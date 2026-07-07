Guía de construcción de Darius (parche 26.9): objetos, runas y consejos 2026

La configuración de Darius en la que confío te permite ganar la línea desde el principio y cerrar las partidas rápidamente. Darius es una auténtica apisonadora con habilidades sencillas pero muy potentes: acumula «Hemorragia», arrastra al enemigo con «Aprehender» y remata con «Guillotina de Noxus». Controla la distancia, lleva un control de los tiempos de recarga y tus intercambios de daño se multiplicarán rápidamente.

Llevo años jugando con él como personaje principal y he ido subiendo de nivel con esta configuración exacta. En esta guía, te voy a explicar los objetos, las runas y el orden de habilidades que utilizo, además de consejos para enfrentamientos, estrategias en la línea y reglas para la fase intermedia de la partida que te permitirán convertir una sola muerte en el control de todo un lado del mapa. Mantén la concentración, aprovecha tus oportunidades y haz que cada acumulación cuente.

Comprender los fundamentos de la configuración de Darius

A Darius le van muy bien las operaciones a largo plazo y su capacidad para acaba con los objetivos con poca vida usando la «Guillotina de Noxus». Una buena configuración de Darius potencia su resistencia y su daño naturales, lo que le permite sacar ventaja desde el principio y liderar las peleas en equipo.

Siempre empiezo por analizar mi enfrentamiento en la línea y la composición general del equipo enemigo. Si veo que el equipo contrario tiene mucho daño de ataque, me decanto por la armadura y la vida; si el enemigo cuenta con varios magos o habilidades de control de masas, me inclino por la resistencia mágica y la velocidad de movimiento.

Una buena base para cualquier configuración de Darius empieza por La Espada de Doran y una poción de salud. La Espada de Doran proporciona daño de ataque y robo de vida desde el principio, lo que te permite aguantar en los intercambios de golpes. Frente a los ataques a distancia, El escudo de Doran puede ser la opción más inteligente, ya que su regeneración de salud reduce el acoso.

En el nivel uno, desbloquea Diezmar (Q) y coloca el círculo exterior de la espada de forma que golpee a los campeones enemigos mientras te curas a ti mismo. Esta única habilidad determina tu dominio en la línea, por lo que es fundamental practicar la sincronización y la distancia.

Al crear elementos básicos, Doy prioridad a una carta mítica que ofrezca tanto daño como movilidad. Stridebreaker Actualmente es la opción estándar porque su habilidad activa le permite dar un salto y ralentizar al enemigo, lo que permite a Darius acortar distancias y seguir el ritmo de objetivos escurridizos. Si el enfrentamiento requiere más daño explosivo y velocidad de ataque, Fuerza de la Trinidad se convierte en una alternativa viable. En los casos excepcionales en los que necesites movilidad adicional y un aumento de la velocidad de habilidades, Lanza de Shojin puede ocupar la ranura mítica, aunque depende más de la situación.

Las botas de Darius dependen de las fuentes de daño del enemigo. Puntas de acero chapadas reducen el daño recibido por los ataques básicos y son ideales contra luchadores y tiradores. Las huellas de Mercurio Ayuda a la hora de hacer frente a un daño mágico intenso o a efectos de control de masas. Después de las botas, me apresuro a comprar El medidor de Sterak por la pasiva de salud y escudo, que me ayuda a sobrevivir a los ataques repentinos en los combates a todo o nada.

El hilo conductor de todas las configuraciones potentes de Darius es el mismo: La salud y el daño se acumulan. La pasiva de Darius, «Hemorragia», se potencia con el daño de ataque adicional, y el daño verdadero de la «Guillotina de Noxus» es más contundente cuanto menos vida le quede al objetivo, lo que significa que los objetos más resistentes que aportan vida también aumentan indirectamente tu capacidad para acabar con los enemigos.

Por eso nunca se construye un «cañón de cristal» puro con Darius; cada objeto de una configuración bien elaborada para Darius debería servir para mantenerte con vida el tiempo suficiente para acumular «Hemorragia», acortar la distancia para aplicarla, o ambas cosas.

