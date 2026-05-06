20 najlepszych gier podobnych do XCOM 2 w 2026 roku: arcydzieła gatunku gier taktycznych

XCOM 2 to niełatwa gra, ale to nie znaczy, że nie znajdziesz mnóstwa fajnych alternatyw. W rzeczywistości ta gra zainspirowała wielu twórców, którzy wydali kilka tytułów światowej klasy.

Chociaż uwielbiam walkę o obronę Ziemi w XCOM przed przytłaczającymi siłami obcych, czasami moje serce pragnie czegoś innego. Dlatego w dzisiejszym zestawieniu przedstawię wam 20 gier podobnych do XCOM 2, które moim zdaniem doskonale oddają jej istotę.

Nasze 3 najlepsze propozycje gier podobnych do XCOM 2

Tak więc, jak wspomniałem, omówię 20 doskonałych tytułów w stylu XCOM, które zapewnią czystą przyjemność. W 2026 roku uznałem, że te 3 gry najbardziej przypominają XCOM 2, najdokładniej oddając ogólną koncepcję i cechy rozgrywki:

1 Gears Tactics 2020 Najlepsza gra podobna do XCOM 2, osadzona w uniwersum Gears, oferująca bezlitosną, krwawą walkę oraz rozbudowaną mechanikę turową. Buy now 2 Warhammer 40,000: Mechanicus 2018 Kolejna tuzowa taktyczna perełka osadzona w uniwersum Warhammer 40,000, w której będziesz eksplorować Silva Tenebris i walczyć z Nekronami. Buy now 3 XCOM: Chimera Squad 2020 Dynamiczna, ale wciąż taktyczna walka oparta na oryginalnej formule XCOM, wzbogacona o mechanikę Breach oraz obcych Overlordów – nieustępliwe siły wroga. Buy now

Jeśli nie masz cierpliwości, możesz po prostu kupić jedną z tych trzech gier – albo wszystkie trzy – i cieszyć się tygodniami zabawy. Jednak na twoim miejscu rozważyłbym też inne najlepsze gry podobne do XCOM 2 i poszukałbym kolejnych ukrytych perełek. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę: obiecuję, że znajdziesz coś, co zaspokoi Twoje pragnienie turowych walk.

20 najlepszych gier podobnych do XCOM 2 dla fanów strategii i taktyki

Zanurzmy się w króliczej norze niczym wściekły terier. Te gry są niesamowicie zabawne, ale też dają niezły wycisk, jeśli masz ochotę na wyzwanie. Zakładam, że masz naładowaną broń, a noże ostrzejsze niż dziób miecznika. Poniżej znajdziesz najlepsze gry podobne do XCOM 2. Daj mi znać, ile z nich faktycznie wypróbowałeś.

1. Gears Tactics [Najlepsza alternatywa dla dynamicznej strzelanki taktycznej]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios Średni czas gry Do 55 godzin, aby ukończyć grę w 100% Najlepsze dla Fani serii Gears, którzy chcą zgłębić jej fabułę Mocne strony Płynna rozgrywka turowa

Jeśli szukasz gier podobnych do XCOM, Gears Tactics jest prawdopodobnie najlepszym wyborem. Uwielbiam tę grę za stosunkowo szybką rozgrywkę, w której nacisk kładziony jest na agresywną grę i umiejętności. Podobnie jak XCOM 2, Gears Tactics stawia na sprytne wykorzystanie osłon i nienaganne pozycjonowanie w ramach rozgrywki zorientowanej na drużynę.

Gears Tactics wyróżnia się taktyczną rozgrywką. Zmusza cię do myślenia o jeden krok naprzód, biorąc pod uwagę czasy odnowienia umiejętności i superumiejętności, aby wykończyć przeciwników. Jeśli jesteś fanem serii Gears, spodoba ci się jej fabuła, ekscytujące sceny akcji i dobrze znany kinowy klimat.

Dlaczego to wybraliśmy Gears Tactics oferuje satysfakcjonującą rozgrywkę turową, pełną intensywnych walk, taktycznego polotu i bogatej fabuły. To nie tylko najlepsza gra podobna do XCOM 2, ale prawdziwe arcydzieło serii Gears.

Moim zdaniem tempo rozgrywki w Gears Tactics jest idealnie wyważone. Misje nie są zbyt rozciągnięte, zapewniają dużą różnorodność, a co najważniejsze – doskonale oddają ducha XCOM 2.

Nasza ocena: Najlepsza gra podobna do XCOM 2, Gears Tactics, zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce. Znajdziemy tu wszystko – od elementów taktycznych po grafikę, oprawę dźwiękową i atmosferę na poziomie AAA. Fani zarówno XCOM, jak i Gears poczują się tu jak w domu.

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2. Warhammer 40,000: Mechanicus [Najlepsza gra taktyczno-strategiczna dla fanów uniwersum]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa Platformy Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Bulwark Studios, Kasedo Games Unikalne cechy Punkty za rozpoznawalność Najlepsze dla Intensywne walki turowe Mocne strony Fabuła i wyjątkowa oprawa wizualna

Jako jedna z najbardziej lubianych gier strategicznych turowych, Warhammer 40,000: Mechanicus doskonale oddaje każdy możliwy aspekt wrażeń z serii XCOM. Gracz wciela się w rolę zaawansowanej technologicznie frakcji Adeptus Mechanicus i eksploruje światy grobowców.

Gra skupia się na rozgrywce turowej, wykorzystującej tzw. punkty kognitywne, które wzmacniają twoje umiejętności. Jak można się spodziewać, Mechanicus oferuje bogatą fabułę z mocną narracją, w której przeplatają się futurystyczna mechanika i mistycyzm.

