Najlepsi młodzi pomocnicy EAFC 26
Najlepsi młodzi pomocnicy w EAFC 26 stanowią trzon każdej odnoszącej sukcesy drużyny. W EAFC 26 o zwycięstwie często decydują właśnie zawodnicy, którzy w równym stopniu łączą szybkość, walkę o piłkę i podania. Bez nich posiadanie piłki zbyt łatwo się wymyka, a ataki tracą na skuteczności.
W trybie kariery inwestowanie w młodych pomocników to strategia długoterminowa. W ciągu kilku sezonów mogą oni podnieść swoje statystyki o kilka punktów, stając się filarami Twojej drużyny i aktywami o wysokiej wartości odsprzedaży.
Niektórzy z nich wyróżniają się jako głęboko grający rozgrywający, inni wnoszą nieustanną energię, pokonując każdy skrawek murawy, a nieliczni potrafią to wszystko. Skupiając się zarówno na cudownych dzieciakach o ogromnym potencjale rozwoju, jak i na sprawdzonych już talentach, będziesz dokładnie wiedzieć, kto może odmienić obrożę Twojej drużyny.
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Młodzi pomocnicy z największym potencjałem w trybie kariery w EA FC 26
W EAFC 26 młodzi pomocnicy są kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak konkurencyjna będzie Twoja rozgrywka w trybie kariery już po kilku sezonach. Najbardziej wartościowymi opcjami są zawodnicy o wysokiej ogólnej ocenie początkowej i wysokim potencjale, często sięgającym wysokich 80, a nawet 90 punktów. Ci gracze zapewniają zarówno natychmiastową jakość, jak i długoterminowy rozwój.
Wielu z najlepszych młodych pomocników w EAFC 26 pochodzi z elitarnych akademii, podczas gdy inni to ukryte perełki w mniejszych klubach. Wczesne podpisanie z nimi kontraktu pozwala zaoszczędzić na przyszłych opłatach transferowych i daje kontrolę nad ścieżką ich rozwoju. W zależności od stosowanej taktyki możesz potrzebować defensywnego pomocnika do ochrony linii obrony, kreatywnego rozgrywającego do rozbijania obrony przeciwnika lub wszechstronnego pomocnika typu „box-to-box”, który ma swój wkład w grze zarówno w ataku, jak i w obronie.
Skupiamy się tutaj na utalentowanych pomocnikach FC26, którzy wyróżniają się potencjałem rozwoju i wszechstronnymi atrybutami. Są to zawodnicy, którzy mogą stać się filarami twojej drużyny, oferując idealne połączenie natychmiastowego wkładu w grę i przyszłego potencjału na światowym poziomie. Budowanie drużyny wokół nich gwarantuje, że twoja pomoc będzie dominować przez wiele kolejnych lat.
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja(e)
|Wartość rynkowa w grze
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Vitinha
|26
|Paris SG
|Pomocnik
|77 mln euro
|89
|91
|Jude Bellingham
|22
|Real Madryt
|CAM / CM
|180 mln euro
|90
|94
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|CAM
|140 mln euro
|89
|93
|Declan Rice
|27
|Arsenal
|CDM
|85 mln euro
|87
|88
|Nico Williams
|23
|Athletic Club
|LM
|79 mln euro
|86
|89
|Ryan Gravenberch
|24
|Liverpool
|CDM
|54 mln euro
|85
|87
|Enzo Fernandez
|25
|Chelsea
|CM
|52 mln euro
|84
|87
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|CAM
|65 mln euro
|84
|89
|Gavi
|21
|FC Barcelona
|CM
|55 mln euro
|83
|89
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|RM
|200 mln euro
|89
|95
Kim są najlepsi młodzi pomocnicy, których można kupić w trybie kariery w grze FC 26?
Najlepszym rozwiązaniem na dłuższą metę jest bez wątpienia Lamine Yamal, który w wieku zaledwie 17 lat ma już 89 punktów i szansę na osiągnięcie 95. Bellingham jest tym, z kim bym go połączył, ponieważ wnosi równowagę i cechy przywódcze, których potrzeba już od razu.
