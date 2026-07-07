Darius-Build-Guide (Patch 26.9): Gegenstände, Runen und Tipps 2026

Der Darius-Build, auf den ich setze, gewinnt die Lane schon früh und beendet Spiele zügig. Darius ist eine wahre Kampfmaschine mit einfachen, aber wirkungsvollen Fähigkeiten: Sammle „Blutung“ an, ziehe den Gegner mit „Festhalten“ heran und vollende den Angriff mit „Noxianische Guillotine“. Achte auf den Abstand, behalte die Abklingzeiten im Blick, und deine Angriffe werden sich schnell zu einem Schneeball-Effekt entwickeln.

Ich spiele ihn schon seit Jahren als Hauptcharakter und habe mit genau dieser Konfiguration die Rangliste erklommen. In diesem Leitfaden stelle ich euch die von mir verwendeten Gegenstände, Runen und die Reihenfolge der Fähigkeiten vor, dazu gibt es Tipps zu Matchups, Lane-Strategien und Regeln für die Mitte des Spiels, mit denen ihr aus einem einzigen Kill die Kontrolle über die gesamte Seite der Karte erlangen könnt. Bleibt konzentriert, nutzt eure Gelegenheiten und lasst jeden Stack zählen.

Die Grundlagen des Darius-Builds verstehen

Darius blüht bei langwierigen Handelsgeschäften auf und dank seiner Fähigkeit, Ziele mit wenig Gesundheit mit der „Noxian Guillotine“ ausschalten. Ein starker Darius-Build verstärkt seine natürliche Widerstandsfähigkeit und seinen Schaden, sodass er schon früh Vorteile ausbauen und Teamkämpfe anführen kann.

Ich beginne immer damit, mir Gedanken über mein Lane-Matchup und die allgemeine Zusammensetzung des gegnerischen Teams zu machen. Wenn ich auf der gegnerischen Seite hohen Angriffsschaden sehe, setze ich auf Rüstung und Lebenspunkte; wenn der Gegner mehrere Magier oder Crowd-Control-Fähigkeiten hat, konzentriere ich mich auf Magieresistenz und Bewegungsgeschwindigkeit.

Eine gute Grundlage für jeden Darius-Build beginnt mit Dorans Klinge und ein Heiltrank. Dorans Klinge bietet schon früh Angriffsschaden und Lebensraub, wodurch du bei Schlagabtauschen länger durchhalten kannst. Gegen Angriffe aus der Ferne, Dorans Schild kann die klügere Wahl sein, da die Gesundheitsregeneration den Druck des Gegners verringert.

Auf Stufe 1 freischalten Dezimieren (Q) und richte den äußeren Kreis der Klinge so aus, dass er gegnerische Champions trifft, während du dich selbst heilst. Diese eine Fähigkeit entscheidet über deine Dominanz in der Lane, daher ist es unerlässlich, das Timing und die Abstände zu üben.

Beim Bau von Kerngegenständen, Ich bevorzuge einen Mythic, der sowohl Schaden als auch Mobilität bietet.. Stridebreaker ist derzeit der Standard, da seine aktive Fähigkeit einen Sprint und eine Verlangsamung bietet, wodurch Darius Abstände überbrücken und an schwer zu fassende Ziele dranbleiben kann. Wenn das Match-up mehr Burst-Schaden und Angriffsgeschwindigkeit erfordert, Trinity Force wird zu einer sinnvollen Alternative. In seltenen Fällen, in denen man zusätzliche Mobilität und eine Erhöhung der Fertigkeitsgeschwindigkeit benötigt, Speer von Shojin kann den mythischen Platz einnehmen, auch wenn dies eher situationsabhängig ist.

Darius’ Stiefel hängen von den Schadensquellen des Gegners ab. Beschichtete Stahlkappen Sie verringern den erlittenen Schaden durch normale Angriffe und eignen sich ideal gegen Kämpfer und Schützen. Mercurys Schritte Hilfe, wenn man starkem magischem Schaden oder Crowd Control ausgesetzt ist. Nach den Stiefeln kaufe ich mir als Nächstes Steraks Messgerät wegen der Passivfähigkeiten „Gesundheit“ und „Schild“, die mir helfen, in All-in-Kämpfen den Burst-Schaden zu überstehen.

