Los mejores delanteros de EAFC 26

Los mejores delanteros deConfederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 Son los jugadores los que marcan la diferencia en los partidos. Son ellos quienes marcan los goles que cambian el resultado, ya sea en Modo Carrera or Ultimate Team. Contar con el delantero joven adecuado significa que no solo estás pensando en las victorias de hoy, sino que también estás sentando las bases para la gloria futura. .

Algunos delanteros ya forman parte de la élite y pueden empezar a marcar goles de inmediato, mientras que otros son joyas ocultas que necesitan formación, pero que con el tiempo se convierten en rematadores letales. Desde puros cazadores de goles hasta delanteros versátiles capaces de crear ocasiones y marcar, esta guía repasa a los jóvenes delanteros más prometedores de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26.

Delanteros con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

Si quieres crear un Modo CarreraPara que un equipo domine durante años, es fundamental invertir en el delantero joven adecuado. Los mejores delanteros de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 Los jugadores con gran potencial no solo marcan goles; tSe convierten en líderes capaces de llevar a tu equipo temporada tras temporada. Partiendo de un talento innato y convirtiéndose en delanteros de talla mundial, estos jugadores aportan tanto un impacto inmediato como un valor a largo plazo.

Algunos de estos huelguistas, como Endrick en el Real Madrid o Rasmus Højlund del Manchester United ya cuentan con las cualidades necesarias para marcar la diferencia desde el primer pitido. Combinan velocidad, potencia y capacidad de definición para crear peligro constante ante las defensas.

Otros, como Rodrigo Mora or Youssoufa Moukoko, puede que necesiten tiempo para perfeccionar sus habilidades, pero su gran potencial les permite llegar a ser imparables con entrenamiento y minutos de juego regulares.

Lo que distingue a estos delanteros es su versatilidad: algunos son goleadores letales, otros destacan por su capacidad para aguantar el balón y conectar el juego, mientras que unos pocos pueden incluso desempeñar funciones de delantero por las bandas. Al fichar a uno de estos talentos con antelación, te estás asegurando una solución a largo plazo desde el principio – ahorrar dinero para futuros fichajes y garantizar que tu ataque siga mejorando cada temporada.

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¿Quiénes son los mejores delanteros que se pueden fichar en el modo Carrera de EAFC 26?

El delantero adecuado puede transformar tu plantilla. Tanto si necesitas velocidad, puntería o un delantero que conecte el juego, esta lista te será de gran ayuda. A continuación te presentamos las opciones más prometedoras para fichar:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado Intensidad nominal Valoración potencial Endrick 19 Real Madrid ST entre 24 y 30 millones de euros 77 91 Víctor Boniface 25 SV Werder Bremen ST entre 46 y 60 millones de euros 81 87 Rasmus Højlund 23 SSC Nápoles ST entre 21 y 30 millones de euros 76 84 Benjamin Šeško 22 Manchester United ST entre 47 y 55 millones de euros 80 88 Youssoufa Moukoko 21 F.C. Copenhague ST entre 8 y 15 millones de euros 73 81 Gonçalo Ramos 24 Paris Saint-Germain ST entre 32 y 40 millones de euros 80 85 Viktor Gyökeres 28 Arsenal ST entre 73 y 80 millones de euros 87 88 Evan Ferguson 21 AS Roma ST entre 6 y 10 millones de euros 73 82 Marcos Leonardo 23 La Estrella ST entre 32 y 40 millones de euros 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST entre 29 y 35 millones de euros 79 85

1. Endrick [Mejor delantero de apoyo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / Brasil / Real Madrid Puntuación global (OVR) 77 Paz (PAC) 87 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 62 Regate (DRI) 78 Defensa (DEF) 30 Pie dominante Izquierda

El sensacional delantero brasileño del Real Madrid cuenta con una aceleración fulgurante y una capacidad de remate letal. Endrick tiene el físico necesario para liderar con soltura la línea de ataque, llevando a cabo contraataques explosivos y remates potentes en el último tercio del campo, y se convertirá rápidamente en un delantero dinámico de talla mundial con una carrera muy longeva.

2. Víctor Boniface [El mejor monstruo como objetivo aéreo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 25 / Nigeria / SV Werder Bremen Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 67 Tiro (SHO) 83 Pase (PAS) 66 Regate (DRI) 80 Defensa (DEF) 32 Pie dominante Bien

Boniface, una presencia imponente y físicamente dominante en la delantera, aporta una fuerza excepcional y una protección sólida. Tras su fichaje por el SV Werder Bremen, su inmensa potencia de disparo y su dominio en el juego aéreo garantizan que tu delantera conecte con seguridad los pases en profundidad, manteniendo una presión letal en el último tercio del campo frente a bloques defensivos muy retrasados.

3. Rasmus Højlund [Mejor delantero dinámico en el juego rápido]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Dinamarca / SSC Nápoles Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 76 Pase (PAS) 58 Regate (DRI) 72 Defensa (DEF) 33 Pie dominante Izquierda

Este jugador danés, dotado de una gran fuerza física, destaca por su excepcional velocidad en el sprint, combinada con las cualidades propias de un delantero de referencia. Como jugador del SSC Napoli, Højlund domina el espacio, aguanta el juego ante una presión defensiva intensa y genera remates letales dentro del área.

