I 20 migliori giochi simili a XCOM 2 del 2026: capolavori del combattimento tattico

XCOM 2 è un osso duro, ma questo non significa che non troverai tantissime alternative divertenti. Anzi, questo gioco ha ispirato molti sviluppatori che hanno pubblicato titoli di altissimo livello.

Anche se adoro la difesa della Terra in XCOM contro le schiaccianti forze aliene, a volte il mio cuore desidera qualcosa di diverso. Ecco perché, nella lista di oggi, ti presenterò i 20 giochi simili a XCOM 2 che, secondo me, ne catturano perfettamente l’essenza.

Le nostre 3 scelte migliori tra i giochi simili a XCOM 2

Quindi, come detto, ti parlerò di 20 eccellenti titoli simili a XCOM per un divertimento puro. Nel 2026 , ho trovato questi 3 giochi che ricordano molto XCOM 2, rappresentandone la premessa generale e le caratteristiche di gioco in modo più accurato:

1 Gears Tactics 2020 Il miglior gioco simile a XCOM 2, ambientato nell’universo di Gears, con combattimenti spietati e sanguinari e meccaniche a turni complete. Buy now 2 Warhammer 40,000: Mechanicus 2018 Un altro gioiellino tattico a turni ambientato nell’universo di Warhammer 40.000, dove esplorerai Silva Tenebris e combatterai contro i Necroni. Buy now 3 XCOM: Chimera Squad 2020 Combattimenti frenetici ma comunque tattici, fedeli alla formula originale di XCOM, con l'aggiunta delle meccaniche Breach e degli Overlord alieni, forze nemiche implacabili. Buy now

Se sei impaziente, puoi anche procurarti uno dei tre, o tutti e tre, e goderti settimane di divertimento. Tuttavia, se fossi in te, prenderei in considerazione altri giochi simili a XCOM 2 e cercherei altre perle nascoste. Continua a scorrere per vedere la lista completa: ti prometto che troverai qualcosa che soddisferà la tua voglia di combattimenti a turni.

I 20 migliori giochi simili a XCOM 2 per gli appassionati di strategia e tattica

Tuffiamoci nella tana del coniglio come un terrier arrabbiato. Questi giochi sono incredibilmente divertenti, ma anche tosti, se hai voglia di una sfida. Presumo che tu abbia le armi cariche e i coltelli più affilati del becco di un pesce spada. Ecco qui sotto i migliori giochi simili a XCOM 2. Fammi sapere quanti di questi hai effettivamente provato.

1. Gears Tactics [La migliore alternativa agli sparatutto tattici dal ritmo serrato]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattico a turni Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatori Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios Durata media di gioco Fino a 55 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Appassionati della saga di Gears Cosa mi è piaciuto Gameplay fluido a turni

Se cerchi giochi simili a XCOM, Gears Tactics è probabilmente la scelta migliore. Lo adoro per il suo gameplay relativamente veloce, che punta su uno stile di gioco aggressivo e sulle abilità. Come XCOM 2, Gears Tactics dà la priorità all’uso intelligente delle coperture e a un posizionamento impeccabile, come parte del suo gameplay incentrato sulla squadra.

Gears Tactics eccelle nel gameplay tattico. Ti costringe a pensare con un passo d’anticipo, tenendo conto dei tempi di ricarica delle abilità e delle mosse definitive per sconfiggere i tuoi nemici. Se sei un fan di Gears, apprezzerai la sua storia, le scene d’azione emozionanti e la ben nota atmosfera cinematografica.

Perché l'abbiamo scelto Gears Tactics offre un'esperienza di gioco a turni davvero appagante, con combattimenti intensi, un tocco tattico e una trama ricca e articolata. Non solo è il miglior gioco simile a XCOM 2, ma è anche un vero capolavoro della serie Gears.

Secondo me, Gears Tactics ha un ritmo perfetto. Le missioni non sono troppo tirate per le lunghe, offrono una grande varietà e, soprattutto, catturano alla perfezione lo spirito di XCOM 2.

Il mio verdetto: Gears Tactics, il miglior gioco simile a XCOM 2, è meritatamente al primo posto. C’è proprio tutto: dagli elementi tattici alla grafica, dal sound design all’atmosfera da gioco AAA. Sia i fan di XCOM che quelli di Gears si sentiranno a casa.

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2. Warhammer 40.000: Mechanicus [Il miglior gioco di strategia tattica per gli appassionati dell’universo narrativo]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni Piattaforme Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatori Bulwark Studios, Kasedo Games Caratteristiche uniche Punti di forza Ideale per Combattimenti intensi a turni Cosa mi è piaciuto L'ambientazione e la presentazione visiva unica

Warhammer 40.000: Mechanicus, uno dei giochi di strategia a turni più amati, azzecca alla perfezione ogni aspetto dell’esperienza XCOM. Controllerai una fazione tecnologicamente avanzata, l’Adeptus Mechanicus, mentre esplori i mondi-tomba.

Il gioco punta sul gameplay a turni, utilizzando i cosiddetti Punti Cognitivi che potenziano le tue abilità. Come ci si aspetta, Mechanicus offre una trama approfondita con una forte narrazione che trasuda macchinari futuristici e misticismo.