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Runas y hechizos de invocador para mi configuración de Darius

La página de runas es la columna vertebral de cualquier configuración de Darius. Yo siempre utilizo la Árbol de precisión with Conquistador como mi piedra angular. El daño de ataque acumulativo de «Conquistador» se complementa a la perfección con la pasiva de Darius, lo que convierte los intercambios prolongados en victorias aplastantes.

Las runas menores de «Precisión» son: Triunfo, Leyenda: Alacrity, yLa última batalla. «Triunfo» te cura al derribar a un enemigo y te da un poco de oro; «Leyenda: Alacridad» te da velocidad de ataque; «Última resistencia» aumenta el daño cuando te queda poca vida. Estas runas hacen que Darius siga siendo una amenaza incluso cuando es el blanco principal en las peleas en equipo.

Para el árbol secundario, suelo elegir Hechicería with Capa Nimbus and Celerity. La Capa de Nimbus otorga un aumento repentino de la velocidad de movimiento tras usar hechizos de invocador, lo que facilita tanto la persecución como la huida. Celeridad amplifica todas las bonificaciones a la velocidad de movimiento, incluidas la carrera de «Stridebreaker» y «Ghost». Algunos jugadores que se especializan en Darius cambian a Resuelve for Segundo aliento and Inquebrantable cuando te enfrentes en la línea a un rival con ataques a distancia potentes o con mucho control de masas. Adapta tus elecciones secundarias en función de los rivales de la línea y de tu estilo de juego.

En cuanto a los hechizos de invocador, Flash and Fantasma son la combinación meta actual. «Flash» sigue siendo esencial para reposicionarse y rematar a los enemigos con «Guillotina de Noxus». «Fantasma» se ha vuelto cada vez más popular porque permite a Darius pegarse a sus objetivos durante los intercambios prolongados. La resistencia a la ralentización y la velocidad de movimiento ayudan a mantener las acumulaciones de «Conquistador» y a asegurar ultimates con múltiples bajas. En partidas de Elo muy alto o en el ámbito competitivo, «Teletransporte» puede sustituir a «Fantasma» cuando la presión del mapa macro prevalece sobre el poder de los duelos.

La razón por la que esta configuración específica de runas funciona tan bien con cualquier configuración de Darius es que Cada elección refuerza su mecánica principal: mantenerse sobre los objetivos el tiempo suficiente para acumular «Hemorragia».

«Conquistador» recompensa los combates prolongados con daño de ataque adicional; «Triunfo» te mantiene con la vida suficiente para encadenar muertes tras un reinicio de «Guillotina de Noxus»; «Última resistencia» te convierte en una amenaza precisamente cuando los enemigos creen que han ganado el intercambio. «Fantasma» y «Capa de Nimbus» resuelven entonces el problema de la ejecución: El kit de Darius es letal a corta distancia, y esta configuración de runas está pensada exclusivamente para llegar hasta ahí y mantenerse en ese nivel.

Ruta óptima de objetos para Darius

Una vez adquiridos los objetos iniciales y los básicos, mi configuración habitual para Darius sigue un patrón que maximiza la supervivencia y el daño. Esta es una progresión típica tras completar «Stridebreaker» y las botas:

El medidor de Sterak – La salud adicional y el escudo de Lifeline evitan que te eliminen de un solo golpe. Su sinergia con la elevada salud base de Darius hace que seas difícil de eliminar en los enfrentamientos de la fase intermedia de la partida. El plato del difunto – Este objeto otorga armadura y vida a medida que se va acumulando energía. La velocidad de movimiento pasiva ayuda a reposicionarse para los tirones de «Decimate» y «Apprehend». Cuando está completamente cargado, tu próximo ataque ralentiza al objetivo, lo que facilita el ataque de seguimiento. Fuerza de la naturaleza – Frente a equipos con múltiples amenazas de daño mágico, este objeto proporciona resistencia mágica, velocidad de movimiento y una pasiva basada en acumulaciones que reduce el daño de los hechizos tras recibir golpes. La danza de la muerte o el ángel de la guarda – Si la composición del enemigo cuenta con mucho daño físico y daño explosivo, «La danza de la muerte» proporciona sostenibilidad gracias a su efecto de sangrado y convierte una parte del daño recibido en un sangrado retardado que cura al acabar con un enemigo. «Ángel guardián» aporta daño de ataque y una resurrección, lo que resulta perfecto para jugadas agresivas en las peleas en equipo de la fase final de la partida.

