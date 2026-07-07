Najlepsi młodzi napastnicy EAFC 26

Najlepsi młodzi napastnicy w grze EAFC 26 to zawodnicy, którzy potrafią zmienić dobrą drużynę w świetną. Wnoszą szybkość, umiejętności i kreatywność – a najlepsze jest to, że z czasem będą tylko coraz lepsi . Wczesne pozyskanie tych wschodzących gwiazd daje ci przewagę w trybie kariery lub w trybie Ultimate Team.

Niektórzy z nich to już światowej klasy talenty gotowe do gry już dziś, podczas gdy inni to ukryte perełki – niedrogie młode gwiazdy, które po niewielkim treningu staną się zabójczymi strzelcami. Od napastników po skrzydłowych – ten przewodnik przedstawia najbardziej ekscytujących młodych napastników w EAFC 26, którzy poprowadzą twoją drużynę do chwały.

Młodzi napastnicy z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Chcesz mieć atak, który zdominuje każdy sezon? Młodzi napastnicy z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26 to gracze, na których warto zwrócić uwagę. Te wschodzące gwiazdy mogą wyrosnąć na maszyny do strzelania bramek, skrzydłowych zmieniających przebieg meczu lub kreatywnych napastników kontrolujących boisko. Wczesne pozyskanie ich oznacza, że budujesz drużynę, która może wygrywać już teraz i stale się doskonalić przez lata.

Niektórzy gracze są gotowi zabłysnąć od razu, podczas gdy inni potrzebują kilku sezonów treningu, zanim staną się czołowymi strzelcami. Na liście znajdują się szybcy skrzydłowi, potężni napastnicy i wszechstronni napastnicy, dzięki czemu możesz stworzyć atak dopasowany do Twojego stylu gry.

Wybór odpowiedniego składu już teraz może zaoszczędzić ci sporo pieniędzy w przyszłości i pomóc twojej drużynie zdominować zarówno rozgrywki ligowe, jak i pucharowe. Dodatkowo odkrycie przyszłej gwiazdy przed innymi sprawia, że tryb kariery staje się jeszcze bardziej fascynujący. Z tymi napastnikami w składzie każdy mecz to okazja, by stać się świadkiem wielkości.

W tym przewodniku przedstawię najlepsze opcje dla każdego klubu – od niedrogich, obiecujących zawodników dla mniejszych drużyn po elitarne talenty dla czołowych zespołów. Zdobądź odpowiednich młodych napastników, a Twoja drużyna w trybie kariery może być nie do powstrzymania przez wiele kolejnych sezonów.

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Kim są najlepsi młodzi napastnicy, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

Odpowiedni młodzi napastnicy mogą zmienić styl gry Twojej drużyny w trybie kariery w FC 26. Niektórzy charakteryzują się szybkością, inni precyzyjnymi podaniami, a jeszcze inni są prawdziwymi maszynami do strzelania bramek. Razem zapewniają Twojej drużynie energię i siłę rażenia.

Ta lista przedstawia najlepszych napastników, skrzydłowych i wszechstronnych napastników, których warto pozyskać. Znajdziesz tu opcje w przystępnej cenie dla mniejszych klubów oraz czołowe talenty dla elitarnych drużyn. Dzięki tym zawodnikom Twój atak w trybie kariery będzie strzelał więcej bramek, rozwijał się szybciej i pomagał Twojej drużynie zdobywać trofea sezon po sezonie.

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Endrick 19 Real Madryt ST 24–30 mln euro 77 Arda Güler 21 Real Madryt RM 38–42 mln euro 81 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 21–26 mln euro 78 Lamine Yamal 18 Barcelona RM 148–155 mln euro 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 mln euro 79 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 mln euro 78 Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM 130–140 mln euro 88 Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 170–180 mln euro 90

1. Endrick [Najlepszy przyszły napastnik]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Brazylijczyk / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 77 Szybkość (PAC) 87 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 62 Drybling (DRI) 78 Obrona (DEF) 30 Siła fizyczna (Phy) 68 Preferowana noga Lewa

Endrick to dynamiczny 19-letni brazylijski napastnik grający w Realu Madryt. Dzięki bazowej ocenie ogólnej wynoszącej 77, a także niesamowitej szybkości na poziomie 87 i skuteczności strzałów wynoszącej 77, stanowi on spektakularną inwestycję na dłuższą metę. Wyposażony w elitarne cechy, takie jak „Potężny strzał” i „Szybki krok”, jest podstawowym nabytkiem dla każdej drużyny w trybie kariery.