Perché l’abbiamo scelto Warhammer 40.000: Mechanicus è tra i migliori giochi di strategia a turni, con una grafica mozzafiato, combattimenti brutali e un’esplorazione approfondita.

Ucciderai cultisti e bestie infuriate mentre gestisci le tue truppe e corri dei rischi, per poi goderti ricompense sostanziose o andare incontro a una morte rapida. Warhammer 40.000: Mechanicus è un vero classico che ti piacerà tanto quanto XCOM 2, se non di più.

Il mio verdetto: con uno dei migliori giochi simili a XCOM 2 non puoi sbagliare. Combattimenti a turni, gameplay strategico e un’ambientazione ricca e articolata sono solo alcuni dei punti di forza. Mechanicus soddisferà ogni tua voglia, regalandoti settimane di divertimento sfrenato.

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3. XCOM: Chimera Squad [Il miglior spin-off di XCOM incentrato sui personaggi]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni Piattaforme Windows Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Firaxis Games, 2K Durata media di gioco 21 ore Ideale per La modalità Breach con turni alternati Cosa mi è piaciuto Combattimenti a turni dal ritmo serrato

XCOM: Chimera Squad è un gioco di strategia unico e uno spin-off davvero ben fatto. Ambientato nello stesso universo di tutti i giochi XCOM, Chimera Squad introduce nuove meccaniche, come la “Modalità Breach”, con mosse alternate per un gameplay più tattico.

Personalmente apprezzo la varietà di gioco. Ad esempio, puoi creare una squadra mista di umani e alieni, ognuno con abilità distinte. Anche il combattimento è più veloce, dato che il gioco ti porta in missioni più modulari, offrendo una visione diversa rispetto alla formula originale di XCOM.

Perché l'abbiamo scelto Con un gioco della serie XCOM non puoi mai sbagliare, e Chimera Squad eccelle nei combattimenti frenetici, nelle abilità uniche di alieni e umani e nel gameplay strategico approfondito.

XCOM: Chimera Squad esalta ancora di più gli aspetti strategici. Dovrai gestire i disordini nei quartieri della città mentre ti godi le meccaniche a turni del gioco, che offrono infinite possibilità e il massimo coinvolgimento. Il gioco è incredibilmente impegnativo e, proprio per questo, crea una dipendenza pazzesca.

Il mio verdetto: XCOM: Chimera Squad occupa un posto di rilievo nella classifica dei migliori giochi simili a XCOM 2 per molte ragioni. Condivide lo stesso universo e introduce meccaniche di gioco uniche che aggiungono una ventata di freschezza. Esplora il mondo ricco di storia di Chimera Squad e lanciati in combattimenti a turni pieni di tensione.

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4. Mutant Year Zero: Road to Eden [Il miglior RPG tattico con elementi stealth]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico a turni Piattaforme Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i The Bearded Ladies, Funcom Caratteristiche uniche Mutazioni dei personaggi Ideale per Un gameplay a turni all'insegna della furtività Cosa mi è piaciuto Atmosfera e sfida

Mutant Year Zero: Road To Eden è un altro gioiellino a turni e uno dei migliori giochi di ruolo, più incentrato sulla furtività e sull’esplorazione. Anche se i combattimenti sono fluidi e coinvolgenti, il gioco punta soprattutto a farti superare i nemici di soppiatto. Come XCOM 2, include abilità uniche dei personaggi chiamate mutazioni (ovviamente).

Il gioco è visivamente stupendo, soprattutto durante l’esplorazione, mentre ti muovi in questo mondo post-apocalittico e pieno di pericoli. Mutant Year Zero: Road to Eden ti mette a disposizione una squadra di tre personaggi, tra cui potrai scegliere chi portare con te.

Perché l’abbiamo scelto Prenditi una pausa dall’azione inarrestabile di XCOM 2 e prova a giocare un po’ di nascosto. Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco perfetto simile a XCOM 2, con un’enfasi sulla furtività e sulla gestione delle risorse.

Le decisioni sono fondamentali, perché ogni incontro conta. Trovo che questo gioco sia piuttosto impegnativo perché ogni scontro è carico di tensione, e la salute e le risorse sono preziose. È senza dubbio uno dei giochi più originali simili a XCOM 2.

Il mio verdetto: chi ti piace di più, gli alieni o i mutanti? Se preferisci questi ultimi, questo gioco, simile a XCOM 2, fa proprio al caso tuo. È ben fatto, si gioca che è una meraviglia e offre un’esperienza di gioco fluida e tattica con elementi di furtività. Puoi farti strada a colpi di arma da fuoco verso la vittoria, ma sei ancora più tosto se riesci a muoverti di soppiatto.

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5. Phoenix Point [Il miglior successore evolutivo dal creatore di XCOM]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni, strategia Piattaforme Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Snapshot Games Durata media del gioco Fino a 30 ore (campagna principale) Ideale per Combattimenti tattici a turni Cosa mi è piaciuto La gestione delle abilità e l’universo in stile XCOM

Quando ho giocato per la prima volta a Phoenix Point, ho pensato: “Cavolo, è proprio come XCOM 2!” Anche se non è necessariamente migliore, penso che abbia i suoi pregi. Innanzitutto, è stato creato dal creatore originale di XCOM e offre sistemi di gioco reinventati con avvincenti battaglie a turni.

