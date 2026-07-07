Os melhores jovens médios do EAFC 26
Os melhores jovens médios do EAFC 26 são o cerne de qualquer equipa de sucesso. No EAFC 26, a diferença reside muitas vezes nos jogadores que combinam velocidade, desarmes e passes na mesma medida. Sem eles, a posse de bola escapa-se com demasiada facilidade e os ataques perdem o seu impacto.
No Modo Carreira, investir em jovens médios é uma estratégia a longo prazo. Eles podem subir várias classificações ao longo de algumas épocas, tornando-se pilares da tua equipa e ativos com elevado valor de revenda.
Alguns jovens promissores destacam-se como criadores de jogo recuados, outros trazem uma energia incansável para cobrir cada pedaço de relva, enquanto uns poucos selecionados conseguem fazer tudo. Ao focares-te tanto em jovens prodígios com enorme potencial de crescimento como em talentos já consagrados, vais saber exatamente quem pode transformar o teu meio-campo.
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Jovens médios com o melhor potencial no Modo Carreira do EA FC 26
No EAFC 26, os jovens médios são um fator-chave para determinar o quão competitivo será o teu jogo no Modo Carreira após apenas algumas épocas. As opções mais valiosas a ter em conta são aquelas com uma pontuação geral inicial forte e um potencial elevado, que muitas vezes atingem valores na casa dos 80 ou até dos 90. Estes jogadores oferecem-te qualidade imediata e crescimento a longo prazo.
Muitos dos melhores jovens médios do EAFC 26 vêm de academias de elite, enquanto outros são verdadeiras joias escondidas em clubes mais pequenos. Contratá-los cedo poupa-te em futuras taxas de transferência e dá-te controlo sobre o seu percurso de desenvolvimento. Dependendo das tuas táticas, podes precisar de um médio defensivo para proteger a linha defensiva, de um criativo para desmontar as defesas adversárias ou de um médio «box-to-box» que contribua em ambos os lados do campo.
O foco aqui está nos jovens promissores do meio-campo FC26, que se destacam graças ao seu potencial de crescimento e às suas qualidades gerais. São estes os jogadores que podem tornar-se os pilares da tua equipa, oferecendo a combinação certa de impacto imediato e capacidade futura de nível mundial. Construir a equipa à volta deles garante que o teu meio-campo domine nos próximos anos.
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição(ões)
|Valor de mercado no jogo
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Vitinha
|26
|Paris SG
|Médio
|77 milhões de euros
|89
|91
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|180 milhões de euros
|90
|94
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|Meio-campista ofensivo
|140 milhões de euros
|89
|93
|Declan Rice
|27
|Arsenal
|Médio defensivo
|85 milhões de euros
|87
|88
|Nico Williams
|23
|Athletic Club
|LM
|79 milhões de euros
|86
|89
|Ryan Gravenberch
|24
|Liverpool
|Médio defensivo
|54 milhões de euros
|85
|87
|Enzo Fernández
|25
|Chelsea
|Médio central
|52 milhões de euros
|84
|87
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|Meio-campista ofensivo
|65 milhões de euros
|84
|89
|Gavi
|21
|FC Barcelona
|CM
|55 milhões de euros
|83
|89
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|RM
|200 milhões de euros
|89
|95
Quem são os melhores jovens médios que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?
A melhor opção a longo prazo é, sem dúvida, o Lamine Yamal, que já tem 89 com apenas 17 anos e ainda tem margem para chegar aos 95. O Bellingham é quem eu o colocaria ao lado, pois ele traz o equilíbrio e a liderança de que precisas logo de cara.
Embora outros jogadores, como o Rice ou o Gravenberch, sejam de classe mundial, para mim, a combinação do potencial do Yamal com a versatilidade do Bellingham é a forma mais inteligente de construir um meio-campo que se mantenha ao longo de várias épocas.