2. Arda Güler [Najlepszy techniczny rozgrywający]

Atrybut Wartość Wiek/Narodowość/Klub 21 / Turcja / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 52 Siła fizyczna (Phy) 50 Preferowana noga Lewa

Arda Güler wnosi do Realu Madryt rewelacyjne umiejętności rozgrywania akcji. Ten 21-letni turecki cudowny dzieciak ma solidną ogólną ocenę 81, popartą znakomitymi statystykami podań i dryblingu na poziomie 83. Jego style gry „Finesse Shot” i „Incisive Pass” sprawiają, że jest doskonałym kreatywnym motorem napędowym, pozwalającym przełamać uparte obrony czołowych drużyn.

3. Jorrel Hato [Najlepszy współczesny lewy obrońca]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 20 / Holender / Chelsea Ogólna ocena (OVR) 78 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 43 Podania (PAS) 70 Drybling (DRI) 74 Obrona (DEF) 75 Siła fizyczna (Phy) 73 Preferowana noga Lewa

Jorrel Hato wnosi do linii obrony Chelsea ogromną elastyczność taktyczną. Ten zaledwie 20-letni holenderski obrońca charakteryzuje się wysoką mobilnością (85) oraz silnymi atrybutami obronnymi (75), dzięki czemu równie dobrze radzi sobie na pozycji lewego obrońcy, jak i środkowego obrońcy. Jego imponująca siła skoku pozwala mu dominować w pojedynkach powietrznych, mimo że gra na skrzydle.

4. Lamine Yamal [Przyszła legenda o najwyższym potencjale]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Hiszpan / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 81 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 23 Siła fizyczna (Phy) 53 Preferowana noga Lewa

Lamine Yamal to nastoletnia sensacja swojego pokolenia, dominująca w barwach FC Barcelona. W wieku 18 lat może się już pochwalić spektakularną ogólną oceną bazową wynoszącą 89, w której wyróżniają się 90 punktów za drybling i 86 za podania. Dzięki ogromnemu potencjałowi wynoszącemu 95, jego dynamiczne, szybkie ruchy i geniusz techniczny sprawiają, że jest on największą zdobyczą dla czołowych drużyn.

5. Rodrigo Mora [Najlepszy kreatywny gracz z niższej ligi]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Portugalczyk / FC Porto Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 66 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 40 Siła fizyczna (Phy) 48 Preferowana noga Prawa

Rodrigo Mora to niezwykle utalentowany technicznie portugalski zawodnik, który budzi ogromne emocje w FC Porto. Grając jako zwinny ofensywny pomocnik, dzięki wyjątkowej równowadze i 79 punktom za drybling stanowi prawdziwe zagrożenie w ciasnych przestrzeniach. Jest fenomenalnym, niedrogim nabytkiem dla klubów pragnących wychować wybitnego kreatywnego mistrza.

6. Nico Paz [Najlepszy kreatywny pomocnik grający z głębi pola]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Argentyńczyk / Como Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 78 Strzelanie (SHO) 71 Podania (PAS) 77 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 51 Siła fizyczna (Phy) 64 Preferowana noga Lewa

Nico Paz robi furorę w Serie A w barwach Como. Ten 21-letni argentyński pomocnik może pochwalić się imponującą ogólną oceną 79, a także znakomitymi wynikami w dryblingu (82) i podaniach (77). Dzięki wzrostowi wynoszącemu 6'1" oraz unikalnemu połączeniu fizycznej obecności na boisku i technicznej precyzji jest idealnym rozgrywającym w środku pola o ogromnym potencjale.

7. Kenan Yıldız [Najbardziej dynamiczny napastnik wewnętrzny]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Juventus Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 84 Strzelanie (SHO) 78 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 35 Siła fizyczna (Phy) 66 Preferowana noga Prawa

Kenan Yıldız to genialny motor napędowy ataku Juventusu. Ten 21-letni turecki gwiazdor charakteryzuje się wszechstronną oceną bazową wynoszącą 79, do której przyczyniają się doskonała szybkość (84) i drybling (83). Potrafi grać zarówno jako ofensywny pomocnik (CAM), jak i na skrzydle, a jego cechy „Technika” i „Precyzyjne podania” pozwalają mu z łatwością rozbijać linie obrony przeciwnika.

