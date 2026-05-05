I 7 migliori giochi della serie Fallout da provare nel 2026

Scegliere i migliori giochi di Fallout può essere difficile, ma questa guida ti aiuterà a capire quanti giochi di Fallout ci sono e quali vale la pena giocare subito.

Ad oggi sono stati pubblicati in totale 9 giochi della serie principale di Fallout e, sebbene siano tutti giochi di ruolo, i contenuti possono variare notevolmente. Inoltre, ad essere sinceri, non tutti lo sono, ed è per questo che abbiamo preparato questa guida: per aiutarti a scegliere alcuni dei migliori titoli di questa serie.

Quindi, se è la prima volta che ti avvicini alla serie, questa lista ti aiuterà a capire da dove iniziare e a proseguire con gli altri titoli.

Le nostre scelte migliori tra i giochi di Fallout

Abbiamo preparato questa lista tenendo a mente gli elementi fondamentali che rendono un gioco eccezionale: il gameplay, la trama, la colonna sonora e l’esperienza complessiva. Ecco una carrellata di alcuni dei migliori:

1 Fallout: New Vegas 2010 Indiscutibilmente il migliore della serie, è stato un vero fenomeno quando è uscito e regge ancora oggi il confronto. Buy now 2 Fallout 4 2015 Questo gioco ha subito una revisione radicale che ha introdotto elementi moderni e un gameplay molto più rifinito. Buy now 3 Fallout 3 2008 Vanta una delle migliori trame della serie e un gameplay solido sotto tutti i punti di vista. Buy now

Questi sono alcuni dei migliori giochi di Fallout tra tutti quelli disponibili. Ma più avanti parleremo in dettaglio di cosa rende questi giochi così belli e di come è stata la nostra esperienza con ciascuno di essi, con qualche menzione d’onore in più.

I 7 migliori giochi di Fallout che devi provare: il verdetto

Dopo aver esaminato ogni singolo gioco di Fallout mai pubblicato, abbiamo finalmente stilato la nostra lista di quelli che secondo noi spiccano di più. Quindi, se non ti sei mai avventurato nel mondo di Fallout e vuoi provarlo per la prima volta, ecco 7 dei migliori giochi di Fallout usciti finora.

1. Fallout: New Vegas

Piattaforme Anno Sviluppatore PC, Xbox 360, PS3 2010 Obsidian Entertainment

Viene spesso considerato uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati, grazie alla sua trama ricca e al gameplay coinvolgente.

Questo gioco rappresenta l’apice della serie Fallout, con una trama avvincente piena di scelte significative e meccaniche di gioco impressionanti, davvero all’avanguardia per l’epoca. I personaggi sono indimenticabili, dall’enigmatico Mr. House all’astuto e carismatico Benny, e ogni interazione è davvero coinvolgente.

Anche il combattimento in New Vegas è straordinario, con meccaniche flessibili e un fantastico arsenale di armi adatte al tuo stile di gioco. Il mondo aperto, ambientato nella vasta Mojave Wasteland, è enorme e pieno di segreti, missioni e fazioni che danno vita all’ambientazione. I DLC del gioco, come Old World Blues e Dead Money, aggiungono profondità emotiva e ampliano la trama, regalando alcuni dei momenti più intensi dell’intera serie.

Anche se la mappa può sembrare un po’ spoglia in alcune zone e il ritmo della storia a volte vacilla, si tratta di difetti minori rispetto a tutto ciò che New Vegas fa bene. Con la sua intricata costruzione del mondo e le scelte guidate dal giocatore, questo gioco rimane un RPG eccezionale che affascina ancora i giocatori a distanza di anni. Solido dall’inizio alla fine.

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2. Fallout 4

Piattaforme Anno Sviluppatore PC, Xbox One, PS4 2015 Bethesda Game Studios

Il quarto capitolo della serie Fallout ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, portando il franchise a competere con i migliori giochi moderni – cosa particolarmente importante dopo l’uscita di The Witcher 3 quello stesso anno.

Uno dei cambiamenti più evidenti in questo capitolo è il notevole miglioramento della grafica. Le immagini sono nitidissime, con ambientazioni mozzafiato e texture molto più dettagliate. Inoltre, il sistema di combattimento è stato notevolmente migliorato, rendendo gli scontri più fluidi e coinvolgenti rispetto ai titoli precedenti.

