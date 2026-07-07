Os melhores jogadores do EAFC 26: Estrelas do Modo Carreira que não podes perder

Quando se trata dos melhores jogadores do EAFC 26, incluindo os melhores jogadores baratos do Modo Carreira do FC 26, escolher o plantel certo pode ser decisivo para o sucesso ou o fracasso da tua época. Procurar os melhores jogadores para contratar no FC 26 é o primeiro passo. O EAFC 26 está repleto de jogadores que podem fazer a diferença, desde aqueles que mudam o rumo do jogo, passando pelos jogadores populares do EAFC 26, até às futuras lendas.

Neste guia, reuni os melhores jogadores de que precisas, incluindo os melhores jogadores baratos do Modo Carreira do FC 26, para dares o pontapé de saída na tua jornada e dominares a competição. Entre eles estão alguns dos melhores jogadores para contratar no FC 26 e os jogadores populares do EAFC 26 que os treinadores costumam procurar.

Quer estejas de olho na glória a longo prazo no Modo Carreira ou à procura dos jogadores populares do EAFC26 para dares o pontapé de saída a uma campanha numa liga inferior, esta lista tem tudo o que precisas. Continua a ler para veres quem vai tornar a tua equipa imbatível.

Jogadores com o melhor potencial no Modo Carreira e os melhores jogadores para contratar no FC 26

Quando se trata de construir a melhor equipa do futuro desde o início, escolher os melhores jogadores que o FC 26 oferece logo no início, quer sejam jogadores populares do EAFC26 ou os melhores jogadores baratos do Modo Carreira do FC 26, é crucial para o sucesso a longo prazo. Estes jogadores vão ter um impacto imediato no teu clube no Modo Carreira, um dos modos mais emocionantes que já abordei na minha análise do EA Sports FC 26. Começando com as bases certas, podes construir uma equipa que evolui à medida que avanças, preparando-te para a glória nas próximas épocas.

No EAFC 26, analisei os melhores jogadores com a classificação mais alta, incluindo aqueles que podem tornar-se estrelas de nível mundial em apenas algumas épocas. Também analisamos os melhores jogadores baratos que o Modo Carreira do FC 26 tem para oferecer. Isto inclui estrelas consagradas e jogadores populares e em ascensão do EAFC 26 para o teu plantel. Desde as estrelas em ascensão nas ligas europeias até aos melhores jogadores para contratar no FC 26 que já estão no teu radar, esta lista é a tua referência para garantir que a tua equipa está preparada para o futuro.

Quer o teu objetivo seja desenvolver futuras superestrelas , procurar os melhores jogadores baratos que o Modo Carreira do FC 26 oferece ou misturar jogadores populares do EAFC26 com jogadores experientes e cheios de potencial, este guia foi concebido para te ajudar a começar em grande e a manter-te forte. Vamos ver os jogadores-chave que deves procurar desde o primeiro dia e como eles vão moldar o futuro da tua equipa.

Quer o teu objetivo seja formar futuras superestrelas , procurar os melhores jogadores baratos que o Modo Carreira do FC 26 tem para oferecer ou misturar jogadores experientes com imenso potencial, este guia foi concebido para te ajudar a começar em grande e a manter-te forte. Vamos dar uma olhadela nos jogadores-chave que deves procurar logo desde o primeiro dia e como eles vão moldar o futuro do teu plantel. Depois, vamos dar uma olhadela nos jogadores populares do EAFC26, nos melhores jogadores para contratar no FC 26 e nos melhores jogadores baratos que o Modo Carreira do FC 26 tem para oferecer.

