Los mejores delanteros de EAFC 26
Los mejores delanteros deConfederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 Son los jugadores los que marcan la diferencia en los partidos. Son ellos quienes marcan los goles que cambian el resultado, ya sea en Modo Carrera or Ultimate Team. Contar con el delantero joven adecuado significa que no solo estás pensando en las victorias de hoy, sino que también estás sentando las bases para la gloria futura..
Algunos delanteros ya forman parte de la élite y pueden empezar a marcar goles de inmediato, mientras que otros son joyas ocultas que necesitan formación, pero que con el tiempo se convierten en rematadores letales. Desde puros cazadores de goles hasta delanteros versátiles capaces de crear ocasiones y marcar, esta guía repasa a los jóvenes delanteros más prometedores de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26.
Ir a:
Delanteros con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26
Si quieres crear un Modo CarreraPara que un equipo domine durante años, es fundamental invertir en el delantero joven adecuado. Los mejores delanteros de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 Los jugadores con gran potencial no solo marcan goles; tSe convierten en líderes capaces de llevar a tu equipo temporada tras temporada. Partiendo de un talento innato y convirtiéndose en delanteros de talla mundial, estos jugadores aportan tanto un impacto inmediato como un valor a largo plazo.
Algunos de estos huelguistas, como Endrick en el Real Madrid o Rasmus Højlund del Manchester United ya cuentan con las cualidades necesarias para marcar la diferencia desde el primer pitido. Combinan velocidad, potencia y capacidad de definición para crear peligro constante ante las defensas.
Otros, como Rodrigo Mora or Youssoufa Moukoko, puede que necesiten tiempo para perfeccionar sus habilidades, pero su gran potencial les permite llegar a ser imparables con entrenamiento y minutos de juego regulares.
Lo que distingue a estos delanteros es su versatilidad: algunos son goleadores letales, otros destacan por su capacidad para aguantar el balón y conectar el juego, mientras que unos pocos pueden incluso desempeñar funciones de delantero por las bandas. Al fichar a uno de estos talentos con antelación, te estás asegurando una solución a largo plazo desde el principio – ahorrar dinero para futuros fichajes y garantizar que tu ataque siga mejorando cada temporada.
★
★
★
★
No es necesario ser usuario registrado para utilizarlo. Límite de uso: 3.
¿Quiénes son los mejores delanteros que se pueden fichar en el modo Carrera de EAFC 26?
El delantero adecuado puede transformar tu plantilla. Tanto si necesitas velocidad, puntería o un delantero que conecte el juego, esta lista te será de gran ayuda. A continuación te presentamos las opciones más prometedoras para fichar:
|Nombre del jugador
|Age
|Club
|Posición
|Valor de mercado
|Intensidad nominal
|Valoración potencial
|Endrick
|19
|Real Madrid
|ST
|entre 24 y 30 millones de euros
|77
|91
|Víctor Boniface
|25
|SV Werder Bremen
|ST
|entre 46 y 60 millones de euros
|81
|87
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Nápoles
|ST
|entre 21 y 30 millones de euros
|76
|84
|Benjamin Šeško
|22
|Manchester United
|ST
|entre 47 y 55 millones de euros
|80
|88
|Youssoufa Moukoko
|21
|F.C. Copenhague
|ST
|entre 8 y 15 millones de euros
|73
|81
|Gonçalo Ramos
|24
|Paris Saint-Germain
|ST
|entre 32 y 40 millones de euros
|80
|85
|Viktor Gyökeres
|28
|Arsenal
|ST
|entre 73 y 80 millones de euros
|87
|88
|Evan Ferguson
|21
|AS Roma
|ST
|entre 6 y 10 millones de euros
|73
|82
|Marcos Leonardo
|23
|La Estrella
|ST
|entre 32 y 40 millones de euros
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|ST
|entre 29 y 35 millones de euros
|79
|85
1. Endrick [Mejor delantero de apoyo]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|19 / Brasil / Real Madrid
|Puntuación global (OVR)
|77
|Paz (PAC)
|87
|Tiro (SHO)
|77
|Pase (PAS)
|62
|Regate (DRI)
|78
|Defensa (DEF)
|30
|Pie dominante
|Izquierda
El sensacional delantero brasileño del Real Madrid cuenta con una aceleración fulgurante y una capacidad de remate letal. Endrick tiene el físico necesario para liderar con soltura la línea de ataque, llevando a cabo contraataques explosivos y remates potentes en el último tercio del campo, y se convertirá rápidamente en un delantero dinámico de talla mundial con una carrera muy longeva.