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1. Vitinha [O Melhor Ditador do Ritmo]
O Vitinha é um extraordinário metrónomo do meio-campo que se destaca na manutenção da posse de bola e na mudança do ímpeto tático. Dotado de um passe brilhante e de um drible de classe mundial, ele desliza sem esforço por formações de pressão alta, o que faz dele a opção perfeita para ancorar uma estrutura orientada para a posse de bola em qualquer equipa de elite.
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|26 / Portugal / Paris SG
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|72
|Remate (SHO)
|80
|Passes (PAS)
|86
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|75
|Pé dominante
|Direita
2. Jude Bellingham [O melhor maestro completo do meio-campo]
O Bellingham continua a ser a referência máxima para os médios multifuncionais. Com qualidades de elite na defesa, na distribuição e nas chegadas precisas ao último terço do campo, ele transforma o teu meio-campo numa força imparável num instante. Ele domina os jogos com o seu domínio físico e uma liderança sem igual, garantindo um valor inigualável para o plantel a longo prazo.
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|22 / Inglaterra / Real Madrid
|Classificação geral (OVR)
|90
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|86
|Passes (PAS)
|83
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|78
|Pé dominante
|Direita
3. Florian Wirtz [O melhor criativo puro]
O Wirtz é um trunfo incrível para esquemas ofensivos que apostam muito na abertura de espaços. Dotado de uma magnífica classificação de 88 em passes e de um controlo de drible de 90, ele executa passes em profundidade que rasgam a defesa sem qualquer esforço. É ideal para treinadores que usam linhas de ataque fluidas e que querem um fluxo constante de assistências para golo.
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Alemanha / Liverpool
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|82
|Passes (PAS)
|88
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|54
|Pé dominante
|Direita
4. Declan Rice [Melhor âncora defensiva de elite]
O Rice é sinónimo de segurança absoluta para a tua linha defensiva. Um especialista em intercepções, com uma resistência notável e uma disciplina de marcação exemplar, ele consegue travar contra-ataques sozinho, antes mesmo que estes cheguem a ameaçar a tua área. Contrata-o se as tuas táticas precisarem de um escudo super fiável para dar liberdade aos teus colegas mais criativos e com vocação ofensiva.
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|27 / Inglaterra / Arsenal
|Classificação geral (OVR)
|87
|Velocidade (PAC)
|72
|Remate (SHO)
|73
|Passes (PAS)
|84
|Drible (DRI)
|80
|Defesa (DEF)
|83
|Pé dominante
|Direita
5. Nico Williams [Melhor médio-lateral elétrico]
Com uma ameaça vertical explosiva nas alas, o Williams usa a sua velocidade alucinante (93) e os seus dribles engenhosos para dar cabo dos laterais na ala. A sua grande agilidade permite-lhe passar facilmente de zonas mais recuadas diretamente para os perigosos corredores do avançado central.
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Espanha / Athletic Club
|Classificação geral (OVR)
|86
|Velocidade (PAC)
|93
|Remate (SHO)
|76
|Passes (PAS)
|80
|Drible (DRI)
|87
|Defesa (DEF)
|36
|Pé dominante
|Direita
6. Ryan Gravenberch [Melhor médio defensivo com grande potencial de crescimento]
O Gravenberch tornou-se um elemento estrutural fundamental. Combinando uma constituição física imponente com passes curtos precisos e um posicionamento defensivo sólido, neutraliza com eficácia tanto os duelos aéreos como os no solo. Oferece uma margem incrível para personalização tática à medida que a tua equipa vai evoluindo ao longo de várias épocas.
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|24 / Holanda / Liverpool
|Classificação geral (OVR)
|85
|Velocidade (PAC)
|76
|Remate (SHO)
|76
|Passes (PAS)
|81
|Dribles (DRI)
|85
|Defesa (DEF)
|81
|Pé dominante
|Direita
7. Enzo Fernández [Melhor criador de jogo recuado]
O Enzo foi feito para orquestrar o jogo a partir do meio-campo mais recuado. A sua excecional pontuação de 85 em passes permite-lhe fazer passes longos e transversais que rapidamente desestabilizam as formações adversárias. É perfeito para uma construção de jogo metódica, mantendo a tua equipa firmemente no controlo do ritmo do jogo.