Fallout 4 ha portato anche una serie di DLC divertenti e avvincenti, tra cui spiccano Officina Vault-Tec, Automatron, Far Harbor e Nuka-World. Queste espansioni aggiungono nuovi contenuti e tanta varietà di gioco e, grazie all’eccellente supporto alle mod, il gioco rimane sempre fresco anche per chi ci gioca da tanto tempo.

Tuttavia, nonostante questi miglioramenti, Fallout 4 non riesce a eguagliare la qualità narrativa di New Vegas. La trama principale sembra meno coinvolgente, mentre le missioni secondarie non hanno quella profondità che ha reso i titoli precedenti così memorabili. Inoltre, le fazioni – pur essendo interessanti – non lasciano un’impressione così duratura come quelle dei giochi precedenti. Nonostante queste pecche, Fallout 4 offre comunque una solida esperienza RPG con tantissima esplorazione e contenuti divertenti in cui immergersi.

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3. Fallout 3

Piattaforme Anno Sviluppatore PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 2008 Bethesda Game Studios

Questo titolo ha rappresentato una svolta epocale nella serie, segnando il passaggio del franchise alla grafica 3D per la prima volta. Ambientato in una Washington D.C. post-apocalittica, ha rappresentato un enorme balzo in avanti grazie alle potenzialità di PlayStation 3 e Xbox 360. L’ambiente open-world, pieno di rovine suggestive e lande desolate e pericolose, era una vera meraviglia per l’epoca. Un RPG occidentale? Anzi, qualcosa di più.

Noto per la sua trama avvincente, Fallout 3 ha dato vita a personaggi memorabili come Moira Brown e fazioni come la Confraternita d’Acciaio. Le sue scelte narrative e i dilemmi morali, specialmente nella trama principale, hanno alzato l’asticella per i giochi di ruolo. L’esplorazione era davvero gratificante, con segreti nascosti, luoghi unici e missioni secondarie coinvolgenti. Il combattimento, facilitato dal V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), regge ancora oggi e aggiunge profondità strategica agli scontri.

Anche i DLC del gioco hanno arricchito l’esperienza con contenuti significativi: “The Pitt”, “Operazione Anchorage””, “Point Lookout” e “Mothership Zeta” hanno offerto nuove aree, missioni e trame avvincenti in cui immergersi.

Tuttavia, Fallout 3 presentava alcuni difetti, soprattutto se paragonato ai suoi predecessori. Pur avendo portato la serie nel 3D, i suoi elementi RPG sembravano più snelli e meno sperimentali rispetto a quelli di Fallout 1 e Fallout 2. Le meccaniche di gioco erano state semplificate, il che, secondo alcuni fan, rendeva il gioco meno ricco in termini di scelta e personalizzazione. Inoltre, il gioco ha sofferto di numerosi problemi di prestazioni e bug, soprattutto se giocato su hardware moderno. Nonostante questi difetti, Fallout 3 rimane un RPG di riferimento con un mondo e una storia indimenticabili.

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4. Fallout 76

Piattaforme Anno Sviluppatore PC, Xbox One, PS4 2018 Bethesda Game Studios

Questo è il primo capitolo della serie Fallout a offrire un'esperienza completamente multiplayer, permettendo ai giocatori di esplorare il mondo post-apocalittico degli Appalachi insieme ai propri amici in un enorme mondo aperto condiviso. Al momento del lancio, il gioco ha ricevuto un’accoglienza piuttosto fredda a causa di problemi tecnici, funzionalità mancanti e una carenza di NPC, che rendevano il mondo poco vivo e disarticolato. Questo ha portato a un inizio difficile, caratterizzato da problemi di prestazioni, bug che compromettevano l’esperienza di gioco e l’assenza di elementi tradizionali di Fallout, come le interazioni con gli NPC umani.

Comunque, col passare del tempo, Fallout 76 ha subito aggiornamenti e miglioramenti sostanziali, riconquistando gradualmente la fiducia dei giocatori. Oggi il gioco offre un mondo dinamico e in continua evoluzione, con aggiornamenti regolari che introducono nuovi contenuti, eventi e trame di missioni ampliate. L’aggiunta di NPC umani tramite aggiornamenti come Wastelanders ha contribuito a dare nuova vita al gioco, offrendo ai giocatori l’interazione e l’immersione di cui avevano tanto bisogno e che mancavano al momento del lancio.