Dlaczego to wybraliśmy Warhammer 40,000: Mechanicus to jedna z najlepszych turowych gier taktycznych, charakteryzująca się oszałamiającą grafiką, brutalną walką i rozległą eksploracją.

Będziesz zabijać kultystów i rozwścieczone bestie, zarządzając swoimi oddziałami i podejmując ryzyko, by w końcu cieszyć się pokaźnymi nagrodami lub spotkać szybką śmierć. Warhammer 40,000: Mechanicus to prawdziwy klasyk, który spodoba ci się co najmniej tak samo jak XCOM 2, jeśli nie bardziej.

Nasza opinia: Wybierając jedną z najlepszych gier podobnych do XCOM 2, na pewno nie popełnisz błędu. Walka turowa, strategiczna rozgrywka i bogaty świat fabularny to tylko niektóre z jej atutów. Mechanicus zaspokoi wszystkie twoje oczekiwania, zapewniając ci tygodnie niesamowitej zabawy.

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3. XCOM: Chimera Squad [Najlepsza gra z serii XCOM skupiająca się na postaciach]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyka turowa Platformy Windows Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Firaxis Games, 2K Średni czas gry 21 godzin Najlepsze dla tryb Breach z naprzemiennymi ruchami Mocne strony Dynamiczna walka turowa

XCOM: Chimera Squad to wyjątkowa gra strategiczna i solidny spin-off. Osadzona w tym samym uniwersum co wszystkie gry z serii XCOM, Chimera Squad wprowadza nowe mechaniki, takie jak „tryb Breach”, z przeplatającymi się ruchami, co zapewnia bardziej taktyczną rozgrywkę.

Osobiście podoba mi się różnorodność rozgrywki. Można na przykład stworzyć mieszany oddział złożony z ludzi i obcych, z których każdy posiada odrębne umiejętności. Walka jest również szybsza, ponieważ gra oferuje bardziej modułowe misje, zapewniając odmienne podejście do oryginalnej formuły XCOM.

Dlaczego to wybraliśmy Gra z serii XCOM to zawsze strzał w dziesiątkę, a Chimera Squad doskonale łączy w sobie dynamiczną walkę, unikalne zdolności obcych i ludzi oraz głęboką rozgrywkę strategiczną.

XCOM: Chimera Squad jeszcze bardziej uwydatnia strategiczne aspekty rozgrywki. Będziesz musiał radzić sobie z niepokojami społecznymi w dzielnicach miasta, ciesząc się jednocześnie turową mechaniką gry, która zapewnia nieograniczone możliwości i maksymalne zaangażowanie. Gra jest niezwykle wymagająca, a dzięki temu niezwykle wciągająca.

Nasza ocena: XCOM: Chimera Squad zajmuje wysoką pozycję na liście najlepszych gier podobnych do XCOM 2 z wielu powodów. Działa w tym samym uniwersum, a jednocześnie wprowadza unikalne mechaniki rozgrywki, które zapewniają dodatkową świeżość. Odkryj bogaty w fabułę świat Chimera Squad i weź udział w pełnych napięcia turowych walkach.

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4. Mutant Year Zero: Droga do Edenu [Najlepsza taktyczna gra RPG z elementami skradanki]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG turowa Platformy Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy The Bearded Ladies, Funcom Unikalne cechy Mutacje postaci Najlepsze dla Skradankową rozgrywkę turową Mocne strony Atmosfera i wyzwania

Mutant Year Zero: Droga do Edenu to kolejna perełka wśród gier turowych i jedna z najlepszych gier RPG, skupiająca się bardziej na skradaniu się i eksploracji. Chociaż walka jest płynna i wciągająca, gra polega przede wszystkim na potajemnym przedzieraniu się przez szeregi wrogów. Podobnie jak XCOM 2, zawiera unikalne zdolności postaci zwane (co logiczne) mutacjami.

Gra wygląda oszałamiająco, co szczególnie rzuca się w oczy podczas eksploracji, gdy przemierzasz postapokaliptyczny, pełen niebezpieczeństw świat. W Mutant Year Zero: Droga do Edenu dysponujesz trzyosobową drużyną i sam decydujesz, którego członka chcesz zabrać ze sobą.

Dlaczego to wybraliśmy Zrób sobie przerwę od nieustannej akcji w XCOM 2 i postaw na skradanie się. Mutant Year Zero: Droga do Edenu to idealna gra podobna do XCOM 2, kładąca nacisk na skradanie się i zarządzanie zasobami.

Kluczowe znaczenie ma podejmowanie decyzji, ponieważ każde spotkanie ma znaczenie. Uważam tę grę za dość wymagającą, ponieważ każde spotkanie jest pełne napięcia, a zdrowie i zasoby są na wagę złota. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej wyjątkowych gier podobnych do XCOM 2.

Nasza opinia: Kogo wolisz – kosmitów czy mutantów? Jeśli te drugie, to ta gra, podobna do XCOM 2, w zupełności wystarczy. Wygląda świetnie, gra się w nią jak marzenie i oferuje płynną, taktyczną rozgrywkę z elementami skradanki. Możesz przedrzeć się do zwycięstwa ogniem, ale będziesz prawdziwym twardzielem, jeśli potrafisz poruszać się w ukryciu.

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5. Phoenix Point [Najlepszy ewolucyjny następca autorstwa twórcy XCOM]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyka turowa, strategia Platformy Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Snapshot Games Średni czas rozgrywki Do 30 godzin (kampania główna) Najlepsze dla Taktyczne walki turowe Mocne strony Zarządzanie umiejętnościami i świat przypominający XCOM

Kiedy po raz pierwszy zagrałem w Phoenix Point, pomyślałem: „O rany, to jest dokładnie jak XCOM 2!”. Chociaż niekoniecznie jest lepsza, uważam, że ma swoje zalety. Po pierwsze, została stworzona przez oryginalnego twórcę XCOM-a i oferuje odświeżone systemy rozgrywki z wciągającymi bitwami turowymi.