2. Víctor Boniface [El mejor monstruo como objetivo aéreo]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|25 / Nigeria / SV Werder Bremen
|Puntuación global (OVR)
|81
|Paz (PAC)
|67
|Tiro (SHO)
|83
|Pase (PAS)
|66
|Regate (DRI)
|80
|Defensa (DEF)
|32
|Pie dominante
|Bien
Boniface, una presencia imponente y físicamente dominante en la delantera, aporta una fuerza excepcional y una protección sólida. Tras su fichaje por el SV Werder Bremen, su inmensa potencia de disparo y su dominio en el juego aéreo garantizan que tu delantera conecte con seguridad los pases en profundidad, manteniendo una presión letal en el último tercio del campo frente a bloques defensivos muy retrasados.
3. Rasmus Højlund [Mejor delantero dinámico en el juego rápido]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|23 / Dinamarca / SSC Nápoles
|Puntuación global (OVR)
|76
|Paz (PAC)
|85
|Tiro (SHO)
|76
|Pase (PAS)
|58
|Regate (DRI)
|72
|Defensa (DEF)
|33
|Pie dominante
|Izquierda
Este jugador danés, dotado de una gran fuerza física, destaca por su excepcional velocidad en el sprint, combinada con las cualidades propias de un delantero de referencia. Como jugador del SSC Napoli, Højlund domina el espacio, aguanta el juego ante una presión defensiva intensa y genera remates letales dentro del área.
4. Benjamin Šeško [Mejor delantero completo y atlético]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|22 / Eslovenia / Manchester United
|Puntuación global (OVR)
|80
|Paz (PAC)
|83
|Tiro (SHO)
|80
|Pase (PAS)
|65
|Regate (DRI)
|78
|Defensa (DEF)
|46
|Pie dominante
|Bien
Como jugador del Manchester United, Šeško ofrece una combinación excepcional de peligro aéreo letal, rapidez en las transiciones y posicionamiento técnico preciso. Su excelente técnica de remate y sus habilidades acrobáticas de primer nivel le permiten convertir sin esfuerzo centros normales en goles decisivos.
5. Youssoufa Moukoko [El mejor goleador con buen control de balón]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|21 / Alemania / F.C. Copenhague
|Puntuación global (OVR)
|73
|Paz (PAC)
|74
|Tiro (SHO)
|69
|Pase (PAS)
|59
|Regate (DRI)
|77
|Defensa (DEF)
|34
|Pie dominante
|Izquierda
Moukoko destaca en situaciones de juego apretadas en el último tercio del campo, donde se muestra como un rematador rapidísimo y de gran agilidad. Ahora, al frente del ataque del F.C. København, su exquisito equilibrio y su regate con control preciso lo convierten en una amenaza constante dentro del área de 18 yardas, lo que lo está convirtiendo en un comodín táctico de élite.
6. Gonçalo Ramos [Mejor delantero avanzado en la presión alta]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|24 / Portugal / París SG
|Puntuación global (OVR)
|80
|Paz (PAC)
|73
|Tiro (SHO)
|79
|Pase (PAS)
|64
|Regate (DRI)
|77
|Defensa (DEF)
|48
|Pie dominante
|Bien
Gonçalo Ramos, un dinámico delantero avanzado del París SG, combina un posicionamiento preciso en el último tercio del campo con continuos desmarques sin balón. Su gran precisión en el juego de cabeza y su técnica, demostrada en situaciones de presión, ayudan a ejercer una intensa presión por el centro del campo, lo que le permite transformar con eficacia las transiciones profundas en goles certeros.
