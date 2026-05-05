15 najbardziej kultowych broni z gier wideo, które wciąż uwielbiamy w 2026 roku

Od pierwszego pikselowego zamachu mieczem po wybuchowy chaos współczesnej wojny – większość kultowych broni z gier wideo przekształciła się z prostych narzędzi zniszczenia w ikony kultury gier. Te legendarne bronie to coś więcej niż tylko przedmioty do posługiwania się nimi – stanowią serce naszych cyfrowych przygód, klucz do niezapomnianych chwil oraz ucieleśnienie niektórych z najbardziej lubianych postaci w świecie gier.

W tym artykule przedstawimy ranking najbardziej kultowych broni z gier, które ukształtowały sposób, w jaki gramy, stworzyły nowe mechaniki rozgrywki i często wykroczyły poza ekran, stając się legendami popkultury.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem, który pamięta, kiedy po raz pierwszy użył Miecza Mistrza, czy też nowym graczem ciekawym najsłynniejszych broni w grach, ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie. Dołącz do mnie, abyśmy wspólnie uczcili te legendarne narzędzia, które na zawsze zmieniły świat gier.

Nasze najlepsze propozycje najbardziej legendarnych broni z gier wideo

Co sprawia, że broń w grze wideo staje się naprawdę kultowa? To coś więcej niż tylko moc czy wygląd – chodzi o tworzenie niezapomnianych chwil, definiowanie postaci, a czasem nawet rewolucjonizowanie rozgrywki.

To tylko niewielki wycinek legendarnego arsenału, który zebraliśmy. Gotowi, by dowiedzieć się, jakie inne bronie znalazły się na naszej liście? Przewińcie dalej, aby zapoznać się ze szczegółowymi opisami każdej z tych kultowych broni oraz niezapomnianymi momentami z gier, które stworzyły na przestrzeni lat.

15 najbardziej kultowych broni z gier wideo, których musisz spróbować

Niektóre bronie z gier wideo nie tylko zadają obrażenia. Zmieniają one sposób gry i sprawiają, że rozgrywka staje się bardziej ekscytująca. Na tej liście wybrałem najsłynniejsze bronie, które wywarły ogromny wpływ na graczy, trafiając zarówno do wieloletnich fanów, jak i nowicjuszy ciekawych najbardziej zapadających w pamięć elementów wyposażenia w świecie gier.

Broń ta nie służy wyłącznie do walki czy przetrwania; symbolizuje ulubionych bohaterów, epickie bitwy i związane z nimi historie. Każda z nich wyróżnia się wyglądem, mocami i momentami, które stworzyła, dzięki czemu jest czymś więcej niż tylko bronią – to kawałek historii gier.

1. Ukryte ostrze [Assassin’s Creed]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Assassin’s Creed (gra akcji-przygodowa, skradanka) Rok 2007 Twórca Ubisoft Rodzaj Broń do walki wręcz, ukryte ostrze

Ukryte ostrze to coś więcej niż tylko moja ulubiona broń z gier wideo – to symbol niektórych z najbardziej znanych gier z serii Assassin’s Creed. To genialne, chowane ostrze montowane na nadgarstku pozwala zabójcom wykonywać swoje charakterystyczne zabójstwa z ukrycia z zabójczą precyzją. To, co sprawia, że ta broń jest tak kultowa, to fakt, że uosabia ona podstawową filozofię serii: atakowanie z cienia z wyrachowaną precyzją, a nie przy użyciu brutalnej siły.

Od momentu pojawienia się w pierwszej części serii „Assassin’s Creed” Ukryte Ostrze ewoluowało na przestrzeni wieków, przechodząc kolejne zmiany – od prostej konstrukcji Altaïra, przez ulepszenia mechaniczne wprowadzone przez Ezio, aż po najnowsze tytuły. Rytuał wysuwania ostrza przed zabiciem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych gestów w historii gier.

Nasza ocena: Ukryte ostrze jest wyjątkowe, ponieważ uosabia istotę serii Assassin’s Creed: atakowanie z cienia. Jego efektowny wygląd, rola w fabule oraz słynne zabójstwa z ukrycia sprawiają, że jest to jedna z najbardziej kultowych broni w historii gier.