Il combattimento richiede astuzia e tattica, che dovrai affinare per sconfiggere minacce aliene sempre più potenti. Adoro il ritmo serrato di questo gioco nella modalità Geoscape, che cambia il modo in cui affronti le missioni.

Perché l’abbiamo scelto Scegli questo gioco se vuoi divertirti in stile XCOM. È stato creato dall’autore originale di XCOM e offre un gameplay e una trama simili, facendo sentire a casa i fan di XCOM e XCOM 2.

A questo si aggiunge il sistema tecnologico a ramificazioni, dove gestirai le tue abilità e deciderai come risolvere i conflitti. Attenzione però: Phoenix Point è noto per la sua difficoltà altissima, quindi se sei alle prime armi ti darà una bella batosta. Anche io, che sono un veterano, spesso chiudo il gioco infuriato e mi bevo un espresso solo per calmarmi.

Il mio verdetto: Phoenix Point è tra i migliori giochi di guerra simili a XCOM 2. Troverai molte somiglianze nella trama, negli elementi di gioco e persino nella grafica. Se ti è piaciuto XCOM 2 e vuoi un po’ di varietà, scegli Phoenix Point e immergiti nel suo mondo infestato dagli alieni per goderti combattimenti tattici a turni.

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6. Xenonauts 2 [Il miglior successore spirituale del classico X-COM]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia a turni Piattaforme Windows Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Goldhawk Interactive, Hooded Horse Durata media di gioco 24 ore Ideale per Gestione della squadra Cosa mi è piaciuto Combattimenti metodici a turni

Il seguito dell’acclamato Xenonauts, Xenonauts 2, è un gioco unico simile a XCOM 2. Pur non essendo il più simile al suo rivale, il gioco condivide molti elementi. Molti lo definiscono il successore spirituale di XCOM, ma con un gameplay più lento e metodico.

Sei a capo della difesa globale del pianeta, che intercetta gli UFO e li neutralizza rapidamente. Il giocatore gestisce le statistiche dei soldati, le armi, l’equipaggiamento, la ricerca e la logistica in un gameplay divertente ma incredibilmente completo.

Perché l’abbiamo scelto Un successore spirituale del classico XCOM; che altro dire? È un gioco fantastico per i combattimenti metodici a turni e la gestione della squadra in un mondo infestato dagli UFO.

Xenonauts 2 punisce duramente gli errori e non perdona facilmente i fallimenti. Al contrario, il successo viene ricompensato alla grande, man mano che il tuo esercito si rafforza e respinge le incessanti minacce aliene. Un punto in più va alla grafica in stile old-school, che conferisce al gioco quell’atmosfera nostalgica.

Il mio verdetto: Xenonauts 2 è una versione più lenta di XCOM 2, con un gameplay altrettanto, se non più, intricato e una filosofia basata sul rapporto rischio/ricompensa. Può essere incredibilmente gratificante ma anche altrettanto punitivo, dipende da te. Da fan di XCOM 2 e del suo universo, Xenonauts 2 mi ha reso felice fin dal primo momento in cui l’ho provato.

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7. The IronOath [Miglior RPG tattico dark fantasy]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Windows, macOS Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Curious Panda Games, Humble Games Durata media di gioco Circa 20 ore Ideale per Gestire una gilda di mercenari in un mondo dark fantasy Cosa mi è piaciuto Lo stile grafico e il sistema di combattimento a turni ben strutturato

The Iron Oath è un fantastico gioco roguelite con elementi strategici, a turni e di ruolo. La grafica pixelata conferisce quel tocco retrò, mentre gestire una gilda di mercenari in un mondo dark fantasy urla “Hardcore” a squarciagola.

Il gameplay di The Iron Oath ruota attorno al sistema di lealtà che determina quali mercenari combatteranno al tuo fianco. Ti troverai coinvolto in battaglie tattiche in cui il posizionamento corretto e la sinergia tra le abilità giocano un ruolo fondamentale.

Perché l’abbiamo scelto Il mondo dark fantasy di The Iron Oath è tanto pericoloso quanto avvincente. Guida la tua gilda di mercenari alla vittoria mentre ti cimenti in combattimenti a turni e migliori le tue abilità. Non ti stancherai mai di giocarci.

Il gioco ti catapulta in un mondo dinamico e mutevole, dove il tempo scorre e le fazioni si scontrano. I tuoi mercenari hanno storie personali, abilità e percorsi di crescita unici, che dovrai integrare e gestire con attenzione per raggiungere il tuo obiettivo.

Il mio verdetto: è davvero un gioco simile a XCOM 2? Secondo me, sì. Il gameplay, l’ambientazione dark fantasy e le meccaniche approfondite di gestione della squadra ci dicono tutto quello che c’è da sapere. Per me, un enorme punto a favore è la grafica pixelata che, pur non essendo migliore di quella realistica di XCOM 2, offre comunque quell’atmosfera unica.

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8. Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters [Il miglior gioco di ruolo tattico di Warhammer]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia a turni Piattaforme Windows Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Complex Games, Frontier Foundry Durata media di gioco Circa 30 ore Ideale per Combattimenti brutali nell’universo di Warhammer 40.000 Cosa mi è piaciuto Una trama ricca e articolata

Ok, qui abbiamo uno dei migliori giochi di Warhammer 40.000. Avrai sicuramente sentito parlare di Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Ti calerai nei panni dei Cavalieri Grigi che combattono la piaga demoniaca. Il gioco ti porterà in innumerevoli missioni tattiche dove contano la posizione, le abilità e la gestione della copertura. Offre anche una profonda componente strategica , con la gestione delle risorse e la possibilità di scegliere le missioni da solo.

