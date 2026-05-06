Les 16 meilleurs jeux VR sur PC pour une immersion inégalée en 2026

Les meilleurs jeux de réalité virtuelle sur PC estompent la frontière entre fiction et réalité. Il ne s’agit plus simplement d’observer les personnages évoluer, mais de ne faire qu’un avec eux. Au cours des dernières années, le nombre de jeux de réalité virtuelle sur PC a augmenté à une vitesse fulgurante, et leur qualité s’est améliorée en conséquence.

La réalité virtuelle sur PC n’est plus considérée comme un simple gadget. Les grands studios créent désormais des jeux complets en pensant dès le départ à la réalité virtuelle. Les expériences de réalité virtuelle ne manquent pas, mais la qualité reste primordiale. Dans cette liste, vous trouverez des jeux qui vont au-delà de l’effet de surprise initial, des titres qui incitent les joueurs à y revenir longtemps après leur première session.

Nos coups de cœur parmi les jeux de réalité virtuelle sur PC

La réalité virtuelle a bien évolué depuis les simples démos techniques et les courtes expériences. Ce qui ressemblait autrefois à une simple « preuve de concept » se présente désormais sous la forme de titres à part entière, proposant des heures de contenu passionnant. Nous avons testé un large éventail de titres afin de déterminer lesquels exploitent véritablement tout le potentiel de la réalité virtuelle. Et ces cinq jeux se sont démarqués :

1 No Man’s Sky 2016 Dans ce jeu, vous pouvez explorer l’espace lointain. Vous collectez des ressources et construisez des avant-postes dans cet univers qui ne cesse de s’étendre à chaque mise à jour ! Buy now 2 Fallout 4 VR 2017 Il s'agit d'un RPG à part entière repensé pour la réalité virtuelle. Le jeu vous plonge dans un monde post-apocalyptique où chaque choix influe sur l'issue de l'histoire. Buy now 3 The Walking Dead: Saints & Sinners 2020 Il s'agit d'un jeu de réalité virtuelle axé sur la survie qui vous plonge au cœur des ruines de la Nouvelle-Orléans. Conçu pour être rejoué, il propose plusieurs fins et de nombreux éléments à explorer. Buy now

Ce ne sont pas seulement d’excellents jeux « pour la réalité virtuelle » ; ce sont d’excellents jeux en soi. Et si vous découvrez ce genre et que vous passez de jeux en 2D à la réalité virtuelle, vous en trouverez beaucoup d’autres ci-dessous dans la liste complète.

Les 16 meilleurs jeux VR sur PC pour vivre une expérience de jeu inédite

Attention, les jeux de cette liste ne vous tiennent pas la main ! Vous ne vous contentez pas de jouer ; c’est vous qui avez les commandes. Chaque action compte donc. Si vous vous trompez, vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-même. Mais si vous réussissez, la satisfaction est incroyable !

1. No Man’s Sky [Meilleure expérience en réalité virtuelle sur PC dans un monde ouvert]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, macOS, iPadOS Année de sortie 2016 (version originale) Créateur(s) Hello Games Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures et plus (mode bac à sable sans fin) Caractéristiques uniques Univers généré de manière procédurale, immersion en réalité virtuelle à l'échelle planétaire

No Man’s Sky vous offre l'univers et vous dit : « Allez découvrir ce qui s'y cache. » Et en réalité virtuelle, cette liberté semble encore plus RÉELLE ! Vous sortez de votre vaisseau, posez le pied sur un sol extraterrestre et commencez à chercher comment survivre. Tout est calme au début, puis quelque chose bouge au loin. C’est là que la curiosité prend le dessus.

Il n’y a pas de parcours prédéfinis dans le jeu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, construire où que vous arriviez, récolter toutes les ressources dont vous avez besoin, et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite décoller vers la prochaine galaxie. No Man’s Sky figure souvent dans les classements des meilleurs jeux VR sur PC et sert couramment de référence dans les listes de jeux similaires à No Man’s Sky.

À chaque mise à jour majeure, le jeu continue d’attirer de plus en plus de joueurs. À la mi-2025, Steam enregistrait près de 10 000 utilisateurs actifs quotidiens, avec des pics importants à chaque sortie de nouveau contenu. No Man’s Sky, qui n’était au départ qu’un projet parallèle, est devenu au fil du temps l’un des plus grands jeux en réalité virtuelle.

Même après plusieurs centaines d’heures de jeu, vous aurez l’impression qu’il reste encore des choses à découvrir. Nouveaux biomes, ruines extraterrestres ou secrets de l’univers du jeu : le jeu stimule votre curiosité à chaque instant. Et cette impression d’immensité ne s’estompe pas non plus. Chaque fois que vous vous lancez en orbite, c’est une petite victoire ! Et le meilleur dans tout ça ? Le jeu est actuellement en promotion !

