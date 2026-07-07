Os melhores jovens médios do EAFC 26 são o cerne de qualquer equipa de sucesso. No EAFC 26, a diferença reside muitas vezes nos jogadores que combinam velocidade, desarmes e passes na mesma medida. Sem eles, a posse de bola escapa-se com demasiada facilidade e os ataques perdem o seu impacto.

No Modo Carreira, investir em jovens médios é uma estratégia a longo prazo . Eles podem subir várias classificações ao longo de algumas épocas, tornando-se pilares da tua equipa e ativos com elevado valor de revenda.

Alguns jovens promissores destacam-se como criadores de jogo recuados, outros trazem uma energia incansável para cobrir cada pedaço de relva, enquanto uns poucos selecionados conseguem fazer tudo. Ao focares-te tanto em jovens prodígios com enorme potencial de crescimento como em talentos já consagrados, vais saber exatamente quem pode transformar o teu meio-campo.

Jovens médios com o melhor potencial no Modo Carreira do EA FC 26

No EAFC 26, os jovens médios são um fator-chave para determinar o quão competitivo será o teu jogo no Modo Carreira após apenas algumas épocas. As opções mais valiosas a ter em conta são aquelas com uma pontuação geral inicial forte e um potencial elevado, que muitas vezes atingem valores na casa dos 80 ou até dos 90. Estes jogadores oferecem-te qualidade imediata e crescimento a longo prazo.

Muitos dos melhores jovens médios do EAFC 26 vêm de academias de elite, enquanto outros são verdadeiras joias escondidas em clubes mais pequenos. Contratá-los cedo poupa-te em futuras taxas de transferência e dá-te controlo sobre o seu percurso de desenvolvimento. Dependendo das tuas táticas, podes precisar de um médio defensivo para proteger a linha defensiva, de um criativo para desmontar as defesas adversárias ou de um médio «box-to-box» que contribua em ambos os lados do campo.

O foco aqui está nos jovens promissores do meio-campo FC26, que se destacam graças ao seu potencial de crescimento e às suas qualidades gerais. São estes os jogadores que podem tornar-se os pilares da tua equipa, oferecendo a combinação certa de impacto imediato e capacidade futura de nível mundial. Construir a equipa à volta deles garante que o teu meio-campo domine nos próximos anos.

Nome do jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Vitinha 26 Paris SG Médio 77 milhões de euros 89 91 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo / Meio-campista central 180 milhões de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool Meio-campista ofensivo 140 milhões de euros 89 93 Declan Rice 27 Arsenal Médio defensivo 85 milhões de euros 87 88 Nico Williams 23 Athletic Club LM 79 milhões de euros 86 89 Ryan Gravenberch 24 Liverpool Médio defensivo 54 milhões de euros 85 87 Enzo Fernández 25 Chelsea Médio central 52 milhões de euros 84 87 Xavi Simons 23 Spurs Meio-campista ofensivo 65 milhões de euros 84 89 Gavi 21 FC Barcelona CM 55 milhões de euros 83 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 200 milhões de euros 89 95

Quem são os melhores jovens médios que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

A melhor opção a longo prazo é, sem dúvida, o Lamine Yamal, que já tem 89 com apenas 17 anos e ainda tem margem para chegar aos 95. O Bellingham é quem eu o colocaria ao lado, pois ele traz o equilíbrio e a liderança de que precisas logo de cara.

Embora outros jogadores, como o Rice ou o Gravenberch, sejam de classe mundial, para mim, a combinação do potencial do Yamal com a versatilidade do Bellingham é a forma mais inteligente de construir um meio-campo que se mantenha ao longo de várias épocas.

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1. Vitinha [O Melhor Ditador do Ritmo]

O Vitinha é um extraordinário metrónomo do meio-campo que se destaca na manutenção da posse de bola e na mudança do ímpeto tático. Dotado de um passe brilhante e de um drible de classe mundial, ele desliza sem esforço por formações de pressão alta, o que faz dele a opção perfeita para ancorar uma estrutura orientada para a posse de bola em qualquer equipa de elite.

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 26 / Portugal / Paris SG Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 75 Pé dominante Direita

2. Jude Bellingham [O melhor maestro completo do meio-campo]

O Bellingham continua a ser a referência máxima para os médios multifuncionais. Com qualidades de elite na defesa, na distribuição e nas chegadas precisas ao último terço do campo, ele transforma o teu meio-campo numa força imparável num instante. Ele domina os jogos com o seu domínio físico e uma liderança sem igual, garantindo um valor inigualável para o plantel a longo prazo.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Inglaterra / Real Madrid Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

3. Florian Wirtz [O melhor criativo puro]

O Wirtz é um trunfo incrível para esquemas ofensivos que apostam muito na abertura de espaços. Dotado de uma magnífica classificação de 88 em passes e de um controlo de drible de 90, ele executa passes em profundidade que rasgam a defesa sem qualquer esforço. É ideal para treinadores que usam linhas de ataque fluidas e que querem um fluxo constante de assistências para golo.