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Opinie użytkowników The_Powers ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Odkrywanie tajnych kontrataków z ukrytym ostrzem w grze AC1 sprawiało mi ogromną satysfakcję, a ich wykonywanie było świetną zabawą. imaginary92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Właśnie ponownie gram w AC1 i strasznie lubię wykonywać kontrataki za pomocą ukrytego ostrza. Altair wygląda dzięki nim o wiele bardziej hardkorowo

2. BFG9000 [DOOM]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się DOOM (strzelanka pierwszoosobowa) Rok 1993 Twórca id Software Typ Karabin energetyczny

BFG9000 to najlepsza odpowiedź świata gier na pytanie: „A co, gdybyśmy stworzyli broń, która byłaby po prostu absurdalna?”. Ta potężna broń energetyczna z jednej z najbardziej kultowych gier FPS niszczy demony już od 1993 roku, a sama jej nazwa mówi wszystko o jej charakterze. To, co sprawia, że BFG jest tak legendarny, to nie tylko jego surowa moc, ale także to, jak odzwierciedla przesadzone podejście DOOM-a do walki.

Znalezienie BFG na poziomie było jak odkrycie broni ostatecznej – nagrody, która pozwalała odwrócić losy walki nawet z najbardziej przerażającymi hordami demonów. W najnowszych odsłonach DOOM-a BFG zachowało swój status szczytowego osiągnięcia w dziedzinie technologii zabijania demonów.

Nasza ocena: BFG9000 wyróżnia się, ponieważ jest największą i najpotężniejszą bronią w DOOM. Jego szalona moc, niezapomniana nazwa oraz rola jako najwyższej nagrody sprawiają, że jest symbolem szalonej i wybuchowej akcji tej serii.

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Opinie użytkowników thewholeprogram ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BFG to bez wątpienia najbardziej kultowa broń. To wyjątkowy karabin stworzony specjalnie na potrzeby tej serii, o którym słyszeli nawet ci, którzy nigdy nie grali w „Doom”, gdy tylko pojawia się wzmianka o nim. Chad-Owen ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Z punktu widzenia szerokiej publiczności: film „BFG”. Wyróżnia się zwięzłym skrótem („BFG” po prostu fajnie się wymawia)… i zawiera kultową scenę wielkiej, zielonej eksplozji.

3. Miecz Bustera [Final Fantasy]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Final Fantasy VII (gra RPG) Rok 1997 Twórca Square Rodzaj Miecz

Niewiarygodnie wielki miecz Buster Sword, którym posługuje się Cloud Strife, jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną bronią w historii gier JRPG. Pochodząca z ekscytujących gier z serii „Final Fantasy” ta potężna broń przeczy zarówno prawom fizyki, jak i praktycznym zasadom walki, a mimo to stała się jednym z najtrwalszych symboli świata gier. Niesamowite proporcje miecza są doskonałym przykładem przesadzonej estetyki, z której słyną gry JRPG.

To, co wyniosło Buster Sword ponad status zwykłej broni, to jego emocjonalne znaczenie dla fabuły. Jak się dowiedzieliśmy, pierwotnie należał on do Zacka, ale stał się symbolem odziedziczonego dziedzictwa. Dzięki remake’owi „Final Fantasy VII”” nowe pokolenie może teraz doświadczyć wagi tego kultowego miecza we własnych rękach.

Nasza ocena: Buster Sword wyróżnia się, ponieważ jest nie tylko przyciągającą wzrok bronią, ale także potężnym elementem fabuły. Jego potężna konstrukcja sprawia, że jest natychmiast rozpoznawalny, a rola, jaką odgrywa w podróży Clouda, nadaje mu trwałe znaczenie.

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Opinie użytkowników MidevilChaos ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ten miecz jest po prostu TAK kultowy. Nadal go używam po około 70 godzinach gry. StanTheRebel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Osobiście mam słabość do oryginalnego miecza Buster Sword. Jest prosty i kultowy.