Las decisiones situacionales incluyen El presagio de Randuin cuando te enfrentes a campeones con golpes críticos, Thornmail frente a rivales que utilizan mucho el robo de vida, y Las Fauces de Malmortius para sobrevivir a los ataques repentinos de los magos de la Fed. Saber cuándo adaptarse es lo que distingue a los jugadores mediocres de aquellos que siempre llevan el peso del partido.

Lo que hace que esta ruta de equipamiento de Darius funcione es que cada objeto resuelve una vulnerabilidad concreta sin sacrificar la capacidad de eliminar enemigos. La habilidad «Gage» de Sterak resuelve el problema de los ataques repentinos: el escudo «Lifeline» se activa justo cuando los enemigos se lanzan a matarte, lo que te da tiempo para acumular «Hemorragia».

«El plato del difunto» resuelve el problema de la movilidad, permitiéndote seguir acelerando hacia tus objetivos en lugar de tener que perseguirlos. «Fuerza de la naturaleza» te proporciona daño mágico sostenido entre combates. Cada objeto de una configuración de Darius bien diseñada hace que sea más difícil de eliminar a medida que avanza la partida, sin dejar de infligir suficiente daño como para rematar con «Noxian Guillotine».

En nuestro Hub encontrarás una descripción detallada del equipamiento ideal para complementar las configuraciones de tus campeones. Por ejemplo, si quieres cambiar de ratón para conseguir una mayor precisión en los «last hits» y en el «kiting», echa un vistazo a nuestra guía sobre el el mejor ratón paraLeague of Legends. Utilizar el hardware adecuado puede mejorar tu consistencia mecánica y hacer que la ejecución de los combos sea más fluida.

Enfrentamientos de Darius: a quién vence y quién le vence a él

Tu estrategia con Darius se adapta en función del enfrentamiento: saber a quién puedes ganar y quién te gana ya supone la mitad del trabajo antes incluso de que empiece la partida. A continuación te explicamos cómo abordar los enfrentamientos clave.

Darius contra Garen (favorito)

Garen no puede aguantar la «Hemorragia» tal y como está diseñada tu configuración de Darius para acumularla. Opera pronto y con frecuencia – «Decimate» cura al impactar en el borde exterior, mientras que Garen no tiene una respuesta efectiva ante la presión de cinco acumulaciones. Ten cuidado con el silencio de su Q en el nivel uno, ya que impide usar «Apprehend», pero una vez que llegues al nivel dos, la línea será tuya. «Ghost» hace que perseguirlo tras su sprint con la W sea pan comido.

Darius contra Nasus (favorito)

Nasus quiere acumular acumulaciones de forma segura durante más de 20 minutos; tu configuración de Darius busca una pelea en el nivel dos. Castigar cualquier intento de acumular Q con «Decimate» y los reinicios automáticos, lo que le impide desarrollar el juego inicial que necesita. No puede intercambiar golpes de forma eficaz antes del nivel seis, y para entonces tú ya deberías tener una ventaja significativa. No dejes que alcance más de 200 acumulaciones antes de pasar a los objetivos.

Darius contra Yasuo (favorito)

La movilidad de Yasuo parece peligrosa, pero su «Muro de viento» no puede bloquear «Aprehender» – Tu atractivo es su pesadilla. Espera a que se lance a atravesar una oleada de súbditos y, a continuación, llévalo de vuelta antes de que pueda recuperarse. Su conjunto de habilidades le favorece en los enfrentamientos breves; en cambio, una configuración de Darius bien ejecutada le da ventaja en los prolongados. Oblígalo a un combate prolongado y se derrumbará rápidamente.

