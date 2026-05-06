Os 20 melhores jogos parecidos com o XCOM 2 em 2026: obras-primas do combate tático

O XCOM 2 é um osso duro de roer, mas isso não quer dizer que não vá encontrar imensas alternativas divertidas. Na verdade, este jogo inspirou muitos criadores que lançaram alguns títulos de classe mundial.

Embora adore a defesa da Terra no XCOM contra forças alienígenas esmagadoras, às vezes, o meu coração anseia por algo diferente. É por isso que, na lista de hoje, vou apresentar-te os 20 jogos semelhantes ao XCOM 2 que, na minha opinião, captam a sua essência na perfeição.

As nossas 3 principais escolhas de jogos semelhantes ao XCOM 2

Então, como disse, vou falar de 20 excelentes títulos ao estilo do XCOM para te divertires à grande. Em 2026 , achei que estes 3 jogos se assemelham muito ao XCOM 2, representando a premissa geral e as características de jogabilidade com maior precisão:

1 Gears Tactics 2020 O melhor jogo ao estilo do XCOM 2, ambientado no universo do Gears, com combates implacáveis e sangrentos e uma mecânica completa por turnos. Buy now 2 Warhammer 40,000: Mechanicus 2018 Mais uma joia tática por turnos ambientada no universo do Warhammer 40.000, onde vais explorar Silva Tenebris e lutar contra os Necrons. Buy now 3 XCOM: Chimera Squad 2020 Combates rápidos, mas ainda assim táticos, baseados na fórmula original do XCOM, com a adição da mecânica «Breach» e dos Overlords alienígenas, forças inimigas implacáveis. Buy now

Se estiveres impaciente, podes muito bem comprar um destes três, ou os três, e desfrutar de semanas de diversão. No entanto, se fosse a ti, consideraria outros dos melhores jogos semelhantes ao XCOM 2 e procuraria mais pérolas escondidas. Continua a ler para veres a lista completa: prometo que vais encontrar algo que satisfaça o teu gosto por combates por turnos.

Os 20 melhores jogos parecidos com o XCOM 2 para fãs de estratégia e tática

Vamos mergulhar na toca do coelho como um terrier furioso. Estes jogos são incrivelmente divertidos, mas também exigentes, se estiveres à procura de um desafio. Vou partir do princípio de que tens as armas carregadas e as facas mais afiadas do que o bico de um peixe-espada. Os melhores jogos parecidos com o XCOM 2 estão aqui em baixo. Diz-me quantos destes já experimentaste mesmo.

1. Gears Tactics [A melhor alternativa a um jogo de tiro tático de ritmo acelerado]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Criador(es) Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo Até 55 horas para completar a 100% Ideal para A história do Gears para fãs incondicionais O que gostei Jogabilidade fluida por turnos

Se procuras jogos como o XCOM, o Gears Tactics é provavelmente a melhor opção. Adoro-o pela sua jogabilidade relativamente rápida, com ênfase no jogo agressivo e nas habilidades. Tal como o XCOM 2, o Gears Tactics dá prioridade ao uso inteligente de coberturas e a um posicionamento impecável, como parte da sua jogabilidade orientada para o esquadrão.

O Gears Tactics destaca-se na jogabilidade tática. Obriga-te a pensar um passo à frente, enquanto levas em conta os tempos de recarga das habilidades e os movimentos finais para acabar com os teus inimigos. Se és fã de Gears, vais curtir o seu universo, as cenas emocionantes e aquela sensação cinematográfica bem conhecida.

Porque é que escolhemos isto O Gears Tactics oferece uma jogabilidade por turnos super gratificante, com combates intensos, um toque tático e um universo rico. Não só é o melhor jogo ao estilo do XCOM 2, como também uma verdadeira obra-prima da série Gears.

Na minha opinião, o Gears Tactics tem um ritmo perfeito. As missões não se arrastam demasiado, oferecem muita variedade e, o melhor de tudo, captam na perfeição o espírito do XCOM 2.

O meu veredicto: O melhor jogo ao estilo do XCOM 2, o Gears Tactics, está merecidamente no primeiro lugar. Tem tudo: desde os elementos táticos aos gráficos, passando pelo design de som e aquela sensação de jogo AAA. Os fãs tanto do XCOM como do Gears vão sentir-se em casa.

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2. Warhammer 40 000: Mechanicus [Melhor Estratégia Tática para Fãs do Universo]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Bulwark Studios, Kasedo Games Características únicas Pontos de cognição Ideal para Combate intenso por turnos O que gostei O universo e a apresentação visual única

Como um dos jogos de estratégia por turnos mais adorados, o Warhammer 40,000: Mechanicus acerta em cheio em todos os aspetos possíveis de uma experiência ao estilo XCOM. Vais comandar uma facção tecnologicamente avançada, o Adeptus Mechanicus, enquanto exploras mundos-túmulo.

O jogo centra-se na jogabilidade por turnos, utilizando os chamados Pontos Cognitivos que potenciam as tuas habilidades. Como era de esperar, o Mechanicus oferece um universo narrativo aprofundado com uma narrativa forte que respira maquinaria futurista e misticismo.

