Najlepsi młodzi piłkarze EAFC 26

Pozyskanie najlepszych młodych piłkarzy w grze EAFC 26 to nie tylko mądre posunięcie – to najszybszy sposób na zbudowanie drużyny, która zdominuje rozgrywki. Młodzi piłkarze szybko się rozwijają, co czyni ich idealnymi wyborem w trybie kariery. Niektórzy są już gotowi, by zabłysnąć, podczas gdy inni to ukryte talenty, które po kilku sezonach treningowych mogą wybuchnąć i stać się gwiazdami światowej klasy.

Odpowiednie transfery mogą zmienić słabszą drużynę w prawdziwego pretendenta do tytułu lub pomóc czołowemu klubowi wejść na wyższy poziom. W tym przewodniku przedstawię najlepszych młodych talentów w EAFC 26, powody, dla których warto ich pozyskać, oraz sposoby na maksymalne wykorzystanie ich potencjału.

Młodzi piłkarze o największym potencjale w trybie kariery w EAFC 26

Rozpoczęcie drużyny w trybie kariery w EAFC 26 z najlepszymi młodymi graczami stanowi podstawę długoterminowego sukcesu. Te wschodzące gwiazdy mogą wywrzeć natychmiastowy wpływ, jednocześnie rozwijając się z sezon na sezon w talenty najwyższej klasy. Niektórzy z nich to prawdziwe cudowne dzieci, które mogą osiągnąć elitarne oceny, podczas gdy inni już teraz posiadają umiejętności pozwalające na bezpośrednie włączenie ich do składu.

W tym przewodniku znajdziesz najlepszych młodych graczy w EAFC 26 dla każdego rodzaju drużyny – od zespołów z niższych lig przechodzących przebudowę po potężne kluby walczące o trofea. Odkryjesz również sprytne, niedrogie wybory, które osiągają wyniki przewyższające ich cenę.

Łącząc zawodników o wysokim potencjale z tymi, którzy są gotowi do gry już teraz, możesz zbudować skład, który nie tylko będzie konkurencyjny dzisiaj, ale także zdominuje rozgrywki przez wiele lat, zarówno w trybie kariery, jak i w Ultimate Team.

Najlepsi młodzi utalentowani gracze w trybie kariery EAFC 26

Budowanie silnej drużyny w EAFC 26 zaczyna się od pozyskania młodych zawodników, którzy mogą wyrosnąć na gwiazdy. Ci gracze z czasem stają się coraz lepsi i mogą pomagać Twojej drużynie przez wiele sezonów. Oto lista najlepszych młodych zawodników, których możesz pozyskać w trybie kariery:

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Jorthy Mokio 18 Ajax CDM 6–12 mln euro 70 89 Endrick 19 Real Madryt ST 24–30 mln euro 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 mln euro 78 89 Rodrigo 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 148–155 mln euro 89 95 Pau Cubarsí 19 FC Barcelona Środkowy obrońca 49–55 mln euro 82 89 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 mln euro 79 86 Dean Huijsen 21 Real Madryt Środkowy obrońca 25–30 mln euro 82 87 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 21–26 mln euro 78 88 Arda Güler 21 Real Madryt RM 38–42 mln euro 81 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 mln euro 83 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 86 Alejandro Balde 22 FC Barcelona LB 60–70 mln euro 83 87 Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 170–180 mln euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 mln euro 89 92 Pedri 23 FC Barcelona CM 110–120 mln euro 89 90 Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM 130–140 mln euro 88 92

Uwaga: Wartości transferowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w grze.

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1. Jorthy Mokio [Najlepszy budżetowy defensywny pomocnik]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Belgia / Ajax Ogólna ocena (OVR) 70 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 51 Podania (PAS) 64 Drybling (DRI) 72 Obrona (DEF) 69 Preferowana noga Lewa

Mając zaledwie 18 lat, Mokio to prawdziwa okazja w zapisach trybu kariery z niższych lig. Łącząc potężną budowę ciała z imponującymi jak na swój wiek statystykami defensywnymi, stanowi solidną opokę przed linią obrony, szybko rozwijając się w ciągu kilku sezonów w światowej klasy defensywnego pomocnika.

