Guide de build de Darius (mise à jour 26.9) : objets, runes et conseils 2026

La configuration de Darius à laquelle je fais confiance permet de dominer la ligne dès le début et de conclure rapidement les parties. Darius est une véritable force de la nature dotée d’outils simples mais redoutables : accumulez « Hémorragie », tirez vos adversaires vers vous avec « Appréhension », puis achevez-les avec « Guillotine noxienne ». Gérez vos distances, surveillez les temps de recharge de vos compétences, et vos échanges de coups ne tarderont pas à faire boule de neige.

Je le joue en tant que personnage principal depuis des années et j’ai gravi les échelons en utilisant exactement cette configuration. Dans ce guide, je vais vous présenter les objets, les runes et l’ordre des compétences que j’utilise, ainsi que des conseils sur les affrontements, des stratégies de ligne et des règles à suivre en milieu de partie pour transformer un simple kill en une domination totale de la carte. Restez concentré, saisissez vos occasions et faites en sorte que chaque accumulation compte.

Comprendre les principes fondamentaux de la configuration de Darius

Darius excelle dans les échanges prolongés et tire parti de sa capacité à achever les cibles à faible santé grâce à la Guillotine noxienne. Une bonne configuration de Darius renforce sa résistance naturelle et ses dégâts, ce qui lui permet de consolider son avantage dès le début de la partie et de mener les combats d’équipe.

Je commence toujours par analyser mon match-up de voie et la composition globale de l’équipe adverse. Si je constate que l’adversaire dispose d’importants dégâts d’attaque, je privilégie l’armure et les PV ; si l’ennemi compte plusieurs mages ou des capacités de contrôle de foule, je m’oriente vers la résistance magique et la vitesse de déplacement.

Une bonne base pour toute configuration de Darius commence par une Lame de Doran et une potion de vie. La Lame de Doran offre dès le début des dégâts d’attaque et du vol de vie, ce qui vous permet de tenir le coup lors des échanges. Face à des attaques à distance, le Bouclier de Doran peut s’avérer un choix plus judicieux, car sa régénération de vie atténue le harcèlement.

Au niveau 1, débloquez « Décimer » (Q) et positionnez le cercle extérieur de la lame de manière à toucher les champions ennemis tout en vous soignant. Cette seule compétence détermine votre domination en ligne ; il est donc essentiel de vous entraîner à maîtriser son timing et son placement.

Lors de la constitution de vos objets principaux, je privilégie un objet mythique qui offre à la fois des dégâts et de la mobilité. « Stridebreaker » est actuellement la référence, car son effet actif procure une accélération et un ralentissement, permettant à Darius de combler les distances et de coller aux cibles insaisissables. Si le match-up nécessite davantage de dégâts instantanés et de vitesse d’attaque, « Trinity Force » devient une alternative viable. Dans de rares cas où vous avez besoin d’une mobilité supplémentaire et d’une accélération des compétences, la Lance de Shojin peut occuper l’emplacement mythique, bien que son utilisation soit plus ponctuelle.

Le choix des bottes de Darius dépend des sources de dégâts ennemies. Les « Plated Steelcaps » réduisent les dégâts subis lors des attaques de base et sont idéales contre les combattants et les tireurs. Les « Mercury’s Treads » sont utiles face à des dégâts magiques importants ou à des effets de contrôle de foule. Après les bottes, je privilégie rapidement le « Sterak’s Gage » pour ses passifs de vie et de bouclier, ce qui m’aide à survivre aux rafales de dégâts lors des combats « all-in ».

Le principe de base de toute configuration efficace pour Darius est le même : la santé et les dégâts s’additionnent. La compétence passive de Darius, « Hémorragie », évolue en fonction des dégâts d’attaque supplémentaires, et les véritables dégâts de la « Guillotine noxienne » sont d’autant plus puissants que la cible a perdu de points de vie ; cela signifie que les objets plus résistants qui confèrent de la santé amplifient également indirectement votre capacité à éliminer l’adversaire.