Darius contra Fiora (enfrentamiento difícil)

Fiora es una de las contrarias más difíciles de Darius en el parche 26.9, ya que aprovecha los patrones predecibles de sus habilidades con «Riposte». Nunca lances un ataque automático contra «Riposte» Cuando tenga poca vida, te bloqueará tu W o «Apprehend» y te aturdirá. Aprovecha el tiempo de recarga de su «Riposte», realiza intercambios rápidos cuando se esté reposicionando para lanzar «Vitals» y ten en cuenta su poder de duelo en el nivel seis. Ajusta tu configuración de Darius eligiendo «Ghost» en lugar de «Teleport» en este caso: necesitas hasta el último punto de alcance de persecución.

Darius contra Kled (enfrentamiento difícil)

Kled es, según las estadísticas, el peor rival para cualquier configuración de Darius en el parche 26.9, con una tasa de victorias de poco más del 30 %. La mecánica de «remontar» de Kled hace que sea casi imposible acabar con él – Sobrevive a tu ventana de habilidad definitiva al pasar a la forma a pie y recuperarse antes de que puedas rematar. Céntrate en farmear y en la ayuda en la jungla en lugar de en las muertes en solitario; un Darius que lleve ventaja en CS y tenga objetos sigue siendo superior a Kled a mitad de partida.

Darius contra Teemo (enfrentamiento de habilidades)

Teemo mantiene a tu Darius a distancia y acumula cegamientos para anular la curación de «Decimate», lo que hace que esta línea se decida en función del posicionamiento. Land: si lo atrapas una vez, muere. – Toda la partida gira en torno a crear esa única oportunidad. El Chaleco de zarzas al principio reduce el daño de veneno que recibe; en este caso, Fantasma es más útil que Destello, ya que el verdadero reto consiste en acortar la distancia.

Darius contra Vayne (enfrentamiento difícil)

Vayne sale del alcance de «Aprehender» y acumula «Daño real» gracias a «Dardos de plata», que ignora tu acumulación de vida. Aprovecha el tiempo de recarga de su Tumble – Ese breve lapso en el que no puede esquivar es tu única oportunidad real de enfrentarte a ella. Acelerar la compra de «Puntas de acero chapadas» retrasa su escalada de poder; adapta tu configuración de Darius con «Ghost» para acabar con ella si calcula mal el momento de lanzar «Condemn».

Si estos enfrentamientos te dan ganas de dejarte la línea superior por completo, nuestra lista de los Los mejores juegos MOBA incluye otros títulos que merece la pena probar cuando te cansas de la rutina.

Y si el esfuerzo en las partidas clasificatorias empieza a dar sus frutos, aprende cómo ganar dinero jugando League of Legends para encontrar formas de sacar más partido a tus habilidades.

Contramedidas contra Darius: campeones que hay que prohibir y evitar

Ninguna configuración de Darius sobrevive a los errores en la selección de campeones. Estas son las elecciones que te hacen la vida imposible, por muy bien que elijas los objetos.

Vestir Es el rival más difícil para Darius en el parche 26.9, con una tasa de victorias de tan solo el 30,23 % para Darius en este enfrentamiento. Su mecánica de remonta neutraliza directamente la condición de victoria de tu build de Darius —acabar con objetivos con poca vida mediante la «Guillotina de Noxus»—, ya que Kled tiene, en la práctica, dos barras de vida. Prohíbe a Kled siempre que sea posible.

Flor (El 31,25 % de tasa de victorias de Darius) castiga la previsibilidad en la que se basan todas las configuraciones de Darius. Su «Riposte» anticipa tu W y tu «Apprehend» con total precisión, volviendo tus herramientas de ataque en tu contra. Además, te supera con facilidad en los duelos a partir del nivel seis, que se supone que es cuando alcanzas tu máximo poder.