Por que é que o escolhemos O Warhammer 40,000: Mechanicus está entre os melhores jogos de tática por turnos, com visuais impressionantes, combate brutal e exploração extensa.

Vais matar cultistas e feras enfurecidas, enquanto geres as tuas tropas e assumes riscos, para depois desfrutares de recompensas generosas ou enfrentares uma morte rápida. O Warhammer 40,000: Mechanicus é um clássico puro que vais curtir tanto quanto o XCOM 2, se não mais.

O meu veredicto: Não há como errar com um dos melhores jogos do género do XCOM 2. Combate por turnos, jogabilidade estratégica e um universo narrativo abrangente são só alguns dos pontos altos. O Mechanicus vai satisfazer todos os teus desejos, proporcionando-te semanas de diversão imensa.

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3. XCOM: Chimera Squad [O melhor spin-off do XCOM centrado nas personagens]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows Ano de lançamento 2020 Criador(es) Firaxis Games, 2K Tempo médio de jogo 21 horas Ideal para O modo Breach, com turnos intercalados O que gostei Combate por turnos com um ritmo acelerado

O XCOM: Chimera Squad é um jogo de estratégia único e um spin-off muito bom. Passado no mesmo universo de todos os jogos XCOM, o Chimera Squad traz novas mecânicas, como o «Modo Breach», com jogadas intercaladas para uma jogabilidade mais tática.

Pessoalmente, gosto da variedade de jogabilidade. Por exemplo, podes formar um esquadrão misto de humanos e alienígenas, cada um com habilidades distintas. O combate também é mais rápido, já que o jogo leva-te a missões mais modulares, oferecendo uma abordagem diferente à fórmula original do XCOM.

Porque é que o escolhemos Com o jogo XCOM não há como errar, e o Chimera Squad acerta em cheio no combate acelerado, nas habilidades únicas dos alienígenas e dos humanos e na jogabilidade estratégica profunda.

O XCOM: Chimera Squad realça ainda mais as camadas estratégicas. Vais ter de gerir a agitação nos bairros da cidade enquanto desfrutas da mecânica por turnos do jogo, que oferece possibilidades infinitas e o máximo de envolvimento. O jogo é incrivelmente desafiante e, por isso mesmo, extremamente viciante.

O meu veredicto: O XCOM: Chimera Squad ocupa um lugar de destaque na lista dos melhores jogos semelhantes ao XCOM 2 por muitas razões. Partilha o mesmo universo e introduz mecânicas de jogo únicas que trazem um toque de frescura adicional. Explora o mundo rico em história do Chimera Squad e envolve-te em combates por turnos repletos de tensão.

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4. Mutant Year Zero: Road to Eden [O melhor RPG tático com furtividade]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático por turnos Plataformas Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) The Bearded Ladies, Funcom Características únicas Mutações das personagens Ideal para Jogabilidade furtiva por turnos O que gostei A atmosfera e o desafio

O Mutant Year Zero: Road To Eden é mais uma pérola dos jogos por turnos e um dos melhores RPGs, mais focado na furtividade e na exploração. Embora o combate seja fluido e envolvente, o jogo gira mais em torno de passar furtivamente pelos inimigos. Tal como o XCOM 2, inclui habilidades únicas dos personagens chamadas mutações (logicamente).

O jogo tem um aspeto espetacular, o que se nota especialmente durante a exploração, à medida que percorres este mundo pós-apocalíptico e perigoso. O Mutant Year Zero: Road to Eden dá-te um esquadrão de três, onde decides qual dos membros queres levar contigo.

Por que é que o escolhemos Faz uma pausa na ação implacável do XCOM 2 e sê um pouco mais furtivo. O Mutant Year Zero: Road to Eden é um jogo perfeito ao estilo do XCOM 2, com ênfase na furtividade e na gestão de recursos.

A tomada de decisões é fundamental, pois cada encontro conta. Acho este jogo bastante desafiante porque cada encontro é tenso, e a saúde e os recursos são preciosos. Está, sem dúvida, entre os jogos mais originais semelhantes ao XCOM 2.

O meu veredicto: De quem gostas mais, de extraterrestres ou de mutantes? Se for dos últimos, este jogo, parecido com o XCOM 2, vai dar-te o que precisas. Tem um aspeto fantástico, joga-se de maravilha e oferece uma jogabilidade fluida e tática, com elementos de furtividade. Podes abrir caminho até à vitória a tiros, mas és ainda mais fixe se conseguires andar às escondidas.

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5. Phoenix Point [O melhor sucessor evolutivo do criador do XCOM]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos, estratégia Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Snapshot Games Duração média Até 30 horas (campanha principal) Ideal para Combate tático por turnos O que gostei Gestão de habilidades e universo ao estilo XCOM

Quando joguei o Phoenix Point pela primeira vez, pensei: «Caramba, isto é exatamente como o XCOM 2!» Embora não seja necessariamente melhor, acho que tem os seus méritos. Para começar, foi criado pelo criador original do XCOM, oferecendo sistemas de jogabilidade reinventados com batalhas por turnos envolventes.

