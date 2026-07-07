Jump to:

Skip to content
Home » Games » Game Guides » Os melhores jovens médios do EAFC 26

Os melhores jovens médios do EAFC 26

Os melhores jovens médios do EAFC 26
Image credit: EA Vancouver and EA Romania

Os melhores jovens médios do EAFC 26 são o cerne de qualquer equipa de sucesso. No EAFC 26, a diferença reside muitas vezes nos jogadores que combinam velocidade, desarmes e passes na mesma medida. Sem eles, a posse de bola escapa-se com demasiada facilidade e os ataques perdem o seu impacto.

No Modo Carreira, investir em jovens médios é uma estratégia a longo prazo. Eles podem subir várias classificações ao longo de algumas épocas, tornando-se pilares da tua equipa e ativos com elevado valor de revenda. 

Alguns jovens promissores destacam-se como criadores de jogo recuados, outros trazem uma energia incansável para cobrir cada pedaço de relva, enquanto uns poucos selecionados conseguem fazer tudo. Ao focares-te tanto em jovens prodígios com enorme potencial de crescimento como em talentos já consagrados, vais saber exatamente quem pode transformar o teu meio-campo.

YouTube video

Jovens médios com o melhor potencial no Modo Carreira do EA FC 26

No EAFC 26, os jovens médios são um fator-chave para determinar o quão competitivo será o teu jogo no Modo Carreira após apenas algumas épocas. As opções mais valiosas a ter em conta são aquelas com uma pontuação geral inicial forte e um potencial elevado, que muitas vezes atingem valores na casa dos 80 ou até dos 90. Estes jogadores oferecem-te qualidade imediata e crescimento a longo prazo.

Muitos dos melhores jovens médios do EAFC 26 vêm de academias de elite, enquanto outros são verdadeiras joias escondidas em clubes mais pequenos. Contratá-los cedo poupa-te em futuras taxas de transferência e dá-te controlo sobre o seu percurso de desenvolvimento. Dependendo das tuas táticas, podes precisar de um médio defensivo para proteger a linha defensiva, de um criativo para desmontar as defesas adversárias ou de um médio «box-to-box» que contribua em ambos os lados do campo.

O foco aqui está nos jovens promissores do meio-campo FC26, que se destacam graças ao seu potencial de crescimento e às suas qualidades gerais. São estes os jogadores que podem tornar-se os pilares da tua equipa, oferecendo a combinação certa de impacto imediato e capacidade futura de nível mundial. Construir a equipa à volta deles garante que o teu meio-campo domine nos próximos anos.

Cartas de jogador do EA FC 26 para o Jude Bellingham, o Nico Williams e o Lamine Yamal
Nome do jogadorIdadeClubePosição(ões)Valor de mercado no jogoClassificação atualClassificação potencial
Vitinha26Paris SGMédio77 milhões de euros8991
Jude Bellingham22Real MadridMeio-campista ofensivo / Meio-campista central180 milhões de euros9094
Florian Wirtz23LiverpoolMeio-campista ofensivo140 milhões de euros8993
Declan Rice27ArsenalMédio defensivo85 milhões de euros8788
Nico Williams23Athletic ClubLM79 milhões de euros8689
Ryan Gravenberch24LiverpoolMédio defensivo54 milhões de euros8587
Enzo Fernández25ChelseaMédio central52 milhões de euros8487
Xavi Simons23SpursMeio-campista ofensivo65 milhões de euros8489
Gavi21FC BarcelonaCM55 milhões de euros8389
Lamine Yamal18FC BarcelonaRM200 milhões de euros8995

Quem são os melhores jovens médios que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

A melhor opção a longo prazo é, sem dúvida, o Lamine Yamal, que já tem 89 com apenas 17 anos e ainda tem margem para chegar aos 95. O Bellingham é quem eu o colocaria ao lado, pois ele traz o equilíbrio e a liderança de que precisas logo de cara. 

Embora outros jogadores, como o Rice ou o Gravenberch, sejam de classe mundial, para mim, a combinação do potencial do Yamal com a versatilidade do Bellingham é a forma mais inteligente de construir um meio-campo que se mantenha ao longo de várias épocas.

IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

1. Vitinha [O Melhor Ditador do Ritmo]

Ficha de classificação geral do Vitinha (89) como médio no EA FC 26

O Vitinha é um extraordinário metrónomo do meio-campo que se destaca na manutenção da posse de bola e na mudança do ímpeto tático. Dotado de um passe brilhante e de um drible de classe mundial, ele desliza sem esforço por formações de pressão alta, o que faz dele a opção perfeita para ancorar uma estrutura orientada para a posse de bola em qualquer equipa de elite.

