I 16 migliori giochi VR per PC per un’immersione senza pari nel 2026

I migliori giochi VR per PC stanno rendendo sempre più labile il confine tra fantasia e realtà. Non si tratta più solo di guardare i personaggi muoversi, ma di diventare uno di loro. Negli ultimi anni, il numero di giochi VR per PC è cresciuto a una velocità pazzesca, e la qualità ha seguito lo stesso andamento.

La realtà virtuale per PC non è più considerata solo una trovata pubblicitaria. I principali studi stanno ora creando giochi completi pensati fin dall’inizio per la realtà virtuale. Non mancano certo le esperienze VR in giro, ma la qualità conta ancora. In questa lista troverai giochi che vanno oltre il semplice effetto sorpresa iniziale, titoli che ti fanno tornare a giocare anche molto tempo dopo la prima sessione.

Le nostre scelte migliori per i giochi VR per PC

La realtà virtuale ha fatto passi da gigante rispetto alle semplici demo tecniche e ai brevi esperimenti. Quello che prima sembrava solo una prova di fattibilità ora si presenta come titoli completi con ore di contenuti appaganti. Abbiamo testato una vasta gamma di titoli per capire quali sfruttassero davvero il pieno potenziale della realtà virtuale. E questi cinque giochi si sono distinti:

1 No Man’s Sky 2016 Qui potrai esplorare lo spazio profondo. Raccoglierai materiali e costruirai avamposti in quel mondo che continua ad espandersi ad ogni aggiornamento! Buy now 2 Fallout 4 VR 2017 Si tratta di un RPG completo riprogettato per la realtà virtuale. Il gioco ti catapulta in un mondo post-apocalittico in cui ogni scelta influisce sull'esito della storia. Buy now 3 The Walking Dead: Saints & Sinners 2020 È un gioco VR incentrato sulla sopravvivenza che ti catapulta tra le rovine di New Orleans. È pensato per essere rigiocato, con finali multipli e tantissimi luoghi da esplorare. Buy now

Non sono semplicemente fantastici “per la realtà virtuale”; sono giochi fantastici di per sé. E se sei nuovo al genere e stai passando dai giochi tradizionali, più in basso nella lista completa ne troverai molti altri.

I 16 migliori giochi VR per PC per vivere un'esperienza di gioco come mai prima d’ora

Attenzione, i giochi di questa lista non ti tengono per mano! Non stai solo giocando; sei praticamente tu a comandare. Quindi ogni azione conta. Se sbagli, non puoi dare la colpa a nessuno se non a te stesso. Ma se ce la fai, la soddisfazione è incredibile!

1. No Man’s Sky [Migliore esperienza open-world in realtà virtuale per PC]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, macOS, iPadOS Anno di uscita 2016 (originale) Creatori Hello Games Durata media di gioco 50-100+ ore (sandbox senza fine) Caratteristiche uniche Universo generato proceduralmente, immersione in realtà virtuale su scala planetaria

No Man’s Sky ti mette l'universo tra le mani e ti dice: "Vai a scoprire cosa c'è là fuori". E in realtà virtuale, quella libertà sembra ancora più REALE! Esci dalla tua astronave, atterri su un pianeta sconosciuto e inizi a capire come sopravvivere. All’inizio c’è silenzio, poi qualcosa si muove in lontananza. È lì che scatta la curiosità.

Nel gioco non ci sono percorsi prestabiliti. Puoi fare quello che vuoi, costruire ovunque tu arrivi, raccogliere tutte le risorse di cui hai bisogno e così via. Poi puoi partire alla volta della prossima galassia. No Man’s Sky compare spesso nelle raccolte dei migliori giochi VR per PC ed è un punto di riferimento comune nelle liste di giochi simili a No Man’s Sky.

Con ogni aggiornamento importante, il gioco continua ad attirare sempre più giocatori. A metà del 2025, Steam registrava quasi 10.000 utenti attivi al giorno, con picchi notevoli ogni volta che venivano rilasciati nuovi contenuti. No Man’s Sky è nato come progetto secondario, ma col tempo è diventato uno dei giochi più importanti della realtà virtuale.

Anche dopo averci giocato per diverse centinaia di ore, avrai la sensazione che ci sia ancora qualcosa da scoprire. Nuovi biomi, rovine aliene o segreti nascosti: il gioco stimola la curiosità in ogni momento. E il senso di grandiosità non svanisce mai. Ogni volta che ti lanci in orbita, sembra una piccola vittoria! La parte migliore? Il gioco è attualmente in offerta!

