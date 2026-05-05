Les 15 armes de jeux vidéo les plus emblématiques que nous aimons toujours en 2026

Du premier coup d’épée pixélisé au chaos explosif de la guerre moderne, la plupart des armes emblématiques des jeux vidéo sont passées du statut de simples outils de destruction à celui d’icônes de la culture vidéoludique. Ces armes légendaires sont bien plus que de simples objets à manier : elles sont au cœur de nos aventures numériques, la clé de moments inoubliables et l’incarnation de certains des personnages les plus appréciés du monde du jeu vidéo.

Dans cet article, nous allons classer les armes de jeu les plus emblématiques qui ont façonné notre façon de jouer, créé de nouvelles mécaniques de jeu et, bien souvent, transcendé l’écran pour devenir des légendes de la culture pop.

Que vous soyez un joueur chevronné qui se souvient de la première fois où vous avez utilisé l’Épée de légende, ou un nouveau joueur curieux de découvrir les armes de jeu les plus célèbres, ce guide est fait pour vous. Rejoignez-moi pour célébrer ces outils légendaires qui ont changé le monde du jeu vidéo à jamais.

Notre sélection des armes de jeux vidéo les plus légendaires

Qu’est-ce qui rend une arme de jeu vidéo véritablement emblématique ? Cela va au-delà de la simple puissance ou du design : il s’agit de créer des moments mémorables, de définir des personnages et, parfois même, de révolutionner le gameplay.

Ce n'est là qu'un aperçu de l'arsenal légendaire que nous avons rassemblé. Prêts à découvrir quelles autres armes figurent dans notre sélection ? Continuez à faire défiler la page pour découvrir en détail chaque arme emblématique et les moments de jeu inoubliables qu'elles ont créés au fil des ans.

Les 15 armes de jeux vidéo les plus emblématiques que vous devez absolument essayer

Certaines armes de jeux vidéo ne se contentent pas d’infliger des dégâts. Elles modifient votre façon de jouer et rendent le jeu plus passionnant. Dans cette liste, j’ai sélectionné les armes les plus célèbres qui ont marqué les joueurs, s’adressant aussi bien aux fans de longue date qu’aux nouveaux venus curieux de découvrir les équipements les plus mémorables du monde du jeu vidéo.

Ces armes ne servent pas uniquement à se battre ou à survivre ; elles incarnent des héros emblématiques, des batailles épiques et les histoires qui y sont liées. Chacune d’entre elles se distingue par son apparence, ses pouvoirs et les moments qu’elle a créés, ce qui en fait bien plus qu’une simple arme : c’est un morceau de l’histoire du jeu vidéo.

1. La lame cachée [Assassin’s Creed]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Assassin’s Creed (action-aventure, furtivité) Année 2007 Créateur Ubisoft Genre Arme de mêlée, lame furtive

La lame cachée est bien plus que ma simple arme préférée dans les jeux vidéo : c’est le symbole de certains des opus les plus marquants de la série Assassin’s Creed. Cette ingénieuse lame rétractable fixée au poignet permet aux assassins d’effectuer leurs éliminations furtives caractéristiques avec une précision redoutable. Ce qui rend cette arme si emblématique, c’est la manière dont elle incarne la philosophie fondamentale de la série : frapper depuis l’ombre avec une précision calculée plutôt qu’avec la force brute.

Depuis son apparition dans le premier Assassin’s Creed, la lame cachée a évolué au fil des siècles, passant du modèle simple d’Altaïr aux améliorations mécaniques d’Ezio, puis aux versions plus récentes. Le rituel consistant à déployer la lame avant de tuer est devenu l’un des gestes les plus emblématiques du jeu vidéo.

Mon verdict : La lame cachée est unique car elle incarne l’essence même d’Assassin’s Creed : frapper depuis l’ombre. Son design élégant, son rôle dans l’histoire et ses célèbres assassinats furtifs en font l’une des armes les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo.

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Témoignages d’utilisateurs The_Powers ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Découvrir les contre-attaques secrètes à la lame cachée dans AC1 m'a procuré un immense plaisir, et c'était très amusant de les exécuter. imaginary92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je suis en train de rejouer à AC1 en ce moment et j'adore faire des contre-attaques avec la lame cachée. Altaïr a vraiment l'air bien plus redoutable avec ça.