Perché l'abbiamo scelto Un altro capolavoro di Warhammer 40.000 con combattimenti tattici, tantissime minacce demoniache da affrontare e una gestione approfondita delle risorse. Allacciati la cintura, soldato; fallo per l’Imperatore!

Come ogni gioco di Warhammer 40.000, anche questo è ricco di retroscena, cosa che i fan dell’universo adoreranno. Si tratta di giocare in modo aggressivo e sconfiggere i tuoi nemici con le tattiche della “blitzkrieg”. Al contrario, puoi giocare sulla difensiva e puntare tutto sulla difesa, ma sai com’è: la miglior difesa è l’attacco!

Il mio verdetto: la grafica vivace e gli ambienti infernali di questo gioco racchiudono perfettamente l’atmosfera di Warhammer 40.000. Ma soprattutto, troverai combattimenti e tattiche in stile XCOM che sono altrettanto divertenti e coinvolgenti. Ti consiglio vivamente di immergerti in questo gioco il prima possibile!

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9. Marvel’s Midnight Suns [Il miglior RPG tattico con i supereroi]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Firaxis Games, 2K Caratteristiche uniche Progressione in stile RPG e abilità uniche dei supereroi Ideale per Combattimenti a turni nell’universo Marvel Cosa mi è piaciuto Le interazioni tra i supereroi

Chi avrebbe mai pensato che un famoso gioco Marvel potesse assomigliare a XCOM 2? Beh, Marvel’s Midnight Suns lo è sicuramente, e in più puoi giocare nei panni di alcuni dei tuoi supereroi preferiti.

È una rivisitazione unica della formula, con un gameplay tattico che ruota attorno alla creazione di un mazzo da combattimento combinando i mazzi da otto carte di ciascuno dei quattro eroi. Attingi le tue abilità da un mazzo, il che ti costringe ad adattarti e a modificare le tattiche ad ogni turno.

Perché l’abbiamo scelto L’abbiamo scelto per le sue interazioni spiritose tra i personaggi e per i nostri amati supereroi Marvel. Un gameplay in stile XCOM nell’universo Marvel? Non è uno scherzo: è tutto vero.

Adoro le interazioni tra i personaggi e la trama avvincente di questo gioco, che mi fanno sentire davvero parte di questo gruppo di supereroi. Il gameplay è altrettanto coinvolgente e punta sul posizionamento strategico, sulla sinergia tra i personaggi e su obiettivi sempre diversi.

Ti piaceranno sicuramente gli elementi RPG e la progressione equilibrata che sblocca nuove abilità uniche per sconfiggere i tuoi avversari.

Il mio verdetto: Marvel’s Midnight Suns non reinventa certo la ruota. Tuttavia, è tra i migliori giochi simili a XCOM 2 grazie alle interazioni spiritose tra i personaggi, ai migliori supereroi della Marvel e alle meccaniche di gioco imprevedibili che rendono ogni sessione di gioco un viaggio nell’ignoto.

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10. Othercide [Il miglior gioco tattico di ispirazione horror con uno stile accattivante]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Windows, Xbox One, PlayStation 4 Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Lightbulb Crew, Focus Home Interactive Durata media di gioco 20 ore per la storia principale Ideale per Combattimenti spietati in un mondo gotico Cosa mi è piaciuto Estetica visiva cruda e monocromatica

Non ho mai trovato XCOM spaventoso, ma Othercide può davvero essere terrificante (in senso positivo!). L’estetica gotica tutta in bianco e nero crea un impatto visivo davvero audace. Il gameplay, però, è simile a quello di XCOM 2, con tattiche a squadre e una difficoltà spietata, quasi in stile Souls.

La trama del gioco è legata al ciclo della vita e della morte, e morirai un sacco di volte, ma è proprio questo il bello! Othercide ti permette di gestire le classi e i ruoli dei tuoi personaggi in ogni missione, potenziando con cura abilità e armi man mano che vai avanti.

Perché l’abbiamo scelto L’atmosfera opprimente di Othercide e il suo gameplay a turni, davvero appagante, non ti annoieranno mai a morte. La grafica del gioco è eccezionale, mentre la difficoltà in stile Souls accoglie solo i più coraggiosi. Sei uno di loro?

Ogni partita è altamente imprevedibile e permette di sperimentare nuove strategie e configurazioni per rendere il gameplay ancora più avvincente. Trovo che questo gioco abbia un’altissima rigiocabilità, mentre l’atmosfera inquietante e il design visivo mi fanno apprezzare ancora di più il suo mondo.

Il mio verdetto: Othercide è una versione gotica di XCOM 2 che ti darà volentieri uno schiaffo per ogni errore, e ne farai in abbondanza. Se hai la stoffa giusta, questo capolavoro tattico realizzerà i tuoi sogni (o incubi) più sfrenati e ti immergerà nel suo mondo infernale.