4. Benjamin Šeško [Mejor delantero completo y atlético]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Eslovenia / Manchester United Puntuación global (OVR) 80 Paz (PAC) 83 Tiro (SHO) 80 Pase (PAS) 65 Regate (DRI) 78 Defensa (DEF) 46 Pie dominante Bien

Como jugador del Manchester United, Šeško ofrece una combinación excepcional de peligro aéreo letal, rapidez en las transiciones y posicionamiento técnico preciso. Su excelente técnica de remate y sus habilidades acrobáticas de primer nivel le permiten convertir sin esfuerzo centros normales en goles decisivos.

5. Youssoufa Moukoko [El mejor goleador con buen control de balón]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Alemania / F.C. Copenhague Puntuación global (OVR) 73 Paz (PAC) 74 Tiro (SHO) 69 Pase (PAS) 59 Regate (DRI) 77 Defensa (DEF) 34 Pie dominante Izquierda

Moukoko destaca en situaciones de juego apretadas en el último tercio del campo, donde se muestra como un rematador rapidísimo y de gran agilidad. Ahora, al frente del ataque del F.C. København, su exquisito equilibrio y su regate con control preciso lo convierten en una amenaza constante dentro del área de 18 yardas, lo que lo está convirtiendo en un comodín táctico de élite.

6. Gonçalo Ramos [Mejor delantero avanzado en la presión alta]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 24 / Portugal / París SG Puntuación global (OVR) 80 Paz (PAC) 73 Tiro (SHO) 79 Pase (PAS) 64 Regate (DRI) 77 Defensa (DEF) 48 Pie dominante Bien

Gonçalo Ramos, un dinámico delantero avanzado del París SG, combina un posicionamiento preciso en el último tercio del campo con continuos desmarques sin balón. Su gran precisión en el juego de cabeza y su técnica, demostrada en situaciones de presión, ayudan a ejercer una intensa presión por el centro del campo, lo que le permite transformar con eficacia las transiciones profundas en goles certeros.

7. Viktor Gyökeres [Mejor delantero de alta presión]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 28 / Suecia / Arsenal Puntuación global (OVR) 87 Paz (PAC) 90 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 73 Regate (DRI) 81 Defensa (DEF) 36 Pie dominante Bien

Gyökeres combina un instinto implacable para la presión con una capacidad excepcional para aguantar el balón, lo que lo convierte en una pesadilla para los defensas a la hora de quitarle el balón. Su dominio físico y su control con el pecho le permiten involucrar a sus compañeros en el juego incluso bajo presión, mientras que su remate certero garantiza que cada ocasión que se crea por sí mismo cuente. Los 21 goles que marcó de forma constante en su primera temporada en el Arsenal demostraron que sus números se mantienen al más alto nivel, y su intensidad de trabajo sin balón lo convierte en un activo táctico mucho más allá del área.

8. Evan Ferguson [El mejor pívot tradicional número 9]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / República de Irlanda / AS Roma Puntuación global (OVR) 73 Paz (PAC) 66 Tiro (SHO) 75 Pase (PAS) 60 Regate (DRI) 71 Defensa (DEF) 20 Pie dominante Bien

Ferguson reúne las características clásicas de un delantero centro, combinadas con una gran capacidad para rematar desde lejos. Ahora, como motor del ataque del AS Roma, su fuerza natural y su habilidad para enlazar jugadas garantizan que tu equipo mantenga constantemente la posesión en las zonas altas del campo durante las jugadas decisivas para la estructura del juego.

9. Marcos Leonardo [El mejor «cazador» técnico en la zona]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Brasil / Al Hilal Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 78 Tiro (SHO) 78 Pase (PAS) 63 Regate (DRI) 75 Defensa (DEF) 27 Pie dominante Bien

Marcos Leonardo combina un control técnico sublime con un magnífico posicionamiento en el área. En el Al Hilal, su serenidad excepcional y sus excelentes estadísticas en el juego aéreo garantizan un suministro constante de goles certeros, lo que lo convierte en una joya como delantero, fiable y muy versátil, ideal para inversiones a largo plazo.

10. Fábio Silva [Mejor delantero técnico con gran capacidad de trabajo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Portugal / Borussia Dortmund Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 81 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 64 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 32 Pie dominante Bien

Fábio Silva, un delantero técnico que destaca por su excepcional capacidad para dar pases cortos y su habilidad en el regate, milita actualmente en el Borussia Dortmund. Su gran capacidad de trabajo y sus excelentes estadísticas de salto le permiten conectar a la perfección con los centrocampistas ofensivos, lo que proporciona una fluida conexión táctica en toda la línea de ataque.

Sea cual sea tu estilo de juego, estos delanteros ofrecen la combinación perfecta entre calidad actual y potencial a largo plazo. Desde joyas ocultas como Marcos Leonardo a estrellas emergentes como Endrick y amenazas ya conocidas como Víctor Boniface, cada uno aporta puntos fuertes únicos a tu equipo. Elegir al adecuado desde el principio puede marcar la diferencia en tu Modo Carrera alcanzar el éxito y proporcionar a tu equipo una ventaja competitiva durante los próximos años.