2. BFG9000 [DOOM]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition DOOM (jeu de tir à la première personne) Année 1993 Créateur id Software Type Fusil à énergie

Le BFG9000 est la réponse ultime du monde du jeu vidéo à la question : « Et si on créait une arme, mais complètement farfelue ? » Cette arme énergétique gigantesque, issue de l’un des jeux de tir à la première personne les plus emblématiques, fait fondre les démons depuis 1993, et son nom à lui seul en dit long sur son caractère. Ce qui rend le BFG si légendaire, ce n’est pas seulement sa puissance brute, mais la façon dont il incarne l’approche démesurée du combat propre à DOOM.

Trouver le BFG dans un niveau donnait l’impression de découvrir une option nucléaire – une récompense qui renversait la situation face aux hordes de démons les plus intimidantes. Dans les versions modernes de DOOM, le BFG a conservé son statut de summum de la technologie d’extermination des démons.

Mon verdict : Le BFG9000 brille parce qu’il s’agit de l’arme la plus imposante et la plus audacieuse de DOOM. Sa puissance démesurée, son nom inoubliable et son rôle de récompense ultime en font un symbole de l’action débridée et explosive de la série.

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Témoignages d’utilisateurs thewholeprogram ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le BFG est sans aucun doute le plus emblématique. Il s’agit d’une arme unique créée pour la série, que même les joueurs qui ne connaissent pas Doom reconnaissent lorsqu’on en parle. Chad-Owen ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Du point de vue du grand public : « The BFG ». Ce titre comporte un acronyme accrocheur (« BFG », ça fait du bien à prononcer)… et s’accompagne d’une explosion emblématique, immense et verte.

3. L’épée de Buster [Final Fantasy]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Final Fantasy VII (jeu de rôle) Année 1997 Créateur Square Genre Épée

L'énorme Buster Sword de Cloud Strife est sans doute l'arme la plus emblématique de l'histoire des JRPG. Issue des passionnants jeux Final Fantasy, cette lame gigantesque défie à la fois les lois de la physique et les réalités du combat, mais elle est néanmoins devenue l’un des symboles les plus durables du monde du jeu vidéo. Les proportions extravagantes de cette épée illustrent parfaitement l’esthétique exagérée qui fait la renommée des JRPG.

Ce qui a élevé l’épée Buster au-delà du simple statut d’arme, c’est sa signification émotionnelle au sein de l’histoire. Comme nous l’avons appris, elle appartenait à l’origine à Zack, mais elle est devenue le symbole d’un héritage transmis de génération en génération. Avec le remake de Final Fantasy VII, une nouvelle génération peut désormais ressentir le poids de cette lame emblématique entre ses propres mains.

Mon verdict : La Buster Sword se distingue car elle n’est pas seulement une arme qui attire le regard, mais aussi un élément narratif puissant. Son design imposant la rend immédiatement reconnaissable, tandis que son rôle dans le parcours de Cloud lui confère une signification durable.

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Témoignages d’utilisateurs MidevilChaos ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Cette épée est VRAIMENT emblématique. Je continue de m'en servir après environ 70 heures de jeu. StanTheRebel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personnellement, j'adore l'épée Buster originale. Elle est simple et emblématique.

4. Lancer [Gears of War]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Gears of War (jeu de tir à la troisième personne) Année 2006 Créateur Epic Games Type Fusil d'assaut et tronçonneuse

Le fusil d'assaut Lancer, issu du jeu TPS époustouflant Gears of War, a répondu à une question dont personne ne soupçonnait l'existence : « Et si l'on fixait une tronçonneuse sur un fusil ? » Cette combinaison brutale a donné naissance à l'une des armes les plus gratifiantes de l'histoire du jeu vidéo. Le Lancer n’est pas seulement une arme : c’est une véritable déclaration d’intention quant à la nature viscérale et démesurée de l’univers de Gears.

Ce qui rend le Lancer vraiment spécial, c’est sa baïonnette-tronçonneuse, qui permet aux joueurs d’effectuer certaines des exécutions les plus macabres du monde du jeu vidéo. Le bruit de la tronçonneuse qui s’emballe est immédiatement devenu un élément créateur de tension dans les parties multijoueurs de Gears of War 5.