Cho’Gath (Porcentaje de victorias de Darius: 38,6 %) se vuelve demasiado resistente como para que tu configuración de Darius pueda acabar con él. Su «Ruptura» te mantiene a distancia, y la acumulación de vida hace que el daño verdadero de la «Guillotina de Noxus» no sea suficiente para acabar con él en las últimas fases de la partida.

Amenazas secundarias que cabe destacar: Tanto Volibear como Jax superan a una configuración estándar de Darius en intercambios prolongados una vez que alcanzan su pico de poder con los objetos; Gangplank te ataca con seguridad desde la distancia mientras se abalanza sobre objetivos que no puedes disputar por tu cuenta.

Opciones recomendadas para tu configuración de Darius: Nasus, Garen y Mordekaiser tienen dificultades para hacer frente a la acumulación de tu pasiva y a tu presión prolongada en los intercambios de golpes. Elige con confianza a estos como rivales.

Cómo jugar con Darius: consejos y combos para la fase de carriles

El orden de las habilidades de Darius es muy sencillo. Primero, «Max Decimate» (Q) porque es la que inflige la mayor parte de tu daño, te cura cuando la hoja exterior golpea a los enemigos y tiene el daño base más alto. Elijo «Apprehend (E)» en el nivel dos para amenazar con hacer «pulls» si un rival se coloca mal. «Golpe incapacitante» (W) se desbloquea en el nivel tres porque restablece tu ataque automático, ralentiza al objetivo e inflige daño potenciado. Una vez desbloqueadas las tres habilidades, el orden máximo sigue siendo Q > E > W, asignando puntos a Guillotina de Noxus (R) en cuanto esté disponible.

Durante la fase de carriles, Céntrate en espaciar bien las letras «Q». Avanza y da un pequeño paso hacia atrás para asegurarte de que el círculo exterior alcance al campeón enemigo, evitando al mismo tiempo atraer la atención de los súbditos. Puedes reservar «Aprehender» para cuando tu oponente utilice un hechizo de movilidad; al atraerlo hacia ti, le impides escapar y te permite lograr un combo completo de «Decimate» y «Crippling Strike». No pierdas nunca de vista tus acumulaciones de «Hemorragia». Al alcanzar cinco acumulaciones, activas «Poder de Noxus», con lo que obtienes daño de ataque adicional y aplicas el máximo de acumulaciones con cada ataque. Busca oportunidades para lanzarte a por todas cuando actives «Poder de Noxus», ya que tu habilidad definitiva inflige daño verdadero que se reinicia con cada muerte.

Las peleas en equipo giran en torno a flanquear y dar en el blanco adecuado. Darius carece de control de masas contundente más allá de «Apprehend», así que inicia el combate cuando tu equipo pueda dar continuidad a tu ataque inicial. Protégete a ti mismo con «Decimate» y las ralentizaciones de W, y luego acaba con los objetivos prioritarios cuando tengan poca vida. A menudo me coloco en los carriles laterales para obligar al enemigo a enviar a varios miembros; La capacidad de Darius para enfrentarse en duelos te permite atraer la presión y asegurar los objetivos para tu equipo.

Para los jugadores a los que les importa que las imágenes se vean fluidas y que el rendimiento sea óptimo, nuestro artículo sobre Cómo ponerlo en pantalla completa League of Legends explica cómo maximizar la frecuencia de fotogramas y reducir el retraso de entrada. Un FPS elevado y una latencia mínima facilitan acertar con el borde exterior de «Decimate», lo que a su vez influye en tu éxito con la configuración de Darius.

Consejos de Darius para principiantes

Si eres nuevo con este campeón, esto es lo que realmente debes entender sobre tu configuración de Darius antes de que los objetos cobren importancia.

Practica primero el espaciado «Q». La hoja exterior de «Decimate» inflige todo el daño y te cura; el anillo interior no hace ninguna de las dos cosas. Cada intercambio que ganes o pierdas dependerá de si esa hoja exterior impacta: acércate hasta el alcance y, a continuación, retrocede ligeramente para alcanzar al enemigo con el círculo exterior.