Walka wymaga sprytnego myślenia i taktyki, które musisz doskonalić, by pokonać coraz większe zagrożenia ze strony obcych. Bardzo podoba mi się szybkie tempo tej gry w trybie Geoscape, które zmienia sposób podejścia do misji.

Dlaczego to wybraliśmy Wybierz tę grę, jeśli szukasz rozrywki w stylu XCOM. Została stworzona przez twórcę oryginalnego XCOM-a i oferuje podobną rozgrywkę oraz fabułę, dzięki czemu fani XCOM i XCOM 2 poczują się jak w domu.

Dodatkowym atutem jest rozgałęziający się system technologiczny, w którym zarządzasz swoimi umiejętnościami i decydujesz, w jaki sposób chcesz rozwiązywać konflikty. Pamiętaj, że Phoenix Point słynie z niezwykle wysokiego poziomu trudności, więc jeśli nie masz doświadczenia, gra da ci niezły wycisk. Nawet jako weteran często rzucam grę w gniewie i piję espresso, żeby się uspokoić.

Nasza ocena: Phoenix Point należy do najlepszych gier wojennych przypominających XCOM 2. Znajdziesz w niej wiele podobieństw pod względem fabuły, elementów rozgrywki, a nawet grafiki. Jeśli podobała ci się gra XCOM 2 i masz ochotę na odrobinę urozmaicenia, wybierz Phoenix Point i zanurz się w jej świecie opanowanym przez kosmitów, by cieszyć się taktyczną, turową rozgrywką.

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6. Xenonauts 2 [Najlepszy duchowy następca klasycznego X-COM]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia turowa Platformy Windows Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Goldhawk Interactive, Hooded Horse Średni czas rozgrywki 24 godziny Najlepsze dla Zarządzanie drużyną Mocne strony Metodyczna walka turowa

Kontynuacja docenionej przez krytyków gry Xenonauts, Xenonauts 2, to wyjątkowa gra podobna do XCOM 2. Chociaż nie jest ona najbardziej podobna do swojego rywala, posiada wiele wspólnych elementów. Wielu nazywa ją duchowym następcą XCOM-a, ale z bardziej spokojną i metodyczną rozgrywką.

Odpowiadasz za globalną obronę planety, która przechwytuje UFO i szybko się z nimi rozprawia. Gracz zarządza statystykami żołnierzy, bronią, wyposażeniem, badaniami i logistyką w ramach zabawnej, ale niezwykle rozbudowanej rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy Duchowy następca klasycznego XCOM-a – co więcej można powiedzieć? To prawdziwy hit dla miłośników metodycznej, turowanej walki i zarządzania oddziałem w świecie opanowanym przez UFO.

Xenonauts 2 surowo karze za błędy i nie wybacza łatwo porażek. Z drugiej strony sukcesy są hojnie wynagradzane, ponieważ twoja armia staje się coraz silniejsza i odpiera nieustanne ataki obcych. Dodatkowy plus za grafikę w starym stylu, która nadaje grze nostalgiczny klimat.

Nasza ocena: Xenonauts 2 to wolniejsza wersja XCOM 2 z równie, jeśli nie bardziej, skomplikowaną rozgrywką oraz filozofią opartą na ryzyku i nagrodzie. Gra może być niesamowicie satysfakcjonująca, ale też równie surowa – wszystko zależy od ciebie. Jako fan XCOM 2 i jego uniwersum, Xenonauts 2 sprawiło mi radość już od pierwszej chwili.

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7. The IronOath [Najlepsza taktyczna gra RPG w klimacie mrocznego fantasy]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Windows, macOS Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Curious Panda Games, Humble Games Średni czas rozgrywki Około 20 godzin Najlepsze dla Prowadzenie gildii najemników w mrocznym świecie fantasy Mocne strony Styl graficzny i rozbudowana walka turowa

„Żelazna przysięga” to fantastyczna gra typu roguelite, łącząca elementy strategii, rozgrywki turowej i RPG. Grafika pikselowa nadaje jej klimat retro, a zarządzanie gildią najemników w mrocznym świecie fantasy krzyczy na całe gardło: „Hardcore”.

Rozgrywka w „The Iron Oath” opiera się na systemie lojalności, który decyduje o tym, którzy najemnicy będą walczyć u twojego boku. Weźmiesz udział w taktycznych bitwach, w których kluczową rolę odgrywają odpowiednie ustawienie jednostek i synergia umiejętności.

Dlaczego to wybraliśmy Mroczny świat fantasy w The Iron Oath jest równie niebezpieczny, co fascynujący. Poprowadź swoją gildię najemników do zwycięstwa, tocząc turowe bitwy i rozwijając swoje umiejętności. To nigdy się nie nudzi.

Gra przenosi cię do dynamicznego, zmieniającego się świata, w którym upływa czas, a frakcje toczą ze sobą walki. Twoi najemnicy mają unikalne historie, umiejętności i ścieżki rozwoju, które musisz starannie uwzględniać i nimi zarządzać, aby osiągnąć swój cel.

Nasza ocena: Czy to naprawdę gra podobna do XCOM 2? Moim zdaniem tak. Rozgrywka, mroczna fantastyka i rozbudowana mechanika zarządzania oddziałem mówią nam wszystko, co trzeba wiedzieć. Dla mnie ogromnym plusem jest pikselowa grafika, która – choć nie jest lepsza od realistycznej grafiki XCOM 2 – nadal zapewnia ten wyjątkowy klimat.