Per chi ama le esperienze multiplayer, Fallout 76 è la scelta perfetta nell’universo di Fallout, dato che è l’unico gioco della serie a offrire un’esperienza interamente online. Esplorare il mondo aperto è incredibilmente gratificante quando giochi con gli amici, e la varietà di eventi dinamici fa sì che il gameplay rimanga coinvolgente senza mai diventare ripetitivo. Nonostante un inizio travagliato, Fallout 76 si è davvero riscattato e si è guadagnato una reputazione decisamente migliore, soprattutto grazie al successo della serie TV Fallout, che ha riacceso l’interesse per la serie.

Che tu stia combattendo creature mutanti, portando a termine missioni o semplicemente immergendoti nel ricco mondo che ti circonda, Fallout 76 offre una versione multiplayer unica della serie che tutti amiamo.

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5. Fallout 2

Piattaforme Anno Sviluppatore Windows, MacOS X 1998 Black Isle Studios

Partendo dalle basi gettate dal primo Fallout e perfezionando e ampliando gli elementi di gioco di ruolo, Fallout 2 ha creato un’esperienza di gioco di ruolo tra le più coinvolgenti e senza pari della sua epoca. Ha ampliato i confini dei giochi di ruolo, offrendo una personalizzazione approfondita dei personaggi, abilità sbloccabili e un sistema di karma ben progettato che da allora è diventato un punto fermo della serie. Il gioco fonde umorismo nero con riflessioni sociali e culturali, offrendo una narrazione che ancora oggi risuona nei cuori dei fan.

Ciò che distingue Fallout 2 è il suo mondo vasto, ricco di missioni secondarie dettagliate, fazioni diverse e un livello di libertà che ti permette di plasmare davvero il percorso del tuo personaggio. Il supporto alle mod garantisce inoltre una personalizzazione infinita del gioco, permettendo ai giocatori di modificare ogni aspetto, dalla grafica alle meccaniche di gioco. Nonostante abbia ormai più di due decenni, Fallout 2 rimane un gioco di ruolo molto influente e la sua community continua a mantenerlo vivo grazie alle mod e ai contenuti creati dai fan.

Detto questo, Fallout 2 mostra i segni del tempo in termini di grafica e interfaccia utente. La grafica è datata e muoversi nel mondo può risultare un po’ macchinoso e lento per gli standard odierni. A volte anche muoversi sulla mappa può risultare noioso, e l’interfaccia sembra un po’ macchinosa. Tuttavia, questi problemi si perdonano facilmente se si considerano i limiti tecnici dell’epoca e l’immensa profondità di gioco offerta. Per gli appassionati dei giochi di ruolo classici, Fallout 2 rimane una parte essenziale della storia dei videogiochi, con la sua ricca trama, i sistemi complessi e i personaggi memorabili.

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6. Fallout: un gioco di ruolo post-nucleare

Piattaforme Anno Sviluppatore Windows, MacOS X 1997 Interplay Productions

Questo è il gioco che ha gettato le basi per quella che sarebbe diventata una delle migliori serie di giochi di ruolo di tutti i tempi. Uscito nel 1997, ha introdotto sistemi rivoluzionari come il sistema di statistiche SPECIAL, che permetteva ai giocatori di personalizzare a fondo le abilità e le competenze dei propri personaggi. Il gioco presentava anche un sistema di karma, in cui le tue scelte potevano influenzare direttamente il mondo che ti circondava: una meccanica che sarebbe diventata un tratto distintivo della serie negli anni a venire. Anche se la trama potrebbe sembrare generica per gli standard odierni, l’idea di sopravvivere in una landa desolata post-apocalittica era innovativa e coinvolgente per l’epoca.

In quanto punto di partenza della serie, Fallout occupa un posto incredibilmente importante nella storia dei videogiochi, e gran parte di ciò che manca al gioco può essere perdonato considerando la sua natura pionieristica. Il mondo è relativamente piccolo e il gioco può sembrare breve rispetto agli standard moderni dei giochi di ruolo, ma questi difetti sono minori se si considera che questo è stato il primo passo verso i vasti giochi di ruolo open-world che avrebbero definito il genere. La portata limitata e le meccaniche semplici erano compromessi necessari nelle prime fasi dell’evoluzione della serie.