Mon verdict : No Man’s Sky est le jeu « bac à sable » par excellence pour les explorateurs en réalité virtuelle. Si vous recherchez un univers qui ne cesse de s’étendre et qui ne manque jamais de surprises, ne cherchez pas plus loin.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Fallout 4 [Meilleur RPG en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Microsoft, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2017 (version VR) Développeur(s) Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures (campagne principale), plus de 100 heures (pour les joueurs qui souhaitent tout débloquer) Caractéristiques uniques Jeu de rôle en monde ouvert complet en réalité virtuelle, choix narratifs à embranchements

Fallout 4 VR transpose l'intégralité de l'expérience solo en réalité virtuelle. Il ne s'agit ni d'un spin-off ni d'un projet parallèle. Vous bénéficiez de la carte complète et de tous les systèmes qui ont fait le succès du jeu original ! À ce jour, depuis sa sortie, il a généré plus de 4,5 millions de dollars de recettes, et il continue d’être joué régulièrement sur Steam.

Le jeu traite de la lutte pour la survie. Et parmi tous les jeux Fallout légendaires, c’est le seul qui vous permette de vivre dans cet univers depuis l’intérieur du casque de réalité virtuelle. Dès que vous entrez dans Fallout 4 VR, vous incarnez le « Sole Survivor », un parent qui émerge du Vault 111 après une guerre nucléaire dévastatrice.

S'ensuit alors un périple dans un monde ouvert à travers les ruines post-apocalyptiques de Boston, également connu sous le nom de « Commonwealth ». Les mécanismes qui font de Fallout ce qu’il est sont tous présents dans Fallout 4. Mais désormais , ils semblent plus concrets ! Le désert ne donne pas l’impression d’être un simple décor.

Vous l’explorez pas à pas. Et en arpentant les rues abandonnées, vous remarquez de petits détails qui se perdent dans un gameplay plat. Pour ceux qui recherchent plus que de brèves sessions de jeu, c’est l’un des rares jeux de survie sur PC vraiment excellents qui offre véritablement une expérience de jeu de rôle. Il a certes ses défauts, mais son ampleur et son ambition restent impressionnantes. Ne manquez pas cette promotion et profitez d’un prix très réduit sur Fallout 4.

Mon verdict : Fallout 4 VR offre une expérience de jeu de rôle à part entière que peu de jeux en réalité virtuelle peuvent égaler. C’est un jeu ambitieux, immersif, et qui vaut chaque heure que vous passez dans le désert.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FALLOUT 4 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. The Walking Dead : Les saints et les pécheurs [Meilleur jeu d'horreur et de survie en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Oculus Rift, PC, PlayStation VR, Oculus Quest, PICO 4, Meta Quest 3 Année de sortie 2020 Créateur(s) Skydance Interactive Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Caractéristiques uniques Jeu d'horreur et de survie dans l'univers de The Walking Dead, avec un système de « mort permanente »

The Walking Dead : Les saints et les pécheurs est un jeu de survival horror en réalité virtuelle hors du commun qui se déroule dans les ruines hantées de la Nouvelle-Orléans. Dans cet univers, vous incarnez « le Touriste », un personnage sans attaches et qui a tout à perdre. Votre objectif est de trouver la « Réserve », un bunker caché qui pourrait bien être votre dernière chance de survie. Et croyez-moi, il vous faudra bien plus que quelques secondes pour le localiser.

Les saints et les pécheurs a mérité sa place dans le classement des meilleurs jeux de zombies, grâce à plus de 1,1 million de joueurs et à une note de 86 % sur Steam. Ses combats basés sur la physique et ses choix à embranchements en font bien plus qu’un simple jeu de tir contre des morts-vivants.

De plus, ce qui le distingue des autres jeux de zombies, c'est la façon dont l'histoire évolue en fonction de vos décisions. Allez-vous tuer pour survivre, ou protéger les autres au péril de votre vie ? Ici, la morale n'est pas toute noire ou toute blanche ! Il n'y a que des choix difficiles et des conséquences encore plus dures.

Les saints et les pécheurs fonctionne mieux avec du matériel fiable ; il vaut donc la peine de l’associer à l’un des casques VR figurant dans la liste des meilleurs modèles. La conception des interactions du jeu repousse la réalité virtuelle à ses limites. Et cela vous fait réellement oublier que vous tenez des manettes. Dans l’ensemble, le sentiment d’immersion qu’il procure est inégalé, tout comme le prix de ce jeu sur Eneba.