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11. Phantom Doctrine [Il miglior gioco di tattiche di spionaggio ambientato nella Guerra Fredda]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia Piattaforme Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i CreativeForge Games, Good Shepherd Entertainment Caratteristiche uniche Gameplay incentrato sulla raccolta di informazioni e sull’infiltrazione Ideale per Meccaniche di furtività approfondite Cosa mi è piaciuto L'ambientazione e l'atmosfera della Guerra Fredda

Phantom Doctrine è un fantastico gioco di spionaggio ambientato nel 1983, nel pieno della Guerra Fredda.

Si concentra più sullo spionaggio e sulle tattiche che sui combattimenti sfrenati. Questo lo rende, secondo me, molto più impegnativo di XCOM 2, dato che dovrai muoverti come un fantasma mentre raccogli Intel e ti infiltri nelle basi e nelle roccaforti nemiche.

Phantom Doctrine ti permette di gestire una rete di spionaggio globale, occupandoti di intelligence e controspionaggio. Ti fa sentire come un responsabile della CIA, soprattutto grazie allo stile delle missioni a approccio multiplo, che ti mette al comando delle decisioni.

Perché l’abbiamo scelto Se ami i film e i giochi di spionaggio ambientati nell’era della Guerra Fredda, ti consigliamo vivamente di provare Phantom Doctrine. Condivide molti elementi con XCOM 2, tra cui le tattiche a turni, anche se con un’enfasi leggermente maggiore sulla furtività e l’infiltrazione.

L’intrigo narrativo del gioco, la posta in gioco altissima e la tensione incessante lo rendono una perla nascosta tra i giochi simili a XCOM 2. È sicuramente una scelta azzeccata se vuoi rallentare un po’ il ritmo e concederti un po’ di meritato riposo dopo aver difeso il nostro pianeta da alieni malvagi.

Il mio verdetto: Phantom Doctrine cattura l’essenza di XCOM 2 grazie a un gameplay tattico a turni e a uno stile visivo che si adatta perfettamente all’era della Guerra Fredda. Gli appassionati di giochi stealth e chi ama gestire nei minimi dettagli ogni aspetto della propria squadra di spie adoreranno questo gioco alla follia.

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12. Space Hulk: Tactics [Il miglior gioco di strategia tattica ambientato in Warhammer 40K]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni Piattaforme Windows, Xbox One, PlayStation 4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Cyanide, Focus Home Interactive Durata media di gioco 10 ore Ideale per Combattimenti a turni in livelli angusti Cosa mi è piaciuto L'estetica visiva e il gameplay asimmetrico

Space Hulk: Tactics è ambientato nell’universo di Warhammer 40.000, e sai già cosa aspettarti. Combattimenti tattici e intensi in livelli angusti, dove lottare fino alla morte è la tua unica scelta.

Il gameplay asimmetrico del gioco gli conferisce una profondità sorprendente. Puoi giocare nei panni dei Genestealer o dei Marines: entrambi dovranno sfruttare il posizionamento, il tempismo giusto e la linea di vista. Il gioco offre diverse campagne, ma questa volta introduce altre due modalità: multigiocatore e schermaglia.

Perché l’abbiamo scelto L’universo di Warhammer non passa mai di moda, e abbiamo scelto proprio questo titolo per la sua somiglianza con XCOM 2 e per i livelli angusti e infestati dai Genestealer. Gioca nei panni dei Genestealer o dei Marines e goditi questo classico a turni.

I fan di Warhammer 40.000 adorano questo gioco per la sua atmosfera e l’estetica visiva. Anche se non è particolarmente ricco di retroscena o trama, Space Hulk: Tactics è un capolavoro di gameplay coinvolgente e difficoltà brutale che i fan di XCOM adoreranno.

Il mio verdetto: che tu sia un Genestealer o uno Space Marine, questo gioco sarà pazzesco. Un combattimento fluido a turni, tra sangue, scene cruente e violenza, non stanca mai. Immagina XCOM 2 con Space Marine simili a frigoriferi e Genestealer feroci in corridoi spaziali claustrofobici. Ecco cosa troverai qui.

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13. Invisible, Inc. [Il miglior gioco di strategia tattica incentrato sulla furtività]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Furtività, tattica a turni Piattaforme Windows, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Klei Entertainment Durata media di gioco Circa 8 ore Ideale per Un gameplay tattico incentrato sulla furtività Cosa mi è piaciuto Livelli unici e generati proceduralmente

Invisible, Inc. è un vero e proprio capolavoro di furtività e tattica. È un gioco che ti mette costantemente sulla bilancia tra rischio e ricompensa, mentre ti infiltri in aziende corrotte e cerchi di smantellarle. Adoro questo gioco per la sua difficoltà brutale con la morte permanente, che alza tantissimo la posta in gioco.

Allo stesso tempo, dovrai anche prendere decisioni cruciali in livelli generati proceduralmente che aumentano la rigiocabilità del gioco. Invisible, Inc. è tutto incentrato su innovazione, tattiche, strumenti, hacking e tempismo perfetto nell’esecuzione.

Perché l'abbiamo scelto Questo gioco è praticamente invisibile. È un altro gioco a turni incentrato sulla furtività, simile a XCOM 2. L'abbiamo scelto per i suoi livelli generati proceduralmente, la rigiocabilità infinita e il divertimento che offre.