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|25 / Argentina / Chelsea
|Classificação geral (OVR)
|84
|Velocidade (PAC)
|68
|Remate (SHO)
|75
|Passes (PAS)
|85
|Dribles (DRI)
|81
|Defesa (DEF)
|73
|Pé dominante
|Direita
8. Xavi Simons [Melhor médio ofensivo de alta agilidade]
O Simons representa uma ameaça direta incrível pelos corredores centrais. Com um trabalho técnico preciso e uma aceleração rápida, destaca-se por receber a bola na virada e avançar diretamente contra os defesas-centrais estáticos. A sua versatilidade tática na linha de frente torna-o um trunfo ofensivo essencial.
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Holanda / Spurs
|Classificação geral (OVR)
|84
|Velocidade (PAC)
|77
|Remate (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|80
|Drible (DRI)
|87
|Defesa (DEF)
|56
|Pé dominante
|Direita
9. Gavi [Melhor motor de alta intensidade]
A determinação incansável, combinada com a técnica de elite da academia do Barcelona, faz do Gavi uma peça insubstituível. Ele pressiona agressivamente para recuperar bolas perdidas, ao mesmo tempo que usa o seu excelente controlo de bola para tirar a tua equipa de situações difíceis com facilidade, frustrando as linhas adversárias durante os 90 minutos completos.
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Espanha / FC Barcelona
|Classificação geral (OVR)
|83
|Velocidade (PAC)
|76
|Remate (SHO)
|66
|Passes (PAS)
|78
|Dribles (DRI)
|85
|Defesa (DEF)
|68
|Pé dominante
|Direita
10. Lamine Yamal [O melhor jovem promissor da geração]
O Yamal é um verdadeiro «cheat code» no Modo Carreira. Com apenas 18 anos, já tem uma classificação base de elite de 89, complementada por um magnífico drible de 90 e uma visão de jogo de alto nível. Ele representa a pedra angular fundamental para garantir uma década de domínio nacional ininterrupta.
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|18 / Espanha / FC Barcelona
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|85
|Remate (SHO)
|81
|Passes (PAS)
|86
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|23
|Pé dominante
|Esquerdo
Os melhores jovens médios das equipas das divisões inferiores
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado no jogo
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Elliot Anderson
|23
|Nott’m Forest
|Médio defensivo
|25 milhões de euros
|80
|84
|Harvey Elliott
|23
|Aston Villa
|CM
|32 milhões de euros
|78
|86
|Marc Casadó
|22
|FC Barcelona
|Médio defensivo
|12 milhões de euros
|79
|86
Para jogos guardados no Modo Carreira em divisões inferiores, o valor é tudo, e estes três destacam-se. Elliot Anderson é uma excelente opção no meio-campo defensivo, oferecendo equilíbrio e fiabilidade sem o custo de uma superestrela. A sua classificação geral de 80 torna-o útil de imediato, enquanto o baixo valor de mercado significa que podes investir noutras áreas do plantel.
Harvey Elliott é outra escolha inteligente, um médio experiente com velocidade e criatividade, capaz de dar às equipas das divisões inferiores a qualidade necessária para desafiar as divisões superiores. Além disso, tem uma margem de crescimento incrível, podendo chegar aos 86 no futuro.
Por fim, o Marc Casadó é uma opção acessível para o meio-campo defensivo, ideal para treinadores que procuram consistência e alguém capaz de ajudar a defesa. Pessoalmente, gosto mais do Harvey Elliott, pois ele traz controlo ao meio-campo e dá à tua equipa um núcleo forte em torno do qual se pode construir a estratégia para lutar pela promoção.
