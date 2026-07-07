Guia de Build do Darius (Patch 26.9): Itens, Runas e Dicas 2026

A build do Darius em que confio ganha a lane logo no início e encerra as partidas rapidamente. O Darius é uma força da natureza com ferramentas simples que causam danos avassaladores: acumula Hemorragia, arrasta com «Apreensão» e finaliza com «Guilhotina Noxiana». Controla o espaçamento, fica atento aos tempos de recarga e as tuas trocas de danos vão ganhar força rapidamente.

Jogo com ele há anos e subi de nível usando exatamente esta configuração. Neste guia, vou dar-te os itens, as runas e a ordem de habilidades que uso, além de notas sobre confrontos, estratégias de lane e regras para o meio da partida, para transformares uma morte num domínio total do mapa. Mantém-te atento, aproveita as tuas oportunidades e faz com que cada acumulação valha a pena.

Compreender os Fundamentos da Build do Darius

O Darius dá-se bem em trocas prolongadas e na sua capacidade de acabar com alvos com pouca vida com a «Guilhotina Noxiana». Uma boa build para o Darius amplifica a sua resistência natural e o dano que causa, para que ele possa aproveitar vantagens logo no início e liderar as lutas de equipa.

Começo sempre por pensar no meu confronto na linha e na composição geral da equipa inimiga. Se vir muito dano de ataque do outro lado, aposto na armadura e na vida; se o inimigo tiver vários magos ou controlo de multidões, opto pela resistência mágica e pela velocidade de movimento.

Uma boa base para qualquer build do Darius começa com a Lâmina de Doran e uma Poção de Vida. A Lâmina de Doran oferece dano de ataque e roubo de vida logo no início, permitindo-te aguentares as trocas de golpes. Contra ataques à distância, o Escudo de Doran pode ser a escolha mais inteligente, porque a sua regeneração de vida reduz o assédio.

No nível um, desbloqueia o «Decimate» (Q) e posiciona o círculo exterior da lâmina para acertar nos campeões inimigos enquanto te curas. Esta única habilidade determina o teu domínio na linha, por isso é essencial praticares o timing e o posicionamento.

Ao escolher os itens principais, dou prioridade a um item mítico que ofereça tanto dano como mobilidade. O «Stridebreaker» é atualmente a escolha padrão, porque a sua habilidade ativa proporciona um impulso e um efeito de abrandamento, permitindo ao Darius colmatar distâncias e acompanhar alvos mais esquivos. Se o confronto exigir mais dano instantâneo e velocidade de ataque, uma «Trinity Force» torna-se uma alternativa viável. Em casos raros em que precisas de mobilidade extra e aceleração de habilidades, Uma Lança de Shojin pode ocupar o espaço do item mítico, embora seja mais situacional.

As botas do Darius dependem das fontes de dano do inimigo. Como «botas com biqueira de aço revestida» reduzem o dano recebido de ataques básicos e são ideais contra lutadores e atiradores. Como «Mercury’s Treads» ajudam quando enfrentas dano mágico intenso ou controlo de multidões. Depois das botas, compro logo o «Sterak’s Gage» pela passiva de vida e escudo, o que me ajuda a sobreviver a rajadas de dano durante lutas «all-in».

O fio condutor de todas as builds fortes do Darius é o mesmo: vida e dano acumulam-se em conjunto. A passiva do Darius, «Hemorragia», escala com o dano de ataque bónus, e o dano verdadeiro da «Guilhotina de Noxus» atinge com mais força quanto mais vida o alvo tiver a perder, o que significa que itens mais resistentes que dão vida também amplificam indiretamente a tua pressão para matar.

É por isso que nunca se constrói um Darius puramente frágil; cada item numa build bem construída para o Darius deve manter-te vivo o tempo suficiente para acumular «Hemorragia», aproximar-te para a aplicar, ou ambos.

Se queres personalizar a tua experiência com o Darius para além das runas e dos itens, a lista de Lendas do Rift abrange todos os itens cosméticos que vale a pena adicionar à tua coleção.

Runas e Feitiços de Invocador para a minha configuração do Darius

A página de runas é a espinha dorsal de qualquer configuração do Darius. Eu uso sempre a árvore de Precisão com «Conquistador» como minha runa-chave. O dano de ataque acumulável do «Conquistador» combina na perfeição com a passiva do Darius, transformando trocas prolongadas em vitórias esmagadoras.

