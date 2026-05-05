Le 15 armi più iconiche dei videogiochi che amiamo ancora nel 2026

Dal primo colpo di spada pixelato al caos esplosivo della guerra moderna, le armi più iconiche dei videogiochi si sono evolute da semplici strumenti di distruzione a veri e propri idoli della cultura videoludica. Queste armi leggendarie sono molto più che semplici oggetti da brandire: sono il cuore delle nostre avventure digitali, la chiave per momenti indimenticabili e l’incarnazione di alcuni dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi.

In questo articolo, faremo una classifica delle armi più iconiche che hanno plasmato il nostro modo di giocare, creato nuove meccaniche di gioco e, spesso, hanno varcato i confini dello schermo per diventare leggende della cultura pop.

Che tu sia un giocatore esperto che ricorda la prima volta che hai usato la Master Sword, o un nuovo giocatore curioso di scoprire le armi più famose dei videogiochi, questa guida fa proprio al caso tuo. Unisciti a me per celebrare questi strumenti leggendari che hanno cambiato per sempre il mondo dei videogiochi.

La nostra selezione delle armi più leggendarie dei videogiochi

Cosa rende un’arma da videogioco davvero iconica? Non si tratta solo di potenza o design: si tratta di creare momenti memorabili, definire i personaggi e, a volte, persino rivoluzionare il gameplay.

Questa è solo una piccola anteprima del leggendario arsenale che abbiamo messo insieme. Sei pronto a scoprire quali altre armi sono entrate nella nostra lista? Continua a scorrere per scoprire in dettaglio ogni arma iconica e i momenti di gioco indimenticabili che hanno regalato nel corso degli anni.

Le 15 armi più iconiche dei videogiochi che devi provare

Alcune armi dei videogiochi non si limitano a infliggere danni. Cambiano il tuo modo di giocare e rendono il gioco più emozionante. In questa lista ho selezionato le armi più famose che hanno lasciato il segno nei giocatori, conquistando sia i fan di lunga data che i neofiti curiosi di scoprire l’equipaggiamento più memorabile del mondo dei videogiochi.

Queste armi non servono solo a combattere o a sopravvivere; rappresentano gli eroi preferiti, le battaglie epiche e le storie a cui sono legate. Ognuna si distingue per il suo aspetto, i suoi poteri e i momenti che ha regalato, rendendola molto più di una semplice arma: è un pezzo di storia dei videogiochi.

1. Lama Nascosta [Assassin’s Creed]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Assassin’s Creed (azione-avventura, stealth) Anno 2007 Creatore Ubisoft Tipo Arma da mischia, lama nascosta

La Lama Nascosta è molto più che la mia arma preferita nei videogiochi: è il simbolo di alcuni dei titoli più importanti della serie Assassin’s Creed. Questa ingegnosa lama retrattile montata sul polso permette agli assassini di eseguire le loro caratteristiche uccisioni furtive con precisione letale. Ciò che rende quest’arma così iconica è il modo in cui incarna la filosofia alla base della serie: colpire dall’ombra con precisione calcolata, anziché con la forza bruta.

Fin dalla sua introduzione nel primo Assassin’s Creed, la Lama Nascosta si è evoluta nel corso dei secoli, passando dal semplice design di Altaïr ai miglioramenti meccanici di Ezio e ai titoli più recenti. Il rituale di estrarre la lama prima di uccidere è diventato uno dei gesti più riconoscibili dei videogiochi.

Il mio verdetto: la Lama Nascosta è speciale perché incarna l’essenza stessa di Assassin’s Creed: colpire dall’ombra. Il suo design accattivante, il ruolo nella trama e le famose uccisioni furtive la rendono una delle armi più iconiche della storia dei videogiochi.