Ciò che distingue davvero Fallout sono le basi che ha gettato per il futuro. Ha fatto conoscere ai giocatori una serie che alla fine avrebbe venduto oltre 55 milioni di copie, con l’influenza di questo primo gioco che ha risuonato attraverso generazioni di giocatori. È un titolo imperdibile per chiunque sia interessato alle origini della serie, poiché offre uno sguardo affascinante su come è nata una delle serie di giochi di ruolo più iconiche – soprattutto considerando che sono ormai più di sei anni che aspettiamo un nuovo capitolo.

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7. Fallout Shelter

Piattaforme Anno Sviluppatore Android, iOS, PlayStation, Xbox, Switch 2015 Bethesda Game Studios

Questo gioco free-to-play ha aperto un nuovo capitolo per la serie Fallout, portando la serie sui dispositivi mobili in un formato fresco e rilassato. A differenza dei giochi di ruolo principali, questo titolo è pensato per i giocatori occasionali, offrendo un’esperienza di gioco più rilassata rispetto alle avventure intense e incentrate sulla trama dei giochi principali.

Il tuo compito sarà quello di supervisionare la creazione e la gestione di un Vault, utilizzando tecnologie all’avanguardia per costruire e gestire il tuo rifugio sotterraneo. Il gioco è disponibile su tutte le principali piattaforme, rendendolo incredibilmente accessibile sia che tu stia usando il telefono, il PC o Nintendo Switch. Il suo stile grafico è visivamente accattivante, specialmente sui dispositivi mobili, e aggiunge fascino al gameplay semplice ma coinvolgente.

Sebbene Fallout Shelter sia divertente per passare il tempo, presenta alcuni svantaggi. Il gameplay può diventare ripetitivo piuttosto in fretta e la mancanza di una trama solida o di un legame più profondo con l’universo di Fallout potrebbe lasciare i fan di lunga data un po’ insoddisfatti. Nonostante ciò, rimane comunque un’ottima scelta per un’esperienza leggera e immediata ambientata nell’universo di Fallout.

Cosa rende un gioco di Fallout un buon gioco?

Un grande gioco di Fallout ti catapulta in un mondo crudo e post-apocalittico, pieno di pericoli, scoperte e scelte difficili. Che tu stia esplorando le rovine radioattive di Washington D.C., il deserto del Mojave bruciato dal sole o le strade fatiscenti di Boston, l’importante è immergerti nel caos della sopravvivenza.

Cosa lo rende così speciale? La libertà di plasmare la tua storia. Sei tu a decidere da che parte stare, come affrontare i problemi e se essere un negoziatore affascinante, un infiltrato furtivo o una vera e propria palla da demolizione. Le tue scelte non sono solo di facciata: hanno conseguenze reali che si ripercuotono su tutto il gioco.

E poi ci sono l’umorismo e il cuore. Dalle missioni secondarie stravaganti all’incontro casuale con fazioni bizzarre come la Confraternita d’Acciaio o alle chiacchierate con compagni indimenticabili, c’è sempre qualcosa di inaspettato dietro l’angolo.

Si tratta anche di trovare il tuo stile di gioco. Che tu stia creando equipaggiamento, perfezionando la tua strategia di combattimento V.A.T.S. o dando la caccia a tutti i segreti nascosti nella terra desolata, Fallout rende tutto personale. Ogni decisione che prendi plasma la tua avventura – ed è proprio questo che ti spinge a tornare a giocarci ancora e ancora. Questo approccio, vero e proprio marchio di fabbrica di Fallout, ha dato vita a una vera e propria ondata di giochi simili al di fuori della serie originale e, senza dubbio, ne porterà altri nei prossimi anni.

I giochi di Fallout in ordine cronologico

Tutti i giochi di Fallout, specialmente quelli della serie principale, hanno una trama di fondo molto articolata. Per questo è particolarmente utile giocarli in ordine cronologico. La serie comprende 9 giochi principali e 13 DLC, il che può rendere il tutto un po’ opprimente.

