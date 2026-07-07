Die besten Stürmer in EAFC 26

Die besten Stürmer inOstafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 sind die Spieler, die den Spielverlauf bestimmen. Sie schießen die Tore, die den Ausgang eines Spiels entscheiden, sei es in Karrieremodus or Ultimate Team. Mit dem richtigen jungen Stürmer plant man nicht nur die Siege von heute, sondern legt auch den Grundstein für zukünftige Erfolge. .

Manche Stürmer gehören bereits zur Elite und können sofort Tore schießen, während andere noch unentdeckte Talente sind, die zwar noch trainiert werden müssen, sich aber schließlich zu torgefährlichen Stürmern entwickeln. Von reinen Torjägern bis hin zu vielseitigen Stürmern, die sowohl Chancen vorbereiten als auch selbst Tore schießen können – dieser Leitfaden stellt die spannendsten jungen Stürmer vor, die es gibt Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26.

Stürmer mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EAFC 26

Wenn Sie ein KarrieremodusUm eine Mannschaft zu haben, die über Jahre hinweg dominiert, ist es unerlässlich, in den richtigen jungen Stürmer zu investieren. Die besten Stürmer in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 Spieler mit großem Potenzial schießen nicht nur Tore; tHey, sie entwickeln sich zu Führungskräften, die dein Team Saison für Saison voranbringen können. Diese Spieler, die als Rohdiamanten beginnen und sich zu Weltklasse-Torjägern entwickeln, bieten sowohl unmittelbare Verstärkung als auch langfristigen Wert.

Einige dieser Streikenden, wie zum Beispiel Endrick bei Real Madrid oder Rasmus Højlund bei Manchester United verfügen bereits über die Qualitäten, um vom Anpfiff an den Unterschied auszumachen. Sie vereinen Schnelligkeit, Kraft und Abschlussstärke und stellen so eine ständige Gefahr für die gegnerische Abwehr dar.

Andere, wie zum Beispiel Rodrigo Mora or Youssoufa Moukoko, brauchen vielleicht noch etwas Zeit, um ihre Fähigkeiten zu verfeinern, aber dank ihres großen Potenzials können sie mit Training und regelmäßiger Spielzeit auf dem Platz zu einer unaufhaltsamen Kraft werden.

Was diese Stürmer auszeichnet, ist ihre Vielseitigkeit: Einige sind eiskalte Torjäger, andere zeichnen sich dadurch aus, den Ball zu halten und das Spiel aufzubauen, während einige wenige sogar auf den Außenstürmerpositionen eingesetzt werden können. Indem man eines dieser Talente frühzeitig unter Vertrag nimmt, Sie sichern sich von vornherein eine langfristige Lösung – So sparen Sie langfristig Transfergelder ein und stellen sicher, dass sich Ihre Offensive von Saison zu Saison weiter verbessert.

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Wer sind die besten Stürmer, die man im Karrieremodus von EAFC 26 kaufen kann?

Der richtige Stürmer verändert Ihren Kader grundlegend. Ganz gleich, ob Sie Schnelligkeit, eiskalte Abschlussstärke oder einen Stürmer brauchen, der das Spiel zusammenhält – diese Liste bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Nachfolgend finden Sie die vielversprechendsten Optionen für eine Verpflichtung:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 Mio. € 77 91 Victor Boniface 25 SV Werder Bremen ST 46–60 Millionen Euro 81 87 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 Mio. € 76 84 Benjamin Šeško 22 Man Utd ST 47–55 Mio. € 80 88 Youssoufa Moukoko 21 F.C. Kopenhagen ST 8–15 Mio. € 73 81 Gonçalo Ramos 24 Paris Saint-Germain ST 32–40 Millionen Euro 80 85 Viktor Gyökeres 28 Arsenal ST 73–80 Millionen Euro 87 88 Evan Ferguson 21 AS Roma ST 6–10 Mio. € 73 82 Marcos Leonardo 23 Die Morgendämmerung ST 32–40 Millionen Euro 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 Mio. € 79 85

1. Endrick [Bester „Exploding Target Man“]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 19 / Brasilien / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 77 Frieden (PAC) 87 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 62 Dribbling (DRI) 78 Verteidigung (DEF) 30 Bevorzugter Fuß Links

Der brasilianische Stürmerstar von Real Madrid verfügt über eine atemberaubende Beschleunigung und tödliche Schusskraft. Endrick ist wie geschaffen dafür, Ihre Sturmreihe souverän anzuführen, explosive Konter zu starten und im letzten Drittel kraftvoll abzuschließen. Er wird sich schnell zu einem dynamischen Weltklasse-Stürmer mit immenser Ausdauer entwickeln.