2. Endrick [Najlepszy młody napastnik o błyskawicznym rozwoju]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Brazylia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 77 Szybkość (PAC) 87 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 62 Drybling (DRI) 78 Obrona (DEF) 30 Preferowana noga Lewa

Ten napastnik, prawdziwa perełka Realu Madryt, może pochwalić się niesamowitą szybkością i zabójczą siłą strzału. Endrick jest stworzony do prowadzenia kontrataków i bezlitośnie skutecznego wykańczania okazji. Jego fenomenalny potencjał rozwoju sprawia, że jest on idealnym napastnikiem, wokół którego można budować atak na następną dekadę.

3. Estêvão [Najszybszy skrzydłowy]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Brazylia / Chelsea Ogólna ocena (OVR) 78 Szybkość (PAC) 90 Strzelanie (SHO) 74 Podania (PAS) 73 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 33 Preferowana noga Lewa

Grając na prawym skrzydle, Estêvão charakteryzuje się niesamowitą szybkością (90) i znakomitymi umiejętnościami dryblingu (82), które całkowicie rozbijają obronę obrońców. Ten brazylijski cudowny talent stanowi bezpośrednie zagrożenie z szerokich pozycji, szybko przekształcając się z obiecującego zawodnika w dominującego, skutecznego skrzydłowego.

4. Rodrigo Mora [Najlepszy ukryty kreatywny talent]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Portugalia / FC Porto Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 66 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 40 Preferowana noga Prawa

Ta wschodząca gwiazda FC Porto to wysoce techniczny rozgrywający z doskonałym dryblingiem i wizją gry. Mora płynnie porusza się między liniami, rozbijając szczelną obronę sprytnymi podaniami. Jest fenomenalną i opłacalną inwestycją dla menedżerów poszukujących przyszłego dyrygenta pomocy.

5. Lamine Yamal [Najlepszy młody skrzydłowy]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 81 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 23 Preferowana noga Lewa

Yamal, który już w wieku zaledwie 18 lat może pochwalić się oszałamiającą oceną 89, jest talentem pokoleniowym. Dzięki płynnemu dryblingowi na poziomie 90 i nieskazitelnej kreatywności ta gwiazda Barcelony jest gotową supergwiazdą, która wzmocni twoje prawe skrzydło i bez trudu poprowadzi cię ku absolutnemu szczytowi światowej piłki nożnej.

6. Pau Cubarsí [Najlepszy przyszły filar obrony]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 82 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 42 Podania (PAS) 66 Drybling (DRI) 77 Obrona (DEF) 84 Preferowana noga Prawa

Cubarsí stanowi wzór doskonałości wśród współczesnych środkowych obrońców potrafiących grać piłką. Dzięki imponującej ocenie defensywnej wynoszącej 84 oraz opanowaniu z łatwością neutralizuje najlepszych napastników, jednocześnie bezpiecznie organizując ataki z tyłu, zapewniając drużynie długotrwałą stabilność w obronie.

7. Kenan Yıldız [Najlepszy dynamiczny ofensywny pomocnik]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Juventus Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 84 Strzelanie (SHO) 78 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 35 Preferowana noga Prawa

Ten wszechstronny napastnik Juventusu łączy w sobie zaskakującą szybkość z agresywnym dryblingiem i precyzyjnym wykończeniem. Potrafi grać na całej linii ataku lub jako centralny rozgrywający. Yıldız zapewnia elastyczność taktyczną i ogromny potencjał, co czyni go niezwykle niezawodnym motorem napędowym nowoczesnych systemów ofensywnych.

8. Dean Huijsen [Najlepszy współczesny środkowy obrońca z dobrym prowadzeniem piłki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Hiszpania / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 82 Szybkość (PAC) 71 Strzelanie (SHO) 55 Podania (PAS) 73 Drybling (DRI) 74 Obrona (DEF) 82 Preferowana noga Prawa

Wysoki i obdarzony wyjątkowymi umiejętnościami podania jak na obrońcę, Huijsen idealnie nadaje się do taktyki opartej na wysokiej linii i dominacji w posiadaniu piłki. Jego ogromny potencjał defensywny gwarantuje, że wyrośnie on na niepokonaną, dominującą postać w sercu każdej elitarnej linii obrony.