Mon verdict : Les saints et les pécheurs place la barre très haut en matière de survival horror en réalité virtuelle. La tension, les choix et les combats physiques en font une expérience que vous n’oublierez pas.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE WALKING DEAD: SAINTS & SINNERS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Les rêves d’un autre [Meilleure expérience narrative en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2025 Développeur(s) Starward Studios Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Caractéristiques uniques Paysages oniriques surréalistes, exploration narrative, narration évocatrice

Les rêves d’un autre vous plonge dans un univers qui ne suit pas les règles de la réalité. Vous traversez des paysages oniriques en constante évolution, tous plus étranges les uns que les autres. Le jeu ne vous presse pas avec des combats ou des chronomètres. Au contraire, il vous permet d’errer, d’observer et de reconstituer une histoire racontée à travers des images et une atmosphère particulière.

Ces environnements donnent l’impression de se promener dans le subconscient d’une autre personne. Un instant, vous vous trouvez dans une forêt calme et brumeuse ; l’instant d’après, vous êtes plongé au cœur d’un souvenir fragmenté qui défie la gravité. Les graphismes tendent vers le surréel, et la réalité virtuelle fait en sorte que cette désorientation soit perçue comme intentionnelle plutôt que déroutante.

Ce qui distingue Les rêves d’un autre, c’est la manière dont il utilise la réalité virtuelle pour créer un impact émotionnel plutôt que pour l’action. Vous ne combattez pas d’ennemis et ne résolvez pas d’énigmes complexes. Vous vivez une expérience qui s’apparente davantage à de l’art interactif. C’est le genre de jeu qui vous marque longtemps après avoir retiré le casque.

Pour les joueurs qui apprécient les expériences de réalité virtuelle plus lentes et plus contemplatives, celui-ci a sa place sur votre liste. Il s’inscrit parfaitement aux côtés de titres comme Red Matter et Moss pour ceux qui privilégient l’ambiance à l’adrénaline.

Mon verdict : « Les rêves d’un autre » est de la réalité virtuelle sous forme d’art interactif. Si vous privilégiez l’ambiance et la narration émotionnelle à l’action, ce jeu restera gravé dans votre mémoire bien après que vous aurez retiré le casque.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Boneworks [Meilleur jeu de type « sandbox » en réalité virtuelle sur PC axé sur la physique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2019 Créateur(s) Niveau de stress zéro Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Caractéristiques uniques Physique réaliste, manipulation d'objets

À sa sortie, Boneworks a fait forte impression. Il a généré 3 millions de dollars dès sa première semaine et a franchi la barre des 100 000 exemplaires vendus plus rapidement que n’importe quel autre titre de réalité virtuelle avant lui. Il est sorti depuis des années, mais les gens n’ont pas cessé d’en parler. Chaque mois, il enregistre des millions de vues. Cela en dit long sur la longévité du jeu.

Vous incarnez Arthur Ford, un directeur de la cybersécurité rebelle en fuite. Le monde dans lequel vous êtes piégé fonctionne grâce à un système appelé Myth OS, et il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Votre mission ne consiste pas seulement à rester en vie. Vous devez reconstituer ce qui se passe réellement au sein du système et comprendre pourquoi il est en train de s'effondrer.

Plus vous avancez, plus l’histoire devient étrange. Chaque niveau vous plonge dans de nouveaux défis, allant d’énigmes basées sur la physique à des fusillades intenses. Cela en fait un titre qui se démarque parmi les meilleurs jeux de réalité virtuelle et les jeux de tir sur PC les plus mémorables.

Le jeu tire pleinement parti des possibilités offertes par la réalité virtuelle. Vous ne vous contentez pas d’observer l’action ou d’appuyer sur un bouton pour interagir. Vous êtes au cœur de l’action, et vous ressentez le poids de chaque mouvement. Le jeu suit vos mouvements avec précision : ainsi, si vous balancez une batte trop lentement, vous ne frapperez pas fort. Ce niveau de retour physique rend même les actions les plus simples particulièrement intenses.

Mon verdict : Boneworks a redéfini ce que peuvent être le combat et l’interaction en réalité virtuelle. Si vous recherchez un jeu où chaque mouvement compte, c’est la référence absolue.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Red Matter [Meilleur jeu de réflexion en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, PlayStation VR Année de sortie 2018 Créateur(s) Vertical Robot Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Caractéristiques uniques Mystère de science-fiction, sur le thème de la Guerre froide

Red Matter ne vous met pas la pression. Il vous plonge dans une base lunaire déserte et silencieuse, et laisse l’atmosphère parler d’elle-même. Vous incarnez un agent envoyé pour découvrir ce qui s’est passé au sein d’une station de recherche sécurisée.