AtributoDetalhe
Idade/Nacionalidade/Clube26 / Portugal / Paris SG
Classificação geral (OVR)89
Velocidade (PAC)72
Remate (SHO)80
Passes (PAS)86
Drible (DRI)90
Defesa (DEF)75
Pé dominanteDireita

2. Jude Bellingham [O melhor maestro completo do meio-campo]

Ficha de classificação geral de 90 do Jude Bellingham (CAM) no EA FC 26

O Bellingham continua a ser a referência máxima para os médios multifuncionais. Com qualidades de elite na defesa, na distribuição e nas chegadas precisas ao último terço do campo, ele transforma o teu meio-campo numa força imparável num instante. Ele domina os jogos com o seu domínio físico e uma liderança sem igual, garantindo um valor inigualável para o plantel a longo prazo.

AtributoDetalhes
Idade/Nacionalidade/Clube22 / Inglaterra / Real Madrid
Classificação geral (OVR)90
Velocidade (PAC)80
Remate (SHO)86
Passes (PAS)83
Drible (DRI)90
Defesa (DEF)78
Pé dominanteDireita

3. Florian Wirtz [O melhor criativo puro]

Ficha de classificação geral do Florian Wirtz (89) como CAM no EA FC 26

O Wirtz é um trunfo incrível para esquemas ofensivos que apostam muito na abertura de espaços. Dotado de uma magnífica classificação de 88 em passes e de um controlo de drible de 90, ele executa passes em profundidade que rasgam a defesa sem qualquer esforço. É ideal para treinadores que usam linhas de ataque fluidas e que querem um fluxo constante de assistências para golo.

AtributoDetalhe
Idade/Nacionalidade/Clube23 / Alemanha / Liverpool
Classificação geral (OVR)89
Velocidade (PAC)80
Remate (SHO)82
Passes (PAS)88
Drible (DRI)90
Defesa (DEF)54
Pé dominanteDireita

4. Declan Rice [Melhor âncora defensiva de elite]

Ficha de avaliação do Declan Rice, jogador de meio-campo defensivo com 87 de classificação geral, no EA FC 26

O Rice é sinónimo de segurança absoluta para a tua linha defensiva. Um especialista em intercepções, com uma resistência notável e uma disciplina de marcação exemplar, ele consegue travar contra-ataques sozinho, antes mesmo que estes cheguem a ameaçar a tua área. Contrata-o se as tuas táticas precisarem de um escudo super fiável para dar liberdade aos teus colegas mais criativos e com vocação ofensiva.

AtributoDetalhes
Idade/Nacionalidade/Clube27 / Inglaterra / Arsenal
Classificação geral (OVR)87
Velocidade (PAC)72
Remate (SHO)73
Passes (PAS)84
Drible (DRI)80
Defesa (DEF)83
Pé dominanteDireita

5. Nico Williams [Melhor médio-lateral elétrico]

Ficha de classificação geral de 86 do jogador Nico Williams na LM no EA FC 26

Com uma ameaça vertical explosiva nas alas, o Williams usa a sua velocidade alucinante (93) e os seus dribles engenhosos para dar cabo dos laterais na ala. A sua grande agilidade permite-lhe passar facilmente de zonas mais recuadas diretamente para os perigosos corredores do avançado central.

AtributoDetalhes
Idade/Nacionalidade/Clube23 / Espanha / Athletic Club
Classificação geral (OVR)86
Velocidade (PAC)93
Remate (SHO)76
Passes (PAS)80
Drible (DRI)87
Defesa (DEF)36
Pé dominanteDireita

6. Ryan Gravenberch [Melhor médio defensivo com grande potencial de crescimento]

Ficha de avaliação do Ryan Gravenberch, médio defensivo com 85 de classificação geral, no EA FC 26

O Gravenberch tornou-se um elemento estrutural fundamental. Combinando uma constituição física imponente com passes curtos precisos e um posicionamento defensivo sólido, neutraliza com eficácia tanto os duelos aéreos como os no solo. Oferece uma margem incrível para personalização tática à medida que a tua equipa vai evoluindo ao longo de várias épocas.

AtributoDetalhe
Idade/Nacionalidade/Clube24 / Holanda / Liverpool
Classificação geral (OVR)85
Velocidade (PAC)76
Remate (SHO)76
Passes (PAS)81
Dribles (DRI)85
Defesa (DEF)81
Pé dominanteDireita

7. Enzo Fernández [Melhor criador de jogo recuado]

Ficha de classificação geral de 84 do Enzo Fernández, jogador da posição CM, no EA FC 26 text A

O Enzo foi feito para orquestrar o jogo a partir do meio-campo mais recuado. A sua excecional pontuação de 85 em passes permite-lhe fazer passes longos e transversais que rapidamente desestabilizam as formações adversárias. É perfeito para uma construção de jogo metódica, mantendo a tua equipa firmemente no controlo do ritmo do jogo.

