Les 20 meilleurs jeux similaires à XCOM 2 en 2026 : des chefs-d’œuvre du combat tactique

XCOM 2 est un jeu difficile à maîtriser, mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne trouverez pas de nombreuses alternatives tout aussi divertissantes. En effet, ce jeu a inspiré de nombreux développeurs qui ont sorti des titres de très haut niveau.

Même si j’adore la défense de la Terre contre les forces extraterrestres écrasantes dans XCOM, il m’arrive parfois d’avoir envie de quelque chose de différent. C’est pourquoi, dans la liste d’aujourd’hui, je vais vous présenter les 20 jeux similaires à XCOM 2 qui, à mon sens, en capturent parfaitement l’essence.

Notre top 3 des jeux similaires à XCOM 2

Comme je l’ai dit, je vais donc vous présenter 20 excellents titres dans l’esprit de XCOM, pour un pur plaisir de jeu. En 2026 , j’ai trouvé que ces 3 jeux rappelaient fortement XCOM 2, en reprenant le plus fidèlement possible le principe général et les caractéristiques de gameplay :

1 Gears Tactics 2020 Le meilleur jeu dans la veine de XCOM 2, se déroulant dans l'univers de Gears, avec des combats acharnés et sanglants, ainsi qu'un système de combat au tour par tour très complet. Buy now 2 Warhammer 40,000: Mechanicus 2018 Un autre petit bijou de jeu tactique au tour par tour se déroulant dans l'univers de Warhammer 40 000, où vous explorerez Silva Tenebris et combattrez les Nécrons. Buy now 3 XCOM: Chimera Squad 2020 Des combats rapides, mais toujours tactiques, fidèles à la formule originale de XCOM, avec en plus des mécanismes « Breach » et des Overlords extraterrestres, des forces ennemies implacables. Buy now

Si vous êtes impatient, vous pouvez tout aussi bien vous procurer l’un de ces trois jeux, voire les trois, et vous offrir des semaines de plaisir. Cependant, si j’étais vous, j’envisagerais d’autres excellents jeux similaires à XCOM 2 afin de dénicher d’autres pépites cachées. Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète : je vous promets que vous trouverez de quoi satisfaire votre passion pour les combats au tour par tour.

Les 20 meilleurs jeux comme XCOM 2 pour les fans de stratégie et de tactique

Plongeons dans le terrier du lapin comme un terrier enragé. Ces jeux sont incroyablement amusants, mais aussi redoutables, si vous êtes prêt à relever un défi. Je suppose que vos armes sont chargées et que vos couteaux sont plus tranchants que le bec d’un espadon. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs jeux similaires à XCOM 2. Dites-moi combien d’entre eux vous avez réellement essayés.

1. Gears Tactics [La meilleure alternative en matière de jeu de tir tactique au rythme effréné]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de stratégie au tour par tour Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeurs Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu Jusqu'à 55 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les fans inconditionnels de l'univers de Gears Ce que j’ai apprécié Un gameplay fluide au tour par tour

Si vous recherchez des jeux similaires à XCOM, Gears Tactics est sans doute la meilleure option. J’apprécie particulièrement son gameplay relativement rapide, qui met l’accent sur un style de jeu agressif et sur les capacités. À l’instar de XCOM 2, Gears Tactics privilégie l’utilisation judicieuse des couvertures et un positionnement impeccable dans le cadre de son gameplay axé sur le travail d’équipe.

Gears Tactics excelle dans le gameplay tactique. Il vous oblige à anticiper d’un coup, en tenant compte des temps de recharge des capacités et des coups ultimes pour achever vos adversaires. Si vous êtes fan de Gears, vous apprécierez son univers, ses séquences spectaculaires et son ambiance cinématographique bien connue.

Pourquoi nous l'avons choisi Gears Tactics propose une expérience de jeu au tour par tour très satisfaisante, avec des combats intenses, un sens tactique aigu et un univers riche et détaillé. Ce n’est pas seulement le meilleur jeu dans la veine de XCOM 2, mais un véritable chef-d’œuvre de la série Gears.

À mon sens, Gears Tactics présente un rythme parfait. Les missions ne s’éternisent pas, offrent une grande variété et, surtout, incarnent à la perfection l’esprit d’XCOM 2.

Mon verdict : Gears Tactics, le meilleur jeu dans la veine de XCOM 2, occupe à juste titre la première place. Tout y est, des éléments tactiques aux graphismes, en passant par la conception sonore et l’ambiance « AAA ». Les fans de XCOM et de Gears s’y sentiront comme chez eux.

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2. Warhammer 40 000 : Mechanicus [Meilleur jeu de stratégie tactique pour les fans de l’univers]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) Bulwark Studios, Kasedo Games Caractéristiques uniques Points de cognition Idéal pour Des combats au tour par tour intenses Ce que j’ai apprécié L'univers et la présentation visuelle unique

Comptant parmi les jeux de stratégie au tour par tour les plus appréciés, Warhammer 40 000 : Mechanicus maîtrise à la perfection tous les aspects d’une expérience à la XCOM. Vous prendrez les commandes d’une faction à la pointe de la technologie, l’Adeptus Mechanicus, pour explorer les mondes-tombeaux.

Le jeu repose sur un gameplay au tour par tour, utilisant ce qu’on appelle des « points cognitifs » qui renforcent vos capacités. Comme on pouvait s’y attendre, Mechanicus propose un univers riche et approfondi, avec un récit solide imprégné de machines futuristes et de mysticisme.