Los mejores delanteros de los equipos de las divisiones inferiores

Los clubes más pequeños no tienen por qué quedarse sin talento. Estos delanteros asequibles pueden convertirse en estrellas con un entrenamiento adecuado.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado Intensidad nominal Valoración potencial Rodrigo Mora 18 FC Oporto ST/CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST/CDM entre 2 y 6 millones de euros 70 86 Elye Place 23 Fráncfort ST entre 12 y 18 millones de euros 75 82

*Aunque juega principalmente como centrocampista, Mokio tiene la versatilidad necesaria para adaptarse al puesto de delantero en clubes más modestos.

Los mejores delanteros de los equipos de las principales ligas

Los clubes de élite necesitan delanteros que puedan rendir desde el primer momento. Estos jóvenes delanteros combinan su talento actual con un potencial enorme:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Endrick 19 Real Madrid ST entre 24 y 30 millones de euros 77 91 Rasmus Højlund 23 SSC Nápoles ST entre 21 y 30 millones de euros 76 84 Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona Extremo derecho/Centrocampista derecho entre 148 y 155 millones de euros 89 95

Estos delanteros ya tienen el nivel suficiente para marcar la diferencia en los partidos más importantes, al tiempo que aún tienen margen para convertirse en talentos de talla mundial. Fichar a uno de ellos garantiza que tu ataque siga siendo peligroso hoy y seguirá mejorando en las próximas temporadas, lo que proporcionará a los clubes de élite la ventaja que necesitan tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.

Delanteros baratos en el modo Carrera de EAFC 26

No todos los entrenadores disponen del presupuesto de un gran club, pero eso no significa que no se puedan encontrar goleadores. Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 cuenta con numerosos delanteros asequibles que pueden liderar la línea de ataque sin desbordar tu presupuesto para fichajes. Algunos son jóvenes promesas con margen de mejora, mientras que otros son delanteros algo más consolidados que pueden aportar su granito de arena de inmediato a los clubes más modestos.

Aquí tienes diez de las mejores opciones de delanteros económicos que puedes fichar Modo Carrera:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Rodrigo Mora 18 FC Oporto ST entre 6 y 10 millones de euros 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST entre 2 y 6 millones de euros 70 86 Marcos Leonardo 23 La Estrella ST entre 32 y 40 millones de euros 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST entre 29 y 35 millones de euros 79 85 George Ilenikhena 19 AS Mónaco ST entre 5 y 10 millones de euros 72 82 Karim Konaté 22 RB Salzburgo ST entre 8 y 16 millones de euros 72 86 Gift Orban 23 Lyon ST entre 8 y 15 millones de euros 74 81 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Extremo derecho / Extremo izquierdo / Centrocampista izquierdo entre 18 y 22 millones de euros 76 88 Vangelis Pavlidis 27 SL Benfica ST entre 27 y 35 millones de euros 82 82 Terem Moffi 26 Club de Golf Oceanic de Niza ST entre 10 y 20 millones de euros 75 79

Los 26 mejores delanteros y jóvenes promesas de la EAFC

Puede que los delanteros marquen los goles que te dan la victoria, pero el verdadero éxito en Modo Carrera depende de formar una plantilla equilibrada. Aunque esta guía destaca a los mejores delanteros de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, también te interesará reforzar todas las zonas del campo para competir al más alto nivel.

Los mejores defensas jóvenes – Crea una línea defensiva sólida como una roca con estrellas emergentes que tengan la fuerza y la visión necesarias para afianzar tu equipo.

– Crea una línea defensiva sólida como una roca con estrellas emergentes que tengan la fuerza y la visión necesarias para afianzar tu equipo. Los mejores centrocampistas jóvenes – Controla el ritmo del partido con jugadores creativos capaces de marcar el juego, conectar la defensa con el ataque y cambiar el rumbo del partido en un instante.

– Controla el ritmo del partido con jugadores creativos capaces de marcar el juego, conectar la defensa con el ataque y cambiar el rumbo del partido en un instante. Los mejores delanteros jóvenes – Además de los delanteros centro, los extremos y los delanteros polivalentes aportan velocidad, estilo y imprevisibilidad a tu plantilla.

– Además de los delanteros centro, los extremos y los delanteros polivalentes aportan velocidad, estilo y imprevisibilidad a tu plantilla. Los mejores jugadores jóvenes – Una visión general completa de los mejores talentos sub-23 en todas las posiciones, lo que facilita la búsqueda de las estrellas del futuro.

– Una visión general completa de los mejores talentos sub-23 en todas las posiciones, lo que facilita la búsqueda de las estrellas del futuro. Los mejores jugadores en general – Estrellas de élite sub-23 capaces de elevar al instante el nivel de tu equipo y conseguir títulos.

Con un delantero adecuado al frente de la línea de ataque y una plantilla equilibrada a su alrededor, tuModo Carreraviaje enConfederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 estará preparado para alcanzar la gloria temporada tras temporada.