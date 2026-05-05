I 10 migliori giochi di Zelda in classifica – Titoli da non perdere
Mettiamo in chiaro una cosa: The Legend of Zelda è una delle migliori serie di videogiochi di tutti i tempi. Ma cosa la rende così indimenticabile? È forse la narrazione epica di Nintendo? La musica iconica e lo stile grafico? O magari è quella sensazione di meraviglia che provi mentre esplori terre magiche, risolvi enigmi e salvi il mondo (ancora una volta)? Onestamente, è tutto questo e molto altro ancora.
Ogni gioco di Zelda ti porta in un mondo che già conosci e ami: villaggi tranquilli, dungeon nascosti, melodie magiche e, ovviamente, il nostro eroe, Link. Con così tanti titoli usciti in quasi quattro decenni, è difficile dire quale sia il migliore. Per me, tutto è iniziato con *Ocarina of Time* su Nintendo 64, ma è ancora il migliore in assoluto? Dopo tanti anni passati a esplorare Hyrule, ho messo insieme questa guida per aiutarti a trovare la tua prossima avventura di Zelda.
Se sei nuovo alla serie, allacciati le cinture. Non importa da dove inizi, capirai presto perché Zelda è considerata la serie di avventure per eccellenza. Tuffiamoci nell’avventura!
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Le nostre scelte migliori per The Legend of Zelda
Cominciamo con una rapida panoramica dei titoli assolutamente imperdibili! Questi giochi rappresentano l’apice della serie e dimostrano perché The Legend of Zelda rimane il punto di riferimento per i giochi d’azione-avventura.
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Breath of the Wild 2017Un capolavoro rivoluzionario in open world dove ogni montagna può essere scalata e ogni sentiero porta all’avventura. Vivi la vera libertà in un Hyrule realizzato con cura.
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Echoes of Wisdom 2024Un mix magistrale di tradizione e innovazione. Scatena la magia antica e scopri come le tue scelte si ripercuotono sull’Hyrule del passato e del presente.
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Link's Awakening 2019I sogni prendono vita in questo classico splendidamente rivisitato. Scopri i misteri dell’isola di Koholint in un’avventura affascinante.
Questi giochi si distinguono per il loro impatto, il design e l’innovazione, rendendoli indispensabili per ogni fan di Zelda. Continua a leggere per scoprire una descrizione completa di ogni gioco e trovare il tuo punto di ingresso in una delle più grandi serie di videogiochi di sempre.
I 10 migliori giochi di Zelda in ordine di classifica
The Legend of Zelda non è solo un gioco. È un’avventura indimenticabile che ti trascina in un mondo fatto di magia, mistero e missioni epiche. Ogni gioco offre qualcosa di nuovo, ma l’essenza rimane la stessa: ti ritrovi sempre nei panni di Link e parti per un viaggio che non dimenticherai mai.
Cosa rende speciale la serie di Zelda? A differenza dei giochi con complicati alberi delle abilità o con un grinding infinito, Zelda punta sulla semplicità. Si tratta soprattutto di esplorare, risolvere enigmi e affrontare una missione dopo l’altra. I combattimenti sono fluidi, i comandi sono facili da imparare e il gameplay è sempre un vero spasso. Ma non lasciarti ingannare dalla semplicità: sotto la superficie si nasconde una profondità sorprendente che ti terrà incollato allo schermo.
Che tu stia navigando tra le isole ventose di Wind Waker o perdendoti nell’enorme mondo aperto di Breath of the Wild, una cosa è certa: la serie di Zelda non passa mai di moda. Pronto a tuffarti nei giochi leggendari che hanno reso questa serie un nome familiare? Cominciamo.
1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Nintendo Switch, Wii U
|2017
|Nintendo
Nessuna classifica dei migliori giochi di Zelda sarebbe completa senza *Breath of the Wild**. Questa epica avventura ha ridefinito la formula di Zelda, introducendo un’esperienza di gioco open-world diversa da qualsiasi cosa vista prima nei giochi di Zelda per Nintendo. Mentre guidi Link attraverso un mondo vasto e in rovina, sei tu a plasmare il tuo viaggio, scoprendo rovine dimenticate, risolvendo enigmi ingegnosi e combattendo contro le forze di Calamity Ganon.