9. Jorrel Hato [Najlepszy wszechstronny lewy obrońca]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 20 / Holandia / Chelsea Ogólna ocena (OVR) 78 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 41 Podania (PAS) 70 Drybling (DRI) 74 Obrona (DEF) 75 Preferowana noga Lewa

Hato, który równie dobrze radzi sobie na pozycji lewego obrońcy, jak i środkowego obrońcy, charakteryzuje się doskonałą szybkością (85) oraz zdyscyplinowaną świadomością defensywną. Jego elastyczność pozycyjna czyni go nieocenionym nabytkiem dla drużyny – skutecznie zabezpiecza lewą flankę, a jednocześnie wykazuje niesamowity potencjał rozwoju w kolejnych sezonach.

10. Arda Güler [Najlepszy techniczny rozgrywający]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 52 Preferowana noga Lewa

Turecki magik Realu Madryt wyróżnia się znakomitymi podaniami i dryblingiem opartym na precyzyjnej kontroli piłki. Doskonale radzi sobie zarówno na skrzydle, jak i w roli centralnego rozgrywającego. Güler bez trudu rozbija niskie bloki dzięki precyzyjnym dośrodkowaniom i celnym strzałom z dystansu, szybko stając się światowej klasy motorem napędowym ataku.

11. Gavi [Najlepszy pomocnik typu „box-to-box” o wysokiej intensywności]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 83 Szybkość (PAC) 76 Strzelanie (SHO) 66 Podania (PAS) 78 Drybling (DRI) 85 Obrona (DEF) 68 Preferowana noga Prawa

Wnosząc na boisko nieustanną energię, agresywność i doskonałą technikę, Gavi jest prawdziwym sercem pomocy. Agresywnie przerywa akcje przeciwników, a jednocześnie bez wysiłku przechodzi do ataku, wykorzystując swoją doskonałą równowagę oraz płynne i szybkie podania na krótkich dystansach.

12. Nico Paz [Najlepszy debiutujący kreatywny pomocnik]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Argentyna / Como Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 78 Strzelanie (SHO) 71 Podania (PAS) 77 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 51 Preferowana noga Lewa

Pochodzący z Como Paz to niezwykle elegancki rozgrywający, łączący znakomitą umiejętność dryblingu (82) z przemyślanym widzeniem boiska. Specjalizuje się w wbiegach do ostatniej strefy boiska, oferując trenerom niezwykle kreatywną i przystępną cenowo opcję na środku pola, obfitującą w ogromny potencjał na przyszłość.

13. Alejandro Balde [Najszybszy lewy obrońca]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 83 Szybkość (PAC) 91 Strzelanie (SHO) 47 Podania (PAS) 75 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Lewa

Dzięki niesamowitej prędkości wynoszącej 91 Balde stanowi przerażające zagrożenie, gdy przebiega lewą stroną boiska. Obrońca Barcelony całkowicie neutralizuje skrzydłowych przeciwnika w defensywie, a jednocześnie stanowi stałe, elitarne wsparcie w ataku dzięki swoim szybkim rajdom i umiejętnościom dośrodkowania.

14. Jude Bellingham [Najlepszy wszechstronny pomocnik]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Anglia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 86 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Prawa

Z oszałamiającą ogólną oceną 90 Bellingham jest już najbardziej wszechstronnym i dominującym rozgrywającym na świecie. Potrafi absolutnie wszystko: wykonuje wślizgi, prowadzi piłkę do przodu, strzela kluczowe bramki i dyryguje grą na boisku. Jest idealną supergwiazdą typu „plug-and-play”, która natychmiast zapewni drużynie trofea.

15. Florian Wirtz [Najlepszy kreatywny rozgrywający klasy elitarnej]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 88 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 54 Preferowana noga Prawa

Wirtz to mistrz kreatywności, który wykorzystując swoje znakomite 88 w podaniach i 90 w dryblingu, z łatwością rozbija obronę przeciwnika. Ten niemiecki maestro dyktuje tempo każdego meczu, dostarczając niekończącą się liczbę asyst i genialnych momentów decydujących o zwycięstwie.

16. Pedri [Najlepszy mistrz posiadania piłki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Narodowość/Klub 23 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 73 Podania (PAS) 85 Drybling (DRI) 91 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Prawa

Pedri, kwintesencja rozgrywającego pomocnika, dyktuje przebieg meczów dzięki znakomitym dryblingom (91) i mistrzowskim podaniom. Doskonale radzi sobie pod presją, bez wysiłku rozgrywając piłkę w ciasnych przestrzeniach i stanowiąc idealną techniczną kotwicę dla dominującej, zorientowanej na kontrolę taktyki.

