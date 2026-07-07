Guida al personaggio Darius (Patch 26.9): oggetti, rune e consigli 2026

La build di Darius su cui faccio affidamento ti permette di vincere la corsia nelle prime fasi e chiudere le partite in fretta. Darius è una vera forza della natura con abilità semplici ma potentissime: accumula “Emorragia”, trascina gli avversari con “Apprehend” e finiscili con “Guillotine Noxiana”. Gestisci bene le distanze, tieni d’occhio i cooldown e i tuoi scambi di colpi ti faranno crescere a dismisura.

Lo gioco da anni e ho scalato le classifiche proprio con questa configurazione. In questa guida ti darò gli oggetti, le rune e l’ordine delle abilità che uso, oltre a consigli sugli abbinamenti, strategie di corsia e regole per la fase centrale della partita, per trasformare una sola uccisione in un vantaggio su tutta la mappa. Stai concentrato, sfrutta le occasioni giuste e fai in modo che ogni accumulo conti.

Comprendere i fondamenti del build di Darius

Darius dà il meglio di sé negli scambi prolungati e grazie alla sua capacità di finire i bersagli con poca salute con la Ghigliottina di Noxus. Una build forte per Darius amplifica la sua naturale resistenza e il suo danno, permettendogli di sfruttare i vantaggi fin dall’inizio e di dominare gli scontri di squadra.

Comincio sempre pensando al mio matchup in corsia e alla composizione generale della squadra avversaria. Se vedo un alto danno d’attacco dalla parte opposta, punto su armatura e salute; se il nemico ha più maghi o controlli di massa, mi concentro su resistenza magica e velocità di movimento.

Una buona base per qualsiasi build di Darius inizia con la Lama di Doran e una Pozione di Salute. La Lama di Doran offre danno d’attacco e furto di vita fin dall’inizio, permettendoti di resistere negli scambi di colpi. Contro gli attacchi a distanza, lo Scudo di Doran può essere la scelta più intelligente perché la sua rigenerazione di salute riduce il fastidio.

Al livello uno, sblocca Decimate (Q) e posiziona il cerchio esterno della lama in modo da colpire i campioni nemici mentre ti curi. Questa singola abilità determina il tuo dominio in corsia, quindi è fondamentale esercitarsi con i tempi e la distanza.

Quando costruisco gli oggetti principali, do la priorità a un oggetto mitico che offra sia danno che mobilità. “Stridebreaker” è attualmente lo standard perché la sua abilità attiva fornisce uno scatto e un rallentamento, permettendo a Darius di colmare le distanze e stare addosso ai bersagli più sfuggenti. Se l’abbinamento richiede più danno istantaneo e velocità d’attacco, “Trinity Force” diventa una valida alternativa. In rari casi in cui hai bisogno di maggiore mobilità e velocità delle abilità, La lancia di Shojin può occupare lo slot mitico, anche se è più situazionale.

Gli stivali di Darius dipendono dalle fonti di danno nemiche. Gli Stivali di acciaio placcato riducono il danno ricevuto dagli attacchi base e sono ideali contro combattenti e tiratori. Gli Stivali di Mercurio aiutano quando devi affrontare danni magici pesanti o effetti di controllo di massa. Dopo gli stivali, punto subito su Sterak’s Gage per la passiva di salute e scudo, che mi aiuta a sopravvivere ai danni esplosivi durante gli scontri all-in.

Il filo conduttore di ogni build efficace per Darius è lo stesso: salute e danno si sommano. La passiva di Darius, “Emorragia”, scala con il danno d’attacco bonus, e il vero danno della “ghigliottina noxiana” colpisce più forte quanto più salute manca al bersaglio, il che significa che gli oggetti più resistenti che danno salute amplificano indirettamente anche la tua capacità di uccidere.

Ecco perché con Darius non si costruisce mai un “cannone di vetro” puro; ogni oggetto in una build ben costruita per Darius dovrebbe o farti sopravvivere abbastanza a lungo da accumulare “Emorragia”, o avvicinarti al bersaglio per attivarla, o entrambe le cose.

Se vuoi personalizzare la tua esperienza con Darius oltre alle rune e agli oggetti, la lista delle Leggende del Rift include tutti gli oggetti cosmetici che vale la pena aggiungere alla tua collezione.

Rune e incantesimi dell’evocatore per la mia build di Darius

La pagina delle rune è la colonna portante di qualsiasi build di Darius. Io uso sempre l'albero Precisione con Conquistatore come chiave. Il danno d'attacco cumulativo di Conquistatore si integra perfettamente con la passiva di Darius, trasformando gli scambi prolungati in vittorie schiaccianti.

Le rune secondarie in Precisione sono “Trionfo”, “Leggenda: Alacrità” e “Ultima Resistenza”. “Trionfo” ti cura quando elimini un nemico e ti dà un po’ d’oro; “Leggenda: Alacrità” aumenta la velocità d’attacco; “Ultima Resistenza” aumenta il danno quando hai poca salute. Queste rune mantengono Darius pericoloso anche quando viene preso di mira nei combattimenti di squadra.

Per l’albero secondario di solito scelgo “Stregoneria” con “Mantello di Nimbus” e “Celerità”. “Mantello di Nimbus” ti dà un’impennata di velocità di movimento dopo aver usato le abilità da evocatore, il che rende più facile inseguire o scappare. Celerity amplifica tutti i bonus alla velocità di movimento, inclusi lo scatto di Stridebreaker e Ghost. Alcuni giocatori che usano Darius come main passano a Resolve per Second Wind e Unflinching quando si trovano in corsia contro avversari con un poke pesante o un forte controllo di massa. Adatta le tue scelte secondarie in base agli avversari in corsia e al tuo stile di gioco.

Per quanto riguarda gli incantesimi dell’evocatore, Flash e Ghost sono l’accoppiata di riferimento al momento. Flash rimane fondamentale per riposizionarti e chiudere le uccisioni con la Ghigliottina di Noxus. Ghost è diventato sempre più popolare perché permette a Darius di stare incollato ai bersagli durante gli scambi prolungati. La resistenza al rallentamento e la velocità di movimento aiutano a mantenere gli accumuli di Conqueror e a garantire ulti con più uccisioni. Nei livelli Elo molto alti o nelle partite competitive, Teleport può sostituire Ghost quando la pressione sulla mappa a livello macro è più importante della potenza nei duelli.

Il motivo per cui questa specifica pagina di rune funziona così bene con qualsiasi build di Darius è che ogni scelta potenzia la sua meccanica principale: restare a contatto con i bersagli abbastanza a lungo da accumulare accumuli di Emorragia.

Conqueror premia gli scambi prolungati con un bonus al danno d’attacco; Triumph ti mantiene abbastanza in salute da concatenare uccisioni dopo un reset di Noxian Guillotine; Last Stand ti rende pericoloso proprio quando i nemici pensano di aver vinto lo scambio. Ghost e Nimbus Cloak risolvono poi il problema di avvicinamento: il kit di Darius è letale a distanza ravvicinata, e questa pagina di rune è costruita interamente per arrivare lì e rimanerci.

Percorso ottimale degli oggetti per Darius

Dopo gli oggetti iniziali e quelli fondamentali, la mia solita build per Darius segue uno schema che massimizza la sopravvivenza e il danno. Ecco un percorso tipico dopo aver completato “Stridebreaker” e gli stivali:

Sterak’s Gage – La salute bonus e lo scudo di Lifeline ti impediscono di essere abbattuto in un attimo. La sua sinergia con l’elevata salute base di Darius ti rende difficile da uccidere negli scontri a metà partita. Piastra del Morto – Questo oggetto ti dà armatura e salute mentre prendi slancio. La velocità di movimento passiva ti aiuta a riposizionarti per i pull con Decimate e Apprehend. Quando è completamente caricato, il tuo prossimo attacco rallenta il bersaglio, permettendoti di dare facilmente il colpo di grazia. Forza della natura – Contro squadre con più minacce di danno magico, questo oggetto offre resistenza magica, velocità di movimento e un effetto passivo a accumulo che riduce il danno degli incantesimi dopo aver subito colpi. Danza della Morte o Angelo Custode – Se la composizione nemica infligge molto danno fisico e ha un burst elevato, la Danza della Morte garantisce sustain grazie al suo effetto di sanguinamento e converte una parte del danno in un sanguinamento ritardato che cura quando elimini un avversario. L’Angelo Custode aggiunge danno d’attacco e una resurrezione, perfetto per giocate aggressive negli scontri di squadra nel late game.

Tra le scelte situazionali ci sono il Presagio di Randuin contro i campioni con colpi critici, la Cotta di Spine contro avversari che fanno molto uso di ruba-vita e la Fauce di Malmortius per sopravvivere al burst dei maghi ben alimentati. Sapere quando adattarsi è ciò che distingue i giocatori medi da quelli che portano a casa le partite con costanza.

Ciò che rende efficace questo percorso di build per Darius è che ogni oggetto risolve una specifica vulnerabilità senza sacrificare la tua capacità di uccidere. Sterak's Gage risolve il problema del burst: lo scudo Lifeline si attiva proprio quando i nemici cercano di ucciderti, guadagnando tempo per accumulare Emorragia.

"Dead Man's Plate" risolve il problema della mobilità, permettendoti di accelerare verso i bersagli invece di doverli inseguire. "Forza della natura" garantisce danni magici costanti tra uno scontro e l'altro. Ogni oggetto in una build di Darius ben costruita rende il personaggio più difficile da uccidere man mano che la partita va avanti, pur continuando a infliggere danni sufficienti per eseguire la "Noxian Guillotine".

Il nostro Hub offre una panoramica dettagliata dell’equipaggiamento per completare le build dei tuoi campioni. Ad esempio, se stai cercando di aggiornare il tuo mouse per ottenere last-hit e kiting più precisi, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori mouse per League of Legends. Usare l’hardware giusto può migliorare la tua costanza meccanica e rendere più fluida l’esecuzione delle combo.

Matchup di Darius: chi batte e chi lo batte

La tua build di Darius si adatta in base all’avversario: sapere chi batti e chi ti batte è già metà del lavoro prima ancora che la partita inizi. Ecco come affrontare gli abbinamenti chiave.

Darius contro Garen (vantaggio per Darius)

Garen non riesce a resistere a "Emorragia" nel modo in cui la tua build di Darius è progettata per accumularla. Scambia colpi fin dall’inizio e spesso: "Decimare" cura quando colpisce il bordo esterno, mentre Garen non ha una vera risposta alla pressione di cinque accumuli. Fai attenzione al suo silenzio Q al livello uno, perché impedisce di usare “Apprehend”, ma una volta raggiunto il livello due la corsia è tua. “Ghost” rende semplicissimo inseguirlo dopo lo sprint del suo W.

Darius contro Nasus (vantaggio)

Nasus vuole accumulare stack in sicurezza per più di 20 minuti; la tua build di Darius punta invece a uno scontro già al livello due. Punisci ogni suo tentativo di accumulare stack con Q usando Decimate e i reset automatici, impedendogli di avere il vantaggio iniziale di cui ha bisogno. Non riesce a rispondere efficacemente prima del livello sei, e a quel punto dovresti già avere un vantaggio significativo. Non lasciargli accumulare più di 200 stack prima di passare agli obiettivi.

Darius contro Yasuo (vantaggio)

La mobilità di Yasuo sembra minacciosa, ma il suo Wind Wall non può bloccare Apprehend: il tuo pull è il suo incubo. Aspetta che si lanci attraverso un’ondata di minion, poi tiralo indietro prima che riesca a resettarsi. Il suo kit favorisce gli scambi brevi; una build di Darius ben eseguita favorisce quelli prolungati. Costringilo a uno scontro prolungato e crollerà in fretta.

Darius contro Fiora (scontro difficile)

Fiora è uno dei counter più difficili per Darius nella patch 26.9, poiché sfrutta i modelli prevedibili delle abilità con "Riposte". Non attaccare mai automaticamente quando lei è a salute bassa: parerà la tua W o "Apprehend" e ti stordirà. Gioca tenendo d’occhio il cooldown di Riposte, fai scambi brevi quando sta riposizionando Vitals e tieni d’occhio la sua potenza in duello al livello sei. Modifica la tua build di Darius scegliendo Ghost al posto di Teleport: ti servirà ogni singolo punto di raggio di inseguimento.

Darius contro Kled (scontro difficile)

Kled è statisticamente il peggior avversario per qualsiasi build di Darius nella patch 26.9, con una percentuale di vittorie appena sopra il 30%. La meccanica di rimontaggio di Kled rende quasi impossibile eliminarlo: sopravvive alla finestra della tua ult passando alla forma smontata e curandosi prima che tu riesca a finirlo. Concentrati sul farm e sull’assistenza nella giungla piuttosto che sulle uccisioni in solitaria; un Darius che è in vantaggio nei CS e ha gli oggetti giusti batte comunque Kled a metà partita.

Darius vs Teemo (Confronto tra abilità)

Teemo ha il tuo Darius a distanza e accumula accecamenti per annullare la cura di Decimate, rendendo questa corsia una questione di posizionamento. Se riesci a colpire con Apprehend una sola volta, muore: l’intero matchup ruota attorno alla creazione di quell’unica finestra di opportunità. Il Bramble Vest all’inizio riduce il suo sustain da veleno; qui Ghost è più utile di Flash, dato che la sfida sta proprio nel colmare la distanza.

Darius contro Vayne (Confronto difficile)

Vayne si allontana dalla portata di Apprehend e accumula True Damage con Silver Bolts, che ignora il tuo accumulo di salute. Gioca in anticipo sul suo cooldown di Tumble: la breve finestra in cui non può schivare è la tua unica vera opportunità di scambio. Acquistare subito i "Plated Steelcaps" rallenta la sua crescita; modifica la build di Darius con "Ghost" per raggiungerla se sbaglia i tempi con "Condemn".

Se questi scontri ti fanno venire voglia di prenderti una pausa dalla corsia superiore, la nostra lista dei migliori giochi MOBA include altri titoli che vale la pena provare quando la routine ti stanca.

E se la routine delle partite classificate inizia a dare i suoi frutti, scopri come guadagnare giocando a League of Legends per trovare modi di trasformare le tue abilità in qualcosa di più.

Contromisure contro Darius – Campioni da bandire ed evitare

Nessuna build di Darius sopravvive agli errori nella selezione dei campioni. Queste sono le scelte che ti rendono la vita un inferno, indipendentemente da quanto bene tu scelga gli oggetti.

Kled è il contrattacco più difficile per Darius nella patch 26.9, con una percentuale di vittorie di Darius pari solo al 30,23% in questo matchup. La sua meccanica di rimontata neutralizza direttamente la condizione di vittoria della tua build di Darius – giustiziare bersagli con poca salute con la Ghigliottina Noxiana – dato che Kled ha di fatto due barre di salute. Banna Kled ogni volta che puoi.

Fiora (percentuale di vittorie del 31,25% per Darius) punisce la prevedibilità su cui si basa ogni build di Darius. La sua “Riposte” anticipa la tua W e “Apprehend” con precisione millimetrica, rivolgendo le tue mosse di ingaggio contro di te. Inoltre ti batte facilmente in duello al livello sei, che dovrebbe essere il tuo picco di potenza.

Cho’Gath (percentuale di vittorie del 38,6% per Darius) diventa semplicemente troppo resistente perché la tua build di Darius riesca a finirlo. La sua “Rupture” ti tiene a distanza, e l’accumulo di salute rende il danno vero della “Noxian Guillotine” insufficiente per finirlo nelle fasi avanzate della partita.

Altre minacce degne di nota: sia Volibear che Jax hanno la meglio su una build standard di Darius negli scambi prolungati una volta raggiunto il picco degli oggetti; Gangplank ti colpisce in tutta sicurezza da lontano mentre si lancia sugli obiettivi che non puoi contendere da solo.

Scelte vantaggiose contro la tua build di Darius: Nasus, Garen e Mordekaiser fanno tutti fatica contro l’accumulo della tua passiva e la pressione degli scambi prolungati. Scegli con sicurezza contro di loro.

Come giocare con Darius: consigli e combo per la fase di laning

L'ordine delle abilità è semplice per Darius. Potenzia prima Decimate (Q) perché infligge la maggior parte dei tuoi danni, ti cura quando la lama esterna colpisce i nemici e ha il danno base più alto. Io prendo Apprehend (E) al livello due per minacciare di attirare il nemico se un avversario si posiziona male. "Crippling Strike" (W) si prende al livello tre perché azzera il tuo attacco automatico, rallenta il bersaglio e infligge danni potenziati. Una volta sbloccate tutte e tre le abilità, l'ordine di massimizzazione rimane Q > E > W, investendo punti in "Noxian Guillotine" (R) non appena diventa disponibile.

Durante la fase di laning, concentrati sul distanziamento del tuo Q. Avanza e fai un piccolo passo indietro per assicurarti che il cerchio esterno colpisca il campione nemico, evitando al contempo l’aggro dei minion. Apprehend può essere tenuto da parte per quando il tuo avversario usa una magia di mobilità; tirarlo indietro gli impedisce di scappare e ti permette di sferrare una combo completa di Decimate e Crippling Strike. Tieni sempre d’occhio i tuoi accumuli di “Emorragia”. A cinque accumuli raggiungi “Potenza Noxiana”, ottenendo danno d’attacco bonus e applicando il numero massimo di accumuli ad ogni attacco. Cerca di sferrare attacchi all-in quando raggiungi “Potenza Noxiana”, perché la tua ulti infligge danno vero che si azzera dopo ogni uccisione.

I combattimenti di squadra ruotano attorno ai fiancheggiamenti e alla ricerca del bersaglio giusto. Darius non ha un controllo di massa vero e proprio oltre ad “Apprehend”, quindi entra in azione quando la tua squadra può seguirti dopo che hai attirato l’avversario. Proteggiti con “Decimate” e i rallentamenti di “W”, poi elimina i bersagli prioritari quando hanno pochi punti vita. Spesso mi posiziono nelle corsie laterali per costringere il nemico a mandare più membri; la potenza di Darius nei duelli ti permette di attirare la pressione e assicurarti gli obiettivi per la tua squadra.

Per i giocatori che tengono alla fluidità delle immagini e alle prestazioni, il nostro articolo su come giocare a League of Legends a schermo intero spiega come massimizzare il frame rate e ridurre l’input lag. Un FPS elevato e una latenza minima rendono più facile colpire con il bordo esterno di Decimate, il che a sua volta influisce sul tuo successo con la build di Darius.

Consigli su Darius per principianti

Se sei alle prime armi con questo campione, ecco cosa devi davvero capire sulla build di Darius prima ancora di pensare agli oggetti.

Esercitati prima con la distanza Q. La lama esterna di Decimate infligge il danno completo e ti cura; l’anello interno non fa né l’una né l’altra cosa. Ogni scontro che vinci o perdi dipende dal fatto che quel bordo esterno colpisca o meno: avvicinati alla distanza giusta, poi fai un piccolo passo indietro per colpire il nemico con il cerchio esterno.

La lama esterna di Decimate infligge il danno completo e ti cura; l’anello interno non fa né l’una né l’altra cosa. Ogni scontro che vinci o perdi dipende dal fatto che quel bordo esterno colpisca o meno: avvicinati alla distanza giusta, poi fai un piccolo passo indietro per colpire il nemico con il cerchio esterno. Cerca sempre di prolungare gli scambi. Una build standard per Darius è pensata per accumulare Emorragia, quindi più a lungo dura lo scontro, più la tua passiva dissanguerà il nemico. Gli scambi brevi favoriscono gli avversari a distanza; gli scontri prolungati favoriscono te.

Una build standard per Darius è pensata per accumulare Emorragia, quindi più a lungo dura lo scontro, più la tua passiva dissanguerà il nemico. Gli scambi brevi favoriscono gli avversari a distanza; gli scontri prolungati favoriscono te. Non andare all-in prima del livello sei. Il primo vero picco di potenza della tua build di Darius è "Noxian Guillotine": danno vero che si azzera ogni volta che uccidi un nemico. Prima di allora, concentrati sull’accumulo di "Emorragia" e sul tenere gli avversari lontani dai CS, piuttosto che forzare uccisioni che non riesci a portare a termine.

Il primo vero picco di potenza della tua build di Darius è "Noxian Guillotine": danno vero che si azzera ogni volta che uccidi un nemico. Prima di allora, concentrati sull’accumulo di "Emorragia" e sul tenere gli avversari lontani dai CS, piuttosto che forzare uccisioni che non riesci a portare a termine. Conserva “Apprehend” per le fughe, non per iniziare lo scontro. I giocatori alle prime armi usano la E per iniziare lo scontro, rivelando così le loro intenzioni. Il suo vero valore sta nel tirare indietro i nemici che cercano di disimpegnarsi dopo uno scambio – non nell’avviare lo scontro.

I giocatori alle prime armi usano la E per iniziare lo scontro, rivelando così le loro intenzioni. Il suo vero valore sta nel tirare indietro i nemici che cercano di disimpegnarsi dopo uno scambio – non nell’avviare lo scontro. Tieni d’occhio gli accumuli di Conquistatore insieme a quelli di Emorragia. Raggiungere il massimo di Conquistatore con cinque accumuli di Emorragia è il momento in cui il danno della tua build di Darius raggiunge il picco. Quella è la finestra giusta per gli all-in, non prima.

Se dopo qualche partita Darius continua a non funzionare, puoi imparare come vendere il tuo account da League of Legends se decidi di ricominciare da zero con uno nuovo.

Consigli avanzati per padroneggiare la build di Darius

Darius è facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Ecco alcuni consigli personali che mi hanno aiutato a perfezionare il mio stile di gioco:

Annullamento delle animazioni: usa Colpo paralizzante subito dopo Decimare per azzerare il tuo attacco automatico e infliggere danni extra. Questo ti permette anche di accumulare più velocemente gli stack di Emorragia.

Tempismo di Ghost: attiva Ghost proprio prima di ingaggiare il combattimento. L’aumento di velocità si affievolisce col tempo, quindi pianifica il tuo all-in in base al picco di durata dell’effetto. Con Nimbus Cloak, ottieni un ulteriore aumento della velocità di movimento dopo aver usato Flash o Ghost, il che rende più facile inseguire i bersagli in fuga.

Gestione delle ondate: spingi lentamente le ondate prima di andare in roaming. Una grande ondata di minion che si abbatte sotto la torre nemica li costringe a reagire. In questo lasso di tempo, vai in roaming a centro o invade la giungla con il tuo jungler per assicurarti uccisioni e obiettivi.

Priorità degli obiettivi: Darius eccelle nel prendere l’Herald e i draghi nelle prime fasi grazie al suo elevato danno base. Coordinati con il tuo jungler per assicurarti questi obiettivi dopo aver spinto la tua corsia. Il Rift Herald può essere usato per abbattere la prima torre e far crescere a dismisura il tuo vantaggio in oro.

Disciplina mentale: dato che Darius ha un potenziale di snowball così forte, si è tentati di giocare in modo eccessivamente aggressivo. Resisti alla tentazione di lanciarti in un dive senza una visione adeguata o senza sapere dove si trova il jungler. Molte delle mie sconfitte nelle partite classificate sono state causate dall’eccessiva sicurezza piuttosto che da errori meccanici.

Tenersi aggiornato sulle notizie relative agli esport di League of Legends è uno dei modi più veloci per individuare i cambiamenti del meta e adattare la tua build di Darius prima che la classifica ti raggiunga. Per quanto riguarda la parte mobile dell’ecosistema di Riot, potresti trovare utili le nostre notizie sugli aggiornamenti delle patch di Wild Rift, soprattutto se ti piace giocare mentre sei in giro. Tenersi aggiornato sulle note di patch ti permette di adattare la tua build di Darius quando cambiano i bilanciamenti degli oggetti o delle rune.

Build di Darius per ARAM (Patch 26.9)

La build di Darius per ARAM si differenzia dalla configurazione standard della corsia superiore per un aspetto fondamentale: in ARAM, l’Howling Abyss elimina del tutto la fase di laning, quindi hai bisogno di danno esplosivo e resistenza fin dal primo teamfight, piuttosto che di strumenti per lunghi scambi uno contro uno.

Build base di Darius per ARAM: Trinity Force, Mercury's Treads, Stridebreaker, Sundered Sky, Sterak's Gage, Dead Man's Plate – con una percentuale di vittorie del 58,06% su oltre 25.000 partite nella patch 26.9.

Qui la Trinity Force occupa il primo slot degli oggetti invece di affrettarsi a prendere lo Stridebreaker, perché la passiva Spellblade aggiunge danno istantaneo al tuo primo colpo dopo aver usato un'abilità, il che è fondamentale quando gli scontri in ARAM iniziano immediatamente e non hai tempo di accumulare gradualmente gli stack di Conqueror. Le Mercury's Treads sostituiscono le Plated Steelcaps poiché in ARAM c’è molto più controllo di massa rispetto a una tipica partita in corsia superiore, e subire CC a catena mentre gli accumuli di Conqueror si esauriscono è una ricetta per la sconfitta.

Per le rune, Conqueror rimane la chiave, ma l’albero secondario passa a Resolve con Bone Plating e Unflinching. I continui attacchi a distanza e i CC in ARAM rendono la riduzione del danno di "Bone Plating" più preziosa della velocità di movimento che useresti in corsia superiore. "Legend: Haste" sostituisce "Legend: Alacrity" per ridurre più velocemente i tuoi tempi di ricarica in una modalità di gioco in cui combatti ogni 20 secondi.

Flash e Ghost rimangono gli incantesimi da evocatore giusti per lo stesso motivo della corsia superiore: la tua build di Darius vive e muore in base alla capacità di colmare le distanze, e il ponte stretto dell’ARAM rende Ghost ancora più determinante del solito.

Vale la pena imparare a padroneggiare la build di Darius?

Una build ben bilanciata per Darius combina mobilità, danno e sopravvivenza per sfruttare al massimo la sua natura da gigante inarrestabile. Partendo con la Lama di Doran e la Pozione di Salute, acquistando subito lo Stridebreaker e aggiungendo oggetti difensivi come la Cotta di Sterak, la Corazza del Morto e la Forza della Natura, avrai tutte le carte in regola per avere successo nella maggior parte delle partite.

Conqueror rimane la runa chiave migliore, mentre Ghost abbinato a Flash ti garantisce la mobilità necessaria per stare incollato ai bersagli. Adatta la tua build a seconda degli avversari e ricorda che la pazienza e il posizionamento contano tanto quanto gli oggetti e le rune.

Se vuoi sbloccare nuove skin o campioni, dai un’occhiata ai migliori siti dove comprare carte regalo da League of Legends per ottenere tutto ciò che ti serve al miglior prezzo.

★ Best Darius Build LoL Riot Points & Gift Cards Fai acquisti su Eneba

Domande frequenti