A differenza degli altri giochi della serie principale di Zelda, BOTW elimina ogni forma di assistenza, dandoti completa libertà di esplorazione. Che tu scali montagne, plani sopra Hyrule o sperimenti soluzioni di combattimento creative, il gameplay garantisce che ogni momento sia sempre nuovo. È un’esperienza Zelda definitiva che piacerà sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori.
Perché ti piacerà:
- Un enorme mondo aperto dove puoi scalare ogni montagna
- Un gameplay che premia la sperimentazione e il pensiero fuori dagli schemi
- Uno stile grafico mozzafiato che fa sembrare Hyrule davvero vivo
- Combattimenti impegnativi ma appaganti
- Vincitore di numerosi premi come Gioco dell’Anno
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
2. The Legend of Zelda: Echi di saggezza
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Nintendo Switch
|2024
|Nintendo
Come sequel diretto di Le lacrime del regno, Echi di saggezza bilancia il tradizionale design dei dungeon di Zelda con le moderne meccaniche open-world. Per la prima volta, la principessa Zelda è protagonista come personaggio giocabile principale, offrendo una nuova prospettiva sull’avventura di Zelda.
Questo gioco introduce enigmi basati sul tempo, permettendoti di plasmare sia il passato che il presente di Hyrule. Il gameplay premia la risoluzione creativa dei problemi, mentre la sua narrazione ambientata in un mondo oscuro si addentra profondamente nella storia di Zelda. Con meccaniche di combattimento raffinate e nuove abilità magiche, Echi di saggezza si colloca tra i migliori giochi di ruolo della serie Zelda.
Perché ti piacerà:
- Un mix perfetto tra il classico Zelda e la libertà del mondo aperto
- Un sistema di personalizzazione approfondito per armi e abilità
- Grafica mozzafiato che dà vita all’antica Hyrule
- Una storia avvincente che si intreccia con il mito di Zelda
- Enigmi innovativi basati sulla manipolazione del tempo
- Contenuti secondari ricchi che premiano l’esplorazione
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: ECHOES OF WISDOM
3. The Legend of Zelda: Il risveglio di Link
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Nintendo Switch
|2019
|Nintendo/Grezzo
"A Un legame con il passato" avrà anche influenzato i giochi di Zelda successivi, ma “Link’s Awakening” ha davvero ampliato i confini della narrazione su Game Boy. Questo remake di “Link’s Awakening” conserva la magia dell’originale, arricchendola con una grafica affascinante che ricorda i giocattoli e miglioramenti che rendono l’esperienza più piacevole.
Ambientato sull’isola di Koholint, Link si lancia in un’avventura di Zelda diversa da tutte le altre, che unisce una narrazione stravagante a temi malinconici. Con il suo design accurato dei dungeon, gli enigmi impegnativi e un gameplay ben calibrato, questo è il gioco d’avventura perfetto sia per i veterani che per i nuovi giocatori.
Perché ti piacerà:
- Adorabile grafica in stile diorama
- Il classico gameplay di Zelda con visuale dall’alto al suo meglio
- Una storia memorabile che sorprende e incanta
- Dungeon impegnativi con meccaniche uniche
- Comandi fluidi e combattimenti appaganti
4. The Legend of Zelda: Le lacrime del regno
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Nintendo Switch
|2023
|Nintendo
Partendo da Breath of the Wild, Le lacrime del regno espande Hyrule con isole fluttuanti nel cielo e profonde caverne sotterranee. L’abilità Ultrahand di Link permette ai giocatori di costruire veicoli, ponti e persino macchine da battaglia, rendendo questo gioco uno dei più innovativi della serie Zelda di sempre.
Con combattimenti migliorati, dungeon più grandi e un mito di Zelda ampliato, Le lacrime del regno si afferma come un grande gioco della serie. Il design del gioco incoraggia la sperimentazione, portando la formula di Zelda a nuovi livelli.