O combate exige raciocínio e táticas inteligentes, que tens de ir aperfeiçoando para derrotar ameaças alienígenas cada vez maiores. Adoro o ritmo acelerado deste jogo no modo Geoscape, que muda a forma como abordas as missões.

Porque é que o escolhemos? Escolhe este se quiseres mais diversão ao estilo do XCOM. Foi criado pelo criador original do XCOM, oferecendo uma jogabilidade e uma premissa semelhantes, fazendo com que os fãs do XCOM e do XCOM 2 se sintam em casa.

A isso junta-se a árvore tecnológica de três ramos, onde vais gerir as tuas habilidades e decidir como queres resolver os conflitos. Toma nota de que o Phoenix Point é conhecido pela sua dificuldade altíssima, por isso, se não tiveres experiência, vais levar uma tareia. Mesmo sendo um veterano, muitas vezes desisto furioso e bebo um expresso só para me acalmar.

O meu veredicto: O Phoenix Point está entre os melhores jogos de guerra que se assemelham ao XCOM 2. Vais encontrar muitas semelhanças na história, nos elementos de jogabilidade e até nos visuais. Se gostaste do XCOM 2 e queres um pouco de variedade, escolhe o Phoenix Point e mergulha no seu mundo infestado de alienígenas para desfrutares de combates táticos por turnos.

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6. Xenonauts 2 [O melhor sucessor espiritual do X-COM clássico]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia por turnos Plataformas Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) Goldhawk Interactive, Hooded Horse Tempo médio de jogo 24 horas Ideal para Gestão de equipas O que gostei Combate metódico por turnos

A sequela do aclamado Xenonauts, o Xenonauts 2, é um jogo único, semelhante ao XCOM 2. Embora não seja o mais parecido com o seu rival, o jogo partilha muitos elementos. Muitos chamam-no de sucessor espiritual do XCOM, mas com uma jogabilidade mais calma e metódica.

Estás encarregado da defesa global do planeta, que intercepta OVNIs e lida com eles rapidamente. O jogador gere as estatísticas dos soldados, as armas, o equipamento, a investigação e a logística numa jogabilidade divertida, mas incrivelmente abrangente.

Por que é que o escolhemos Um sucessor espiritual do clássico XCOM; o que mais há a dizer? É um jogo fantástico para quem gosta de combate metódico por turnos e gestão de esquadrões num mundo infestado de OVNIs.

O Xenonauts 2 castiga severamente os erros e não perdoa facilmente os fracassos. Por outro lado, o sucesso é amplamente recompensado, à medida que o teu exército se fortalece e repele as ameaças alienígenas persistentes. Um ponto extra vai para os gráficos à moda antiga, que dão ao jogo aquele toque nostálgico.

O meu veredicto: o Xenonauts 2 é um XCOM 2 com um ritmo mais lento, mas com uma jogabilidade igualmente — se não mais — complexa e uma filosofia de risco versus recompensa. Pode ser incrivelmente gratificante, mas também igualmente punitivo, dependendo de ti. Como fã do XCOM 2 e do seu universo, o Xenonauts 2 deixou-me feliz assim que o experimentei.

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7. The IronOath [Melhor RPG Tático de Fantasia Negra]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Windows, macOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Curious Panda Games, Humble Games Tempo médio de jogo Cerca de 20 horas Ideal para Gerir uma guilda de mercenários num mundo de fantasia sombria O que gostei O estilo artístico e o combate por turnos bem elaborado

O Iron Oath é um fantástico jogo roguelite com elementos de estratégia, por turnos e de RPG. Os gráficos pixelizados dão aquele toque retro, enquanto gerir uma guilda de mercenários num mundo de fantasia sombria grita «Hardcore» a plenos pulmões.

A jogabilidade do The Iron Oath gira em torno do sistema de lealdade, que decide quais os mercenários que vão lutar ao teu lado. Vais participar em batalhas táticas onde o posicionamento correto e a sinergia entre habilidades desempenham um papel fundamental.

Por que é que o escolhemos O mundo de fantasia sombria de The Iron Oath é tão perigoso quanto cativante. Guia a tua guilda de mercenários até à vitória enquanto participas em combates por turnos e melhoras as tuas habilidades. Isto nunca se torna enfadonho.

O jogo coloca-te num mundo dinâmico e em constante mudança, à medida que o tempo passa e as facções lutam entre si. Os teus mercenários têm histórias, habilidades e progressão únicas, que terás de incorporar e gerir cuidadosamente para atingires o teu objetivo.

O meu veredicto: Será que este é mesmo um jogo como o XCOM 2? A meu ver, sim. A jogabilidade, o cenário de fantasia sombria e as mecânicas aprofundadas de gestão de esquadrões dizem-nos tudo o que precisamos de saber. Para mim, uma grande vantagem são os gráficos pixelizados, que, embora não sejam melhores do que os gráficos realistas do XCOM 2, ainda assim proporcionam aquela atmosfera única.

