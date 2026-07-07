Os melhores jovens jogadores do EAFC 26

Conseguir os melhores jovens jogadores no EAFC 26 não é só uma jogada inteligente – é a forma mais rápida de construir uma equipa que domine. Os jovens jogadores evoluem rapidamente, o que os torna perfeitos para o Modo Carreira. Alguns já estão prontos para brilhar, enquanto outros são jovens promessas escondidas à espera de se tornarem estrelas de classe mundial após algumas épocas de treino.

As contratações certas podem transformar uma equipa azarada num verdadeiro candidato ao título ou ajudar um clube de topo a chegar ao próximo nível. Neste guia, vou mostrar-te os melhores jovens promissores do EAFC 26, porque vale a pena contratá-los e como tirar o máximo partido deles.

Jovens jogadores com maior potencial no Modo Carreira do EAFC 26

Começar a tua equipa no Modo Carreira do EAFC 26 com os melhores jovens jogadores prepara o terreno para o sucesso a longo prazo. Estas estrelas em ascensão podem causar um impacto imediato, ao mesmo tempo que continuam a crescer e a tornar-se talentos de topo ao longo das épocas. Alguns são verdadeiros jovens prodígios capazes de atingir classificações de elite, enquanto outros já têm a habilidade necessária para entrar diretamente na tua equipa titular.

Neste guia, vais encontrar os melhores jogadores jovens do EAFC 26 para todo o tipo de equipas – desde reconstruções de equipas das divisões inferiores até clubes poderosos em busca de troféus. Também vais descobrir escolhas inteligentes e económicas que rendem muito mais do que o seu preço.

Ao combinar jogadores com elevado potencial e aqueles que já estão prontos para jogar, podes construir um plantel que não só compete hoje, mas que vai dominar nos próximos anos, tanto no Modo Carreira como no Ultimate Team.

Os melhores jovens promissores no Modo Carreira do EAFC 26

Para montares uma equipa forte no EAFC 26, o primeiro passo é contratar jovens jogadores com potencial para se tornarem estrelas. Estes jogadores podem melhorar com o tempo e ajudar a tua equipa durante muitas épocas. Aqui tens uma lista de alguns dos melhores jovens jogadores que podes contratar no Modo Carreira:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Jorthy Mokio 18 Ajax Médio defensivo 6–12 milhões de euros 70 89 Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 milhões de euros 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 milhões de euros 78 89 Rodrigo 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 148–155 milhões de euros 89 95 Pau Cubarsí 19 FC Barcelona ZC 49–55 milhões de euros 82 89 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo 16–20 milhões de euros 79 86 Dean Huijsen 21 Real Madrid Zagueiro 25–30 milhões de euros 82 87 Jorrel Hato 20 Chelsea Lateral esquerdo 21–26 milhões de euros 78 88 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milhões de euros 81 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 milhões de euros 83 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 86 Alejandro Balde 22 FC Barcelona Lateral esquerdo 60–70 milhões de euros 83 87 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 170–180 milhões de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool Meio-campista ofensivo 140–150 milhões de euros 89 92 Pedri 23 FC Barcelona Médio central 110–120 milhões de euros 89 90 Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo 130–140 milhões de euros 88 92

Nota: Os valores das transferências são estimativas e podem mudar no jogo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE EA SPORTS FC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

1. Jorthy Mokio [O melhor médio defensivo económico]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Bélgica / Ajax Classificação geral (OVR) 70 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 51 Passes (PAS) 64 Dribles (DRI) 72 Defesa (DEF) 69 Pé dominante Esquerda

Com apenas 18 anos, o Mokio é uma verdadeira pechincha para as partidas guardadas no Modo Carreira das divisões inferiores. Combinando uma presença física robusta com estatísticas defensivas impressionantes para a sua idade, ele funciona como uma âncora sólida à frente da tua defesa, evoluindo rapidamente para um médio defensivo de classe mundial ao longo de algumas épocas.

2. Endrick [O melhor jovem prodígio atacante em ascensão]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Brasil / Real Madrid Classificação geral (OVR) 77 Velocidade (PAC) 87 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 62 Dribles (DRI) 78 Defesa (DEF) 30 Pé dominante Esquerda

O avançado mais valioso do Real Madrid tem uma velocidade incrível e um remate letal. O Endrick foi feito para liderar contra-ataques e finalizar oportunidades com uma eficiência implacável. O seu potencial de crescimento fenomenal faz dele o avançado ideal para construir o teu ataque na próxima década.