Perché ti piacerà:
- Crea qualsiasi cosa usando le nuove abilità di Link
- Esplora tre livelli: cielo, superficie e profondità
- Dungeon ancora più complessi rispetto a BOTW
- Una storia di Zelda più ricca e profonda
- Opzioni di combattimento creative, tra cui la fusione delle armi
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM
5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Nintendo 64, 3DS
|1998
|Nintendo
Pochi giochi della serie principale nella storia hanno avuto l’impatto di Ocarina of Time. Primo gioco di Zelda in 3D, ha introdotto i Dungeon Master Quest, una storia incentrata sul viaggio nel tempo e un gameplay coinvolgente che ha definito gli altri giochi della serie.
Esplorare Hyrule Field per la prima volta rimane un momento indimenticabile, e i fan di Zelda continuano a lodarne l’epica avventura. Dal Tempio delle Ombre, ispirato al Regno del Crepuscolo, all’era di Link Adulto, simile al Mondo Oscuro, ogni zona è ricca di mistero.
Perché ti piacerà:
- Un mix perfetto di trama e gameplay
- Dungeon che premiano l’esplorazione
- Una colonna sonora iconica
- Meccaniche di viaggio nel tempo che aggiungono profondità emotiva
6. The Legend of Zelda: Wind Waker
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|GameCube, Wii U
|2002
|Nintendo
Ti ricordi quando tutti pensavano che la grafica in stile cartone animato avrebbe rovinato Zelda? Wind Waker ha dimostrato in modo spettacolare che si sbagliavano. Vent'anni dopo, la sua grafica in cel-shading è più bella che mai, mentre i giochi più realistici della stessa epoca mostrano ormai i segni del tempo. Ma la vera bellezza di Wind Waker non è solo superficiale: sta nel modo in cui il gioco reinterpreta tutto ciò che amiamo di Zelda.
Sostituire le campagne ondulate di Hyrule con un vasto oceano è stata una mossa audace che ha dato ottimi risultati. Ogni viaggio attraverso il Grande Mare sembra epico, con le isole che spuntano all’orizzonte come promesse di avventura. Lo stile artistico espressivo del gioco permette a Link di mostrare più personalità che mai, mentre il sistema di combattimento perfezionato rende ogni scontro di spade fluido e spettacolare. Il tutto è accompagnato da una storia sulla ricerca della speranza in un mondo sommerso, raccontata con umorismo e sentimento in egual misura.
Perché ti piacerà:
- Uno stile grafico cel-shading senza tempo che migliora col passare degli anni
- Un vasto mondo oceanico pieno di segreti e sorprese
- Alcune delle animazioni dei personaggi più espressive di sempre
- Equilibrio perfetto tra navigazione e avventura
- Un cast di personaggi memorabile
- Un sistema di combattimento che ti fa sentire un eroe spavaldo
7. The Legend of Zelda: Majora’s Mask
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Nintendo 64, 3DS
|2000
|Nintendo
Una versione più cupa ed emozionante della serie di Zelda, Majora’s Mask segue Link nella sua corsa contro il tempo per impedire che la Luna si schianti su Termina. Con il suo ciclo unico di tre giorni, le trasformazioni grazie alle maschere e l’atmosfera inquietante, questo è uno dei giochi di Zelda più sperimentali mai realizzati.
Perché ti piacerà:
- Una trama cupa ed emozionante, diversa da qualsiasi altro gioco di Zelda
- Meccaniche basate sul tempo che aggiungono urgenza e profondità
- Trasformazioni con le maschere uniche che cambiano il gameplay
- Un mondo misterioso e surreale da esplorare
- Dungeon impegnativi e missioni secondarie
8. The Legend of Zelda: Twilight Princess
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|GameCube, Wii, Wii U
|2006
|Nintendo
Se Wind Waker era l’avventura luminosa e ottimista di Zelda, Twilight Princess rappresenta la sua malinconica adolescenza – e lo intendo nel senso migliore possibile. Questa versione più cupa di Hyrule abbraccia il fantasy gotico, con Link che si trasforma in un lupo ed esplora un regno avvolto in un crepuscolo perpetuo. Il risultato è familiare e fresco, come una fiaba amata raccontata di nuovo con un tocco di originalità.
La meccanica della trasformazione in lupo avrebbe potuto essere solo un espediente. Invece, cambia radicalmente il modo in cui vedi e interagisci con Hyrule. Collaborare con Midna, la tua misteriosa compagna, ti regala alcuni degli enigmi più appaganti della serie. I dungeon sono sfide enormi e intricate che sembrano vere e proprie meraviglie architettoniche. Dallo snowboard su una vetta ghiacciata alle battaglie a cavallo attraverso Hyrule Field, ogni scena è epica senza perdere quel fascino essenziale di Zelda.