Der rote Faden jedes starken Darius-Builds ist derselbe: Gesundheit und Schaden addieren sich. Darius’ passive Fähigkeit „Blutung“ skaliert mit dem zusätzlichen Angriffsschaden, und der echte Schaden von „Noxianische Guillotine“ trifft umso härter, je mehr Lebenspunkte dem Ziel fehlen. Das bedeutet, dass tankigere Gegenstände, die Lebenspunkte gewähren, indirekt auch deinen Kill-Druck verstärken.

Deshalb baut man bei Darius niemals einen reinen „Glass Cannon“ auf; jeder Gegenstand in einem gut durchdachten Darius-Build sollte dich entweder lange genug am Leben halten, um „Hemorrhage“ zu stapeln, die Distanz zu überbrücken, um den Angriff zu landen, oder beides.

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Runen und Beschwörerzauber für meinen Darius-Build

Die Runenseite ist das Rückgrat jedes Darius-Builds. Ich wähle immer die Präzisionsbaum with Eroberer als meinen Grundpfeiler. Der sich kumulierende Angriffsschaden von „Conqueror“ harmoniert perfekt mit Darius’ passiver Fähigkeit und verwandelt langwierige Schlagabtausche in überwältigende Siege.

Die Nebenrunen in „Präzision“ sind Triumph, Legende: Alacrity, undLetzter Kampf. „Triumph“ heilt dich bei K.O.-Treffern und bringt dir etwas Gold ein; „Legende: Alacrity“ erhöht die Angriffsgeschwindigkeit; „Last Stand“ steigert den Schaden, wenn deine Lebenspunkte niedrig sind. Diese Runen sorgen dafür, dass Darius auch dann noch eine Bedrohung darstellt, wenn er in Teamkämpfen ins Visier genommen wird.

Für den sekundären Baum wähle ich in der Regel Zauberei with Nimbus-Umhang and Celerity. Der Nimbus-Umhang gewährt nach dem Einsatz von Beschwörerzaubern einen kurzzeitigen Bewegungsgeschwindigkeitsschub, was das Verfolgen oder Entkommen erleichtert. „Celerity“ verstärkt alle Bewegungsgeschwindigkeitsboni, einschließlich des „Stridebreaker“-Sprints und von „Ghost“. Einige Darius-Spieler wechseln zu Löst for Zweiter Wind and Unerschütterlich Wenn du gegen Gegner antrittst, die stark auf Poke oder Crowd Control setzen. Passe deine Wahl der Sekundärfähigkeiten je nach Lane-Gegner und Spielstil an.

Was die Beschwörerzauber betrifft, Flash and Geist sind derzeit die gängige Kombination. „Blitz“ bleibt unverzichtbar, um die Position zu ändern und Kills mit „Noxianische Guillotine“ zu vollenden. „Geist“ erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da es Darius ermöglicht, während längerer Feuergefechte an seinen Zielen dranzubleiben. Die Verlangsamungsresistenz und die Bewegungsgeschwindigkeit helfen dabei, die „Eroberer“-Stapel aufrechtzuerhalten und Ultimates mit mehreren Kills zu sichern. In Spielen mit sehr hohem Elo oder im Wettkampfbereich, „Teleport“ kann „Ghost“ ersetzen wenn der Druck auf der Makrokarte die Kampfkraft übertrumpft.

Der Grund, warum diese spezielle Runenseite bei jedem Darius-Build so gut funktioniert, ist, dass Jede Entscheidung verstärkt seine zentrale Spielmechanik: lange genug an den Zielen zu bleiben, um „Blutung“ zu stapeln.

„Conqueror“ belohnt lange Kämpfe mit zusätzlichem Angriffsschaden; „Triumph“ sorgt dafür, dass du nach einem Reset durch „Noxian Guillotine“ gesund genug bleibst, um mehrere Kills hintereinander zu erzielen; „Last Stand“ macht dich genau dann gefährlich, wenn deine Gegner glauben, den Schlagabtausch gewonnen zu haben. „Ghost“ und „Nimbus Cloak“ lösen dann das Problem der Umsetzung – Darius’ Fähigkeiten sind im Nahkampf tödlich, und diese Runenseite dreht sich ausschließlich darum, dorthin zu gelangen und dort zu bleiben.

