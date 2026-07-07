Najlepsi gracze EAFC 26: Gwiazdy trybu kariery, których nie można przegapić

Jeśli chodzi o najlepszych graczy w EAFC 26, w tym najlepszych niedrogich graczy w trybie kariery EAFC 26, dobór odpowiedniego składu może zadecydować o sukcesie lub porażce w sezonie. Pierwszym krokiem jest poszukiwanie najlepszych piłkarzy do pozyskania w FC 26. EAFC 26 obfituje w graczy, którzy potrafią podgrzać atmosferę – od tych, którzy zmieniają przebieg meczu, przez popularnych graczy EAFC 26, aż po przyszłe legendy.

W tym przewodniku zebrałem najlepszych graczy, których potrzebujesz – w tym najlepszych tanich graczy w trybie kariery w FC 26 – abyś mógł rozpocząć swoją przygodę i zdominować rozgrywki. Znajdziesz tu zarówno najlepszych graczy do pozyskania w FC 26, jak i popularnych graczy EAFC 26, których menedżerowie często poszukują.

Niezależnie od tego, czy dążysz do długoterminowego sukcesu w trybie kariery, czy też szukasz popularnych graczy z EAFC26, aby rozpocząć grę w niższej lidze, ta lista jest właśnie dla ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, kto sprawi, że twoja drużyna będzie niepokonana.

Piłkarze o największym potencjale w trybie kariery oraz najlepsi gracze do pozyskania w FC 26

Jeśli chodzi o budowanie najlepszej przyszłej drużyny od samego początku, kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu ma wybór najlepszych graczy, których oferuje FC 26 na wczesnym etapie – niezależnie od tego, czy są to popularni gracze EAFC26, czy najlepsi niedrodzy gracze w trybie kariery FC 26. Ci gracze zapewnią Twojemu klubowi natychmiastowy wpływ w trybie kariery – jednym z najbardziej ekscytujących trybów, o których pisałem w mojej recenzji EA Sports FC 26. Zaczynając od właściwych podstaw, możesz zbudować drużynę, która będzie ewoluować wraz z Twoimi postępami, przygotowując Cię do chwały w przyszłych sezonach.

W grze EAFC 26 przyjrzałem się najlepszym zawodnikom o najwyższych ocenach, skupiając się na tych, którzy już za kilka sezonów mogą stać się światową czołówką. Przyjrzymy się również najlepszym niedrogim piłkarzom dostępnym w trybie kariery w FC 26. Znajdziesz tu zarówno uznane gwiazdy, jak i wschodzące gwiazdy EAFC 26, które warto włączyć do swojego składu. Od wschodzących gwiazd lig europejskich po najlepszych graczy w FC 26, którzy już znaleźli się na radarze – ta lista jest niezbędna, jeśli chcesz zabezpieczyć swój skład na przyszłość.

Niezależnie od tego, czy chcesz rozwijać przyszłe supergwiazdy , szukasz najlepszych niedrogich graczy oferowanych w trybie kariery w FC 26, czy też łączysz popularnych graczy EAFC26 z doświadczonymi zawodnikami o ogromnym potencjale, ten przewodnik ma na celu pomóc ci rozpocząć grę z impetem i utrzymać wysoką formę. Przyjrzyjmy się kluczowym graczom, na których warto zwrócić uwagę już od pierwszego dnia, oraz temu, jak wpłyną oni na przyszłość Twojej drużyny.

Niezależnie od tego, czy chcesz rozwijać przyszłe supergwiazdy , szukasz najlepszych niedrogich graczy dostępnych w trybie kariery FC 26, czy też łączysz doświadczonych graczy z ogromnym potencjałem, ten przewodnik ma na celu pomóc Ci rozpocząć grę z impetem i utrzymać wysoką formę. Przyjrzyjmy się kluczowym graczom, na których warto zwrócić uwagę już od pierwszego dnia, oraz temu, jak wpłyną oni na przyszłość Twojej drużyny. Następnie przyjrzymy się popularnym graczom EAFC26, najlepszym graczom do pozyskania w FC 26 oraz najlepszym niedrogim graczom dostępnym w trybie kariery FC 26.