Mon verdict : Le Lancer mérite sa place dans cette liste car il est à la fois puissant et inoubliable. L’association d’un fusil et d’une tronçonneuse rend les combats palpitants, et s’accorde parfaitement avec l’univers sombre et intense de Gears of War.

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Témoignages d’utilisateurs Created2Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le Lancer de Gears of War 3 est de loin mon préféré. J'adore quand on tire avec, le son, son aspect, et quand on active son rechargement. Les balles sont géniales quand on tire alors que le rechargement est actif. Et puis il y a aussi le son. YourFellowMiguelo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'une des armes les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo.

5. Les Lames du Chaos [God of War]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition God of War (jeu d’action-aventure, hack and slash) Année 2005 Créateur Santa Monica Studio Genre Les épées enchaînées

Dans ce jeu au scénario brutal, les Lames du Chaos sont la manifestation physique du passé tourmenté de Kratos. Ces lames jumelles, fixées à des chaînes qui ont été définitivement soudées aux bras de Kratos, symbolisent à la fois sa puissance divine et son asservissement éternel à son histoire sanglante. La conception unique de ces lames enchaînées permet des attaques amples qui caractérisent le combat dans God of War.

Ce qui rend ces armes véritablement emblématiques, c’est la façon dont elles ont évolué aux côtés de Kratos lui-même. D’instruments de rage aveugle dans la trilogie originale à des armes utilisées avec précision dans le récent reboot de God of War.

Mon verdict : Les Lames du Chaos méritent leur place dans cette liste car elles sont aussi mémorables que le personnage qui les manie. Leur conception, leur puissance et leur lien avec l’histoire de Kratos confèrent à chaque combat une intensité et une dimension personnelle.

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Témoignages d'utilisateurs Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Mes armes préférées sont sans aucun doute les Lames du Chaos. En 2018, je ne les aimais pas beaucoup et je me contentais d'utiliser la hache, mais elles m'ont semblé tellement améliorées… Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je suis un grand fan des « Blades of Chaos »… J’ai évité tous les spoilers de 2018 et j’étais fou de joie quand ils sont revenus.

6. Épée d'énergie [Halo]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Halo : Combat Evolved (jeu de tir à la première personne, stratégie en temps réel, jeu de tir à deux sticks) Année 2001 Créateur Bungie, Xbox Game Studios Type Arme de mêlée énergétique

L'épée à énergie incarne tout ce qui a rendu les combats de Halo si uniques. Cette arme élégante des Élites du Covenant est à la fois magnifique et terrifiante, avec ses lames de plasma bleues lumineuses formant une silhouette caractéristique devenue synonyme des meilleurs jeux Halo. Alors que la plupart des jeux de science-fiction mettent l’accent sur les armes futuristes, l’épée énergétique de Halo a apporté une dimension viscérale au combat au corps à corps.

En mode multijoueur, rares sont les expériences de jeu qui égalent le frisson intense que procure le fait d’activer le camouflage actif, de traquer un adversaire et de porter cette estocade mortelle en un seul coup. Le son caractéristique de l’activation et la lueur bleue me font encore ressentir l’angoisse des parties de Halo 5 : Guardians aujourd’hui encore.

Mon avis : L’Épée d’énergie mérite sa place dans cette liste car elle révolutionne votre façon de combattre. Ses attaques rapides au corps à corps et son design saisissant rendent les combats passionnants et intenses ; c’est l’une des armes les plus mémorables de Halo.

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Témoignages d'utilisateurs Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'adore l'épée H2. … Le fait de pouvoir la garder dans sa poche arrière, de s'en servir ET de se jeter immédiatement sur son adversaire pour l'achever est tellement gratifiant. Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 L'épée énergétique de Halo 2 est celle qui est la plus surpuissante, c'est donc ma préférée.

7. Gravity Gun [Half-Life 2]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Half-Life 2

(jeu de tir à la première personne) Année 2004 Créateur Valve Type Manipulateur de physique

Le manipulateur de champ d’énergie du point zéro – plus connu sous le nom de « Gravity Gun » – a révolutionné la manière dont les joueurs interagissent avec les environnements des jeux vidéo. Cependant, cette arme innovante issue de l’un des jeux PC les plus extraordinaires de tous les temps combinait à la fois des combats destructeurs et un gameplay basé sur la physique, ce qui allait influencer la conception des jeux pendant des années.