Os melhores jogadores que podes comprar no Modo Carreira do FC 26

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104-110 milhões de euros 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ST 160-165 milhões de euros 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85-90 milhões de euros 90 90 Rodri 29 Manchester City Médio defensivo 115-120 milhões de euros 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool ZC 57-62 milhões de euros 90 90 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 175-180 milhões de euros 90 94 Erling Haaland 25 Manchester City ST 157-162 milhões de euros 90 92 Raphinha 28 FC Barcelona LM 97-102 milhões de euros 89 89 Achraf Hakimi 26 PSG Lateral direito 78-83 milhões de euros 89 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 141-146 milhões de euros 89 95 Vitinha 25 PSG CM 77-82 milhões de euros 89 91 Gianluigi Donnarumma 26 Manchester City Guarda-redes 76-80 milhões de euros 89 91 Pedri 22 FC Barcelona CM 110-115 milhões de euros 89 93 Joshua Kimmich 30 FC Bayern de Munique Médio defensivo 78-83 milhões de euros 89 89 Alisson Becker 32 Liverpool Guarda-redes 55-60 milhões de euros 89 89 Harry Kane 32 FC Bayern de Munique ST 118-123 milhões de euros 89 89 Federico Valverde 27 Real Madrid Médio 120-125 milhões de euros 89 90 Vini Jr. 25 Real Madrid Extremo esquerdo 172-177 milhões de euros 89 92 Florian Wirtz 22 Liverpool CAM 144-149 milhões de euros 89 93 Thibaut Courtois 33 Real Madrid Guarda-redes 51-56 milhões de euros 89 89

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1. Mohammed Salah [O extremo de elite mais consistente]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 33 / Egito / Liverpool Classificação geral (OVR) 91 Velocidade (PAC) 89 Remate (SHO) 88 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 45 Físico (Phy) 76 Pé dominante Esquerda

Mohamed Salah continua a ser um verdadeiro talismã para o Liverpool e uma das principais opções ofensivas. Combinando finalização certeira, aceleração explosiva e dribles excecionais, o extremo egípcio mantém uma classificação de 91, a mais alta a par de outros jogadores. É o melhor ala direito do EAFC 26, um dos jogadores mais populares do EAFC 26, capaz de elevar instantaneamente qualquer equipa de topo do Modo Carreira ao estatuto de campeã.

2. Kylian Mbappé [Ultimate Fast Forward]

Atributo Valor Idade/País/Clube 27 / França / Real Madrid Classificação geral (OVR) 91 Velocidade (PAC) 97 Remate (SHO) 90 Passes (PAS) 81 Drible (DRI) 92 Defesa (DEF) 37 Físico (Phy) 76 Pé dominante Direita

O Kylian Mbappé é uma presença assustadora para qualquer defesa, com uma velocidade inigualável de 97. Depois da sua transferência muito falada para o Real Madrid, o francês oferece a combinação perfeita entre velocidade de classe mundial, dribles de elite e finalização letal. Com uma classificação de potencial de 94, ele é uma peça central desta geração para alcançares a glória no Modo Carreira.

3. Ousmane Dembélé [O atacante mais imprevisível]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 29 / França / PSG Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 91 Remate (SHO) 88 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 93 Defesa (DEF) 50 Físico (Phy) 69 Pé dominante Direita

A jogar como avançado de alto nível no PSG, o Ousmane Dembélé causa o caos nas defesas adversárias com os seus incríveis 93 em dribles e 91 em velocidade. Capaz de esticar as defesas e de decidir jogos renhidos sozinho, destaca-se como uma opção incrivelmente dinâmica na ala ou na frente de ataque para treinadores que procuram brilho imediato.

4. Rodri [Melhor meio-campista]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 29 / Espanha / Manchester City Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 65 Remate (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 84 Defesa (DEF) 86 Físico (Phy) 85 Pé dominante Direita

O Rodri dá uma estabilidade e um controlo inigualáveis no coração do meio-campo do Manchester City. Apesar de não ter grande velocidade, a sua perceção tática de classe mundial, os passes precisos e o domínio físico fazem dele o melhor médio defensivo. É essencial para os treinadores que querem ditar o ritmo do jogo e neutralizar completamente os contra-ataques pelo centro, o que faz dele um dos melhores médios defensivos do EAFC 26.

5. Virgil van Dijk [O pilar da defesa]

Atributo Valor Idade/País/Clube 34 / Países Baixos / Liverpool Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 73 Remate (SHO) 60 Passes (PAS) 72 Drible (DRI) 72 Defesa (DEF) 90 Físico (Phy) 87 Pé dominante Direita

Mesmo aos 34 anos, Virgil van Dijk continua a ser a referência máxima entre os centrais. O capitão do Liverpool tem uns valores de elite: 90 em defesa e 87 em físico, o que o torna completamente imbatível nos duelos aéreos e nas disputas físicas. É a solução perfeita e imediata para reforçar a tua defesa e garantir jogos sem sofrer golos, o que faz dele um dos melhores centrais do EAFC 26.

