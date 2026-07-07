Os melhores jovens avançados do EAFC 26 são os jogadores capazes de transformar uma boa equipa numa equipa fantástica. Trazem velocidade, habilidade e criatividade – e o melhor de tudo é que só vão melhorar com o tempo . Contratar estas estrelas em ascensão logo no início dá-te uma vantagem no Modo Carreira ou no Ultimate Team.

Alguns já são talentos de classe mundial, prontos para jogar hoje mesmo, enquanto outros são joias escondidas – jovens promessas baratas que, com um pouco de treino, se tornam marcadores letais. De avançados a alas, este guia apresenta os jovens atacantes mais empolgantes do EAFC 26 para levar a tua equipa à glória.

Jovens atacantes com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26

Queres um ataque capaz de dominar todas as épocas? Os jovens atacantes com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26 são os jogadores a seguir. Estas estrelas em ascensão podem tornar-se máquinas de marcar golos, alas capazes de mudar o jogo ou avançados criativos que controlam o campo. Contratá-los cedo significa que estás a construir uma equipa capaz de vencer agora e de continuar a melhorar ao longo dos anos.

Alguns jogadores estão prontos para brilhar de imediato, enquanto outros precisam de algumas épocas de treino antes de se tornarem os melhores marcadores. Extremos rápidos, avançados poderosos e atacantes versáteis fazem todos parte da lista, para que possas criar o ataque que se adapta ao teu estilo.

Escolher agora a combinação certa de jogadores pode poupar-te muito dinheiro mais tarde e ajudar a tua equipa a dominar tanto o campeonato como as competições de taça. Além disso, descobrir uma futura estrela antes de toda a gente torna o Modo Carreira ainda mais divertido. Com estes avançados do teu lado, cada jogo parece uma oportunidade de testemunhar a grandeza.

Neste guia, vou mostrar-te as melhores opções para cada clube – desde jovens promessas acessíveis para equipas mais pequenas até talentos de elite para as grandes equipas. Escolhe os jovens avançados certos e a tua equipa no Modo Carreira poderá ser imbatível nas próximas épocas.

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Quem são os melhores jovens avançados que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

Os jovens atacantes certos podem mudar a forma como a tua equipa joga no Modo Carreira do FC 26. Alguns têm velocidade, outros têm passes precisos e outros ainda são máquinas de marcar golos. Juntos, dão energia e poder de fogo ao teu plantel.

Esta lista apresenta os melhores avançados, alas e avançados versáteis para contratares. Vais encontrar opções acessíveis para clubes mais pequenos e grandes talentos para equipas de elite. Com estes jogadores, o teu ataque no Modo Carreira pode marcar mais golos, crescer mais depressa e ajudar a tua equipa a conquistar troféus temporada após temporada.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 milhões de euros 77 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milhões de euros 81 Jorrel Hato 20 Chelsea Lateral esquerdo 21–26 milhões de euros 78 Lamine Yamal 18 Barcelona RM 148–155 milhões de euros 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo 16–20 milhões de euros 79 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 milhões de euros 78 Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo 130–140 milhões de euros 88 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 170–180 milhões de euros 90

1. Endrick [Melhor avançado de referência para o futuro]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Brasileiro / Real Madrid Classificação geral (OVR) 77 Velocidade (PAC) 87 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 62 Dribles (DRI) 78 Defesa (DEF) 30 Físico (Phy) 68 Pé dominante Esquerda

O Endrick é um avançado brasileiro de 19 anos, super explosivo, que joga no Real Madrid. Com uma classificação geral base de 77, além de uma velocidade impressionante de 87 e 77 em remate, ele é um investimento espetacular a longo prazo. Dotado de características de elite como «Remate Potente» e «Passo Rápido», é uma contratação fundamental para qualquer equipa no Modo Carreira.

2. Arda Güler [Melhor Criador Técnico]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turco / Real Madrid Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) 52 Físico (Phy) 50 Pé dominante Esquerda

Arda Güler traz habilidades sensacionais de criação de jogadas para o Real Madrid. Este prodígio turco de 21 anos tem uma sólida classificação geral de 81, apoiada por estatísticas brilhantes de 83 em passes e dribles. Os seus estilos de jogo «Remate de Finesse» e «Passe Incisivo» fazem dele um excelente motor criativo para desarmar defesas difíceis da primeira divisão.