17. Jamal Musiala [Najlepszy kreatywny pomocnik ofensywny]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / FC Bayern München Ogólna ocena (OVR) 88 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 80 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 66 Preferowana noga Prawa

Nadnaturalna ocena dryblingu Musiali wynosząca 90 pozwala mu omijać obrońców tak, jakby byli pachołkami treningowymi. Dzięki świetnemu tempu i precyzyjnemu wykończeniu w polu karnym ta gwiazda Bayernu zapewnia czystą rozrywkę i zabójczą skuteczność ofensywną każdej elitarnej drużynie.

Na tej liście znajdziesz zarówno niedrogie wschodzące gwiazdy, jak i najlepsze młode talenty. Piłkarze tacy jak Jorthy Mokio i Rodrigo Mora świetnie nadają się do długoterminowego rozwoju bez nadmiernych wydatków, podczas gdy Lamine Yamal i Jude Bellingham mogą od razu wzmocnić twoją drużynę. Endrick to napastnik o ogromnym potencjale , a Gavi to potęga w środku pola, potrafiąca kontrolować przebieg meczu.

Pozyskując zarówno gotowych do gry zawodników, jak i obiecujące młode talenty o wysokim potencjale, możesz zbudować drużynę, która wygrywa już teraz i z sezonu na sezon staje się coraz lepsza. Wybieraj mądrze, dobrze ich trenuj, a Twoja drużyna może dominować przez lata!

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Najlepsi młodzi piłkarze dla drużyn z niższych lig

Nie każdy klub w grze EAFC 26 dysponuje budżetem na miarę Realu Madryt czy Barcelony. Jeśli zarządzasz mniejszą drużyną, będziesz potrzebować młodych zawodników, którzy są przystępni cenowo, ale wciąż mają potencjał do rozwoju. Ci gracze mogą nie od razu stać się supergwiazdami, ale z czasem i dzięki treningom mogą zmienić przebieg meczu i pomóc twojej drużynie wspiąć się w tabeli ligowej.

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Jorthy Mokio 18 Ajax CDM 6–12 mln euro 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 21–26 mln euro 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 mln euro 79 86

Ci zawodnicy są idealni dla klubów z ograniczonym budżetem. Jorthy Mokio jest niedrogi, bardzo młody i ma jeden z najwyższych pułapów potencjału, co czyni go mądrą inwestycją na przyszłość. Rodrigo Mora i Nico Paz już teraz dysponują umiejętnościami, dzięki którym mogą od razu pomóc drużynie, podczas gdy Vermeeren i Yıldız zapewniają równowagę, łącząc talent z potencjałem rozwoju.

Dzięki pozyskaniu takich zawodników drużyny z niższych lig mogą zbudować silny trzon, który z każdym sezonem będzie coraz lepszy, dając im realną szansę na zmierzenie się z większymi klubami w późniejszej fazie trybu kariery.

Najlepsi młodzi piłkarze dla czołowych klubów ligowych

Wielkie kluby w grze EAFC 26 nie szukają tylko talentów na przyszłość. Potrzebują młodych zawodników, którzy od razu mogą wnieść znaczący wkład do drużyny, a jednocześnie z czasem będą się dalej rozwijać. Ci gracze mają już wysokie oceny i potencjał do rozwoju, co czyni ich idealnym wyborem dla drużyn, które chcą zdobywać trofea, jednocześnie budując swoją przyszłość.

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 148–155 mln euro 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 170–180 mln euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 mln euro 89 92 Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM 130–140 mln euro 88 92 Pedri 23 FC Barcelona CM 110–120 mln euro 89 90

Ci młodzi utalentowani piłkarze są gotowi zabłysnąć na największej scenie. Yamal jest już jednym z najbardziej ekscytujących napastników w tej dyscyplinie, a Bellingham kontroluje środek pola niczym weteran. Wirtz i Musiala wnoszą kreatywność i polot, a Pedri jest idealnym rozgrywającym do futbolu opartego na posiadaniu piłki.

Dzięki takim piłkarzom czołowe kluby mogą utrzymać dominację dziś i budować dynastie na przyszłość.