Contrairement aux armes traditionnelles, le Gravity Gun permettait aux joueurs de manipuler l'environnement, transformant n'importe quel objet ordinaire en projectile meurtrier.

Ce qui en a fait l’une des armes préférées des fans, c’est la façon dont elle récompensait la créativité. Du jour au lendemain, des toilettes, une lame de scie ou même une simple boîte de conserve pouvaient devenir des outils permettant de résoudre des énigmes et de vaincre des ennemis.

Mon verdict : Le pistolet gravitationnel mérite pleinement sa place parmi les meilleures armes, car il permet aux joueurs d’utiliser l’environnement de manière ingénieuse. Ce mélange de combat et de résolution d’énigmes confère au jeu une touche de fraîcheur et d’originalité.

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Témoignages d’utilisateurs Deimenried ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Parce qu'il est polyvalent et qu'il mettait en valeur le moteur physique qui, à l'époque, était tout simplement révolutionnaire. Cruisin134 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai été époustouflé par la physique… Le Gravity Gun m'a vraiment captivé. Je me suis dit : « Est-ce que je vais pouvoir tuer un zombie avec une tasse ? »

8. Le pistolet à portails [Portal]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Portal (jeu de réflexion et de plates-formes) Année 2007 Créateur Valve Type Manipulateur spatial

Le dispositif portable Portal d'Aperture Science – ou simplement « pistolet Portal » – est moins une arme qu'une véritable révolution dans les mécanismes de jeu. Cet appareil ingénieux crée des portails reliés entre eux qui permettent de se déplacer instantanément entre deux points dans l'espace, redéfinissant ainsi complètement la manière dont les joueurs explorent les environnements du jeu. Cet appareil d'un blanc immaculé, rehaussé de touches lumineuses bleues et orange, a fait de Portal l'un des jeux de réflexion les plus exigeants qui soient !

Ce qui rend le pistolet portail si génial, c’est sa capacité à créer des énigmes incroyablement complexes à partir d’un principe simple. Ce pistolet ne tue ni ne détruit : il ouvre des possibilités. Les joueurs doivent repenser la physique, la quantité de mouvement et toutes les relations spatiales pour exploiter pleinement son potentiel.

Mon verdict : Le pistolet Portal se démarque dans cette liste car il bouleverse votre façon d’envisager le mouvement et les énigmes. Sa conception ingénieuse donne aux joueurs le sentiment d’être intelligents lorsqu’ils relèvent des défis et explorent de nouvelles façons de jouer.

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Témoignages d’utilisateurs PixelHero77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Utiliser le pistolet à portails pour résoudre des énigmes était époustouflant. Cela a fait de Portal l'un des jeux les plus créatifs auxquels j'aie jamais joué. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le pistolet à portails est super amusant et vous fait vraiment aborder les niveaux sous un autre angle. C'est une idée vraiment ingénieuse.

9. L'épée de légende [La Légende de Zelda]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition La Légende de Zelda : A Link to the Past (jeu d’action-aventure) Année 1991 Créateur Nintendo Genre Épée magique

L’Épée de légende incarne le parcours du héros dans la série La Légende de Zelda. Souvent surnommée la « Lame qui anéantit le mal », cette épée légendaire ne peut être maniée que par le héros élu et représente le symbole ultime du courage et de la destinée. Sa poignée bleue, ornée de l’emblématique Triforce, est un élément incontournable de la franchise.

Le moment où l’on retire l’Épée de légende de son socle est devenu l’une des scènes les plus emblématiques du jeu vidéo, reprise dans de nombreux opus mémorables de la série Zelda, jusqu’à *The La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume*. L’importance de cette épée dépasse le simple cadre du combat et elle constitue souvent la clé permettant de progresser dans l’aventure.

Mon verdict : L’Épée de légende mérite sa place dans cette liste car elle symbolise le courage et l’héroïsme. La manier, c’est comme endosser le rôle d’un véritable héros, ce qui rend chaque aventure Zelda inoubliable.

