanti, unite a una precisa capacità di tiro dalla lunga distanza. Ora alla guida dell’attacco dell’AS Roma, la sua forza naturale e la sua abilità nel creare collegamenti assicurano che la tua squadra mantenga costantemente il possesso palla nelle zone alte del campo durante le promozioni strutturali più importanti.
9. Marcos Leonardo [Il miglior centravanti tecnico sotto porta]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Brasile / Al Hilal
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Velocità (PAC)
|78
|Tiro (SHO)
|78
|Passaggi (PAS)
|63
|Dribbling (DRI)
|75
|Difesa (DEF)
|27
|Piede dominante
|Destro
Marcos Leonardo unisce un controllo di palla tecnico e raffinato a un ottimo posizionamento nell’area di rigore. In maglia dell’Al Hilal, la sua calma straordinaria e le ottime statistiche di gioco di testa garantiscono un flusso costante di gol precisi, rendendolo un gioiello in attacco affidabile e super versatile, perfetto per investimenti a lungo termine.
10. Fábio Silva [Miglior attaccante tecnico dal grande impegno]
|Caratteristica
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Portogallo / Borussia Dortmund
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Velocità (PAC)
|81
|Tiro (SHO)
|77
|Passaggi (PAS)
|64
|Dribbling (DRI)
|79
|Difesa (DEF)
|32
|Piede dominante
|Destro
Attaccante tecnico dotato di un’eccezionale capacità nei passaggi corti e nel dribbling, Fábio Silva ora gioca nel Borussia Dortmund. La sua grande intensità di gioco e le sue doti di salto fuori dal comune gli permettono di integrarsi perfettamente con i centrocampisti offensivi, creando un collegamento tattico fluido lungo tutta la linea d’attacco.
Qualunque sia il tuo stile di gioco, questi attaccanti offrono il mix perfetto tra qualità attuale e potenziale a lungo termine. Da talenti nascosti come Marcos Leonardo a stelle nascenti come Endrick, fino a giocatori già affermati come Victor Boniface, ognuno di loro apporta punti di forza unici alla tua squadra. Scegliere quello giusto fin dall’inizio può determinare il tuo successo nella Modalità Carriera e dare alla tua squadra un vantaggio competitivo per gli anni a venire.
I migliori attaccanti per le squadre delle serie minori
Le squadre più piccole non devono per forza rinunciare al talento. Questi attaccanti economici possono diventare delle vere stelle con un allenamento adeguato.
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Attaccante/Centrocampista offensivo
|17–25 milioni di euro
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CF/ST/CDM
|2–6 milioni di euro
|70
|86
|Elye Wahi
|23
|Francoforte
|ST
|12–18 milioni di euro
|75
|82
*Anche se gioca principalmente come centrocampista, Mokio è abbastanza versatile da poter ricoprire il ruolo di attaccante nelle squadre più piccole.
I migliori attaccanti per le squadre di serie A
Le squadre d’élite hanno bisogno di attaccanti in grado di dare subito il massimo. Questi giovani attaccanti uniscono le capacità attuali a un potenziale altissimo:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato (stimato)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Endrick
|19
|Real Madrid
|Attaccante
|24–30 milioni di euro
|77
|91
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Napoli
|ST
|21–30 milioni di euro
|76
|84
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|RW/RM
|148–155 milioni di euro
|89
|95
Questi attaccanti sono già abbastanza bravi da fare la differenza nelle partite più importanti, pur avendo ancora margini di crescita per diventare talenti di livello mondiale. Ingaggiare uno di loro garantisce che il tuo attacco rimanga pericoloso oggi e continui a migliorare nelle stagioni a venire, dando ai club d’élite quel vantaggio in più di cui hanno bisogno sia nei campionati nazionali che nelle competizioni europee.
Attaccanti economici nella modalità Carriera di EAFC 26
Non tutti gli allenatori hanno il budget di una grande squadra, ma questo non significa che non si possano trovare attaccanti. EAFC 26 offre tantissimi attaccanti a prezzi accessibili, in grado di guidare l’attacco senza mandare in rosso il tuo budget per il calciomercato. Alcuni sono giovani promesse con margini di crescita, mentre altri sono attaccanti un po’ più affermati che possono dare un contributo immediato alle squadre più piccole.
Ecco dieci delle migliori opzioni di attaccanti economici che puoi ingaggiare nella Modalità Carriera:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato (stimato)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Attaccante
|6–10 milioni di euro
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CF/ST
|2–6 milioni di euro
|70
|86
|Marcos Leonardo
|23
|Al Hilal
|ST
|32–40 milioni di euro
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|ST
|29–35 milioni di euro
|79
|85
|George Ilenikhena
|19
|AS Monaco
|ST
|5–10 milioni di euro
|72
|82
|Karim Konaté
|22
|RB Salisburgo
|Attaccante
|8–16 milioni di euro
|72
|86
|Gift Orban
|23
|Lione
|ST
|8–15 milioni di euro
|74
|81
|Antonio Nusa
|21
|RB Lipsia
|RW/LW/LM
|18–22 milioni di euro
|76
|88
|Vangelis Pavlidis
|27
|SL Benfica
|ST
|27–35 milioni di euro
|82
|82
|Terem Moffi
|26
|OGC Nizza
|ST
|10–20 milioni di euro
|75
|79
EAFC 26: i migliori attaccanti e giovani talenti
Gli attaccanti possono segnare i gol che ti fanno vincere le partite, ma il vero successo nella Modalità Carriera deriva dalla costruzione di una rosa equilibrata. Anche se questa guida mette in evidenza i migliori attaccanti di EAFC 26, ti conviene rafforzare ogni zona del campo per competere ai massimi livelli.
- I migliori giovani difensori – Costruisci una linea difensiva solida come una roccia con stelle nascenti che hanno la forza e la visione di gioco per fare da perno alla tua squadra.
- I migliori giovani centrocampisti – Controlla il ritmo con motori creativi in grado di dettare il gioco, collegare la difesa all’attacco e cambiare le sorti della partita in un istante.
- I migliori giovani attaccanti – Oltre agli attaccanti centrali, le ali e gli attaccanti versatili aggiungono velocità, estro e imprevedibilità alla tua squadra.
- I migliori giovani giocatori – Una panoramica completa dei migliori talenti Under 23 in ogni ruolo, per individuare facilmente le icone di domani.
- I migliori giocatori in assoluto – Stelle d’élite Under 23 in grado di alzare immediatamente il livello della tua squadra e portare a casa trofei.
Con il giusto attaccante in prima linea e una rosa ben equilibrata a supportarlo, il tuo percorso nella Modalità Carriera di EAFC 26 sarà destinato al successo, stagione dopo stagione.