Optimaler Ausrüstungsweg für Darius

Nach den Startgegenständen und dem Kernstück folgt mein üblicher Darius-Build einem Schema, das Überlebensfähigkeit und Schaden maximiert. Hier ist ein typischer Aufbau nach Fertigstellung von „Stridebreaker“ und den Stiefeln:

Steraks Messgerät – Die zusätzliche Gesundheit und der „Lifeline“-Schild verhindern, dass du im Handumdrehen ausgeschaltet wirst. In Kombination mit Darius’ hoher Grundgesundheit bist du in Gefechten in der Mitte des Spiels nur schwer zu besiegen. Der Teller des Toten – Dieser Gegenstand gewährt Rüstung und Lebenspunkte und baut gleichzeitig Schwung auf. Die passive Bewegungsgeschwindigkeit hilft dir dabei, dich für „Decimate“- und „Apprehend“-Pulls neu zu positionieren. Bei voller Aufladung verlangsamt dein nächster Angriff das Ziel, was einen einfachen Folgeangriff ermöglicht. Naturgewalt – Gegen Teams mit mehreren Gegnern, die magischen Schaden verursachen, bietet dieser Gegenstand Magieresistenz, Bewegungsgeschwindigkeit und eine stapelbasierte Passivfähigkeit, die den Zauberschaden nach eingesteckten Treffern verringert. Der Tanz des Todes oder Der Schutzengel – Wenn die gegnerische Aufstellung hohen physischen Schaden und Burst-Schaden verursacht, sorgt „Tanz des Todes“ durch seinen Blutungseffekt für Nachhaltigkeit und wandelt einen Teil des Schadens in eine verzögerte Blutung um, die bei Kills Heilung gewährt. „Schutzengel“ sorgt für zusätzlichen Angriffsschaden und eine Wiederbelebung – perfekt für aggressive Spielzüge in Teamkämpfen im späten Spielverlauf.

Zu den situationsbezogenen Entscheidungen gehören Randuins Omen Wenn man gegen Champions mit kritischen Treffern antritt, Thornmail gegen Gegner, die stark auf Lebensraub setzen, und Maw of Malmortius um die Angriffe der gegnerischen Magier zu überstehen. Zu wissen, wann man sich anpassen muss, ist das, was durchschnittliche Spieler von denen unterscheidet, die Spiele regelmäßig zum Sieg führen.

Was diesen Darius-Build-Pfad so erfolgreich macht, ist, dass jeder Gegenstand eine bestimmte Schwachstelle behebt, ohne dabei die Tötungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Steraks „Gage“ löst das Burst-Problem – der „Lifeline“-Schild wird genau dann ausgelöst, wenn Gegner versuchen, dich zu töten, und verschafft dir so Zeit, „Hemorrhage“ aufzubauen.

„Der Teller des Toten“ löst das Mobilitätsproblem und sorgt dafür, dass du dich weiter auf deine Ziele zubewegst, anstatt ihnen hinterherzujagen. „Naturgewalt“ deckt den anhaltenden magischen Schaden zwischen den Kämpfen ab. Mit jedem Gegenstand in einem gut durchdachten Darius-Build wird es im Laufe des Spiels immer schwieriger, dich zu töten, während du dennoch hart genug zuschlägst, um mit „Noxian Guillotine“ den Gegner zu erledigen.

Unser Hub bietet einen detaillierten Überblick über die Ausrüstung, mit der du deine Champion-Builds ergänzen kannst. Wenn du beispielsweise deine Maus aufrüsten möchtest, um präziser Last-Hits zu landen und besser zu kiten, schau dir unseren Leitfaden zu den die beste Maus fürLeague of Legends. Der Einsatz der richtigen Hardware kann Ihre mechanische Konstanz verbessern und die Ausführung von Combos flüssiger gestalten.