As runas secundárias na árvore de Precisão são «Triunfo», «Lenda: Alacridade» e «Última Resistência». O «Triunfo» cura-te quando matas um inimigo e dá-te um pouco de ouro; a «Lenda: Alacridade» dá-te velocidade de ataque; e a «Última Resistência» aumenta o dano quando estás com pouca vida. Estas runas mantêm o Darius ameaçador mesmo quando ele é alvo de ataques em combates de equipa.

Para a árvore secundária, costumo escolher Feitiçaria com «Capa de Nimbus» e «Celeridade». A «Capa de Nimbus» dá um impulso de velocidade de movimento depois de usares feitiços de invocador, o que facilita perseguir ou fugir. «Celeridade» amplifica todos os bónus de velocidade de movimento, incluindo a corrida do «Stridebreaker» e o «Ghost». Alguns jogadores que jogam principalmente com o Darius mudam para «Determinação» para terem «Segundo Fôlego» e «Imperturbável» quando estão na linha contra adversários com muitos ataques à distância ou controlo de multidões. Ajusta as tuas escolhas secundárias com base nos adversários da linha e no teu estilo de jogo.

Quanto aos feitiços de invocador, o Flash e o Ghost são a combinação atual da meta. O Flash continua a ser essencial para te reposicionares e finalizares abates com a Guilhotina Noxiana. O Ghost tornou-se cada vez mais popular porque permite ao Darius manter-se colado aos alvos durante trocas prolongadas. A resistência ao abrandamento e a velocidade de movimento ajudam a manter as acumulações de Conqueror e a garantir ultimates com várias mortes. Em jogos de elo muito alto ou competitivos, o Teleport pode substituir o Ghost quando a pressão macro no mapa supera o poder nos duelos.

A razão pela qual esta página de runas específica funciona tão bem com qualquer build do Darius é que cada escolha reforça a sua mecânica principal: manter-se em cima dos alvos o tempo suficiente para acumular «Hemorragia».

«Conqueror» recompensa combates prolongados com dano de ataque extra; «Triumph» mantém-te com vida suficiente para encadear mortes depois de uma reinicialização com a «Guilhotina Noxiana»; «Last Stand» torna-te ameaçador precisamente quando os inimigos pensam que ganharam o confronto. O «Ghost» e o «Nimbus Cloak» resolvem então o problema da execução – o kit do Darius é letal a curta distância, e esta página de runas foi construída inteiramente com o objetivo de chegar lá e manter-te lá.

Percurso ideal de itens para o Darius

Depois dos itens iniciais e do núcleo, a minha build habitual para o Darius segue um padrão que maximiza a sobrevivência e o dano. Eis um percurso típico depois de completares o «Stridebreaker» e as botas:

Sterak’s Gage – A vida extra e o escudo do Lifeline impedem que sejas derrotado rapidamente. A sinergia com a elevada vida base do Darius torna-te difícil de matar em confrontos a meio do jogo. Placa do Homem Morto – Este item dá-te armadura e vida enquanto ganhas impulso. A velocidade de movimento passiva ajuda-te a reposicionar-te para usar o «Decimate» e o «Apprehend». Quando estiver totalmente carregado, o teu próximo ataque abranda o alvo, facilitando o ataque de seguimento. Força da Natureza – Contra equipas com várias ameaças de dano mágico, este item oferece resistência mágica, velocidade de movimento e uma passiva baseada em acumulações que reduz o dano mágico depois de levares golpes. Dança da Morte ou Anjo Guardião – Se a composição inimiga tiver muito dano físico e burst, a Dança da Morte dá sustentação através do seu efeito de sangramento e converte uma parte do dano num sangramento retardado que cura quando eliminas um adversário. O Anjo Guardião adiciona dano de ataque e uma ressurreição, perfeito para jogadas agressivas em lutas de equipa no final do jogo.

As escolhas situacionais incluem o Presságio de Randuin quando enfrentas campeões com golpes críticos, a Cota de Espinhos contra adversários com muito roubo de vida e a Fenda de Malmortius para sobreviver ao dano explosivo de magos bem alimentados. Saber quando te adaptares é o que distingue os jogadores medíocres daqueles que levam as partidas à vitória de forma consistente.