AtributoDetalhes
Idade/Nacionalidade/Clube25 / Argentina / Chelsea
Classificação geral (OVR)84
Velocidade (PAC)68
Remate (SHO)75
Passes (PAS)85
Dribles (DRI)81
Defesa (DEF)73
Pé dominanteDireita

8. Xavi Simons [Melhor médio ofensivo de alta agilidade]

Ficha de classificação geral de 84 do jogador Xavi Simons (CAM) no EA FC 26

O Simons representa uma ameaça direta incrível pelos corredores centrais. Com um trabalho técnico preciso e uma aceleração rápida, destaca-se por receber a bola na virada e avançar diretamente contra os defesas-centrais estáticos. A sua versatilidade tática na linha de frente torna-o um trunfo ofensivo essencial.

AtributoDetalhes
Idade/Nacionalidade/Clube23 / Holanda / Spurs
Classificação geral (OVR)84
Velocidade (PAC)77
Remate (SHO)77
Passes (PAS)80
Drible (DRI)87
Defesa (DEF)56
Pé dominanteDireita

9. Gavi [Melhor motor de alta intensidade]

Ficha de classificação geral de 83 da Gavi como jogador CM no EA FC 26

A determinação incansável, combinada com a técnica de elite da academia do Barcelona, faz do Gavi uma peça insubstituível. Ele pressiona agressivamente para recuperar bolas perdidas, ao mesmo tempo que usa o seu excelente controlo de bola para tirar a tua equipa de situações difíceis com facilidade, frustrando as linhas adversárias durante os 90 minutos completos.

AtributoDetalhe
Idade/Nacionalidade/Clube21 / Espanha / FC Barcelona
Classificação geral (OVR)83
Velocidade (PAC)76
Remate (SHO)66
Passes (PAS)78
Dribles (DRI)85
Defesa (DEF)68
Pé dominanteDireita

10. Lamine Yamal [O melhor jovem promissor da geração]

Ficha de classificação geral do jogador Lamine Yamal com 89 pontos no EA FC 26

O Yamal é um verdadeiro «cheat code» no Modo Carreira. Com apenas 18 anos, já tem uma classificação base de elite de 89, complementada por um magnífico drible de 90 e uma visão de jogo de alto nível. Ele representa a pedra angular fundamental para garantir uma década de domínio nacional ininterrupta.

AtributoDetalhes
Idade/Nacionalidade/Clube18 / Espanha / FC Barcelona
Classificação geral (OVR)89
Velocidade (PAC)85
Remate (SHO)81
Passes (PAS)86
Drible (DRI)90
Defesa (DEF)23
Pé dominanteEsquerdo

Os melhores jovens médios das equipas das divisões inferiores

Cartas de jogador do EA FC 26 para o Elliot Anderson, o Harvey Elliott e o Marc Casadó
Nome do jogadorIdadeClubePosiçãoValor de mercado no jogoClassificação atualClassificação potencial
Elliot Anderson23Nott’m ForestMédio defensivo25 milhões de euros8084
Harvey Elliott23Aston VillaCM32 milhões de euros7886
Marc Casadó22FC BarcelonaMédio defensivo12 milhões de euros7986

Para jogos guardados no Modo Carreira em divisões inferiores, o valor é tudo, e estes três destacam-se. Elliot Anderson é uma excelente opção no meio-campo defensivo, oferecendo equilíbrio e fiabilidade sem o custo de uma superestrela. A sua classificação geral de 80 torna-o útil de imediato, enquanto o baixo valor de mercado significa que podes investir noutras áreas do plantel. 

Harvey Elliott é outra escolha inteligente, um médio experiente com velocidade e criatividade, capaz de dar às equipas das divisões inferiores a qualidade necessária para desafiar as divisões superiores. Além disso, tem uma margem de crescimento incrível, podendo chegar aos 86 no futuro.

Por fim, o Marc Casadó é uma opção acessível para o meio-campo defensivo, ideal para treinadores que procuram consistência e alguém capaz de ajudar a defesa. Pessoalmente, gosto mais do Harvey Elliott, pois ele traz controlo ao meio-campo e dá à tua equipa um núcleo forte em torno do qual se pode construir a estratégia para lutar pela promoção.