Pourquoi nous l’avons choisi Warhammer 40 000 : Mechanicus figure parmi les meilleurs jeux de tactique au tour par tour , avec des graphismes saisissants, des combats brutaux et une exploration approfondie.

Vous éliminerez des sectateurs et des bêtes enragées tout en gérant vos troupes et en prenant des risques, pour finalement remporter de généreuses récompenses ou connaître une mort rapide. Warhammer 40 000 : Mechanicus est un véritable classique que vous apprécierez autant que XCOM 2, voire davantage.

Mon avis : Vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant l’un des meilleurs jeux du genre, à l’instar d’XCOM 2. Les combats au tour par tour, le gameplay stratégique et l’univers riche et détaillé ne sont que quelques-uns de ses points forts. Mechanicus comblera toutes vos attentes et vous offrira des semaines de plaisir intense.

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3. XCOM : Chimera Squad [Meilleur spin-off d’XCOM axé sur les personnages]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Tactique au tour par tour Plateformes Windows Année de sortie 2020 Développeur(s) Firaxis Games, 2K Durée moyenne de jeu 21 heures Idéal pour Mode « Breach » pour des tours entrelacés Ce que j’ai apprécié Des combats au tour par tour au rythme effréné

XCOM : Chimera Squad est un jeu de stratégie unique en son genre et un spin-off de grande qualité. Se déroulant dans le même univers que tous les jeux XCOM, Chimera Squad introduit de nouvelles mécaniques, telles que le « mode Breach », avec des tours entrecoupés pour un gameplay plus tactique.

Personnellement, j’apprécie la diversité du gameplay. Par exemple, vous pouvez constituer une escouade mixte composée d’humains et d’extraterrestres, chacun doté de capacités distinctes. Les combats sont également plus rapides, car le jeu vous propose des missions plus modulaires, offrant ainsi une approche différente de la formule originale d’XCOM.

Pourquoi nous l'avons choisi On ne peut pas se tromper avec un jeu XCOM, et Chimera Squad excelle dans les combats au rythme effréné, les capacités uniques des extraterrestres et des humains, ainsi que dans un gameplay stratégique très riche.

XCOM : Chimera Squad met encore davantage en avant les différentes couches stratégiques. Vous devrez gérer les troubles dans les quartiers de la ville tout en profitant des mécanismes de jeu au tour par tour qui offrent des possibilités infinies et un engagement maximal. Le jeu est incroyablement difficile, ce qui le rend extrêmement addictif.

Mon verdict : XCOM: Chimera Squad figure en bonne place dans la liste des meilleurs jeux similaires à XCOM 2 pour de nombreuses raisons. Il partage le même univers et introduit des mécanismes de jeu uniques qui apportent une touche de fraîcheur supplémentaire. Explorez l’univers riche en histoire de Chimera Squad et lancez-vous dans des combats au tour par tour pleins de suspense.

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4. Mutant Year Zero : Road to Eden [Meilleur RPG tactique avec des éléments de furtivité]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique au tour par tour Plateformes Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) The Bearded Ladies, Funcom Caractéristiques uniques Mutations des personnages Idéal pour Un gameplay furtif au tour par tour Ce que j’ai apprécié L'ambiance et le défi

Mutant Year Zero : Road To Eden est un autre petit bijou au tour par tour et l’un des meilleurs jeux de rôle, davantage axé sur la furtivité et l’exploration. Bien que les combats soient fluides et captivants, le jeu consiste davantage à se frayer un chemin discrètement parmi les ennemis. À l’instar de XCOM 2, il propose des capacités de personnages uniques appelées « mutations » (logiquement).

Le jeu est visuellement époustouflant, notamment lors des phases d’exploration, alors que vous parcourez ce monde post-apocalyptique et périlleux. Mutant Year Zero : Road to Eden met à votre disposition une équipe de trois personnages, parmi lesquels vous choisirez ceux que vous souhaitez emmener avec vous.

Pourquoi nous l’avons choisi Faites une pause dans l’action incessante de XCOM 2 et optez pour un peu de discrétion. Mutant Year Zero : Road to Eden est un jeu parfait dans la lignée de XCOM 2, qui met l’accent sur la furtivité et la gestion des ressources.

La prise de décision est essentielle, car chaque rencontre compte. Je trouve ce jeu assez exigeant, car chaque rencontre est tendue, et la santé ainsi que les ressources sont précieuses. Il figure sans aucun doute parmi les jeux les plus originaux du genre, à l’instar de XCOM 2.

Mon avis : Que préférez-vous, les extraterrestres ou les mutants ? Si vous optez pour ces derniers, ce jeu, qui s'apparente à XCOM 2, fera l'affaire. Il est visuellement soigné, se joue à merveille et propose un gameplay fluide, axé sur la tactique et agrémenté d'éléments de furtivité. Vous pouvez vous frayer un chemin vers la victoire à coups de fusil, mais vous ferez davantage preuve d’audace si vous parvenez à vous faufiler discrètement.

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5. Phoenix Point [Le meilleur successeur évolutif par le créateur de XCOM]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Tactique au tour par tour, stratégie Plateformes Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur(s) Snapshot Games Durée moyenne de jeu Jusqu'à 30 heures (campagne principale) Idéal pour Combats tactiques au tour par tour Ce que j’ai apprécié La gestion des capacités et l’univers à la XCOM

Lorsque j’ai joué à Phoenix Point pour la première fois, je me suis dit : « Bon sang, c’est exactement comme XCOM 2 ! » Même s’il n’est pas forcément meilleur, je pense qu’il a ses atouts. D’une part, il a été conçu par le créateur original d’XCOM et propose des systèmes de jeu réinventés avec des combats au tour par tour captivants.