3. Jorrel Hato [Melhor lateral-esquerdo moderno]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 20 / holandês / Chelsea Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 43 Passes (PAS) 70 Drible (DRI) 74 Defesa (DEF) 75 Físico (Phy) 73 Pé dominante Esquerda

Jorrel Hato traz uma enorme flexibilidade tática à defesa do Chelsea. Com apenas 20 anos, o defesa holandês tem uma velocidade de 85, o que lhe dá muita mobilidade, e fortes atributos defensivos de 75, o que faz com que se sinta igualmente à vontade como lateral-esquerdo ou defesa-central. O seu impressionante salto permite-lhe dominar os duelos aéreos, mesmo jogando na lateral.

4. Lamine Yamal [Futura Lenda com maior potencial]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Espanhol / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 23 Físico (Phy) 53 Pé dominante Esquerda

Lamine Yamal é uma sensação adolescente da sua geração que está a arrasar no FC Barcelona. Aos 18 anos, já tem uma espetacular classificação geral de 89, com destaque para 90 em dribles e 86 em passes. Com um potencial enorme de 95, os seus passos rápidos e explosivos e o seu génio técnico fazem dele o prémio máximo para as equipas de topo.

5. Rodrigo Mora [Melhor Surpresa Criativa]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Português / FC Porto Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 74 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 40 Físico (Phy) 48 Pé dominante Direita

Rodrigo Mora é uma jovem promessa portuguesa com grande habilidade técnica que está a causar grande entusiasmo no FC Porto. A jogar como médio ofensivo ágil, o seu equilíbrio excecional e a sua nota de 79 em dribles fazem dele uma ameaça em espaços apertados. É uma contratação fenomenal e económica para clubes que queiram formar um maestro criativo de primeira.

6. Nico Paz [Melhor criador recuado]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 21 / argentino / Como Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 78 Remate (SHO) 71 Passes (PAS) 77 Drible (DRI) 82 Defesa (DEF) 51 Físico (Phy) 64 Pé preferido Esquerda

O Nico Paz está a dar que falar na Série A com o Como. O médio argentino de 21 anos tem uma impressionante classificação geral de 79, com excelentes valores de 82 no drible e 77 nos passes. Com 6'1" de altura, a sua combinação única de presença física e execução técnica faz dele um comandante de meio-campo ideal, com um enorme potencial.

7. Kenan Yıldız [Avançado interior mais dinâmico]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turco / Juventus Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 84 Remate (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Dribles (DRI) 83 Defesa (DEF) 35 Físico (Phy) 66 Pé dominante Direita

O Kenan Yıldız é um brilhante motor ofensivo da Juventus. Esta estrela turca de 21 anos apresenta uma classificação base equilibrada de 79, impulsionada por uma excelente velocidade de 84 e um drible de 83. Capaz de jogar como médio avançado ou nas alas, as suas características «Passe Técnico» e «Passe Incisivo» permitem-lhe desmontar facilmente as defesas adversárias.

8. Estêvão [Extremalha mais explosivo]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Brasileiro / Chelsea Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 90 Remate (SHO) 74 Passes (PAS) 73 Dribles (DRI) 82 Defesa (DEF) 33 Físico (Phy) 58 Pé dominante Esquerda

O Estêvão é um extremo incrivelmente habilidoso que está a dar que falar no Chelsea. Este jovem velocista brasileiro tem uma velocidade excecional de 90, juntamente com uma classificação de drible de 82, o que faz dele uma grande ameaça na ala direita. Com uma classificação geral de 78 e um enorme potencial de crescimento, é a escolha perfeita para esquemas de contra-ataque.

9. Jamal Musiala [O melhor driblador habilidoso]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemão / FC Bayern München Classificação geral (OVR) 88 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 66 Físico (Phy) 65 Pé dominante Direita

O Jamal Musiala é um maestro do meio-campo de classe mundial que comanda o FC Bayern München. Com uma classificação geral de 88, este alemão de 23 anos ostenta um valor de 90 em dribles — um valor de elite — e uma agilidade inigualável de 94. O seu estilo de jogo «Técnico+» permite-lhe deslizar sem esforço pelas defesas, consolidando-o como um jogador de topo.

10. Jude Bellingham [O motor do meio-campo mais versátil]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Inglês / Real Madrid Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 78 Físico (Phy) 85 Pé dominante Direita

O Jude Bellingham continua a ser a referência máxima para os médios modernos. A apenas 22 anos, é o pilar do Real Madrid, e a sua pontuação geral monstruosa de 90 reflete estatísticas de elite totalmente equilibradas, incluindo 90 em dribles, 86 em remates e 85 em físico. Com a característica «Relentless+», domina facilmente os jogos de área a área.

