As 15 armas mais icónicas dos videojogos que ainda adoramos em 2026

Desde o primeiro golpe de espada pixelizado até ao caos explosivo da guerra moderna, a maioria das armas mais icónicas dos videojogos evoluiu de simples ferramentas de destruição para ídolos da cultura dos videojogos. Estas armas lendárias são mais do que apenas itens para empunhar – são o coração das nossas aventuras digitais, a chave para momentos inesquecíveis e a personificação de algumas das personagens mais queridas dos videojogos.

Neste artigo, vamos classificar as armas de jogos mais icónicas que moldaram a forma como jogamos, criaram novas mecânicas de jogo e, muitas vezes, transcenderam o ecrã para se tornarem lendas da cultura pop.

Se és um jogador experiente que se lembra da primeira vez que usaste a Master Sword, ou um jogador novato curioso sobre as armas mais famosas dos jogos, este guia é para ti. Junta-te a mim para celebrarmos estas ferramentas lendárias que mudaram os jogos para sempre.

As nossas principais escolhas para as armas mais lendárias dos videojogos

O que torna uma arma de videojogo verdadeiramente icónica? É mais do que apenas poder ou design – trata-se de criar momentos memoráveis, definir personagens e, por vezes, até revolucionar a jogabilidade.

Isto é só um vislumbre do arsenal lendário que reunimos. Estás pronto para descobrir que outras armas entraram na nossa lista? Continua a ler para conheceres em detalhe cada arma icónica e os momentos inesquecíveis dos jogos que elas criaram ao longo dos anos.

As 15 armas mais icónicas dos videojogos que tens de experimentar

Algumas armas dos videojogos fazem mais do que causar danos. Elas mudam a forma como jogas e tornam o jogo mais emocionante. Nesta lista, escolhi as armas mais famosas que tiveram um grande impacto nos jogadores, atraindo tanto fãs de longa data como novatos curiosos sobre o equipamento mais memorável dos videojogos.

Estas armas não servem apenas para lutar ou sobreviver; representam heróis favoritos, batalhas épicas e as histórias que lhes estão associadas. Cada uma destaca-se pelo seu aspeto, pelos seus poderes e pelos momentos que criou, tornando-a mais do que apenas uma arma – é um pedaço da história dos jogos.

1. Lâmina Oculta [Assassin’s Creed]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Assassin’s Creed (ação-aventura, furtividade) Ano 2007 Criador Ubisoft Tipo Arma branca, lâmina furtiva

A Lâmina Oculta é mais do que apenas a minha arma favorita dos videojogos – é o símbolo de alguns dos jogos mais marcantes da série Assassin’s Creed. Esta engenhosa lâmina retrátil fixada no pulso permite aos assassinos realizar as suas mortes furtivas características com precisão mortal. O que torna esta arma tão icónica é a forma como ela personifica a filosofia central da série: atacar a partir das sombras com precisão calculada, em vez de força bruta.

Desde que apareceu pela primeira vez no Assassin’s Creed original, a Lâmina Oculta foi evoluindo ao longo dos séculos, desde o design simples do Altaïr até às melhorias mecânicas do Ezio e aos títulos mais recentes. O ritual de estender a lâmina antes de matar tornou-se um dos gestos mais reconhecíveis dos videojogos.

O meu veredicto: A Lâmina Oculta é especial porque mostra o que o Assassin’s Creed representa: atacar a partir das sombras. O seu design fantástico, o papel na história e as famosas mortes furtivas fazem dela uma das armas mais icónicas da história dos videojogos.