Le combat exige de la réflexion et des tactiques astucieuses, que vous devez perfectionner pour venir à bout de menaces extraterrestres de plus en plus redoutables. J'apprécie particulièrement le rythme soutenu de ce jeu en mode Geoscape, qui modifie votre façon d'aborder les missions.

Pourquoi nous l'avons choisi Optez pour ce titre si vous recherchez un jeu dans l’esprit de XCOM. Conçu par le créateur original de XCOM, il propose un gameplay et un principe similaires, ce qui permettra aux fans de XCOM et de XCOM 2 de se sentir comme chez eux.

À cela s’ajoute l’arbre technologique à trois branches, où vous gérerez vos capacités et déciderez de la manière dont vous souhaitez résoudre les conflits. Sachez toutefois que Phoenix Point est réputé pour sa difficulté extrêmement élevée ; si vous êtes novice, vous en prendrez donc pour votre grade. Même en tant que vétéran, il m’arrive souvent d’abandonner en rage et de boire un espresso pour me calmer.

Mon verdict : Phoenix Point figure parmi les meilleurs jeux de guerre qui s’apparentent à XCOM 2. Vous y trouverez de nombreuses similitudes au niveau de l’histoire, des éléments de gameplay et même des graphismes. Si vous avez apprécié XCOM 2 et que vous souhaitez un peu de variété, optez pour Phoenix Point et plongez-vous dans son univers infesté d’extraterrestres pour profiter de combats tactiques au tour par tour.

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6. Xenonauts 2 [Meilleur successeur spirituel du X-COM classique]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows Année de sortie 2023 Développeur(s) Goldhawk Interactive, Hooded Horse Durée moyenne de jeu 24 heures Idéal pour La gestion d'escouade Ce que j’ai apprécié Combats méthodiques au tour par tour

Suite du jeu Xenonauts, acclamé par la critique, Xenonauts 2 est un jeu unique, à l’image de XCOM 2. Bien qu’il ne soit pas le plus similaire à son rival, le jeu partage de nombreux éléments avec celui-ci. Beaucoup le qualifient de successeur spirituel de XCOM, mais avec un gameplay plus lent et méthodique.

Vous êtes chargé de la défense mondiale de la planète, qui consiste à intercepter les ovnis et à les neutraliser rapidement. Le joueur gère les statistiques de ses soldats, leurs armes, leur équipement, la recherche et la logistique dans un gameplay à la fois ludique et incroyablement complet.

Pourquoi nous l’avons choisi Un successeur spirituel du XCOM classique ; que dire de plus ? C’est un jeu incontournable pour les combats méthodiques au tour par tour et la gestion d’escouade dans un monde infesté d’OVNIS.

Xenonauts 2 sanctionne sévèrement les erreurs et ne pardonne pas facilement les échecs. À l’inverse, le succès est largement récompensé, à mesure que votre armée se renforce et repousse les menaces extraterrestres persistantes. Un point bonus est attribué à ses graphismes « à l’ancienne », qui confèrent au jeu une touche nostalgique.

Mon verdict : Xenonauts 2 est une version au rythme plus lent de XCOM 2, avec un gameplay tout aussi complexe, voire davantage, et une philosophie fondée sur le rapport risque/récompense. Il peut s’avérer incroyablement gratifiant, mais tout aussi impitoyable, selon votre façon de jouer. En tant que fan de XCOM 2 et de son univers, Xenonauts 2 m’a ravi dès que je l’ai essayé.

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7. The IronOath [Meilleur RPG tactique de fantasy noire]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Windows, macOS Année de sortie 2023 Développeur(s) Curious Panda Games, Humble Games Durée moyenne de jeu Environ 20 heures Idéal pour Gérer une guilde de mercenaires dans un univers de fantasy sombre Ce que j’ai apprécié Le style graphique et le système de combat au tour par tour très complet

The Iron Oath est un fantastique jeu de type « roguelite » mêlant stratégie, combat au tour par tour et éléments de RPG. Les graphismes en pixels confèrent au jeu une touche rétro, tandis que la gestion d’une guilde de mercenaires dans un univers de fantasy sombre respire le « hardcore » à plein poumons.

Le gameplay de The Iron Oath s’articule autour du système de loyauté qui détermine quels mercenaires combattront à vos côtés. Vous participerez à des combats tactiques où le positionnement adéquat et la synergie des compétences jouent un rôle essentiel.

Pourquoi nous l’avons choisi L’univers de fantasy sombre de The Iron Oath est aussi dangereux que captivant. Menez votre guilde de mercenaires à la victoire en vous livrant à des combats au tour par tour et en améliorant vos capacités. On ne s’en lasse jamais.

Le jeu vous plonge dans un univers dynamique et en constante évolution, au fil du temps et des affrontements entre factions. Vos mercenaires possèdent des histoires, des capacités et des parcours de progression uniques, que vous devrez intégrer et gérer avec soin pour atteindre votre objectif.

Mon verdict : s’agit-il vraiment d’un jeu dans la veine de XCOM 2 ? À mes yeux, oui. Le gameplay, l’univers de fantasy sombre et les mécanismes approfondis de gestion d’escouade en disent long. Pour moi, un énorme atout réside dans ses graphismes pixélisés qui, bien qu’ils ne soient pas supérieurs aux graphismes réalistes de XCOM 2, confèrent tout de même à l’ensemble une ambiance unique.