4. Lancer [Gears of War]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Gears of War (strzelanka z perspektywy trzeciej osoby) Rok 2006 Twórca Epic Games Rodzaj Karabin szturmowy i piła łańcuchowa

Karabin szturmowy Lancer z oszałamiającej gry TPS „Gears of War” dał odpowiedź na pytanie, o którym nikt nie wiedział, że wymaga odpowiedzi: „A co by było, gdybyśmy zamontowali piłę łańcuchową na karabinie?”. To brutalne połączenie stworzyło jedną z najbardziej satysfakcjonujących broni w historii gier. Lancer to nie tylko broń – to manifest przytłaczającej, przesadzonej natury świata Gears.

To, co sprawia, że Lancer jest naprawdę wyjątkowy, to bagnet w postaci piły łańcuchowej, który pozwala graczom wykonywać jedne z najbardziej makabrycznych ruchów egzekucyjnych w historii gier. Odgłos rozkręcającej się piły łańcuchowej natychmiast budował napięcie w rozgrywkach wieloosobowych w Gears of War 5.

Nasza ocena: Lancer zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ jest zarówno potężny, jak i niezapomniany. Połączenie karabinu i piły łańcuchowej sprawia, że walka jest ekscytująca, a broń ta idealnie pasuje do surowego, intensywnego świata Gears of War.

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Opinie użytkowników Created2Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Lancer z gry „Gears of War 3” to zdecydowanie mój ulubiony karabin. Uwielbiam, kiedy z niego strzelam – ten dźwięk, ten wygląd, a także moment, kiedy aktywuję przeładowanie. Kule są niesamowite, gdy strzelam z niego podczas aktywnego przeładowania. No i ten dźwięk. YourFellowMiguelo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jedna z najbardziej kultowych broni w historii gier.

5. Ostrza Chaosu [God of War]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się God of War (gra akcji-przygodowa, typu hack and slash) Rok 2005 Twórca Santa Monica Studio Typ Źłotne miecze

Ostrza Chaosu w tej brutalnej grze fabularnej są fizycznym ucieleśnieniem mrocznej przeszłości Kratosa. Te bliźniacze ostrza przymocowane do łańcuchów, które na zawsze wżarły się w ramiona Kratosa, symbolizują zarówno jego boską moc, jak i wieczną niewolę wobec jego burzliwej historii. Unikalna konstrukcja łańcuchowych ostrzy pozwala na wykonywanie zamachów, które definiują walkę w serii „God of War”.

To, co sprawia, że broń ta jest naprawdę kultowa, to sposób, w jaki ewoluowała wraz z samym Kratosem. Od narzędzi ślepej furii w oryginalnej trylogii do broni używanej z precyzją w najnowszej odsłonie serii „God of War”.

Nasza ocena: Ostrza Chaosu zasługują na miejsce na tej liście, ponieważ są równie niezapomniane jak postać, która nimi włada. Ich wygląd, moc i związek z historią Kratosa sprawiają, że każda bitwa jest intensywna i osobista.

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Opinie użytkowników Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Moim ulubionym przedmiotem są zdecydowanie Ostrza Chaosu. W 2018 roku nie podobały mi się one zbytnio i zamiast nich po prostu używałem topora, ale wydawały się o wiele lepsze… Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jestem wielkim fanem „Blades of Chaos”… Unikałem wszelkich spoilerów z 2018 roku i byłem niesamowicie podekscytowany, kiedy serial powrócił.

6. Miecz energetyczny [Halo]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Halo: Combat Evolved (strzelanka pierwszoosobowa, strategia czasu rzeczywistego, strzelanka typu twin-stick) Rok 2001 Twórca Bungie, Xbox Game Studios Rodzaj Broń do walki wręcz wykorzystująca energię

Miecz energetyczny uosabia wszystko, co sprawiało, że walka w serii Halo była wyjątkowa. Ta elegancka broń elitarnych żołnierzy Przymierza jest zarówno piękna, jak i przerażająca, a jej świecące na niebiesko ostrza plazmowe tworzą charakterystyczny kształt, który stał się synonimem najlepszych gier z serii Halo. Podczas gdy większość gier science fiction skupia się na futurystycznej broni palnej, miecz energetyczny z serii Halo wprowadził do rozgrywki emocjonujący element walki wręcz.