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Témoignages d’utilisateurs NoGoodFrFr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'Épée de légende est l'objet le plus puissant de la série Zelda. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je pense que mon arme préférée est l'épée des habitants de la forêt… l'Épée de légende une fois les épreuves terminées. C'est tout simplement super amusant de courir partout avec…

10. La Keyblade [Kingdom Hearts]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Kingdom Hearts

(jeu de rôle d'action) Année 2002 Créateur Square Enix, Disney Genre Épée magique

La Keyblade est sans doute l’exemple le plus concret d’une arme qui constitue également un mécanisme de jeu essentiel. Cette arme magique issue de la série Kingdom Hearts sert à la fois d’outil de combat principal à Sora et de dispositif narratif lui permettant de débloquer des cœurs et des mondes. Son design unique, à mi-chemin entre une clé et une épée, incarne parfaitement la fusion entre les mondes magiques de Disney et l’univers dramatique de Final Fantasy au sein d’un jeu JRPG phénoménal.

Ce qui rend la Keyblade particulièrement attachante, c’est sa capacité à changer de forme. Tout au long de la série, les joueurs collectionnent des dizaines de Keyblades, le dernier opus, Kingdom Hearts III, proposant 24 variantes différentes inspirées de divers univers Disney.

Mon verdict : Le Keyblade se distingue en étant bien plus qu’une simple épée : il fait partie intégrante de l’aventure elle-même. Ses pouvoirs magiques et ses formes changeantes rendent le gameplay passionnant et inoubliable.

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Témoignages d’utilisateurs AzzuenWoffie46 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai toujours adoré « Oathkeeper » depuis que j'ai joué à KH1 pour la première fois, tant pour sa conception que pour son importance dans l'histoire. J'apprécie même particulièrement les effets des coups au combat (sonores et visuels). Eddy_west_side ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si l'on ne parle que de KH1, ma Keyblade préférée est l'Oathkeeper. … J'apprécie davantage le design épuré et angélique de l'Oathkeeper.

11. Fat Man [Fallout]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Fallout 3

(jeu de rôle d'action) Année 2008 Créateur Bethesda Genre Lance-roquettes

Le lanceur de mini-bombes nucléaires « Fat Man », issu de la série Fallout à l'humour noir, pousse l'excès post-apocalyptique à son extrême logique : un lanceur d'armes nucléaires portable. Cette arme ridicule mais étrangement appropriée incarne parfaitement l’humour noir de Fallout et son esthétique rétro-futuriste. En particulier, dans le désert de Fallout 4, quoi de plus ironique que de résoudre vos problèmes avec encore plus d’armes nucléaires ?

C’est précisément grâce à sa puissance spectaculairement démesurée que tout le monde adore cette arme sans exception. Tirer avec cette monstruosité crée un petit champignon atomique, accompagné de retombées radioactives et de dégâts de zone dévastateurs. Peu de moments dans un jeu vidéo sont aussi marquants que celui où l’on observe ce champignon atomique s’élever depuis une distance sûre.

Mon verdict : Le Fat Man se distingue par sa puissance démesurée et son style hilarant, faisant de chaque tir un moment véritablement inoubliable dans l’univers du jeu vidéo.

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Témoignages d'utilisateurs DriverJoe ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le « Fat Man » est une arme géniale sur le plan conceptuel et elle est magnifique lorsqu'on l'utilise dans les bonnes circonstances. Dank-Boi-Official ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Lorsque vous mettrez la main sur un « Fat Man », vous ANÉANTIREZ tout ce qui se trouvera sur votre passage. Réservez l'utilisation du « Fat Man » exclusivement aux Deathclaws, à moins que vous ne disposiez d'un stock de mini-bombes nucléaires suffisant pour toute une vie.

12. Ray Gun [Call of Duty : Zombies]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Call of Duty : World at War (jeu de tir à la première personne) Année 2008 Créateur Treyarch Type Pistolet à plasma

Bien qu’il soit présent dans de nombreux jeux Call of Duty, le pistolet à rayons, cette arme prodigieuse, a fait son apparition dans le mode « Nazi Zombies » de Call of Duty : World at War, s’imposant d’emblée comme l’arme la plus convoitée de toute l’expérience Zombies. Ce qui distingue le pistolet à rayons dans une franchise principalement axée sur les armes à feu réalistes, c’est son design futuriste et ses capacités dévastatrices en termes de dégâts de zone.

Pour d’innombrables joueurs, sortir un Ray Gun de la boîte lors des derniers tours est devenu un moment décisif, capable de transformer des défaites certaines en victoires.