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8. Warhammer 40 000 : Chaos Gate – Daemonhunters [Meilleur jeu de rôle tactique Warhammer]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows Année de sortie 2022 Développeur(s) Complex Games, Frontier Foundry Durée moyenne de jeu Environ 30 heures Idéal pour Des combats brutaux dans l’univers de Warhammer 40 000 Ce que j’ai apprécié Un univers très riche

Bon, nous avons ici l’un des meilleurs jeux Warhammer 40 000. Vous avez sûrement entendu parler de Warhammer 40 000 : Chaos Gate – Daemonhunters.

Vous incarnez des Chevaliers Gris qui combattent le fléau démoniaque. Le jeu vous emmène dans d’innombrables missions tactiques mettant l’accent sur la position, les capacités et la gestion des couvertures. Il propose également une dimension stratégique approfondie, avec la gestion des ressources et le choix des missions par vous-même.

Pourquoi nous l'avons choisi Encore un chef-d’œuvre de Warhammer 40 000 proposant des combats tactiques, une multitude de menaces démoniaques à éliminer et une gestion approfondie des ressources. Accrochez-vous, soldat ; faites-le pour l’Empereur !

Comme tous les jeux Warhammer 40 000, celui-ci est riche en éléments de l’univers, ce qui ravira les fans de la saga. Tout repose sur un jeu agressif et sur la victoire face à vos adversaires grâce à la tactique de la « blitzkrieg ». À l’inverse, vous pouvez adopter une stratégie défensive, mais vous connaissez le dicton : la meilleure défense, c’est l’attaque !

Mon verdict : les graphismes éclatants et les environnements infernaux de ce jeu incarnent parfaitement l’esprit de Warhammer 40 000. Plus important encore, vous profiterez de combats et de tactiques à la XCOM, tout aussi amusants que captivants. Je vous recommande sincèrement de vous y plonger dès que possible !

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9. Marvel’s Midnight Suns [Meilleur RPG tactique avec des super-héros]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Windows, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Firaxis Games, 2K Caractéristiques uniques Progression de type RPG et capacités de super-héros uniques Idéal pour Les combats au tour par tour dans l’univers Marvel Ce que j’ai apprécié Les interactions entre super-héros

Qui aurait cru qu’un célèbre jeu Marvel pourrait ressembler à XCOM 2 ? Eh bien, c’est assurément le cas de Marvel’s Midnight Suns, sans compter que vous pouvez incarner certains de vos super-héros préférés.

C’est une approche originale du genre, avec un gameplay tactique qui s’articule autour de la constitution d’un deck de combat en combinant les decks de huit cartes de chacun des quatre héros. Vous piochez vos capacités dans un deck, ce qui vous oblige à vous adapter et à modifier vos tactiques à chaque tour.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous avons choisi ce jeu pour ses interactions pleines d’esprit entre les personnages et nos super-héros Marvel préférés. Un gameplay à la XCOM dans l’univers Marvel ? Ce n’est pas une blague : c’est bien réel.

J’adore les interactions entre les personnages et la narration solide de ce jeu, qui me donnent vraiment l’impression de faire partie de ces super-héros. Le gameplay est tout aussi captivant et met l’accent sur un positionnement judicieux, la synergie entre les personnages et des objectifs variés.

Vous apprécierez sans aucun doute les éléments de RPG et la progression équilibrée qui vous permettra de débloquer de nouvelles capacités uniques pour vaincre vos adversaires.

Mon verdict : Marvel’s Midnight Suns ne réinvente pas la roue. Cependant, il figure parmi les meilleurs jeux dans la veine de XCOM 2 grâce à ses interactions pleines d’esprit entre les personnages, aux super-héros les plus emblématiques de Marvel et à ses mécanismes de jeu de cartes imprévisibles qui font de chaque partie une plongée dans l’inconnu.

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10. Othercide [Meilleur jeu tactique élégant inspiré de l’horreur]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Windows, Xbox One, PlayStation 4 Année de sortie 2020 Développeur(s) Lightbulb Crew, Focus Home Interactive Durée moyenne de jeu 20 heures pour l'histoire principale Idéal pour Des combats impitoyables dans un univers gothique Ce que j’ai apprécié Une esthétique visuelle sombre et monochrome

Je n’ai jamais trouvé XCOM effrayant, mais Othercide peut en effet être terrifiant (dans le bon sens du terme !). L’esthétique gothique entièrement en noir et blanc donne lieu à une présentation visuelle audacieuse. Cependant, le gameplay est similaire à celui d’XCOM 2, avec des tactiques par escouade et une difficulté impitoyable, proche de celle des jeux de la série Souls.

L'histoire du jeu s'articule autour du cycle de la vie et de la mort, et vous mourrez souvent, mais c'est justement ce qui fait tout son charme ! Othercide vous permet de gérer les classes et les rôles de vos personnages au cours de chaque mission, en améliorant soigneusement leurs capacités et leurs armes au fur et à mesure de votre progression.

Pourquoi nous l'avons choisi L’atmosphère oppressante d’Othercide et son gameplay au tour par tour, très gratifiant, ne vous ennuieront jamais à mourir. Les graphismes du jeu sont exceptionnels, tandis que sa difficulté, à la manière des jeux « Souls », n’est accessible qu’aux plus courageux. En faites-vous partie ?

Chaque partie est extrêmement imprévisible et permet d’explorer de nouvelles stratégies et configurations pour pimenter le gameplay. Je trouve ce jeu très rejouable, tandis que l’atmosphère inquiétante et la conception visuelle me font apprécier son univers encore davantage.