W trybie wieloosobowym niewiele doświadczeń w grach dorównuje szybkiej ekscytacji związanej z aktywacją aktywnego kamuflażu, śledzeniem przeciwnika i wykonaniem tego jednego, zabójczego pchnięcia mieczem. Charakterystyczny dźwięk aktywacji i niebieska poświata do dziś wywołują we mnie dreszczyk emocji związany z meczami w Halo 5: Strażnicy.

Nasza ocena: Miecz energetyczny zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ zmienia sposób walki. Jego szybkie ataki w zwarciu oraz efektowny wygląd sprawiają, że bitwy są ekscytujące i intensywne, a ponadto jest to jedna z najbardziej zapadających w pamięć broni w serii Halo.

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Opinie użytkowników Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uwielbiam miecz H2. … możliwość noszenia go w tylnej kieszeni, sięgnięcia po niego i natychmiastowego wykonania ciosu zadającego śmiertelny cios daje ogromną satysfakcję. Anonymous user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Miecz energetyczny z gry „Halo 2” jest najbardziej „zepsuty”, więc to mój ulubiony.

7. Gravity Gun [Half-Life 2]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Half-Life 2

(strzelanka pierwszoosobowa) Rok 2004 Twórca Valve Typ Manipulator fizyczny

Manipulator pola energii punktu zerowego – lepiej znany jako Gravity Gun – zrewolucjonizował sposób, w jaki gracze wchodzą w interakcję ze środowiskami gier wideo. Ta innowacyjna broń, pochodząca z jednej z najwspanialszych gier komputerowych wszech czasów, łączyła jednak w sobie zarówno niszczycielskie właściwości bojowe, jak i rozgrywkę opartą na fizyce, co miało wpływ na projektowanie gier przez wiele lat.

W przeciwieństwie do tradycyjnej broni, Gravity Gun pozwalał graczom manipulować otoczeniem, zamieniając zwykłe przedmioty w śmiercionośne pociski.

To, co sprawiło, że stała się ulubioną bronią fanów, to fakt, że nagradzała kreatywność. Nagle toaleta, ostrze piły, a nawet zwykła puszka stawały się narzędziami do rozwiązywania zagadek i pokonywania wrogów.

Nasza ocena: Gravity Gun zasługuje na miejsce wśród najlepszych broni, ponieważ pozwala graczom sprytnie wykorzystywać otoczenie. Połączenie walki i rozwiązywania zagadek sprawia, że gra wydaje się świeża i pomysłowa.

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Opinie użytkowników Deimenried ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ponieważ jest to gra wielofunkcyjna i zaprezentowała silnik fizyczny, który w tamtym czasie był po prostu przełomowy. Cruisin134 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Kiedy po raz pierwszy zagrałem w tę grę, byłem pod ogromnym wrażeniem fizyki… Gravity Gun sprawiło, że gra stała się dla mnie o wiele bardziej interesująca. Na przykład: „Czy uda mi się zabić zombie filiżanką?”.

8. Portal Gun [Portal]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Portal (gra logiczno-platformowa) Rok 2007 Twórca Valve Typ Manipulator przestrzenny

Ręczne urządzenie portalowe firmy Aperture Science – zwane po prostu „Portal Gun” – to nie tyle broń, co raczej rewolucja w mechanice rozgrywki. To genialne urządzenie tworzy połączone przejścia, które umożliwiają natychmiastowe przemieszczanie się między dwoma punktami w przestrzeni, całkowicie zmieniając sposób, w jaki gracze poruszają się po środowiskach gry. To eleganckie, białe urządzenie z niebieskimi i pomarańczowymi akcentami sprawiło, że „Portal” stał się jedną z najtrudniejszych gier logicznych, jakie można znaleźć!