Il mio verdetto: No Man’s Sky è il sandbox definitivo per gli esploratori della realtà virtuale. Se cerchi un universo che continua ad espandersi e non smette mai di sorprenderti, eccolo qui.

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2. Fallout 4 [Miglior RPG VR per PC]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Microsoft, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2017 (versione VR) Sviluppatore/i Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durata media di gioco 30-50 ore (trama principale), oltre 100 ore (per chi vuole completare tutto) Caratteristiche uniche RPG in VR con mondo completamente aperto, scelte narrative che determinano il corso della storia

Fallout 4 VR prende l'intera esperienza per giocatore singolo e la trasferisce nella realtà virtuale. Non è uno spin-off né un progetto secondario. Hai a disposizione la mappa completa e tutti i sistemi che hanno reso il gioco originale un successo! Ad oggi, dalla sua uscita, ha incassato oltre 4,5 milioni di dollari e continua ad essere giocato costantemente su Steam.

Il gioco ruota attorno alla lotta per la sopravvivenza. E tra tutti i leggendari giochi della serie Fallout, è l’unico che ti permette di vivere il mondo direttamente dall’interno del visore. Una volta entrato in Fallout 4 VR, vesti i panni dell’Unico Sopravvissuto, un genitore che emerge dal Vault 111 dopo una devastante guerra nucleare.

Quello che segue è un viaggio in un mondo aperto attraverso le rovine post-apocalittiche di Boston, conosciute anche come “Il Commonwealth”. I sistemi che rendono Fallout quello che è , sono tutti presenti in Fallout 4. Ma ora sembrano più reali! La terra desolata non sembra solo uno sfondo.

Lo esplori passo dopo passo. E camminando per le strade abbandonate, noti piccoli dettagli che si perdono in un gameplay piatto. Per chi cerca qualcosa di più di brevi sessioni di gioco, questo è uno dei pochi giochi di sopravvivenza per PC davvero fantastici che offre un’esperienza RPG autentica. Ha i suoi difetti, certo, ma la portata e l’ambizione continuano a stupire. Non perderti i saldi e approfitta di un prezzo super scontato per Fallout 4.

Il mio verdetto: Fallout 4 VR offre un’esperienza RPG a tutto tondo che pochi giochi VR riescono a eguagliare. È ambizioso, coinvolgente e vale ogni ora che passi immerso nella landa desolata.

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3. The Walking Dead: Santi e peccatori [Miglior survival horror in VR per PC]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Oculus Rift, PC, PlayStation VR, Oculus Quest, PICO 4, Meta Quest 3 Anno di uscita 2020 Autore/i Skydance Interactive Durata media di gioco 15-20 ore Caratteristiche uniche Horror di sopravvivenza nell’universo di The Walking Dead, meccaniche di permadeath

The Walking Dead: Santi e peccatori è un gioco di survival horror in realtà virtuale davvero unico, ambientato tra le rovine inquietanti di New Orleans. In questo mondo, sei "Il Turista", una persona senza legami e con tutto da perdere. Il tuo obiettivo è trovare la Riserva, un bunker nascosto che potrebbe rappresentare l’ultima possibilità di sopravvivenza. E, attenzione, ci vorrà ben più di qualche secondo per trovarlo.

Santi e peccatori si è guadagnato un posto nella lista dei migliori giochi di zombie, grazie a oltre 1,1 milioni di giocatori e a una valutazione dell’86% su Steam. I suoi combattimenti basati sulla fisica e le scelte ramificate lo rendono molto più di un semplice sparatutto con i non morti.

Inoltre, ciò che lo distingue dagli altri giochi di zombie è il modo in cui la storia si adatta in base alle tue decisioni. Ucciderai per sopravvivere o proteggerai gli altri a tuo rischio e pericolo? Qui non c’è una morale in bianco e nero! Solo decisioni difficili e conseguenze ancora più dure.

Santi e peccatori funziona al meglio con hardware affidabile, quindi vale la pena abbinarlo a uno dei visori VR presenti nella lista dei migliori. Il design interattivo del gioco spinge la realtà virtuale al limite. E ti fa davvero dimenticare di avere i controller in mano. Nel complesso, il senso di presenza è impareggiabile, proprio come il prezzo di questo gioco su Eneba.