C’est pourquoi vous ne construisez jamais un « canon de verre » pur avec Darius ; chaque objet d’une configuration bien pensée pour Darius doit soit vous maintenir en vie suffisamment longtemps pour cumuler « Hémorragie », soit vous permettre de combler la distance pour l’activer, soit les deux.

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Runes et sorts d'invocateur pour ma configuration de Darius

La page de runes constitue la base de toute configuration de Darius. J’opte toujours pour l’arbre Précision avec Conquérant comme rune clé. Les dégâts d’attaque cumulables de Conquérant s’associent parfaitement à la compétence passive de Darius, transformant les échanges prolongés en victoires écrasantes.

Les runes mineures de la branche Précision sont « Triomphe », « Légende : Alacrité » et « Dernier Souffle ». « Triomphe » vous soigne lorsque vous éliminez un adversaire et vous rapporte un peu d’or ; « Légende : Alacrité » confère de la vitesse d’attaque ; « Dernier Souffle » augmente vos dégâts lorsque votre santé est faible. Ces runes permettent à Darius de rester menaçant même lorsqu’il est pris pour cible lors des combats d’équipe.

Pour l’arbre secondaire, je choisis généralement « Sorcellerie » avec « Cape de Nimbus » et « Célérité ». « Cape de Nimbus » confère un pic de vitesse de déplacement après l’utilisation de sorts d’invocateur, ce qui facilite les poursuites ou les fuites. « Célérité » amplifie tous les bonus de vitesse de déplacement, y compris la ruée de « Briseur de pas » et « Fantôme ». Certains joueurs spécialisés en Darius optent pour « Résolution » afin de bénéficier de « Second souffle » et « Imperturbable » lorsqu’ils affrontent en ligne des adversaires infligeant de nombreux coups à distance ou utilisant des effets de contrôle de foule. Adaptez vos choix secondaires en fonction de vos adversaires en ligne et de votre style de jeu.

En ce qui concerne les sorts d’invocateur, « Flash » et « Fantôme » constituent la combinaison dominante actuelle. « Flash » reste indispensable pour se repositionner et achever vos adversaires avec « Guillotine noxienne ». « Fantôme » est devenu de plus en plus populaire car il permet à Darius de rester collé à ses cibles lors d’échanges prolongés. La résistance au ralentissement et la vitesse de déplacement aident à maintenir les cumuls de Conquérant et à assurer des ultimes permettant de réaliser plusieurs éliminations. Dans les parties à très haut Elo ou en compétition, Téléportation peut remplacer Fantôme lorsque la pression macro-carte l’emporte sur la puissance en duel.

La raison pour laquelle cette page de runes spécifique fonctionne si bien avec n'importe quelle configuration de Darius est que chaque choix renforce sa mécanique principale : rester suffisamment longtemps au contact de ses cibles pour accumuler des charges d'« Hémorragie ».

« Conquérant » récompense les combats prolongés par un bonus de dégâts d'attaque ; « Triomphe » vous permet de rester en vie suffisamment longtemps pour enchaîner les éliminations après une réinitialisation de « Guillotine noxienne » ; « Dernier combat » vous rend redoutable précisément au moment où vos adversaires pensent avoir remporté l'échange. « Fantôme » et « Cape de Nimbus » résolvent ensuite le problème d’exécution : le kit de Darius est mortel à courte portée, et cette page de runes est entièrement conçue pour vous permettre d’atteindre cette distance et d’y rester.