Najlepsi gracze, których możesz kupić w trybie kariery w FC 26

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104–110 mln euro 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madryt ST 160–165 mln euro 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85–90 mln euro 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM 115–120 mln euro 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool Środkowy obrońca 57–62 mln euro 90 90 Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 175–180 mln euro 90 94 Erling Haaland 25 Manchester City ST 157–162 mln euro 90 92 Raphinha 28 FC Barcelona LM 97–102 mln euro 89 89 Achraf Hakimi 26 PSG Prawy obrońca 78–83 mln euro 89 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 141–146 mln euro 89 95 Vitinha 25 PSG CM 77–82 mln euro 89 91 Gianluigi Donnarumma 26 Manchester City bramkarz 76–80 mln euro 89 91 Pedri 22 FC Barcelona CM 110–115 mln euro 89 93 Joshua Kimmich 30 FC Bayern Monachium CDM 78–83 mln euro 89 89 Alisson Becker 32 Liverpool bramkarz 55–60 mln euro 89 89 Harry Kane 32 FC Bayern Monachium ST 118–123 mln euro 89 89 Federico Valverde 27 Real Madryt CM 120–125 mln euro 89 90 Vini Jr. 25 Real Madryt Lewoskrzydłowy 172–177 mln euro 89 92 Florian Wirtz 22 Liverpool CAM 144–149 mln euro 89 93 Thibaut Courtois 33 Real Madryt bramkarz 51–56 mln euro 89 89

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1. Mohammed Salah [Najbardziej stabilny skrzydłowy z czołówki]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 33 / Egipt / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 91 Szybkość (PAC) 89 Strzelanie (SHO) 88 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 45 Siła fizyczna (Phy) 76 Preferowana noga Lewa

Mohamed Salah pozostaje absolutnym talizmanem Liverpoolu i czołowym napastnikiem. Łącząc zabójczą skuteczność, błyskawiczne przyspieszenie i wyjątkowe dryblingi, egipski skrzydłowy utrzymuje najwyższą wspólną ocenę 91. Jest najlepszym prawoskrzydłowym w EAFC 26, jednym z kluczowych i najpopularniejszych graczy EAFC 26, zdolnym do natychmiastowego podniesienia poziomu dowolnej czołowej drużyny w trybie kariery do poziomu mistrzowskiego.

2. Kylian Mbappé [Najszybszy napastnik]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 27 / Francja / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 91 Szybkość (PAC) 97 Strzelanie (SHO) 90 Podania (PAS) 81 Drybling (DRI) 92 Obrona (DEF) 37 Siła fizyczna (Phy) 76 Preferowana noga Prawa

Kylian Mbappé stanowi przerażające zagrożenie dla każdej obrony, szczycąc się niezrównaną prędkością na poziomie 97. Po głośnym transferze do Realu Madryt ten Francuz oferuje doskonałe połączenie światowej klasy szybkości, elitarnych umiejętności dryblingu oraz zabójczej skuteczności w wykańczaniu akcji. Dzięki potencjałowi wynoszącemu 94 jest on kluczową postacią swojego pokolenia, która zapewni chwałę w trybie kariery.

3. Ousmane Dembélé [Najbardziej nieprzewidywalny napastnik]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 29 / Francja / PSG Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 91 Strzelanie (SHO) 88 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 93 Obrona (DEF) 50 Siła fizyczna (Phy) 69 Preferowana noga Prawa

Ousmane Dembélé, występujący w PSG jako wysoko oceniany napastnik, sieje prawdziwy chaos w szeregach przeciwników dzięki niesamowitej umiejętności dryblingu (93) i szybkości (91). Potrafi rozciągać linię obrony i samodzielnie rozstrzygać zacięte mecze, co czyni go niezwykle dynamicznym skrzydłowym lub napastnikiem dla menedżerów poszukujących natychmiastowego błyskotliwości.