Perché ti piacerà:
- Uno splendido stile artistico gotico che lo rende unico
- Un'esperienza di gioco in due mondi con una meccanica unica legata al lupo
- Alcuni dei migliori dungeon della serie
- Una trama epica con la posta in gioco altissima
- Midna, una compagna davvero memorabile
- Sistema di combattimento raffinato con mosse speciali
9. The Legend of Zelda: Un legame con il passato
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|SNES
|1991
|Nintendo
A volte i classici sono tali per un motivo. Un legame con il passato ha perfezionato la formula di Zelda in 2D così bene che ancora oggi i giochi la copiano. Le sue meccaniche del Mondo della Luce e del Mondo delle Tenebre hanno influenzato tutto, da Ocarina of Time ai giochi di ruolo moderni, dimostrando come un piccolo cambiamento possa creare infinite possibilità.
Ciò che rende questo gioco intramontabile non è solo il suo design innovativo, ma anche il ritmo perfetto. Ogni schermata nasconde un segreto , ogni dungeon introduce nuovi oggetti e idee, e la curva di difficoltà è proprio quella giusta. La pixel art è ancora bellissima oggi, a dimostrazione che una visione artistica forte batte sempre il fotorealismo.
Perché ti piacerà:
- Perfetto equilibrio tra esplorazione e sfida
- Innovativa meccanica a doppio mondo
- Pixel art intramontabile che fa ancora la figata
- Colonna sonora e sound design memorabili
- Design dei dungeon che ha fatto scuola
- Segreti e missioni secondarie davvero gratificanti
10. The Legend of Zelda: Skyward Sword
|Piattaforme
|Anno di uscita
|Sviluppatore
|Wii, Nintendo Switch
|2011
|Nintendo
Skyward Sword racconta la prima storia della saga di Zelda e ha un'atmosfera davvero mitica. Ambientato in un mondo di isole fluttuanti sopra le nuvole, questo gioco supera i confini grazie ai controlli di movimento e a una narrazione più incentrata sui personaggi. Anche se alcuni hanno trovato i controlli un po' controversi, la versione rimasterizzata in HD dimostra che sotto c'è un gioco davvero geniale.
Questo è Zelda nella sua versione più sperimentale, che trasforma ogni colpo di spada in un enigma e ogni volo tra le nuvole in un’avventura. Il rapporto tra Link e Zelda sembra più intimo che mai, mentre la storia delle origini della Master Sword aggiunge profondità alla mitologia dell’ intera serie.
Perché ti piacerà:
- Uno splendido stile grafico ispirato ai dipinti impressionisti
- Una storia delle origini che arricchisce l’intera serie
- Design creativo dei dungeon con meccaniche uniche
- Ottimo sviluppo dei personaggi
- Sistema di combattimento innovativo
- Battaglie contro i boss davvero memorabili
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD
Domande frequenti
Devo giocare a tutti i giochi di Zelda?
No, non è necessario giocare a tutti i giochi di Zelda per goderti la serie. Ogni gioco è pensato per essere autonomo, anche se giocare a più titoli ti permetterà di apprezzare meglio i temi e gli elementi ricorrenti.
Esiste una versione per PC di Zelda?
No, i giochi della serie The Legend of Zelda sono esclusivi per Nintendo e non sono ufficialmente disponibili su PC.
Zelda è un gioco solo per Nintendo?
Sì, The Legend of Zelda è sviluppato e pubblicato esclusivamente da Nintendo.
Qual è il gioco più simile a Zelda?
Giochi come Immortals: Fenyx Rising, Okami e Tunic catturano lo spirito di Zelda, pur offrendo dei tocchi unici. Questi giochi condividono con Zelda l’attenzione all’esplorazione, alla risoluzione di enigmi e all’avventura.
Perché Zelda si chiama Zelda?
Nei videogiochi, tutte le principesse di Hyrule si chiamano Zelda. La serie prende il nome da Zelda Fitzgerald, moglie dello scrittore F. Scott Fitzgerald.