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Testemunhos dos utilizadores The_Powers ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Descobrir os contra-ataques secretos com a lâmina oculta no AC1 foi tão gratificante, e foi divertido executá-los. imaginary92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Estou a jogar o AC1 de novo e adoro fazer contra-ataques com a lâmina oculta. O Altair fica muito mais fixe com elas

2. BFG9000 [DOOM]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição DOOM (jogo de tiro na primeira pessoa) Ano 1993 Criador id Software Tipo Rifle de energia

A BFG9000 é a resposta definitiva do mundo dos jogos à pergunta: «E se fizéssemos uma arma, mas que fosse ridícula?» Esta arma de energia gigantesca, de um dos jogos FPS mais icónicos, tem vindo a derreter demónios desde 1993, e só o nome já diz tudo sobre a sua atitude. O que torna a BFG tão lendária não é só o seu poder bruto, mas a forma como representa a abordagem exagerada do DOOM ao combate.

Encontrar a BFG num nível era como descobrir uma opção nuclear – uma recompensa que virava o jogo mesmo contra as hordas de demónios mais intimidantes. Nas versões mais recentes do DOOM, a BFG manteve o seu estatuto como o auge da tecnologia de extermínio de demónios.

O meu veredicto: A BFG9000 destaca-se por ser a arma maior e mais ousada do DOOM. O seu poder louco, o nome inesquecível e o papel como recompensa definitiva fazem dela um símbolo da ação selvagem e explosiva da série.

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Testemunhos dos utilizadores thewholeprogram ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A BFG é, sem dúvida, a mais icónica. É uma arma única criada para a série, que até quem não joga o Doom conhece quando se fala dela. Chad-Owen ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Do ponto de vista de um público geral: o BFG. Tem uma sigla curta («BFG» soa bem quando se diz)… e tem uma explosão icónica, grande e verde.

3. Espada Buster [Final Fantasy]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Final Fantasy VII (jogo de RPG) Ano 1997 Criador Square Tipo Espada

A Buster Sword, incrivelmente grande, do Cloud Strife é talvez a arma mais reconhecível da história dos JRPG. Diretamente dos emocionantes jogos da série Final Fantasy, esta lâmina gigantesca desafia tanto as leis da física como o combate prático, mas tornou-se um dos símbolos mais duradouros dos videojogos. As proporções extravagantes da espada são o exemplo perfeito da estética exagerada pela qual os JRPGs são mais conhecidos.

O que elevou a Espada Buster para além do estatuto de mera arma foi o seu significado emocional para a história. Como ficámos a saber, pertencia originalmente ao Zack, mas tornou-se um símbolo de um legado herdado. Com o Final Fantasy VII Remake, uma nova geração pode agora sentir o peso desta lâmina icónica nas próprias mãos.

O meu veredicto: A Buster Sword destaca-se porque não é só uma arma que chama a atenção, mas também uma peça narrativa poderosa. O seu design imponente torna-a imediatamente reconhecível, enquanto o seu papel na jornada do Cloud lhe confere um significado duradouro.

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Testemunhos dos utilizadores MidevilChaos ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Essa espada é TÃO icónica. Ainda a uso depois de cerca de 70 horas de jogo. StanTheRebel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pessoalmente, adoro a espada Buster original. É simples e icónica.

4. Lancer [Gears of War]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Gears of War (jogo de tiro na terceira pessoa) Ano 2006 Criador Epic Games Tipo Espingarda de assalto e motosserra

A espingarda de assalto Lancer, do fantástico jogo TPS Gears of War, respondeu a uma pergunta que ninguém sabia que precisava de resposta: «E se colocássemos uma motosserra numa arma?» Esta combinação brutal criou uma das armas mais gratificantes da história dos jogos. A Lancer não é só uma arma – é uma afirmação sobre a natureza visceral e exagerada do universo Gears.

O que torna a Lancer verdadeiramente especial é a sua baioneta-motosserra, que permite aos jogadores realizar alguns dos movimentos de execução mais horripilantes dos jogos. O som da motosserra a acelerar tornou-se um fator de tensão instantâneo nas partidas multijogador joga o Gears of War 5.

O meu veredicto: O Lancer merece o seu lugar nesta lista porque é simultaneamente poderoso e inesquecível. A combinação de uma espingarda com uma motosserra torna o combate emocionante e encaixa na perfeição no mundo cru e intenso de Gears of War.