Au lieu de vous assaillir d’ennemis, le jeu vous captive grâce à des énigmes et des environnements inquiétants. L’interaction est tactile d’une manière que la plupart des jeux en réalité virtuelle ne parviennent pas tout à fait à reproduire. Vous ne vous contentez pas d’appuyer sur des boutons ; vous actionnez des leviers, scannez des machines, parcourez des panneaux de commande et examinez des outils insolites.

Red Matter se déroule à un rythme plus lent que la plupart des jeux de cette liste, mais cela joue en sa faveur. Cette lenteur permet à l’immersion de s’installer pleinement. Ce sentiment de lenteur donne du poids à l’univers. Le jeu s’est constitué une solide communauté de fans rien que pour cela.

Ceux qui préfèrent l’enquête à l’action ont tendance à le classer parmi les meilleurs jeux indépendants. Il met en lumière la force des moments de calme lorsque le monde qui vous entoure semble si réel. Si vous aimez la science-fiction, les silences glacials et les petits détails qui en disent long, ce titre devrait figurer sur votre liste des jeux incontournables.

Mon verdict : Red Matter prouve que la réalité virtuelle n’a pas besoin d’action pour être captivante. Son mystère qui se dévoile petit à petit et ses énigmes tactiles en font un jeu incontournable pour les amateurs d’exploration réfléchie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Sairento [Meilleur jeu d’action en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR Année de sortie 2018 Créateur(s) Mixed Realms Durée moyenne de jeu 8 à 15 heures (rejouabilité illimitée) Caractéristiques uniques Course murale, combinaison katana + pistolet

Sairento vous transforme en cyber-ninja, puis vous plonge dans des combats rapides et à haut risque. Vous enchaînerez les sauts périlleux arrière dans les airs, les élans contre les murs, le ralentissement du temps en plein combat et les changements entre pistolets, katanas et couteaux de lancer sans perdre une seconde.

Le jeu fonctionne sans problème sur la plupart des systèmes de réalité virtuelle pour PC. Toutefois, pour un résultat optimal, associez-le à un équipement comprenant des écrans de jeu de qualité. Ce qui distingue Sairento de nombreux autres jeux en réalité virtuelle, c’est la façon dont il concilie mobilité et combat.

Vous êtes constamment en mouvement, mais cela ne devient jamais accablant. Le jeu est réactif sans être chaotique, ce qui maintient un rythme soutenu sans sacrifier la précision. De plus, ce qui incite vraiment les joueurs à y revenir, c’est la façon dont le jeu tient la route lors de longues sessions, une caractéristique propre aux meilleurs jeux de rôle d’action. Les commandes ne vous épuisent pas.

Dans l’ensemble, Sairento est le genre de jeu qui vous fait oublier que vous êtes debout dans votre chambre. Il trompe votre cerveau en lui faisant croire que vous êtes le héros d’un film de ninjas high-tech. Et lorsque vous réussirez votre coup d’épée au ralenti en plein vol, vous ne voudrez plus en sortir ! Vous pouvez acheter Sairento au prix le plus bas actuellement.

Mon avis : Sairento vous donne l’impression d’être un cyber-ninja, et on ne s’en lasse jamais. Rapide, fluide et offrant une rejouabilité infinie, ce jeu est conçu pour les fans d’action en réalité virtuelle.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SAIRENTO VR GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. GORN [Meilleur jeu de combat au corps à corps en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Oculus Quest, PS5 Année de sortie 2019 Développeur(s) Free Lives, Devolver Digital Durée moyenne de jeu 5 à 10 heures (combats sans fin dans l'arène) Caractéristiques uniques Combats de gladiateurs déjantés, violence basée sur la physique

GORN est un simulateur de gladiateurs en réalité virtuelle à la fois hilarant et brutal, qui vous permet de vivre tous les fantasmes de combat démesurés dont vous ne soupçonniez même pas l’existence. Vous affrontez des ennemis maladroits et flasques dans ce qui s’apparente davantage à un dessin animé violent qu’à un jeu de combat traditionnel.

Les combats deviennent très vite endiablés : vous maniez des épées, des haches, voire des membres… tout ce que vous parvenez à attraper à temps. Les ennemis s'agitent au ralenti de manière exagérée à chaque coup que vous portez. Le tout repose sur la physique : vos coups ne touchent leur cible que si vous bougez vos bras avec conviction. Tout cela en fait l'un des meilleurs jeux de réalité virtuelle multijoueurs pour les joueurs qui souhaitent rire, transpirer et se déchaîner dans des bagarres absurdes régies par la physique.

Si vous frappez trop mollement ou visez mal, votre arme rebondit sans causer de dégâts. Ce côté désordonné fait partie du plaisir. Rien n’est trop lisse, ce qui confère aux combats un rythme étrange et loufoque qui vous tient en haleine.