8. Estêvão [Najbardziej dynamiczny skrzydłowy]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Brazylijczyk / Chelsea Ogólna ocena (OVR) 78 Szybkość (PAC) 90 Strzelanie (SHO) 74 Podania (PAS) 73 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 33 Siła fizyczna (Phy) 58 Preferowana noga Lewa

Estêvão to niesamowicie zwinny skrzydłowy, który przyciąga uwagę w Chelsea. Ten młody brazylijski pędziarz może pochwalić się wyjątkową prędkością 90 oraz oceną dryblingu na poziomie 82, co czyni go ogromnym zagrożeniem na prawym skrzydle. Dzięki ogólnej ocenie 78 i ogromnemu potencjałowi rozwoju jest idealnym wyborem do formacji opartych na kontratakach.

9. Jamal Musiala [Najlepszy dryblujący trikster]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemiec / FC Bayern München Ogólna ocena (OVR) 88 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 80 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 66 Siła fizyczna (Phy) 65 Preferowana noga Prawa

Jamal Musiala to światowej klasy mistrz gry w środku pola, który kieruje grą FC Bayern Monachium. Ten 23-letni Niemiec, oceniany na 88 punktów w skali ogólnej, może pochwalić się elitarnym wskaźnikiem dryblingu wynoszącym 90 oraz niezrównaną zwinnością na poziomie 94. Jego styl gry „Technical+” pozwala mu bez wysiłku przedzierać się przez obronę przeciwnika, co czyni go jednym z najlepszych graczy w grze.

10. Jude Bellingham [Najbardziej wszechstronny motor pomocy]

Atrybut Wartość Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Anglik / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 86 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 78 Siła fizyczna (Phy) 85 Preferowana noga Prawa

Jude Bellingham pozostaje absolutnym wzorem dla współczesnych pomocników. W wieku zaledwie 22 lat stanowi filar Realu Madryt, a jego imponująca ogólna ocena wynosząca 90 odzwierciedla całkowicie zrównoważone, elitarne statystyki, w tym 90 w dryblingu, 86 w strzelaniu i 85 w fizyczności. Wyposażony w cechę „Nieustępliwy+”, z łatwością dominuje na boisku od pola karnego do pola karnego.

Niektórzy gracze, tacy jak Lamine Yamal i Jude Bellingham, mogą od razu pomóc Twojej drużynie wygrywać dzięki swoim umiejętnościom i sprytnej grze. Inni, jak Endrick i Rodrigo Mora, potrzebują czasu, by się rozwinąć, ale mogą stać się czołowymi napastnikami.

Wykorzystanie zarówno gotowych do gry gwiazd, jak i młodych zawodników o dużym potencjale sprawia, że twój atak jest silny i zrównoważony. Dzięki odpowiednim wyborom twoja drużyna może strzelać więcej bramek, wygrywać więcej meczów i utrzymywać się na wysokim poziomie w trybie kariery przez wiele sezonów.

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Najlepsi młodzi napastnicy dla drużyn z niższych lig

Nawet mniejsze kluby mogą stanowić poważne zagrożenie, jeśli mają w składzie odpowiednich młodych napastników. Ci zawodnicy nie kosztują dużo, ale mogą wyrosnąć na gwiazdy strzelające gole, co znacznie wzmocni twoją drużynę. Oto trzy najlepsze propozycje:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Jorthy Mokio 17 Ajax CDM 6–12 mln euro 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 76 86

Jorthy Mokio jest młody i niedrogi, ale po kilku sezonach może wyrosnąć na gwiazdę. Rodrigo Mora ma już solidne umiejętności i może od razu zmienić losy meczu. Nico Paz jest szybki i wszechstronny, co daje drużynie więcej opcji w ataku. Ci napastnicy pomagają mniejszym klubom konkurować, strzelać więcej bramek i budować skład, który z każdym sezonem staje się silniejszy.

Najlepsi młodzi napastnicy dla drużyn z czołowych lig

Kluby z czołowych lig potrzebują napastników, którzy potrafią od razu strzelać gole, a z czasem stają się coraz lepsi. Ci młodzi piłkarze mają ogromny potencjał i mogą wyrosnąć na gwiazdy światowej klasy. Oto pięciu najlepszych młodych napastników, których warto pozyskać:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Endrick 19 Real Madryt Napastnik 24–30 mln euro 77 91 Lamine Yamal 18 Barcelona RM 148–155 mln euro 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 170–180 mln euro 90 94 Arda Güler 21 Real Madryt RM 38–42 mln euro 79 81 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89

Ci napastnicy potrafią zmienić przebieg meczu. Endrick to napastnik, który potrafi strzelać bramki z każdej pozycji, Lamine Yamal i Jude Bellingham wnoszą szybkość, umiejętności i wizję gry, a Arda Güler potrafi kreować okazje i strzelać bramki. Rodrigo Mora dodaje tempa i polotu na skrzydle. Pozyskanie tych młodych gwiazd zapewnia czołowym drużynom silny, zrównoważony atak, który może wygrywać już teraz i stawać się jeszcze silniejszy w kolejnych sezonach.