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8. Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters [O melhor RPG tático do Warhammer]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia por turnos Plataformas Windows Ano de lançamento 2022 Criador(es) Complex Games, Frontier Foundry Duração média do jogo Cerca de 30 horas Ideal para Combates brutais no universo do Warhammer 40.000 O que gostei Um universo muito rico

Ok, então temos aqui um dos melhores jogos do Warhammer 40.000. Já ouviste falar do Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Vais entrar na pele dos Cavaleiros Cinzentos a combater a praga demoníaca. O jogo leva-te a inúmeras missões táticas com ênfase na posição, nas habilidades e na gestão de coberturas. Também tem uma camada estratégica bem rica , com gestão de recursos e a escolha de missões por tua conta.

Porque é que o escolhemos? Mais uma obra-prima do Warhammer 40.000 com combate tático, imensas ameaças demoníacas para enfrentar e uma gestão de recursos bem detalhada. Prepara-te, soldado; faz isso pelo Imperador!

Tal como todos os jogos do Warhammer 40.000, este é repleto de história, o que os fãs do universo vão adorar. É tudo uma questão de jogadas agressivas e de derrotar os teus inimigos com táticas de «blitzkrieg». Por outro lado, podes jogar na defensiva e dar prioridade à defesa, mas já sabes como é: a melhor defesa é o ataque!

O meu veredicto: os gráficos vibrantes e os ambientes infernais deste jogo captam na perfeição a essência do Warhammer 40.000. Mais importante ainda, vais ter combates e táticas ao estilo do XCOM que são igualmente divertidos e envolventes. Tens a minha recomendação sincera para te mergulhares nele o mais depressa possível!

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9. Marvel’s Midnight Suns [O Melhor RPG Tático com Super-heróis]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Firaxis Games, 2K Características únicas Progressão ao estilo RPG e habilidades únicas de super-heróis Ideal para Combate por turnos no universo Marvel O que gostei As interações entre super-heróis

Quem diria que um jogo famoso da Marvel poderia ser parecido com o XCOM 2? Pois bem, o Marvel’s Midnight Suns é mesmo, e ainda por cima podes jogar na pele de alguns dos teus super-heróis favoritos.

É uma abordagem única à fórmula, com uma jogabilidade tática que gira em torno da construção de um baralho de combate, combinando os baralhos de oito cartas de cada um dos quatro heróis. Tiras as tuas habilidades de um baralho, o que te obriga a adaptar e alterar as táticas a cada turno.

Por que é que o escolhemos Escolhemos este jogo pelas interações espirituosas entre as personagens e pelos nossos adorados super-heróis da Marvel. Jogabilidade ao estilo do XCOM no universo da Marvel? Isto não é piada: é a sério.

Adoro as interações entre as personagens e a narrativa forte deste jogo, que me fazem sentir como se estivesse mesmo no meio destes super-heróis. A jogabilidade é igualmente envolvente e dá ênfase ao posicionamento adequado, à sinergia entre as personagens e a objetivos variados.

Vais, sem dúvida, curtir os elementos de RPG e a progressão justa que desbloqueia novas habilidades únicas para derrotares os teus adversários.

O meu veredicto: O «Marvel’s Midnight Suns» não vai reinventar a roda. No entanto, está entre os melhores jogos ao estilo do «XCOM 2» graças às interações espirituosas entre as personagens, aos melhores super-heróis da Marvel e às mecânicas imprevisíveis do baralho, que tornam cada sessão de jogo uma viagem ao desconhecido.

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10. Othercide [O melhor jogo tático com estilo inspirado no terror]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Windows, Xbox One, PlayStation 4 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Lightbulb Crew, Focus Home Interactive Tempo médio de jogo 20 horas para a história principal Ideal para Combate implacável num mundo gótico O que gostei Estética visual crua e monocromática

Nunca achei o XCOM assustador, mas o Othercide pode mesmo ser de arrepiar (no bom sentido!). Toda a estética gótica a preto e branco resulta numa apresentação visual arrojada. No entanto, a jogabilidade é semelhante à do XCOM 2, com táticas baseadas em esquadrões e uma dificuldade exigente, quase ao nível dos jogos da série Souls.

A narrativa do jogo está ligada ao ciclo da vida e da morte, e vais morrer muitas vezes, mas é isso que dá o seu encanto! O Othercide permite-te gerir as classes e funções das tuas personagens em cada missão, melhorando cuidadosamente as habilidades e as armas à medida que avanças.

Por que é que escolhemos isto A atmosfera opressiva do Othercide e a jogabilidade por turnos, que dá prazer, nunca te vão aborrecer até à morte. Os gráficos do jogo são fantásticos, enquanto a dificuldade ao estilo «Souls» só aceita os mais corajosos. És um deles?

Cada jogada é altamente imprevisível e permite novas estratégias e combinações para apimentar a jogabilidade. Acho que este jogo tem uma excelente rejogabilidade, enquanto a atmosfera assustadora e o design visual me fazem apreciar ainda mais o seu mundo.