Il mio verdetto: Santi e peccatori alza l’asticella per i survival horror in VR. La tensione, le scelte e il combattimento fisico lo rendono un’esperienza che non dimenticherai.

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4. I sogni di un altro [Migliore esperienza narrativa in VR per PC]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2025 Autore/i Starward Studios Durata media di gioco 3-5 ore Caratteristiche uniche Paesaggi onirici surreali, esplorazione narrativa, narrazione suggestiva

I sogni di un altro ti trascina in un mondo che non segue le regole della realtà. Ti muovi attraverso paesaggi onirici mutevoli, uno più strano dell’altro. Il gioco non ti mette fretta con combattimenti o limiti di tempo. Al contrario, ti permette di vagare, osservare e ricostruire una storia raccontata attraverso immagini e atmosfera.

Gli ambienti ti danno la sensazione di camminare nel subconscio di qualcun altro. Un attimo prima sei in una foresta tranquilla e avvolta dalla nebbia; quello dopo, ti ritrovi all’interno di un ricordo frammentato che sfida la gravità. La grafica punta sul surreale, e la realtà virtuale fa sì che quel senso di disorientamento sembri voluto piuttosto che fonte di confusione.

Ciò che distingue I sogni di un altro è il modo in cui usa la realtà virtuale per creare un impatto emotivo piuttosto che per l’azione. Non combatti contro nemici né risolvi enigmi complessi. Stai vivendo un’esperienza più vicina all’arte interattiva. È il tipo di gioco che ti rimane dentro anche dopo aver tolto il visore.

Per chi ama le esperienze VR più lente e riflessive, questo titolo non può mancare nella tua lista. Si colloca perfettamente al fianco di giochi come Red Matter e Moss per chi preferisce l’atmosfera all’adrenalina.

Il mio verdetto: I sogni di un altro è la realtà virtuale intesa come arte interattiva. Se per te l’atmosfera e la narrazione emotiva contano più dell’azione, questo gioco ti rimarrà nel cuore anche molto tempo dopo aver tolto il visore.

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5. Boneworks [Il miglior sandbox di fisica per PC VR]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2019 Autore/i Livello di stress zero Durata media di gioco 8-12 ore Caratteristiche uniche Fisica realistica, manipolazione degli oggetti

Al momento del lancio, Boneworks ha avuto un impatto notevole. Ha incassato 3 milioni di dollari nella prima settimana e ha superato la soglia delle 100.000 copie vendute più velocemente di qualsiasi altro titolo VR prima di lui. È uscito da anni, ma la gente non smette di parlarne. Ogni mese si registrano milioni di visualizzazioni. E questo la dice lunga sulla longevità del gioco.

Vesti i panni di Arthur Ford, un direttore della sicurezza informatica fuori legge in fuga. Il mondo in cui sei intrappolato funziona con un sistema chiamato Myth OS, e chiaramente qualcosa è andato storto. Il tuo compito non è solo quello di sopravvivere. Devi ricostruire cosa sta realmente succedendo al sistema e perché sta andando a pezzi.

Più vai avanti, più la situazione diventa strana. Ogni livello ti catapulta in nuove sfide, dai puzzle basati sulla fisica a intensi scontri a fuoco. Questo lo rende un titolo che spicca sia tra i migliori giochi di realtà virtuale che tra gli sparatutto per PC più memorabili.

Il gioco sfrutta appieno le potenzialità della realtà virtuale. Non ti limiti a guardare l’azione o a premere un pulsante per interagire. Sei proprio lì dentro, e senti il peso di ogni movimento. Il gioco rileva i tuoi movimenti nei minimi dettagli, quindi se brandisci la mazza troppo lentamente, il colpo non sarà potente. Questo livello di feedback fisico rende intense anche le azioni più semplici.

Il mio verdetto: Boneworks ha ridefinito il modo in cui si possono vivere il combattimento e l’interazione in realtà virtuale. Se cerchi un gioco in cui ogni movimento conta, questo è il punto di riferimento assoluto.

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6. Red Matter [Miglior gioco di puzzle in VR per PC]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, PlayStation VR Anno di uscita 2018 Autore/i Vertical Robot Durata media di gioco 3-5 ore Caratteristiche uniche Mistero fantascientifico, ambientato durante la Guerra Fredda

Red Matter non ti mette fretta. Ti catapulta in una base lunare tranquilla e abbandonata e lascia che sia l’atmosfera a parlare da sola. Sei un agente inviato a scoprire cosa è successo all’interno di una stazione di ricerca protetta.