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Testimonianze degli utenti The_Powers ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Scoprire i contrattacchi segreti con la lama nascosta in AC1 è stato davvero gratificante, ed è stato divertente metterli in pratica. imaginary92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 In questo momento sto rigiocando AC1 e adoro fare le contromosse con la lama nascosta. Altair sembra davvero un tipo tosto con quelle

2. BFG9000 [DOOM]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione DOOM (sparatutto in prima persona) Anno 1993 Creatore id Software Tipo Fucile energetico

Il BFG9000 è la risposta definitiva del mondo dei videogiochi alla domanda: "E se creassimo un'arma, ma davvero assurda?". Questa imponente arma energetica, proveniente da uno dei giochi FPS più iconici di sempre, sta facendo a pezzi i demoni dal 1993, e già solo il suo nome la dice lunga sul suo carattere. Ciò che rende il BFG così leggendario non è solo la sua potenza bruta, ma il modo in cui incarna l’approccio esagerato di DOOM al combattimento.

Trovare il BFG in un livello era come scoprire un’opzione nucleare: una ricompensa che ribaltava le sorti anche contro le orde di demoni più intimidatorie. Nelle versioni moderne di DOOM, il BFG ha mantenuto il suo status di apice della tecnologia per l’uccisione dei demoni.

Il mio verdetto: Il BFG9000 spicca perché è l’arma più grande e imponente di DOOM. La sua potenza pazzesca, il nome indimenticabile e il ruolo di ricompensa definitiva lo rendono un simbolo dell’azione sfrenata ed esplosiva della serie.

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Testimonianze degli utenti thewholeprogram ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il BFG è senza dubbio l'arma più iconica. È un'arma unica creata appositamente per la serie, che anche chi non gioca a Doom conosce quando se ne parla. Chad-Owen ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dal punto di vista del grande pubblico: il BFG. Ha un acronimo facile da ricordare (“BFG” suona proprio bene quando lo dici)… e presenta un’iconica, grande esplosione verde.

3. Buster Sword [Final Fantasy]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Final Fantasy VII (gioco di ruolo) Anno 1997 Creatore Square Tipo Spada

La Buster Sword di Cloud Strife, incredibilmente grande, è forse l’arma più riconoscibile nella storia dei JRPG. Proveniente dagli emozionanti giochi di Final Fantasy, questa lama gigantesca sfida sia le leggi della fisica che la logica del combattimento, eppure è diventata uno dei simboli più intramontabili del mondo dei videogiochi. Le proporzioni stravaganti della spada sono l’esempio perfetto dell’estetica esagerata per cui i JRPG sono famosi.

Ciò che ha elevato la Buster Sword al di là del semplice status di arma è stato il suo significato emotivo nella storia. Come abbiamo visto, in origine apparteneva a Zack, ma è diventata un simbolo di eredità tramandata. Con il remake di Final Fantasy VII, una nuova generazione può ora sperimentare il peso di questa lama iconica tra le proprie mani.

Il mio verdetto: La Buster Sword spicca perché non è solo un’arma che salta all’occhio, ma anche un potente elemento narrativo. Il suo design imponente la rende immediatamente riconoscibile, mentre il suo ruolo nel viaggio di Cloud le conferisce un significato duraturo.

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Testimonianze degli utenti MidevilChaos ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Quella spada è davvero TROPPO iconica. La sto ancora usando dopo circa 70 ore di gioco. StanTheRebel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personalmente, ho un debole per la spada Buster originale. Semplice e iconica.

4. Lancer [Gears of War]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Gears of War (sparatutto in terza persona) Anno 2006 Creatore Epic Games Tipo Fucile d'assalto e motosega

Il fucile d'assalto Lancer, tratto dallo straordinario gioco TPS Gears of War, ha dato una risposta a una domanda che nessuno sapeva nemmeno di porsi: "E se mettessimo una motosega su un fucile?" Questa combinazione brutale ha dato vita a una delle armi più soddisfacenti nella storia dei videogiochi. Il Lancer non è solo un’arma: è una dichiarazione della natura viscerale ed esagerata dell’universo di Gears.

Ciò che rende il Lancer davvero speciale è la sua baionetta a motosega, che permette ai giocatori di eseguire alcune delle mosse di esecuzione più raccapriccianti dei videogiochi. Il suono della motosega che si avvia è diventato un elemento che crea tensione all’istante nelle partite multigiocatore di Gears of War 5.

Il mio verdetto: Il Lancer si guadagna un posto in questa lista perché è potente e indimenticabile. Il mix tra fucile e motosega rende il combattimento elettrizzante e si adatta perfettamente al mondo crudo e intenso di Gears of War.