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8. Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters [Najlepsza taktyczna gra RPG z uniwersum Warhammera]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia turowa Platformy Windows Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Complex Games, Frontier Foundry Średni czas rozgrywki Około 30 godzin Najlepsze dla Brutalną walkę w uniwersum Warhammer 40 000 Mocne strony Bogata fabuła

No dobrze, mamy tu jedną z lepszych gier z serii Warhammer 40,000. Na pewno słyszeliście o Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Wcielacie się w Szarych Rycerzy walczących z demoniczną plagą. Gra zabiera was na niezliczone misje taktyczne , w których nacisk kładziony jest na pozycjonowanie, umiejętności i zarządzanie osłonami. Oferuje również bogatą warstwę strategiczną, obejmującą zarządzanie zasobami i samodzielny wybór misji.

Dlaczego to wybraliśmy Kolejne arcydzieło z serii Warhammer 40,000, oferujące taktyczną walkę, mnóstwo demonicznych zagrożeń do pokonania oraz rozbudowane zarządzanie zasobami. Zapnij pasy, żołnierzu – zrób to dla Imperatora!

Jak każda gra z serii Warhammer 40,000, ta również jest bogata w fabułę, co z pewnością ucieszy fanów tego uniwersum. Chodzi tu przede wszystkim o agresywną rozgrywkę i pokonywanie wrogów taktyką „blitzkriegu”. Z drugiej strony możesz grać ostrożnie i skupić się na obronie, ale wiesz, jak to jest: najlepszą obroną jest atak!

Nasza ocena: Żywa grafika i piekielne lokacje tej gry doskonale oddają klimat Warhammera 40 000. Co ważniejsze, czekają na ciebie walki i taktyka w stylu XCOM, które są równie zabawne, co wciągające. Szczerze polecam jak najszybsze zanurzenie się w tej grze!

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9. Marvel: Midnight Suns [Najlepsza taktyczna gra RPG z superbohaterami]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Windows, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Firaxis Games, 2K Unikalne cechy Rozwój postaci w stylu RPG i unikalne zdolności superbohaterów Najlepsze dla Walkę turową w uniwersum Marvela Mocne strony Interakcje między superbohaterami

Kto by pomyślał, że słynna gra Marvela może przypominać XCOM 2? Cóż, „Marvel: Midnight Suns” z pewnością tak jest, a do tego możesz wcielić się w niektórych ze swoich ulubionych superbohaterów.

To wyjątkowe urozmaicenie tej formuły, z taktyczną rozgrywką opartą na budowaniu talii bojowej poprzez łączenie talii składających się z ośmiu kart każdego z czterech bohaterów. Umiejętności dobierasz z talii, co zmusza cię do dostosowywania i zmiany taktyki w każdej turze.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy tę grę ze względu na dowcipne interakcje między postaciami oraz naszych ukochanych superbohaterów Marvela. Rozgrywka w stylu XCOM w uniwersum Marvela? To nie żart: to prawdziwa gratka.

Uwielbiam interakcje między postaciami i mocną fabułę w tej grze, dzięki czemu czuję się, jakbym naprawdę znajdował się wśród tych superbohaterów. Rozgrywka jest równie wciągająca i kładzie nacisk na odpowiednie ustawienie się na polu bitwy, synergię postaci oraz zróżnicowane cele.

Z pewnością spodobają Ci się elementy RPG oraz sprawiedliwy system rozwoju postaci, który odblokowuje nowe, unikalne umiejętności pozwalające pokonywać przeciwników.

Nasza ocena: „Marvel: Midnight Suns” nie odkrywa Ameryki. Jednak dzięki dowcipnym interakcjom między postaciami, najlepszym superbohaterom z uniwersum Marvela oraz nieprzewidywalnej mechanice talii, która sprawia, że każda sesja rozgrywki jest wyprawą w nieznane, gra ta plasuje się wśród najlepszych tytułów podobnych do „XCOM 2”.

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10. Othercide [Najlepsza stylowa gra taktyczna inspirowana horrorem]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Windows, Xbox One, PlayStation 4 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Lightbulb Crew, Focus Home Interactive Średni czas rozgrywki 20 godzin na przejście głównej fabuły Najlepsze dla Bezwzględną walkę w gotyckim świecie Mocne strony Surowa, monochromatyczna estetyka wizualna

Nigdy nie uważałem XCOM za przerażającą grę, ale Othercide rzeczywiście potrafi budzić grozę (w pozytywnym sensie!). Cała ta czarno-biała, gotycka estetyka tworzy odważną oprawę wizualną. Rozgrywka jest jednak podobna do tej z XCOM 2 – opiera się na taktyce drużynowej i charakteryzuje się wymagającym, niemal „soulsowatym” poziomem trudności.

Fabuła gry nawiązuje do cyklu życia i śmierci – będziesz często ginąć, ale na tym polega jej urok! W grze „Othercide” możesz zarządzać klasami i rolami swoich postaci w każdej misji, starannie ulepszając umiejętności i broń w miarę postępów w grze.

Dlaczego to wybraliśmy Gnębiąca atmosfera Othercide i satysfakcjonująca, turowa rozgrywka nigdy nie pozwolą ci się nudzić. Grafika gry jest znakomita, a poziom trudności w stylu serii Souls jest przeznaczony wyłącznie dla najodważniejszych. Czy jesteś jednym z nich?

Każda rozgrywka jest wysoce nieprzewidywalna i pozwala na stosowanie nowych strategii oraz konfiguracji postaci, co urozmaica rozgrywkę. Uważam, że ta gra ma bardzo wysoką powtarzalność, a przerażająca atmosfera i oprawa graficzna sprawiają, że jeszcze bardziej doceniam jej świat.

Nasza ocena: Othercide to gotycka wersja XCOM 2, która z radością da ci po twarzy za każdy błąd, a popełnisz ich mnóstwo. Jeśli masz to, czego potrzeba, to taktyczne arcydzieło spełni twoje najśmielsze marzenia (lub koszmary) i zanurzy cię w swoim piekielnym świecie.

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11. Phantom Doctrine [Najlepsza gra taktyczna o szpiegach z czasów zimnej wojny]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategiczna Platformy Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy CreativeForge Games, Good Shepherd Entertainment Unikalne cechy Rozgrywka oparta na zbieraniu informacji i infiltracji Najlepsze dla Zaawansowaną mechanikę skradania się Mocne strony Ustawienie akcji w czasach zimnej wojny i panująca atmosfera

Phantom Doctrine to świetna gra szpiegowska osadzona w 1983 roku, w samym środku zimnej wojny.

Skupia się ona bardziej na szpiegostwie i taktyce niż na brutalnej walce. To sprawia, że moim zdaniem jest ona znacznie trudniejsza niż XCOM 2, ponieważ musisz być niczym duch, zbierając Intel i infiltrując zajęte bazy oraz twierdze.

Phantom Doctrine pozwala zarządzać globalną siecią szpiegowską, zajmując się wywiadem i kontrwywiadem. Dzięki temu gracz czuje się jak oficer łącznikowy CIA, zwłaszcza dzięki stylowi misji opartemu na wielu podejściach, który oddaje w twoje ręce odpowiedzialność za podejmowanie decyzji.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli kochasz filmy szpiegowskie i gry osadzone w realiach zimnej wojny, zapraszamy do wypróbowania Phantom Doctrine. Gra ma wiele wspólnych elementów z XCOM 2, w tym turową taktykę, choć kładzie nieco większy nacisk na skradanie się i infiltrację.

Intrygująca fabuła, wysoka stawka i nieustanne napięcie sprawiają, że gra ta jest prawdziwą perełką wśród tytułów podobnych do XCOM 2. Zdecydowanie warto ją wybrać, jeśli chcesz nieco zwolnić tempo i odpocząć od obrony naszej planety przed złowrogimi kosmitami.

Nasza ocena: „Phantom Doctrine” oddaje istotę „XCOM 2” dzięki turowanej, taktycznej rozgrywce oraz stylistyce wizualnej, która idealnie pasuje do epoki zimnej wojny. Fani gier skradankowych oraz ci, którzy uwielbiają mikrozarządzanie każdym aspektem działalności swojej ekipy szpiegowskiej, pokochają tę grę do szaleństwa.

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12. Space Hulk: Tactics [Najlepsza gra taktyczno-strategiczna osadzona w świecie Warhammer 40K]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna turowa Platformy Windows, Xbox One, PlayStation 4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Cyanide, Focus Home Interactive Średni czas rozgrywki 10 godzin Najlepsze dla Walkę turową na klaustrofobicznych poziomach Mocne strony Estetyka graficzna i asymetryczna rozgrywka

Akcja gry „Space Hulk: Tactics” toczy się w uniwersum Warhammer 40,000, więc już wiesz, czego się spodziewać. Hardkorowa, taktyczna walka na klaustrofobicznych poziomach, gdzie jedyną opcją jest walka na śmierć i życie.

Asymetryczna rozgrywka nadaje tej grze zaskakującą głębię. Możecie wcielić się w Genestealerów lub Marines – obie frakcje wykorzystują pozycjonowanie, odpowiednie wyczucie czasu i linię wzroku. Gra oferuje wiele kampanii, ale tym razem wprowadza dwa dodatkowe tryby: tryb wieloosobowy i potyczkę.

Dlaczego to wybraliśmy Świat Warhammera nigdy się nie nudzi, a ten konkretny tytuł wybraliśmy ze względu na jego podobieństwo do XCOM 2 oraz klaustrofobiczne poziomy opanowane przez Genestealerów. Wciel się w rolę Genestealerów lub Marines i ciesz się tą turową klasyką.

Fani Warhammera 40 000 uwielbiają tę grę za jej atmosferę i estetykę wizualną. Chociaż nie jest to tytuł szczególnie bogaty w fabułę czy historię, Space Hulk: Tactics to mistrzowska lekcja wciągającej rozgrywki i brutalnego poziomu trudności, którą pokochają fani XCOM-a.

Nasza ocena: Niezależnie od tego, czy jesteś Genestealerem, czy Space Marine, ta gra zapewni ci niesamowitą zabawę. Płynna, turowa walka pełna krwi, okrucieństwa i przemocy nigdy się nie nudzi. Wyobraź sobie XCOM 2 z marines wielkości lodówki i okrutnymi Genestealerami w klaustrofobicznych korytarzach kosmicznych. Właśnie to tu znajdziesz.

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13. Invisible, Inc. [Najlepsza gra strategiczno-taktyczna z naciskiem na skradanie się]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka, taktyka turowa Platformy Windows, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Klei Entertainment Średni czas rozgrywki Około 8 godzin Najlepsze dla Taktyczną rozgrywkę opartą na skradaniu się Mocne strony Unikalne, generowane proceduralnie poziomy

Invisible, Inc. to mistrzowska lekcja skradania się i taktyki. To gra, która nieustannie stawia cię na rozdrożu między ryzykiem a nagrodą, gdy infiltrujesz skorumpowane korporacje i próbujesz je zniszczyć. Uwielbiam tę grę za jej brutalny poziom trudności z mechanizmem permadeath, który znacznie podnosi stawkę.

Jednocześnie będziesz podejmować kluczowe decyzje na generowanych proceduralnie poziomach, co zwiększa powtarzalność rozgrywki. W Invisible, Inc. chodzi przede wszystkim o innowacyjność, taktykę, narzędzia, hakowanie i idealne wyczucie czasu przy wykonywaniu zadań.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra jest praktycznie niewidoczna. To kolejna turowa gra z elementami skradanki, podobna do XCOM 2. Wybraliśmy ją ze względu na proceduralnie generowane poziomy, nieograniczoną powtarzalność rozgrywki i świetną zabawę.