Chociaż inni gracze, tacy jak Rice czy Gravenberch, są światowej klasy, to dla mnie połączenie potencjału Yamala i wszechstronności Bellinghama jest najmądrzejszym sposobem na zbudowanie pomocy, która przetrwa wiele sezonów.
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1. Vitinha [Najlepszy dyktator tempa]
Vitinha to niezwykły metronom pomocy, który doskonale radzi sobie z utrzymaniem posiadania piłki i zmianą dynamiki taktycznej. Dzięki znakomitym podaniom i światowej klasy dryblingowi bez trudu przedziera się przez formacje stosujące wysoki pressing, co czyni go idealnym wyborem do wzmocnienia struktury zorientowanej na posiadanie piłki w każdej elitarnej drużynie.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|26 / Portugalia / Paris SG
|Ogólna ocena (OVR)
|89
|Szybkość (PAC)
|72
|Strzelanie (SHO)
|80
|Podania (PAS)
|86
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|75
|Preferowana noga
|Prawa
2. Jude Bellingham [Najlepszy wszechstronny rozgrywający typu „box-to-box”]
Bellingham pozostaje absolutnym wzorem dla wszechstronnych pomocników. Dzięki elitarnym umiejętnościom w obronie, rozgrywaniu piłki oraz skutecznym akcjom w ostatniej trzeciej boiska, natychmiast zamienia twoją pomoc w siłę, której nie da się powstrzymać. Kieruje przebiegiem meczów dzięki fizycznej dominacji i niezrównanym zdolnościom przywódczym, zapewniając drużynie niezrównaną wartość w dłuższej perspektywie.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|22 / Anglia / Real Madryt
|Ogólna ocena (OVR)
|90
|Szybkość (PAC)
|80
|Strzelanie (SHO)
|86
|Podania (PAS)
|83
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|78
|Preferowana noga
|Prawa
3. Florian Wirtz [Najlepszy kreatywny rozgrywający]
Wirtz stanowi niezwykły atut w systemach ofensywnych opartych na rozgrywaniu. Obdarzony znakomitym wskaźnikiem podań wynoszącym 88 oraz doskonałą kontrolą dryblingu na poziomie 90, bez trudu wykonuje podania prostopadłe rozbijające linię obrony. Jest idealnym wyborem dla menedżerów stosujących płynne ustawienie linii ataku, którzy pragną stałego źródła asyst bramkowych.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Niemcy / Liverpool
|Ogólna ocena (OVR)
|89
|Szybkość (PAC)
|80
|Strzelanie (SHO)
|82
|Podania (PAS)
|88
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|54
|Preferowana noga
|Prawa
4. Declan Rice [Najlepszy elitarny filar obrony]
Rice stanowi czyste zabezpieczenie dla Twojej linii obrony. Jako ekspert w przechwytywaniu piłki, obdarzony niezwykłą wytrzymałością i dyscypliną w śledzeniu przeciwników, samodzielnie powstrzymuje kontrataki, zanim zagrożą one Twojemu polu karnym. Zatrudnij go, jeśli Twoja taktyka wymaga wysoce niezawodnej tarczy, która pozwoli uwolnić kreatywnych, nastawionych na atak kolegów z drużyny.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|27 / Anglia / Arsenal
|Ogólna ocena (OVR)
|87
|Szybkość (PAC)
|72
|Strzelanie (SHO)
|73
|Podania (PAS)
|84
|Drybling (DRI)
|80
|Obrona (DEF)
|83
|Preferowana noga
|Prawa
5. Nico Williams [Najlepszy dynamiczny skrzydłowy]
Wnosząc do gry na skrzydle eksplozję siły w pionie, Williams wykorzystuje swoją niesamowitą prędkość (93) i zwinne dryblingi, by rozbijać obronę bocznych obrońców na skrzydle. Jego wysoka zwinność pozwala mu płynnie przechodzić z głębokich obszarów prosto w niebezpieczne strefy napastników.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Hiszpania / Athletic Club
|Ogólna ocena (OVR)
|86
|Szybkość (PAC)
|93
|Strzelanie (SHO)
|76
|Podania (PAS)
|80
|Drybling (DRI)
|87
|Obrona (DEF)
|36
|Preferowana noga
|Prawa
6. Ryan Gravenberch [Najlepszy szybko rozwijający się defensywny pomocnik]