Ecco una lista per capire meglio la trama e giocare a tutti i giochi di Fallout in ordine cronologico:

Fallout 76 Fallout Fallout Tactics Fallout 2 Fallout 3 (compresi i DLC) Fallout: New Vegas (compresi i DLC) Fallout 4 (compresi i DLC)

Fallout Shelter non rientra proprio in questa lista perché non è collegato alla trama principale. Se hai finito tutti i giochi e vuoi saperne di più sulla trama, puoi guardare la serie di Amazon Prime Fallout con Ella Purnell.

Bethesda Game Studios ha anche lasciato intendere chiaramente che sta lavorando anche a Fallout 5. Tuttavia, al momento non c’è né una data di uscita né una conferma ufficiale, quindi non possiamo dire con certezza quando uscirà il prossimo titolo della serie Fallout.

La serie Fallout: storia dei videogiochi

La serie Fallout ha una lunga storia alle spalle. Il primo gioco è stato pubblicato nel 1997 da Interplay Productions. Da allora ha attraversato ogni tipo di fase, dai momenti di massimo splendore a quelli di grande crisi, ma resta comunque una delle serie più amate dal pubblico dei giocatori fino ad oggi.

La recente serie TV ha fatto rinascere la popolarità dei giochi, al punto che persino titoli falliti come Fallout 76 hanno avuto una seconda vita e la gente li adora alla follia.

Giochi di Fallout: in breve

La serie Fallout è ricca di dettagli affascinanti e retroscena interessanti. Ecco alcuni punti salienti:

Uscito nel 1997 , Fallout: un gioco di ruolo post-nucleare è stato il primo della serie, ispirato al gioco di ruolo da tavolo GURPS. Ciò che lo distingueva era il suo umorismo nero, le trame ramificate e l’iconica prospettiva isometrica.

, Fallout: un gioco di ruolo post-nucleare è stato il primo della serie, ispirato al gioco di ruolo da tavolo GURPS. Ciò che lo distingueva era il suo umorismo nero, le trame ramificate e l’iconica prospettiva isometrica. Fallout: New Vegas viene spesso considerato il gioco più difficile della serie, soprattutto per la sua “Modalità Hardcore”. I giocatori non solo devono affrontare nemici potentissimi, ma anche gestire con attenzione le risorse, il che aggiunge ulteriori livelli di difficoltà.

Tra tutti i supermutanti di Fallout, il Supermutante Leggendario di Fallout 4 spicca come un vero e proprio colosso. Imponente come una montagna, ha una potenza tale che solo i tiratori più abili riescono ad abbatterlo.

I Vault nell’universo di Fallout sono spesso esperimenti sociologici raccapriccianti. Il Vault 11, ad esempio, costringeva i suoi abitanti a sacrificare una persona all’anno per evitare la “distruzione”, il che rappresenta un commento agghiacciante sugli aspetti più oscuri della società.

Compagni iconici come Dogmeat, Nick Valentine e Boone sono molto più che semplici alleati in battaglia. Ognuno di loro ha una propria avvincente storia personale e abilità uniche che aggiungono profondità ed emozione al gioco.

La Nuka-Cola, la famosa bevanda delle terre desolate, è una satira intelligente del consumismo e della cultura pop. La variante Quantum Blue, che compare nei contenuti extra, è particolarmente preziosa e rafforza ulteriormente il suo ruolo di strizzatina d’occhio umoristica alla cultura commerciale.

Cosa fa meglio Fallout (e che gli altri giochi di ruolo non riescono ancora a fare bene)

Non giochi a Fallout per i combattimenti perfetti. Ci giochi perché ti entra sotto pelle. Nessun altro gioco di ruolo mescola umorismo, brivido, horror e commozione proprio come fa questo.

Ecco cosa riesce a fare Fallout ogni volta:

Scelte che contano : non sono solo scelte del tipo “rosso o blu”. Le decisioni che prendi in Fallout possono ritorcersi contro di te o salvarti.



: non sono solo scelte del tipo “rosso o blu”. Le decisioni che prendi in Fallout possono ritorcersi contro di te o salvarti. Mondi che raccontano storie : la narrazione attraverso l’ambiente è ovunque. Scheletri accasciati sulle scacchiere. Terminali pieni di rimpianti.