Niedrodzy, utalentowani napastnicy w trybie kariery EA FC 26

Znalezienie tanich młodych napastników w grze EAFC 26 to idealne rozwiązanie dla mniejszych klubów lub menedżerów z ograniczonym budżetem. Ci zawodnicy nie kosztują wiele, ale dzięki odpowiedniemu szkoleniu mogą wyrosnąć na czołowych strzelców. Oto dziesięciu najlepszych, niedrogich młodych napastników:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Jorthy Mokio 17 Ajax CDM 6–12 mln euro 70 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 76 86 Jorrel Hato 19 Chelsea LB 21–26 mln euro 77 88 Kenan Yıldız 20 Juventus CAM 16–20 mln euro 76 86 Endrick 19 Real Madryt ST 24–30 mln euro 77 91 Estêvão 18 Chelsea RM 29–33 mln euro 78 89 Dean Huijsen 20 Real Madryt Środkowy obrońca 25–30 mln euro 78 87 Arda Güler 19 Real Madryt RM 38–42 mln euro 79 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 mln euro 83 89

Ci młodzi napastnicy to świetna okazja dla klubów, które nie chcą wydawać dużych sum. Jorthy Mokio i Rodrigo Mora są niedrodzy, ale mogą wyrosnąć na czołowych strzelców. Wykorzystanie kombinacji przystępnych cenowo graczy pozwala rywalizować już teraz i budować drużynę, która z każdym sezonem staje się coraz lepsza. Dzięki mądrym wyborom Twój skład może zaskoczyć większe drużyny i zdobywać mnóstwo bramek.

26 najlepszych młodych piłkarzy EAFC

Napastnicy mogą zapewnić ci zwycięstwa w meczach, ale to zrównoważony skład przynosi trofea. Przedstawiłem zestawienie najlepszych młodych talentów na każdej pozycji, abyś mógł zbudować drużynę, która z każdym sezonem staje się coraz silniejsza.

Najlepsi młodzi piłkarze – ten kompleksowy przewodnik gromadzi najlepsze talenty poniżej 23. roku życia na wszystkich pozycjach. To najszybszy sposób na wyłovienie przyszłych gwiazd i kształtowanie przyszłości Twojej drużyny.

– ten kompleksowy przewodnik gromadzi najlepsze talenty poniżej 23. roku życia na wszystkich pozycjach. To najszybszy sposób na wyłovienie przyszłych gwiazd i kształtowanie przyszłości Twojej drużyny. Najlepsi młodzi bramkarze – odpowiedni bramkarz zapewnia spokój ducha, a ta lista przedstawia młodych strzeżców bramki, których warto rozwijać. To właśnie oni będą wykonywać decydujące interwencje w kluczowych momentach.

– odpowiedni bramkarz zapewnia spokój ducha, a ta lista przedstawia młodych strzeżców bramki, których warto rozwijać. To właśnie oni będą wykonywać decydujące interwencje w kluczowych momentach. Najlepsi młodzi obrońcy – świetna obrona wygrywa turnieje, a ci młodzi piłkarze mają siłę i wizję, by kierować grą z tyłu. Znajdziesz tu obietnice gotowe, by stać się filarami Twojej drużyny.

– świetna obrona wygrywa turnieje, a ci młodzi piłkarze mają siłę i wizję, by kierować grą z tyłu. Znajdziesz tu obietnice gotowe, by stać się filarami Twojej drużyny. Najlepsi młodzi pomocnicy – Środek pola to miejsce, gdzie kontroluje się przebieg meczu, a te wschodzące gwiazdy mają kreatywność i wytrzymałość, by dominować. To właśnie oni potrafią w mgnieniu oka zamienić obronę w atak.

– Środek pola to miejsce, gdzie kontroluje się przebieg meczu, a te wschodzące gwiazdy mają kreatywność i wytrzymałość, by dominować. To właśnie oni potrafią w mgnieniu oka zamienić obronę w atak. Najlepsi gracze – Niektórzy gracze są już na samym szczycie swojej kariery, a ten przewodnik gromadzi ich wszystkich w jednym miejscu. Dodaj ich do swojej drużyny, a natychmiast podniesiesz poziom swojego składu.

Nie przestawaj eksperymentować, a w twojej drużynie zawsze znajdą się utalentowani gracze gotowi stanąć na wysokości zadania.