Invece di lanciarti addosso i nemici, il gioco ti coinvolge con enigmi e ambientazioni inquietanti. L’interazione è tattile in un modo che la maggior parte dei giochi VR non riesce proprio a eguagliare. Non ti limiti a premere pulsanti; azioni leve, esamini macchine, sfogli pannelli di controllo e analizzi strumenti stravaganti.

Red Matter ha un ritmo più lento rispetto alla maggior parte dei giochi di questa lista, ma in realtà questo è un punto a suo favore. La velocità ridotta permette all’immersione di prendere piede. Quella sensazione di lentezza conferisce peso al mondo di gioco. Il gioco si è conquistato una solida base di fan proprio per questo motivo.

Chi preferisce le indagini all’azione tende a inserirlo tra i migliori giochi indie. Mette in luce la forza dei momenti di quiete quando il mondo intorno a te sembra così reale. Se ti piacciono la fantascienza, i silenzi gelidi e le piccole cose che dicono molto, questo gioco dovrebbe essere nella tua lista dei titoli da non perdere.

Il mio verdetto: Red Matter dimostra che la realtà virtuale non ha bisogno di azione per essere avvincente. Il suo mistero che si svela lentamente e gli enigmi tattili lo rendono un gioco imperdibile per gli appassionati di esplorazione riflessiva.

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7. Sairento [Miglior gioco d’azione VR per PC]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR Anno di uscita 2018 Autore/i Mixed Realms Durata media di gioco 8-15 ore (rigiocabilità infinita) Caratteristiche uniche Corsa sui muri, combo katana + pistola

Sairento ti trasforma in un cyber ninja e ti catapulta in combattimenti veloci e ad alto rischio. Farai capriole all’indietro in aria, scatterai dai muri, rallenterai il tempo durante i combattimenti e passerai da pistole a katana e coltelli da lancio senza perdere un colpo.

Il gioco funziona alla grande sulla maggior parte dei sistemi VR per PC. Però, per ottenere i risultati migliori, abbina il titolo a monitor da gaming di qualità. Una cosa che distingue Sairento da molti altri giochi VR è come bilancia la mobilità con il combattimento.

Sei sempre in movimento, ma non ti sembra mai troppo impegnativo. Il gioco è reattivo senza essere caotico, il che mantiene alto il ritmo senza sacrificare la precisione. Inoltre, ciò che fa davvero tornare i giocatori è quanto il gioco regga bene anche durante lunghe sessioni, un tratto distintivo dei migliori giochi di ruolo d’azione. I comandi non ti stancano.

Nel complesso, Sairento è il tipo di gioco che ti fa dimenticare di essere nella tua stanza. Inganna il tuo cervello facendoti credere di essere il protagonista di un film di ninja high-tech. E quando riuscirai a sferrare il tuo colpo mortale con la spada al rallentatore a mezz’aria, non vorrai più smettere! Puoi acquistare Sairento al prezzo più basso disponibile al momento.

Il mio verdetto: Sairento ti fa sentire come un cyber-ninja, e non stanca mai. Veloce, fluido e con una rigiocabilità infinita, questo gioco è fatto apposta per gli appassionati di azione in realtà virtuale.

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8. GORN [Miglior gioco di combattimento corpo a corpo in VR per PC]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Oculus Quest, PS5 Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Free Lives, Devolver Digital Durata media di gioco 5-10 ore (combattimenti senza fine nell'arena) Caratteristiche uniche Combattimenti da gladiatori esagerati, violenza basata sulla fisica

GORN è un simulatore di gladiatori in realtà virtuale esilarante e brutale che ti permette di vivere ogni fantasia di combattimento esagerata che non sapevi nemmeno di avere. Ti scontrerai con nemici goffi e flosci in quello che sembra più un cartone animato violento che un gioco di combattimento tradizionale.

I combattimenti si fanno subito frenetici, con te che brandisci spade, asce o persino arti; qualsiasi cosa riesci ad afferrare al volo. I nemici si dimenano in un rallentatore esagerato mentre sferri ogni colpo. Il tutto si basa sulla fisica, quindi i tuoi colpi vanno a segno solo se muovi le braccia con convinzione. Tutto questo lo rende uno dei migliori giochi VR multiplayer per chi vuole ridere, sudare e scatenarsi in assurde risse basate sulla fisica.