Darius’ Gegner: Wen er besiegt und wer ihn besiegt

Dein Darius-Build passt sich je nach Gegner an – zu wissen, wen du besiegen kannst und wer dich besiegt, ist schon die halbe Arbeit, noch bevor das Spiel überhaupt beginnt. Hier erfährst du, wie du die wichtigsten Matchups angehen solltest.

Darius gegen Garen (Favorit)

Garen kann „Blutung“ nicht so lange aufrechterhalten, wie es bei deinem Darius-Build vorgesehen ist, um den Effekt zu stapeln. Handeln Sie frühzeitig und häufig – „Decimate“ heilt beim Treffer am äußeren Rand, während Garen keine wirkliche Antwort auf den Druck durch fünf Stapel hat. Achte auf sein Q-Silence auf Stufe 1, da es „Apprehend“ verhindert, aber sobald du Stufe 2 erreicht hast, gehört die Lane dir. Mit „Ghost“ ist es ein Kinderspiel, ihn nach seinem W-Sprint zu verfolgen.

Darius gegen Nasus (Favorit)

Nasus möchte über 20 Minuten lang sicher Stacks farmen; dein Darius-Build zielt auf einen Kampf bereits auf Stufe zwei ab. Jeden Versuch, einen Q-Stack zu bilden, bestrafen mit „Decimate“ und automatischen Resets, wodurch ihm die für die frühe Spielphase so wichtige Phase verwehrt bleibt. Vor Level 6 kann er keine effektiven Trades mehr durchführen, und bis dahin solltest du bereits einen deutlichen Vorsprung haben. Lass ihn nicht mehr als 200 Stacks erreichen, bevor du dich den Zielen zuwendest.

Darius gegen Yasuo (Favorit)

Yasuos Mobilität wirkt bedrohlich, aber seine „Windwand“ kann „Apprehend“ nicht abwehren – Dein Charme ist sein Albtraum. Warte, bis er durch eine Minion-Welle stürmt, und zieh ihn dann zurück, bevor er sich erholen kann. Seine Fähigkeiten eignen sich für kurze Gefechte; ein gut umgesetzter Darius-Build hingegen für längere. Zwing ihn in einen langwierigen Kampf, und er bricht schnell zusammen.

Darius gegen Fiora (schwieriges Matchup)

Fiora ist in Patch 26.9 eine der stärksten Gegenspielerinnen von Darius und nutzt mit „Riposte“ dessen vorhersehbare Abfolge von Fähigkeiten aus. Führe niemals einen automatischen Angriff in „Riposte“ aus Wenn ihre Gesundheit niedrig ist, pariert sie dein „W“ oder „Apprehend“ und betäubt dich. Passe dein Spiel an die Abklingzeit ihrer „Riposte“ an, führe kurze Schlagabtausche durch, wenn sie „Vitals“ neu positioniert, und nimm ihre Duellstärke auf Stufe 6 ernst. Passe deinen Darius-Build hier an, indem du „Ghost“ statt „Teleport“ wählst – du brauchst jede Menge Verfolgungsreichweite.

Darius gegen Kled (schwieriges Matchup)

Kled ist statistisch gesehen das schlechteste Matchup für jeden Darius-Build im Patch 26.9, mit einer Gewinnquote von knapp über 30 %. Kleds „Remount“-Mechanik macht es nahezu unmöglich, ihn zu besiegen – Er übersteht dein Ult-Fenster, indem er in die abgestiegene Form wechselt und sich wieder heilt, bevor du deinen Angriff beenden kannst. Konzentriere dich eher auf Farm und Unterstützung im Dschungel als auf Solo-Kills; ein Darius, der bei den CS vorne liegt und über die richtigen Gegenstände verfügt, schlägt Kled auch in der Mitte des Spiels noch.

Darius gegen Teemo (Fähigkeiten-Vergleich)

Teemo hält deinen Darius auf Distanz und stapelt Blind-Effekte, um die Heilung von „Decimate“ zunichte zu machen, wodurch diese Lane von der Positionierung entschieden wird. Land: Einmal erwischen, und er stirbt – Bei diesem Duell geht es ausschließlich darum, genau diese eine Gelegenheit zu schaffen. Eine früh gekaufte „Bramble Vest“ verringert den anhaltenden Giftschaden; „Ghost“ ist hier wertvoller als „Flash“, da die Überwindung der Distanz die eigentliche Herausforderung darstellt.