Mon verdict : Othercide est une version gothique de XCOM 2 qui n’hésitera pas à vous punir sévèrement pour chaque erreur, et vous en commettrez beaucoup. Si vous avez ce qu’il faut, ce chef-d’œuvre tactique comblera vos rêves les plus fous (ou vos cauchemars) et vous plongera dans son univers infernal.

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11. Phantom Doctrine [Meilleur jeu de tactique d’espionnage sur la Guerre froide]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie Plateformes Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Année de sortie 2018 Développeur(s) CreativeForge Games, Good Shepherd Entertainment Caractéristiques uniques Gameplay axé sur la collecte de renseignements et l'infiltration Idéal pour Des mécanismes de furtivité très poussés Ce que j’ai apprécié Le cadre et l’ambiance de la Guerre froide

Phantom Doctrine est un excellent jeu d’espionnage qui se déroule en 1983, en pleine Guerre froide.

Il met davantage l’accent sur l’espionnage et la tactique que sur des combats acharnés. Cela le rend, à mon avis, bien plus exigeant que XCOM 2, car vous devrez vous faire discret tout en recueillant de l’Intel et en infiltrant des bases et des bastions occupés.

Phantom Doctrine vous permet de gérer un réseau mondial d’espionnage, en vous occupant à la fois du renseignement et du contre-espionnage. Vous vous sentez ainsi comme un responsable de la CIA, notamment grâce au style de missions à approches multiples, qui vous confie la prise de décision.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous aimez les films et les jeux d’espionnage se déroulant à l’époque de la Guerre froide, n’hésitez pas à essayer Phantom Doctrine. Il partage de nombreux éléments avec XCOM 2, notamment les tactiques au tour par tour, bien qu’il mette un peu plus l’accent sur la furtivité et l’infiltration.

L’intrigue narrative du jeu, les enjeux considérables et la tension incessante en font un véritable joyau méconnu parmi les jeux similaires à XCOM 2. C’est sans aucun doute un choix judicieux si vous souhaitez ralentir le rythme et profiter d’un repos bien mérité après avoir défendu notre planète contre des extraterrestres malveillants.

Mon verdict : Phantom Doctrine capture l’essence même de XCOM 2 grâce à un gameplay tactique au tour par tour et à un style visuel qui correspond parfaitement à l’époque de la Guerre froide. Les amateurs de jeux d’infiltration et ceux qui adorent gérer dans les moindres détails chaque aspect de leur équipe d’espions adoreront ce jeu.

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12. Space Hulk : Tactics [Meilleur jeu de stratégie tactique dans l’univers de Warhammer 40K]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows, Xbox One, PlayStation 4 Année de sortie 2018 Développeur(s) Cyanide, Focus Home Interactive Durée moyenne de jeu 10 heures Idéal pour Des combats au tour par tour dans des niveaux oppressants Ce que j’ai apprécié L'esthétique visuelle et le gameplay asymétrique

Space Hulk : Tactics se déroule dans l’univers de Warhammer 40 000, et vous savez déjà à quoi vous attendre. Des combats tactiques intenses dans des niveaux oppressants où vous n’avez d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort.

Le gameplay asymétrique du jeu lui confère une profondeur surprenante. Vous pouvez incarner soit les Genestealers, soit les Marines, deux factions qui tireront parti du positionnement, du bon timing et de la ligne de vue. Le jeu propose plusieurs campagnes, mais il introduit cette fois-ci deux modes supplémentaires : le multijoueur et l’escarmouche.

Pourquoi nous l’avons choisi L’univers de Warhammer ne se démode jamais, et nous avons choisi ce titre en particulier pour sa similitude avec XCOM 2 et ses niveaux oppressants infestés de Genestealers. Incarnez des Genestealers ou des Marines et profitez de ce classique au tour par tour.

Les fans de Warhammer 40 000 adorent ce jeu pour son ambiance et son esthétique visuelle. Bien qu’il ne soit pas particulièrement riche en univers ou en scénario, Space Hulk : Tactics est un véritable modèle en matière de gameplay captivant et de difficulté brutale que les fans de XCOM vont adorer.

Mon verdict : Que vous soyez un Genestealer ou un Space Marine, ce jeu vous procurera un plaisir fou. Des combats fluides au tour par tour, mêlant sang, horreur et violence, ne lassent jamais. Imaginez XCOM 2 avec des Space Marines aussi imposants que des réfrigérateurs et des Genestealers vicieux dans des couloirs spatiaux claustrophobes. C’est exactement ce que vous trouverez ici.

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13. Invisible, Inc. [Meilleur jeu de stratégie tactique axé sur la furtivité]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Furtivité, tactique au tour par tour Plateformes Windows, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 2015 Développeur(s) Klei Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 8 heures Idéal pour Un gameplay tactique axé sur la furtivité Ce que j’ai apprécié Des niveaux uniques générés de manière procédurale

Invisible, Inc. est un véritable modèle en matière de furtivité et de tactique. C’est un jeu qui vous place constamment face au dilemme entre risque et récompense, alors que vous infiltrez des entreprises corrompues pour tenter de les faire tomber. J’adore ce jeu pour sa difficulté brutale, avec un système de « permadeath » qui augmente considérablement les enjeux.

Par ailleurs, vous devrez également prendre des décisions cruciales dans des niveaux générés de manière procédurale, ce qui renforce considérablement la rejouabilité du jeu. Invisible, Inc. est avant tout une question d’innovation, de tactique, d’outils, de piratage informatique et de timing parfait lors de l’exécution.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu passe pratiquement inaperçu. Il s’agit d’un autre jeu au tour par tour axé sur la furtivité, similaire à XCOM 2. Nous l’avons choisi pour ses niveaux générés de manière procédurale, sa rejouabilité infinie et son côté ludique.