Se colpisci troppo delicatamente o miri male, la tua arma rimbalza via senza causare danni. Questa caoticità fa parte del divertimento. Niente è troppo pulito, e questo conferisce ai combattimenti uno strano ritmo buffo che ti tiene sulle spine.

Ma nonostante il suo aspetto buffo, GORN si è guadagnato un posto tra i migliori giochi di combattimento in VR. Il movimento costante e il caos che coinvolge tutto il corpo lo rendono uno dei preferiti dai giocatori che vogliono ridere, sudare e farsi strada a colpi di distruzione in assurde risse guidate dalle leggi della fisica.

Il mio verdetto: GORN è ridicolo, brutale e assurdamente divertente. Se vuoi distruggere cose in VR senza prendere nulla sul serio, questo è il gioco che fa per te.

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9. Beat Saber [Miglior gioco ritmico in VR per PC]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Meta Quest Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Beat Games Durata media di gioco Infinito (gioco ritmico) Caratteristiche uniche Combattimento ritmico con spade laser che seguono i tuoi movimenti

Beat Saber è un gioco VR basato sul ritmo che trasforma la musica in movimento. Armato di due spade laser (una rossa e una blu), tagli a fetta blocchi contrassegnati da colori diversi che volano verso di te in sincronia con ritmi martellanti e brani pulsanti. Ogni blocco corrisponde alla direzione e al colore delle tue spade. Quindi, non si tratta solo di colpire le note, ma di muoverti con precisione.

Aggiungici gli ostacoli che devi schivare e ti ritroverai a coinvolgere tutto il corpo. È veloce, fisico e, una volta che entri nel vivo, è facile perdere la cognizione del tempo. All’inizio il gioco è facile; però, se alzi il livello di difficoltà, ti ritroverai a brandire le spade come un matto.

Anche a cinque anni dalla sua uscita, compare costantemente in cima alle classifiche VR e ha venduto oltre 6 milioni di copie fino ad oggi (secondo l’Università di Berkeley – Grafica). La possibilità di creare brani personalizzati e gli aggiornamenti regolari da parte degli sviluppatori lo hanno mantenuto sempre fresco.

Il gioco supporta una vasta gamma di generi musicali, dall’elettronica al pop, dal rock all’hip-hop. La grafica è pulita, con un look dai colori al neon che funziona bene su diversi visori VR. E con i duelli online, le competizioni in gruppo e le classifiche personalizzate, si guadagna anche un posto tra i migliori giochi multiplayer disponibili oggi per visori VR.

Il mio verdetto: Beat Saber è l’allenamento in VR che crea più dipendenza. Facile da imparare, impossibile da smettere di giocare, e ancora il re dei giochi ritmici a distanza di anni dal lancio.

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10. Serious Sam VR: L’ultima speranza [Miglior sparatutto a ondate in VR per PC]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Croteam VR, Devolver Digital Durata media di gioco 6-10 ore Caratteristiche uniche FPS con doppio armamento, combattimenti contro i boss e ondate di nemici su larga scala

Serious Sam VR: L’ultima speranza porta il caos alle stelle. Ti ritrovi catapultato nel bel mezzo di imponenti invasioni aliene senza un attimo di respiro. Le ondate nemiche non si fermano mai, e nemmeno le tue armi. Un attimo prima impugni due fucili a pompa, quello dopo passi a una minigun.

Questo titolo della serie Serious Sam è stato pensato appositamente per la realtà virtuale. Quindi, non cerca di essere uno sparatutto tradizionale, ma sfrutta la realtà virtuale nel modo giusto. Combatti a modo tuo, usando movimenti reali e rapidità di pensiero. Ogni scontro sembra una situazione al limite, ed è proprio questo che lo rende così avvincente.

Nel gioco, anche se rimani fermo in un punto, non stai mai con le mani in mano. La pressione arriva da tutte le parti e ogni scontro ti costringe a reagire in fretta. È caotico, ma una volta che ci prendi la mano, i comandi diventano una seconda natura. Funziona benissimo anche in coppia, ed è per questo che viene spesso citato tra i migliori giochi cooperativi in realtà virtuale.

Lo stile grafico del gioco è all’insegna della follia. Le esplosioni dipingono il cielo e i nemici esplodono in raffiche di colori. Gli ambienti sembrano usciti da un sogno febbrile da sala giochi. E tutto questo contribuisce a creare quella tipica energia di Serious Sam: chiassosa, inarrestabile e incredibilmente divertente!