To, co sprawia, że pistolet portalowy jest tak genialny, to sposób, w jaki tworzy niezwykle złożone łamigłówki w oparciu o prostą zasadę. Ten pistolet nie zabija ani nie niszczy – otwiera nowe możliwości. Gracze muszą na nowo przemyśleć zasady fizyki, pęd i wszystkie relacje przestrzenne, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Nasza ocena: Portal Gun wyróżnia się na tej liście, ponieważ zmienia sposób myślenia o ruchu i zagadkach. Jego sprytna konstrukcja sprawia, że gracze czują się mądrzy, rozwiązując wyzwania i odkrywając nowe sposoby gry.

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Opinie użytkowników PixelHero77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wykorzystywanie pistoletu portalowego do rozwiązywania zagadek było oszałamiające. Dzięki temu „Portal” stał się jedną z najbardziej kreatywnych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Broń portalowa jest niesamowicie fajna i naprawdę sprawia, że zaczynasz patrzeć na poziomy z zupełnie innej perspektywy. To naprawdę sprytny pomysł.

9. Miecz Mistrza [Legenda o Zeldzie]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze wydanie Legenda o Zeldzie: A Link to the Past (gra akcji-przygodowa) Rok 1991 Twórca Nintendo Rodzaj Magiczny miecz

Miecz Mistrza jest fizycznym ucieleśnieniem podróży bohatera w serii Legenda o Zeldzie. Ten legendarny miecz , często nazywany „Ostrzem Zniszczenia Zła”, może być dzierżony wyłącznie przez wybranego bohatera i stanowi najwyższy symbol odwagi oraz przeznaczenia. Jego niebieska rękojeść z charakterystycznym emblematem Triforce stała się nieodłącznym elementem serii.

Chwila wyciągnięcia Miecza Mistrzowskiego z piedestału stała się jedną z najbardziej kultowych scen w historii gier, powtarzaną w wielu pamiętnych tytułach z serii Zelda, aż po grę „The Legenda o Zeldzie: Łzy Królestwa”. Znaczenie miecza wykracza poza walkę i często stanowi klucz do dalszego postępu w grze.

Nasza ocena: Miecz Mistrza zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ symbolizuje odwagę i bohaterstwo. Posługiwanie się nim sprawia wrażenie wcielenia się w rolę prawdziwego bohatera, dzięki czemu każda przygoda w świecie Zeldy staje się niezapomniana.

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Opinie użytkowników NoGoodFrFr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Miecz Mistrza to najpotężniejszy przedmiot w serii „Zelda”. gamerkid42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Myślę, że moją ulubioną bronią jest miecz mieszkańców lasu… Master Sword po ukończeniu Prób. Po prostu świetnie się nim biegnie…

10. Keyblade [Kingdom Hearts]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Kingdom Hearts

(gra RPG akcji) Rok 2002 Twórca Square Enix, Disney Rodzaj Magiczny miecz

Keyblade jest prawdopodobnie najbardziej dosłownym przykładem broni, która stanowi jednocześnie kluczowy element rozgrywki. Ta magiczna broń z serii Kingdom Hearts służy zarówno jako główne narzędzie bojowe Sory, jak i element fabularny, który pozwala mu odblokowywać serca i światy. Jej unikalna konstrukcja, będąca połączeniem klucza i miecza, doskonale uosabia połączenie magicznych światów Disneya i dramaturgii serii Final Fantasy w fenomenalnej grze JRPG.

To, co sprawia, że Keyblade jest szczególnie lubiany, to jego zdolność do zmiany postaci. W całej serii gracze zbierają dziesiątki Keyblade’ów, a najnowsza część, „Kingdom Hearts III”, zawiera 24 różne warianty inspirowane różnymi światami Disneya.

Nasza ocena: Keyblade wyróżnia się tym, że jest czymś więcej niż tylko mieczem – stanowi część samej przygody. Jego magiczne zdolności i zmieniające się formy sprawiają, że rozgrywka jest ekscytująca i zapada w pamięć.

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Opinie użytkowników AzzuenWoffie46 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Odkąd po raz pierwszy zagrałem w KH1, zawsze uwielbiałem postać Oathkeepera – zarówno ze względu na jej wygląd, jak i znaczenie w fabule. Podobają mi się nawet efekty trafień w walce (dźwiękowe i wizualne). Eddy_west_side ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli chodzi wyłącznie o KH1, moim ulubionym Keyblade’em jest Oathkeeper. … bardziej podoba mi się jego elegancki, anielski wygląd.