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Testimonianze degli utenti Created2Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il Lancer di Gears of War 3 è di gran lunga il mio preferito. Adoro quando lo usi: il suono, l’aspetto e quando attivi la ricarica rapida. I proiettili sono fantastici quando spari mentre la ricarica rapida è attiva. E poi il suono... YourFellowMiguelo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Una delle armi più iconiche della storia dei videogiochi.

5. Lame del Caos [God of War]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione God of War (azione-avventura, hack and slash) Anno 2005 Creatore Santa Monica Studio Tipo Spade incatenate

Le Lame del Caos in questo gioco dalla trama brutale sono la manifestazione fisica del passato tormentato di Kratos. Queste lame gemelle, attaccate a catene che sono state permanentemente incise nelle braccia di Kratos, rappresentano sia il suo potere divino sia la sua eterna schiavitù nei confronti del suo passato violento. Il design unico delle lame incatenate permette di sferrare attacchi ampi che caratterizzano il combattimento di God of War.

Ciò che rende queste armi davvero iconiche è il modo in cui si sono evolute insieme allo stesso Kratos. Da strumenti di rabbia cieca nella trilogia originale ad armi usate con precisione nel recente reboot di God of War.

Il mio verdetto: Le Lame del Caos si guadagnano un posto in questa lista perché sono memorabili quanto il personaggio che le brandisce. Il loro design, la loro potenza e il loro legame con la storia di Kratos rendono ogni battaglia intensa e personale.

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Testimonianze degli utenti Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Le mie preferite sono senza dubbio le Lame del Caos. Nel 2018 non mi piacevano granché e usavo solo l'ascia, ma mi sono sembrate davvero migliorate… Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sono un fan sfegatato di Blades of Chaos… Ho evitato tutti gli spoiler del 2018 ed ero davvero al settimo cielo quando sono tornati.

6. Spada Energetica [Halo]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Halo: Combat Evolved (sparatutto in prima persona, strategia in tempo reale, sparatutto a doppio stick) Anno 2001 Creatore Bungie, Xbox Game Studios Tipo Arma da mischia energetica

La Spada Energetica incarna tutto ciò che ha reso unico il combattimento di Halo. Questa elegante arma delle Elite del Covenant è allo stesso tempo bellissima e terrificante, con le sue lame di plasma blu incandescenti che formano una sagoma distintiva, ormai sinonimo dei migliori giochi di Halo. Mentre la maggior parte dei giochi di fantascienza punta sulle armi futuristiche, la Spada Energetica di Halo ha aggiunto un elemento viscerale al combattimento corpo a corpo.

Nel multiplayer, poche esperienze di gioco eguagliano l’adrenalina di attivare la mimetizzazione attiva, seguire di soppiatto un avversario e sferrare quell’affondo con la spada che uccide in un colpo solo. Il caratteristico suono di attivazione e il bagliore blu mi fanno ancora venire l’ansia quando penso alle partite di Halo 5: Guardians.

Il mio verdetto: La Spada Energetica si merita un posto in questa lista perché cambia il modo in cui combatti. I suoi attacchi rapidi e ravvicinati e il suo design accattivante rendono le battaglie emozionanti e intense, ed è una delle armi più indimenticabili di Halo.

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Testimonianze degli utenti Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adoro la spada H2. … poterla tenere nella tasca posteriore, passarci subito e lanciarti immediatamente all’attacco per sferrare il colpo mortale è davvero soddisfacente. Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 La spada energetica di Halo 2 è quella più 'sbilanciata', quindi è la mia preferita.

7. Gravity Gun [Half-Life 2]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Half-Life 2

(sparatutto in prima persona) Anno 2004 Creatore Valve Tipo Manipolatore fisico

Il Manipolatore del Campo di Energia del Punto Zero – meglio conosciuto come Gravity Gun – ha rivoluzionato il modo in cui i giocatori interagiscono con gli ambienti dei videogiochi. Tuttavia, quest’arma innovativa, proveniente da uno dei giochi per PC più incredibili di sempre, ha unito la distruzione in combattimento a un gameplay basato sulla fisica che avrebbe influenzato il design dei giochi per anni.