Ce qui a consolidé son statut légendaire, c’est son équilibre parfait entre puissance et rareté, associé à ses projectiles verts emblématiques et à son bruit de chargement inoubliable. Une fois que vous aurez appris à obtenir des points CoD dans les versions récentes, qui vous permettent d’acheter des skins d’armes sophistiqués, rien ne vaut l’excitation pure de tomber par hasard sur le Ray Gun original – une sensation qui a transcendé plusieurs titres de Call of Duty pour rester le symbole ultime du prestige à l’ancienne.

Mon verdict : Le Ray Gun se distingue par ses tirs puissants, son look emblématique et le frisson qu’il procure, ce qui en fait l’une des armes les plus mémorables et les plus palpitantes du mode Zombies.

Témoignages d’utilisateurs shrimpmaster0982 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le Ray Gun figure dans tous les jeux Treyarch depuis WaW et constitue l'un des éléments les plus emblématiques de la franchise CoD dans son ensemble. derekbozy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je joue à Zombies depuis des années… Je me souviens de l'excitation que je ressentais en le tirant de la « Mystery Box » et à quel point cela changeait la donne, surtout dans les derniers tours.

13. Pioche [Fortnite]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Fortnite (survie, battle royale, bac à sable) Année 2017 Créateur Epic Games Type Outil de récolte

La modeste pioche peut sembler un choix étrange dans une liste d’armes emblématiques, mais cet outil de récolte est devenu le symbole des mécanismes de construction révolutionnaires de Fortnite. Chaque joueur commence avec cet outil simple, qu’il utilise pour récolter des matériaux afin de construire des structures défensives et d’explorer la carte.

Ce qui rend la pioche si emblématique, c’est la façon dont elle est passée du statut d’outil à celui de l’un des objets cosmétiques les plus convoités, acquis grâce aux V-bucks par les joueurs de Fortnite.

Epic Games a brillamment transformé cet objet basique en une toile propice à la créativité et à l’expression personnelle. Des designs simples aux concepts animés élaborés, les variantes de la pioche sont devenues des symboles de statut social très convoités au sein de la communauté Fortnite.

Mon verdict : la pioche doit sa renommée au fait d’avoir transformé un simple outil en une icône créative et élégante qui définit le gameplay et la culture de Fortnite.

Témoignages d’utilisateurs "On ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ winter-moon-wolf ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je me souviens que la première fois que j'y ai joué, je pensais que la pioche était un objet capable de tuer d'un seul coup.

14. Marteau Mjolnir [Marvel Rivals]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition Les Avengers : Les Super-héros (action-aventure) Année 1979 Créateur Atari Type Marteau magique

Mjolnir, le marteau légendaire brandi par Thor dans Marvel Rivals, transpose à la perfection l’arme emblématique du dieu du tonnerre dans le contexte d’un jeu de tir compétitif mettant en scène des héros. Il s’agit d’un outil polyvalent qui permet aux joueurs de contrôler le champ de bataille grâce à des coups de foudre, à la restriction d’accès à certaines zones et à de puissantes capacités de contrôle des foules. Cette recréation numérique restitue parfaitement le poids et la puissance de cette arme mythologique.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, ils peuvent débloquer des variantes esthétiques et des effets pour Mjolnir à l’aide de Lattice. Pour ceux qui souhaitent embellir leur expérience de jeu avec Thor, apprendre à obtenir efficacement du Lattice peut vous aider à débloquer les variantes de marteau les plus impressionnantes disponibles.

Mon verdict : Mjolnir mérite pleinement sa place, car il permet aux joueurs de ressentir la puissance de Thor tout en contrôlant le champ de bataille. Son mélange de force, d’attaques de foudre et d’effets spectaculaires en fait une arme mémorable dans Marvel Rivals.

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Témoignages d’utilisateurs Eklipse-gg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 N'est-ce pas ? Ses animations sont exceptionnelles. J'adore ce « THWACK » si satisfaisant quand il abat Mjolnir.