11. Fat Man [Fallout]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Fallout 3

(gra akcji RPG) Rok 2008 Twórca Bethesda Rodzaj Wyrzutnia rakiet

Wyrzutnia mini-bomb atomowych „Fat Man” z serii gier Fallout, charakteryzującej się ponurym humorem, doprowadza postapokaliptyczną przesadę do logicznej skrajności: przenośna wyrzutnia broni jądrowej. Ta absurdalna, a jednocześnie dziwnie trafna broń doskonale uosabia czarny humor serii Fallout oraz jej retrofuturystyczną estetykę. Zwłaszcza na pustkowiach Fallouta 4 – czy może być coś bardziej ironicznego niż rozwiązywanie problemów za pomocą jeszcze większej liczby bomb atomowych?

Spektakularna, przesadna siła rażenia „Fat Mana” sprawia, że wszyscy bez wyjątku uwielbiają tę broń. Wystrzelenie tego potwora tworzy miniaturową chmurę grzybową, wraz z opadem radioaktywnym i niszczycielskimi zniszczeniami obszarowymi. Niewiele momentów w grach dorównuje obserwowaniu, jak ta chmura grzybowa unosi się w powietrze z bezpiecznej odległości.

Nasza ocena: Fat Man wyróżnia się swoją przesadną mocą i zabawnym stylem, dzięki czemu każdy wystrzał staje się naprawdę niezapomnianym momentem w grze.

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Opinie użytkowników DriverJoe ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Fat Man” to broń niesamowita pod względem koncepcji i prezentuje się wspaniale, gdy wykorzystuje się ją w odpowiedniej sytuacji. Dank-Boi-Official ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Kiedy zdobędziesz „Fat Mana”, zniszczysz wszystko, co tylko zobaczysz. Używaj „Fat Mana” wyłącznie przeciwko deathclawom, chyba że masz wystarczająco dużo mini-bomb atomowych, by starczyły ci na całe życie.

12. Pistolet laserowy [Call of Duty: Zombies]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Call of Duty: World at War (strzelanka pierwszoosobowa) Rok 2008 Twórca Treyarch Rodzaj Pistolet plazmowy

Chociaż broń ta pojawiała się w wielu grach z serii Call of Duty, ta niezwykła broń o nazwie „Ray Gun” pojawiła się po raz pierwszy w trybie Nazi Zombies w gra „Call of Duty: World at War”, natychmiast stając się najbardziej pożądaną bronią w całym trybie Zombies. Tym, co wyróżnia Ray Gun w serii skupiającej się głównie na realistycznej broni palnej, jest jej futurystyczny wygląd oraz niszczycielska siła rażenia obszarowego.

Dla niezliczonych graczy wyjęcie Ray Gun z pudełka w późniejszych rundach stało się momentem ratującym życie, który mógł zamienić pewną porażkę w zwycięstwo.

To, co ugruntowało jego legendarny status, to idealna równowaga między mocą a rzadkością, w połączeniu z kultowymi zielonymi pociskami i niezapomnianym dźwiękiem ładowania. Gdy już nauczysz się, jak zdobywać punkty CoD w najnowszych odsłonach serii, które pozwalają na zakup fantazyjnych skórek do broni, nic nie dorówna czystej radości z losowego zdobycia oryginalnego Ray Gun – to dreszczyk emocji, który przetrwał wiele tytułów z serii Call of Duty, pozostając ostatecznym symbolem oldschoolowego prestiżu.

Nasza ocena: Ray Gun wyróżnia się potężnymi strzałami, kultowym wyglądem i emocjami, jakie wywołuje, co czyni go jedną z najbardziej zapadających w pamięć i ekscytujących broni w trybie Zombies.

Opinie użytkowników shrimpmaster0982 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ray Gun pojawiał się w każdej grze studia Treyarch od czasów „WaW” i jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów całej serii CoD. derekbozy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gram w „Zombies” od lat… Pamiętam to podekscytowanie, gdy wyciągałem tę kartę z tajemniczego pudełka, i jak bardzo zmieniała ona przebieg gry, zwłaszcza w późniejszych rundach.

