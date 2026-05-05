I 10 migliori giochi di Zelda in classifica – Titoli da non perdere

Mettiamo in chiaro una cosa: The Legend of Zelda è una delle migliori serie di videogiochi di tutti i tempi. Ma cosa la rende così indimenticabile? È forse la narrazione epica di Nintendo? La musica iconica e lo stile grafico? O magari è quella sensazione di meraviglia che provi mentre esplori terre magiche, risolvi enigmi e salvi il mondo (ancora una volta)? Onestamente, è tutto questo e molto altro ancora.

Ogni gioco di Zelda ti porta in un mondo che già conosci e ami: villaggi tranquilli, dungeon nascosti, melodie magiche e, ovviamente, il nostro eroe, Link. Con così tanti titoli usciti in quasi quattro decenni, è difficile dire quale sia il migliore. Per me, tutto è iniziato con *Ocarina of Time* su Nintendo 64, ma è ancora il migliore in assoluto? Dopo tanti anni passati a esplorare Hyrule, ho messo insieme questa guida per aiutarti a trovare la tua prossima avventura di Zelda.

Se sei nuovo alla serie, allacciati le cinture. Non importa da dove inizi, capirai presto perché Zelda è considerata la serie di avventure per eccellenza. Tuffiamoci nell’avventura!

Le nostre scelte migliori per The Legend of Zelda

Cominciamo con una rapida panoramica dei titoli assolutamente imperdibili! Questi giochi rappresentano l’apice della serie e dimostrano perché The Legend of Zelda rimane il punto di riferimento per i giochi d’azione-avventura.

1 Breath of the Wild 2017 Un capolavoro rivoluzionario in open world dove ogni montagna può essere scalata e ogni sentiero porta all’avventura. Vivi la vera libertà in un Hyrule realizzato con cura. Buy now 2 Echoes of Wisdom 2024 Un mix magistrale di tradizione e innovazione. Scatena la magia antica e scopri come le tue scelte si ripercuotono sull’Hyrule del passato e del presente. Buy now 3 Link's Awakening 2019 I sogni prendono vita in questo classico splendidamente rivisitato. Scopri i misteri dell’isola di Koholint in un’avventura affascinante. Buy now

Questi giochi si distinguono per il loro impatto, il design e l’innovazione, rendendoli indispensabili per ogni fan di Zelda. Continua a leggere per scoprire una descrizione completa di ogni gioco e trovare il tuo punto di ingresso in una delle più grandi serie di videogiochi di sempre.

I 10 migliori giochi di Zelda in ordine di classifica

The Legend of Zelda non è solo un gioco. È un’avventura indimenticabile che ti trascina in un mondo fatto di magia, mistero e missioni epiche. Ogni gioco offre qualcosa di nuovo, ma l’essenza rimane la stessa: ti ritrovi sempre nei panni di Link e parti per un viaggio che non dimenticherai mai.

Cosa rende speciale la serie di Zelda? A differenza dei giochi con complicati alberi delle abilità o con un grinding infinito, Zelda punta sulla semplicità. Si tratta soprattutto di esplorare, risolvere enigmi e affrontare una missione dopo l’altra. I combattimenti sono fluidi, i comandi sono facili da imparare e il gameplay è sempre un vero spasso. Ma non lasciarti ingannare dalla semplicità: sotto la superficie si nasconde una profondità sorprendente che ti terrà incollato allo schermo.

Che tu stia navigando tra le isole ventose di Wind Waker o perdendoti nell’enorme mondo aperto di Breath of the Wild, una cosa è certa: la serie di Zelda non passa mai di moda. Pronto a tuffarti nei giochi leggendari che hanno reso questa serie un nome familiare? Cominciamo.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo Switch, Wii U 2017 Nintendo

Nessuna classifica dei migliori giochi di Zelda sarebbe completa senza *Breath of the Wild**. Questa epica avventura ha ridefinito la formula di Zelda, introducendo un’esperienza di gioco open-world diversa da qualsiasi cosa vista prima nei giochi di Zelda per Nintendo. Mentre guidi Link attraverso un mondo vasto e in rovina, sei tu a plasmare il tuo viaggio, scoprendo rovine dimenticate, risolvendo enigmi ingegnosi e combattendo contro le forze di Calamity Ganon.