3. Estêvão [O melhor extremo veloz]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Brasil / Chelsea Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 90 Remate (SHO) 74 Passes (PAS) 73 Dribles (DRI) 82 Defesa (DEF) 33 Pé dominante Esquerdo

A jogar na ala direita, o Estêvão tem uma velocidade elétrica de 90 e uma habilidade de drible de elite de 82, que destroem completamente os laterais. Este prodígio brasileiro representa uma ameaça imediata a partir das alas, transformando-se rapidamente de uma promessa empolgante num extremo dominante e goleador.

4. Rodrigo Mora [A Melhor Pérola Criativa Escondida]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Portugal / FC Porto Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 74 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 40 Pé dominante Direita

A jovem promessa do FC Porto é um criador de jogo avançado com grande técnica, dotado de um drible e uma visão de jogo fantásticos. Mora joga com grande fluidez entre as linhas, abrindo defesas compactas com passes inteligentes. É um investimento fenomenal e rentável para os treinadores que procuram um futuro maestro do meio-campo.

5. Lamine Yamal [Melhor Jovem Ala Geral]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 23 Pé dominante Esquerda

Com uma pontuação impressionante de 89 com apenas 18 anos, o Yamal é um talento único da sua geração. Com o seu drible fluido de 90 e uma criatividade impecável, a estrela do Barcelona é uma superestrela pronta a brilhar, que vai ser o pilar da tua ala direita e avançar com facilidade rumo ao topo absoluto do futebol mundial.

6. Pau Cubarsí [Melhor futuro pilar defensivo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 82 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 42 Passes (PAS) 66 Dribles (DRI) 77 Defesa (DEF) 84 Pé dominante Direita

O Cubarsí é a referência por excelência entre os defesas-centrais modernos que sabem jogar com a bola. Com uma impressionante classificação defensiva de 84 e uma calma impressionante, neutraliza facilmente avançados de elite enquanto lança ataques com segurança a partir da defesa, garantindo estabilidade defensiva a longo prazo para a tua equipa.

7. Kenan Yıldız [Melhor Médio Ofensivo Dinâmico]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turquia / Juventus Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 84 Remate (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) 35 Pé dominante Direita

O versátil avançado da Juventus combina uma velocidade enganadora com dribles agressivos e finalização certeira. Capaz de jogar em qualquer posição da linha de frente ou como criador central, Yıldız oferece flexibilidade tática e um enorme potencial, o que faz dele um motor altamente fiável para os sistemas ofensivos modernos.

8. Dean Huijsen [O melhor defesa-central moderno com bom domínio de bola]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Espanha / Real Madrid Classificação geral (OVR) 82 Velocidade (PAC) 71 Remate (SHO) 55 Passes (PAS) 73 Drible (DRI) 74 Defesa (DEF) 82 Pé dominante Direita

Alto e dotado de uma capacidade de passe excecional para um defesa, o Huijsen é perfeito para táticas de linha alta e com muita posse de bola. O seu enorme potencial defensivo garante que ele se torne uma presença inabalável e dominante no coração de qualquer defesa de elite.

9. Jorrel Hato [Melhor Defesa Esquerdo Versátil]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 20 / Holanda / Chelsea Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 41 Passes (PAS) 70 Dribles (DRI) 74 Defesa (DEF) 75 Pé dominante Esquerda

Tão à vontade como lateral-esquerdo como zagueiro-central, o Hato tem uma velocidade excelente (85) e uma perceção defensiva disciplinada. A sua flexibilidade posicional faz dele um trunfo inestimável para a equipa, garantindo a segurança do flanco esquerdo e mostrando um potencial incrível de crescimento ao longo das próximas épocas.

10. Arda Güler [Melhor Criador Técnico]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turquia / Real Madrid Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) 52 Pé dominante Esquerda

O «mágico» turco do Real Madrid destaca-se pelos passes sublimes e pelos dribles com controlo de bola apurado. Com um desempenho fantástico tanto na ala como na posição de criador central, Güler desarma sem esforço as defesas fechadas com cruzamentos milimétricos e remates de longa distância precisos, amadurecendo rapidamente para se tornar um pivô ofensivo de classe mundial.

11. Gavi [Melhor médio «box-to-box» de alta intensidade]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 83 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 78 Dribles (DRI) 85 Defesa (DEF) 68 Pé dominante Direita

Trazendo uma energia incansável, agressividade e uma técnica de elite para o campo, o Gavi é o verdadeiro coração do meio-campo. Ele interrompe agressivamente as jogadas do adversário, ao mesmo tempo que faz a tua equipa passar para o ataque sem esforço, usando o seu excelente equilíbrio e passes curtos, suaves e rápidos.