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Testemunhos dos utilizadores Created2Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A Lancer do Gears of War 3 é, de longe, a minha favorita. Adoro quando disparas com ela, o som, o aspeto e quando fazes a recarga ativa. As balas são fantásticas quando disparas enquanto a recarga ativa está ativa. E também o som. YourFellowMiguelo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma das armas mais icónicas da história dos videojogos.

5. Lâminas do Caos [God of War]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição God of War (ação-aventura, hack and slash) Ano 2005 Criador Santa Monica Studio Tipo Espadas acorrentadas

As Lâminas do Caos neste jogo de história brutal são as manifestações físicas do passado atormentado de Kratos. Estas lâminas gémeas presas a correntes que ficaram permanentemente fundidas nos braços de Kratos representam tanto o seu poder divino como a sua eterna escravidão à sua história violenta. O design único das lâminas acorrentadas permite ataques arrebatadores que definem o combate de God of War.

O que torna estas armas verdadeiramente icónicas é a forma como evoluíram a par do próprio Kratos. De instrumentos de fúria cega na trilogia original a armas utilizadas com precisão no recente reboot de God of War.

O meu veredicto: As Lâminas do Caos merecem o seu lugar nesta lista porque são tão memoráveis quanto a personagem que as empunha. O seu design, poder e ligação à história do Kratos fazem com que cada batalha pareça intensa e pessoal.

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Testemunhos de utilizadores Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 As minhas favoritas são, sem dúvida, as Lâminas do Caos. Em 2018, não gostava muito delas e, em vez disso, usava só o machado, mas pareciam ter melhorado imenso… Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sou fã dos Blades of Chaos… Evitei todos os spoilers de 2018 e fiquei super entusiasmado quando eles voltaram.

6. Espada de Energia [Halo]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Halo: Combat Evolved (jogo de tiro na primeira pessoa, estratégia em tempo real, jogo de tiro com dois joysticks) Ano 2001 Criador Bungie, Xbox Game Studios Tipo Arma branca de energia

A Espada de Energia representa tudo o que tornou o combate do Halo único. Esta elegante arma dos Elites do Covenant é ao mesmo tempo bela e aterradora, com as suas lâminas de plasma azuis brilhantes a formarem uma silhueta característica que se tornou sinónimo dos melhores jogos de Halo. Enquanto a maioria dos jogos de ficção científica se concentra em armas futuristas, a Espada de Energia de Halo trouxe um elemento visceral de combate corpo a corpo à equação.

No modo multijogador, poucas experiências de jogo se comparam à emoção instantânea de ativar a camuflagem ativa, seguir um adversário e desferir aquele golpe de espada que mata de um só golpe. O som característico da ativação e o brilho azul ainda me dão aquela ansiedade das partidas de Halo 5: Guardians até hoje.

O meu veredicto: A Energy Sword merece um lugar nesta lista porque muda a forma como lutas. Os seus ataques rápidos e à queima-roupa, juntamente com o seu design marcante, tornam as batalhas emocionantes e intensas, e é uma das armas mais inesquecíveis do Halo.

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Testemunhos dos utilizadores Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adoro a espada H2. … poder guardá-la no bolso de trás, trocar para ela E lançar-te imediatamente para o golpe final é tão gratificante. Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 A espada de energia do Halo 2 é a que dá mais problemas, por isso é a minha favorita.

7. Arma Gravitacional [Half-Life 2]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Half-Life 2

(jogo de tiro na primeira pessoa) Ano 2004 Criador Valve Tipo Manipulador de física

O Manipulador de Campo de Energia de Ponto Zero – mais conhecido como «Gravity Gun» – revolucionou a forma como os jogadores interagem com os ambientes dos videojogos. No entanto, esta arma inovadora de um dos jogos para PC mais incríveis de sempre combinava destruição em combate com uma jogabilidade baseada na física, o que viria a influenciar o design de jogos durante anos.