4. Rodri [Najlepszy rozgrywający w pomocy]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 29 / Hiszpania / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 65 Strzelanie (SHO) 80 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 84 Obrona (DEF) 86 Siła fizyczna (Phy) 85 Preferowana noga Prawa

Rodri zapewnia niezrównaną stabilność i kontrolę w sercu pomocy Manchesteru City. Chociaż brakuje mu szybkości, jego światowej klasy świadomość taktyczna, precyzyjne podania i dominacja fizyczna czynią go czołowym defensywnym pomocnikiem. Jest niezbędny dla trenerów, którzy chcą dyktować tempo gry i całkowicie zneutralizować kontrataki przez środek boiska, co czyni go jednym z najlepszych defensywnych pomocników w EAFC 26.

5. Virgil van Dijk [Najlepszy filar linii obrony]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 34 / Holandia / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 73 Strzelanie (SHO) 60 Podania (PAS) 72 Drybling (DRI) 72 Obrona (DEF) 90 Siła fizyczna (Phy) 87 Preferowana noga Prawa

Nawet w wieku 34 lat Virgil van Dijk pozostaje wzorem do naśladowania wśród środkowych obrońców. Kapitan Liverpoolu może pochwalić się elitarnymi statystykami 90 w obronie i 87 w fizyczności, co czyni go całkowicie niepokonanym w pojedynkach powietrznych i fizycznych starciach. Jest idealnym rozwiązaniem, które natychmiast wzmocni linię obrony i zapewni czyste konto, co czyni go jednym z najlepszych środkowych obrońców w EAFC 26.

6. Jude Bellingham [Najbardziej wszechstronny pomocnik]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 22 / Anglia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 86 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 78 Siła fizyczna (Phy) 85 Preferowana noga Prawa

Jude Bellingham to potężny zawodnik, który w Realu Madryt potrafi wszystko. Mając zaledwie 22 lata, osiągnął już ogólną ocenę 90 i oszałamiający potencjał wynoszący 94. Jego wszechstronne umiejętności w zakresie dryblingu, strzelania i gry fizycznej pozwalają mu dominować zarówno jako motor napędowy na całym boisku, jak i kreatywny rozgrywający.

7. Erling Haaland [Najlepsza maszyna do strzelania bramek]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 25 / Norwegia / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 86 Strzelanie (SHO) 91 Podania (PAS) 70 Drybling (DRI) 80 Obrona (DEF) 45 Siła fizyczna (Phy) 88 Preferowana noga Lewa

Erling Haaland to prawdziwy „cheat code” w ataku Manchesteru City. Łącząc zabójczy atrybut strzału wynoszący 91 z ogromną fizycznością na poziomie 88, ten norweski napastnik jest stworzony do dominacji nad środkowymi obrońcami i strzelania bramek do woli. Dzięki potencjałowi wynoszącemu 92 zapewnia długotrwałą dominację w Twojej linii ataku.

8. Raphinha [Najbardziej wszechstronny skrzydłowy rozgrywający]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 29 / Brazylia / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 91 Strzelanie (SHO) 84 Podania (PAS) 85 Drybling (DRI) 87 Obrona (DEF) 53 Siła fizyczna (Phy) 75 Preferowana noga Lewa

Jako jeden z najlepszych lewoskrzydłowych w EAFC 26, Raphinha błyszczy w barwach FC Barcelona jako energiczna i kreatywna siła na skrzydle. Dzięki prędkości na poziomie 91 oraz dobrze wyważonym statystykom podań i dryblingu ten Brazylijczyk zapewnia doskonałą szerokość gry i wysoką aktywność w defensywie. Jest idealnym nabytkiem dla czołowych drużyn potrzebujących elastyczności taktycznej i niestrudzonej gry na skrzydle.

9. Achraf Hakimi [Najbardziej dynamiczny obrońca]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 27 / Maroko / PSG Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 92 Strzelanie (SHO) 79 Podania (PAS) 82 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 82 Siła fizyczna (Phy) 79 Preferowana noga Prawa

Achraf Hakimi to czołowy ofensywny prawy obrońca, który może pochwalić się niesamowitą prędkością na poziomie 92. Ten reprezentant Maroka, niezbędny dla trenerów stawiających na nakładające się skrzydłowe, stanowi nieustanne zagrożenie ofensywne dla PSG, nie zaniedbując przy tym swoich obowiązków defensywnych, co czyni go kosztowną, ale bezpieczną inwestycją dla czołowych klubów.