Oubliez les combats spectaculaires et l’extermination de hordes d’extraterrestres ou de démons. Ici, vous devrez résoudre des énigmes tactiques complexes et vous faufiler discrètement.

Mon verdict : malgré les différences, ce jeu reste dans la lignée d’XCOM 2. Ses mécanismes tactiques au tour par tour et sa boucle de jeu très satisfaisante en font un titre incontournable. Si vous êtes un fan inconditionnel d’XCOM 2, Invisible, Inc. ne doit pas échapper à votre attention : c’est un jeu à ne pas manquer.

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14. Les experts en assaut tactique [Meilleur jeu de stratégie tactique mêlant magie et humour]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows Année de sortie 2024 Créateur(s) Évolutions suspectes Durée moyenne de jeu 14 à 20 heures Idéal pour Combat à base de pouvoirs magiques Ce que j’ai apprécié Les niveaux de type « siège »

Les experts en assaut tactique remplace les armes à feu par les pouvoirs de « opérateurs » dotés de pouvoirs magiques. Ce jeu au style cartoon, mais très attrayant, vous met dans la peau de sorciers renégats, tandis que vous évoluez dans des niveaux de type « siège » et combattez grâce au système au tour par tour du jeu.

Je trouve ce jeu assez flexible et plus accessible grâce à la possibilité d’annuler des actions. L’humour du jeu est parfois hilarant, ce qui en fait une expérience bien plus détendue que XCOM 2.

Pourquoi nous l’avons choisi Procurez-vous ce jeu pour découvrir la magie noire et l’utiliser afin de combattre des adversaires redoutables. C’est comme XCOM 2, mais avec plus d’humour et de magie à la place des armes à feu.

Mon verdict : Les experts en assaut tactique figure sans conteste parmi les meilleurs jeux dans la veine de XCOM 2, avec une touche unique. Vous apprécierez ses mécanismes de combat approfondis, ses options de personnalisation et une intrigue de complot que vous découvrirez au fil de votre progression. Pas étonnant qu’il soit tenu en haute estime par les fans de XCOM en général.

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15. La Ligue des allumeurs de réverbères [Meilleur jeu de rôle tactique d'aventure « pulp »]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durée moyenne de jeu Environ 40 heures Idéal pour Un gameplay tactique aux accents de RPG Ce que j’ai apprécié L'ambiance des années 1930 et le style rétro

Préparez-vous à découvrir un véritable petit bijou et l’un des meilleurs jeux de rôle tactiques : La Ligue des allumeurs de réverbères. Un jeu dans la veine de XCOM 2, avec des graphismes époustouflants et des phases d’exploration et de combat au tour par tour. Le style des années 1930 confère sans aucun doute au jeu un aspect à la fois original et rétro, aussi farfelu que cela puisse paraître.

Cependant, j’apprécie énormément ses mécanismes de jeu approfondis, avec des cartes de personnage et des traits de caractère qui influencent leurs performances sur le terrain. Le jeu vous complique la vie (mais rend le gameplay d’autant plus savoureux !) grâce à des indicateurs tels que la fatigue et le stress, qui vous obligent à faire tourner vos agents.

Pourquoi nous l'avons choisi Un titre exceptionnel qui respire le « rétro » à chaque instant. Ajoutez-y des combats tactiques au tour par tour et une progression de type RPG, et vous obtenez le remplaçant idéal de XCOM 2.

La Ligue des allumeurs de réverbères propose une carte du monde vaste où vous déciderez de la prochaine mission. L’objectif ? Vaincre la Cour des Bannis et les rayer de la surface de la terre.

Mon verdict : La Ligue des allumeurs de réverbères est bien plus qu’un simple jeu de combat au tour par tour. C’est un chef-d’œuvre qui allie une histoire captivante, une aventure épique et une progression de jeu de rôle très satisfaisante. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’un jeu similaire à XCOM ou XCOM 2, il partage de nombreux aspects de gameplay, avec un cadre et un style différents.

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16. XCOM : Enemy Unknown / XCOM : Enemy Within [Meilleur classique moderne au tour par tour]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS, Linux Année de sortie 2012 Développeur(s) Fraxis Games, 2K Durée moyenne de jeu Environ 20 heures Idéal pour Des combats au tour par tour fluides Ce que j’ai apprécié Personnalisation approfondie et mods

C’est celui-là, mesdames et messieurs. Celui qui a lancé la renommée de XCOM, le prédécesseur de XCOM 2 que vous aimez tant. Que dire de plus ? C’est un chef-d’œuvre, surtout avec le DLC « Enemy Within ». Si vous avez joué à XCOM 2, vous vous sentirez comme chez vous avec ce jeu.

C’est un excellent point d’entrée dans l’univers XCOM, avec des options de personnalisation approfondies et des tactiques classiques au tour par tour sur une grille de quatre cases. La dimension stratégique du jeu vous oblige à gérer vos ressources, à mener des recherches et à intercepter les ovnis avant qu’il ne soit trop tard.

Pourquoi nous l’avons choisi Rien ne vaut le XCOM original, le précurseur de XCOM 2 ! Optez pour celui-ci pour découvrir l’univers, l’histoire et la mythologie de XCOM, avec le même système de combat au tour par tour d’une fluidité exceptionnelle.

L’un de ses points forts réside dans sa communauté de moddeurs. Les mods enrichissent considérablement le jeu, offrant un contenu infini et probablement des mois, voire des années, de plaisir avant que vous ne vous lassiez.