Ao contrário das armas tradicionais, a Gravity Gun permitia aos jogadores manipular o mundo, transformando qualquer objeto comum em projéteis mortíferos.

O que a tornou uma das favoritas dos fãs foi a forma como recompensava a criatividade. De repente, uma sanita, uma lâmina de serra ou até mesmo uma lata simples tornam-se ferramentas para resolver quebra-cabeças e derrotar inimigos.

O meu veredicto: A Arma Gravitacional merece o seu lugar entre as melhores armas, já que permite aos jogadores usar o ambiente de formas engenhosas. A combinação de combate e resolução de quebra-cabeças dá ao jogo um toque de frescura e criatividade.

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Testemunhos dos utilizadores Deimenried ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Porque é multifuncional e deu a conhecer o motor físico que, na altura, foi verdadeiramente revolucionário. Cruisin134 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Quando joguei o jogo pela primeira vez, fiquei impressionado com a física… A Gravity Gun tornou tudo muito mais interessante para mim. Tipo: «Será que consigo matar um zombie com um copo?»

8. Portal Gun [Portal]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Portal (jogo de quebra-cabeças e plataformas) Ano 2007 Criador Valve Tipo Manipulador espacial

O Dispositivo Portal Portátil da Aperture Science – ou simplesmente «Portal Gun» – é menos uma arma e mais uma revolução na mecânica de jogo. Este dispositivo engenhoso cria portais interligados que permitem a viagem instantânea entre dois pontos no espaço, redefinindo completamente a forma como os jogadores se deslocam pelos ambientes do jogo. Este dispositivo branco e elegante, com detalhes brilhantes em azul e laranja, transformou o Portal num dos jogos de quebra-cabeças mais desafiantes que podes encontrar!

O que torna a Portal Gun tão brilhante é a forma como cria quebra-cabeças incrivelmente complexos a partir de uma premissa simples. Esta arma não mata nem destrói – abre possibilidades. Os jogadores têm de repensar a física, o impulso e todas as relações espaciais para tirar partido do seu potencial.

O meu veredicto: A Portal Gun destaca-se nesta lista porque muda a forma como pensas sobre movimento e quebra-cabeças. O seu design inteligente faz com que os jogadores se sintam espertos enquanto resolvem desafios e exploram novas formas de jogar.

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Testemunhos de utilizadores PixelHero77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Usar a arma do Portal para resolver enigmas foi alucinante. Isso fez do Portal um dos jogos mais criativos que já joguei. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A arma portal é super divertida e faz-te mesmo pensar de forma diferente sobre os níveis. É uma ideia tão engenhosa.

9. Espada Mestra [A Lenda de Zelda]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição A Lenda de Zelda: A Link to the Past (ação e aventura) Ano 1991 Criador Nintendo Tipo Espada mágica

A Master Sword é a personificação física da jornada do herói na série A Lenda de Zelda. Muitas vezes chamada de «Lâmina da Perdição do Mal», esta espada lendária só pode ser empunhada pelo herói escolhido e serve como o símbolo máximo de coragem e destino. O seu punho azul com o icónico emblema da Triforce tem sido um elemento essencial da franquia.

O momento de retirar a Master Sword do seu pedestal tornou-se uma das cenas mais icónicas dos videojogos, repetida em vários jogos memoráveis da série Zelda, até ao *The The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*. O significado da espada vai além do combate e serve frequentemente como chave para o avanço na história.

O meu veredicto: A Master Sword merece o seu lugar nesta lista por simbolizar coragem e heroísmo. Empunhá-la é como assumir o papel de um verdadeiro herói, tornando cada aventura de Zelda inesquecível.

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Testemunhos dos utilizadores NoGoodFrFr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A Master Sword é o objeto mais poderoso de Zelda. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Acho que a minha arma preferida é a espada dos habitantes da floresta... a Master Sword depois de teres completado as Provas. É simplesmente super divertido andar por aí com ela...