A differenza degli altri giochi della serie principale di Zelda, BOTW elimina ogni forma di assistenza, dandoti completa libertà di esplorazione. Che tu scali montagne, plani sopra Hyrule o sperimenti soluzioni di combattimento creative, il gameplay garantisce che ogni momento sia sempre nuovo. È un’esperienza Zelda definitiva che piacerà sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori.

Perché ti piacerà:

Un enorme mondo aperto dove puoi scalare ogni montagna

Un gameplay che premia la sperimentazione e il pensiero fuori dagli schemi

Uno stile grafico mozzafiato che fa sembrare Hyrule davvero vivo

che fa sembrare Hyrule davvero vivo Combattimenti impegnativi ma appaganti

Vincitore di numerosi premi come Gioco dell’Anno

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2. The Legend of Zelda: Echi di saggezza

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo Switch 2024 Nintendo

Come sequel diretto di Le lacrime del regno, Echi di saggezza bilancia il tradizionale design dei dungeon di Zelda con le moderne meccaniche open-world. Per la prima volta, la principessa Zelda è protagonista come personaggio giocabile principale, offrendo una nuova prospettiva sull’avventura di Zelda.

Questo gioco introduce enigmi basati sul tempo, permettendoti di plasmare sia il passato che il presente di Hyrule. Il gameplay premia la risoluzione creativa dei problemi, mentre la sua narrazione ambientata in un mondo oscuro si addentra profondamente nella storia di Zelda. Con meccaniche di combattimento raffinate e nuove abilità magiche, Echi di saggezza si colloca tra i migliori giochi di ruolo della serie Zelda.

Perché ti piacerà:

Un mix perfetto tra il classico Zelda e la libertà del mondo aperto

tra e la libertà del mondo aperto Un sistema di personalizzazione approfondito per armi e abilità

per armi e abilità Grafica mozzafiato che dà vita all’antica Hyrule

che dà vita all’antica Hyrule Una storia avvincente che si intreccia con il mito di Zelda

Enigmi innovativi basati sulla manipolazione del tempo

Contenuti secondari ricchi che premiano l’esplorazione

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo Switch 2019 Nintendo/Grezzo

"A Un legame con il passato" avrà anche influenzato i giochi di Zelda successivi, ma “Link’s Awakening” ha davvero ampliato i confini della narrazione su Game Boy. Questo remake di “Link’s Awakening” conserva la magia dell’originale, arricchendola con una grafica affascinante che ricorda i giocattoli e miglioramenti che rendono l’esperienza più piacevole.

Ambientato sull’isola di Koholint, Link si lancia in un’avventura di Zelda diversa da tutte le altre, che unisce una narrazione stravagante a temi malinconici. Con il suo design accurato dei dungeon, gli enigmi impegnativi e un gameplay ben calibrato, questo è il gioco d’avventura perfetto sia per i veterani che per i nuovi giocatori.

Perché ti piacerà:

Adorabile grafica in stile diorama

Il classico gameplay di Zelda con visuale dall’alto al suo meglio

classico al suo meglio Una storia memorabile che sorprende e incanta

che sorprende e incanta Dungeon impegnativi con meccaniche uniche

con meccaniche uniche Comandi fluidi e combattimenti appaganti

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4. The Legend of Zelda: Le lacrime del regno

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo Switch 2023 Nintendo

Partendo da Breath of the Wild, Le lacrime del regno espande Hyrule con isole fluttuanti nel cielo e profonde caverne sotterranee. L’abilità Ultrahand di Link permette ai giocatori di costruire veicoli, ponti e persino macchine da battaglia, rendendo questo gioco uno dei più innovativi della serie Zelda di sempre.

Con combattimenti migliorati, dungeon più grandi e un mito di Zelda ampliato, Le lacrime del regno si afferma come un grande gioco della serie. Il design del gioco incoraggia la sperimentazione, portando la formula di Zelda a nuovi livelli.

Perché ti piacerà:

Crea qualsiasi cosa usando le nuove abilità di Link

usando le nuove abilità di Link Esplora tre livelli : cielo, superficie e profondità

: cielo, superficie e profondità Dungeon ancora più complessi rispetto a BOTW

rispetto a BOTW Una storia di Zelda più ricca e profonda

Opzioni di combattimento creative, tra cui la fusione delle armi

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5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo 64, 3DS 1998 Nintendo

Pochi giochi della serie principale nella storia hanno avuto l’impatto di Ocarina of Time. Primo gioco di Zelda in 3D, ha introdotto i Dungeon Master Quest, una storia incentrata sul viaggio nel tempo e un gameplay coinvolgente che ha definito gli altri giochi della serie.