A differenza delle armi tradizionali, la Gravity Gun permetteva ai giocatori di manipolare l’ambiente circostante, trasformando qualsiasi oggetto comune in proiettili letali.

Ciò che l’ha resa una delle preferite dai fan è stato il modo in cui premiava la creatività. All’improvviso, un water, una lama da sega o persino una semplice lattina possono diventare strumenti per risolvere enigmi e sconfiggere i nemici.

Il mio verdetto: la Gravity Gun merita il suo posto tra le armi migliori, perché permette ai giocatori di sfruttare l’ambiente in modi ingegnosi. Il mix tra combattimento e risoluzione di enigmi rende il gioco fresco e creativo.

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Testimonianze degli utenti Deimenried ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Perché è multifunzionale e ha messo in mostra il motore fisico che, all’epoca, era a dir poco rivoluzionario. Cruisin134 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La prima volta che ho giocato, sono rimasto sbalordito dalla fisica… La Gravity Gun mi ha fatto appassionare tantissimo. Mi chiedevo: “Riuscirò a uccidere uno zombie con una tazza?”

8. Portal Gun [Portal]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Portal (puzzle-platform) Anno 2007 Creatore Valve Tipo Manipolatore spaziale

Il dispositivo portatile Portal di Aperture Science – o semplicemente “Portal Gun” – non è tanto un’arma quanto una vera e propria rivoluzione nelle meccaniche di gioco. Questo ingegnoso dispositivo crea portali collegati che permettono di spostarsi istantaneamente tra due punti nello spazio, ridefinendo completamente il modo in cui i giocatori si muovono negli ambienti di gioco. Questo dispositivo bianco e pulito, con dettagli luminosi blu e arancioni, ha trasformato Portal in uno dei giochi di enigmi più impegnativi che tu possa trovare!

Ciò che rende la Portal Gun così geniale è il modo in cui crea enigmi incredibilmente complessi partendo da una premessa semplice. Questa pistola non uccide né distrugge: apre nuove possibilità. I giocatori devono ripensare la fisica, la quantità di moto e tutte le relazioni spaziali per sfruttarne appieno il potenziale.

Il mio verdetto: la Portal Gun spicca in questa lista perché cambia il tuo modo di pensare al movimento e agli enigmi. Il suo design ingegnoso fa sentire i giocatori intelligenti mentre risolvono le sfide ed esplorano nuovi modi di giocare.

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Testimonianze degli utenti PixelHero77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Usare la pistola portale per risolvere gli enigmi è stato pazzesco. Ha reso Portal uno dei giochi più creativi a cui abbia mai giocato. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La pistola portale è divertentissima e ti fa davvero vedere i livelli sotto una nuova luce. È un'idea davvero geniale.

9. La Spada Maestra [The Legend of Zelda]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione The Legend of Zelda: A Link to the Past (azione-avventura) Anno 1991 Creatore Nintendo Tipo Spada magica

La Master Sword è l’incarnazione fisica del viaggio dell’eroe nella serie The Legend of Zelda. Spesso chiamata “Lama che sconfigge il male”, questa spada leggendaria può essere brandita solo dall’eroe prescelto ed è il simbolo per eccellenza del coraggio e del destino. La sua impugnatura blu con l’iconico emblema della Triforza è da sempre un elemento fondamentale della serie.

Il momento in cui si estrae la Master Sword dal suo piedistallo è diventato una delle scene più iconiche dei videogiochi, ripetuta in tanti memorabili titoli di Zelda fino a *The The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*. Il significato della spada va oltre il combattimento e spesso funge da chiave per progredire nel gioco.

Il mio verdetto: La Master Sword si guadagna un posto in questa lista perché simboleggia il coraggio e l’eroismo. Impugnarla ti fa sentire come se entrassi nei panni di un vero eroe, rendendo ogni avventura di Zelda indimenticabile.

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Testimonianze degli utenti NoGoodFrFr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La Master Sword è l'oggetto più potente di Zelda. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Credo che la mia arma preferita sia la spada degli abitanti della foresta... la Master Sword dopo aver completato le Prove. È proprio divertentissimo correre in giro con quella...