: la narrazione attraverso l’ambiente è ovunque. Scheletri accasciati sulle scacchiere. Terminali pieni di rimpianti. Tutto è moralmente ambiguo : a Fallout non importa se sei buono. Ti chiede se sei onesto.



: a Fallout non importa se sei buono. Ti chiede se sei onesto. Umorismo bizzarro che funziona: i Vault, le pubblicità, gli NPC. Tutto è fuori dagli schemi ma in qualche modo credibile.



Fallout ti sfida a viverci dentro.

Fallout: Gli esperimenti più strani nei Vault (che sono davvero accaduti)

I Vault di Fallout sono esperimenti sociali che sono andati completamente fuori controllo. E alcuni di essi sono davvero fuori di testa.

Dai un’occhiata a questi:

Vault 11 : I residenti dovevano sacrificare una persona ogni anno… altrimenti sarebbero morti tutti. Spoiler: Non finisce bene.



: I residenti dovevano sacrificare una persona ogni anno… altrimenti sarebbero morti tutti. Spoiler: Non finisce bene. Vault 77 : Un uomo. Una cassa di burattini. Tutto qui. (Sì, davvero.)



: Un uomo. Una cassa di burattini. Tutto qui. (Sì, davvero.) Vault 12 : Progettato per fallire. La porta non si è mai sigillata, quindi benvenute radiazioni.



: Progettato per fallire. La porta non si è mai sigillata, quindi benvenute radiazioni. Vault 108 : Pieno di cloni di nome Gary. Loro… non andavano d’accordo.



: Pieno di cloni di nome Gary. Loro… non andavano d’accordo. Vault 95: Centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Finché non viene sabotato con altra droga.

Non c’è da stupirsi che la gente preferisca la Terra Desolata.

New Vegas vs Fallout 4: quale vale la pena giocare oggi?

È la domanda su cui ogni fan ha un’opinione. E se sei nuovo, è un bivio. Fallout 4 o New Vegas?

Ecco come stanno le cose:

New Vegas ha una trama migliore, missioni con ramificazioni e personaggi non giocanti indimenticabili. È grezzo. Intelligente. Iconico.



ha una trama migliore, missioni con ramificazioni e personaggi non giocanti indimenticabili. È grezzo. Intelligente. Iconico. Fallout 4 sembra più fluido. Ottime sequenze di sparatorie, grafica più bella, tantissime mod.



sembra più fluido. Ottime sequenze di sparatorie, grafica più bella, tantissime mod. New Vegas ti dà libertà. Vuoi tradire tutti e diventare il capo? Fai pure.



ti dà libertà. Vuoi tradire tutti e diventare il capo? Fai pure. Fallout 4 ti offre un protagonista doppiato e un mondo più vasto in cui costruire la tua storia.



In breve: se vuoi un gioco che ti faccia riflettere, scegli Vegas. Se vuoi uno sparatutto, scegli il 4. Oppure gioca a entrambi. È quello che ho fatto io.

Domande frequenti

Quando uscirà il prossimo gioco di Fallout?

Bethesda ha confermato che Fallout 5 è in programma, ma non uscirà a breve, probabilmente dopo The Elder Scrolls VI. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale.

Quale gioco di Fallout dovresti giocare per primo?

Se vuoi immergerti nella trama e nell’ambientazione, inizia con Fallout 3. Per le migliori meccaniche di gioco di ruolo, scegli Fallout: New Vegas, mentre per un approccio più moderno, Fallout 4 è la scelta giusta.

Qual è il gioco di Fallout più lungo?

Fallout 76 ha più contenuti in assoluto, con esplorazioni infinite, ma per un'esperienza in modalità giocatore singolo, Fallout 4 è quello che richiede più tempo per essere completato.

Qual è la trama dei giochi di Fallout?

Ambientata in un mondo post-apocalittico retro-futuristico, la serie segue i sopravvissuti che ricostruiscono la civiltà dopo una guerra nucleare, spesso emergendo da rifugi sotterranei.

Su quale gioco è basato lo show Fallout?

La serie TV di Fallout non è un adattamento diretto di nessun gioco, ma amplia l’universo con una storia originale ambientata nello stesso mondo.