Darius gegen Vayne (schwieriges Matchup)

Vayne stürzt sich aus der Reichweite von „Apprehend“ heraus und sammelt durch „Silver Bolts“ echten Schaden an, wobei deine Lebenspunkte-Stapelung ignoriert wird. Nutze die kurze Abklingzeit ihres „Tumble“-Angriffs aus – Das kurze Zeitfenster, in dem sie nicht ausweichen kann, ist deine einzige echte Chance, einen Vorteil zu erzielen. Wenn du „Beschichtete Stahlkappen“ vorzeitig kaufst, verzögert das ihre Skalierung; passe deinen Darius-Build mit „Ghost“ an, um sie zu erledigen, falls sie den Zeitpunkt für „Condemn“ falsch einschätzt.

Falls dir diese Paarungen Lust machen, der Top-Lane erst einmal eine Pause zu gönnen, findest du in unserer Liste der Die besten MOBA-Spiele behandelt weitere Titel, die einen Versuch wert sind, wenn einem der Alltag auf die Nerven geht.

Und wenn sich der Einsatz in den Ranglistenspielen langsam auszahlt, lerne Wie man beim Spielen Geld verdient League of Legends um Wege zu finden, wie Sie Ihre Fähigkeiten zu etwas Größerem machen können.

Darius-Gegenspieler – Champions, die man sperren und meiden sollte

Kein Darius-Build übersteht Fehler bei der Championauswahl. Das sind die Picks, die dir das Leben zur Hölle machen – ganz gleich, wie gut du deine Ausrüstung zusammenstellst.

Kleidung ist in Patch 26.9 der schwierigste Gegenspieler für Darius, wobei Darius in diesem Matchup nur eine Gewinnquote von 30,23 % aufweist. Seine „Remount“-Mechanik macht die Siegvoraussetzung deines Darius-Builds – das Erledigen von Zielen mit wenig Gesundheit durch „Noxian Guillotine“ – direkt zunichte, da Kled praktisch über zwei Lebensbalken verfügt. Verbiete Kled, wann immer es möglich ist.

Blume (31,25 % Siegquote für Darius) bestraft die Vorhersehbarkeit, auf die sich jeder Darius-Build stützt. Ihre „Riposte“ durchschaut dein „W“ und „Apprehend“ wie am Schnürchen und wendet deine Angreiffähigkeiten gegen dich. Außerdem kann sie dich ab Level sechs problemlos im Duell besiegen – und das, obwohl dies eigentlich der Zeitpunkt sein sollte, an dem du deine größte Stärke entfaltest.

Cho’Gath (38,6 % Siegquote für Darius) wird einfach zu widerstandsfähig, als dass dein Darius-Build ihn besiegen könnte. Seine Fähigkeit „Rupture“ hält dich auf Distanz, und durch seine Lebenspunkte-Stapelung reicht der echte Schaden von „Noxian Guillotine“ nicht aus, um ihn im späten Spielverlauf zu besiegen.

Weitere erwähnenswerte Bedrohungen: Sobald Volibear und Jax ihre Item-Spikes erreicht haben, sind sie in ausgedehnten Duellen einem Standard-Darius-Build überlegen; Gangplank greift dich sicher aus der Ferne an, während er Ziele erobert, die du alleine nicht verteidigen kannst.

Empfehlenswerte Gegenstände für deinen Darius-Build: Nasus, Garen und Mordekaiser haben alle Schwierigkeiten mit deinem passiven Stapeleffekt und deinem anhaltenden Druck im Trade. Wähle diese Champions getrost als Gegenstück aus.