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / Liverpool Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 54 Pé dominante Direita

4. Declan Rice [Melhor âncora defensiva de elite]

O Rice é sinónimo de segurança absoluta para a tua linha defensiva. Um especialista em intercepções, com uma resistência notável e uma disciplina de marcação exemplar, ele consegue travar contra-ataques sozinho, antes mesmo que estes cheguem a ameaçar a tua área. Contrata-o se as tuas táticas precisarem de um escudo super fiável para dar liberdade aos teus colegas mais criativos e com vocação ofensiva.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 27 / Inglaterra / Arsenal Classificação geral (OVR) 87 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 73 Passes (PAS) 84 Drible (DRI) 80 Defesa (DEF) 83 Pé dominante Direita

5. Nico Williams [Melhor médio-lateral elétrico]

Com uma ameaça vertical explosiva nas alas, o Williams usa a sua velocidade alucinante (93) e os seus dribles engenhosos para dar cabo dos laterais na ala. A sua grande agilidade permite-lhe passar facilmente de zonas mais recuadas diretamente para os perigosos corredores do avançado central.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Espanha / Athletic Club Classificação geral (OVR) 86 Velocidade (PAC) 93 Remate (SHO) 76 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 87 Defesa (DEF) 36 Pé dominante Direita

6. Ryan Gravenberch [Melhor médio defensivo com grande potencial de crescimento]

O Gravenberch tornou-se um elemento estrutural fundamental. Combinando uma constituição física imponente com passes curtos precisos e um posicionamento defensivo sólido, neutraliza com eficácia tanto os duelos aéreos como os no solo. Oferece uma margem incrível para personalização tática à medida que a tua equipa vai evoluindo ao longo de várias épocas.

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 24 / Holanda / Liverpool Classificação geral (OVR) 85 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 76 Passes (PAS) 81 Dribles (DRI) 85 Defesa (DEF) 81 Pé dominante Direita

7. Enzo Fernández [Melhor criador de jogo recuado]

O Enzo foi feito para orquestrar o jogo a partir do meio-campo mais recuado. A sua excecional pontuação de 85 em passes permite-lhe fazer passes longos e transversais que rapidamente desestabilizam as formações adversárias. É perfeito para uma construção de jogo metódica, mantendo a tua equipa firmemente no controlo do ritmo do jogo.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 25 / Argentina / Chelsea Classificação geral (OVR) 84 Velocidade (PAC) 68 Remate (SHO) 75 Passes (PAS) 85 Dribles (DRI) 81 Defesa (DEF) 73 Pé dominante Direita

8. Xavi Simons [Melhor médio ofensivo de alta agilidade]

O Simons representa uma ameaça direta incrível pelos corredores centrais. Com um trabalho técnico preciso e uma aceleração rápida, destaca-se por receber a bola na virada e avançar diretamente contra os defesas-centrais estáticos. A sua versatilidade tática na linha de frente torna-o um trunfo ofensivo essencial.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Holanda / Spurs Classificação geral (OVR) 84 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 87 Defesa (DEF) 56 Pé dominante Direita

9. Gavi [Melhor motor de alta intensidade]

A determinação incansável, combinada com a técnica de elite da academia do Barcelona, faz do Gavi uma peça insubstituível. Ele pressiona agressivamente para recuperar bolas perdidas, ao mesmo tempo que usa o seu excelente controlo de bola para tirar a tua equipa de situações difíceis com facilidade, frustrando as linhas adversárias durante os 90 minutos completos.

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 83 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 78 Dribles (DRI) 85 Defesa (DEF) 68 Pé dominante Direita

10. Lamine Yamal [O melhor jovem promissor da geração]

O Yamal é um verdadeiro «cheat code» no Modo Carreira. Com apenas 18 anos, já tem uma classificação base de elite de 89, complementada por um magnífico drible de 90 e uma visão de jogo de alto nível. Ele representa a pedra angular fundamental para garantir uma década de domínio nacional ininterrupta.

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 23 Pé dominante Esquerdo

Os melhores jovens médios das equipas das divisões inferiores

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Elliot Anderson 23 Nott’m Forest Médio defensivo 25 milhões de euros 80 84 Harvey Elliott 23 Aston Villa CM 32 milhões de euros 78 86 Marc Casadó 22 FC Barcelona Médio defensivo 12 milhões de euros 79 86

Para jogos guardados no Modo Carreira em divisões inferiores, o valor é tudo, e estes três destacam-se. Elliot Anderson é uma excelente opção no meio-campo defensivo, oferecendo equilíbrio e fiabilidade sem o custo de uma superestrela. A sua classificação geral de 80 torna-o útil de imediato, enquanto o baixo valor de mercado significa que podes investir noutras áreas do plantel.

Harvey Elliott é outra escolha inteligente, um médio experiente com velocidade e criatividade, capaz de dar às equipas das divisões inferiores a qualidade necessária para desafiar as divisões superiores. Além disso, tem uma margem de crescimento incrível, podendo chegar aos 86 no futuro.