2. Victor Boniface [Bestes Monster als Ziel in der Luft]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 25 / Nigeria / SV Werder Bremen Gesamtbewertung (OVR) 81 Frieden (PAC) 67 Schießen (SHO) 83 Passing (PAS) 66 Dribbling (DRI) 80 Verteidigung (DEF) 32 Bevorzugter Fuß Richtig

Als imposante und körperlich überragende Stütze im Sturm sorgt Boniface für herausragende Kraft und stabilität im Abwehrbereich. Nach seinem Wechsel zum SV Werder Bremen sorgen seine immense Schusskraft und seine Kopfballstärke dafür, dass Ihre Sturmreihe lange Bälle sicher verwerten kann und im letzten Drittel tödlichen Druck auf tief stehende Abwehrblöcke ausübt.

3. Rasmus Højlund [Bester dynamischer Stürmer mit hohem Spieltempo]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Dänemark / SSC Napoli Gesamtbewertung (OVR) 76 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 76 Passing (PAS) 58 Dribbling (DRI) 72 Verteidigung (DEF) 33 Bevorzugter Fuß Links

Der dänische Kraftprotz verfügt über außergewöhnliche Sprintgeschwindigkeit, gepaart mit den typischen Fähigkeiten eines Zielspielers. Bei SSC Napoli bestimmt Højlund das Spielgeschehen, hält den Ball unter hohem defensivem Pressing und sorgt im Strafraum für eiskalte Abschlüsse.

4. Benjamin Šeško [Bester vielseitiger Stürmer]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / Slowenien / Man Utd Gesamtbewertung (OVR) 80 Frieden (PAC) 83 Schießen (SHO) 80 Passing (PAS) 65 Dribbling (DRI) 78 Verteidigung (DEF) 46 Bevorzugter Fuß Richtig

Als Spieler von Manchester United besticht Šeško durch eine außergewöhnliche Kombination aus tödlicher Kopfballstärke, hoher Geschwindigkeit im Umschaltspiel und präziser technischer Positionierung. Dank seiner hervorragenden Schusstechnik und seiner herausragenden akrobatischen Fähigkeiten gelingt es ihm mühelos, durchschnittliche Flanken in spielentscheidende Treffer zu verwandeln.

5. Youssoufa Moukoko [Bester Torjäger mit sicherer Ballbehandlung]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Deutschland / F.C. Kopenhagen Gesamtbewertung (OVR) 73 Frieden (PAC) 74 Schießen (SHO) 69 Passing (PAS) 59 Dribbling (DRI) 77 Verteidigung (DEF) 34 Bevorzugter Fuß Links

Moukoko blüht in engen Situationen im letzten Drittel auf und überzeugt als blitzschneller, äußerst wendiger Torjäger. Als aktueller Sturmführer des F.C. København ist er dank seiner exquisiten Balance und seiner Dribbelkunst im engen Raum eine ständige Gefahr im Strafraum und entwickelt sich zu einem taktischen Joker der Extraklasse.

6. Gonçalo Ramos [Bester Stürmer im hohen Pressing]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 24 / Portugal / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 80 Frieden (PAC) 73 Schießen (SHO) 79 Passing (PAS) 64 Dribbling (DRI) 77 Verteidigung (DEF) 48 Bevorzugter Fuß Richtig

Gonçalo Ramos, ein dynamischer Stürmer im Angriff von Paris SG, verbindet eine präzise Positionierung im letzten Drittel mit ständigen Läufen ohne Ball. Seine hohe Kopfballgenauigkeit und seine im Pressing bewährte Technik tragen dazu bei, im Zentrum intensiven Druck aufzubauen und tiefe Umschaltphasen sauber in eiskalte Torerfolge umzuwandeln.