So spielst du Darius: Tipps und Kombos für die Laning-Phase

Die Reihenfolge der Fähigkeiten ist bei Darius ganz einfach. Zuerst „Max Decimate“ (Q) weil sie den Großteil deines Schadens verursacht, dich heilt, wenn die äußere Klinge Gegner trifft, und den höchsten Grundschaden hat. Ich wähle „Apprehend (E)“ auf Stufe zwei um mit Zügen zu drohen, falls sich ein Gegner falsch positioniert. „Lähmender Schlag“ (W) wird auf Stufe 3 freigeschaltet denn sie setzt deinen automatischen Angriff zurück, verlangsamt das Ziel und verursacht verstärkten Schaden. Sobald alle drei Fähigkeiten freigeschaltet sind, bleibt die maximale Reihenfolge Q > E > W, indem man Punkte in Noxianische Guillotine (R) sobald es verfügbar ist.

Während der Laning-Phase, Achte besonders auf den Abstand zwischen deinen Qs. Gehe vorwärts und mache einen kurzen Schritt zurück, um sicherzustellen, dass der äußere Kreis den gegnerischen Champion trifft, ohne dabei die Aufmerksamkeit der Minions auf dich zu lenken. „Apprehend“ kannst du dir für den Moment aufheben, in dem dein Gegner einen Mobilitätszauber einsetzt; wenn du ihn zurückziehst, verweigerst du ihm die Flucht und kannst so eine komplette „Decimate“- und „Crippling Strike“-Kombination landen. Behalte deine „Hemorrhage“-Stapel stets im Auge. Bei fünf Stapeln erreichst du „Noxian Might“, wodurch du zusätzlichen Angriffsschaden erhältst und mit jedem Angriff die maximale Anzahl an Stapeln aufbaust. Suche nach Gelegenheiten für All-Ins, sobald du „Noxian Might“ erreicht hast, da deine ultimative Fähigkeit echten Schaden verursacht, der bei Kills zurückgesetzt wird.

Bei Teamkämpfen dreht sich alles um Flankieren und das richtige Ziel finden. Darius verfügt außer „Apprehend“ über keine wirklichen Crowd-Control-Fähigkeiten, also greife erst an, wenn dein Team deinen Pull nachsetzen kann. Schütze dich selbst mit „Decimate“ und den Verlangsamungseffekten von „W“ und erledige dann vorrangige Ziele, sobald ihre Gesundheit niedrig ist. Ich positioniere mich oft in den Seitenbahnen, um den Gegner dazu zu zwingen, mehrere Mitglieder zu entsenden; Mit Darius’ Duellfähigkeit kannst du den Gegner unter Druck setzen und Ziele für dein Team sichern.

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Darius-Tipps für Anfänger

Wenn du diesen Champion noch nicht kennst, solltest du Folgendes über deinen Darius-Build wissen, noch bevor die Ausrüstung eine Rolle spielt.

Übe zunächst den Q-Abstand. Die äußere Klinge von „Decimate“ verursacht den vollen Schaden und heilt dich; der innere Ring bewirkt weder das eine noch das andere. Ob du einen Schlagabtausch gewinnst oder verlierst, hängt davon ab, ob diese äußere Klinge trifft – gehe in Reichweite und weiche dann leicht zurück, um den Gegner mit dem äußeren Kreis zu treffen.

Die äußere Klinge von „Decimate“ verursacht den vollen Schaden und heilt dich; der innere Ring bewirkt weder das eine noch das andere. Ob du einen Schlagabtausch gewinnst oder verlierst, hängt davon ab, ob diese äußere Klinge trifft – gehe in Reichweite und weiche dann leicht zurück, um den Gegner mit dem äußeren Kreis zu treffen. Entscheide dich immer für längere Handelspositionen. Ein Standard-Darius-Build ist auf das Stapeln von „Blutung“ ausgelegt – je länger ein Kampf dauert, desto mehr schwächt deine passive Fähigkeit den Gegner durch Blutungen. Kurze Schlagabtausche begünstigen Fernkampfgegner; langwierige Kämpfe hingegen begünstigen dich.

Ein Standard-Darius-Build ist auf das Stapeln von „Blutung“ ausgelegt – je länger ein Kampf dauert, desto mehr schwächt deine passive Fähigkeit den Gegner durch Blutungen. Kurze Schlagabtausche begünstigen Fernkampfgegner; langwierige Kämpfe hingegen begünstigen dich. Geh vor Level sechs nicht All-in. Der erste echte Kraftschub deines Darius-Builds ist die „Noxian Guillotine“ – echter Schaden, der bei Kills zurückgesetzt wird. Bis dahin solltest du dich darauf konzentrieren, „Hemorrhage“ aufzubauen und Gegner vom CS fernzuhalten, anstatt Kills zu erzwingen, die du nicht zu Ende bringen kannst.