6. Jude Bellingham [O médio mais completo]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Inglaterra / Real Madrid Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 78 Físico (Phy) 85 Pé dominante Direita

O Jude Bellingham é uma força da natureza que faz de tudo pelo Real Madrid. Com apenas 22 anos, já tem uma classificação geral de 90 e um potencial impressionante de 94. As suas qualidades equilibradas em dribles, remates e físico permitem-lhe dominar como um motor de jogo de área a área ou como um criativo criador de jogadas.

7. Erling Haaland [A verdadeira máquina de golos]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 25 / Noruega / Manchester City Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 86 Remate (SHO) 91 Passes (PAS) 70 Drible (DRI) 80 Defesa (DEF) 45 Físico (Phy) 88 Pé dominante Esquerda

Erling Haaland é uma verdadeira máquina física no ataque do Manchester City. Combinando um atributo letal de remate de 91 com uma enorme capacidade física de 88, o avançado norueguês foi feito para intimidar os defesas centrais e marcar à vontade. Com um potencial de 92, garante o domínio a longo prazo da tua linha de frente.

8. Raphinha [O extremo criativo mais versátil]

Atributo Valor Idade/País/Clube 29 / Brasil / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 91 Remate (SHO) 84 Passes (PAS) 85 Drible (DRI) 87 Defesa (DEF) 53 Físico (Phy) 75 Pé dominante Esquerda

Como um dos melhores alas esquerdos do EAFC 26, o Raphinha brilha no FC Barcelona como uma força enérgica e criativa nas alas. Com 91 de velocidade e estatísticas bem equilibradas de passe e drible, o brasileiro oferece excelente amplitude de jogo e grande capacidade defensiva. É a escolha ideal para equipas de topo que precisam de flexibilidade tática e um jogo pelas alas incansável.

9. Achraf Hakimi [Lateral mais explosivo]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 27 / Marrocos / PSG Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 92 Remate (SHO) 79 Passes (PAS) 82 Dribles (DRI) 83 Defesa (DEF) 82 Físico (Phy) 79 Pé dominante Direita

Achraf Hakimi é um lateral-direito ofensivo de primeira linha, com uma velocidade incrível de 92. Fundamental para os treinadores que apostam em laterais que se sobreponham, o internacional marroquino representa uma ameaça ofensiva constante para o PSG sem comprometer as suas funções defensivas, o que faz dele um investimento caro, mas seguro, para os clubes de topo.

10. Lamine Yamal [Jovem promissão com maior potencial]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 23 Físico (Phy) 53 Pé dominante Esquerda

O Lamine Yamal é um adolescente incrivelmente empolgante. Com apenas 18 anos, a sua classificação base disparou para 89, apoiada por um potencial alucinante de 95. Com 90 em dribles e uma visão de jogo excecional, esta sensação do Barcelona é o investimento a longo prazo ideal para garantir o sucesso do teu ataque no Modo Carreira nas próximas épocas.

11. Vitinha [O melhor maestro do meio-campo]

Atributo Valor Idade/País/Clube 26 / Português / PSG Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 75 Físico (Phy) 70 Pé dominante Direita

O Vitinha é o coração criativo do meio-campo do PSG. Com uns valores fantásticos de 90 em dribles e 86 em passes, o criativo português é especialista em manter a posse de bola, manobrar em espaços apertados e dar passes que rompem as linhas defensivas. Com um potencial de 91, tem muito espaço para evoluir e tornar-se um dos melhores do mundo sob a tua orientação.