10. Keyblade [Kingdom Hearts]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Kingdom Hearts

(gioco di ruolo d'azione) Anno 2002 Creatore Square Enix, Disney Tipo Spada magica

Il Keyblade è forse l’esempio più lampante di un’arma che è anche una meccanica di gioco fondamentale. Questa arma magica della serie Kingdom Hearts funge sia da strumento di combattimento principale di Sora, sia da espediente narrativo che gli permette di sbloccare cuori e mondi. Il suo design unico, a metà tra una chiave e una spada, incarna perfettamente la fusione tra i mondi magici Disney e la trama di Final Fantasy in un fenomenale gioco JRPG.

Ciò che rende il Keyblade particolarmente accattivante è la sua capacità di cambiare forma. Nel corso della serie, i giocatori raccolgono decine di Keyblade, con l’ultimo Kingdom Hearts III che ne presenta ben 24 varianti diverse ispirate ai vari mondi Disney.

Il mio verdetto: il Keyblade si distingue perché è molto più di una semplice spada: è parte integrante dell’avventura stessa. Le sue abilità magiche e le sue forme mutevoli rendono il gameplay emozionante e indimenticabile.

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Testimonianze degli utenti AzzuenWoffie46 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ho sempre adorato Oathkeeper sin da quando ho giocato per la prima volta a KH1, sia per il suo design che per il suo significato nella storia. Adoro persino gli effetti quando lo uso in combattimento (sia sonori che visivi). Eddy_west_side ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se parliamo solo di KH1, il mio Keyblade preferito è Oathkeeper. … mi piace di più il design elegante e angelico di Oathkeeper.

11. Fat Man [Fallout]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Fallout 3

(gioco di ruolo d'azione) Anno 2008 Creatore Bethesda Tipo Lanciatore di razzi

Il lanciamissili mini-nucleare Fat Man, tratto dai giochi Fallout dal umorismo nero, porta l’eccesso post-apocalittico al suo estremo logico: un lanciatore di armi nucleari portatile. Quest’arma ridicola ma stranamente azzeccata incarna alla perfezione l’umorismo nero di Fallout e la sua estetica retro-futuristica. Soprattutto, nelle terre desolate di Fallout 4, cosa c’è di più ironico che risolvere i tuoi problemi con ancora più bombe atomiche?

La spettacolare potenza eccessiva del Fat Man è il motivo per cui tutti amano questa arma senza eccezioni. Sparare con questo mostro crea una nuvola a fungo in miniatura, completa di ricaduta radioattiva e danni devastanti nell’area circostante. Pochi momenti nei videogiochi eguagliano il vedere quella nuvola a fungo alzarsi da una distanza di sicurezza.

Il mio verdetto: il Fat Man brilla per la sua potenza esagerata e il suo stile esilarante, rendendo ogni sparo un momento davvero indimenticabile nel mondo dei videogiochi.

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Testimonianze degli utenti DriverJoe ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il Fat Man è un'arma fantastica in teoria ed è davvero spettacolare quando la usi al momento giusto. Dank-Boi-Official ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Quando avrai un Fat Man, DISTRUGGERAI TUTTO quello che ti capita a tiro. Usalo esclusivamente contro i Deathclaw, a meno che tu non abbia abbastanza mini-bombe nucleari da durarti una vita.

12. Pistola a raggi [Call of Duty: Zombies]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Call of Duty: World at War (sparatutto in prima persona) Anno 2008 Creatore Treyarch Tipo Pistola al plasma

Anche se è presente in tantissimi giochi della serie Call of Duty, l’arma miracolosa Ray Gun ha fatto la sua comparsa nella modalità Nazi Zombies di Call of Duty: World at War, affermandosi subito come l’arma più ambita di tutta l’esperienza Zombies. Ciò che distingue la Ray Gun in una serie incentrata prevalentemente su armi da fuoco realistiche è il suo design futuristico e la sua devastante capacità di infliggere danni ad area.

Per tantissimi giocatori, estrarre una Ray Gun dalla scatola nei round finali è diventato un momento decisivo, capace di trasformare sconfitte sicure in vittorie.