10. Keyblade [Kingdom Hearts]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Kingdom Hearts

(RPG de ação) Ano 2002 Criador Square Enix, Disney Tipo Espada mágica

A Keyblade é talvez o exemplo mais claro de uma arma que é também uma mecânica fundamental do jogo. Esta arma mágica da série Kingdom Hearts serve tanto como principal ferramenta de combate do Sora como de dispositivo narrativo que lhe permite desbloquear corações e mundos. O seu design único, uma mistura de chave e espada, encarna na perfeição a fusão dos mundos mágicos da Disney com o drama de Final Fantasy num jogo JRPG fenomenal.

O que torna a Keyblade particularmente cativante é a sua capacidade de mudar de forma. Ao longo da série, os jogadores colecionam dezenas de Keyblades, sendo que o mais recente Kingdom Hearts III conta com 24 variações diferentes inspiradas em vários mundos da Disney.

O meu veredicto: A Keyblade destaca-se por ser mais do que apenas uma espada – faz parte da própria aventura. As suas capacidades mágicas e as suas formas mutáveis mantêm a jogabilidade emocionante e memorável.

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Testemunhos dos utilizadores AzzuenWoffie46 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sempre adorei o Oathkeeper, desde a primeira vez que joguei o KH1, tanto pelo seu design como pelo seu significado na história. Adoro até os efeitos dos golpes em combate (som e imagens). Eddy_west_side ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se estivermos a falar só do KH1, a minha Keyblade preferida é a Oathkeeper. … gosto mais do design elegante e angelical da Oathkeeper.

11. Fat Man [Fallout]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Fallout 3

(RPG de ação) Ano 2008 Criador Bethesda Tipo Lançador de foguetes

O lançador de mini-bombas nucleares «Fat Man», dos jogos Fallout com o seu humor negro, leva o excesso pós-apocalíptico ao seu extremo lógico: um lançador de armas nucleares portátil. Esta arma ridícula, mas estranhamente adequada, encarna na perfeição o humor negro de Fallout e a sua estética retrofuturista. Especialmente num terreno baldio como o de Fallout 4, o que poderia ser mais irónico do que resolver os teus problemas com ainda mais armas nucleares?

O espetacular exagero do Fat Man é a razão pela qual toda a gente adora esta arma. Disparar esta monstruosidade cria uma nuvem em forma de cogumelo em miniatura, com toda a precipitação radioativa e danos devastadores na área. Poucos momentos nos jogos se comparam a ver aquela nuvem em forma de cogumelo a erguer-se a uma distância segura.

O meu veredicto: O Fat Man destaca-se pelo seu poder exagerado e estilo hilariante, tornando cada disparo num momento verdadeiramente inesquecível nos jogos.

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Testemunhos de utilizadores DriverJoe ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A Fat Man é uma arma incrível em teoria e fica linda quando a usas na situação certa. Dank-Boi-Official ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Quando tiveres um Fat Man, vais DESTRUIR tudo o que vires. Usa o Fat Man só contra os deathclaws, a menos que tenhas mini-bombas nucleares suficientes para o resto da vida.

12. Ray Gun [Call of Duty: Zombies]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Call of Duty: World at War (jogo de tiro na primeira pessoa) Ano 2008 Criador Treyarch Tipo Pistola de plasma

Apesar de estar presente em imensos jogos da série Call of Duty, a arma maravilhosa Ray Gun surgiu no modo Os zombies nazis fazem Call of Duty: World at War, tornando-se logo a arma mais cobiçada de toda a experiência Zombies. O que faz a Ray Gun destacar-se numa franquia que se centra principalmente em armas de fogo realistas é o seu design futurista e a sua capacidade devastadora de causar danos em área.

Para inúmeros jogadores, tirar uma Ray Gun da caixa nas rondas finais tornou-se um momento decisivo que podia transformar derrotas certas em vitórias.