12. Gianluigi Donnarumma [O jovem guarda-redes mais dominante]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 27 / Itália / Manchester City Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 89 Controlo de bola (HAN) 83 Chutes (KIC) 81 Reflexos (REF) 90 Velocidade (SPD) 53 Posicionamento (POS) 86 Pé dominante Direita

Incluído na secção do Manchester City neste guia, o Gianluigi Donnarumma é uma presença imponente e fiável entre os postes. Aos 26 anos, combina instintos de guarda-redes de elite e alcance físico com um potencial sólido de 91. É a solução perfeita a longo prazo para garantir uma defesa de classe mundial durante uma década.

13. Pedri [Melhor criador de jogadas]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Drible (DRI) 91 Defesa (DEF) 78 Físico (Phy) 77 Pé dominante Direita

O Pedri é um técnico magistral que dita o ritmo dos jogos do FC Barcelona com facilidade. Com um atributo de drible de elite de 91, este jogador de 22 anos consegue furar-se por meio-campos densos com facilidade. Com uma classificação de potencial de 93, é uma peça-chave criativa de primeira linha, capaz de liderar as tuas jogadas no meio-campo durante muitas épocas.

14. Joshua Kimmich [O jogador versátil mais inteligente]

Atributo Valor Idade/País/Clube 31 / Alemanha / FC Bayern de Munique Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 74 Passes (PAS) 89 Drible (DRI) 84 Defesa (DEF) 83 Físico (Phy) 79 Pé dominante Direita

Joshua Kimmich traz uma inteligência tática de elite e uma versatilidade inigualável ao FC Bayern München. Com uma pontuação excecional de 89 em passes, destaca-se por romper as linhas defensivas e fazer cruzamentos milimétricos. O seu posicionamento defensivo robusto faz dele um criador de jogo recuado ou um médio defensivo de primeira linha para qualquer equipa com potencial para ganhar o campeonato.

15. Alisson Becker [Guarda-redes mais fiável nos momentos decisivos]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 33 / Brasil / Liverpool Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 86 Controlo de bola (HAN) 85 Chutes (KIC) 86 Reflexos (REF) 89 Velocidade (SPD) 56 Posicionamento (POS) 90 Pé dominante Direita

O Alisson Becker continua a ser uma pedra fundamental do Liverpool. Aclamado pelo seu posicionamento excecional, distribuição de bola e capacidade de defender no um contra um, o internacional brasileiro dá segurança imediata e de alto nível à defesa. É uma escolha fenomenal para treinadores que precisam de um guarda-redes de topo, calmo e pronto a jogar, para ganhar troféus importantes já.

16. Harry Kane [Melhor avançado centro que joga mais recuado]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 32 / Inglaterra / FC Bayern München Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 64 Remate (SHO) 92 Passes (PAS) 83 Dribles (DRI) 82 Defesa (DEF) 48 Físico (Phy) 82 Pé dominante Direita

O Harry Kane é um dos jogadores mais fiáveis e populares do EAFC26 e o finalizador mais certeiro do FC Bayern München, com um atributo de remate excecional de 92. Embora não tenha uma velocidade de elite, o seu jogo de ligação de classe mundial, a capacidade de segurar a bola e o atributo de passe de 83 permitem-lhe recuar para criar oportunidades, tornando-o um talismã de elite para esquemas táticos baseados na posse de bola.

17. Federico Valverde [O motor mais incansável do meio-campo]

Atributo Valor Idade/País/Clube 27 / Uruguai / Real Madrid Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 88 Remate (SHO) 84 Passes (PAS) 84 Drible (DRI) 84 Defesa (DEF) 83 Físico (Phy) 85 Pé dominante Direita

O Federico Valverde é uma verdadeira máquina no meio-campo do Real Madrid, oferecendo uma cobertura incrível com a sua velocidade de 88. O uruguaio apresenta estatísticas incrivelmente equilibradas em todas as áreas, combinando um elevado ritmo de trabalho defensivo com remates de longa distância potentes e domínio físico. É o motor de meio-campo definitivo para injetar energia em qualquer equipa.

18. Vini Jr. [Extremos mais dinâmico e habilidoso]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 25 / Brasil / Real Madrid Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 95 Remate (SHO) 84 Passes (PAS) 81 Drible (DRI) 91 Defesa (DEF) 29 Físico (Phy) 69 Pé dominante Direita

O Vini Jr. é um pesadelo espetacular para os laterais, a aterrorizar as alas com 95 de velocidade e 91 de drible. A superestrela do Real Madrid consegue romper as linhas defensivas sem esforço e virar jogos num piscar de olhos com o seu talento natural. Com um potencial de 92, é uma opção ofensiva de elite e a longo prazo para qualquer treinador no modo Carreira.