O meu veredicto: Othercide é uma versão gótica do XCOM 2 que te vai dar uma boa bofetada por cada erro que cometeres — e vais cometer muitos. Se tens o que é preciso, esta obra-prima tática vai realizar os teus sonhos mais loucos (ou pesadelos) e mergulhar-te no seu mundo infernal.

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11. Phantom Doctrine [Melhor jogo de tática de espionagem da Guerra Fria]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia Plataformas Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) CreativeForge Games, Good Shepherd Entertainment Características únicas Jogabilidade baseada na recolha de informações e infiltração Ideal para Mecânicas de furtividade aprofundadas O que gostei O cenário e a atmosfera da Guerra Fria

O Phantom Doctrine é um excelente jogo de espionagem que se passa em 1983, em plena Guerra Fria.

É mais sobre espionagem e táticas do que sobre combates intensos. Isso torna-o, na minha opinião, muito mais desafiante do que o XCOM 2, já que vais ter de ser um fantasma enquanto recolhes Intel e te infiltras em bases e fortalezas ocupadas.

O Phantom Doctrine permite-te gerir uma rede global de espionagem, lidando com inteligência e contra-espionagem. Faz-te sentir como um agente da CIA, especialmente com o estilo de missões de abordagens múltiplas, que te coloca no comando da tomada de decisões.

Por que é que o escolhemos Se adoras filmes e jogos de espionagem da época da Guerra Fria, podes experimentar o Phantom Doctrine. Tem muitos elementos em comum com o XCOM 2, incluindo táticas por turnos, embora com um pouco mais de ênfase na furtividade e na infiltração.

A narrativa intrigante do jogo, os riscos elevados e a tensão incessante fazem dele uma joia escondida na lista de jogos parecidos com o XCOM 2. É, sem dúvida, uma escolha que vale a pena se quiseres abrandar o ritmo e ter um descanso bem merecido depois de defenderes o nosso planeta de alienígenas maléficos.

O meu veredicto: O Phantom Doctrine capta a essência do XCOM 2 através de uma jogabilidade tática por turnos e de um estilo visual que se encaixa na perfeição na era da Guerra Fria. Os fãs de jogos de furtividade e quem adora gerir minuciosamente todos os aspetos da sua equipa de espiões vão adorar este jogo.

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12. Space Hulk: Tactics [O melhor jogo de estratégia tática ambientado no Warhammer 40K]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows, Xbox One, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Cyanide, Focus Home Interactive Tempo médio de jogo 10 horas Ideal para Combate por turnos em níveis claustrofóbicos O que gostei A estética visual e a jogabilidade assimétrica

O «Space Hulk: Tactics» passa-se no universo do Warhammer 40.000, e já sabes o que te espera. Combate tático e intenso em níveis claustrofóbicos, onde lutar até à morte é a tua única opção.

A jogabilidade assimétrica do jogo confere-lhe uma profundidade surpreendente. Podes jogar como Genestealers ou Marines, e ambos vão tirar partido do posicionamento, do timing certo e da linha de visão. O jogo tem várias campanhas, mas desta vez apresenta mais dois modos: multijogador e escaramuça.

Por que é que o escolhemos O universo do Warhammer nunca passa de moda, e escolhemos este título em particular pela sua semelhança com o XCOM 2 e pelos níveis claustrofóbicos infestados de Genestealers. Joga como Genestealers ou Marines e desfruta deste clássico por turnos.

Os fãs de Warhammer 40 000 adoram este jogo pela sua atmosfera e estética visual. Embora não seja particularmente rico em história ou tradição, o Space Hulk: Tactics é uma aula magistral de jogabilidade envolvente e dificuldade brutal que os fãs de XCOM vão adorar.

O meu veredicto: Quer sejas um Genestealer ou hum, um Space Marine, este jogo vai ser incrivelmente divertido. Um combate fluido, por turnos, com sangue, violência e cenas sangrentas nunca passa de moda. Imagina o XCOM 2 com Space Marines parecidos com frigoríficos e Genestealers ferozes em corredores espaciais claustrofóbicos. É isso que vais encontrar aqui.

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13. Invisible, Inc. [Melhor jogo de estratégia tática centrado na furtividade]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade, tática por turnos Plataformas Windows, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criador(es) Klei Entertainment Duração média do jogo Cerca de 8 horas Ideal para Jogabilidade tática focada na furtividade O que gostei Níveis únicos, gerados proceduralmente

O Invisible, Inc. é uma verdadeira obra-prima em termos de furtividade e tática. É um jogo que te coloca constantemente na balança entre o risco e a recompensa, à medida que te infiltras em empresas corruptas e tentas derrubá-las. Adoro este jogo pela sua dificuldade brutal com «permadeath», o que aumenta imenso a pressão.

Ao mesmo tempo, também vais tomar decisões cruciais em níveis gerados proceduralmente que aumentam a rejogabilidade do jogo. O Invisible, Inc. gira à volta da inovação, das táticas, das ferramentas, da pirataria informática e do timing perfeito na execução.