7. Viktor Gyökeres [Bester Stürmer im hohen Pressing]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 28 / Schweden / Arsenal Gesamtbewertung (OVR) 87 Frieden (PAC) 90 Schießen (SHO) 86 Passing (PAS) 73 Dribbling (DRI) 81 Verteidigung (DEF) 36 Bevorzugter Fuß Richtig

Gyökeres verbindet unerbittlichen Druck mit außergewöhnlicher Ballfestigkeit, was es für Verteidiger zu einem Albtraum macht, ihn vom Ball zu trennen. Seine körperliche Überlegenheit und seine Brustannahme ermöglichen es ihm, Mitspieler auch unter Druck ins Spiel zu bringen, während sein eiskaltes Abschlussvermögen dafür sorgt, dass jede Chance, die er sich selbst erspielt, auch genutzt wird. Mit konstanten 21 Toren in seiner ersten Saison bei Arsenal hat er bewiesen, dass er diese Leistung auch auf höchstem Niveau abrufen kann – und seine Laufstärke ohne Ball macht ihn zu einem taktischen Gewinn weit über den Strafraum hinaus.

8. Evan Ferguson [Bester traditioneller Nummer-9-Pivot]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Republik Irland / AS Roma Gesamtbewertung (OVR) 73 Frieden (PAC) 66 Schießen (SHO) 75 Passing (PAS) 60 Dribbling (DRI) 71 Verteidigung (DEF) 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Ferguson vereint die klassischen Eigenschaften eines Zielstürmers mit einer präzisen Schusskraft aus der Distanz. Als treibende Kraft im Angriff der AS Roma sorgen seine natürliche Stärke und seine Fähigkeit, das Spiel aufzubauen, dafür, dass deine Mannschaft bei entscheidenden Auf- und Abstiegsspielen konsequent den Ballbesitz in den vorderen Spielbereichen dominiert.

9. Marcos Leonardo [Bester technischer Innenstürmer]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Brasilien / Al Hilal Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 78 Schießen (SHO) 78 Passing (PAS) 63 Dribbling (DRI) 75 Verteidigung (DEF) 27 Bevorzugter Fuß Richtig

Marcos Leonardo verbindet hervorragende Ballbeherrschung mit einer ausgezeichneten Positionierung im Strafraum. Bei Al Hilal sorgen seine außergewöhnliche Gelassenheit und seine starken Kopfballwerte für eine konstante Ausbeute an präzisen Toren, was ihn zu einem zuverlässigen, äußerst vielseitigen Stürmer und Juwel für langfristige Investitionen macht.

10. Fábio Silva [Bester technisch versierter Stürmer mit hohem Einsatz]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Portugal / Borussia Dortmund Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 81 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 64 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 32 Bevorzugter Fuß Richtig

Fábio Silva, ein technisch versierter Stürmer mit außergewöhnlichem Kurzpassspiel und hervorragenden Dribbling-Fähigkeiten, spielt mittlerweile bei Borussia Dortmund. Dank seiner hohen Laufbereitschaft und seiner herausragenden Sprungkraft kann er nahtlos mit den offensiven Mittelfeldspielern zusammenarbeiten und sorgt so für eine reibungslose taktische Verbindung über die gesamte Angriffsreihe hinweg.

Ganz gleich, welchen Spielstil Sie bevorzugen – diese Stürmer bieten die perfekte Mischung aus aktueller Qualität und langfristigem Potenzial. Von versteckten Juwelen wie Marcos Leonardo bis hin zu aufstrebenden Talenten wie Endrick sowie bekannte Bedrohungen wie Victor Boniface, jeder bringt einzigartige Stärken in dein Team ein. Die frühzeitige Wahl des richtigen Charakters kann entscheidend sein für dein Karrieremodus Erfolg und verschaffen Sie Ihrem Team einen Wettbewerbsvorteil für die kommenden Jahre.

Die besten Stürmer für Vereine aus den unteren Ligen

Auch kleinere Vereine müssen nicht auf Talente verzichten. Diese kostengünstigen Stürmer können sich mit dem richtigen Training zu Stars entwickeln.

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Rodrigo Mora 18 FC Porto ST/CAM 17–25 Mio. € 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST/CDM 2–6 Mio. € 70 86 Elye Place 23 Frankfurt ST 12–18 Mio. € 75 82

*Obwohl er in erster Linie Mittelfeldspieler ist, Mokio verfügt über die Vielseitigkeit, sich bei kleineren Vereinen in der Rolle eines Stürmers einzufinden.