Mais malgré son aspect loufoque, GORN a gagné sa place parmi les meilleurs jeux de combat en réalité virtuelle. Les mouvements incessants et le chaos qui mobilise tout le corps en font un incontournable pour les joueurs qui veulent rire, transpirer et se frayer un chemin à coups de poing à travers des bagarres absurdes régies par les lois de la physique.

Mon verdict : GORN est ridicule, brutal et absurdement amusant. Si vous souhaitez tout casser en réalité virtuelle sans prendre quoi que ce soit au sérieux, ce jeu est fait pour vous.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Beat Saber [Meilleur jeu de rythme en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Meta Quest Année de sortie 2018 Créateur(s) Beat Games Durée moyenne de jeu Infini (jeu de rythme) Caractéristiques uniques Combats rythmiques à l’aide de sabres à détection de mouvements

Beat Saber est un jeu de réalité virtuelle basé sur le rythme qui transforme la musique en mouvement. Armé de deux sabres laser (un rouge, un bleu), vous tranchez des blocs codés par couleur qui volent vers vous en synchronisation avec des rythmes endiablés et des morceaux entraînants. Chaque bloc correspond à la direction et à la couleur de vos sabres. Il ne s’agit donc pas seulement de frapper des notes, mais aussi de vous déplacer avec précision.

Ajoutez à cela les obstacles que vous devez esquiver, et tout votre corps est mis à contribution. C’est rapide, physique, et on perd facilement la notion du temps une fois qu’on est dans le rythme. Le jeu commence en douceur ; cependant, si vous augmentez la difficulté, vous vous retrouverez à manier vos sabres à toute vitesse.

Même cinq ans après sa sortie, il figure toujours en tête des classements de réalité virtuelle et s’est vendu à plus de 6 millions d’exemplaires à ce jour (selon l’université de Berkeley – Graphics). La possibilité de créer des morceaux personnalisés et les mises à jour régulières des développeurs lui permettent de rester toujours aussi captivant.

Le jeu prend en charge un large éventail de styles musicaux, allant de l’électro et de la pop au rock et au hip-hop. Les graphismes sont épurés, avec un rendu néon lumineux qui s’adapte parfaitement aux différents casques de réalité virtuelle. Et grâce aux duels en ligne, aux compétitions entre amis et aux classements personnalisés, il se hisse également parmi les meilleurs jeux multijoueurs disponibles aujourd’hui sur casque de réalité virtuelle.

Mon avis : Beat Saber est l'entraînement le plus addictif en réalité virtuelle. Facile à prendre en main, impossible à lâcher, et toujours le roi des jeux de rythme plusieurs années après sa sortie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE BEAT SABER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Serious Sam VR : The Last Hope [Meilleur jeu de tir en vagues en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2017 Développeur(s) Croteam VR, Devolver Digital Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures Caractéristiques uniques Jeu de tir à la première personne proposant le maniement de deux armes, des combats contre des boss et des vagues d’ennemis à grande échelle

Serious Sam VR : The Last Hope pousse le chaos à son paroxysme. Vous êtes plongé au cœur d’invasions extraterrestres massives sans le temps de reprendre votre souffle. Les vagues d’ennemis ne s’arrêtent pas, et vos armes non plus. Vous maniez deux fusils à pompe à un moment, puis passez à un minigun l’instant d’après.

Cet opus de la la franchise Serious Sam a été conçu dès le départ pour la réalité virtuelle. Il ne cherche donc pas à imiter un jeu de tir traditionnel, mais exploite pleinement les possibilités de la RV. Vous combattez à votre manière, en utilisant vos mouvements réels et en faisant preuve de réactivité. Chaque affrontement donne l’impression d’être un coup de chance, et c’est en partie ce qui rend ce jeu si captivant.

Dans ce jeu, même si vous restez au même endroit, vous n’êtes jamais immobile. La pression vient de tous les côtés, et chaque combat vous oblige à réagir rapidement. C'est chaotique, mais une fois que vous vous y êtes habitué, les commandes deviennent un véritable réflexe. Le jeu fonctionne également très bien à deux, ce qui explique pourquoi il est souvent cité parmi les meilleurs jeux coopératifs en réalité virtuelle.

Le style graphique du jeu frôle la folie. Des explosions illuminent le ciel, et les ennemis explosent en une explosion de couleurs. Les environnements donnent l’impression d’un rêve fiévreux digne d’un jeu d’arcade. Et tout cela contribue à cette énergie caractéristique de Serious Sam : bruyante, implacable et follement amusante !