12. Nico Paz [Melhor Médio Criativo Revelação]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Argentina / Como Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 78 Remate (SHO) 71 Passes (PAS) 77 Drible (DRI) 82 Defesa (DEF) 51 Pé dominante Esquerda

A brilhar no Como, o Paz é um criativo incrivelmente elegante que combina um drible fantástico (82) com uma visão de jogo inteligente. Ele é especialista em avançar para o último terço do campo, oferecendo aos treinadores uma opção de meio-campo super criativa e acessível, cheia de imenso potencial para o futuro.

13. Alejandro Balde [O lateral-esquerdo mais rápido]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 83 Velocidade (PAC) 91 Remate (SHO) 47 Passes (PAS) 75 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Esquerda

Dotado de uma velocidade alucinante de 91, o Balde é uma força assustadora nas sobreposições pelo lado esquerdo. O lateral do Barcelona neutraliza completamente os alas adversários na defesa, ao mesmo tempo que é uma opção ofensiva constante e de elite, graças às suas corridas a alta velocidade e à sua capacidade de centro.

14. Jude Bellingham [Melhor Médio Completo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Inglaterra / Real Madrid Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

Com uma pontuação impressionante de 90 no total, o Bellingham já é o criativo mais completo e dominante do planeta. Ele faz absolutamente tudo: faz desarmes, avança com a bola, marca golos decisivos e domina o campo. É a superestrela perfeita para garantir títulos de imediato.

15. Florian Wirtz [Melhor Orquestrador Criativo de Elite]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / Liverpool Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 54 Pé dominante Direita

O Wirtz é um mestre da criatividade, usando os seus magníficos 88 em passes e 90 em dribles para abrir as defesas à vontade. O maestro alemão manda no ritmo de todos os jogos, oferecendo um fluxo infinito de assistências e momentos brilhantes que decidem os jogos.

16. Pedri [Melhor Maestro da Posse de Bola]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Drible (DRI) 91 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

O típico maestro do meio-campo, o Pedri dita o ritmo dos jogos com uns dribles incríveis (91) e passes de mestre. Ele dá o seu melhor sob pressão, fazendo circular a bola sem esforço em espaços apertados e servindo como o ponto de apoio técnico perfeito para táticas dominantes e orientadas para o controlo.

17. Jamal Musiala [Melhor Médio Ofensivo Criativo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / FC Bayern München Classificação geral (OVR) 88 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 66 Pé dominante Direita

O drible sobrenatural de Musiala aos 90 permite-lhe passar pelos defesas como se fossem cones de treino. Com grande velocidade e finalização certeira dentro da área, a superestrela do Bayern traz puro entretenimento e um rendimento ofensivo letal a qualquer equipa de elite.

Esta lista tem uma mistura de estrelas em ascensão a preços acessíveis e jovens talentos de topo. Jogadores como Jorthy Mokio e Rodrigo Mora são ótimos para um crescimento a longo prazo sem gastares muito, enquanto Lamine Yamal e Jude Bellingham podem fortalecer a tua equipa de imediato. O Endrick é um avançado com enorme potencial e o Gavi é um meio-campista poderoso , capaz de controlar o jogo.

Ao contratar uma mistura de jogadores prontos a jogar e jovens promessas de grande potencial, podes construir uma equipa que ganha agora e continua a melhorar ao longo das épocas. Escolhe com inteligência, treina-os bem e a tua equipa poderá dominar durante anos!

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE EA SPORTS FC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Os melhores jovens jogadores para equipas das divisões inferiores

Nem todos os clubes do EAFC 26 têm o orçamento do Real Madrid ou do Barcelona. Se estiveres a gerir uma equipa mais pequena, vais precisar de jovens jogadores que sejam acessíveis, mas que ainda tenham margem para crescer. Estes jogadores podem não ser superestrelas logo de início, mas com algum tempo e treino, podem tornar-se decisivos e ajudar a tua equipa a subir nas ligas.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Jorthy Mokio 18 Ajax Médio defensivo 6-12 milhões de euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17-25 milhões de euros 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea Lateral esquerdo 21–26 milhões de euros 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo 16-20 milhões de euros 79 86

Estes jogadores são perfeitos para clubes com um orçamento limitado. O Jorthy Mokio é barato, muito jovem e tem um dos maiores potenciais de crescimento, o que faz dele um investimento inteligente para o futuro. O Rodrigo Mora e o Nico Paz já têm as capacidades para ajudar de imediato, enquanto o Vermeeren e o Yıldız trazem equilíbrio, combinando talento e potencial de crescimento.

Ao contratar jogadores como estes, as equipas das divisões inferiores podem construir um núcleo forte que melhora a cada época, dando-lhes uma hipótese real de enfrentar clubes maiores mais tarde no Modo Carreira.