Die besten Stürmer der Top-Liga-Teams

Spitzenvereine brauchen Stürmer, die sofort Leistung bringen können. Diese jungen Stürmer vereinen aktuelles Können mit enormem Potenzial:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 Mio. € 77 91 Rasmus Højlund 23 SSC Napoli ST 21–30 Mio. € 76 84 Lamine Yamal 18 Fußballverein Barcelona Rechtsaußen/Rechtes Mittelfeld 148–155 Mio. € 89 95

Diese Stürmer sind bereits gut genug, um in den wichtigsten Spielen den Unterschied zu machen, und haben gleichzeitig noch Spielraum, sich zu Weltklasse-Talenten zu entwickeln. Wenn du einen von ihnen unter Vertrag nimmst, bleibt dein Angriff garantiert gefährlich heute und wird sich in den kommenden Spielzeiten weiter verbessern, wodurch Spitzenvereine den entscheidenden Vorteil erhalten, den sie sowohl in nationalen als auch in europäischen Wettbewerben benötigen.

Günstige Stürmer im Karrieremodus von EAFC 26

Nicht jeder Manager verfügt über das Budget eines Spitzenklubs, aber das heißt noch lange nicht, dass man keine Torschützen finden kann. Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 bietet eine Vielzahl erschwinglicher Stürmer, die die Sturmspitze bilden können, ohne Ihr Transferbudget zu sprengen. Einige sind junge Nachwuchstalente mit Entwicklungspotenzial, während andere bereits etwas etabliertere Stürmer sind, die bei kleineren Vereinen sofort einen Beitrag leisten können.

Hier sind zehn der besten günstigen Stürmer, die du verpflichten kannst Karrieremodus:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Rodrigo Mora 18 FC Porto ST 6–10 Mio. € 76 88 Jorthy Mokio 18 Ajax CF/ST 2–6 Mio. € 70 86 Marcos Leonardo 23 Die Morgendämmerung ST 32–40 Millionen Euro 79 86 Fábio Silva 23 Borussia Dortmund ST 29–35 Mio. € 79 85 George Ilenikhena 19 AS Monaco ST 5–10 Mio. € 72 82 Karim Konaté 22 RB Salzburg ST 8–16 Mio. € 72 86 Gift Orban 23 Lyon ST 8–15 Mio. € 74 81 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Rechtsaußen / Linksaußen / Linkes Mittelfeld 18–22 Millionen Euro 76 88 Vangelis Pavlidis 27 SL Benfica ST 27–35 Millionen Euro 82 82 Terem Moffi 26 OGC Nizza ST 10–20 Mio. € 75 79

EAFC 26: Die besten Stürmer und Nachwuchsspieler

Stürmer mögen zwar die Tore schießen, die euch die Spiele gewinnen, aber wahrer Erfolg in Karrieremodus beruht auf dem Aufbau eines ausgewogenen Kaders. Während dieser Leitfaden die besten Stürmer in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, sollten Sie außerdem jeden Bereich des Spielfelds stärken, um auf höchstem Niveau mithalten zu können.

Die besten jungen Verteidiger – Bauen Sie eine felsenfeste Abwehr auf, bestehend aus aufstrebenden Talenten, die über die nötige Stärke und Weitsicht verfügen, um Ihrer Mannschaft Halt zu geben.

– Bauen Sie eine felsenfeste Abwehr auf, bestehend aus aufstrebenden Talenten, die über die nötige Stärke und Weitsicht verfügen, um Ihrer Mannschaft Halt zu geben. Die besten jungen Mittelfeldspieler – Bestimme das Tempo mit kreativen Spielmachern, die das Spiel bestimmen, Verteidigung und Angriff miteinander verbinden und den Spielverlauf im Handumdrehen wenden können.

– Bestimme das Tempo mit kreativen Spielmachern, die das Spiel bestimmen, Verteidigung und Angriff miteinander verbinden und den Spielverlauf im Handumdrehen wenden können. Die besten jungen Stürmer – Neben Stürmern sorgen Flügelspieler und vielseitige Stürmer für Tempo, Flair und Unberechenbarkeit in Ihrem Kader.

– Neben Stürmern sorgen Flügelspieler und vielseitige Stürmer für Tempo, Flair und Unberechenbarkeit in Ihrem Kader. Die besten Nachwuchsspieler – Ein umfassender Überblick über die besten U23-Talente auf allen Positionen, der es leicht macht, die Stars von morgen zu entdecken.

– Ein umfassender Überblick über die besten U23-Talente auf allen Positionen, der es leicht macht, die Stars von morgen zu entdecken. Die besten Spieler insgesamt – Spitzen-U23-Talente, die das Niveau Ihrer Mannschaft sofort steigern und Titel holen können.

Mit dem richtigen Stürmer an der Spitze und einem ausgewogenen Kader um ihn herum wird IhreKarrieremodusReise inOstafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 wird Saison für Saison für den Ruhm bereit sein.