Dimentica i combattimenti spettacolari e l’uccisione di orde di alieni o demoni. Qui dovrai risolvere intricati enigmi tattici e muoverti furtivamente.

Il mio verdetto: nonostante le differenze, questo è comunque un gioco simile a XCOM 2. La tattica a turni e un gameplay coinvolgente lo rendono un titolo eccezionale. Se sei un fan sfegatato di XCOM 2, Invisible, Inc. non dovrebbe sfuggirti: è un gioco da non perdere.

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14. Maghi dell’assalto tattico [Il miglior gioco di strategia tattica con magia e umorismo]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni Piattaforme Windows Anno di uscita 2024 Autore/i Sviluppi sospetti Durata media di gioco 14-20 ore Ideale per Combattimenti con poteri magici Cosa mi è piaciuto Livelli in stile assedio

Maghi dell’assalto tattico elimina le armi da fuoco a favore delle abilità possedute da “operatori” magici. Questo gioco in stile cartone animato, ma davvero accattivante, ti mette nei panni di maghi ribelli, mentre affronti livelli in stile assedio e combatti utilizzando le meccaniche a turni del gioco.

Trovo che questo gioco sia piuttosto flessibile e più accessibile grazie alla possibilità di annullare le mosse. L’umorismo del gioco è a tratti esilarante e rende l’esperienza molto più rilassante rispetto a XCOM 2.

Perché l’abbiamo scelto Prova questo gioco per sperimentare la magia oscura e usarla per combattere contro nemici formidabili. È come XCOM 2, ma con più umorismo e magia al posto delle armi da fuoco.

Il mio verdetto: Maghi dell’assalto tattico è senza dubbio uno dei migliori giochi simili a XCOM 2, con un tocco unico. Ti piaceranno le meccaniche di combattimento approfondite, la personalizzazione e una trama cospirativa che scoprirai man mano che vai avanti. Non c’è da stupirsi che sia molto apprezzato dai fan di XCOM in generale.

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15. La Lega dei Lampionai [Miglior gioco di ruolo tattico d'avventura pulp]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattico a turni Piattaforme Windows, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durata media di gioco Circa 40 ore Ideale per Un gameplay tattico con elementi RPG Cosa mi è piaciuto L’ambientazione anni ’30 e lo stile retrò

Preparati a un gioco davvero pazzesco e a uno dei migliori titoli di RPG tattico: La Lega dei Lampionai. Un gioco simile a XCOM 2 con una grafica mozzafiato ed esplorazione e combattimenti a turni. Lo stile anni '30 conferisce sicuramente al gioco un aspetto fresco e retrò, per quanto possa sembrare assurdo.

Comunque, mi piacciono tantissimo le sue meccaniche di gioco approfondite, con le carte personaggio e i tratti che influenzano le loro prestazioni sul campo. Il gioco ti rende la vita più difficile (ma il gameplay ancora più avvincente!) con parametri come la fatica e lo stress, che ti costringono a ruotare gli agenti.

Perché l'abbiamo scelto Un titolo eccezionale che trasuda “retro” in ogni suo aspetto. Aggiungici la strategia a turni e la progressione in stile RPG, e avrai un perfetto sostituto di XCOM 2.

La Lega dei Lampionai offre una mappa del mondo vastissima dove sarai tu a decidere la prossima missione. L’obiettivo? Sconfiggere la Corte dei Banditi e cancellare per sempre quelle brutte facce dall’esistenza.

Il mio verdetto: La Lega dei Lampionai è molto più di un semplice gioco di combattimento a turni. È un capolavoro che unisce una trama avvincente, un’avventura epica e una progressione da RPG davvero appagante. Pur non essendo necessariamente simile a XCOM o XCOM 2, condivide molti aspetti di gameplay, pur con un’ambientazione e uno stile diversi.

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16. XCOM: Enemy Unknown/XCOM: Enemy Within [Il miglior classico moderno a turni]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni Piattaforme Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS, Linux Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Fraxis Games, 2K Durata media di gioco Circa 20 ore Ideale per Combattimenti a turni fluidi Cosa mi è piaciuto Personalizzazione approfondita e mod

Ecco il gioco giusto, ragazzi e ragazze. Quello che ha dato il via alla fama di XCOM, il predecessore di XCOM 2 che amate così tanto. Che dire? È un capolavoro, soprattutto con il DLC Enemy Within. Se hai giocato a XCOM 2, questo gioco ti sembrerà subito familiare.

È un ottimo punto di partenza per scoprire la formula di XCOM, con una personalizzazione approfondita e le classiche tattiche a turni su una mappa quadrata. La componente strategica del gioco ti costringe a gestire le risorse, condurre ricerche e intercettare gli UFO prima che sia troppo tardi.

Perché l’abbiamo scelto Non c’è niente di meglio dell ’XCOM originale, il papà di XCOM 2! Scegli questo titolo per immergerti nella mitologia, nella trama e nell’universo di XCOM, con lo stesso combattimento a turni fluido e perfetto.

Uno dei suoi punti di forza è la community di modder. Le mod arricchiscono tantissimo il gioco, offrendo contenuti infiniti e probabilmente mesi, se non anni, di divertimento prima che ti stanchi.