13. Kilof [Fortnite]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Fortnite (gra typu survival, battle royale, sandbox) Rok 2017 Twórca Epic Games Typ Narzędzie do zbierania

Skromne kilof może wydawać się dziwnym wyborem na liście kultowych broni, ale to narzędzie do zbierania surowców stało się symbolem rewolucyjnej mechaniki budowania w grze „Fortnite”. Każdy gracz zaczyna z tym prostym narzędziem, używając go do zbierania materiałów potrzebnych do wznoszenia konstrukcji obronnych i poruszania się po mapie.

To, co sprawia, że kilof jest tak znaczący, to fakt, że z narzędzia przekształcił się w jeden z najbardziej pożądanych elementów kosmetycznych , które gracze „Fortnite” mogą nabywać za V-bucks.

Epic Games w genialny sposób przekształciło ten podstawowy przedmiot w płótno dla kreatywności i osobistej ekspresji. Od prostych wzorów po wyszukane animowane projekty – warianty kilofa stały się pożądanymi symbolami statusu w społeczności Fortnite.

Nasza ocena: Kilof zasłużył na swoją sławę, przekształcając się z prostego narzędzia w kreatywną i stylową ikonę, która definiuje rozgrywkę i kulturę Fortnite.

Opinie użytkowników "Kilof ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ winter-moon-wolf ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pamiętam, że kiedy grałem po raz pierwszy, myślałem, że kilof to przedmiot, który zabija jednym uderzeniem.

14. Młot Mjolnir [Marvel Rivals]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się Avengers: Superbohaterowie (gra akcji i przygodowa) Rok 1979 Twórca Atari Rodzaj Magiczny młot

Mjolnir, legendarny młot, którym posługuje się Thor w grze Marvel Rivals, doskonale przenosi kultową broń boga piorunów w kontekst konkurencyjnej strzelanki bohaterów. Jest to wszechstronne narzędzie, które pozwala graczom kontrolować pole bitwy za pomocą uderzeń piorunów, blokowania dostępu do obszarów oraz potężnych umiejętności kontroli tłumu. Cyfrowa rekonstrukcja oddaje ciężar i moc tej mitologicznej broni.

W miarę postępów w grze gracze mogą odblokowywać warianty kosmetyczne i efekty dla Mjolnira za pomocą Lattice. Dla tych, którzy chcą uatrakcyjnić swoją rozgrywkę jako Thor, nauka efektywnego zdobywania Lattice pomoże odblokować najbardziej imponujące dostępne warianty młota.

Nasza ocena: Mjolnir zasługuje na swoje miejsce, ponieważ pozwala graczom poczuć potęgę Thora podczas kontrolowania pola bitwy. Połączenie siły, ataków błyskawic i efektownych efektów sprawia, że jest to broń, która zapada w pamięć w grze „Marvel Rivals”.

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Opinie użytkowników Eklipse-gg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Prawda? Jego animacje są na najwyższym poziomie. Uwielbiam to satysfakcjonujące „THWACK”, kiedy uderza Mjolnirem.

15. Topór Lewiatana [God of War]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pierwsze pojawienie się God of War (gra akcji-przygodowa, typu hack and slash) Rok 2018 Twórca Santa Monica Studio Rodzaj Magiczny topór

Topór Lewiatana w tej grze RPG, w którą koniecznie trzeba zagrać, stanowi jeden z najbardziej udanych przykładów przeprojektowania broni w historii gier. Kiedy w 2018 roku seria „God of War” została zrestartowana, Kratos zamienił swoje kultowe Ostrza Chaosu na ten inspirowany mitologią nordycką magiczny topór, wyposażony w moce mrozu oraz zdolność przywołania, wyraźnie inspirowaną młotem Thora – Mjolnirem. To, co mogło być kontrowersyjną zmianą, stało się jedną z najbardziej satysfakcjonujących mechanik walki w historii gier, która została jeszcze bardziej rozbudowana w grze „God of War: Ragnarök””.