O que consolidou o seu estatuto lendário foi o equilíbrio perfeito entre potência e escassez, juntamente com os seus icónicos projéteis verdes e o inesquecível som de carregamento. Depois de aprenderes a ganhar pontos CoD nas versões mais recentes, que te permitem comprar skins de armas fantásticas, nada se compara à pura emoção de conseguires, por acaso, a Ray Gun original – uma emoção que transcendeu vários títulos joga Call of Duty para se manter como o símbolo máximo do prestígio da velha guarda.

O meu veredicto: A Ray Gun destaca-se pelos seus disparos poderosos, pelo visual icónico e pela emoção que proporciona, tornando-a uma das armas mais memoráveis e emocionantes do modo Zombies.

Testemunhos de utilizadores shrimpmaster0982 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A Ray Gun tem estado presente em todos os jogos da Treyarch desde o WaW e é uma das armas mais icónicas de toda a série CoD. derekbozy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Já jogo o Zombies há anos… Lembro-me da emoção de o conseguir na Caixa Misteriosa e de como isso costumava mudar completamente o jogo, especialmente nas rondas finais.

13. Picareta [Fortnite]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Fortnite (sobrevivência, battle royale, sandbox) Ano 2017 Criador Epic Games Tipo Ferramenta de colheita

A humilde picareta pode parecer uma escolha estranha numa lista de armas icónicas, mas esta ferramenta de recolha tornou-se o símbolo da mecânica revolucionária de construção do Fortnite. Todos os jogadores começam com esta ferramenta simples, usando-a para recolher materiais para construir estruturas defensivas e explorar o mapa.

O que torna a picareta tão marcante é a forma como passou de uma simples ferramenta a um dos itens cosméticos mais procurados pelos jogadores do Fortnite, adquiridos com V-bucks.

A Epic Games transformou brilhantemente este item básico numa ecrã para a criatividade e a expressão pessoal. Desde designs simples a conceitos animados elaborados, as variantes da picareta tornaram-se símbolos de estatuto muito cobiçados na comunidade do Fortnite.

O meu veredicto: A picareta ganhou fama por transformar uma ferramenta simples num ícone criativo e elegante que define a jogabilidade e a cultura do Fortnite.

Testemunhos de utilizadores "Pode-se ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ winter-moon-wolf ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Lembro-me de que, da primeira vez que joguei, pensei que a picareta fosse um item que matava de uma só vez.

14. Martelo Mjolnir [Marvel Rivals]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição Os Vingadores: Os Super-Heróis (ação e aventura) Ano 1979 Criador Atari Tipo Martelo mágico

O Mjolnir, o lendário martelo empunhado pelo Thor no Marvel Rivals, traduz na perfeição a arma icónica do deus do trovão para o contexto de um jogo competitivo de heróis. É uma ferramenta versátil que permite aos jogadores controlar o campo de batalha através de ataques elétricos, bloqueio de áreas e poderosas capacidades de controlo de multidões. A recriação digital capta o peso e o poder da arma mitológica.

À medida que os jogadores avançam no jogo, podem desbloquear variantes cosméticas e efeitos para o Mjolnir usando o Lattice. Para quem quer dar um toque especial à sua jogada com o Thor, aprender a ganhar Lattice de forma eficiente pode ajudar-te a desbloquear as variantes de martelo mais impressionantes que existem.

O meu veredicto: O Mjolnir merece o seu lugar por permitir que os jogadores sintam o poder do Thor enquanto comandam o campo de batalha. A sua combinação de força, ataques de relâmpagos e efeitos fantásticos torna-o uma arma memorável no Marvel Rivals.

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Testemunhos dos utilizadores Eklipse-gg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Não é? As animações dele são de primeira. Adoro aquele «THWACK» tão satisfatório quando ele dá uma pancada com o Mjolnir.