7. Viktor Gyökeres [Mejor delantero de alta presión]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|28 / Suecia / Arsenal
|Puntuación global (OVR)
|87
|Paz (PAC)
|90
|Tiro (SHO)
|86
|Pase (PAS)
|73
|Regate (DRI)
|81
|Defensa (DEF)
|36
|Pie dominante
|Bien
Gyökeres combina un instinto implacable para la presión con una capacidad excepcional para aguantar el balón, lo que lo convierte en una pesadilla para los defensas a la hora de quitarle el balón. Su dominio físico y su control con el pecho le permiten involucrar a sus compañeros en el juego incluso bajo presión, mientras que su remate certero garantiza que cada ocasión que se crea por sí mismo cuente. Los 21 goles que marcó de forma constante en su primera temporada en el Arsenal demostraron que sus números se mantienen al más alto nivel, y su intensidad de trabajo sin balón lo convierte en un activo táctico mucho más allá del área.
8. Evan Ferguson [El mejor pívot tradicional número 9]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|21 / República de Irlanda / AS Roma
|Puntuación global (OVR)
|73
|Paz (PAC)
|66
|Tiro (SHO)
|75
|Pase (PAS)
|60
|Regate (DRI)
|71
|Defensa (DEF)
|20
|Pie dominante
|Bien
Ferguson reúne las características clásicas de un delantero centro, combinadas con una gran capacidad para rematar desde lejos. Ahora, como motor del ataque del AS Roma, su fuerza natural y su habilidad para enlazar jugadas garantizan que tu equipo mantenga constantemente la posesión en las zonas altas del campo durante las jugadas decisivas para la estructura del juego.
9. Marcos Leonardo [El mejor «cazador» técnico en la zona]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|23 / Brasil / Al Hilal
|Puntuación global (OVR)
|79
|Paz (PAC)
|78
|Tiro (SHO)
|78
|Pase (PAS)
|63
|Regate (DRI)
|75
|Defensa (DEF)
|27
|Pie dominante
|Bien
Marcos Leonardo combina un control técnico sublime con un magnífico posicionamiento en el área. En el Al Hilal, su serenidad excepcional y sus excelentes estadísticas en el juego aéreo garantizan un suministro constante de goles certeros, lo que lo convierte en una joya como delantero, fiable y muy versátil, ideal para inversiones a largo plazo.
10. Fábio Silva [Mejor delantero técnico con gran capacidad de trabajo]
|Atributo
|Detalle
|Edad/Nacionalidad/Club
|23 / Portugal / Borussia Dortmund
|Puntuación global (OVR)
|79
|Paz (PAC)
|81
|Tiro (SHO)
|77
|Pase (PAS)
|64
|Regate (DRI)
|79
|Defensa (DEF)
|32
|Pie dominante
|Bien
Fábio Silva, un delantero técnico que destaca por su excepcional capacidad para dar pases cortos y su habilidad en el regate, milita actualmente en el Borussia Dortmund. Su gran capacidad de trabajo y sus excelentes estadísticas de salto le permiten conectar a la perfección con los centrocampistas ofensivos, lo que proporciona una fluida conexión táctica en toda la línea de ataque.
Sea cual sea tu estilo de juego, estos delanteros ofrecen la combinación perfecta entre calidad actual y potencial a largo plazo. Desde joyas ocultas como Marcos Leonardo a estrellas emergentes como Endrick y amenazas ya conocidas como Víctor Boniface, cada uno aporta puntos fuertes únicos a tu equipo. Elegir al adecuado desde el principio puede marcar la diferencia en tu Modo Carrera alcanzar el éxito y proporcionar a tu equipo una ventaja competitiva durante los próximos años.
Los mejores delanteros de los equipos de las divisiones inferiores
Los clubes más pequeños no tienen por qué quedarse sin talento. Estos delanteros asequibles pueden convertirse en estrellas con un entrenamiento adecuado.
|Nombre del jugador
|Age
|Club
|Posición
|Valor de mercado
|Intensidad nominal
|Valoración potencial
|Rodrigo Mora
|18
|FC Oporto
|ST/CAM
|entre 17 y 25 millones de euros
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CF/ST/CDM
|entre 2 y 6 millones de euros
|70
|86
|Elye Place
|23
|Fráncfort
|ST
|entre 12 y 18 millones de euros
|75
|82
*Aunque juega principalmente como centrocampista, Mokio tiene la versatilidad necesaria para adaptarse al puesto de delantero en clubes más modestos.