Mon verdict : Serious Sam VR tient toutes ses promesses : un chaos implacable et de l’action non-stop. Si vous voulez vous sentir comme une armée à vous tout seul, voici votre champ de bataille.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Hellblade : Senua’s Sacrifice VR [Meilleure expérience psychologique en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2018 (version VR) Développeur(s) Ninja Theory Durée moyenne de jeu 7 à 8 heures Caractéristiques uniques Action cinématographique, thèmes psychologiques

Hellblade : Senua's Sacrifice VR est un jeu d'action-aventure psychologique qui vous plonge dans l'esprit fracturé de son personnage principal. Le jeu a été développé en collaboration avec des neuroscientifiques et des personnes souffrant de psychose. Cette collaboration confère une grande authenticité à la représentation de la maladie mentale.

En réalité virtuelle, cet univers semble d’une proximité troublante. Le jeu se déroule en vue à la troisième personne. Mais le suivi de mouvement du casque et l’audio spatial inquiétant vous plongent au cœur de l’action. Chaque murmure, chaque hallucination, vous envahit comme s’ils se trouvaient juste derrière vous. Ici, pas de sursauts faciles. La peur s’installe lentement et semble véritablement psychologique !

Le jeu est sorti en réalité virtuelle en 2018 et a depuis attiré des millions de joueurs. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ce qui marque les esprits, c’est la puissance émotionnelle. C’est une descente obsédante dans le traumatisme, la perte et la psychose, rendue d’une intimité brutale grâce à la réalité virtuelle.

Pour ceux qui s’intéressent aux jeux en réalité virtuelle narratifs abordant des thèmes plus matures, celui-ci se démarque particulièrement. C’est également un sérieux prétendant parmi les meilleurs jeux de rôle sur PC grâce à sa narration et à l’importance accordée aux personnages.

Mon verdict : Hellblade est envoûtant, magnifique et d’une grande intensité émotionnelle. La réalité virtuelle rend sa représentation de la psychose d’un réalisme dérangeant, dans le meilleur sens du terme.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Rez Infinite [Meilleure expérience audiovisuelle en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Android, Oculus Quest Année de sortie 2016 Développeur(s) Monstar Inc. et Resonair, Enhance Games Durée moyenne de jeu 2 à 4 heures Caractéristiques uniques Jeu de tir rythmé par la musique, graphismes psychédéliques

Rez Infinite allie musique et mouvement comme peu de jeux en réalité virtuelle savent le faire. Véritable classique culte du début des années 2000, son adaptation en réalité virtuelle prend vie tout autour de vous et vous plonge au cœur de l’action.

Vous volez à travers des environnements abstraits et vibrants tout en verrouillant vos cibles et en tirant en synchronisation avec la bande-son. Le jeu ne suit pas un scénario classique. Il crée plutôt son atmosphère grâce au son et au mouvement. Et lorsqu’il est joué sur un excellent téléviseur de jeu, les graphismes hors réalité virtuelle sont également magnifiques.

Au fur et à mesure que vous progressez, la musique s’intensifie, la tension monte et chaque niveau semble plus vivant. Area X, ajouté pour la sortie en réalité virtuelle, est le niveau phare de ce titre. Il vous offre une liberté de mouvement à 360° et une conception plus ouverte qui montre à quel point le jeu a évolué.

Pour ceux qui apprécient la narration visuelle et ne sont pas trop friands de texte, Rez Infinite est une expérience qui vaut le détour. À première vue, le jeu peut paraître simple, mais on s'y plonge très facilement. Découvrez le prix réduit proposé par Eneba pour Rez Infinite.

Mon verdict : Rez Infinite est une expérience sensorielle sans pareille. La musique, le mouvement et les graphismes se fondent en un tout qui s’apparente davantage à un voyage qu’à un jeu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE REZ INFINITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. Tetris Effect [Meilleur jeu de relaxation en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Meta Quest Année de sortie 2018 (PS4), 2019 (PC) Développeur(s) Monstars Inc. et Resonair, Enhance Games Durée moyenne de jeu Infini (jeu de réflexion) Caractéristiques uniques Mécanique de « zone », gameplay méditatif

Tetris est l’un des jeux les plus emblématiques jamais créés. Et vous en connaissez sans doute déjà les principes de base : faire pivoter les blocs, éliminer des lignes, et recommencer. Tetris Effect, cependant, ne se contente pas de revisiter cette formule. Il la révolutionne complètement.

Chaque pièce que vous déplacez ici s'accorde avec la musique. Chaque ligne que vous éliminez provoque des explosions visuelles. On peut affirmer sans risque que Tetris Effect est à la fois un jeu de réflexion et une expérience hypnotique. Enfilez un casque de réalité virtuelle, et soudain, vous ne vous contentez plus de jouer. Vous êtes en plein dedans ! Le jeu fonctionne sans problème sur presque tous les systèmes corrects, et si vous utilisez un bon ordinateur portable de jeu, l’expérience s’avère encore plus immersive en réalité virtuelle ou en mode standard.