10. Lamine Yamal [Młody talent o największym potencjale]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 18 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 81 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 23 Siła fizyczna (Phy) 53 Preferowana noga Lewa

Lamine Yamal to niezwykle obiecujący nastolatek. Mimo zaledwie 18 lat jego podstawowa ocena wzrosła do 89, a jego potencjał wynosi aż 95. Dzięki 90 punktom za drybling i wyjątkowej wizji gry ta sensacja z Barcelony to doskonała długoterminowa inwestycja, która zapewni skuteczność ataku w trybie kariery na wiele sezonów.

11. Vitinha [Najlepszy mistrz pomocy]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 26 / Portugalczyk / PSG Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 72 Strzelanie (SHO) 80 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 75 Siła fizyczna (Phy) 70 Preferowana noga Prawa

Vitinha jest kreatywnym sercem pomocy PSG. Dzięki znakomitej ocenie dryblingu (90) i podań (86) ten portugalski rozgrywający specjalizuje się w utrzymywaniu posiadania piłki, poruszaniu się w ciasnych przestrzeniach i podawaniu piłek przełamujących linie obrony. Dzięki potencjałowi wynoszącemu 91 ma przed sobą ogromne możliwości rozwoju, by pod twoim kierownictwem stać się światowej klasy graczem.

12. Gianluigi Donnarumma [Najbardziej dominujący młody bramkarz]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 27 / Włochy / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 89 Prowadzenie piłki (HAN) 83 Kopanie (KIC) 81 Odruchy (REF) 90 Szybkość (SPD) 53 Pozycjonowanie (POS) 86 Preferowana noga Prawa

W niniejszym przewodniku Gianluigi Donnarumma, wymieniony w sekcji poświęconej klubowi Manchester City, stanowi potężną i niezawodną opokę między słupkami. Ten 26-latek łączy w sobie instynkt bramkarskiej elity oraz zasięg fizyczny z wysokim potencjałem wynoszącym 91. Jest idealnym długoterminowym rozwiązaniem, które pozwoli zapewnić światowej klasy obronę na całą dekadę.

13. Pedri [Najlepszy rozgrywający pod względem technicznym]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 23 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 73 Podania (PAS) 85 Drybling (DRI) 91 Obrona (DEF) 78 Siła fizyczna (Phy) 77 Preferowana noga Prawa

Pedri to mistrzowski technik, który bez wysiłku dyktuje warunki w meczach FC Barcelona. Dzięki elitarnej wartości 91 w driblingu ten 22-latek z łatwością przedziera się przez gęste formacje pomocników. Posiadając ocenę potencjału na poziomie 93, jest czołowym kreatywnym filarem, zdolnym do kierowania grą w środku pola przez wiele sezonów.

14. Joshua Kimmich [Najbardziej inteligentny uniwersalny zawodnik]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 31 / Niemcy / FC Bayern München Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 72 Strzelanie (SHO) 74 Podania (PAS) 89 Drybling (DRI) 84 Obrona (DEF) 83 Siła fizyczna (Phy) 79 Preferowana noga Prawa

Joshua Kimmich wnosi do FC Bayern München elitarny zmysł taktyczny i niezrównaną wszechstronność. Dysponując wyjątkową oceną podań wynoszącą 89, doskonale radzi sobie z przełamywaniem linii obrony i wykonywaniem precyzyjnych dośrodkowań. Jego solidne ustawianie się w obronie sprawia, że jest on najwyższej klasy rozgrywającym z głębi pola lub defensywnym pomocnikiem dla każdej drużyny o mistrzowskim kalibrze.