Os melhores jovens médios para equipas das ligas de topo
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado
|Classificação atual
|Classificação de potencial
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|RM
|200 milhões de euros
|89
|95
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista
|180 milhões de euros
|90
|94
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|Meio-campista ofensivo
|140 milhões de euros
|89
|93
Para as equipas das ligas de topo, estes três médios destacam-se como as opções mais valiosas. O Lamine Yamal tem o potencial máximo mais elevado, com 95, e apesar de ter só 17 anos, já joga como alguém pronto para a competição de elite. Pessoalmente, vejo-o como uma contratação de luxo para clubes com orçamentos generosos. O preço dele é altíssimo, mas se queres um jogador em torno do qual construir toda a tua equipa, ele vale a pena.
O Jude Bellingham é, na minha opinião, o investimento mais seguro. Aos 21 anos, já se afirmou como um dos melhores na sua posição, com uma combinação de habilidade técnica e liderança que poucos outros oferecem. Se tivesse de escolher um jogador para transformar instantaneamente um meio-campo, seria ele.
O Florian Wirtz é diferente, mais uma força criativa. Gosto dele para treinadores que gostam de futebol de posse de bola, já que a sua visão de jogo faz dele um verdadeiro criador de jogadas.
Jogadores-maravilha baratos para o meio-campo no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Tygo Land
|20
|PSV Eindhoven
|CM
|2,0 milhões de euros
|68
|84
|Christian Comotto
|18
|Spezia
|CM
|1,5 milhões de euros
|61
|82
|Sverre Nypan
|19
|Middlesbrough
|CM
|15,0 milhões de euros
|69
|86
Se estiveres a treinar um clube mais pequeno, estes três jovens talentos do meio-campo do EAFC 26 são aqueles que eu iria considerar logo de cara. O Tygo Land parece ser a aposta mais segura: barato, equilibrado e já a dar sinais de que vai tornar-se um criador de jogo de confiança.
O Christian Comotto é uma verdadeira aposta, mas por 1,5 milhões de euros quase não arriscas nada, e adoro ter um jogador de 17 anos no plantel que te pode surpreender com o tempo.
O Sverre Nypan é o mais caro dos três, mas, sinceramente, eu ainda assim o contrataria se tivesse orçamento, porque joga muito acima da sua classificação e tem um potencial máximo de 86. Pessoalmente, contrataria o Comotto primeiro, emprestá-lo-ia por uma época e depois traria-o de volta como titular; é esse tipo de jogada que torna o Modo Carreira divertido.
GAMES LIKE EA SPORTS FC
Os melhores jovens jogadores do EAFC 26
Os médios podem comandar qualquer jogo, mas é um plantel repleto de jovens talentos que mantém as partidas no Modo Carreira sempre novas e gratificantes. Analisei as melhores opções em todas as posições para que saibas sempre quem deves ir observar a seguir.
- Os melhores guarda-redes jovens – Todas as equipas precisam de um guarda-redes de confiança, e estes têm o talento para se tornarem guarda-redes de classe mundial. Vão dar-te confiança na defesa enquanto te concentras em construir o resto do teu plantel.
- Os melhores jovens defesas – Uma linha defensiva sólida é a base de qualquer grande equipa. Este guia apresenta os defesas com a força, a disciplina e o potencial para se tornarem líderes de longa duração na defesa.
- Os melhores jovens avançados – Os golos mudam os jogos, e estes avançados trazem o ritmo e a precisão necessários para que isso aconteça. São os jovens avançados que podem tornar-se ameaças imparáveis na frente de ataque.
- Melhores Jovens Jogadores – Para uma visão geral completa das estrelas mais brilhantes do EAFC 26, este guia reúne os melhores jogadores com menos de 23 anos em todas as posições. É o teu atalho para montares uma equipa repleta de futuros ícones.
- Melhores jogadores – Às vezes, só precisas de qualidade comprovada de imediato. Este artigo destaca os jogadores mais bem cotados do EAFC 26, capazes de liderar a tua equipa desde o primeiro dia.
Começa pelo núcleo, acrescenta o brilho e vais ter uma equipa no Modo Carreira preparada para dominar nas próximas épocas.