Ciò che ne ha consolidato lo status leggendario è stato il perfetto equilibrio tra potenza e rarità, insieme ai suoi iconici proiettili verdi e all’indimenticabile suono di caricamento. Dopo aver imparato come ottenere i punti CoD nelle versioni più recenti, che ti permettono di acquistare skin fantasiose per le armi, niente è paragonabile all’emozione pura di trovare per caso la Ray Gun originale: un brivido che ha attraversato diversi titoli di Call of Duty, rimanendo il simbolo per eccellenza del prestigio old-school.

Il mio verdetto: la Ray Gun eccelle per i suoi potenti colpi, il look iconico e l’emozione che regala, rendendola una delle armi più memorabili ed emozionanti della modalità Zombi.

Testimonianze degli utenti shrimpmaster0982 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La Ray Gun è presente in tutti i giochi di Treyarch a partire da WaW ed è una delle armi più iconiche di tutta la serie CoD. derekbozy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gioco a Zombies da anni… Ricordo l’emozione di trovarlo nella Mystery Box e come questo cambiasse completamente le carte in tavola, soprattutto nei turni finali.

13. Piccone [Fortnite]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione Fortnite (sopravvivenza, battle royale, sandbox) Anno 2017 Creatore Epic Games Tipo Strumento di raccolta

L’umile piccone potrebbe sembrare una scelta strana in una lista di armi iconiche, ma questo strumento di raccolta è diventato il simbolo delle rivoluzionarie meccaniche di costruzione di Fortnite. Ogni giocatore inizia con questo semplice strumento, usandolo per raccogliere materiali con cui costruire strutture difensive e muoversi sulla mappa.

Ciò che rende il piccone così straordinario è il modo in cui si è trasformato da semplice strumento a uno degli oggetti cosmetici più ambiti, acquistabili con i V-Bucks dai giocatori di Fortnite.

Epic Games ha sapientemente trasformato questo oggetto di base in una tela per la creatività e l’espressione personale. Dai design semplici ai concetti animati più elaborati, le varianti del piccone sono diventate simboli di status molto ambiti all’interno della community di Fortnite.

Il mio verdetto: il piccone si è guadagnato la fama per aver trasformato un semplice strumento in un’icona creativa e di stile che definisce il gameplay e la cultura di Fortnite.

Testimonianze degli utenti "Si ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ winter-moon-wolf ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ricordo che la prima volta che ci ho giocato pensavo che il piccone fosse un oggetto che uccideva al primo colpo.

14. Martello Mjolnir [Marvel Rivals]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione The Avengers: The Super Heroes (azione-avventura) Anno 1979 Autore Atari Tipo Martello magico

Mjolnir, il leggendario martello brandito da Thor in Marvel Rivals, traspone perfettamente l’iconica arma del dio del tuono nel contesto di uno sparatutto competitivo con eroi. È uno strumento versatile che permette ai giocatori di controllare il campo di battaglia grazie a fulmini, blocchi di area e potenti abilità di controllo della folla. La ricreazione digitale cattura il peso e la potenza dell’arma mitologica.

Man mano che i giocatori avanzano nel gioco, possono sbloccare varianti estetiche ed effetti per Mjolnir usando Lattice. Per chi vuole rendere ancora più spettacolare la propria esperienza di gioco con Thor, imparare a ottenere Lattice in modo efficiente può aiutarti a sbloccare le varianti di martello più impressionanti disponibili.

Il mio verdetto: Mjolnir si guadagna il suo posto perché permette ai giocatori di sentire la potenza di Thor mentre controllano il campo di battaglia. Il suo mix di forza, attacchi fulminanti ed effetti spettacolari lo rende un’arma memorabile in Marvel Rivals.

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Testimonianze degli utenti Eklipse-gg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Vero? Le sue animazioni sono davvero fantastiche. Adoro quel 'THWACK' così appagante quando sferra un colpo con Mjolnir.