Gravenberch stał się potężnym atutem strukturalnym. Łącząc potężną budowę ciała z precyzyjnymi podaniami na krótkie odległości i solidnym ustawianiem się w obronie, skutecznie neutralizuje zarówno pojedynki powietrzne, jak i naziemne. Oferuje niesamowite możliwości dostosowania taktycznego w miarę rozwoju drużyny na przestrzeni wielu sezonów.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|24 / Holandia / Liverpool
|Ogólna ocena (OVR)
|85
|Szybkość (PAC)
|76
|Strzelanie (SHO)
|76
|Podania (PAS)
|81
|Drybling (DRI)
|85
|Obrona (DEF)
|81
|Preferowana noga
|Prawa
7. Enzo Fernandez [Najlepszy rozgrywający z głębi pola]
Enzo jest stworzony do kierowania grą z głębokiej strefy pomocy. Jego wyjątkowa wartość 85 w podaniach pozwala mu wykonywać długie, szerokie podania w poprzek boiska, które szybko rozciągają formacje przeciwnika. Jest idealnie przystosowany do metodycznego rozgrywania akcji, zapewniając Twojej drużynie pewną kontrolę nad rytmem meczu.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|25 / Argentyna / Chelsea
|Ogólna ocena (OVR)
|84
|Szybkość (PAC)
|68
|Strzelanie (SHO)
|75
|Podania (PAS)
|85
|Drybling (DRI)
|81
|Obrona (DEF)
|73
|Dominująca noga
|Prawa
8. Xavi Simons [Najlepszy ofensywny pomocnik o wysokiej zwinności]
Simons stanowi niesamowite bezpośrednie zagrożenie w środkowych strefach boiska. Dzięki doskonałej technice i błyskawicznemu przyspieszeniu świetnie radzi sobie z przejmowaniem piłki po obrocie i bezpośrednim atakowaniem statycznych środkowych obrońców. Jego wszechstronność taktyczna w linii ataku sprawia, że jest nieodzownym atutem ofensywnym.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Holandia / Spurs
|Ogólna ocena (OVR)
|84
|Szybkość (PAC)
|77
|Strzelanie (SHO)
|77
|Podania (PAS)
|80
|Drybling (DRI)
|87
|Obrona (DEF)
|56
|Preferowana noga
|Prawa
9. Gavi [Najlepszy motor do gry z wysoką intensywnością]
Nieustępliwa determinacja w połączeniu z techniką na poziomie elitarnej akademii Barcelony sprawia, że Gavi jest niezastąpionym ogniwem drużyny. Agresywnie naciska, by odzyskać utracone piłki, a jednocześnie wykorzystuje swoje znakomite prowadzenie piłki, by płynnie wyprowadzać drużynę z trudnych sytuacji, frustrując linie obrony przeciwnika przez całe 90 minut.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|21 / Hiszpania / FC Barcelona
|Ogólna ocena (OVR)
|83
|Szybkość (PAC)
|76
|Strzelanie (SHO)
|66
|Podania (PAS)
|78
|Drybling (DRI)
|85
|Obrona (DEF)
|68
|Preferowana noga
|Prawa
10. Lamine Yamal [Najlepszy talent swojego pokolenia]
Yamal to prawdziwy „cheat code” w trybie kariery. Mając zaledwie 18 lat, może się już pochwalić elitarnym podstawowym wskaźnikiem 89, uzupełnionym wspaniałym dryblingiem na poziomie 90 i doskonałą wizją gry. Stanowi on fundamentalny kamień węgielny, który zapewni dekadę nieprzerwanej dominacji w rozgrywkach krajowych.
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|18 / Hiszpania / FC Barcelona
|Ogólna ocena (OVR)
|89
|Szybkość (PAC)
|85
|Strzelanie (SHO)
|81
|Podania (PAS)
|86
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|23
|Preferowana noga
|Lewa
Najlepsi młodzi pomocnicy w drużynach niższych lig
|Imię i nazwisko
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa w grze
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Elliot Anderson
|23
|Las w Nottingham
|Pomocnik defensywny
|25 mln euro
|80
|84
|Harvey Elliott
|23
|Aston Villa
|CM
|32 mln euro
|78
|86
|Marc Casadó
|22
|FC Barcelona
|CDM
|12 mln euro
|79
|86
W przypadku zapisów trybu kariery z niższych lig liczy się przede wszystkim wartość, a ci trzej gracze wyróżniają się pod tym względem. Elliot Anderson to doskonały wybór na pozycję defensywnego pomocnika, zapewniający równowagę i niezawodność bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z pozyskaniem supergwiazdy. Jego ogólna ocena wynosząca 80 sprawia, że od razu przydaje się w drużynie, a niska wartość rynkowa pozwala zainwestować środki w inne obszary składu.