Por fim, o Marc Casadó é uma opção acessível para o meio-campo defensivo, ideal para treinadores que procuram consistência e alguém capaz de ajudar a defesa. Pessoalmente, gosto mais do Harvey Elliott, pois ele traz controlo ao meio-campo e dá à tua equipa um núcleo forte em torno do qual se pode construir a estratégia para lutar pela promoção.

Os melhores jovens médios para equipas das ligas de topo

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado Classificação atual Classificação de potencial Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 200 milhões de euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo / Meio-campista 180 milhões de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool Meio-campista ofensivo 140 milhões de euros 89 93

Para as equipas das ligas de topo, estes três médios destacam-se como as opções mais valiosas. O Lamine Yamal tem o potencial máximo mais elevado, com 95, e apesar de ter só 17 anos, já joga como alguém pronto para a competição de elite. Pessoalmente, vejo-o como uma contratação de luxo para clubes com orçamentos generosos. O preço dele é altíssimo, mas se queres um jogador em torno do qual construir toda a tua equipa, ele vale a pena.

O Jude Bellingham é, na minha opinião, o investimento mais seguro. Aos 21 anos, já se afirmou como um dos melhores na sua posição, com uma combinação de habilidade técnica e liderança que poucos outros oferecem. Se tivesse de escolher um jogador para transformar instantaneamente um meio-campo, seria ele.

O Florian Wirtz é diferente, mais uma força criativa. Gosto dele para treinadores que gostam de futebol de posse de bola, já que a sua visão de jogo faz dele um verdadeiro criador de jogadas.

Jogadores-maravilha baratos para o meio-campo no Modo Carreira do EA FC 26

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado Classificação atual Classificação potencial Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM 2,0 milhões de euros 68 84 Christian Comotto 18 Spezia CM 1,5 milhões de euros 61 82 Sverre Nypan 19 Middlesbrough CM 15,0 milhões de euros 69 86

Se estiveres a treinar um clube mais pequeno, estes três jovens talentos do meio-campo do EAFC 26 são aqueles que eu iria considerar logo de cara. O Tygo Land parece ser a aposta mais segura: barato, equilibrado e já a dar sinais de que vai tornar-se um criador de jogo de confiança.

O Christian Comotto é uma verdadeira aposta, mas por 1,5 milhões de euros quase não arriscas nada, e adoro ter um jogador de 17 anos no plantel que te pode surpreender com o tempo.

O Sverre Nypan é o mais caro dos três, mas, sinceramente, eu ainda assim o contrataria se tivesse orçamento, porque joga muito acima da sua classificação e tem um potencial máximo de 86. Pessoalmente, contrataria o Comotto primeiro, emprestá-lo-ia por uma época e depois traria-o de volta como titular; é esse tipo de jogada que torna o Modo Carreira divertido.

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Os melhores jovens jogadores do EAFC 26

Os médios podem comandar qualquer jogo, mas é um plantel repleto de jovens talentos que mantém as partidas no Modo Carreira sempre novas e gratificantes. Analisei as melhores opções em todas as posições para que saibas sempre quem deves ir observar a seguir.

Os melhores guarda-redes jovens – Todas as equipas precisam de um guarda-redes de confiança, e estes têm o talento para se tornarem guarda-redes de classe mundial. Vão dar-te confiança na defesa enquanto te concentras em construir o resto do teu plantel.

– Todas as equipas precisam de um guarda-redes de confiança, e estes têm o talento para se tornarem guarda-redes de classe mundial. Vão dar-te confiança na defesa enquanto te concentras em construir o resto do teu plantel. Os melhores jovens defesas – Uma linha defensiva sólida é a base de qualquer grande equipa. Este guia apresenta os defesas com a força, a disciplina e o potencial para se tornarem líderes de longa duração na defesa.

– Uma linha defensiva sólida é a base de qualquer grande equipa. Este guia apresenta os defesas com a força, a disciplina e o potencial para se tornarem líderes de longa duração na defesa. Os melhores jovens avançados – Os golos mudam os jogos, e estes avançados trazem o ritmo e a precisão necessários para que isso aconteça. São os jovens avançados que podem tornar-se ameaças imparáveis na frente de ataque.

– Os golos mudam os jogos, e estes avançados trazem o ritmo e a precisão necessários para que isso aconteça. São os jovens avançados que podem tornar-se ameaças imparáveis na frente de ataque. Melhores Jovens Jogadores – Para uma visão geral completa das estrelas mais brilhantes do EAFC 26, este guia reúne os melhores jogadores com menos de 23 anos em todas as posições. É o teu atalho para montares uma equipa repleta de futuros ícones.

– Para uma visão geral completa das estrelas mais brilhantes do EAFC 26, este guia reúne os melhores jogadores com menos de 23 anos em todas as posições. É o teu atalho para montares uma equipa repleta de futuros ícones. Melhores jogadores – Às vezes, só precisas de qualidade comprovada de imediato. Este artigo destaca os jogadores mais bem cotados do EAFC 26, capazes de liderar a tua equipa desde o primeiro dia.

Começa pelo núcleo, acrescenta o brilho e vais ter uma equipa no Modo Carreira preparada para dominar nas próximas épocas.