Il mio verdetto: devo proprio sottolineare che Enemy Unknown è incredibilmente simile a XCOM 2 e che proprio per questo ti piacerà? Ma dai! Se non l’hai ancora provato, ti consiglio vivamente di iniziare da qui e poi scoprire altri giochi fantastici simili a XCOM 2. Fidati: questo è migliorato con il tempo, proprio come il vino.

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17. Jagged Alliance 3 [Il miglior RPG tattico incentrato sui mercenari]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Haemimont Games, THQ Nordic Durata media del gioco Circa 30 ore Ideale per Combattimenti a turni in un mondo aperto Cosa mi è piaciuto Grafica vivace e gameplay aperto

In Jagged Alliance 3 guidi un gruppo di mercenari che combatte contro The Legion, una forza paramilitare che semina il caos a Grand Chien. Quando ci ho giocato per la prima volta, sono rimasto colpito dalla grafica vivace, ma poi mi sono reso conto che il mondo aperto e i combattimenti tattici erano ancora migliori.

Jagged Alliance 3 è un gioco tattico a tutti gli effetti, simile a XCOM 2, in cui gestisci i tuoi mercenari, le loro caratteristiche e le loro relazioni personali. Il gameplay del gioco punta tutto sulla libertà, permettendoti di affrontare le missioni come preferisci.

Perché l’abbiamo scelto Questo è il miglior gioco con mercenari, combattimenti a turni e un design dei livelli aperto. Qui non ci sono alieni, ma credimi, il gioco è pazzesco e i nemici umani non sono uno scherzo. Preparati a farti dare una bella lezione.

Puoi optare per un assalto in piena regola, seguire un percorso furtivo o negoziare. La campagna di Jagged Alliance 3 è lunga ma variegata, il che significa che offre tante missioni secondarie e oggetti da collezionare. Ah, non dimentichiamo la gestione dell’inventario, che devi padroneggiare per evitare una morte rapida.

Il mio verdetto: Jagged Alliance 3 è uno dei miei preferiti in assoluto. Combina tutto ciò che ami di XCOM 2 e ti catapulta in un universo diverso con un’ambientazione più realistica. Combattimenti a turni, azione furtiva ed esplorazione non sono mai stati così divertenti. Buttati e divertiti.

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18. Wasteland 3 [Il miglior RPG tattico post-apocalittico]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG Piattaforme Windows, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4 Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i inXile Entertainment, Deep Silver Durata media di gioco Circa 37 ore Ideale per Sopravvivenza post-apocalittica Cosa mi è piaciuto Trama avvincente e scelte morali

Tuffati in Wasteland 3, un RPG tattico post-apocalittico, e prendi decisioni difficili. Il combattimento a turni basato sulle squadre è fondamentale, ma non dimenticare la gestione delle risorse e le relazioni tra i personaggi. Mi piace definire questo gioco una simulazione di vita: è davvero tosto.

In Wasteland 3 potrai goderti una trama avvincente, scegliere le opzioni di dialogo e sarai costretto a fare scelte che cambieranno la tua vita. La progressione tipica dei giochi di ruolo lo rende davvero divertente, mentre i limiti delle risorse e la ricerca di oggetti aggiungono ulteriore sfida.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo scelto Wasteland 3 per la sua atmosfera post-apocalittica e il gameplay crudo e spietato. È un gioco di ruolo ideale con una trama avvincente, opzioni di dialogo e gestione delle risorse.

Le scelte sbagliate portano alla morte definitiva di alcuni personaggi. Tuttavia, anche le scelte sbagliate hanno i loro vantaggi. Fai attenzione: Wasteland 3 non è per i deboli di cuore.

Il mio verdetto: il mondo post-apocalittico di Wasteland 3 è coinvolgente e ricco di storia. Aggiungici combattimenti tattici a turni, una grafica mozzafiato e la personalizzazione dei personaggi, e otterrai una ricetta vincente. Immergiti in questo mondo spietato e prova a sopravvivere. Ti sfido!

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19. Battletech [Miglior strategia tattica incentrata sui mech]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica a turni Piattaforme Windows, macOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durata media di gioco 50+ ore Ideale per Combattimenti a turni con mech Cosa mi è piaciuto Combattimenti con i Mech intricati e gestione delle risorse

Sostituisci umani e alieni con potenti Mech e MechWarrior, ed ecco Battletech: uno dei migliori giochi di strategia a turni. Il gameplay tattico è fondamentale qui, dato che questa festa di Mech a turni ti catapulta direttamente nell’azione.

Dovrai gestire la tua armatura, le munizioni e il calore, posizionandoti al contempo in modo adeguato per evitare il fuoco nemico. Apprezzo l’approccio di Battletech alla progettazione delle mappe e delle missioni perché pone l’accento sui costanti potenziamenti e sul completamento di nuovi contratti per ottenere ricompense.

Perché l'abbiamo scelto Se ti sei stufato di sparare agli alieni, salta su un Mech e diventa un MechWarrior. Il suo gameplay profondo è arricchito da potenziamenti complessi, un eccellente design delle mappe e combattimenti tattici a turni. Tutto quello che ti serve per settimane di divertimento.