15. Machado Leviathan [God of War]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Primeira aparição God of War (ação-aventura, hack and slash) Ano 2018 Criador Santa Monica Studio Tipo Machado mágico

O Machado Leviathan, neste RPG imperdível, representa uma das reformulações de armas mais bem-sucedidas da história dos jogos. Quando o God of War foi relançado em 2018, o Kratos trocou as suas icónicas Lâminas do Caos por este machado mágico de inspiração nórdica, com poderes de gelo e uma capacidade de recall claramente inspirada no Mjolnir do Thor. O que poderia ter sido uma mudança controversa acabou por se tornar uma das mecânicas de combate mais gratificantes dos videojogos, que foi ainda mais expandida em God of War Ragnarök.

O que elevou o Machado Leviathan para além de mais uma arma fixe foi o seu significado narrativo. Forjado por Brok e Sindri para a mulher de Kratos, Faye, o machado carrega um peso emocional ao longo de toda a história. Torna-se uma ponte entre o passado violento de Kratos e a sua tentativa de uma existência com mais sentido.

O meu veredicto: O Leviathan Axe destaca-se por combinar combate emocionante com uma história profunda. Os seus poderes de gelo, a capacidade de recuperar objetos e a ligação à família do Kratos fazem dele uma arma que parece tão poderosa quanto significativa.

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Testemunhos de utilizadores ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O machado é fantástico para este jogo. Mas usá-lo na trilogia original seria super chato. therdre2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Estava a pensar como seria fantástico jogar um jogo do Star Wars com combates de sabres de luz parecidos com a jogabilidade do machado.

Como conseguir armas nos videojogos?

Todos nós adoramos aquele momento de «SIM!» quando conseguimos uma arma nova e fantástica num jogo, certo? Mas já paraste para pensar em todas as formas diferentes que os jogos usam para nos dar essas armas? Afinal, há imensos truques que os criadores de jogos usam. Vamos ver os mais comuns:

Método Descrição Exemplos Recompensas de exploração Armas escondidas em áreas secretas A Lenda de Zelda, Metroid Compras no jogo Comprar armas a vendedores com a moeda que ganhaste The Witcher 3, World of Warcraft Fabrico e recolha Criar armas a partir de materiais recolhidos Minecraft, Monster Hunter World Progressão de níveis Desbloquear armas à medida que ganhas XP Multijogador de Call of Duty Recompensas de missões Ganhar armas únicas ao completar missões Cyberpunk 2077, Elden Ring Saques aleatórios Armas com estatísticas aleatórias dos inimigos derrotados Destiny 2, Borderlands Passes de temporada/batalha Armas exclusivas e por tempo limitado através de recompensas por níveis Fortnite, Call of Duty: Warzone

Cada método oferece uma forma única de os jogadores melhorarem o seu arsenal.

Quer tenha sido um achado por sorte, uma recompensa conquistada com esforço ou uma obra-prima de criação, cada arma acrescenta a sua própria pequena história à tua aventura no jogo.

Perguntas frequentes

Porque é que os jogos com armas são tão populares?

Sejamos realistas – os jogos de tiro são simplesmente divertidos. Há algo de super gratificante na ação rápida, no som estrondoso e nos efeitos visuais espetaculares que acompanham o ato de premir o gatilho. Além disso, são fáceis de aprender, mas difíceis de dominar, o que te faz voltar sempre por aquela sensação de «só mais uma partida».

Qual é a arma mais popular dos videojogos?

A Espada de Energia do Halo é, sem dúvida, a arma mais popular dos videojogos em termos de reconhecimento. O seu design único e a capacidade de matar com um único golpe fazem dela um ícone dos jogos – é elegante, brilhante e simplesmente mortal.

Qual é o jogo com mais armas?

Essa coroa vai para o Borderlands 3. Graças ao seu sistema louco de geração procedural, tem mais de mil milhões de armas possíveis. Tens armas que disparam outras armas, armas que explodem quando recarregas, armas com pernas… é basicamente um sonho delirante de um jogo de loot shooter.