Porque é que o escolhemos Este jogo é praticamente invisível. É mais um jogo por turnos focado na furtividade, semelhante ao XCOM 2. Escolhemo-lo pelos seus níveis gerados proceduralmente, pela jogabilidade que dá para repetir à infinidade e por ser divertido.

Esquece os combates intensos e o massacre de hordas de alienígenas ou demónios. Aqui, vais resolver quebra-cabeças táticos complexos e avançar às escondidas.

O meu veredicto: Apesar das diferenças, este continua a ser um jogo semelhante ao XCOM 2. As táticas por turnos e uma dinâmica de jogo gratificante fazem dele um título que se destaca. Se és um fã incondicional do XCOM 2, o Invisible, Inc. não deve passar-te ao lado: é um jogo imperdível.

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14. Mestres da Infiltração Tática [Melhor Estratégia Tática com Magia e Humor]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvimentos suspeitos Duração média do jogo 14-20 horas Ideal para Combate com habilidades mágicas O que gostei Níveis ao estilo de cerco

Os Mestres da Invasão Tática substitui as armas por habilidades detidas por «operadores» mágicos. Este jogo com um estilo cartoon, mas super cativante, coloca-te na pele de feiticeiros renegados, enquanto percorres níveis ao estilo de cerco e lutas usando a mecânica por turnos do jogo.

Acho este jogo bastante flexível e mais acessível devido à possibilidade de desfazer jogadas. O humor do jogo é hilariante em alguns momentos e torna a experiência muito mais relaxante do que o XCOM 2.

Porque é que o escolhemos Experimenta este jogo para viveres a magia negra e usá-la contra inimigos formidáveis. É como o XCOM 2, mas com mais humor e magia em vez de armas.

O meu veredicto: Os Mestres da Invasão Tática está facilmente entre os melhores jogos semelhantes ao XCOM 2, com um toque único. Vais desfrutar de mecânicas de combate profundas, personalização e um enredo de conspiração que irás desvendar à medida que avanças. Não admira que seja tão apreciado pelos fãs do XCOM em geral.

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15. A Liga dos Acendedores de Lâmpadas [Melhor RPG Tático de Aventura Pulp]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows e Xbox Series X/S informam Ano de lançamento 2023 Criador(es) Harebrained Schemes, Paradox Interactive Tempo médio de jogo Cerca de 40 horas Ideal para Jogabilidade tática com influências de RPG O que gostei O cenário dos anos 30 e o visual retro

Prepara-te para um jogo absolutamente fantástico e um dos melhores títulos de RPG tático: A Liga dos Acendedores de Lâmpadas. Um jogo ao estilo do XCOM 2, com gráficos de tirar o fôlego e exploração e combate por turnos. O estilo dos anos 30 dá, sem dúvida, ao jogo um visual fresco e retro, por mais estranho que isso possa parecer.

No entanto, curto imenso as suas mecânicas de jogo aprofundadas, com cartas de personagens e características que afetam o seu desempenho no terreno. O jogo torna a tua vida mais difícil (mas a jogabilidade ainda mais divertida!) com indicadores como fadiga e stress, que te obrigam a rodar os agentes.

Por que é que o escolhemos Um jogo excecional que transpira «retro» a cada passo. Junta-lhe táticas por turnos e progressão de RPG, e tens o substituto perfeito para o XCOM 2.

A Liga dos Acendedores de Lâmpadas oferece um mapa mundial vasto onde vais decidir qual será a próxima missão. Qual é o objetivo? Derrotar a Corte dos Banidos e varrer as suas caras horríveis da face da Terra.

O meu veredicto: A Liga dos Acendedores de Lâmpadas é mais do que um simples jogo de combate por turnos. É uma obra-prima que combina uma história intrigante, uma aventura épica e uma progressão de RPG gratificante. Embora não seja necessariamente um jogo semelhante ao XCOM ou ao XCOM 2, partilha muitos aspetos de jogabilidade, com um cenário e um estilo diferentes.

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16. XCOM: Enemy Unknown/XCOM: Enemy Within [O melhor clássico moderno de combate por turnos]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS, Linux Ano de lançamento 2012 Criador(es) Fraxis Games, 2K Duração média do jogo Cerca de 20 horas Ideal para Combate por turnos fluido O que gostei Personalização profunda e mods

É este mesmo, rapazes e raparigas. Aquele que deu início a toda a fama da série XCOM, o antecessor do XCOM 2 que tanto adoras. O que posso dizer? É uma obra-prima, especialmente com o DLC «Enemy Within». Se já jogaste o XCOM 2, vais sentir-te em casa neste jogo.

É um excelente ponto de entrada na fórmula XCOM, com personalização aprofundada e táticas clássicas por turnos em quatro quadrantes. A vertente estratégica do jogo obriga-te a gerir recursos, fazer investigação e interceptar OVNIs antes que seja tarde demais.

Por que é que o escolhemos Não há nada melhor do que o XCOM original, o pai do XCOM 2! Escolhe este para te iniciares na história, no enredo e no universo do XCOM, com o mesmo combate por turnos, suave como seda.