Parcours d’objets optimal pour Darius

Après les objets de départ et le cœur de la composition, ma configuration habituelle pour Darius suit un schéma qui optimise à la fois la survie et les dégâts. Voici un parcours type après avoir terminé « Brise-pas » et les bottes :

Sterak’s Gage – Le bonus de PV et le bouclier de Lifeline vous empêchent d’être éliminé d’un seul coup. Sa synergie avec les PV de base élevés de Darius vous rend difficile à tuer lors des escarmouches en milieu de partie. Plaque de l'homme mort – Cet objet confère de l'armure et des points de vie tout en vous permettant de prendre de l'élan. La vitesse de déplacement passive vous aide à vous repositionner pour les attaques de « Décimation » et « Appréhension ». Une fois complètement chargé, votre prochaine attaque ralentit la cible, ce qui facilite les enchaînements. Force de la nature – Contre les équipes comportant plusieurs sources de dégâts magiques, cet objet offre une résistance à la magie, de la vitesse de déplacement et un effet passif cumulable qui réduit les dégâts des sorts après avoir encaissé des coups. « Danse de la mort » ou « Ange gardien » – Si la composition adverse inflige des dégâts physiques élevés et dispose d’une forte puissance de feu instantanée, « Danse de la mort » assure votre survie grâce à son effet de saignement et convertit une partie des dégâts subis en un saignement différé qui vous soigne lorsque vous éliminez un adversaire. « Ange gardien » ajoute des dégâts d’attaque et une résurrection, ce qui est parfait pour les actions agressives lors des combats d’équipe en fin de partie.

Parmi les choix situationnels, on peut citer le Présage de Randuin face à des champions spécialisés dans les coups critiques, la Cotte de mailles épineuse contre des adversaires qui recourent massivement au vol de vie, et la Gueule de Malmortius pour survivre aux rafales de dégâts des mages bien nourris. Savoir quand s’adapter est ce qui distingue les joueurs moyens de ceux qui mènent systématiquement leurs parties à la victoire.

Ce qui fait le succès de cette configuration de Darius, c’est que chaque objet remédie à une vulnérabilité spécifique sans sacrifier votre potentiel de mise à mort. Le « Sterak’s Gage » neutralise les rafales de dégâts : le bouclier « Lifeline » se déclenche précisément lorsque les ennemis s’engagent à vous tuer, vous faisant ainsi gagner du temps pour accumuler des charges d’« Hémorragie ».

« Dead Man's Plate » résout le problème de mobilité, vous permettant de continuer à accélérer vers vos cibles plutôt que de les poursuivre. « Force of Nature » assure des dégâts magiques soutenus entre les combats. Chaque objet d'une configuration de Darius bien pensée rend le personnage plus difficile à éliminer à mesure que la partie avance, tout en conservant une puissance de frappe suffisante pour exécuter vos adversaires avec « Noxian Guillotine ».

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Match-ups de Darius : qui bat-il et qui le bat ?

Votre configuration de Darius s’adapte en fonction de l’affrontement : savoir qui vous bat et qui vous est supérieur représente la moitié du travail avant même que la partie ne commence. Voici comment aborder les affrontements clés.

Darius contre Garen (avantage)

Garen ne peut pas résister à « Hémorragie » compte tenu de la manière dont votre configuration de Darius est conçue pour cumuler ses effets. Échangez des coups dès le début et souvent : « Décimer » soigne lorsque le bord extérieur touche, tandis que Garen n’a pas de véritable réponse à la pression exercée par cinq cumuls. Méfiez-vous de son silence de Q au niveau 1, car il empêche l’utilisation d’« Apprehend », mais dès que vous atteignez le niveau 2, la voie vous appartient. « Ghost » vous permet de le rattraper très facilement après son sprint avec W.

Darius contre Nasus (Avantage)

Nasus souhaite accumuler des charges en toute sécurité pendant plus de 20 minutes ; votre build de Darius vise quant à lui un combat dès le niveau 2. Sanctionnez chaque tentative d’accumulation de charges avec Q à l’aide de « Décimation » et de vos attaques automatiques, ce qui l’empêchera de mener le jeu dont il a besoin en début de partie. Il ne peut pas riposter efficacement avant le niveau 6, et d’ici là, vous devriez déjà disposer d’une avance significative. Ne le laissez pas atteindre plus de 200 charges avant de vous diriger vers les objectifs.