Il mio verdetto: Serious Sam VR mantiene esattamente ciò che promette: caos inarrestabile e azione senza sosta. Se vuoi sentirti un esercito a te solo, questo è il tuo campo di battaglia.

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11. Hellblade: Senua’s Sacrifice VR [Migliore esperienza psicologica in VR per PC]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 (versione VR) Sviluppatore/i Ninja Theory Durata media di gioco 7-8 ore Caratteristiche uniche Azione cinematografica, temi psicologici

Hellblade: Senua's Sacrifice VR è un'avventura d'azione psicologica che ti trascina nella mente frammentata della protagonista. Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con neuroscienziati e persone che soffrono di psicosi. Questa collaborazione conferisce autenticità alla rappresentazione della malattia mentale.

In realtà virtuale, quel mondo sembra inquietantemente vicino. Il gioco si svolge in terza persona, ma il tracciamento del visore e l’inquietante audio spaziale ti coinvolgono completamente. Ogni sussurro, ogni allucinazione, ti coglie di sorpresa come se fosse proprio dietro di te. Niente spaventi a buon mercato qui. La paura cresce lentamente e sembra davvero psicologica!

Il gioco è uscito in realtà virtuale nel 2018 e da allora ha attirato milioni di giocatori. Ma i numeri non raccontano tutta la storia. Ciò che rimane impresso nelle persone è l’impatto emotivo. È una discesa inquietante nel trauma, nella perdita e nella psicosi, resa brutalmente intima grazie alla realtà virtuale.

Per chi è interessato ai giochi VR narrativi con temi più maturi, questo è davvero eccezionale. È anche un forte contendente tra i migliori giochi di ruolo per PC grazie alla sua narrazione e all’attenzione ai personaggi.

Il mio verdetto: Hellblade è inquietante, bellissimo ed emotivamente intenso. La realtà virtuale rende la sua rappresentazione della psicosi scomodamente reale, nel miglior modo possibile.

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12. Rez Infinite [Migliore esperienza audiovisiva VR su PC]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Android, Oculus Quest Anno di uscita 2016 Sviluppatori Monstar Inc. e Resonair, Enhance Games Durata media di gioco 2-4 ore Caratteristiche uniche Sparatutto basato sulla musica, grafica psichedelica

Rez Infinite unisce musica e movimento come pochi altri giochi VR riescono a fare. Originariamente un classico di culto dei primi anni 2000, la sua versione VR ti avvolge e ti catapulta direttamente nell’azione.

Voli attraverso ambienti astratti e pulsanti mentre prendi di mira i bersagli e spari in sincronia con la colonna sonora. Il gioco non segue una trama tradizionale. Piuttosto, crea la sua atmosfera attraverso il suono e il movimento. E se lo giochi su un ottimo televisore da gaming, anche la grafica fuori dalla realtà virtuale è davvero fantastica.

Man mano che vai avanti, la musica si intensifica, la tensione cresce e ogni livello sembra sempre più vivo. Area X, aggiunta per la versione VR, è la vera chicca. Ti offre una libertà di movimento a 360° e un design più aperto che mostra quanto il gioco si sia evoluto.

Se ti piacciono le storie raccontate attraverso le immagini e non ti va di leggere troppo, Rez Infinite è un’esperienza che vale la pena provare. A prima vista sembra semplice, ma ti ci ritrovi subito immerso. Dai un’occhiata allo sconto che Eneba offre su Rez Infinite.

Il mio verdetto: Rez Infinite è un’esperienza sensoriale senza pari. Musica, movimento e immagini si fondono in qualcosa che sembra più un viaggio che un gioco.

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13. Tetris Effect [Miglior gioco VR per PC dedicato al relax]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Meta Quest Anno di uscita 2018 (PS4), 2019 (PC) Sviluppatore/i Monstars Inc. e Resonair, Enhance Games Durata media di gioco Infinito (gioco di puzzle) Caratteristiche uniche Meccanica a zone, gameplay meditativo

Tetris è uno dei giochi più famosi di sempre. E probabilmente conosci già le basi: ruota i blocchi, elimina le righe e ricomincia. Tetris Effect, però, non si limita a rinnovare quella formula. La rivoluziona completamente.

Ogni pezzo che sposti qui si sincronizza con la musica. Ogni riga che elimini provoca esplosioni visive. Si può dire senza dubbio che Tetris Effect è un po’ un puzzle e un po’ una trance. Indossa le cuffie e all’improvviso non stai più solo giocando. Ci sei dentro! Funziona alla grande su quasi tutti i sistemi decenti e, se usi un buon portatile da gaming, l’esperienza è ancora più coinvolgente sia in modalità VR che in quella standard.