Alguns jogadores, como o Lamine Yamal e o Jude Bellingham, podem ajudar a tua equipa a ganhar logo de início com a sua habilidade e jogo inteligente. Outros, como o Endrick e o Rodrigo Mora, demoram algum tempo a amadurecer, mas podem tornar-se avançados de topo.

Usar tanto estrelas prontas a jogar como jovens de grande potencial torna o teu ataque forte e equilibrado. Com as escolhas certas, a tua equipa pode marcar mais golos, ganhar mais jogos e manter-se forte no Modo Carreira durante muitas épocas.

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Os melhores jovens avançados para equipas das divisões inferiores

Os clubes mais pequenos também podem ter impacto com os jovens avançados certos. Estes jogadores não custam muito, mas podem tornar-se estrelas goleadoras, dando um verdadeiro impulso à tua equipa. Aqui estão três das melhores escolhas:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Jorthy Mokio 17 Ajax Médio defensivo 6–12 milhões de euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 76 86

O Jorthy Mokio é jovem e barato, mas pode tornar-se uma estrela daqui a algumas épocas. O Rodrigo Mora já tem boas qualidades e pode fazer a diferença logo de início. O Nico Paz é rápido e versátil, dando à tua equipa mais opções no ataque. Estes avançados ajudam os clubes mais pequenos a competir, a marcar mais golos e a construir um plantel que fica mais forte a cada época.

Os melhores jovens avançados para as equipas das ligas de topo

Os clubes das ligas de topo precisam de avançados que consigam marcar golos logo de início e que continuem a melhorar com o tempo. Estes jovens jogadores têm um enorme potencial e podem tornar-se estrelas de nível mundial. Aqui estão cinco dos melhores jovens avançados a contratar:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Endrick 19 Real Madrid Av 24–30 milhões de euros 77 91 Lamine Yamal 18 Barcelona RM 148–155 milhões de euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 170–180 milhões de euros 90 94 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milhões de euros 79 81 Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89

Estes avançados podem mudar o rumo dos jogos. O Endrick é um avançado capaz de marcar de qualquer lugar, o Lamine Yamal e o Jude Bellingham trazem velocidade, técnica e visão de jogo, e o Arda Güler consegue criar oportunidades e marcar golos. O Rodrigo Mora acrescenta velocidade e criatividade na ala. Contratar estas jovens estrelas dá às equipas de topo um ataque forte e equilibrado, capaz de vencer agora e de se tornar ainda mais forte nas próximas épocas.

Jogadores de ataque jovens e promissores a preços acessíveis no Modo Carreira do EA FC 26

Encontrar avançados jovens e baratos no EAFC 26 é perfeito para clubes mais pequenos ou treinadores com um orçamento limitado. Estes jogadores não custam muito, mas podem tornar-se grandes marcadores se os treinares. Aqui estão dez dos melhores avançados jovens e acessíveis:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Jorthy Mokio 17 Ajax Médio defensivo 6–12 milhões de euros 70 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 76 86 Jorrel Hato 19 Chelsea Lateral esquerdo 21–26 milhões de euros 77 88 Kenan Yıldız 20 Juventus Meio-campista ofensivo 16–20 milhões de euros 76 86 Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 milhões de euros 77 91 Estêvão 18 Chelsea RM 29–33 milhões de euros 78 89 Dean Huijsen 20 Real Madrid Zagueiro central 25–30 milhões de euros 78 87 Arda Güler 19 Real Madrid RM 38–42 milhões de euros 79 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 milhões de euros 83 89

Estes jovens avançados são uma excelente opção para clubes que não querem gastar muito. O Jorthy Mokio e o Rodrigo Mora são baratos, mas podem vir a tornar-se grandes marcadores. Usar uma mistura de jogadores acessíveis permite-te competir já e construir uma equipa que melhora a cada época. Com escolhas inteligentes, o teu plantel pode surpreender equipas maiores e marcar montes de golos.

Os 26 melhores jovens jogadores da EAFC

Os avançados podem dar-te a vitória, mas é um plantel equilibrado que traz os troféus. Analisei os melhores jovens talentos em cada posição para que possas construir uma equipa que se torne mais forte a cada época.

Melhores Jovens Jogadores – Este guia completo reúne os melhores talentos com menos de 23 anos em todas as posições do campo. É a forma mais rápida de identificar os ícones do futuro e moldar o futuro da tua equipa.

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Continua a experimentar e o teu plantel nunca ficará sem talentos prontos para estar à altura das circunstâncias.