Darius contre Yasuo (avantage)

La mobilité de Yasuo semble menaçante, mais son Mur de vent ne peut pas bloquer « Apprehend » : votre attraction est son cauchemar. Attendez qu’il traverse une vague de sbires, puis ramenez-le vers vous avant qu’il ne puisse se réinitialiser. Son kit favorise les échanges courts ; une configuration de Darius bien exécutée privilégie les échanges prolongés. Forcez-le à s’engager dans un combat prolongé et il s’effondrera rapidement.

Darius contre Fiora (affrontement difficile)

Fiora est l’une des adversaires les plus redoutables pour Darius dans le patch 26.9, car elle exploite les enchaînements prévisibles de vos compétences grâce à « Riposte ». Ne lancez jamais d’attaque automatique qui pourrait déclencher « Riposte » lorsqu’elle a peu de PV ; elle paraira votre W ou votre « Apprehend » et vous étourdira. Jouez en fonction du temps de recharge de sa Riposte, privilégiez les échanges rapides lorsqu’elle repositionne Vitals, et respectez sa puissance en duel au niveau six. Adaptez votre build de Darius en choisissant Fantôme plutôt que Téléportation dans ce cas précis : vous aurez besoin de chaque unité de portée de poursuite.

Darius contre Kled (affrontement difficile)

Statistiquement, Kled est le pire adversaire pour n'importe quelle configuration de Darius dans la mise à jour 26.9, avec un taux de victoire à peine supérieur à 30 %. La mécanique de remontée à cheval de Kled rend son élimination pratiquement impossible : il survit à la fenêtre d'activation de votre ultime en passant en mode « à pied » et en se soignant avant que vous ne puissiez l'achever. Concentrez-vous sur le farm et l’aide en jungle plutôt que sur les kills en solo ; un Darius en avance au niveau des CS et bien équipé parvient tout de même à battre Kled en milieu de partie.

Darius contre Teemo (affrontement de compétences)

Teemo maintient votre Darius à distance et accumule des aveuglements pour annuler les soins de « Décimation », ce qui fait de cette voie un duel où le positionnement est déterminant. Réussissez une seule fois « Appréhension » et il meurt : tout le duel repose sur la création de cette unique fenêtre d’opportunité. Une « Veste épineuse » en début de partie réduit l’effet de durabilité de son poison ; « Fantôme » est ici plus utile que « Flash », car le véritable défi consiste à combler la distance qui vous sépare.

Darius contre Vayne (affrontement difficile)

Vayne s’échappe hors de la portée d’« Apprehend » et accumule des dégâts réels grâce à « Silver Bolts », qui ignorent vos points de vie cumulés. Jouez en anticipant le temps de recharge de son « Tumble » : la brève fenêtre pendant laquelle elle ne peut pas esquiver est votre seule véritable opportunité d’échange. En achetant rapidement des « Plated Steelcaps », vous retardez sa progression ; adaptez la construction de votre Darius avec « Ghost » pour la rattraper si elle rate le timing de « Condemn ».

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Contre-stratégies face à Darius – Les champions à bannir et à éviter

Aucune configuration de Darius ne résiste à des erreurs lors de la sélection des champions. Voici les choix qui vous rendront la vie impossible, quelle que soit la qualité de votre équipement.

Kled est le plus redoutable des adversaires de Darius dans la mise à jour 26.9, avec un taux de victoire de seulement 30,23 % pour Darius dans ce face-à-face. Sa mécanique de remontée à cheval neutralise directement la condition de victoire de votre configuration de Darius – exécuter des cibles à faible santé avec la Guillotine noxienne – puisque Kled dispose en réalité de deux barres de santé. Interdisez Kled dès que possible.

Fiora (taux de victoire de 31,25 % pour Darius) sanctionne le caractère prévisible sur lequel repose toute stratégie de Darius. Sa « Riposte » anticipe votre W et votre « Apprehend » avec une précision d’horloge, retournant vos outils d’engagement contre vous. Elle vous domine également sans peine en duel au niveau six, qui est censé être votre pic de puissance.