Un article publié en 2015 dans la revue *Attention, Perception, & Psychophysics* a conclu que Tetris induisait un état de concentration susceptible de réduire le stress et d’améliorer la clarté mentale. Avec la réalité virtuelle, cet effet est décuplé. Il crée un état de « flow » dont il est difficile de sortir. En effet, de nombreux joueurs affirment que cela les aide à se détendre.

Le jeu a obtenu une note de 89+ sur Metacritic et a été nominé pour le titre de « Jeu de l’année » par plusieurs médias. Si vous n’y avez pas encore joué, Tetris Effect est un excellent point de départ. Grâce à ses règles simples et à son gameplay intuitif, le jeu est accessible à tous les niveaux de compétence. Enfin, ne manquez pas la promotion en cours sur Tetris Effect.

Mon verdict : Tetris Effect transforme un grand classique en une expérience transcendante. C’est à la fois relaxant et envoûtant, et la preuve qu’un gameplay simple peut encore vous épater.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. SUPERHOT VR [Meilleur jeu de tir en réalité virtuelle sur PC basé sur le temps]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR Année de sortie 2016 (version standard), 2019 (VR) Créateur(s) Équipe SUPERHOT Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures Caractéristiques uniques Graphismes stylisés, combats en temps réel

Loin du chaos incessant, SUPERHOT VR vous invite à ralentir et à réfléchir à chacun de vos mouvements. Ici, le temps ne s’écoule que lorsque vous bougez. Et cela transforme chaque instant en un choix sous haute pression ! Les balles restent suspendues dans les airs. Tout se fige dès que vous vous figez, même les coups de poing.

Ce rythme confère au jeu une sensation mêlant fusillades, combats au ralenti et parties d’échecs. En effet, de nombreux joueurs affirment qu’il se situe à mi-chemin entre l’action et la tactique, ce qui explique pourquoi il figure souvent aux côtés des choix les plus créatifs dans la catégorie des meilleurs jeux de stratégie sur PC.

Depuis sa sortie en réalité virtuelle, SUPERHOT a remporté plusieurs prix, dont celui du Meilleur jeu en réalité virtuelle aux DICE Awards 2017. C’est l’un des jeux les plus vendus sur toutes les plateformes et il figure toujours parmi les mieux notés sur Steam. Si vous recherchez un jeu qui privilégie le timing et le souci du détail plutôt que les réflexes, celui-ci est difficile à surpasser.

Son graphisme épuré n’est pas une simple question d’esthétique ; il va droit au but. Chaque niveau étant réduit à l’essentiel, rien ne vient détourner votre attention. C’est précisément cette simplicité qui rend SUPERHOT VR si captivant : une tension brute, une action brute, sans fioritures.

Mon verdict : SUPERHOT VR vous donne l’impression d’être une star de film d’action au ralenti. Son mécanisme temporel unique transforme chaque affrontement en une énigme stratégique.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SUPERHOT [VR] GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. Moss [Meilleure aventure à la troisième personne en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Oculus Quest Année de sortie 2018 Développeur(s) Polyarc Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Caractéristiques uniques Jeu de plateforme en réalité virtuelle à la troisième personne, dans un univers de conte de fées

Moss allie la magie d’une aventure féérique classique à l’immersion que seule la réalité virtuelle peut offrir. Mais il ne s’agit pas d’une expérience de réalité virtuelle comme les autres. Ici, vous n’êtes pas le héros, mais vous en aidez un. Quill, une petite souris courageuse, ouvre la voie, et vous êtes là pour l’épauler à chaque défi.

Vous ne restez toutefois pas en retrait. Vous faites partie intégrante de l’histoire. Vous jetez un œil au coin des murs, déplacez des éléments du décor et devez parfois vous pencher physiquement pour voir ce qui va se passer ensuite.

L’exploration devient ainsi une expérience partagée. Et Quill vous reconnaît. Elle lève les yeux, réagit et va même jusqu’à tendre la patte pour célébrer votre travail d’équipe. Ce lien entre le joueur et le personnage a valu à Moss une note positive de 94 % sur Steam et une place parmi les meilleurs jeux indépendants.

Avec une suite qui enrichit l’histoire et le gameplay, Moss est devenu un incontournable pour les joueurs à la recherche d’expériences de réalité virtuelle riches en histoire. C’est un excellent point d’entrée pour ceux qui découvrent les casques de réalité virtuelle et souhaitent explorer les meilleurs jeux en réalité virtuelle. Il propose suffisamment de défis pour vous captiver sans pour autant vous mettre la pression à chaque geste.