Zapomnij o potężnych walkach i zabijaniu hord obcych czy demonów. Tutaj będziesz rozwiązywać skomplikowane zagadki taktyczne i poruszać się po świecie w ukryciu.

Nasza ocena: Pomimo różnic jest to nadal gra podobna do XCOM 2. Taktyka turowa i satysfakcjonująca rozgrywka sprawiają, że jest to tytuł, który się wyróżnia. Jeśli jesteś zagorzałym fanem XCOM 2, nie możesz przegapić Invisible, Inc. – to pozycja obowiązkowa.

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14. Taktyczni specjaliści od szturmowania [Najlepsza gra taktyczno-strategiczna z magią i humorem]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa Platformy Windows Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Podejrzane wydarzenia Średni czas gry 14–20 godzin Najlepsze dla walkę z wykorzystaniem magicznych zdolności Mocne strony Poziomy w stylu oblężniczym

W grze „Tactical Breach” firmy Wizards zrezygnowano z broni palnej na rzecz zdolności posiadanych przez magicznych „operatorów”. Ta kreskówkowa, ale niezwykle atrakcyjna gra pozwala wcielić się w rolę zbuntowanych czarodziejów, którzy przemierzają poziomy w stylu oblężniczym i walczą, korzystając z turowanej mechaniki rozgrywki.

Uważam, że ta gra jest dość elastyczna i bardziej przystępna dzięki możliwości cofania ruchów. Humor w grze bywa przezabawny, co sprawia, że jest to o wiele bardziej relaksująca rozgrywka niż w XCOM 2.

Dlaczego to wybraliśmy Sięgnij po tę grę, aby doświadczyć mrocznej magii i wykorzystać ją do walki z potężnymi przeciwnikami. Przypomina XCOM 2, ale zamiast broni palnej oferuje więcej humoru i magii.

Nasza ocena: „Mistrzowie taktycznych szturmów” bez wątpienia plasuje się wśród najlepszych gier podobnych do XCOM 2, oferując przy tym wyjątkowy klimat. Spodoba ci się rozbudowana mechanika walki, możliwość personalizacji postaci oraz intryga spiskowa, którą będziesz odkrywać w trakcie rozgrywki. Nic dziwnego, że gra cieszy się dużym uznaniem wśród fanów serii XCOM.

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15. Liga Latarników [Najlepsza taktyczna gra RPG w stylu pulpowej przygody]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa Platformy Windows, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Harebrained Schemes, Paradox Interactive Średni czas rozgrywki Około 40 godzin Najlepsze dla Rozgrywkę taktyczną z elementami RPG Mocne strony Akcja osadzona w latach 30. i styl retro

Przygotuj się na prawdziwy hit i jedną z najlepszych taktycznych gier RPG: Liga Latarników. Gra przypomina XCOM 2, oferując oszałamiającą grafikę oraz turową eksplorację i walkę. Styl lat 30. z pewnością nadaje grze świeży, retro wygląd, choć może to zabrzmieć nieco absurdalnie.

Jednak najbardziej podoba mi się jej rozbudowana mechanika rozgrywki, z kartami postaci i cechami, które wpływają na ich wydajność w terenie. Gra utrudnia ci życie (ale sprawia, że rozgrywka jest jeszcze przyjemniejsza!) dzięki wskaźnikom takim jak zmęczenie i stres, które zmuszają cię do rotacji agentów.

Dlaczego to wybraliśmy Wyjątkowa gra, która na każdym kroku tchnie klimatem „retro”. Dodaj do tego taktykę turową i system rozwoju postaci rodem z gier RPG, a otrzymasz idealny zamiennik XCOM 2.

Liga Latarników oferuje rozległą mapę świata, na której sam decydujesz o kolejnej misji. O co w tym wszystkim chodzi? O pokonanie Banished Court i wymazanie ich ohydnych twarzy z powierzchni ziemi.

Nasza ocena: Liga Latarników to coś więcej niż tylko turowa gra walki. To arcydzieło łączące intrygującą fabułę, epicką przygodę i satysfakcjonujący system rozwoju postaci. Choć niekoniecznie jest to gra podobna do XCOM czy XCOM 2, ma z nimi wiele wspólnych elementów rozgrywki, choć wyróżnia się innym klimatem i stylem.

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Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa Platformy Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS, Linux Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Fraxis Games, 2K Średni czas rozgrywki Około 20 godzin Najlepsze dla Płynną walkę turową Mocne strony Szerokie możliwości dostosowywania i modyfikacji

To jest właśnie ta gra, chłopcy i dziewczęta. Ta, od której zaczęła się cała sława serii XCOM, poprzedniczka tak bardzo przez was uwielbianego XCOM 2. Cóż mogę powiedzieć? To arcydzieło, zwłaszcza z dodatkiem „Enemy Within”. Jeśli graliście w XCOM 2, w tej grze poczujecie się jak w domu.

To świetny punkt wyjścia do świata XCOM, oferujący rozbudowane możliwości dostosowywania oraz klasyczną taktykę turową w formacie 4×4. Strategiczny aspekt gry zmusza was do zarządzania zasobami, prowadzenia badań i przechwytywania UFO, zanim będzie za późno.

Dlaczego to wybraliśmy Nie da się przebić oryginalnego XCOM-a, prekursora XCOM 2! Wybierz tę grę, aby zapoznać się z fabułą, historią i światem XCOM-a, ciesząc się tą samą, płynną walką turową.

Jedną z jej największych zalet jest społeczność modderów. Modyfikacje znacznie wzbogacają grę, zapewniając niekończącą się zawartość i prawdopodobnie miesiące, jeśli nie lata, zabawy, zanim się znudzisz.