Os melhores jovens jogadores para as equipas das ligas de topo

Os grandes clubes no EAFC 26 não querem apenas talento para o futuro. Precisam de jogadores jovens que possam causar impacto de imediato e continuar a melhorar com o tempo. Estes jogadores já têm classificações elevadas e margem para crescer, o que os torna perfeitos para equipas que querem ganhar troféus enquanto constroem o futuro.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 148–155 milhões de euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 170–180 milhões de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool Meio-campista ofensivo 140–150 milhões de euros 89 92 Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo 130–140 milhões de euros 88 92 Pedri 23 FC Barcelona CM 110–120 milhões de euros 89 90

Estes jovens prodígios estão prontos para brilhar no palco mais importante. O Yamal já é um dos avançados mais empolgantes do futebol, enquanto o Bellingham controla o meio-campo como um veterano. O Wirtz e o Musiala trazem criatividade e talento, e o Pedri é o criador de jogadas perfeito para um futebol baseado na posse de bola.

Com jogadores assim, os grandes clubes podem manter-se dominantes hoje e construir dinastias para o futuro.

Jovens promessas baratas no Modo Carreira do EAFC 26

Se estás a treinar um clube mais pequeno ou a trabalhar com um orçamento apertado, encontrar jovens promessas baratas é a melhor opção. Estes jogadores custam menos do que os grandes nomes, mas ainda assim podem tornar-se estrelas se lhes deres tempo de jogo e treino. Aqui estão 10 das melhores jovens promessas baratas que podes contratar:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Jorthy Mokio 18 Ajax Médio defensivo 6–12 milhões de euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea Lateral esquerdo 21–26 milhões de euros 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo 16–20 milhões de euros 79 86 Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 milhões de euros 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 milhões de euros 78 89 Dean Huijsen 21 Real Madrid ZC 25–30 milhões de euros 82 87 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milhões de euros 81 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 milhões de euros 83 89

Estes jogadores oferecem a melhor combinação entre preço e potencial. Jorthy Mokio é o mais barato e uma das opções mais promissoras a longo prazo, enquanto Rodrigo Mora e Nico Paz já estão prontos para jogar agora sem te custar uma fortuna. O Endrick e o Gavi podem custar um pouco mais, mas podem levar a tua equipa ao topo se investires neles desde cedo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE EA SPORTS FC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Os 26 melhores jovens promessas do EAFC 26

Os jovens promissores têm o potencial de moldar a tua equipa durante anos, mas são apenas uma parte do panorama geral. Abordei todas as posições em detalhe, para que possas descobrir os melhores jovens talentos em todas as áreas.

Os melhores guarda-redes jovens – Um guarda-redes forte é a tua última linha de defesa, e este guia destaca os jovens guarda-redes que têm potencial para se tornarem jogadores de classe mundial. Eles vão dar-te a confiança necessária para avançares, sabendo que a tua baliza está segura.

– Um guarda-redes forte é a tua última linha de defesa, e este guia destaca os jovens guarda-redes que têm potencial para se tornarem jogadores de classe mundial. Eles vão dar-te a confiança necessária para avançares, sabendo que a tua baliza está segura. Os melhores jovens defesas – Reforçar a defesa é fundamental, e estes defesas têm as capacidades e a mentalidade necessárias para o fazer. Vais descobrir estrelas em ascensão que podem tornar-se a espinha dorsal da tua equipa.

– Reforçar a defesa é fundamental, e estes defesas têm as capacidades e a mentalidade necessárias para o fazer. Vais descobrir estrelas em ascensão que podem tornar-se a espinha dorsal da tua equipa. Os melhores jovens médios – Controla o jogo com jovens médios capazes de criar oportunidades, vencer duelos e manter o ritmo a teu favor. Esta lista mostra-te os criadores de jogo e os motores de que qualquer equipa precisa.

– Controla o jogo com jovens médios capazes de criar oportunidades, vencer duelos e manter o ritmo a teu favor. Esta lista mostra-te os criadores de jogo e os motores de que qualquer equipa precisa. Melhores Jovens Avançados – Quando precisares de golos, estes avançados marcam com velocidade, precisão e talento. São as futuras máquinas de golos, prontas para levar a tua equipa a vencer todas as competições.

– Quando precisares de golos, estes avançados marcam com velocidade, precisão e talento. São as futuras máquinas de golos, prontas para levar a tua equipa a vencer todas as competições. Os melhores jogadores – Para além da idade, este guia apresenta os melhores jogadores do EAFC 26 neste momento. Coloca-os no teu plantel e vais elevar instantaneamente o nível da tua equipa.

Continua a dar o teu melhor, continua a procurar novos talentos e vais estar sempre um passo à frente na construção da equipa definitiva!

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba