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Najlepsi młodzi obrońcy EAFC 26

Najlepsi młodzi obrońcy EAFC 26
Image credit: EA Vancouver and EA Romania

Firma EA właśnie opublikowała oficjalne oceny zawodników w grze EAFC 26, a ja dokładnie przyjrzałem się najlepszym młodym obrońcom, jakich ma do zaoferowania EAFC 26. Ci obrońcy będą stanowić filar waszej linii obrony przez wiele kolejnych lat.

W ocenach można znaleźć prawdziwe perełki. Są to zawodnicy o niesamowitym potencjale, którzy z obiecujących talentów staną się obrońcami światowej klasy. Przeanalizowałem każdego młodego obrońcę poniżej 24 roku życia, który ma poważny potencjał rozwoju. Wartości rynkowe, aktualne oceny, maksymalny potencjał – po prostu wszystko, czego potrzebujesz do mądrego pozyskiwania zawodników.

Niektóre nazwiska będą Cię kosztować fortunę. Inni to prawdziwe okazje, które kryją się na widoku. Ale wszystkich łączy jedno: zdolność do stania się elitarnymi obrońcami.

To właśnie twoja obrona decyduje o tym, jak daleko zajdziesz w trybie kariery. Jeśli wcześnie podpiszesz kontrakty z odpowiednimi graczami, będziesz dominować w ligach przez wiele sezonów. Gotowy, by dowiedzieć się, którzy młodzi obrońcy zasługują na twój budżet transferowy? Przeanalizujmy pełną listę.

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Młodzi obrońcy o największym potencjale w trybie kariery w EA FC 26

Budowanie mistrzowskiej obrony zaczyna się od znalezienia odpowiednich talentów. Najlepsi młodzi obrońcy w EAFC 26 łączą aktualne umiejętności z ogromnym potencjałem rozwoju.

Sprytni menedżerowie w trybie kariery znają sekret sukcesu. Kupuj młodych graczy, odpowiednio ich rozwijaj i obserwuj, jak przeciętni zawodnicy stają się supergwiazdami. Właśnie taką ścieżkę rozwoju oferują ci obrońcy. Wartości rynkowe są bardzo zróżnicowane, ale to potencjał mówi najwięcej. Zawodnik pozyskany za 8 mln euro może stać się najcenniejszym aktywem Twojego klubu przy odpowiednim rozwoju.

Skupiłem się na zawodnikach, którzy mają realną szansę osiągnąć ogólną ocenę 85+ – przyszłych obrońcach światowej klasy. Sztuka polega na odpowiednim wyczuciu czasu. Zatrudnij tych zawodników na wczesnym etapie trybu kariery, zapewnij im stały czas gry, a oni odwdzięczą się za zaufanie występami, które uzasadnią każdą zainwestowaną złotówkę. Obozy treningowe, indywidualne plany rozwoju i doświadczenie meczowe – wszystko to przyczynia się do uwolnienia ich potencjału. Najlepsi młodzi obrońcy w EAFC 26 doskonale reagują na strategiczny rozwój.

Niektórzy wyróżniają się szybkością i regeneracją. Inni dominują w pojedynkach powietrznych. Kilku z nich oferuje kompletny zestaw umiejętności, który pasuje do każdego wybranego przez ciebie systemu taktycznego. Twój dział skautingu będzie ci wdzięczny za tę listę. To właśnie te nazwiska odróżniają udane rozgrywki w trybie kariery od tych przeciętnych.

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Kim są najlepsi młodzi obrońcy, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

EAFC 26 – portrety najlepszych młodych obrońców: Dean Huijsen, Pau Cubarsi, Castello Lukeba
Nazwa graczaWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Dean Huijsen21Real MadrytŚrodkowy obrońca55–60 mln euro8289
Pau Cubarsi19FC BarcelonaŚrodkowy obrońca50–55 mln euro8288
Castello Lukeba23RB LipskCB40–45 mln euro8088
Malo Gusto23ChelseaRB30–35 mln euro7987
Leny Yoro20Manchester UnitedŚrodkowy obrońca35–40 mln euro7887
Jorrel Hato20ChelseaLB31–35 mln euro7888
Lucas Beraldo22Paris SGLB26–30 mln euro7886
Rico Lewis21Manchester CityPrawy obrońca30–35 mln euro7786
Pedro Lima19FC PortoRB8–13 mln euro6882
Bradley Locko24Stade Brestois 29LB15–19 mln euro7579

1. Dean Huijsen [Najlepszy środkowy obrońca w perspektywie długoterminowej]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami gracza w grze EA FC 26 – młody obrońca Dean Huijsen.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub21 / Hiszpania / Real Madryt
Ogólna ocena (OVR)82
Szybkość (PAC)71
Strzelanie (SHO)55
Podania (PAS)73
Drybling (DRI)74
Obrona (DEF)82
Preferowana nogaPrawa

Dean Huijsen to fenomenalny obrońca, który łączy w sobie imponujący wzrost i siłę z dojrzałością techniczną znacznie przewyższającą jego wiek. Po przejściu do Realu Madryt jego wyjątkowa umiejętność precyzyjnego rozgrywania piłki z tyłu oraz dominacji w pojedynkach powietrznych sprawia, że jest on kluczowym nabytkiem dla każdej elitarnej drużyny.

2. Pau Cubarsí [Najlepszy środkowy obrońca swojego pokolenia]

Szczegółowe oceny i statystyki gracza w grze EA FC 26 – ekran poświęcony młodemu obrońcy Pau Cubarsiemu.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub19 / Hiszpania / FC Barcelona
Ogólna ocena (OVR)82
Szybkość (PAC)70
Strzelanie (SHO)42
Podania (PAS)66
Drybling (DRI)77
Obrona (DEF)84
Preferowana nogaPrawa

Pau Cubarsí wyróżnia się jako jeden z najbardziej obiecujących młodych obrońców w światowej piłce nożnej. Czytając grę z inteligencją doświadczonego weterana, jego elitarne umiejętności przechwytywania piłki i opanowanie pod presją zapewniają ogromną stabilność w obronie, a jego światowej klasy rozgrywanie piłki stwarza niebezpieczne okazje do kontrataków.

3. Castello Lukeba [Najlepszy lewonożny środkowy obrońca]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami gracza EA FC 26 dla młodego obrońcy Castello Lukeby.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub23 / Francja / RB Leipzig
Ogólna ocena (OVR)80
Szybkość (PAC)72
Strzelanie (SHO)43
Podania (PAS)68
Drybling (DRI)73
Obrona (DEF)81
Preferowana nogaLewa

Castello Lukeba wnosi do linii obrony doskonałe wyczucie taktyczne i szybkość w powrocie do obrony. Ten francuski środkowy obrońca zachowuje ogromny spokój w obliczu silnego pressingu i stanowi solidny filar drużyny, który z pewnością siebie kieruje grą z głębokich pozycji defensywnych.

4. Malo Gusto [Najlepszy prawy obrońca]

Szczegółowe oceny i statystyki zawodnika EA FC 26 – ekran z danymi młodego obrońcy Malo Gusto.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub23 / Francja / Chelsea
Ogólna ocena (OVR)79
Szybkość (PAC)84
Strzelanie (SHO)45
Podania (PAS)75
Drybling (DRI)78
Obrona (DEF)73
Dominująca nogaPrawa

Malo Gusto stanowi niezwykle wszechstronny element składu na prawym skrzydle. Łącząc nieustępliwą wytrzymałość z niesamowitym wskaźnikiem szybkości wynoszącym 84, bez trudu cofa się, by powstrzymać szybkich skrzydłowych, pozostając jednocześnie stałym zagrożeniem przy dośrodkowaniach podczas przejść do ataku.

5. Leny Yoro [Najlepszy młody obrońca środkowy o wysokim tempie gry]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami młodego obrońcy Leny’ego Yoro w grze EA FC 26.
CechySzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub20 / Francja / Man Utd
Ogólna ocena (OVR)78
Szybkość (PAC)69
Strzelanie (SHO)41
Podania (PAS)60
Drybling (DRI)64
Obrona (DEF)79
Preferowana nogaPrawa

Leny Yoro to nowoczesny, niezwykle zwinny środkowy obrońca, odznaczający się doskonałą naturalną świadomością boiskową i instynktem defensywnym. Jego doskonałe przyspieszenie pozwala mu skutecznie radzić sobie z szybkimi kontratakami, co czyni go idealnym długoterminowym nabytkiem, zapewniającym bezpieczeństwo defensywne na długie lata.

6. Jorrel Hato [Najlepszy wszechstronny lewy obrońca]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami zawodnika w grze EA FC 26 – młody obrońca Jorrel Hato.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub20 / Holandia / Chelsea
Ogólna ocena (OVR)78
Szybkość (PAC)85
Strzelanie (SHO)43
Podania (PAS)70
Drybling (DRI)74
Obrona (DEF)75
Preferowana nogaLewa

Jorrel Hato, który równie dobrze radzi sobie z blokowaniem kanałów wewnętrznych jako środkowy obrońca, jak i z nakładaniem się na skrzydle, zapewnia wyjątkową wszechstronność pozycyjną. Jego naturalna szybkość i umiejętność wykonywania krótkich podań pozwalają mu stać się prawdziwym filarem defensywy w drużynach najwyższej klasy.

7. Lucas Beraldo [Najlepszy lewy obrońca z dobrym prowadzeniem piłki]

Szczegółowe oceny i statystyki zawodnika EA FC 26 – ekran poświęcony młodemu obrońcy Lucasowi Beraldo.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub22 / Brazylia / Paris SG
Ogólna ocena (OVR)78
Szybkość (PAC)66
Strzelanie (SHO)34
Podania (PAS)66
Drybling (DRI)68
Obrona (DEF)79
Preferowana nogaLewa

Lucas Beraldo wyróżnia się wspaniałymi umiejętnościami prowadzenia piłki, płynnie przechodząc z pozycji środkowego obrońcy na rolę odwróconego lewego obrońcy. Jego wysokie wskaźniki podań i opanowania sprawiają, że jest cennym nabytkiem dla systemów opartych na długim posiadaniu piłki i jej rozgrywaniu.

8. Rico Lewis [Najlepszy techniczny pełny zwrot z przewrotką]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami gracza w grze EA FC 26 – młody obrońca Rico Lewis.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub21 / Anglia / Manchester City
Ogólna ocena (OVR)77
Szybkość (PAC)76
Strzelanie (SHO)54
Podania (PAS)74
Drybling (DRI)79
Obrona (DEF)73
Preferowana nogaPrawa

Rico Lewis zapewnia niezwykłą elastyczność taktyczną dzięki swojej zdolności do bezpośredniego wkraczania na pozycje w środku pola. Wykazując się doskonałą techniką dryblingu i rozgrywania piłki, jest idealnym narzędziem dla menedżerów pragnących zapewnić przewagę liczebną w środkowych strefach boiska.

9. Pedro Lima [Najlepszy niedrogi młody talent na pozycji prawego obrońcy]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami gracza w grze EA FC 26 dotyczącymi młodego obrońcy Pedro Limy.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub19 / Brazylia / FC Porto
Ogólna ocena (OVR)68
Szybkość (PAC)76
Strzelanie (SHO)50
Podania (PAS)67
Drybling (DRI)71
Obrona (DEF)65
Preferowana nogaPrawa

Pedro Lima jest znakomitym, niezwykle aktywnym skrzydłowym obrońcą. Wyróżnia się niesamowitą naturalną zwinnością i solidnymi podstawami podania, co czyni go inwestycją o dużym potencjale, która z łatwością przekształci się z energicznego obiecującego zawodnika w siłę Premier League.

10. Bradley Locko [Najlepszy, niedrogi, potężny obrońca skrzydłowy]

Ekran z szczegółowymi ocenami i statystykami młodego obrońcy Bradleya Locko w grze EA FC 26.
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub24 / Francja / Stade Brestois 29
Ogólna ocena (OVR)75
Szybkość (PAC)73
Strzelanie (SHO)49
Podania (PAS)63
Drybling (DRI)71
Obrona (DEF)74
Preferowana nogaLewa

Bradley Locko charakteryzuje się doskonałą kondycją fizyczną i dyscypliną w obronie na lewym skrzydle. Jest niezawodnym, niedrogim wzmocnieniem z udokumentowanym doświadczeniem w najwyższej klasie rozgrywkowej, który płynnie wkomponowuje się w solidną strukturę drużyny, idealną do walki o awans z niższych lig.

Dean Huijsen zajmuje pierwsze miejsce na mojej liście z potencjałem 89 – to prawdziwy potwór, który łączy w sobie wzrost, siłę i opanowanie znacznie przewyższające jego wiek. Ma zaledwie 20 lat, więc ma mnóstwo czasu, by dopracować swoje wyczucie gry w obronie i stać się czołowym środkowym obrońcą w EAFC 26

Pau Cubarsí stanowi kolejną niesamowitą okazję pomimo ceny wynoszącej 55 mln euro, ponieważ 18-latek z potencjałem 88 jest bez wątpienia talentem pokoleniowym, który już teraz czyta grę jak weteran. 

Bradley Locko wyróżnia się jako opcja budżetowa, która faktycznie się sprawdza – za zaledwie 15 mln euro oferuje czteropunktowy potencjał wzrostu, co czyni go prawdziwym skarbem w trybie kariery dla mniejszych klubów.

Najlepsi młodzi obrońcy dla drużyn z niższych lig

Najlepsze karty młodych obrońców w grze EA FC 26: Lucasa Beraldo, Rico Lewisa i Bradleya Locko.
Imię i nazwiskoWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Lucas Beraldo22Paris SGLB26–30 mln euro7886
Rico Lewis21Manchester CityPrawy obrońca30–35 mln euro7786
Bradley Locko24Stade Brestois 29LB15–19 mln euro7579

Zarządzanie drużynami z niższych lig wymaga mądrego wydawania pieniędzy, a ci trzej obrońcy oferują prawdziwie najwyższą jakość wśród młodych obrońców EAFC 26, nie nadwyrężając przy tym budżetu.

Bradley Locko to idealny nabytek z niższych lig. Potencjał rozwoju wynoszący 4 sprawia, że z przyzwoitego gracza podstawowego staje się niezawodnym filarem drużyny na przestrzeni wielu sezonów. 

Rico Lewis wnosi doświadczenie z Premier League za rozsądną cenę. Jego wszechstronność zapewnia elastyczność taktyczną, a potencjał na poziomie 86 sprawia, że jest on rozwiązaniem na dłuższą metę.

Lucas Beraldo łączy obecne umiejętności z obietnicą na przyszłość. Przy ocenie 78 wnosi natychmiastowy wkład, jednocześnie rozwijając się w elitarnego lewego obrońcę.

Wystawiaj tych zawodników na boisku już na początku swojej przygody w trybie kariery. Trenuj ich konsekwentnie, zapewnij im doświadczenie meczowe, a będą stanowić filar twojej obrony przez wiele awansów.

Najlepsi młodzi obrońcy dla drużyn z najwyższych lig

Najlepsze karty młodych obrońców w grze EA FC 26: Pau Cubarsi, Dean Huijsen i Jorrel Hato.
Imię i nazwiskoWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Pau Cubarsi19FC BarcelonaŚrodkowy obrońca55–60 mln euro8288
Dean Huijsen21Real MadrytŚrodkowy obrońca50–55 mln euro8289
Jorrel Hato20ChelseaLB31–35 mln euro7888

Elitarne kluby potrzebują elitarnych obrońców, a ta trójka to śmietanka najlepszych młodych talentów wśród obrońców, jakich oferuje EAFC 26.

Potencjał Deana Huijsena wynoszący 89 sprawia, że jest on doskonałą inwestycją długoterminową. Wzrost o siedem punktów sprawi, że w ciągu kilku sezonów stanie się czołowym środkowym obrońcą w EAFC 26.

Pau Cubarsí wnosi do twojej linii obrony doskonałość La Masia. Jego umiejętności techniczne w połączeniu z instynktem obronnym tworzą idealnego, nowoczesnego środkowego obrońcę.

Jorrel Hato oferuje umiejętności nowoczesnego obrońcy bocznego w cenach Chelsea. Wzrost o dziesięć punktów potencjału uzasadnia inwestycję w wysokości 35 mln euro dla klubów dążących do natychmiastowego sukcesu.

Ceny z najwyższej półki gwarantują światowej klasy potencjał, który przynosi trofea, gdy plany rozwoju zakończą się sukcesem. Ich wysoka inteligencja piłkarska przyspiesza rozwój wszystkich atrybutów defensywnych.

Tani obrońcy z serii „Wonderkid” w trybie kariery EA FC 26

Najlepsze karty młodych obrońców w grze EA FC 26: Rico Lewis, Pedro Lima i Bradley Locko.
Nazwa graczaWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Rico Lewis21Manchester CityPrawy obrońca30–35 mln euro7786
Pedro Lima19FC PortoRB8–13 mln euro6882
Bradley Locko24Stade Brestois 29LB15–19 mln euro7579

Ograniczenia budżetowe nie muszą oznaczać obniżenia jakości. Ci utalentowani obrońcy z EAFC 26 udowadniają, że przemyślany dobór graczy przewyższa duże wydatki.

Bradley Locko jest liderem tej kategorii dzięki sprawdzonemu doświadczeniu w Ligue 1. Czteropunktowy potencjał rozwoju przy cenie 15 mln € stanowi wyjątkową wartość w trybie kariery.

Pedro Lima oferuje największy potencjał wzrostu spośród niedrogich opcji. Potencjał wzrostu wynoszący trzynaście punktów sprawia, że z obiecującego zawodnika staje się graczem na poziomie Premier League.

Zbuduj fundamenty swojej obrony dzięki tym ukrytym perełkom i obserwuj, jak Twoja drużyna zdobywa mistrzostwo ligi.

Najlepsi młodzi piłkarze w EAFC 26

Wzmocniłeś już swoją obronę, ale prawdziwa magia pojawia się, gdy każda pozycja jest obsadzona młodymi talentami. Omówiłem najlepsze opcje na całym boisku, abyś mógł dalej budować skład gotowy do dominacji.

  • Najlepsi młodzi bramkarze – świetni obrońcy potrzebują za sobą świetnych bramkarzy, a w tym przewodniku przedstawiono bramkarzy, którzy mają umiejętności pozwalające im stać się zawodnikami światowej klasy. Stanowią oni ostatnią linię obrony, na której można polegać przez wiele lat.
  • Najlepsi młodzi pomocnicy – to właśnie w środku pola rozstrzygają się mecze, a te wschodzące gwiazdy mają energię i wizję, by nim kierować. Będą stwarzać okazje, wygrywać pojedynki i dyktować tempo od początku do końca.
  • Najlepsi młodzi napastnicy – Gdy potrzebujesz iskry w ataku, ci napastnicy mają szybkość i skuteczność, by to zapewnić. To młodzi napastnicy gotowi do natychmiastowego wpłynięcia na wynik meczu.
  • Najlepsi młodzi piłkarze – Jeśli chcesz uzyskać pełny przegląd gwiazd poniżej 23 lat, ten przewodnik zgromadził ich wszystkich w jednym miejscu. To Twoja kompleksowa skrócona lista do wyszukiwania talentów nowej generacji w EAFC 26.
  • Najlepsi gracze – Czasami potencjał to za mało i potrzebujesz sprawdzonych talentów światowej klasy już teraz. Ten artykuł przedstawia najwyżej ocenianych graczy w grze, którzy mogą natychmiastowo odmienić oblicze Twojej drużyny.

Zabezpiecz obronę, wzmocnij środek pola i wyostrz atak – tak właśnie buduje się drużynę w trybie kariery, która wygrywa sezon po sezonie.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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