15. Alisson Becker [Najbardziej niezawodny bramkarz w decydujących momentach]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 33 / Brazylia / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 86 Prowadzenie piłki (HAN) 85 Kopanie (KIC) 86 Odruchy (REF) 89 Szybkość (SPD) 56 Pozycjonowanie (POS) 90 Preferowana noga Prawa

Alisson Becker pozostaje niezawodnym filarem drużyny Liverpoolu. Ceniony za wyjątkowe wyczucie pozycji, rozgrywanie piłki oraz umiejętność obrony w sytuacjach jeden na jednego, reprezentant Brazylii zapewnia natychmiastowe, najwyższej klasy zabezpieczenie w obronie. Jest fenomenalnym wyborem dla menedżerów, którzy potrzebują opanowanego, gotowego do gry bramkarza na najwyższym poziomie, aby już teraz zdobywać najważniejsze trofea.

16. Harry Kane [Najlepszy środkowy napastnik grający z głębi pola]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 32 / Anglia / FC Bayern München Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 64 Strzelanie (SHO) 92 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 48 Siła fizyczna (Phy) 82 Preferowana noga Prawa

Harry Kane jest jednym z najbardziej niezawodnych i popularnych graczy w EAFC26 oraz doskonałym strzelcem w FC Bayern München, który może pochwalić się wyjątkową wartością atrybutu strzeleckiego wynoszącą 92. Chociaż nie dysponuje elitarnym tempem, jego światowej klasy gra kombinacyjna, umiejętność utrzymywania piłki oraz 83 w podaniach pozwalają mu schodzić głęboko i kreować okazje, co czyni go elitarnym talizmanem w taktycznych ustawieniach opartych na posiadaniu piłki.

17. Federico Valverde [Najbardziej nieustępliwy motor napędowy typu „box-to-box”]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 27 / Urugwaj / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 88 Strzelanie (SHO) 84 Podania (PAS) 84 Drybling (DRI) 84 Obrona (DEF) 83 Siła fizyczna (Phy) 85 Preferowana noga Prawa

Federico Valverde to prawdziwa maszyna w środku pola Realu Madryt, zapewniająca niesamowite pokrycie boiska dzięki prędkości na poziomie 88. Urugwajczyk charakteryzuje się niezwykle zrównoważonymi statystykami we wszystkich kategoriach, łącząc wysoką aktywność w defensywie z potężnymi strzałami z dystansu i fizyczną dominacją. Jest idealnym motorem napędowym pomocy, który wlewa energię w każdą drużynę.

18. Vini Jr. [Najbardziej dynamiczny, zwinny skrzydłowy]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 25 / Brazylia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 95 Strzelanie (SHO) 84 Podania (PAS) 81 Drybling (DRI) 91 Obrona (DEF) 29 Siła fizyczna (Phy) 69 Preferowana noga Prawa

Vini Jr. to prawdziwy koszmar dla obrońców, który terroryzuje skrzydła dzięki prędkości 95 i dryblingowi na poziomie 91. Supergwiazda Realu Madryt bez trudu przebija się przez linie obrony i potrafi w mgnieniu oka zmienić losy meczu dzięki swojemu wrodzonemu talentowi. Dzięki potencjałowi wynoszącemu 92 jest on elitarnym, długoterminowym rozwiązaniem ofensywnym dla każdego menedżera w trybie kariery.

19. Florian Wirtz [Najlepszy wizjoner kreatywny]

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 23 / Niemcy / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 88 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 54 Siła fizyczna (Phy) 67 Preferowana noga Prawa

W tej edycji Florian Wirtz, figurujący w barwach Liverpoolu, jest fenomenalnym kreatywnym graczem w wieku zaledwie 22 lat. Ten niemiecki rozgrywający, który może pochwalić się 90 punktami za drybling i 88 za podania, posiada znakomity potencjał wynoszący 93. Wyróżnia się umiejętnością gry między liniami i rozbijania obrony, co czyni go niezbędnym celem dla współczesnych rozgrywających.