Nasza opinia: Czy muszę podkreślać, że „Enemy Unknown” jest niesamowicie podobne do „XCOM 2” i że właśnie dlatego wam się spodoba? Na litość boską! Jeśli jeszcze w nią nie graliście, gorąco radzę zacząć właśnie od tej gry, a potem odkrywać inne najlepsze tytuły podobne do XCOM 2. Zaufajcie mi: ta gra zyskała na wartości z upływem czasu.

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17. Jagged Alliance 3 [Najlepsza taktyczna gra RPG skupiająca się na najemnikach]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Windows, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Haemimont Games, THQ Nordic Średni czas rozgrywki Około 30 godzin Najlepsze dla Walkę turową w otwartym świecie Mocne strony Żywa grafika i rozgrywka z wieloma możliwościami

W grze Jagged Alliance 3 dowodzisz grupą najemników walczących przeciwko Legionowi – siłom paramilitarnym siejącym spustoszenie w Grand Chien. Kiedy po raz pierwszy zagrałem w tę grę, moją uwagę przykuła przede wszystkim żywa grafika, ale potem zdałem sobie sprawę, że otwarty świat i taktyczna walka są jeszcze lepsze.

„Jagged Alliance 3” to pełnoprawna gra taktyczna, podobna do „XCOM 2”, w której gracz zarządza najemnikami, ich cechami i relacjami między nimi. Mechanika rozgrywki kładzie nacisk na swobodę, co pozwala graczowi podchodzić do zadań tak, jak mu się podoba.

Dlaczego to wybraliśmy To najlepsza gra z najemnikami, turową walką i otwartym projektem poziomów. Nie ma tu kosmitów, ale uwierz mi, gra jest niesamowicie wciągająca, a ludzcy przeciwnicy to nie żarty. Przygotuj się na porządne lanie.

Możesz zdecydować się na pełny atak, wybrać ścieżkę skradania się lub podjąć negocjacje. Kampania w Jagged Alliance 3 jest długa, ale różnorodna, co oznacza, że oferuje wiele misji pobocznych i przedmiotów do zebrania. Aha, nie zapominajmy o zarządzaniu ekwipunkiem, które musisz opanować, aby uniknąć szybkiej śmierci.

Nasza ocena: Jagged Alliance 3 to jedna z moich ulubionych gier. Łączy w sobie wszystko, co kochacie w XCOM 2, i przenosi was do innego wszechświata o bardziej realistycznej scenerii. Walka turowa, skradanie się i eksploracja nigdy nie były tak przyjemne. Zaryzykujcie i bawcie się dobrze.

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18. Wasteland 3 [Najlepsza postapokaliptyczna taktyczna gra RPG]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG Platformy Windows, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy inXile Entertainment, Deep Silver Średni czas rozgrywki Około 37 godzin Najlepsze dla Postapokaliptyczną grę survivalową Mocne strony Wciągająca fabuła i wybory moralne

Wkrocz do świata Wasteland 3, postapokaliptycznej taktycznej gry RPG, i podejmuj trudne decyzje. Kluczową rolę odgrywa tu turowa walka drużynowa, ale nie zapominaj o zarządzaniu zasobami i relacjach między postaciami. Uwielbiam nazywać tę grę symulacją życia – aż tak jest trudna.

W Wasteland 3 będziesz cieszyć się wciągającą fabułą, wybierać opcje dialogowe i zmuszony będziesz do podejmowania decyzji zmieniających bieg wydarzeń. Rozwój postaci w stylu RPG sprawia, że gra jest niezwykle wciągająca, a ograniczenia zasobów i zbieractwo dodają jej dodatkowego wyzwania.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy Wasteland 3 ze względu na jego postapokaliptyczną atmosferę oraz surową, bezlitosną rozgrywkę. To idealna gra RPG z mocną fabułą, opcjami dialogowymi i zarządzaniem zasobami.

Złe decyzje prowadzą do trwałej śmierci niektórych postaci. Jednak złe decyzje są opłacalne. Bądź ostrożny. Wasteland 3 nie jest dla osób o słabych nerwach.

Nasza ocena: Postapokaliptyczny świat „Wasteland 3” jest wciągający i bogaty fabularnie. Dodajmy do tego turową walkę taktyczną, oszałamiającą grafikę i możliwość personalizacji postaci, a otrzymamy przepis na grę, która zdobyła wiele nagród. Zanurz się w tym bezlitosnym świecie i spróbuj przetrwać. Odważ się!

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19. Battletech [Najlepsza taktyczna gra strategiczna skupiona na mechach]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa Platformy Windows, macOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Harebrained Schemes, Paradox Interactive Średni czas gry ponad 50 godzin Najlepsze dla Turowe walki z wykorzystaniem mechów Mocne strony Złożone walki mechów i zarządzanie zasobami

Zastąp ludzi i obcych potężnymi mechami i MechWarriorami, a otrzymasz Battletech: jedną z najlepszych turowych gier strategicznych. Kluczową rolę odgrywa tu rozgrywka taktyczna, ponieważ ta turowa uczta z mechami od razu rzuca cię w sam środek akcji.

Będziesz zarządzać swoim pancerzem, amunicją i temperaturą, jednocześnie zajmując odpowiednią pozycję, by uniknąć ognia wroga. Doceniam podejście Battletecha do projektowania map i misji, ponieważ kładzie ono nacisk na ciągłe ulepszanie sprzętu i realizowanie nowych zleceń w celu zdobycia nagród.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli znudziło ci się strzelanie do kosmitów, wskocz do mecha i zostań MechWarriorem. Głęboką rozgrywkę urozmaicają skomplikowane ulepszenia, doskonały projekt map oraz turowa walka taktyczna. To wszystko, czego potrzebujesz, by zapewnić sobie tygodnie zabawy.