Tani utalentowani młodzi gracze w trybie kariery EAFC 26

Jeśli zarządzasz mniejszym klubem lub dysponujesz ograniczonym budżetem, warto poszukać tanich młodych talentów. Ci piłkarze kosztują mniej niż wielkie gwiazdy, ale mogą wyrosnąć na gwiazdy, jeśli zapewnisz im czas gry i treningi. Oto 10 najlepszych tanich młodych talentów, których możesz pozyskać:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Jorthy Mokio 18 Ajax CDM 6–12 mln euro 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 21–26 mln euro 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 mln euro 79 86 Endrick 19 Real Madryt ST 24–30 mln euro 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 mln euro 78 89 Dean Huijsen 21 Real Madryt Środkowy obrońca 25–30 mln euro 82 87 Arda Güler 21 Real Madryt RM 38–42 mln euro 81 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 mln euro 83 89

Ci piłkarze stanowią najlepsze połączenie ceny i potencjału. Jorthy Mokio jest najtańszy i stanowi jedną z najbardziej obiecujących opcji na dłuższą metę, podczas gdy Rodrigo Mora i Nico Paz są gotowi do gry już teraz i nie nadwyrężą przy tym budżetu. Endrick i Gavi mogą kosztować nieco więcej, ale jeśli zainwestujesz w nich wcześnie, mogą poprowadzić twoją drużynę na szczyt.

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EAFC 26 najlepszych młodych talentów

Młodzi utalentowani gracze mają potencjał, by kształtować skład twojej drużyny przez lata, ale stanowią jedynie część szerszego obrazu. Szczegółowo omówiłem każdą pozycję, dzięki czemu możesz wypatrzyć najlepsze młode talenty na wszystkich pozycjach.

Najlepsi młodzi bramkarze – Silny bramkarz to ostatnia linia obrony, a ten przewodnik przedstawia młodych bramkarzy, którzy mogą wyrosnąć na zawodników światowej klasy. Dzięki nim będziesz mógł śmiało atakować, mając pewność, że Twoja bramka jest bezpieczna.

– Silny bramkarz to ostatnia linia obrony, a ten przewodnik przedstawia młodych bramkarzy, którzy mogą wyrosnąć na zawodników światowej klasy. Dzięki nim będziesz mógł śmiało atakować, mając pewność, że Twoja bramka jest bezpieczna. Najlepsi młodzi obrońcy – Zabezpieczenie linii obrony ma kluczowe znaczenie, a ci obrońcy mają umiejętności i mentalność, by to zrobić. Odkryjesz wschodzące gwiazdy, które mogą stać się filarem Twojej drużyny.

– Zabezpieczenie linii obrony ma kluczowe znaczenie, a ci obrońcy mają umiejętności i mentalność, by to zrobić. Odkryjesz wschodzące gwiazdy, które mogą stać się filarem Twojej drużyny. Najlepsi młodzi pomocnicy – Kontroluj przebieg meczu dzięki młodym pomocnikom, którzy potrafią stwarzać okazje, wygrywać pojedynki i utrzymywać tempo na swoją korzyść. Ta lista przedstawia rozgrywających i motorów napędowych, których potrzebuje każda drużyna.

– Kontroluj przebieg meczu dzięki młodym pomocnikom, którzy potrafią stwarzać okazje, wygrywać pojedynki i utrzymywać tempo na swoją korzyść. Ta lista przedstawia rozgrywających i motorów napędowych, których potrzebuje każda drużyna. Najlepsi młodzi napastnicy – Gdy potrzebujesz bramek, ci napastnicy zapewniają je dzięki szybkości, precyzji i finezji. To przyszłe maszyny do strzelania bramek, gotowe poprowadzić twoją drużynę przez wszystkie rozgrywki.

– Gdy potrzebujesz bramek, ci napastnicy zapewniają je dzięki szybkości, precyzji i finezji. To przyszłe maszyny do strzelania bramek, gotowe poprowadzić twoją drużynę przez wszystkie rozgrywki. Najlepsi gracze – Niezależnie od wieku, ten przewodnik przedstawia najlepszych graczy dostępnych obecnie w EAFC 26. Włącz ich do składu, a natychmiast podniesiesz poziom swojej drużyny.

Nie przestawaj pracować, nie przestawaj szukać nowych talentów, a zawsze będziesz o krok do przodu w budowaniu najlepszej drużyny!

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