20. Thibaut Courtois [Najlepszy bramkarz w powietrzu]

Thibaut Courtois wykorzystuje swoją potężną sylwetkę, by panować nad polem karnym Realu Madryt. Ten belgijski bramkarz, należący do prawdziwej elity, zapewnia niezrównane bezpieczeństwo w powietrzu i wykazuje się niesamowitymi refleksowymi interwencjami. Jest idealnym zabezpieczeniem defensywnym dla każdego menedżera, który od pierwszego dnia chce zabezpieczyć swoją bramkę i zapewnić sobie czyste konto.

Atrybut Wartość Wiek/Kraj/Klub 34 / Belgia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 85 Prowadzenie piłki (HAN) 89 Kopanie (KIC) 76 Odruchy (REF) 90 Szybkość (SPD) 46 Pozycjonowanie (POS) 88 Preferowana noga Prawa

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Oto nasza opinia: jeśli zależy ci na graczach z najwyższej półki, Kylian Mbappé i Erling Haaland to prawdziwi przełomowcy – będą niszczyć obronę przeciwnika przez cały mecz. Jude Bellingham i Virgil van Dijk to również solidne wybory, jeśli chcesz wzmocnić środek pola i obronę. Jeśli jednak szukasz przyszłych gwiazd, Lamine Yamal i Vitinha to prawdziwa okazja na przyszłość. Nie zapomnij zajrzeć do sekcji poświęconej popularnym graczom EAFC26 oraz najlepszym niedrogim graczom w trybie kariery FC 26, gdzie znajdziesz okazje dla osób z ograniczonym budżetem.

Najlepsi piłkarze dla drużyn z niższych lig

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Uğurcan Çakır 29 Galatasaray Bramkarz 15–20 mln euro 80 81 Wilfried Singo 24 Galatasaray Środkowy obrońca 29–34 mln euro 80 85 Georgij Sudakow 23 SL Benfica CAM 43–48 mln euro 80 87 Evann Guessand 24 Aston Villa Prawoskrzydłowy 21–26 mln euro 79 83 Darwin Núñez 26 Al Hilal ST 29–34 mln euro 79 83

W przypadku drużyn z niższych lig prawdziwie wyróżniającymi się zawodnikami są najlepsi niedrodzy gracze dostępni w trybie kariery FC 26, ponieważ oferują oni ogromny potencjał bez wysokiej ceny. Są to najlepsi gracze, których warto pozyskać w FC 26 niezależnie od budżetu. Uğurcan Çakır zapewnia solidną pewność w bramce, a Wilfried Singo to świetny obrońca z szybkością i groźny w ataku.

Georgiy Sudakov to dynamiczny pomocnik, który potrafi zdominować grę, a Evann Guessand to wschodząca gwiazda w ataku, gotowa do dalszego rozwoju. Jeśli chodzi o Darwina Núñeza, to stanowi on prawdziwe zagrożenie dzięki swojej szybkości i sile, idealny do przebicia się do najwyższych lig, jeśli masz odpowiedni plan rozwoju.

Najlepsi piłkarze dla drużyn z najwyższych lig

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104–110 mln euro 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madryt ST 160–165 mln euro 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85–90 mln euro 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM 115–120 mln euro 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool Środkowy obrońca 57–62 mln euro 90 90

W przypadku czołowych drużyn ligowych, choć gwiazdy takie jak Mohamed Salah i Kylian Mbappé są oczywistym wyborem, nawet one mogą skorzystać na wyszukiwaniu najlepszych graczy do pozyskania w FC 26 oraz najlepszych tanich graczy w trybie kariery FC 26, aby wzmocnić skład rezerwowy. Rodri i Virgil van Dijk zapewniają stabilność i kontrolę, których potrzebujesz na najwyższym poziomie. A jeśli szukasz kogoś dynamicznego, Ousmane Dembélé idealnie nadaje się do rozciągania linii obrony i siania chaosu.