Un articolo del 2015 pubblicato su “Attenzione, percezione e psicofisica” ha concluso che Tetris innesca uno stato di concentrazione in grado di ridurre lo stress e aumentare la lucidità mentale. Con la realtà virtuale, quell’effetto si moltiplica. Crea uno stato di flusso da cui è difficile uscire. Infatti, molti giocatori dicono che li aiuta a rilassarsi.

Il gioco ha ottenuto un punteggio Metacritic di oltre 89 e ha ricevuto diverse nomination come Gioco dell’Anno da varie testate. Se non ci hai ancora giocato, Tetris Effect è un ottimo punto di partenza. Grazie alle sue regole semplici e al gameplay intuitivo, il gioco è accessibile a giocatori di ogni livello. E, infine, non perderti i saldi in corso su Tetris Effect.

Il mio verdetto: Tetris Effect trasforma un classico in un’esperienza trascendentale. È rilassante, ipnotico e la prova che un gameplay semplice può ancora lasciarti a bocca aperta.

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14. SUPERHOT VR [Miglior sparatutto a tempo per PC VR]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR Anno di uscita 2016 (versione base), 2019 (VR) Autori Il team di SUPERHOT Durata media di gioco 2-3 ore Caratteristiche uniche Grafica stilizzata, combattimenti in full-motion

Invece del caos senza sosta, SUPERHOT VR ti fa rallentare e riflettere su ogni mossa. Qui il tempo scorre solo quando ti muovi. E questo rende davvero ogni momento una scelta ad alta tensione! I proiettili restano sospesi nell’aria. Tutto si blocca nel momento in cui ti fermi, persino i pugni.

Questo ritmo conferisce al gioco una sensazione che unisce sparatorie, combattimenti al rallentatore e scacchi. Infatti, molti giocatori dicono che si collochi a metà strada tra azione e tattica, ed è per questo che spesso compare insieme alle scelte più creative nella categoria dei migliori giochi di strategia per PC.

Dal suo lancio in VR, SUPERHOT ha vinto diversi premi, tra cui quello di Miglior Gioco VR ai DICE Awards 2017. È uno dei giochi più venduti su tutte le piattaforme e continua a essere tra i più apprezzati su Steam. Se cerchi un gioco che dia più importanza al tempismo e all’attenzione ai dettagli piuttosto che ai riflessi, questo è difficile da battere.

La sua grafica essenziale non è solo una questione estetica: va dritta al sodo. Con ogni livello ridotto ai suoi dettagli più puri, non c’è alcuna distrazione per la tua attenzione. È proprio questa semplicità a rendere SUPERHOT VR così coinvolgente: tensione pura, azione pura, zero sprechi.

Il mio verdetto: SUPERHOT VR ti fa sentire come una star dei film d’azione al rallentatore. La sua meccanica temporale unica trasforma ogni scontro in un rompicapo strategico.

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15. Moss [Miglior avventura in terza persona per PC VR]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Oculus Quest Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Polyarc Durata media di gioco 4-6 ore Caratteristiche uniche Piattaforma VR in terza persona, ambientazione da libro di fiabe

Moss unisce la magia di una classica avventura fiabesca all’immersività che solo la realtà virtuale può offrire. Ma non è la solita esperienza VR. Qui non sei tu l’eroe, ma aiuti un’eroina. Quill, una topolina coraggiosa, fa da guida, e tu sei lì per sostenerla in ogni sfida.

Non stai però in disparte. Sei parte integrante della storia. Sbirci dietro gli angoli, sposti elementi dell’ambiente e a volte devi persino sporgerti fisicamente per vedere cosa succederà dopo.

Questo trasforma l’esplorazione in un’esperienza condivisa. E Quill ti riconosce. Alza lo sguardo, reagisce e ti tende persino la zampa per festeggiare il vostro lavoro di squadra. Questo legame tra giocatore e personaggio ha fatto guadagnare a Moss una valutazione positiva del 94% su Steam e un posto tra i migliori giochi indie.

Con un sequel che amplia la trama e il gameplay, Moss è diventato un punto di riferimento per i giocatori alla ricerca di esperienze VR ricche di storia. È un ottimo punto di partenza per chi si avvicina per la prima volta ai visori VR e vuole scoprire i migliori giochi in realtà virtuale. Offre abbastanza sfide da tenerti coinvolto senza metterti sotto pressione ad ogni mossa.