Esplorare Hyrule Field per la prima volta rimane un momento indimenticabile, e i fan di Zelda continuano a lodarne l’epica avventura. Dal Tempio delle Ombre, ispirato al Regno del Crepuscolo, all’era di Link Adulto, simile al Mondo Oscuro, ogni zona è ricca di mistero.

Perché ti piacerà:

Un mix perfetto di trama e gameplay

Dungeon che premiano l’esplorazione

Una colonna sonora iconica

Meccaniche di viaggio nel tempo che aggiungono profondità emotiva

6. The Legend of Zelda: Wind Waker

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore GameCube, Wii U 2002 Nintendo

Ti ricordi quando tutti pensavano che la grafica in stile cartone animato avrebbe rovinato Zelda? Wind Waker ha dimostrato in modo spettacolare che si sbagliavano. Vent'anni dopo, la sua grafica in cel-shading è più bella che mai, mentre i giochi più realistici della stessa epoca mostrano ormai i segni del tempo. Ma la vera bellezza di Wind Waker non è solo superficiale: sta nel modo in cui il gioco reinterpreta tutto ciò che amiamo di Zelda.

Sostituire le campagne ondulate di Hyrule con un vasto oceano è stata una mossa audace che ha dato ottimi risultati. Ogni viaggio attraverso il Grande Mare sembra epico, con le isole che spuntano all’orizzonte come promesse di avventura. Lo stile artistico espressivo del gioco permette a Link di mostrare più personalità che mai, mentre il sistema di combattimento perfezionato rende ogni scontro di spade fluido e spettacolare. Il tutto è accompagnato da una storia sulla ricerca della speranza in un mondo sommerso, raccontata con umorismo e sentimento in egual misura.

Perché ti piacerà:

Uno stile grafico cel-shading senza tempo che migliora col passare degli anni

migliora col passare degli anni Un vasto mondo oceanico pieno di segreti e sorprese

Alcune delle animazioni dei personaggi più espressive di sempre

Equilibrio perfetto tra navigazione e avventura

Un cast di personaggi memorabile

Un sistema di combattimento che ti fa sentire un eroe spavaldo

7. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo 64, 3DS 2000 Nintendo

Una versione più cupa ed emozionante della serie di Zelda, Majora’s Mask segue Link nella sua corsa contro il tempo per impedire che la Luna si schianti su Termina. Con il suo ciclo unico di tre giorni, le trasformazioni grazie alle maschere e l’atmosfera inquietante, questo è uno dei giochi di Zelda più sperimentali mai realizzati.

Perché ti piacerà:

Una trama cupa ed emozionante, diversa da qualsiasi altro gioco di Zelda

diversa da qualsiasi altro gioco di Zelda Meccaniche basate sul tempo che aggiungono urgenza e profondità

che aggiungono urgenza e profondità Trasformazioni con le maschere uniche che cambiano il gameplay

che cambiano il gameplay Un mondo misterioso e surreale da esplorare

da esplorare Dungeon impegnativi e missioni secondarie

8. The Legend of Zelda: Twilight Princess

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore GameCube, Wii, Wii U 2006 Nintendo

Se Wind Waker era l’avventura luminosa e ottimista di Zelda, Twilight Princess rappresenta la sua malinconica adolescenza – e lo intendo nel senso migliore possibile. Questa versione più cupa di Hyrule abbraccia il fantasy gotico, con Link che si trasforma in un lupo ed esplora un regno avvolto in un crepuscolo perpetuo. Il risultato è familiare e fresco, come una fiaba amata raccontata di nuovo con un tocco di originalità.

La meccanica della trasformazione in lupo avrebbe potuto essere solo un espediente. Invece, cambia radicalmente il modo in cui vedi e interagisci con Hyrule. Collaborare con Midna, la tua misteriosa compagna, ti regala alcuni degli enigmi più appaganti della serie. I dungeon sono sfide enormi e intricate che sembrano vere e proprie meraviglie architettoniche. Dallo snowboard su una vetta ghiacciata alle battaglie a cavallo attraverso Hyrule Field, ogni scena è epica senza perdere quel fascino essenziale di Zelda.