Najlepsi niedrodzy gracze w trybie kariery EA FC 26

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Dominik Livaković 30 Girona FC Bramkarz 16–21 mln euro 80 81 Myles Lewis-Skelly 18 Arsenal LB 17–22 mln euro 78 87 Mario Pašalić 30 Bergamo Calcio CM 20–25 mln euro 80 80 Ethan Nwaneri 18 Neapol Prawoskrzydłowy 13–18 mln euro 76 87 Ermedin Demirović 27 VfB Stuttgart ST 21–26 mln euro 80 80

Jeśli tworzysz skład przy ograniczonym budżecie, oto najlepsi gracze, których warto pozyskać do FC 26, oraz perełki, których potrzebujesz. Dominik Livaković to solidny bramkarz, który nie zrujnuje Twojego budżetu, ale potrafi utrzymać obronę. Myles Lewis-Skelly to jeden z najlepszych lewych obrońców w EAFC 26, który ma ogromny potencjał, by wzmocnić linię obrony.

Mario Pašalić to wszechstronny, doświadczony zawodnik, który może zagrać na każdej pozycji. Ethan Nwaneri to gracz, na którego warto zwrócić uwagę w przyszłości, a Ermedin Demirović ma instynkt napastnika, który zapewni ci gole – a wszystko to za niewielką cenę. Idealne rozwiązanie dla drużyn, które chcą się rozwijać przy ograniczonym budżecie!

Najlepsi młodzi utalentowani gracze w EAFC 26

Młodzi utalentowani gracze mogą całkowicie zmienić przyszłość Twojej drużyny, dlatego przygotowałem więcej przewodników, w których przedstawiam najlepsze talenty na każdej pozycji. Zapoznaj się z nimi i wzbogać swój skład o zawodników, którzy będą błyszczeć przez lata.

Najlepsi młodzi bramkarze – Niezawodny bramkarz to filar każdej świetnej drużyny. W tym przewodniku przedstawiamy najlepszych młodych bramkarzy, gotowych z pewnością siebie bronić Twojej bramki.

– Niezawodny bramkarz to filar każdej świetnej drużyny. W tym przewodniku przedstawiamy najlepszych młodych bramkarzy, gotowych z pewnością siebie bronić Twojej bramki. Najlepsi młodzi obrońcy – to właśnie w obronie rodzą się mistrzowie, a ci młodzi zawodnicy mają determinację i potencjał, by powstrzymać nawet najbardziej przebiegłych napastników. Znajdziesz tu przyszłe legendy, które przez wiele sezonów będą stanowić filar Twojej linii obrony.

– to właśnie w obronie rodzą się mistrzowie, a ci młodzi zawodnicy mają determinację i potencjał, by powstrzymać nawet najbardziej przebiegłych napastników. Znajdziesz tu przyszłe legendy, które przez wiele sezonów będą stanowić filar Twojej linii obrony. Najlepsi młodzi pomocnicy – Od rozgrywających, którzy potrafią podawać niemożliwe piłki, po niestrudzonych biegaczy kontrolujących tempo gry – ta lista zawiera to, co najlepsze z obu światów. Ci pomocnicy zapewniają równowagę i kreatywność w każdym meczu.

– Od rozgrywających, którzy potrafią podawać niemożliwe piłki, po niestrudzonych biegaczy kontrolujących tempo gry – ta lista zawiera to, co najlepsze z obu światów. Ci pomocnicy zapewniają równowagę i kreatywność w każdym meczu. Najlepsi młodzi napastnicy – Bramki decydują o zwycięstwie, a ten przewodnik przedstawia najzdolniejszych młodych graczy, którzy potrafią umieścić piłkę w siatce. Dzięki szybkości, finezji i instynktowi zabójcy są stworzeni, by sprawić obrońcom sporo kłopotów.

– Bramki decydują o zwycięstwie, a ten przewodnik przedstawia najzdolniejszych młodych graczy, którzy potrafią umieścić piłkę w siatce. Dzięki szybkości, finezji i instynktowi zabójcy są stworzeni, by sprawić obrońcom sporo kłopotów. Najlepsi młodzi piłkarze – Szukasz miejsca, gdzie znajdziesz najlepszych graczy na wszystkich pozycjach? To zestawienie przedstawia najbardziej ekscytujących zawodników poniżej 23 roku życia w EAFC 26, oferując Ci najlepszy skrót do wyszukiwania talentów.

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