To, co sprawiło, że topór Lewiatana stał się czymś więcej niż tylko kolejną fajną bronią, to jego znaczenie fabularne. Wykonany przez Broka i Sindriego dla żony Kratosa, Faye, topór ten ma ogromne znaczenie emocjonalne w całej historii. Staje się pomostem między brutalną przeszłością Kratosa a jego próbą prowadzenia bardziej świadomego życia.

Nasza ocena: Topór Lewiatana wyróżnia się połączeniem ekscytującej walki z głęboką fabułą. Jego mroźne moce, zdolność przywołania oraz powiązanie z rodziną Kratosa sprawiają, że jest to broń, która wydaje się zarówno potężna, jak i znacząca.

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Opinie użytkowników ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Siekiera świetnie sprawdza się w tej grze. Ale używanie jej w oryginalnej trylogii byłoby strasznie irytujące. therdre2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Zastanawiałem się, jak niesamowite byłoby zagrać w grę z serii „Gwiezdne Wojny”, w której walka mieczami świetlnymi przypominałaby rozgrywkę z toporem.

Jak zdobywać broń w grach wideo?

Wszyscy uwielbiamy tę chwilę, kiedy w grze udaje nam się zdobyć nową, super broń, prawda? Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, na jakie różne sposoby twórcy gier faktycznie dostarczają nam tę broń? Okazuje się, że istnieje cała masa sztuczek, z których korzystają twórcy gier. Przyjrzyjmy się najczęstszym z nich:

Metoda Opis Przykłady Nagrody za eksplorację Ukryta broń w tajnych obszarach „Legenda o Zeldzie”, „Metroid” Zakupy w grze Kupowanie broni od sprzedawców za zarobioną walutę Wiedźmin 3, World of Warcraft Tworzenie i zbieranie Tworzenie broni z zebranych materiałów Minecraft, Monster Hunter World Postępy na kolejnych poziomach Odblokowywanie broni w miarę zdobywania XP Tryb wieloosobowy w Call of Duty Nagrody za zadania Zdobywanie unikalnej broni poprzez wykonywanie misji Cyberpunk 2077, Elden Ring Losowe łupy Broń o losowych parametrach po pokonaniu przeciwników Destiny 2, Borderlands Sezony/karty bitewne Ekskluzywna, dostępna przez ograniczony czas broń w ramach wielopoziomowych nagród Fortnite, Call of Duty: Warzone

Każda z tych metod oferuje graczom unikalny sposób na wzbogacenie swojego arsenału.

Niezależnie od tego, czy była to szczęśliwa zdobycz, ciężko wypracowana nagroda, czy też arcydzieło rzemiosła, każda broń wnosi do twojej przygody w grze swoją własną, małą historię.

Często zadawane pytania

Dlaczego gry z bronią palną są tak popularne?

Spójrzmy prawdzie w oczy – strzelanki są po prostu fajne. Szybka akcja, głośne efekty dźwiękowe i efektowne efekty wizualne towarzyszące naciśnięciu spustu dają ogromną satysfakcję. Poza tym łatwo się w nie wciągnąć, ale trudno je opanować do perfekcji, co sprawia, że gracz wraca do nich, kierowany pragnieniem rozegrania „jeszcze jednego meczu”.

Jaka jest najpopularniejsza broń w grach wideo?

Miecz energetyczny z gry „Halo” jest prawdopodobnie najpopularniejszą bronią w grach wideo, jeśli chodzi o rozpoznawalność. Jego unikalny wygląd i zdolność do zabijania jednym uderzeniem sprawiają, że stał się ikoną gier – jest elegancki, świecący i po prostu zabójczy.

W której grze jest najwięcej broni?

Tytuł ten należy do Borderlands 3. Dzięki niesamowitemu systemowi generowania proceduralnego gra oferuje ponad miliard możliwych rodzajów broni. Są tu pistolety, które strzelają innymi pistoletami, pistolety, które eksplodują podczas przeładowywania, pistolety z nogami… to po prostu szalony sen każdego fana strzelanek z łupami.