Cho’Gath (taux de victoire de 38,6 % pour Darius) devient tout simplement trop résistant pour que votre build Darius puisse l’éliminer. Sa « Rupture » vous maintient à distance, et l’accumulation de ses PV rend les dégâts réels de la « Guillotine noxienne » insuffisants pour l’achever en fin de partie.

Menaces secondaires à noter : Volibear et Jax l’emportent tous deux face à une configuration standard de Darius lors d’échanges prolongés dès qu’ils atteignent leur pic d’équipement ; Gangplank vous harcèle en toute sécurité à distance tout en s’emparant d’objectifs que vous ne pouvez pas contester seul.

Choix favorables face à votre build Darius : Nasus, Garen et Mordekaiser peinent tous face à l’accumulation de votre passif et à la pression que vous exercez lors d’échanges prolongés. N’hésitez pas à les sélectionner en toute confiance.

Comment jouer Darius : conseils et combos pour la phase de ligne

L'ordre de développement des compétences est simple pour Darius. Maximisez d'abord « Décimation » (Q) car cette compétence inflige la majeure partie de vos dégâts, vous soigne lorsque la lame extérieure touche des ennemis et dispose des dégâts de base les plus élevés. Je prends « Appréhension » (E) au niveau deux pour menacer de tirer un ennemi vers moi si un adversaire se positionne mal. « Crippling Strike » (W) s’obtient au niveau trois, car elle réinitialise votre attaque automatique, ralentit la cible et inflige des dégâts renforcés. Une fois les trois compétences débloquées, l’ordre de priorité reste Q > E > W, en attribuant des points à « Noxian Guillotine » (R) dès qu’elle devient disponible.

Pendant la phase de ligne, concentrez-vous sur le placement de votre Q. Avancez, puis reculez d’un petit pas pour vous assurer que le cercle extérieur touche le champion ennemi tout en évitant d’attirer l’aggro des sbires. Vous pouvez garder « Apprehend » pour le moment où votre adversaire utilise un sort de mobilité ; le tirer vers vous l’empêche de s’échapper et vous permet d’enchaîner un combo complet « Decimate » et « Crippling Strike ». Surveillez en permanence vos cumuls d’« Hémorragie ». À cinq cumuls, vous atteignez « Puissance noxienne », ce qui vous confère des dégâts d’attaque supplémentaires et applique le nombre maximal de cumuls à chaque attaque. Cherchez à lancer des « all-in » lorsque vous atteignez « Puissance noxienne », car votre ultime inflige des dégâts réels qui se réinitialisent à chaque élimination.

Les combats d’équipe reposent sur le contournement et le choix de la bonne cible. Darius ne dispose pas de contrôle de foule puissant en dehors d’« Apprehend » ; engagez donc le combat lorsque votre équipe est en mesure de prendre le relais après votre attraction. Protégez-vous grâce à « Decimate » et aux ralentissements de « W », puis éliminez les cibles prioritaires lorsqu’elles sont à court de vie. Je me positionne souvent dans les voies latérales pour forcer l’ennemi à envoyer plusieurs membres ; la puissance de Darius en duel vous permet d’exercer une pression et de sécuriser des objectifs pour votre équipe.

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Conseils sur Darius pour les débutants

Si vous débutez avec ce champion, voici ce que vous devez absolument comprendre concernant votre configuration de Darius avant même de vous préoccuper des objets.

Entraînez-vous d'abord à gérer l'espacement Q. La lame extérieure de « Decimate » inflige la totalité des dégâts et vous soigne ; l'anneau intérieur ne fait ni l'un ni l'autre. Chaque échange que vous remportez ou perdez dépend du fait que cette lame extérieure touche ou non : approchez-vous à portée, puis reculez légèrement pour toucher l'ennemi avec le cercle extérieur.