Um dos seus pontos fortes é a comunidade de modding. Os mods enriquecem imenso o jogo, oferecendo conteúdo infinito e provavelmente meses, se não anos, de diversão antes de te fartares.

O meu veredicto: Será que preciso de salientar que o Enemy Unknown é assustadoramente parecido com o XCOM 2 e que vais gostar dele precisamente por isso? Pelo amor de Deus! Se ainda não jogaste, aconselho-te vivamente a começares por aqui e depois a explorares outros jogos excelentes como o XCOM 2. Acredita em mim: este envelheceu como o vinho.

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17. Jagged Alliance 3 [O melhor RPG tático centrado em mercenários]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Haemimont Games, THQ Nordic Tempo médio de jogo Cerca de 30 horas Ideal para Combate por turnos num mundo aberto O que gostei Gráficos vibrantes e jogabilidade aberta

No Jagged Alliance 3, lideras um grupo de mercenários que luta contra a Legião, uma força paramilitar que semeia o caos em Grand Chien. Quando joguei pela primeira vez, fiquei impressionado com os gráficos vibrantes, mas depois percebi que o mundo aberto e o combate tático eram ainda melhores.

O Jagged Alliance 3 é um jogo tático a sério, tal como o XCOM 2, onde geres os teus mercenários, as suas características e as suas relações pessoais. A dinâmica do jogo dá ênfase à liberdade, o que te permite abordar as missões como quiseres.

Por que é que o escolhemos Este é o melhor jogo com mercenários, combate por turnos e design de níveis aberto. Aqui não há extraterrestres, mas acredita em mim, o jogo é incrivelmente divertido e os inimigos humanos não são brincadeira. Prepara-te para levar uma surra.

Podes optar por um ataque frontal, seguir um caminho furtivo ou negociar. A campanha do Jagged Alliance 3 é longa, mas variada, o que significa que oferece muitas missões secundárias e itens colecionáveis. Ah, e não te esqueças da gestão do inventário, que tens de dominar para evitar uma morte rápida.

O meu veredicto: O Jagged Alliance 3 é um dos meus favoritos pessoais. Combina tudo o que adoras no XCOM 2 e coloca-te num universo diferente, com um cenário mais realista. Combate por turnos, furtividade e exploração nunca foram tão bons. Arrisca e diverte-te.

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18. Wasteland 3 [Melhor RPG tático pós-apocalíptico]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG Plataformas Windows, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4 Ano de lançamento 2020 Criador(es) inXile Entertainment, Deep Silver eu informo Tempo médio de jogo Cerca de 37 horas Ideal para Sobrevivência pós-apocalíptica O que gostei História forte e escolhas morais

Mergulha no Wasteland 3, um RPG tático pós-apocalíptico, e toma decisões difíceis. O combate por turnos, baseado em esquadrões, é essencial, mas não te esqueças da gestão de recursos e das relações entre as personagens. Adoro chamar a este jogo uma simulação de vida: é mesmo assim tão difícil.

No Wasteland 3, vais desfrutar de uma história forte, escolher opções de diálogo e ser obrigado a tomar decisões que mudam a vida. A progressão do RPG torna-o muito divertido, enquanto as limitações de recursos e a procura de itens adicionam mais desafio.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Wasteland 3 pela sua atmosfera pós-apocalíptica e pela jogabilidade crua e implacável. É uma opção ideal de RPG com uma narrativa forte, opções de diálogo e gestão de recursos.

As más escolhas levam à morte permanente de certas personagens. No entanto, as más escolhas têm a sua recompensa. Tem cuidado. O Wasteland 3 não é para os fracos de coração.

O meu veredicto: O mundo pós-apocalíptico do Wasteland 3 é envolvente e tem uma história rica. Junte a isso combate tático por turnos, gráficos de deixar qualquer um de boca aberta e personalização de personagens, e tens uma receita premiada. Mergulha neste mundo implacável e tenta sobreviver. Atreve-te!

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19. Battletech [Melhor Jogo de Estratégia Tática Centrado em Mechs]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos Plataformas Windows, macOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Harebrained Schemes, Paradox Interactive Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Combate por turnos com mechas O que gostei Combate complexo com Mechs e gestão de recursos

Substitui humanos e alienígenas por poderosos Mechs e MechWarriors e tens o Battletech: um dos melhores jogos de estratégia por turnos. A jogabilidade tática é fundamental aqui, já que esta festa de Mechs por turnos te atira diretamente para a ação.

Vais ter de gerir a tua armadura, munições e temperatura, ao mesmo tempo que te posicionas corretamente para evitar o fogo inimigo. Gosto da abordagem do Battletech ao design dos mapas e das missões, porque dá ênfase a melhorias constantes e à conclusão de novos contratos para ganhares recompensas.

Por que é que o escolhemos Se já estás farto de atirar em alienígenas, entra nos Mechs e torna-te um MechWarrior. A sua jogabilidade profunda é enriquecida por melhorias complexas, um excelente design de mapas e combate tático por turnos. Tudo o que precisas para semanas de diversão.