Os melhores jovens médios para equipas das ligas de topo

Cartas de jogador do EA FC 26 para o Lamine Yamal, o Jude Bellingham e o Florian Wirtz
Nome do jogadorIdadeClubePosiçãoValor de mercadoClassificação atualClassificação de potencial
Lamine Yamal18FC BarcelonaRM200 milhões de euros8995
Jude Bellingham22Real MadridMeio-campista ofensivo / Meio-campista180 milhões de euros9094
Florian Wirtz23LiverpoolMeio-campista ofensivo140 milhões de euros8993

Para as equipas das ligas de topo, estes três médios destacam-se como as opções mais valiosas. O Lamine Yamal tem o potencial máximo mais elevado, com 95, e apesar de ter só 17 anos, já joga como alguém pronto para a competição de elite. Pessoalmente, vejo-o como uma contratação de luxo para clubes com orçamentos generosos. O preço dele é altíssimo, mas se queres um jogador em torno do qual construir toda a tua equipa, ele vale a pena. 

O Jude Bellingham é, na minha opinião, o investimento mais seguro. Aos 21 anos, já se afirmou como um dos melhores na sua posição, com uma combinação de habilidade técnica e liderança que poucos outros oferecem. Se tivesse de escolher um jogador para transformar instantaneamente um meio-campo, seria ele. 

O Florian Wirtz é diferente, mais uma força criativa. Gosto dele para treinadores que gostam de futebol de posse de bola, já que a sua visão de jogo faz dele um verdadeiro criador de jogadas.

Jogadores-maravilha baratos para o meio-campo no Modo Carreira do EA FC 26

Cartas de jogador do EA FC 26 para o Tygo Land, o Christian Comotto e o Sverre Nypan
Nome do jogadorIdadeClubePosiçãoValor de mercadoClassificação atualClassificação potencial
Tygo Land20PSV EindhovenCM2,0 milhões de euros6884
Christian Comotto18SpeziaCM1,5 milhões de euros6182
Sverre Nypan19MiddlesbroughCM15,0 milhões de euros6986

Se estiveres a treinar um clube mais pequeno, estes três jovens talentos do meio-campo do EAFC 26 são aqueles que eu iria considerar logo de cara. O Tygo Land parece ser a aposta mais segura: barato, equilibrado e já a dar sinais de que vai tornar-se um criador de jogo de confiança. 

O Christian Comotto é uma verdadeira aposta, mas por 1,5 milhões de euros quase não arriscas nada, e adoro ter um jogador de 17 anos no plantel que te pode surpreender com o tempo. 

O Sverre Nypan é o mais caro dos três, mas, sinceramente, eu ainda assim o contrataria se tivesse orçamento, porque joga muito acima da sua classificação e tem um potencial máximo de 86. Pessoalmente, contrataria o Comotto primeiro, emprestá-lo-ia por uma época e depois traria-o de volta como titular; é esse tipo de jogada que torna o Modo Carreira divertido.

IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

Os melhores jovens jogadores do EAFC 26

Os médios podem comandar qualquer jogo, mas é um plantel repleto de jovens talentos que mantém as partidas no Modo Carreira sempre novas e gratificantes. Analisei as melhores opções em todas as posições para que saibas sempre quem deves ir observar a seguir.

  • Os melhores guarda-redes jovens – Todas as equipas precisam de um guarda-redes de confiança, e estes têm o talento para se tornarem guarda-redes de classe mundial. Vão dar-te confiança na defesa enquanto te concentras em construir o resto do teu plantel.
  • Os melhores jovens defesas – Uma linha defensiva sólida é a base de qualquer grande equipa. Este guia apresenta os defesas com a força, a disciplina e o potencial para se tornarem líderes de longa duração na defesa.
  • Os melhores jovens avançados – Os golos mudam os jogos, e estes avançados trazem o ritmo e a precisão necessários para que isso aconteça. São os jovens avançados que podem tornar-se ameaças imparáveis na frente de ataque.
  • Melhores Jovens Jogadores – Para uma visão geral completa das estrelas mais brilhantes do EAFC 26, este guia reúne os melhores jogadores com menos de 23 anos em todas as posições. É o teu atalho para montares uma equipa repleta de futuros ícones.
  • Melhores jogadores – Às vezes, só precisas de qualidade comprovada de imediato. Este artigo destaca os jogadores mais bem cotados do EAFC 26, capazes de liderar a tua equipa desde o primeiro dia.

Começa pelo núcleo, acrescenta o brilho e vais ter uma equipa no Modo Carreira preparada para dominar nas próximas épocas.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

Read these next:

Most searched