La lame extérieure de « Decimate » inflige la totalité des dégâts et vous soigne ; l'anneau intérieur ne fait ni l'un ni l'autre. Chaque échange que vous remportez ou perdez dépend du fait que cette lame extérieure touche ou non : approchez-vous à portée, puis reculez légèrement pour toucher l'ennemi avec le cercle extérieur. Privilégiez toujours les échanges prolongés. Une configuration standard de Darius est conçue pour accumuler les charges d’Hémorragie ; ainsi, plus un combat dure longtemps, plus votre passif affaiblit l’ennemi. Les échanges courts favorisent les adversaires à distance ; les combats prolongés vous sont favorables.

Une configuration standard de Darius est conçue pour accumuler les charges d’Hémorragie ; ainsi, plus un combat dure longtemps, plus votre passif affaiblit l’ennemi. Les échanges courts favorisent les adversaires à distance ; les combats prolongés vous sont favorables. Ne vous lancez pas à fond avant le niveau six. Le premier véritable pic de puissance de votre build de Darius est « Guillotine noxienne » : des dégâts réels qui se réinitialisent à chaque élimination. Avant cela, concentrez-vous sur l’accumulation de « Hémorragie » et sur le fait d’empêcher vos adversaires de gagner des CS plutôt que de forcer des éliminations que vous ne pouvez pas conclure.

Le premier véritable pic de puissance de votre build de Darius est « Guillotine noxienne » : des dégâts réels qui se réinitialisent à chaque élimination. Avant cela, concentrez-vous sur l’accumulation de « Hémorragie » et sur le fait d’empêcher vos adversaires de gagner des CS plutôt que de forcer des éliminations que vous ne pouvez pas conclure. Réservez « Apprehend » pour les échappées, pas pour les ouvertures de combat. Les nouveaux joueurs utilisent leur E pour engager le combat, ce qui trahit leur intention. Sa véritable utilité est de ramener vers vous les ennemis qui tentent de se désengager après un échange de coups – et non de déclencher le combat.

Les nouveaux joueurs utilisent leur E pour engager le combat, ce qui trahit leur intention. Sa véritable utilité est de ramener vers vous les ennemis qui tentent de se désengager après un échange de coups – et non de déclencher le combat. Surveillez les cumuls de « Conqueror » en parallèle de ceux d’« Hémorragie ». C’est lorsque vous atteignez le maximum de « Conqueror » tout en disposant de cinq cumuls d’« Hémorragie » que les dégâts de votre build Darius atteignent leur pic. C’est à ce moment-là que vous pouvez vous lancer à fond, pas avant.

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Conseils avancés pour maîtriser la configuration de Darius

Darius est facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Voici quelques conseils personnels qui m'ont aidé à affiner mon jeu :

Annulation d’animation : utilisez « Frappe paralysante » immédiatement après « Décimation » pour réinitialiser votre attaque automatique et infliger des dégâts supplémentaires. Cela vous permet également d’accumuler plus rapidement les cumuls d’« Hémorragie ».

Timing de « Ghost » : activez « Ghost » juste avant d’engager le combat. Le bonus de vitesse s’estompe progressivement, alors planifiez votre « all-in » en fonction de sa durée maximale. Avec « Nimbus Cloak », vous bénéficiez d’un regain de vitesse de déplacement après avoir utilisé « Flash » ou « Ghost », ce qui facilite la poursuite des cibles en fuite.

Gestion des vagues : poussez lentement les vagues avant de vous déplacer. Une importante vague de sbires s’écrasant sous la tour ennemie oblige l’adversaire à réagir. Profitez de ce créneau pour vous rendre en mid ou envahir la jungle avec votre jungler afin de remporter des kills et des objectifs.

Priorité des objectifs : Darius excelle dans la prise précoce du Héraut de la Faille et des dragons grâce à ses dégâts de base élevés. Coordonnez-vous avec votre jungler pour sécuriser ces objectifs après avoir poussé votre ligne. Le Héraut de la Faille peut être utilisé pour détruire la première tour et faire boule de neige avec votre avance en or.