Mon verdict : Moss est charmant, émouvant et parfaitement conçu pour la réalité virtuelle. L’aventure de Quill prouve qu’il n’est pas nécessaire d’être le héros pour s’investir dans une histoire.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Thumper [Meilleur jeu de rythme en réalité virtuelle sur PC]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, Stadia Année de sortie 2016 Créateur(s) Drool Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Caractéristique unique Gameplay rythmique et violent

Thumper donne l’impression d’être un jeu de rythme pris au piège dans un cauchemar. Vous incarnez un scarabée chromé qui file à toute allure sur une piste sinueuse à travers des mondes étranges et palpitants. La vitesse augmente rapidement, et chaque seconde exige des réflexes d’acier.

L'aspect visuel et sonore du jeu fait forte impression. Les graphismes sont sombres et agressifs, ponctués d'éclairs de lumière et d'ennemis surréalistes qui se profilent devant vous. Ce n'est pas le genre de jeu de rythme qui vous invite à vous détendre. Thumper mise davantage sur la tension et la survie que sur le fait de danser au rythme de la musique.

Il a été l’un des premiers jeux de rythme à aborder sérieusement la réalité virtuelle et figure toujours dans les classements des meilleurs jeux PC en raison du caractère unique de l’expérience qu’il offre. Le jeu n’a pas besoin de tutoriels interminables ni de mécanismes sophistiqués pour attirer votre attention.

En quelques minutes, votre esprit s’accorde au rythme, et vos réflexes font le reste. Et même après de multiples tentatives, vous vous surprenez à y revenir pour battre votre meilleur score ou ressentir à nouveau cette montée d’adrénaline. Pour les amateurs de jeux de rythme un peu risqués, Thumper propose une expérience de jeu que vous n’oublierez pas de sitôt, et Eneba vous propose Thumper à un prix que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Mon verdict : Thumper est intense, agressif et ne ressemble à aucun autre jeu de rythme. Si vous souhaitez mettre vos réflexes à l’épreuve tout en submergant vos sens, accrochez-vous bien.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THUMPER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Mon verdict global sur les meilleurs jeux VR sur PC

Quel est le meilleur point de départ pour les joueurs à la recherche de l’expérience VR sur PC ultime ? Cela dépend du type de réalité virtuelle que vous recherchez.

Pour une exploration sans fin : No Man’s Sky vous offre tout un univers à découvrir. Construisez, explorez et plongez-vous dans un univers ouvert qui ne cesse de s’étendre à chaque mise à jour.

No Man’s Sky vous offre tout un univers à découvrir. Construisez, explorez et plongez-vous dans un univers ouvert qui ne cesse de s’étendre à chaque mise à jour. Pour une immersion totale dans un RPG : Fallout 4 VR vous plonge dans une aventure en monde ouvert où chaque choix compte et où le désert post-apocalyptique semble véritablement réel.

Fallout 4 VR vous plonge dans une aventure en monde ouvert où chaque choix compte et où le désert post-apocalyptique semble véritablement réel. Pour les fans d’horreur et de survie : The Walking Dead : Saints & Sinners offre du suspense, des choix moraux et des combats basés sur la physique qui placent la barre très haut en matière d’horreur en réalité virtuelle.

The Walking Dead : Saints & Sinners offre du suspense, des choix moraux et des combats basés sur la physique qui placent la barre très haut en matière d’horreur en réalité virtuelle. Pour de l’action basée sur la physique : Boneworks a redéfini ce que peut être l’interaction en réalité virtuelle. Chaque coup, chaque saisie et chaque tir ont un poids réel.

Boneworks a redéfini ce que peut être l’interaction en réalité virtuelle. Chaque coup, chaque saisie et chaque tir ont un poids réel. Pour le rythme et la fluidité : Beat Saber reste l’entraînement en réalité virtuelle le plus addictif : simple à prendre en main, impossible à lâcher.

Beat Saber reste l’entraînement en réalité virtuelle le plus addictif : simple à prendre en main, impossible à lâcher. Pour une narration atmosphérique : Les rêves d’un autre prouve que la réalité virtuelle peut être de l’art. Lent, surréaliste et inoubliable.

Aucun jeu en particulier ne définit à lui seul la réalité virtuelle sur PC, mais tous ensemble, ils en illustrent le potentiel : la liberté, l’immersion et les expériences que vous ne pouvez tout simplement pas vivre sur un écran plat. Quel que soit le genre qui vous attire, une chose est sûre : une fois que vous aurez enfilé le casque, vous ne voudrez plus l’enlever.

Foire aux questions