15. Hache du Léviathan [God of War]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Première apparition God of War (jeu d’action-aventure, hack and slash) Année 2018 Créateur Santa Monica Studio Genre Hache magique

La hache Léviathan, présente dans ce jeu de rôle incontournable, incarne l’une des réinterprétations d’arme les plus réussies de l’histoire du jeu vidéo. Lors du reboot de God of War en 2018, Kratos a troqué ses emblématiques Lames du Chaos contre cette hache magique d’inspiration nordique, dotée de pouvoirs de givre et d’une capacité de rappel clairement inspirée du Mjolnir de Thor. Ce qui aurait pu être un changement controversé est au contraire devenu l’une des mécaniques de combat les plus satisfaisantes du jeu vidéo, qui a été encore davantage développée dans God of War Ragnarök.

Ce qui a élevé la hache du Léviathan au-delà du simple statut d’arme « cool », c’est son importance narrative. Forgée par Brok et Sindri pour Faye, l’épouse de Kratos, cette hache revêt une charge émotionnelle tout au long de l’histoire. Elle devient un pont entre le passé violent de Kratos et sa quête d’une existence plus pleine de sens.

Mon verdict : La hache du Léviathan se distingue en alliant des combats passionnants à une histoire profonde. Ses pouvoirs de givre, sa capacité de rappel et son lien avec la famille de Kratos en font une arme à la fois puissante et pleine de sens.

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Témoignages d'utilisateurs ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La hache est géniale dans ce jeu. Mais l'utiliser dans la trilogie originale serait vraiment pénible. therdre2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je me disais à quel point ce serait génial de jouer à un jeu Star Wars proposant des combats au sabre laser similaires à ceux où l'on manie la hache.

Comment obtenir des armes dans les jeux vidéo ?

Nous aimons tous ce moment où l’on s’exclame « OUI ! » lorsqu’on met la main sur une superbe nouvelle arme dans un jeu, n’est-ce pas ? Mais vous êtes-vous déjà demandé de quelles différentes manières les jeux parviennent réellement à mettre ces armes entre nos mains ? Il s’avère que les développeurs de jeux ont recours à toute une série d’astuces. Passons en revue les plus courantes :

Méthode Description Exemples Récompenses d'exploration Armes cachées dans des zones secrètes La Légende de Zelda, Metroid Achats dans le jeu Achat d’armes auprès de marchands avec la monnaie gagnée The Witcher 3, World of Warcraft Fabrication et collecte Fabrication d'armes à partir de matériaux récoltés Minecraft, Monster Hunter World Progression de niveau Débloquer des armes à mesure que vous gagnez de l'XP Mode multijoueur de Call of Duty Récompenses de quêtes Obtenir des armes uniques en accomplissant des missions Cyberpunk 2077, Elden Ring Butin aléatoire Armes aux caractéristiques aléatoires provenant d’ennemis vaincus Destiny 2, Borderlands Pass de saison/Pass de combat Armes exclusives et disponibles pour une durée limitée via un système de récompenses par paliers Fortnite, Call of Duty : Warzone

Chaque méthode offre aux joueurs un moyen unique d’enrichir leur arsenal.

Qu'il s'agisse d'un butin chanceux, d'une récompense durement gagnée ou d'un chef-d'œuvre d'artisanat, chaque arme ajoute sa petite histoire à votre aventure dans le jeu.

Foire aux questions

Pourquoi les jeux mettant en scène des armes à feu sont-ils si populaires ?

Soyons honnêtes : les jeux de tir sont tout simplement amusants. Il y a quelque chose de très gratifiant dans l’action rapide, les effets sonores puissants et les graphismes spectaculaires qui accompagnent le fait d’appuyer sur la gâchette. De plus, ils sont faciles à prendre en main mais difficiles à maîtriser, ce qui vous incite à y revenir pour cette sensation de « encore une partie ».

Quelle est l’arme de jeu vidéo la plus populaire ?

L’épée d’énergie de Halo est sans doute l’arme de jeu vidéo la plus populaire en termes de notoriété. Son design unique et sa capacité à tuer d’un seul coup en font une icône du jeu vidéo : elle est élégante, lumineuse et tout simplement mortelle.

Quel jeu propose le plus d’armes à feu ?

Cette palme revient à Borderlands 3. Grâce à son système de génération procédurale débridé, il propose plus d’un milliard d’armes possibles. Vous y trouverez des armes qui tirent sur d’autres armes, des armes qui explosent lorsque vous les rechargez, des armes dotées de jambes… C’est en somme le rêve fou de tout amateur de jeux de tir à butin.