Los mejores delanteros de los equipos de las principales ligas
Los clubes de élite necesitan delanteros que puedan rendir desde el primer momento. Estos jóvenes delanteros combinan su talento actual con un potencial enorme:
|Nombre del jugador
|Age
|Club
|Posición
|Valor de mercado (estimado)
|Intensidad nominal
|Valoración potencial
|Endrick
|19
|Real Madrid
|ST
|entre 24 y 30 millones de euros
|77
|91
|Rasmus Højlund
|23
|SSC Nápoles
|ST
|entre 21 y 30 millones de euros
|76
|84
|Lamine Yamal
|18
|Club de Fútbol de Barcelona
|Extremo derecho/Centrocampista derecho
|entre 148 y 155 millones de euros
|89
|95
Estos delanteros ya tienen el nivel suficiente para marcar la diferencia en los partidos más importantes, al tiempo que aún tienen margen para convertirse en talentos de talla mundial. Fichar a uno de ellos garantiza que tu ataque siga siendo peligroso hoy y seguirá mejorando en las próximas temporadas, lo que proporcionará a los clubes de élite la ventaja que necesitan tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.
Delanteros baratos en el modo Carrera de EAFC 26
No todos los entrenadores disponen del presupuesto de un gran club, pero eso no significa que no se puedan encontrar goleadores. Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 cuenta con numerosos delanteros asequibles que pueden liderar la línea de ataque sin desbordar tu presupuesto para fichajes. Algunos son jóvenes promesas con margen de mejora, mientras que otros son delanteros algo más consolidados que pueden aportar su granito de arena de inmediato a los clubes más modestos.
Aquí tienes diez de las mejores opciones de delanteros económicos que puedes fichar Modo Carrera:
|Nombre del jugador
|Age
|Club
|Posición
|Valor de mercado (estimado)
|Intensidad nominal
|Valoración potencial
|Rodrigo Mora
|18
|FC Oporto
|ST
|entre 6 y 10 millones de euros
|76
|88
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CF/ST
|entre 2 y 6 millones de euros
|70
|86
|Marcos Leonardo
|23
|La Estrella
|ST
|entre 32 y 40 millones de euros
|79
|86
|Fábio Silva
|23
|Borussia Dortmund
|ST
|entre 29 y 35 millones de euros
|79
|85
|George Ilenikhena
|19
|AS Mónaco
|ST
|entre 5 y 10 millones de euros
|72
|82
|Karim Konaté
|22
|RB Salzburgo
|ST
|entre 8 y 16 millones de euros
|72
|86
|Gift Orban
|23
|Lyon
|ST
|entre 8 y 15 millones de euros
|74
|81
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Extremo derecho / Extremo izquierdo / Centrocampista izquierdo
|entre 18 y 22 millones de euros
|76
|88
|Vangelis Pavlidis
|27
|SL Benfica
|ST
|entre 27 y 35 millones de euros
|82
|82
|Terem Moffi
|26
|Club de Golf Oceanic de Niza
|ST
|entre 10 y 20 millones de euros
|75
|79
Los 26 mejores delanteros y jóvenes promesas de la EAFC
Puede que los delanteros marquen los goles que te dan la victoria, pero el verdadero éxito en Modo Carrera depende de formar una plantilla equilibrada. Aunque esta guía destaca a los mejores delanteros de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, también te interesará reforzar todas las zonas del campo para competir al más alto nivel.
- Los mejores defensas jóvenes – Crea una línea defensiva sólida como una roca con estrellas emergentes que tengan la fuerza y la visión necesarias para afianzar tu equipo.
- Los mejores centrocampistas jóvenes – Controla el ritmo del partido con jugadores creativos capaces de marcar el juego, conectar la defensa con el ataque y cambiar el rumbo del partido en un instante.
- Los mejores delanteros jóvenes – Además de los delanteros centro, los extremos y los delanteros polivalentes aportan velocidad, estilo y imprevisibilidad a tu plantilla.
- Los mejores jugadores jóvenes – Una visión general completa de los mejores talentos sub-23 en todas las posiciones, lo que facilita la búsqueda de las estrellas del futuro.
- Los mejores jugadores en general – Estrellas de élite sub-23 capaces de elevar al instante el nivel de tu equipo y conseguir títulos.
Con un delantero adecuado al frente de la línea de ataque y una plantilla equilibrada a su alrededor, tuModo Carreraviaje enConfederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 estará preparado para alcanzar la gloria temporada tras temporada.
★
★
★
★
No es necesario ser usuario registrado para utilizarlo. Límite de uso: 3.