Perché ti piacerà:

Uno splendido stile artistico gotico che lo rende unico

splendido che lo rende unico Un'esperienza di gioco in due mondi con una meccanica unica legata al lupo

con una meccanica unica legata al lupo Alcuni dei migliori dungeon della serie

Una trama epica con la posta in gioco altissima

con la posta in gioco altissima Midna , una compagna davvero memorabile

, una compagna davvero memorabile Sistema di combattimento raffinato con mosse speciali

9. The Legend of Zelda: Un legame con il passato

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore SNES 1991 Nintendo

A volte i classici sono tali per un motivo. Un legame con il passato ha perfezionato la formula di Zelda in 2D così bene che ancora oggi i giochi la copiano. Le sue meccaniche del Mondo della Luce e del Mondo delle Tenebre hanno influenzato tutto, da Ocarina of Time ai giochi di ruolo moderni, dimostrando come un piccolo cambiamento possa creare infinite possibilità.

Ciò che rende questo gioco intramontabile non è solo il suo design innovativo, ma anche il ritmo perfetto. Ogni schermata nasconde un segreto , ogni dungeon introduce nuovi oggetti e idee, e la curva di difficoltà è proprio quella giusta. La pixel art è ancora bellissima oggi, a dimostrazione che una visione artistica forte batte sempre il fotorealismo.

Perché ti piacerà:

Perfetto equilibrio tra esplorazione e sfida

Innovativa meccanica a doppio mondo

Pixel art intramontabile che fa ancora la figata

che fa ancora la figata Colonna sonora e sound design memorabili

memorabili Design dei dungeon che ha fatto scuola

che ha fatto scuola Segreti e missioni secondarie davvero gratificanti

10. The Legend of Zelda: Skyward Sword

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Wii, Nintendo Switch 2011 Nintendo

Skyward Sword racconta la prima storia della saga di Zelda e ha un'atmosfera davvero mitica. Ambientato in un mondo di isole fluttuanti sopra le nuvole, questo gioco supera i confini grazie ai controlli di movimento e a una narrazione più incentrata sui personaggi. Anche se alcuni hanno trovato i controlli un po' controversi, la versione rimasterizzata in HD dimostra che sotto c'è un gioco davvero geniale.

Questo è Zelda nella sua versione più sperimentale, che trasforma ogni colpo di spada in un enigma e ogni volo tra le nuvole in un’avventura. Il rapporto tra Link e Zelda sembra più intimo che mai, mentre la storia delle origini della Master Sword aggiunge profondità alla mitologia dell’ intera serie.

Perché ti piacerà:

Uno splendido stile grafico ispirato ai dipinti impressionisti

Una storia delle origini che arricchisce l’intera serie

che arricchisce l’intera serie Design creativo dei dungeon con meccaniche uniche

creativo Ottimo sviluppo dei personaggi

Sistema di combattimento innovativo

innovativo Battaglie contro i boss davvero memorabili

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Domande frequenti

Devo giocare a tutti i giochi di Zelda?

No, non è necessario giocare a tutti i giochi di Zelda per goderti la serie. Ogni gioco è pensato per essere autonomo, anche se giocare a più titoli ti permetterà di apprezzare meglio i temi e gli elementi ricorrenti.

Esiste una versione per PC di Zelda?

No, i giochi della serie The Legend of Zelda sono esclusivi per Nintendo e non sono ufficialmente disponibili su PC.

Zelda è un gioco solo per Nintendo?

Sì, The Legend of Zelda è sviluppato e pubblicato esclusivamente da Nintendo.

Qual è il gioco più simile a Zelda?

Giochi come Immortals: Fenyx Rising, Okami e Tunic catturano lo spirito di Zelda, pur offrendo dei tocchi unici. Questi giochi condividono con Zelda l’attenzione all’esplorazione, alla risoluzione di enigmi e all’avventura.

Perché Zelda si chiama Zelda?

Nei videogiochi, tutte le principesse di Hyrule si chiamano Zelda. La serie prende il nome da Zelda Fitzgerald, moglie dello scrittore F. Scott Fitzgerald.