Personalizacja wyposażenia jest wyjątkowo rozbudowana i prawdopodobnie niezbędna, ponieważ w grze nie brakuje wymagających misji

Nasza ocena: Turowe bitwy pełne mechów nigdy się nie nudzą. Polecam tę grę fanom XCOM 2, którzy szukają podobnych tytułów z dopracowaną rozgrywką i nieco innym podejściem. Wskocz do mecha i sprowadź piekło na swoich wrogów.

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20. Król Artur: Opowieść rycerska [Najlepsza taktyczna gra RPG oparta na legendach arturiańskich]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy NeocoreGames Średni czas rozgrywki Około 50 godzin Najlepsze dla Dogłębny rozwój postaci Mocne strony System moralności wpływający na przebieg fabuły

Gra „Król Artur: Opowieść rycerska” przenosi cię do mitycznego świata fantasy, w którym głównym motywem jest korupcja. Wskaźnik moralności opiera się na twoich działaniach w grze i decyduje o losie twoich towarzyszy.

Dlaczego to wybraliśmy Cofnij się w czasie i przeżyj walkę króla Artura o utrzymanie porządku i zapewnienie dobrobytu swojej krainie. Ta alternatywa dla XCOM 2 jest idealna dla miłośników średniowiecznego uroku, elementów RPG i taktycznej walki.

W tej grze chodzi przede wszystkim o dogłębny rozwój postaci, wyjątkowych bohaterów oraz strategiczne zarządzanie mapą i zasobami. Król Artur: Opowieść rycerska łączy walkę taktyczną z elementami RPG i satysfakcjonującym postępem, co docenia wielu fanów XCOM.

Nasza ocena: Chociaż nie jest to bynajmniej gra rewolucyjna, „Król Artur: Opowieść rycerska” wyróżnia się we wszystkich istotnych aspektach. Taktyka turowa, klimat RPG i mroczna fantastyka. Wciel się w króla Artura i poprowadź swoich podwładnych do chwały w tej inspirującej grze strategicznej. Albo zginiesz na zawsze. Ostatecznie wszystko zależy od ciebie.

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Nasza opinia: Najlepszy punkt wyjścia dla gier takich jak XCOM 2

Przy 20 tytułach na tej obszernej liście znalezienie punktu wyjścia może okazać się zbyt trudne, zwłaszcza jeśli nie grałeś w wiele z nich. Pozwól, że podsumuję je dla Ciebie:

Dla fanów XCOM 2 → Gears: Tactics . Najlepszy wybór dla początkujących, oferujący zabawną i brutalną walkę turową w uniwersum Gears.

. Najlepszy wybór dla początkujących, oferujący zabawną i brutalną walkę turową w uniwersum Gears. Dla nowicjuszy → XCOM: Enemy Unknown . Najlepsza gra podobna do XCOM 2, jeśli nigdy nie grałeś w żadną grę z serii XCOM.

. Najlepsza gra podobna do XCOM 2, jeśli nigdy nie grałeś w żadną grę z serii XCOM. Dla fanów turowych gier RPG → XCOM: Chimera Squad . Kolejna perełka z uniwersum XCOM, jeśli lubisz turową rozgrywkę RPG z zarządzaniem postaciami i statystykami.

. Kolejna perełka z uniwersum XCOM, jeśli lubisz turową rozgrywkę RPG z zarządzaniem postaciami i statystykami. Dla fanów gier wojennych → Warhammer 40,000: Mechanicus. Jeśli chcesz odkrywać i stać się częścią kolejnego uniwersum ogarniętego wojną, wybierz tę grę, która oferuje intensywne turowe walki i oszałamiającą grafikę.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do XCOM 2?

Najlepszą grą podobną do XCOM 2 jest Gears Tactics! Jest to jedna z najbardziej podobnych gier, oferująca rozbudowaną walkę turową, wciągającą fabułę i dopracowaną rozgrywkę. Spodoba ci się również świat Gears, który wzbogaca całą narrację. Nie wspominając już o znakomitej grafice, która zapewnia jeszcze bardziej wciągające wrażenia.

Jakim rodzajem gry jest XCOM 2?

XCOM 2 to turowa gra taktyczna z elementami strategicznymi. Pod względem rozgrywki to głównie to, ale z elementami budowania bazy i RPG wplecionymi w całość. Nie oferuje walki w czasie rzeczywistym, co może nie spodobać się fanom gier o szybkim tempie.

Ile godzin rozgrywki zapewnia XCOM 2?

Według graczy w sieci sama główna fabuła XCOM 2 zajmuje około 30–35 godzin. Jednak przejście gry z dążeniem do kompletności może zająć nawet 100 godzin, w zależności od stylu gry. Kolejnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, jest poziom trudności.

Czy w XCOM 2 są różne zakończenia?

W grze XCOM 2 występują dwa zakończenia: pozytywne i negatywne. Oba zakończenia uznaje się jednak za kanoniczne. Mówiąc prościej, zakończenie zależy od powodzenia ostatniej misji i nie ma żadnych wyborów, które mogłyby na nie wpłynąć.

Czy gry XCOM i XCOM 2 są ze sobą powiązane?

Tak, gry XCOM i XCOM 2 są bezpośrednio powiązane. Akcja XCOM 2 rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z XCOM, po klęsce ludzkości w starciu z ADVENT. Mówiąc prościej, XCOM 2 jest bezpośrednią kontynuacją XCOM, która rozwija fabułę poprzedniej części i poszerza ją.

Czy powinienem zagrać w XCOM 1, czy od razu przejść do XCOM 2?

Najpierw warto zagrać w XCOM 1. Gra ta nadaje ton późniejszej fabule i postaciom, a ponadto oferuje satysfakcjonującą historię, którą warto poznać wcześniej. Można od razu zagrać w XCOM 2, ale nie jest to zalecane, jeśli chcesz dogłębnie poznać świat XCOM.