Der erste echte Kraftschub deines Darius-Builds ist die „Noxian Guillotine“ – echter Schaden, der bei Kills zurückgesetzt wird. Bis dahin solltest du dich darauf konzentrieren, „Hemorrhage“ aufzubauen und Gegner vom CS fernzuhalten, anstatt Kills zu erzwingen, die du nicht zu Ende bringen kannst. Spar dir „Apprehend“ für Ausbrüche auf, nicht für den Auftakt. Neue Spieler verbrauchen E, um den Kampf zu beginnen, und verraten damit ihre Absicht. Der eigentliche Nutzen dieser Fähigkeit besteht darin, Gegner zurückzudrängen, die nach einem Schlagabtausch versuchen, sich zurückzuziehen – nicht darin, den Kampf zu beginnen.

Neue Spieler verbrauchen E, um den Kampf zu beginnen, und verraten damit ihre Absicht. Der eigentliche Nutzen dieser Fähigkeit besteht darin, Gegner zurückzudrängen, die nach einem Schlagabtausch versuchen, sich zurückzuziehen – nicht darin, den Kampf zu beginnen. „Track Conqueror“ lässt sich mit „Hemorrhage“ kombinieren. Wenn du bei fünf „Hemorrhage“-Stapeln die maximale Stufe von „Conqueror“ erreichst, erreicht der Schaden deines Darius-Builds seinen Höhepunkt. Das ist der richtige Zeitpunkt für All-Ins, nicht vorher.

Wenn du nach ein paar Spielen immer noch nicht mit Darius zurechtkommst, kannst du lernen, Wie man verkauftLeague of LegendsKonto falls du dich entscheidest, mit einem neuen von vorne anzufangen.

Fortgeschrittene Tipps zum Meistern des Darius-Builds

„Darius“ ist leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. Hier sind einige persönliche Tipps, die mir geholfen haben, mein Spiel zu verfeinern:

Animationsunterbrechung: Setze „Crippling Strike“ unmittelbar nach „Decimate“ ein, um deinen automatischen Angriff zurückzusetzen und zusätzlichen Schaden zu verursachen. Auf diese Weise kannst du außerdem die Stapel von „Hemorrhage“ schneller aufbauen.

„Ghost“-Timing: Aktiviere „Ghost“ unmittelbar vor dem Angriff. Der Geschwindigkeitsschub lässt mit der Zeit nach, plane deinen All-in-Angriff daher so, dass er in die Zeit fällt, in der der Schub am stärksten ist. Mit „Nimbus-Tarnung“ erhältst du nach dem Einsatz von „Blitz“ oder „Ghost“ einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, wodurch es einfacher wird, fliehende Ziele zu verfolgen.

Wellenmanagement: Schiebe die Wellen langsam vor, bevor du dich auf den Roam begibst. Eine große Minion-Welle, die unter dem gegnerischen Turm zusammenbricht, zwingt den Gegner zum Reagieren. Nutze dieses Zeitfenster, um auf die Mitte zu roamen oder gemeinsam mit deinem Jungler in den Dschungel einzudringen, um Kills und Ziele zu sichern.

Priorität bei Zielen: Dank seines hohen Grundschadens eignet sich Darius hervorragend dafür, den Rift-Herold und Drachen schon früh im Spiel zu erbeuten. Sprich dich mit deinem Jungler ab, um diese Ziele zu sichern, nachdem du deine Lane vorgerückt hast. Der Rift-Herold kann genutzt werden, um den ersten Turm zu zerstören und deinen Goldvorsprung weiter auszubauen.

Mentale Disziplin: Da Darius über ein so starkes „Snowball“-Potenzial verfügt, ist man leicht versucht, übermäßig aggressiv zu spielen. Widerstehe dem Drang, ohne ausreichende Sicht oder ohne zu wissen, wo sich der Jungler befindet, in den Kampf zu stürzen. Viele meiner Niederlagen in den Ranglistenspielen waren eher auf Überheblichkeit als auf technische Fehler zurückzuführen.