O que faz com que esta configuração do Darius resulte é o facto de cada item resolver uma vulnerabilidade específica sem sacrificar a capacidade de matar. O «Sterak's Gage» resolve o dano explosivo – o escudo «Lifeline» ativa-se exatamente quando os inimigos se empenham em matar-te, ganhando tempo para acumular «Hemorrhage».

A «Placa do Homem Morto» resolve a questão da mobilidade, permitindo-te acelerar em direção aos alvos em vez de teres de os perseguir. A «Força da Natureza» garante dano mágico contínuo entre combates. Cada item numa build bem construída para o Darius torna-te mais difícil de matar à medida que o jogo avança, sem deixar de causar dano suficiente para executar com a «Guilhotina de Noxus».

O nosso Hub tem uma visão geral detalhada do equipamento para complementar as tuas builds de campeões. Por exemplo, se queres trocar o teu rato por um que te dê mais precisão nos last-hits e no kiting, dá uma vista de olhos no nosso guia sobre o melhor rato para o League of Legends. Usar o hardware certo pode melhorar a tua consistência mecânica e tornar a execução de combos mais fluida.

Confronto do Darius: Quem ele vence e quem o vence

A tua configuração do Darius adapta-se consoante o confronto – saber quem derrotas e quem te derrota é metade do trabalho antes mesmo de o jogo começar. Eis como abordares os confrontos-chave.

Darius vs Garen (Vantagem)

O Garen não consegue aguentar o «Hemorrhage» da forma como a tua configuração do Darius foi concebida para acumular esse efeito. Troca golpes desde cedo e com frequência – o «Decimate» cura no impacto na borda exterior, enquanto o Garen não tem nenhuma resposta eficaz à pressão de cinco acumulações. Tem cuidado com o silêncio do Q dele no nível um, pois impede o «Apprehend», mas assim que chegares ao nível dois, a linha é tua. O «Ghost» torna fácil persegui-lo depois da corrida do W dele.

Darius vs Nasus (Vantagem)

O Nasus quer acumular stacks em segurança durante mais de 20 minutos; a tua build do Darius quer uma luta logo no nível dois. Castiga cada tentativa de acumular stacks com o Q usando o Decimate e os ataques automáticos, impedindo-o de ter o início de jogo de que precisa. Ele não consegue trocar golpes de forma eficaz antes do nível seis e, nessa altura, já deves ter uma vantagem significativa. Não deixes que ele chegue a mais de 200 acumulações antes de passares para os objetivos.

Darius vs Yasuo (Favorito)

A mobilidade do Yasuo parece ameaçadora, mas o Wind Wall dele não consegue bloquear o Apprehend – o teu puxão é o pesadelo dele. Espera que ele atravesse uma onda de lacaios a toda a velocidade e, depois, puxa-o de volta antes que ele consiga reiniciar. O kit dele é ideal para trocas curtas; uma build de Darius bem executada é ideal para trocas prolongadas. Obriga-o a um combate prolongado e ele desmorona-se rapidamente.

Darius vs Fiora (Confronto Difícil)

A Fiora é uma das adversárias mais difíceis para o Darius na atualização 26.9, explorando padrões de habilidades previsíveis com o «Riposte». Nunca faças um ataque automático quando ela estiver com pouca vida; ela vai aparar o teu W ou «Apprehend» e atordoar-te. Joga tendo em conta o tempo de recarga da Riposte dela, faz trocas rápidas quando ela estiver a reposicionar o Vitals e respeita o poder de duelo dela no nível seis. Ajusta a tua build do Darius escolhendo o Ghost em vez do Teleport aqui – precisas de toda a distância de perseguição possível.

Darius vs Kled (Confronto Difícil)

O Kled é, estatisticamente, o pior adversário para qualquer build do Darius na atualização 26.9, com uma taxa de vitórias pouco acima dos 30%. A mecânica de remontagem do Kled torna quase impossível eliminá-lo – ele sobrevive ao período da tua ultimate ao passar para a forma desmontada e recuperar a vida antes de conseguires acabar com ele. Concentra-te em farmar e na ajuda na selva, em vez de te focares em abates a solo; um Darius com vantagem em CS e com itens ainda consegue vencer o Kled a meio do jogo.