19. Florian Wirtz [Melhor Visionário Criativo]

Atributo Valor Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / Liverpool Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Dribles (DRI) 90 Defesa (DEF) 54 Físico (Phy) 67 Pé dominante Direita

Incluído no Liverpool nesta edição, o Florian Wirtz é um jogador criativo fenomenal com apenas 22 anos. Com 90 em dribles e 88 em passes, este criativo alemão tem um potencial espetacular de 93. Ele destaca-se a jogar entre as linhas e a desmontar as defesas, o que faz dele um alvo essencial para quem procura um criativo moderno.

20. Thibaut Courtois [O melhor guarda-redes nas jogadas aéreas]

Thibaut Courtois usa a sua estatura imponente para dominar a área do Real Madrid. Um guarda-redes verdadeiramente de elite, o belga oferece uma segurança aérea inigualável e defesas reflexas incríveis. É a aposta defensiva perfeita para qualquer treinador que queira proteger a baliza e garantir jogos sem sofrer golos desde o primeiro dia.

Atributo Valor Idade/País/Clube 34 / Bélgica / Real Madrid Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 85 Controlo de bola (HAN) 89 Chutes (KIC) 76 Reflexos (REF) 90 Velocidade (SPD) 46 Posicionamento (POS) 88 Pé preferencial Direita

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Aqui vai a minha opinião: se queres jogar ao mais alto nível, o Kylian Mbappé e o Erling Haaland são verdadeiros divisores de águas – vão dar cabo das defesas o dia inteiro. O Jude Bellingham e o Virgil van Dijk também são escolhas sólidas, se quiseres reforçar o teu meio-campo e a tua defesa. Mas se estás à procura de futuras estrelas, o Lamine Yamal e o Vitinha são verdadeiros achados para o futuro. Não te esqueças de dar uma vista de olhos na secção sobre os jogadores populares do EAFC26 e os melhores jogadores baratos no Modo Carreira do FC 26, para encontrares boas opções a preços acessíveis.

Os melhores jogadores para equipas das divisões inferiores

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação de potencial Uğurcan Çakır 29 Galatasaray Guarda-redes 15-20 milhões de euros 80 81 Wilfried Singo 24 Galatasaray Zagueiro 29-34 milhões de euros 80 85 Georgiy Sudakov 23 SL Benfica Meio-campista ofensivo 43-48 milhões de euros 80 87 Evann Guessand 24 Aston Villa RW 21-26 milhões de euros 79 83 Darwin Núñez 26 Al Hilal ST 29M-34M 79 83

Para as equipas das divisões inferiores, os que realmente se destacam são os melhores jogadores baratos que o Modo Carreira do FC 26 tem para oferecer, pois trazem um potencial enorme sem custar uma fortuna. São os melhores jogadores para contratares no FC 26, seja qual for o teu orçamento. O Uğurcan Çakır oferece uma fiabilidade sólida na baliza, enquanto o Wilfried Singo é um excelente lateral com velocidade e perigo ofensivo.

Georgiy Sudakov é um motor no meio-campo capaz de ditar o ritmo do jogo, e Evann Guessand é uma estrela em ascensão no ataque, pronto para crescer. Quanto a Darwin Núñez, é uma verdadeira ameaça com a sua velocidade e potência, perfeito para dar o salto para as grandes ligas se tiveres o plano de desenvolvimento certo.

Os melhores jogadores para as equipas das ligas de topo

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104-110 milhões de euros 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ST 160-165 milhões de euros 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85-90 milhões de euros 90 90 Rodri 29 Manchester City Médio defensivo 115-120 milhões de euros 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool ZC 57-62 milhões de euros 90 90

Para as equipas das ligas de topo, embora estrelas como o Mohamed Salah e o Kylian Mbappé sejam escolhas óbvias, até elas podem beneficiar de procurar os melhores jogadores para contratar no FC 26 e os melhores jogadores baratos no Modo Carreira do FC 26, para reforçar o plantel. O Rodri e o Virgil van Dijk trazem aquela estabilidade e controlo de que precisas ao mais alto nível. E se quiseres alguém dinâmico, o Ousmane Dembélé é perfeito para abrir as defesas e criar o caos.