Mon avis : Ai-je vraiment besoin de souligner qu’Enemy Unknown ressemble étrangement à XCOM 2 et que c’est justement pour cela que vous l’apprécierez ? Mais enfin ! Si vous n’y avez pas encore joué, je vous conseille vivement de commencer par celui-ci, puis de découvrir d’autres jeux aussi excellents que XCOM 2. Croyez-moi : celui-ci s’est bonifié avec le temps.

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17. Jagged Alliance 3 [Meilleur RPG tactique axé sur les mercenaires]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Windows, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Haemimont Games, THQ Nordic Durée moyenne de jeu Environ 30 heures Idéal pour Combats au tour par tour dans un monde ouvert Ce que j’ai apprécié Des graphismes éclatants et un gameplay ouvert

Dans Jagged Alliance 3, vous dirigez un groupe de mercenaires qui combattent « The Legion », une force paramilitaire qui sème le chaos à Grand Chien. Lorsque j’y ai joué pour la première fois, j’ai d’abord été frappé par ses graphismes éclatants, mais je me suis ensuite rendu compte que son monde ouvert et ses combats tactiques étaient encore meilleurs.

Jagged Alliance 3 est un jeu tactique à part entière, à l'instar de XCOM 2, dans lequel vous gérez vos mercenaires, leurs traits de caractère et leurs relations personnelles. Le gameplay met l'accent sur la liberté, ce qui vous permet d'aborder les missions comme bon vous semble.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est le meilleur jeu mêlant mercenaires, combats au tour par tour et conception de niveaux ouverte. Il n’y a pas d’extraterrestres ici, mais croyez-moi, ce jeu est incroyablement amusant, et les ennemis humains ne sont pas à prendre à la légère. Préparez-vous à en prendre plein la figure.

Vous pouvez opter pour un assaut frontal, adopter une approche furtive ou négocier. La campagne de Jagged Alliance 3 est longue mais variée, ce qui signifie qu’elle propose de nombreuses missions secondaires et des objets à collectionner. Oh, n’oublions pas la gestion de l’inventaire, que vous devez maîtriser pour éviter une mort rapide.

Mon verdict : Jagged Alliance 3 fait partie de mes jeux préférés. Il combine tout ce que vous aimez dans XCOM 2 et vous plonge dans un univers différent, avec un cadre plus réaliste. Les combats au tour par tour, la furtivité et l’exploration n’ont jamais été aussi prenants. Lancez-vous et profitez-en.

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18. Wasteland 3 [Meilleur RPG tactique post-apocalyptique]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG Plateformes Windows, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4 Année de sortie 2020 Développeur(s) inXile Entertainment, Deep Silver Durée moyenne de jeu Environ 37 heures Idéal pour Survie post-apocalyptique Ce que j’ai apprécié Une histoire captivante et des choix moraux

Plongez dans Wasteland 3, un RPG tactique post-apocalyptique, et prenez des décisions difficiles. Les combats par équipes et au tour par tour sont essentiels, mais n’oubliez pas la gestion des ressources et les relations entre les personnages. J’aime qualifier ce jeu de simulation de vie : c’est dire à quel point il est exigeant.

Dans Wasteland 3, vous profiterez d’un scénario captivant, choisirez vos options de dialogue et serez contraint de faire des choix qui changeront le cours de votre vie. La progression propre aux jeux de rôle rend le jeu très divertissant, tandis que les contraintes en matière de ressources et la recherche de butin ajoutent encore plus de difficulté.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous avons choisi Wasteland 3 pour son atmosphère post-apocalyptique et son gameplay brut et impitoyable. C’est un RPG idéal, doté d’un scénario solide, de choix de dialogues et d’une gestion des ressources.

De mauvais choix entraînent la mort définitive de certains personnages. Cependant, ces mauvais choix sont gratifiants. Soyez prudent. Wasteland 3 n’est pas destiné aux âmes sensibles.

Mon verdict : L’univers post-apocalyptique de Wasteland 3 est immersif et riche en intrigues. Ajoutez à cela des combats tactiques au tour par tour, des graphismes époustouflants et la personnalisation des personnages, et vous obtenez une formule primée. Plongez-vous dans cet univers impitoyable et tentez d’y survivre. Je vous mets au défi !

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19. Battletech [Meilleur jeu de stratégie tactique axé sur les Mechs]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows, macOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Idéal pour Les combats au tour par tour mettant en scène des méchas Ce que j’ai apprécié Des combats de Mechs complexes et une gestion des ressources

Remplacez les humains et les extraterrestres par de puissants Mechs et MechWarriors, et vous obtenez Battletech : l’un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour. Le gameplay tactique est ici essentiel, car ce festival de Mechs au tour par tour vous plonge directement dans l’action.

Vous devrez gérer votre armure, vos munitions et votre température tout en vous positionnant correctement pour éviter les tirs ennemis. J'apprécie l'approche de Battletech en matière de conception des cartes et des missions, car elle met l'accent sur les améliorations constantes et l'accomplissement de nouveaux contrats pour obtenir des récompenses.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous en avez assez de tirer sur des extraterrestres, enfourchez un Mech et devenez un MechWarrior. Son gameplay riche est agrémenté de mises à niveau complexes, d’une excellente conception des cartes et de combats tactiques au tour par tour. Tout ce qu’il vous faut pour des semaines de plaisir.

La personnalisation de l’équipement est particulièrement poussée et sans doute indispensable, car le jeu ne manque pas de missions difficiles.