Auf dem Laufenden bleiben League of LegendsSport Die Berichterstattung ist eine der schnellsten Möglichkeiten, Meta-Veränderungen zu erkennen und deinen Darius-Build anzupassen, bevor die Rangliste nachzieht. Für den mobilen Teil von Riots Ökosystem könnten unsere Nachrichten zu den Wild Rift-Patch-Updates nützlich sein, insbesondere wenn du gerne unterwegs spielst. Wenn du die Patch-Hinweise im Auge behältst, kannst du deinen Darius-Build anpassen, sobald sich die Balance von Gegenständen oder Runen ändert.

Darius-ARAM-Build (Patch 26.9)

Der Darius-ARAM-Build unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von der üblichen Top-Lane-Konfiguration: In ARAMs „Howling Abyss“ entfällt die Laning-Phase komplett, daher brauchst du schon im ersten Teamkampf Burst-Schaden und Durchhaltevermögen statt Mittel für ausgedehnte Eins-gegen-Eins-Duelle.

Kern-Build für Darius in ARAM: Trinity Force, Merkurs Treads, Stridebreaker, Sundered Sky, Steraks Gage, Der Teller des Toten – mit einer Siegquote von 58,06 % in über 25.000 Spielen im Patch 26.9.

Hier wird „Trinity Force“ anstelle von „Stridebreaker“ als erster Gegenstand gewählt, weil Die passive Fähigkeit „Spellblade“ sorgt dafür, dass dein erster Treffer nach dem Einsatz einer Fähigkeit zusätzlichen Burst-Schaden verursacht., was entscheidend ist, wenn ARAM-Kämpfe sofort beginnen und man keine Zeit hat, „Conqueror“ nach und nach aufzubauen. „Mercurys Schritte“ ersetzen „Beschichtete Stahlkappen“, da in ARAM deutlich mehr Crowd Control zum Einsatz kommt als in einem typischen Top-Lane-Spiel, und es ist ein sicheres Rezept für eine Niederlage, wenn man in eine Kette von CC-Effekten gerät, während die „Conqueror“-Stapel abklingen.

Was Runen betrifft,„Conqueror“ bleibt der Eckpfeiler Der sekundäre Baum konzentriert sich jedoch auf „Resolve“ mit „Bone Plating“ und „Unflinching“. Durch die ständigen Angriffe und die CC in ARAM ist die Schadensreduzierung durch „Bone Plating“ wertvoller als die Bewegungsgeschwindigkeit, die man in der Top-Lane wählen würde. „Legend: Haste“ ersetzt „Legende: Alacrity“, um deine Abklingzeiten in einem Spielmodus, in dem du alle 20 Sekunden kämpfst, schneller zu verkürzen.

„Flash“ und „Ghost“ sind aus demselben Grund wie in der Top-Lane weiterhin die richtigen Beschwörerzauber – Dein Darius-Build steht und fällt mit dem Schließen von Lücken, und die schmale Brücke in ARAM macht Ghost noch bedrückender als sonst.

Lohnt es sich, den Darius-Build zu meistern?

Ein ausgewogener Darius-Build vereint Mobilität, Schaden und Überlebensfähigkeit, um die „Juggernaut“-Rolle des Champions optimal zur Geltung zu bringen. Wenn du mit Dorans Klinge und einem Heiltrank beginnst, dir schnell „Stridebreaker“ zulegst und defensive Gegenstände wie „Steraks Rüstung“, „Totenmann-Platte“ und „Kraft der Natur“ hinzufügst, bist du in den meisten Matches auf Erfolgskurs.

„Conqueror“ ist nach wie vor die beste Keystone-Rune, und die Kombination aus „Ghost“ und „Flash“ sorgt für die nötige Mobilität, um am Ziel zu bleiben. Passe deinen Build je nach Gegner an und denke daran, dass Geduld und Positionierung genauso wichtig sind wie Gegenstände und Runen.

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Häufig gestellte Fragen