A personalização do equipamento é particularmente profunda e provavelmente necessária, já que o jogo não tem falta de missões desafiantes

O meu veredicto: As batalhas por turnos repletas de Mechs nunca se tornam enfadonhas. Recomendo este jogo aos fãs do XCOM 2 que procuram jogos semelhantes com uma jogabilidade refinada e um toque diferente. Entra no Mech e desata o inferno sobre os teus inimigos.

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20. Rei Artur: A História de um Cavaleiro [Melhor RPG tático com lendas arturianas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) NeocoreGames Tempo médio de jogo Cerca de 50 horas Ideal para Desenvolvimento profundo das personagens O que gostei Sistema de moralidade que altera a história

Rei Artur: A História de um Cavaleiro leva-te a um mundo de fantasia mítico, onde a corrupção é o tema central. O Gráfico de Moralidade baseia-se nas tuas ações no jogo e decide o destino dos teus seguidores.

Porque é que o escolhemos? Volta no tempo e vive a luta do Rei Artur para manter a ordem e trazer prosperidade às suas terras. Esta alternativa ao XCOM 2 é perfeita para quem gosta do charme medieval, dos elementos de RPG e do combate tático.

Este jogo gira em torno de um desenvolvimento profundo das personagens, heróis únicos e gestão estratégica de mapas e recursos. Rei Artur: A História de um Cavaleiro combina combate tático com elementos de RPG e uma progressão gratificante que muitos fãs de XCOM apreciam.

O meu veredicto: Embora não seja de forma alguma um jogo revolucionário, o Rei Artur: A História de um Cavaleiro destaca-se em todos os aspetos certos. Táticas por turnos, um toque de RPG e um cenário de fantasia sombria. Encarna o Rei Artur e conduz os teus seguidores à glória neste jogo de estratégia impressionante. Ou perece para sempre. No final, a decisão é tua.

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O meu veredicto: O melhor ponto de partida para jogos como o XCOM 2

Com 20 jogos nesta lista extensa, pode ser difícil encontrar um ponto de partida, especialmente se ainda não jogaste muitos deles. Deixa-me resumir-te tudo:

Para os fãs do XCOM 2 → Gears: Tactics . A melhor introdução, com combates por turnos divertidos e violentos no universo Gears.

. A melhor introdução, com combates por turnos divertidos e violentos no universo Gears. Para quem está a começar → XCOM: Enemy Unknown . O melhor jogo semelhante ao XCOM 2 se nunca jogaste um jogo da série XCOM.

. O melhor jogo semelhante ao XCOM 2 se nunca jogaste um jogo da série XCOM. Para fãs de RPG por turnos → XCOM: Chimera Squad . Outra joia do universo XCOM, se adoras a jogabilidade de RPG por turnos com gestão de personagens e estatísticas.

. Outra joia do universo XCOM, se adoras a jogabilidade de RPG por turnos com gestão de personagens e estatísticas. Para fãs de jogos de guerra → Warhammer 40.000: Mechanicus. Se quiseres explorar e fazer parte de outro universo devastado pela guerra, escolhe este para combates intensos por turnos e visuais impressionantes.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o XCOM 2?

O melhor jogo parecido com o XCOM 2 é o Gears Tactics! Está entre os jogos mais semelhantes, com combate por turnos abrangente, uma história cativante e uma jogabilidade refinada. Também vais curtir o universo do Gears, que acrescenta ainda mais valor à narrativa geral. Já para não falar dos gráficos fantásticos, que proporcionam uma experiência mais envolvente.

Que tipo de jogo é o XCOM 2?

O XCOM 2 é um jogo tático por turnos com elementos de estratégia. Em termos de jogabilidade, é basicamente isso, mas com elementos de construção de bases e RPG espalhados por todo o jogo. Não oferece combate em tempo real, o que pode não agradar aos fãs de jogos mais acelerados.

Quantas horas de jogo tem o XCOM 2?

Segundo os jogadores online, o XCOM 2 dura cerca de 30 a 35 horas só para a história principal. No entanto, uma jogada «completista» pode demorar até 100 horas, dependendo de como jogares. Leva em conta a dificuldade como outro parâmetro.

Existem finais diferentes no XCOM 2?

Há dois finais no XCOM 2: um bom e um mau. No entanto, ambos os finais são considerados canónicos. Resumindo, o final depende do sucesso da missão final e não há escolhas a fazer que o possam influenciar.

O XCOM e o XCOM 2 estão ligados?

Sim, o XCOM e o XCOM 2 estão diretamente ligados. O XCOM 2 passa-se 20 anos depois do XCOM, após a derrota da humanidade perante a ADVENT. Em resumo, o XCOM 2 é uma sequela direta do XCOM, que dá continuidade à história deste último e a aprofunda ainda mais.

Devo jogar o XCOM 1 ou passar diretamente para o XCOM 2?

Deves jogar primeiro o XCOM 1. Este define o tom para a história e as personagens do segundo jogo e, além disso, oferece uma história gratificante que vale a pena explorar antes. Podes jogar diretamente o XCOM 2, mas não é aconselhável se quiseres explorar o universo do XCOM em profundidade.