Os melhores jogadores baratos no Modo Carreira do EA FC 26

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Dominik Livaković 30 Girona FC Guarda-redes 16-21 milhões de euros 80 81 Myles Lewis-Skelly 18 Arsenal Lateral esquerdo 17-22 milhões de euros 78 87 Mario Pašalić 30 Bergamo Calcio Médio 20-25 milhões de euros 80 80 Ethan Nwaneri 18 Nápoles RW 13-18 milhões de euros 76 87 Ermedin Demirović 27 VfB Stuttgart ST 21-26 milhões de euros 80 80

Se estás a montar um plantel com um orçamento limitado, estes são os melhores jogadores para contratares no FC 26 e as joias de que precisas. O Dominik Livaković é um guarda-redes sólido que não te vai deixar na ruína, mas que consegue segurar as pontas. O Myles Lewis-Skelly é um dos melhores laterais-esquerdos do EAFC 26, com grande potencial para reforçar a defesa.

Mario Pašalić é um jogador versátil e experiente que se adapta a qualquer posição. Ethan Nwaneri é uma promessa a seguir de olho no futuro, e Ermedin Demirović tem o instinto de avançado para te garantir golos, tudo por um preço baixo. Perfeito para equipas que querem crescer com um orçamento apertado!

Os melhores jovens promissores do EAFC 26

Os jovens promissores podem mudar completamente o futuro do teu plantel, e eu preparei mais guias que destacam os melhores talentos em todas as posições. Dá uma vista de olhos e enche o teu plantel com jogadores que vão brilhar durante anos.

Os melhores guarda-redes jovens – Ter um guarda-redes de confiança é a espinha dorsal de qualquer grande equipa. Este guia mostra-te os melhores guarda-redes jovens, prontos para proteger a tua baliza com confiança.

– Ter um guarda-redes de confiança é a espinha dorsal de qualquer grande equipa. Este guia mostra-te os melhores guarda-redes jovens, prontos para proteger a tua baliza com confiança. Os melhores jovens defesas – É na defesa que se fazem os campeões, e estes jovens promissores têm a garra e o potencial para neutralizar até os avançados mais complicados. Vais descobrir futuras lendas capazes de ser o pilar da tua defesa durante várias épocas.

– É na defesa que se fazem os campeões, e estes jovens promissores têm a garra e o potencial para neutralizar até os avançados mais complicados. Vais descobrir futuras lendas capazes de ser o pilar da tua defesa durante várias épocas. Os melhores jovens médios – Desde criadores de jogo capazes de dar passes impossíveis até corredores incansáveis que controlam o ritmo, esta lista tem o melhor dos dois mundos. Estes médios trazem equilíbrio e criatividade a todos os jogos.

– Desde criadores de jogo capazes de dar passes impossíveis até corredores incansáveis que controlam o ritmo, esta lista tem o melhor dos dois mundos. Estes médios trazem equilíbrio e criatividade a todos os jogos. Melhores jovens avançados – São os golos que ganham jogos, e este guia apresenta os jovens talentos mais perigosos, capazes de colocar a bola no fundo da baliza. Com velocidade, talento e instinto de matador, foram feitos para pôr os defesas a suar.

– São os golos que ganham jogos, e este guia apresenta os jovens talentos mais perigosos, capazes de colocar a bola no fundo da baliza. Com velocidade, talento e instinto de matador, foram feitos para pôr os defesas a suar. Os melhores jovens jogadores – Queres um guia completo com os melhores de todas as posições? Este resumo destaca os jogadores sub-23 mais empolgantes do EAFC 26, oferecendo-te o atalho definitivo para a descoberta de talentos.

Continua a dar o teu melhor e encontra o talento que vai levar a tua equipa ao próximo nível!

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