Darius vs Teemo (Confronto de Habilidades)

O Teemo mantém a tua build do Darius à distância e acumula cegueiras para anular a cura do «Decimate», o que faz com que esta lane seja decidida pelo posicionamento. Se acertares o «Apprehend» uma vez, ele morre – todo o confronto gira em torno de criar essa única janela de oportunidade. O «Bramble Vest» no início reduz a durabilidade do veneno dele; o «Ghost» é mais valioso do que o «Flash» aqui, já que o grande desafio é fechar a distância.

Darius vs Vayne (Confronto Difícil)

A Vayne sai da zona de alcance do «Apprehend» e acumula «True Damage» através dos «Silver Bolts», que ignoram o teu acúmulo de vida. Joga quando o tempo de recarga do «Tumble» dela estiver curto – a breve janela em que ela não consegue esquivar-se é a tua única oportunidade real de troca de dano. Apressar a compra das «Plated Steelcaps» atrasa a escalabilidade dela; ajusta a build do teu Darius com «Ghost» para a apanhares se ela não acertar no timing do «Condemn».

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Contramedidas para o Darius – Campeões a banir e a evitar

Nenhuma configuração do Darius sobrevive a erros na seleção de campeões. Estas são as escolhas que te tornam a vida um inferno, independentemente de quão bem equipares o teu personagem.

O Kled é o adversário mais difícil para o Darius na atualização 26.9, com uma taxa de vitórias de apenas 30,23% para o Darius neste confronto. A mecânica de remontação dele neutraliza diretamente a condição de vitória da tua configuração do Darius – executar alvos com pouca vida com a «Guilhotina de Noxus» –, já que o Kled tem, na prática, duas barras de vida. Bane o Kled sempre que possível.

A Fiora (taxa de vitórias de 31,25% para o Darius) castiga a previsibilidade em que todas as builds do Darius se baseiam. A sua «Riposte» antecipa o teu W e o «Apprehend» com precisão, virando as tuas ferramentas de engajamento contra ti. Ela também te enfrenta confortavelmente no nível seis, que é suposto ser o teu pico de poder.

Cho’Gath (38,6% de taxa de vitórias para o Darius) simplesmente torna-se demasiado resistente para que a tua build do Darius consiga eliminá-lo. O seu «Rupture» mantém-te à distância, e o acúmulo de vida faz com que o dano real da «Guilhotina de Noxus» seja insuficiente para acabar com ele nas fases finais.

Ameaças secundárias a ter em conta: o Volibear e a Jax ganham ambos a um Darius padrão em trocas prolongadas assim que atingem o pico dos seus itens; o Gangplank ataca-te com segurança à distância enquanto avança para objetivos que não consegues contestar sozinho.

Escolhas favoráveis para a tua build do Darius: o Nasus, o Garen e o Mordekaiser têm todos dificuldades contra o teu acúmulo passivo e a pressão nas trocas prolongadas. Escolhe-os com confiança contra estes adversários.

Como jogar com o Darius: Dicas e combinações para a fase de lane

A ordem de habilidades do Darius é simples. Maximiza primeiro o Decimate (Q), porque é a que causa a maior parte do teu dano, cura-te quando a lâmina exterior atinge os inimigos e tem o dano base mais alto. Eu escolho o Apprehend (E) no nível dois para ameaçar puxar o inimigo caso ele se posicione mal. O «Crippling Strike» (W) vem no nível três, porque reinicia o teu ataque automático, abranda o alvo e causa dano potenciado. Assim que as três habilidades estiverem desbloqueadas, a ordem de maximização continua a ser Q > E > W, investindo pontos na «Noxian Guillotine» (R) assim que estiver disponível.

Durante a fase de lane, concentra-te no espaçamento do teu Q. Avança e dá um pequeno passo para trás para garantir que o círculo exterior atinge o campeão inimigo, evitando ao mesmo tempo a aggro dos minions. Podes guardar o «Apprehend» para quando o teu adversário usar uma habilidade de mobilidade; puxá-lo para trás impede a sua fuga e permite-te acertar num combo completo de «Decimate» e «Crippling Strike». Fica sempre atento às tuas acumulações de Hemorrhage. Com cinco acumulações, atinges o Noxian Might, ganhando dano de ataque bónus e aplicando o máximo de acumulações a cada ataque. Procura oportunidades de all-in quando atingires o Noxian Might, porque a tua ultimate causa dano verdadeiro que se reinicia com cada morte.