Il mio verdetto: Moss è affascinante, commovente e progettato alla perfezione per la realtà virtuale. L’avventura di Quill dimostra che non devi per forza essere l’eroe per sentirti coinvolto in una storia.

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16. Thumper [Miglior gioco ritmico violento in VR per PC]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, Stadia Anno di uscita 2016 Autore/i Drool Durata media di gioco 4-6 ore Caratteristica unica Gameplay basato sulla violenza ritmica

Thumper sembra un gioco ritmico intrappolato in un incubo. Ti calerai nei panni di uno scarafaggio cromato che sfreccia lungo un tracciato che si snoda attraverso mondi strani e pulsanti. La velocità aumenta rapidamente e ogni secondo richiede riflessi fulminei.

L’aspetto e il sonoro del gioco ti colpiscono di brutto. La grafica è cupa e aggressiva, con lampi di luce e nemici surreali che incombono davanti a te. Non è il tipo di gioco ritmico che ti invita a rilassarti. Thumper punta più sulla tensione e sulla sopravvivenza che sul ballare a ritmo di musica.

È stato uno dei primi giochi musicali ad affrontare seriamente la realtà virtuale e continua a figurare nelle classifiche dei migliori giochi per PC proprio per quanto sia unica l’esperienza che offre. Il gioco non ha bisogno di lunghi tutorial o meccaniche elaborate per catturare la tua attenzione.

In pochi minuti, la tua mente si sincronizza con il ritmo e i tuoi riflessi fanno il resto. E anche dopo ripetuti tentativi, ti ritrovi a tornare per battere il tuo record o provare di nuovo quell’euforia. Per gli appassionati di giochi musicali con un pizzico di pericolo, Thumper offre un’esperienza di gioco che non dimenticherai facilmente e Eneba ti propone un prezzo per Thumper che non troverai da nessun’altra parte!

Il mio verdetto: Thumper è intenso, aggressivo e diverso da qualsiasi altro gioco ritmico. Se vuoi mettere alla prova i tuoi riflessi mentre i tuoi sensi vengono travolti, allacciati le cinture.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi VR per PC

Qual è il miglior punto di partenza per chi cerca l’esperienza VR su PC definitiva? Dipende dal tipo di realtà virtuale che stai cercando.

Per un’esplorazione senza fine: No Man’s Sky ti offre un intero universo da scoprire. Costruisci, esplora e perditi in un mondo sandbox che continua ad espandersi ad ogni aggiornamento.

No Man’s Sky ti offre un intero universo da scoprire. Costruisci, esplora e perditi in un mondo sandbox che continua ad espandersi ad ogni aggiornamento. Per un'immersione totale in un RPG: Fallout 4 VR ti catapulta in un'avventura a mondo aperto dove ogni scelta conta e la terra desolata sembra davvero reale.

Fallout 4 VR ti catapulta in un'avventura a mondo aperto dove ogni scelta conta e la terra desolata sembra davvero reale. Per gli appassionati di survival horror: The Walking Dead: Santi e peccatori offre tensione, scelte morali e combattimenti basati sulla fisica che definiscono lo standard per l’horror in VR.

The Walking Dead: Santi e peccatori offre tensione, scelte morali e combattimenti basati sulla fisica che definiscono lo standard per l’horror in VR. Per l’azione basata sulla fisica: Boneworks ha ridefinito il modo in cui si può vivere l’interazione in VR. Ogni colpo, presa e tiro ha un peso reale.

Boneworks ha ridefinito il modo in cui si può vivere l’interazione in VR. Ogni colpo, presa e tiro ha un peso reale. Per ritmo e fluidità: Beat Saber rimane l’allenamento in VR più coinvolgente: facile da imparare, impossibile da smettere.

Beat Saber rimane l’allenamento in VR più coinvolgente: facile da imparare, impossibile da smettere. Per una narrazione d’atmosfera: I sogni di un altro dimostra che la realtà virtuale può essere arte. Lenta, surreale e indimenticabile.

Non c’è un singolo gioco che definisca la realtà virtuale su PC, ma tutti insieme ne catturano il potenziale: la libertà, l’immersione e le esperienze che semplicemente non puoi vivere su uno schermo piatto. Qualunque sia il genere che ti appassiona, una cosa è certa: una volta indossato il visore, non vorrai più togliertelo.

Domande frequenti