Harvey Elliott to kolejny trafiony wybór – doświadczony pomocnik, który łączy szybkość z kreatywnością i może zapewnić drużynom z niższych lig jakość pozwalającą na rywalizację z zespołami z wyższych lig. Poza tym ma niesamowity potencjał rozwoju, a w przyszłości osiągnie poziom 86.
Wreszcie Marc Casadó to niedrogi defensywny pomocnik, idealny dla menedżerów poszukujących stabilności i gracza, który potrafi wesprzeć obrońców. Osobiście najbardziej podoba mi się tutaj Harvey Elliott, ponieważ zapewnia kontrolę w środku pola i stanowi solidny trzon drużyny, wokół którego można budować strategię walki o awans.
Najlepsi młodzi pomocnicy dla drużyn z najwyższych lig
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|RM
|200 mln euro
|89
|95
|Jude Bellingham
|22
|Real Madryt
|CAM / CM
|180 mln euro
|90
|94
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|CAM
|140 mln euro
|89
|93
Wśród drużyn z czołówki ligi ci trzej pomocnicy wyróżniają się jako najcenniejsze opcje. Lamine Yamal ma najwyższy potencjał wynoszący 95 i choć ma zaledwie 17 lat, już teraz gra jak zawodnik gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie. Osobiście uważam go za luksusowy transfer dla klubów dysponujących ogromnymi budżetami. Jego cena jest ogromna, ale jeśli szukasz zawodnika, wokół którego można budować drużynę przez cały sezon, to jest on tego wart.
Moim zdaniem Jude Bellingham to najpewniejsza inwestycja. W wieku 21 lat jest już uznany za jednego z najlepszych na swojej pozycji, łącząc umiejętności techniczne i cechy przywódcze, jakich niewielu innych może się pochwalić. Gdybym miał wybrać jednego piłkarza, który natychmiast odmieniłby obrońców, byłby to właśnie on.
Florian Wirtz to z kolei zupełnie inny typ gracza, bardziej kreatywny. Polecam go menedżerom, którzy cenią sobie grę opartą na posiadaniu piłki, ponieważ jego wizja gry czyni go prawdziwym rozgrywającym.
Niedrogie młode talenty na pozycji pomocnika w trybie kariery EA FC 26
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Tygo Land
|20
|PSV Eindhoven
|CM
|2,0 mln euro
|68
|84
|Christian Comotto
|18
|Spezia
|CM
|1,5 mln euro
|61
|82
|Sverre Nypan
|19
|Middlesbrough
|CM
|15,0 mln €
|69
|86
Jeśli zarządzasz mniejszym klubem, to właśnie tych trzech najlepszych młodych pomocników z EAFC 26 warto od razu wziąć pod lupę. Tygo Land wydaje się najbezpieczniejszym wyborem – jest tani, wszechstronny i już teraz widać, że wyrośnie na niezawodnego rozgrywającego.
Christian Comotto to prawdziwy ryzykowny wybór, ale przy cenie 1,5 mln € praktycznie nic nie ryzykujesz, a ja uwielbiam mieć w składzie 17-latka, który z czasem może cię zaskoczyć.
Sverre Nypan jest najdroższym z tej trójki, ale szczerze mówiąc, i tak bym go pozyskał, gdybym miał na to środki, bo gra znacznie powyżej swojej oceny i ma potencjał na 86 punktów. Osobiście najpierw podpisałbym kontrakt z Comotto, oddałbym go na wypożyczenie na jeden sezon, a potem sprowadziłbym go z powrotem jako gracza podstawowego – to właśnie tego rodzaju posunięcia sprawiają, że tryb kariery jest tak interesujący.
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