La personalizzazione dell’equipaggiamento è particolarmente approfondita e probabilmente necessaria, dato che il gioco non manca certo di missioni impegnative

Il mio verdetto: le battaglie a turni piene di Mech non stancano mai. Consiglio questo gioco ai fan di XCOM 2 che cercano titoli simili con un gameplay raffinato e un tocco diverso. Salta sul Mech e scatena l’inferno sui tuoi nemici.

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20. Re Artù: La storia di un cavaliere [Il miglior RPG tattico con le leggende arturiane]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i NeocoreGames Durata media di gioco Circa 50 ore Ideale per Sviluppo approfondito dei personaggi Cosa mi è piaciuto Il sistema di moralità che influenza la trama

Re Artù: La storia di un cavaliere ti catapulta in un mondo fantasy mitico, dove la corruzione è il tema centrale. La Tabella della Morale si basa sulle tue azioni nel gioco e decide il destino dei tuoi seguaci.

Perché l’abbiamo scelto Torna indietro nel tempo e vivi la lotta di Re Artù per mantenere l’ordine e portare prosperità alla sua terra. Questa alternativa a XCOM 2 è perfetta per chi ama il fascino medievale, gli elementi RPG e il combattimento tattico.

Questo gioco punta tutto su uno sviluppo approfondito dei personaggi, eroi unici e una gestione strategica delle mappe e delle risorse. Re Artù: La storia di un cavaliere unisce combattimenti tattici a elementi RPG e una progressione appagante che molti fan di XCOM apprezzano.

Il mio verdetto: anche se non è affatto un gioco rivoluzionario, Re Artù: La storia di un cavaliere eccelle in tutti gli aspetti giusti. Tattiche a turni, atmosfera da RPG e ambientazione dark fantasy. Vesti i panni di Re Artù e guida i tuoi seguaci alla gloria in questo gioco di strategia mozzafiato. Oppure perisci per sempre. Alla fine, sta a te decidere.

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Il mio verdetto: il miglior punto di partenza per giochi come XCOM 2

Con ben 20 giochi in questa lista, trovare un punto di partenza potrebbe essere troppo difficile, soprattutto se non ne hai giocati molti. Lascia che te li riassuma:

Per i fan di XCOM 2 → Gears: Tactics . Il miglior punto di partenza con combattimenti a turni divertenti e violenti nell’universo di Gears.

. Il miglior punto di partenza con combattimenti a turni divertenti e violenti nell’universo di Gears. Per i neofiti → XCOM: Enemy Unknown . Il miglior gioco simile a XCOM 2 se non hai mai giocato a un titolo della serie XCOM.

. Il miglior gioco simile a XCOM 2 se non hai mai giocato a un titolo della serie XCOM. Per gli appassionati di RPG a turni → XCOM: Chimera Squad . Un altro gioiellino dell’universo XCOM se ami il gameplay dei giochi di ruolo a turni con la gestione dei personaggi e delle statistiche.

. Un altro gioiellino dell’universo XCOM se ami il gameplay dei giochi di ruolo a turni con la gestione dei personaggi e delle statistiche. Per gli appassionati di giochi di guerra → Warhammer 40.000: Mechanicus. Se vuoi esplorare e far parte di un altro universo dilaniato dalla guerra, scegli questo titolo per i combattimenti a turni intensi e la grafica mozzafiato.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a XCOM 2?

Il miglior gioco simile a XCOM 2 è Gears Tactics! È uno dei giochi più simili, con combattimenti a turni completi, una trama avvincente e un gameplay raffinato. Ti piacerà anche l’universo di Gears, che aggiunge ulteriore valore alla narrazione complessiva. Per non parlare della grafica eccezionale, che rende l’esperienza ancora più coinvolgente.

Che tipo di gioco è XCOM 2?

XCOM 2 è un gioco tattico a turni con elementi strategici. Dal punto di vista del gameplay, è principalmente questo, ma con elementi di costruzione della base e di gioco di ruolo sparsi qua e là. Non offre combattimenti in tempo reale, cosa che potrebbe non piacere agli appassionati di giochi dal ritmo serrato.

Quante ore di gioco offre XCOM 2?

Secondo i giocatori online, XCOM 2 dura circa 30-35 ore solo per la storia principale. Tuttavia, se vuoi completare tutto, potrebbero volerci fino a 100 ore, a seconda di come giochi. Considera anche la difficoltà come un altro fattore da tenere in conto.

Ci sono finali diversi in XCOM 2?

In XCOM 2 ci sono due finali: uno positivo e uno negativo. Tuttavia, entrambi i finali sono considerati canonici. In poche parole, il finale dipende dal successo della missione finale e non ci sono scelte da fare che possano influenzarlo.

XCOM e XCOM 2 sono collegati?

Sì, XCOM e XCOM 2 sono direttamente collegati. XCOM 2 è ambientato 20 anni dopo XCOM, dopo la sconfitta dell’umanità per mano di ADVENT. In poche parole, XCOM 2 è il sequel diretto di XCOM, che continua la storia del primo e la approfondisce ulteriormente.

È meglio giocare a XCOM 1 o passare direttamente a XCOM 2?

Dovresti giocare prima a XCOM 1. Prepara il terreno per la trama e i personaggi del seguito, inoltre offre una storia avvincente che vale la pena scoprire prima. Puoi giocare direttamente a XCOM 2, ma non è consigliabile se vuoi esplorare a fondo l’universo di XCOM.