La hoja exterior de «Decimate» inflige todo el daño y te cura; el anillo interior no hace ninguna de las dos cosas. Cada intercambio que ganes o pierdas dependerá de si esa hoja exterior impacta: acércate hasta el alcance y, a continuación, retrocede ligeramente para alcanzar al enemigo con el círculo exterior. Opta siempre por operaciones a largo plazo. Una configuración estándar de Darius se basa en acumular «Hemorragia», por lo que cuanto más dure un combate, más daño infligirá tu pasiva al enemigo. Los enfrentamientos breves favorecen a los oponentes a distancia; los combates prolongados te favorecen a ti.

Una configuración estándar de Darius se basa en acumular «Hemorragia», por lo que cuanto más dure un combate, más daño infligirá tu pasiva al enemigo. Los enfrentamientos breves favorecen a los oponentes a distancia; los combates prolongados te favorecen a ti. No vayas «all-in» antes del nivel seis. El primer pico de poder real de tu build de Darius es la «Guillotina de Noxus»: daño verdadero que se reinicia con cada muerte. Hasta entonces, céntrate en acumular «Hemorragia» y en alejar a los oponentes de las olas de súper-creep, en lugar de forzar muertes que no puedas rematar.

El primer pico de poder real de tu build de Darius es la «Guillotina de Noxus»: daño verdadero que se reinicia con cada muerte. Hasta entonces, céntrate en acumular «Hemorragia» y en alejar a los oponentes de las olas de súper-creep, en lugar de forzar muertes que no puedas rematar. Reserva «Apprehend» para las fugas, no para los aperturas. Los jugadores novatos gastan E para iniciar el combate, lo que delata su intención de atacar. Su verdadero valor reside en hacer retroceder a los enemigos que intentan retirarse tras un intercambio de golpes, no en iniciar el combate.

Los jugadores novatos gastan E para iniciar el combate, lo que delata su intención de atacar. Su verdadero valor reside en hacer retroceder a los enemigos que intentan retirarse tras un intercambio de golpes, no en iniciar el combate. «Track Conqueror» se acumula con «Hemorrhage». El daño de tu build de Darius alcanza su máximo cuando llegas al nivel máximo de «Conquistador» y tienes cinco acumulaciones de «Hemorragia». Ese es el momento ideal para lanzarte a por todas, no antes.

Si después de unas cuantas partidas aún no le coges el truco a Darius, puedes aprender cómo venderLeague of Legendscuenta si decides empezar de cero con uno nuevo.

Consejos avanzados para dominar la configuración de Darius

Darius es fácil de aprender, pero difícil de dominar. Aquí tienes algunos consejos personales que me han ayudado a perfeccionar mi estilo de juego:

Anulación de animaciones: utiliza «Golpe incapacitante» inmediatamente después de «Diezmar» para reiniciar tu ataque automático y infligir daño adicional. Esto también te permite acumular acumulaciones de «Hemorragia» más rápidamente.

Sincronización de «Fantasma»: activa «Fantasma» justo antes de entrar en combate. El aumento de velocidad va disminuyendo con el tiempo, así que planifica tu ataque definitivo para que coincida con el momento de máxima duración. Con «Capa de Nimbus», obtienes un aumento adicional de velocidad de movimiento tras usar «Destello» o «Fantasma», lo que facilita la persecución de objetivos que huyen.

Gestión de oleadas: Empuja lentamente las oleadas antes de desplazarte. Una gran oleada de súbditos que se abalanza sobre la torre enemiga les obliga a reaccionar. Aprovecha ese momento para desplazarte a la línea central o invadir la jungla junto con tu jungler para conseguir bajas y objetivos.

Prioridad de objetivos: Darius destaca por su capacidad para acabar con el Heraldo y los dragones en las primeras fases de la partida gracias a su elevado daño base. Coordínate con tu jungler para hacerte con estos objetivos tras haber avanzado en tu línea. El Heraldo de la Grieta puede utilizarse para derribar la primera torre y aumentar tu ventaja de oro.