As lutas de equipa giram em torno de flanquear e encontrar o alvo certo. O Darius não tem controlo de multidão forte além do «Apprehend», por isso entra na luta quando a tua equipa puder dar continuidade ao teu puxão. Protege-te com o «Decimate» e os slow do «W», depois acaba com os alvos prioritários quando estiverem com pouca vida. Costumo posicionar-me nas faixas laterais para forçar o inimigo a enviar vários membros; o poder de duelo do Darius permite-te atrair a pressão e garantir objetivos para a tua equipa.

Para os jogadores que se preocupam com imagens fluidas e bom desempenho, o nosso artigo sobre como jogar o League of Legends em ecrã inteiro explica como maximizar a taxa de fotogramas e reduzir o atraso de resposta. Um FPS elevado e uma latência mínima facilitam acertar na borda exterior do Decimate, o que, por sua vez, influencia o teu sucesso com a build do Darius.

Dicas do Darius para principiantes

Se ainda não conheces bem este campeão, eis o que precisas mesmo de perceber sobre a tua configuração do Darius antes de te preocupares com os itens.

Começa por treinar o espaçamento com o Q. A lâmina exterior do Decimate causa o dano total e cura-te; o anel interior não faz nenhuma das duas coisas. Cada troca de golpes que ganhas ou perdes depende de essa lâmina exterior acertar – aproxima-te até ao alcance e, depois, recua ligeiramente para acertar no inimigo com o círculo exterior.

A lâmina exterior do Decimate causa o dano total e cura-te; o anel interior não faz nenhuma das duas coisas. Cada troca de golpes que ganhas ou perdes depende de essa lâmina exterior acertar – aproxima-te até ao alcance e, depois, recua ligeiramente para acertar no inimigo com o círculo exterior. Procura sempre trocas prolongadas. Uma build padrão do Darius é concebida para acumular «Hemorragia», por isso, quanto mais tempo a luta durar, mais a tua passiva vai sangrar o inimigo. Trocas curtas favorecem os adversários de longo alcance; lutas prolongadas favorecem-te a ti.

Uma build padrão do Darius é concebida para acumular «Hemorragia», por isso, quanto mais tempo a luta durar, mais a tua passiva vai sangrar o inimigo. Trocas curtas favorecem os adversários de longo alcance; lutas prolongadas favorecem-te a ti. Não te arrisques tudo antes do nível seis. O primeiro pico de poder a sério da tua build de Darius é a «Guilhotina Noxiana» – dano verdadeiro que se reinicia com cada abate. Antes disso, concentra-te em acumular «Hemorragia» e em afastar os adversários das CS, em vez de forçares abates que não consegues concretizar.

O primeiro pico de poder a sério da tua build de Darius é a «Guilhotina Noxiana» – dano verdadeiro que se reinicia com cada abate. Antes disso, concentra-te em acumular «Hemorragia» e em afastar os adversários das CS, em vez de forçares abates que não consegues concretizar. Guarda o «Apprehend» para fugas, não para iniciar combates. Os jogadores novatos gastam o E para iniciar, revelando assim a intenção de ataque. O seu verdadeiro valor é puxar para trás os inimigos que tentam afastar-se após um troca de golpes – não para iniciar a luta.

Os jogadores novatos gastam o E para iniciar, revelando assim a intenção de ataque. O seu verdadeiro valor é puxar para trás os inimigos que tentam afastar-se após um troca de golpes – não para iniciar a luta. Acompanha as acumulações de Conqueror juntamente com as de Hemorragia. Atingir o máximo de Conqueror enquanto tens cinco acumulações de Hemorragia é quando o dano da tua build do Darius atinge o pico. Essa é a altura certa para os all-ins, não antes.

Se o Darius ainda não te estiver a fazer sentido depois de algumas partidas, podes aprender a vender a tua conta jogar League of Legends, caso decidas recomeçar do zero com uma nova.

Dicas avançadas para dominares a build do Darius

O Darius é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Aqui vão algumas dicas pessoais que me ajudaram a aperfeiçoar a minha forma de jogar:

Anulação de animações: Usa o «Crippling Strike» logo a seguir ao «Decimate» para reiniciar o teu ataque automático e conseguir causar dano extra. Isto também te permite aplicar acumulações de «Hemorrhage» mais depressa.

Timing do «Ghost»: Ativa o «Ghost» mesmo antes de entrares em combate. O aumento de velocidade vai diminuindo com o tempo, por isso planeia o teu «all-in» para coincidir com o pico da duração. Com o «Nimbus Cloak», ganhas um impulso adicional de velocidade de movimento depois de usares o «Flash» ou o «Ghost», o que facilita a perseguição de alvos em fuga.