Mon verdict : les combats au tour par tour mettant en scène des Mechs ne lassent jamais. Je recommande ce jeu aux fans de XCOM 2 qui recherchent des titres similaires, avec un gameplay raffiné et une touche d’originalité. Montez à bord de votre Mech et déchaînez l’enfer sur vos ennemis.

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20. Le Roi Arthur : L’Aventure d’un chevalier [Meilleur RPG tactique inspiré des légendes arthuriennes]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Année de sortie 2022 Développeur(s) NeocoreGames Durée moyenne de jeu Environ 50 heures Idéal pour Un développement approfondi des personnages Ce que j’ai apprécié Un système de moralité qui influence le déroulement de l’histoire

Le Roi Arthur : L’Aventure d’un chevalier vous plonge dans un univers fantastique et mythique, où la corruption est le thème central. Le « Morality Chart » (barème de moralité) s’appuie sur vos actions dans le jeu et détermine le sort de vos partisans.

Pourquoi nous l’avons choisi Remontez le temps et vivez le combat du roi Arthur pour maintenir l’ordre et apporter la prospérité à son royaume. Cette alternative à XCOM 2 est parfaite pour son charme médiéval, ses éléments de RPG et ses combats tactiques.

Ce jeu mise sur un développement approfondi des personnages, des héros uniques, ainsi qu’une gestion stratégique de la carte et des ressources. Le Roi Arthur : L’Aventure d’un chevalier allie des combats tactiques à des éléments de jeu de rôle et une progression gratifiante que de nombreux fans de XCOM apprécient.

Mon verdict : Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un jeu révolutionnaire, Le Roi Arthur : L’histoire d’un chevalier excelle dans tous les domaines qui comptent. Des combats tactiques au tour par tour, une touche de jeu de rôle et un univers de fantasy sombre. Incarnez le roi Arthur et menez vos fidèles à la gloire dans ce jeu de stratégie grandiose. Ou périssez à jamais. Au final, c’est à vous de décider.

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Mon avis : le meilleur point de départ pour les jeux du genre XCOM 2

Avec 20 jeux figurant sur cette liste exhaustive, il peut s’avérer difficile de savoir par où commencer, surtout si vous n’en avez pas joué beaucoup. Permettez-moi de vous les résumer :

Pour les fans de XCOM 2 → Gears: Tactics . La meilleure transition, avec des combats au tour par tour à la fois divertissants et intenses dans l’univers de Gears.

. La meilleure transition, avec des combats au tour par tour à la fois divertissants et intenses dans l’univers de Gears. Pour les débutants → XCOM : Enemy Unknown . Le meilleur jeu similaire à XCOM 2 si vous n’avez jamais joué à un jeu XCOM.

. Le meilleur jeu similaire à XCOM 2 si vous n’avez jamais joué à un jeu XCOM. Pour les fans de RPG au tour par tour → XCOM : Chimera Squad . Un autre joyau de l’univers XCOM si vous aimez le gameplay des RPG au tour par tour avec gestion des personnages et des statistiques.

. Un autre joyau de l’univers XCOM si vous aimez le gameplay des RPG au tour par tour avec gestion des personnages et des statistiques. Pour les fans de jeux de guerre → Warhammer 40 000 : Mechanicus. Si vous souhaitez explorer et vous immerger dans un autre univers déchiré par la guerre, optez pour celui-ci : il vous offre des combats au tour par tour intenses et des graphismes saisissants.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu similaire à XCOM 2 ?

Le meilleur jeu similaire à XCOM 2 est Gears Tactics ! Il figure parmi les jeux les plus proches, avec un système de combat au tour par tour complet, une histoire captivante et un gameplay raffiné. Vous apprécierez également l’univers de Gears, qui apporte une valeur ajoutée à l’histoire dans son ensemble. Sans oublier des graphismes exceptionnels pour une expérience encore plus immersive.

De quel type de jeu s'agit-il avec XCOM 2 ?

XCOM 2 est un jeu de tactique au tour par tour comportant des éléments de stratégie. En termes de gameplay, c’est principalement cela, mais avec des éléments de construction de base et de jeu de rôle disséminés tout au long du jeu. Il ne propose pas de combat en temps réel, ce qui pourrait ne pas plaire aux amateurs de jeux au rythme effréné.

Combien d’heures de jeu XCOM 2 offre-t-il ?

D’après les joueurs en ligne, XCOM 2 dure environ 30 à 35 heures rien que pour l’histoire principale. Cependant, une partie visant à tout débloquer peut prendre jusqu’à 100 heures, selon votre façon de jouer. Le niveau de difficulté est un autre paramètre à prendre en compte.

Y a-t-il différentes fins dans XCOM 2 ?

Il existe deux fins dans XCOM 2 : une fin heureuse et une fin tragique. Cependant, ces deux fins sont considérées comme canoniques. Pour faire simple, la fin dépend de la réussite de la mission finale, et aucun choix ne permet de l'influencer.

Y a-t-il un lien entre XCOM et XCOM 2 ?

Oui, XCOM et XCOM 2 sont directement liés. XCOM 2 se déroule 20 ans après XCOM, après la défaite de l’humanité face à l’ADVENT. En résumé, XCOM 2 est la suite directe de XCOM : il poursuit l’histoire de ce dernier et l’approfondit.

Dois-je jouer à XCOM 1 ou passer directement à XCOM 2 ?

Vous devriez commencer par jouer à XCOM 1. Ce premier opus plante le décor pour l’histoire et les personnages du second, et propose en outre une intrigue captivante qui mérite d’être découverte au préalable. Vous pouvez bien sûr commencer directement par XCOM 2, mais cela n’est pas recommandé si vous souhaitez explorer l’univers d’XCOM en profondeur.