Disciplina mental: Dado que Darius tiene un gran potencial de «bola de nieve», resulta tentador jugar de forma excesivamente agresiva. Resiste la tentación de lanzarte al combate sin tener una visión adecuada o sin saber dónde se encuentra el jungler. Muchas de mis derrotas en partidas clasificatorias se debieron a un exceso de confianza más que a errores técnicos.

Estar al día de League of Legendsdeportes Estar al tanto de las noticias es una de las formas más rápidas de detectar cambios en el meta y ajustar tu configuración de Darius antes de que la clasificación se ponga al día. En cuanto a la parte móvil del ecosistema de Riot, quizá te resulten útiles nuestras noticias sobre las actualizaciones de parches de Wild Rift, sobre todo si te gusta jugar mientras te desplazas. Estar al día de las notas de parche te permite ajustar tu configuración de Darius cuando cambian los equilibrios de los objetos o las runas.

Configuración de Darius ARAM (parche 26.9)

La configuración de Darius para ARAM se diferencia de la configuración estándar de la línea superior en un aspecto clave: El Abismo Aullante de ARAM elimina por completo la fase de carriles, por lo que necesitas daño explosivo y resistencia desde la primera pelea en equipo, en lugar de recursos para intercambios prolongados uno contra uno.

Configuración básica de Darius para ARAM: Fuerza de la Trinidad, Calzado de Mercurio, Rompepasos, Cielo Desgarrado, Medida de Sterak, Coraza del hombre muerto: con una tasa de victorias del 58,06 % en más de 25 000 partidas en el parche 26.9.

Aquí se elige «Trinity Force» como primer objeto, en lugar de comprar directamente «Stridebreaker», porque La pasiva de «Spellblade» añade daño explosivo a tu primer golpe tras usar una habilidad., lo cual es fundamental cuando las peleas en ARAM empiezan de inmediato y no tienes tiempo de acumular «Conquistador» poco a poco. Las «Botas de Mercurio» sustituyen a las «Botas de acero chapadas», ya que en ARAM se acumula mucho más control de masas que en una partida típica de la línea superior, y sufrir controles de masas encadenados mientras se pierden las acumulaciones de «Conquistador» es una fórmula perdedora.

En cuanto a las runas,«Conqueror» sigue siendo la piedra angular pero el árbol secundario se decanta por «Resolución» con «Blindaje óseo» y «Imperturbable». Los constantes ataques a distancia y los efectos de control de masas en ARAM hacen que la reducción de daño de «Blindaje óseo» sea más valiosa que la velocidad de movimiento que obtendrías en la línea superior. «Leyenda: Aceleración» sustituye a «Leyenda: Alacridad» para reducir los tiempos de recarga más rápidamente en un modo de juego en el que te enfrentas a combates cada 20 segundos.

«Flash» y «Ghost» siguen siendo los hechizos de invocador adecuados por la misma razón que en la línea superior: – El éxito de tu configuración de Darius depende totalmente de tu capacidad para acortar distancias, y el estrecho puente de ARAM hace que Ghost resulte aún más agobiante de lo habitual.

¿Merece la pena dominar la configuración de Darius?

Una configuración equilibrada de Darius combina movilidad, daño y capacidad de supervivencia para potenciar al máximo la naturaleza arrolladora de este campeón. Empezar con la Espada de Doran y una poción de salud, adquirir rápidamente el Rompepasos y ir sumando objetos defensivos como el Arnés de Sterak, la Coraza del hombre muerto y la Fuerza de la naturaleza te preparará para triunfar en la mayoría de las partidas.

«Conqueror» sigue siendo la mejor runa clave, y «Ghost», combinada con «Flash», proporciona la movilidad necesaria para no perder de vista a los objetivos. Adapta tu configuración en función de los enfrentamientos, y recuerda que la paciencia y el posicionamiento son tan importantes como los objetos y las runas.

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