Gestão de ondas: Avança lentamente pelas ondas antes de te deslocares. Uma grande onda de lacaios a chegar à torre inimiga obriga-os a reagir. Durante este intervalo, desloca-te para a linha do meio ou invade a selva com o teu jungler para garantir abates e objetivos.

Prioridade de objetivos: O Darius destaca-se na conquista do Herald e dos dragões no início do jogo, graças ao seu elevado dano base. Coordena-te com o teu jungler para garantir estes objetivos depois de avançares na tua linha. O Rift Herald pode ser usado para destruir a primeira torre e fazer a tua vantagem de ouro crescer exponencialmente.

Disciplina mental: Como o Darius tem um potencial de snowball tão forte, é tentador jogar de forma excessivamente agressiva. Resiste à tentação de mergulhar sem visão adequada ou sem saberes onde está o teu jungler. Muitas das minhas derrotas em partidas classificadas resultaram de excesso de confiança, em vez de erros mecânicos.

Manter-te a par da cobertura de eSports do League of Legends é uma das formas mais rápidas de detetar mudanças na meta e ajustar a tua build do Darius antes que a classificação te alcance. Para a vertente móvel do ecossistema da Riot, talvez aches úteis as nossas notícias sobre as atualizações de patch do Wild Rift, especialmente se gostas de jogar em qualquer lugar. Manter-te a par das notas de atualização permite-te ajustar a tua build do Darius quando o equilíbrio dos itens ou das runas mudar.

Configuração do Darius para ARAM (Atualização 26.9)

A configuração do Darius para ARAM difere da configuração padrão da linha de cima num aspeto fundamental: o Howling Abyss do ARAM elimina completamente a fase de laning, por isso precisas de dano explosivo e resistência desde a primeira luta de equipa, em vez de ferramentas para trocas prolongadas um contra um.

Configuração principal do Darius para ARAM: Trinity Force, Mercury’s Treads, Stridebreaker, Sundered Sky, Sterak’s Gage, Dead Man’s Plate – com uma taxa de vitórias de 58,06% em mais de 25 000 jogos na atualização 26.9.

A Trinity Force ocupa aqui o primeiro espaço de item, em vez de te apressares a comprar o Stridebreaker, porque a passiva do Spellblade adiciona dano explosivo ao teu primeiro golpe após uma habilidade, o que é fundamental quando as lutas no ARAM começam imediatamente e não tens tempo para acumular o Conqueror gradualmente. As Mercury’s Treads substituem as Plated Steelcaps, já que o ARAM tem muito mais controlo de multidão do que uma partida típica na rota superior, e ficar preso a uma cadeia de CC enquanto as acumulações do Conqueror se esgotam é uma receita para a derrota.

Quanto às runas, o Conqueror continua a ser a chave, mas a árvore secundária muda para a Resolve, com Bone Plating e Unflinching. Os ataques constantes e o controlo de multidões no ARAM tornam a redução de dano da «Bone Plating» mais valiosa do que a velocidade de movimento que escolherias na rota superior. A «Legend: Haste» substitui a «Legend: Alacrity» para reduzir os teus tempos de recarga mais rapidamente num modo de jogo em que lutas a cada 20 segundos.

Flash e Ghost continuam a ser os feitiços de invocador certos pela mesma razão que na rota superior – a tua build do Darius depende totalmente de fechar distâncias, e a ponte estreita do ARAM torna o Ghost ainda mais dominante do que o habitual.

Vale a pena dominares a build do Darius?

Uma build equilibrada para o Darius combina mobilidade, dano e capacidade de sobrevivência para maximizar a identidade de «juggernaut» deste campeão. Começa com a Lâmina de Doran e uma Poção de Saúde, compra logo o Quebrador de Passos e vai adicionando itens defensivos como o Colar de Sterak, a Placa do Homem Morto e a Força da Natureza, o que te prepara para o sucesso na maioria das partidas.

O Conqueror continua a ser a melhor runa chave, e o Ghost combinado com o Flash dá-te a mobilidade necessária para te manteres colado aos alvos. Adapta a tua build consoante os adversários e lembra-te de que a paciência e o posicionamento são tão importantes quanto os itens e as runas.

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