Discipline mentale : Darius disposant d’un potentiel de « snowball » très important, il est tentant de jouer de manière trop agressive. Résistez à l’envie de vous lancer dans des combats sans vision adéquate ni savoir où se trouve votre jungler. Bon nombre de mes défaites en classé sont dues à un excès de confiance plutôt qu’à des erreurs techniques.

Suivre l’actualité e-sport de League of Legends est l’un des moyens les plus rapides de repérer les changements de méta et d’ajuster votre build de Darius avant que le classement ne se mette à la page. En ce qui concerne la branche mobile de l’écosystème de Riot, vous trouverez peut-être utiles nos actualités sur les mises à jour de Wild Rift, surtout si vous aimez jouer lors de vos déplacements. En vous tenant informé des notes de mise à jour, vous pourrez adapter votre build de Darius lorsque l’équilibre des objets ou des runes évolue.

Configuration de Darius en ARAM (mise à jour 26.9)

La configuration de Darius en ARAM diffère de celle de la voie du haut standard sur un point essentiel : le mode « Howling Abyss » d’ARAM supprime complètement la phase de laning. Vous avez donc besoin de dégâts explosifs et de résistance dès le premier combat d’équipe, plutôt que d’outils permettant de prolonger les échanges en un contre un.

Configuration de base de Darius en ARAM : Force de la Trinité, Sandales de Mercure, Brise-pas, Ciel déchiré, Collet de Sterak, Armure du mort – affichant un taux de victoire de 58,06 % sur plus de 25 000 parties jouées dans le patch 26.9.

La Force de la Trinité occupe ici le premier emplacement d’objet au lieu de se précipiter sur le Briseur de pas, car la passivité « Lame enchantée » ajoute des dégâts explosifs à votre premier coup après avoir utilisé une compétence, ce qui est essentiel lorsque les combats en ARAM commencent immédiatement et que vous n’avez pas le temps d’accumuler progressivement les charges de « Conquérant ». Les « Mercury's Treads » remplacent les « Plated Steelcaps », car l’ARAM concentre nettement plus de contrôles de foule qu’une partie classique en voie du haut, et subir des enchaînements de CC alors que les charges de « Conqueror » s’estompent est une stratégie vouée à l’échec.

Côté runes, « Conquérant » reste la rune clé, mais l’arbre secondaire s’oriente vers « Résolution » avec « Armure osseuse » et « Imperturbable ». Les attaques à distance constantes et les contrôles de foule en ARAM rendent la réduction des dégâts de « Armure osseuse » plus précieuse que la vitesse de déplacement que vous choisiriez en voie du haut. « Légende : Hâte » remplace « Légende : Alacrité » pour réduire plus rapidement vos temps de recharge dans un mode de jeu où vous combattez toutes les 20 secondes.

« Flash » et « Fantôme » restent les sorts d'invocateur les plus adaptés, pour la même raison que sur la voie du haut : la réussite de votre build Darius dépend entièrement de votre capacité à combler les distances, et le pont étroit de l'ARAM rend « Fantôme » encore plus décisif que d'habitude.

La configuration de Darius vaut-elle la peine d'être maîtrisée ?

Une configuration bien équilibrée de Darius allie mobilité, dégâts et capacité de survie afin de maximiser le potentiel de ce champion, véritable force de la nature. Commencez par la Lame de Doran et une potion de santé, achetez rapidement le Briseur de pas, puis ajoutez progressivement des objets défensifs tels que le Collier de Sterak, la Plaque du mort et la Force de la nature : cela vous mettra sur la voie de la réussite dans la plupart des parties.

« Conquérant » reste la meilleure rune clé, et « Fantôme » associé à « Flash » vous offre la mobilité nécessaire pour rester collé à vos cibles. Adaptez votre build en fonction de vos adversaires, et n’oubliez pas que la patience et le positionnement comptent autant que les objets et les runes.

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