15. Ascia Leviathan [God of War]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Prima apparizione God of War (azione-avventura, hack and slash) Anno 2018 Creatore Santa Monica Studio Tipo Ascia magica

L'ascia Leviathan in questo imperdibile gioco di ruolo rappresenta una delle riprogettazioni di armi di maggior successo nella storia dei videogiochi. Quando God of War è stato rilanciato nel 2018, Kratos ha sostituito le sue iconiche Lame del Caos con questa ascia magica di ispirazione norrena, dotata di poteri del gelo e di un'abilità di richiamo chiaramente ispirata al Mjolnir di Thor. Quello che avrebbe potuto essere un cambiamento controverso è invece diventato una delle meccaniche di combattimento più soddisfacenti del mondo dei videogiochi, ulteriormente ampliata in God of War Ragnarök.

Ciò che ha elevato l’Ascia di Leviatano al di là di una semplice arma "figata" è stato il suo significato narrativo. Forgiata da Brok e Sindri per Faye, la moglie di Kratos, l’ascia ha un forte peso emotivo per tutta la storia. Diventa un ponte tra il passato violento di Kratos e il suo tentativo di vivere un’esistenza più piena di significato.

Il mio verdetto: L’Ascia di Leviatano si distingue per la combinazione di combattimenti emozionanti e una trama profonda. I suoi poteri del gelo, la capacità di richiamo e il legame con la famiglia di Kratos la rendono un’arma che sembra allo stesso tempo potente e significativa.

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Testimonianze degli utenti ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'ascia è fantastica per questo gioco. Ma usarla nella trilogia originale sarebbe davvero fastidioso. therdre2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Stavo pensando a quanto sarebbe fantastico giocare a un gioco di Star Wars con combattimenti con la spada laser simili a quelli con l'ascia.

Come ottenere le armi nei videogiochi?

Tutti noi adoriamo quel momento in cui esclamiamo "SÌ!" quando riusciamo a procurarci una nuova fantastica arma in un gioco, vero? Ma ti sei mai fermato a pensare a tutti i diversi modi in cui i giochi riescono effettivamente a metterci quelle armi tra le mani? A quanto pare, ci sono un sacco di trucchi che gli sviluppatori di giochi usano. Analizziamo i più comuni:

Metodo Descrizione Esempi Ricompense per l’esplorazione Armi nascoste in aree segrete The Legend of Zelda, Metroid Acquisti in-game Acquistare armi dai venditori con la valuta guadagnata The Witcher 3, World of Warcraft Creazione e raccolta Creare armi con i materiali raccolti Minecraft, Monster Hunter World Progressione di livello Sbloccare le armi man mano che guadagni XP Multigiocatore di Call of Duty Ricompense delle missioni Ottieni armi uniche completando le missioni Cyberpunk 2077, Elden Ring Bottino casuale Armi con statistiche casuali ottenute dai nemici sconfitti Destiny 2, Borderlands Passi stagionali/Passi battaglia Armi esclusive e a tempo limitato ottenibili tramite ricompense a livelli Fortnite, Call of Duty: Warzone

Ogni metodo offre ai giocatori un modo unico per potenziare il proprio arsenale.

Che si tratti di un bottino fortunato, di una ricompensa conquistata con fatica o di un capolavoro artigianale, ogni arma aggiunge la sua piccola storia alla tua avventura di gioco.

Domande frequenti

Perché i giochi con le armi da fuoco sono così popolari?

Diciamoci la verità: gli sparatutto sono semplicemente divertenti. C’è qualcosa di incredibilmente appagante nell’azione frenetica, nel rumore assordante e negli effetti visivi spettacolari che accompagnano il premere il grilletto. Inoltre, sono facili da imparare ma difficili da padroneggiare, il che ti spinge a tornare a giocare per quella sensazione di “ancora una partita”.

Qual è l’arma più famosa dei videogiochi?

La Spada Energetica di Halo è senza dubbio l’arma più famosa nei videogiochi in termini di riconoscimento. Il suo design unico e la capacità di uccidere con un solo colpo ne fanno un’icona del mondo dei videogiochi: è elegante, luminosa e decisamente letale.

Quale gioco ha il maggior numero di armi?

Il primato spetta a Borderlands 3. Grazie al suo incredibile sistema di generazione procedurale, offre oltre un miliardo di armi possibili. Ci sono armi che sparano altre armi, armi che esplodono quando le ricarichi, armi con le gambe… è praticamente il sogno più folle di ogni appassionato di sparatutto con loot.