I 14 migliori giochi simili a Doom per tenere il dito sul grilletto nel 2026

I migliori giochi simili a Doom non si limitano a copiare il fucile a pompa e lo sprint. Riescono a ricreare lo stesso ritmo. Armi veloci, arene spietate, musica che ti entra nelle ossa. Sono cresciuto con gli sparatutto degli anni ’90 e cerco ancora quel ritmo, così ho dato un’occhiata sia ai classici che alle nuove uscite per vedere cosa fa ancora scintille.

Dopo un sacco di colpi alla testa e ricariche, ho stilato una lista ben selezionata. Alcuni puntano sulla trama, altri si attengono alla pura aggressività degli sparatutto della vecchia scuola. Tutti offrono la velocità e la grinta che rendono Doom così speciale. Quattordici titoli. Zero riempitivi. Andiamo a caccia.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Doom

Alcuni sparatutto riescono ancora a catturare quel ritmo tipico di Doom: velocità, aggressività e combattimenti che premiano i movimenti precisi e la mira infallibile. Questi tre titoli incanalano quell’energia pur mantenendo una propria identità.

1 Prey 2017 Un horror-fantascientifico intelligente ambientato su Talos I. Paranoia simulata, creatività con il cannone GLOO e un arsenale che ti permette di risolvere i problemi con l’ingegno o con la forza bruta. Meccaniche ben strutturate con ricompense concrete. Buy now 2 Wolfenstein: The New Order 2014 Azione spietata con carneficina a due pistole, percorsi che alternano furtività e assalto, sblocco di abilità speciali e una campagna di storia alternativa costruita attorno a scene d’azione incisive e momenti caratteriali di grande impatto. Buy now 3 Painkiller 2025 Pura carneficina nell’arena. La velocità del bunny-hop, il tonfo perfetto della pistola a paletti e i combattimenti contro i boss pensati per il movimento e il controllo. Niente di superfluo, solo fluidità. Buy now

Se questo trio ti convince, continua a leggere. La mia lista completa dei migliori giochi simili a Doom include altre undici scelte che mantengono lo stesso ritmo e la stessa grinta, ma con uno stile tutto loro.

I 14 migliori giochi simili a Doom per dare sfogo al tuo fucile

Li ho scelti per la velocità, la sensazione brutale delle armi e le arene che ti invitano a correre a tutta velocità. Alcuni puntano sulla trama, altri sono sparatutto in stile “boomer” a tutto gas, ma tutti catturano quel ritmo tipico di Doom. Di seguito, ti spiego perché ciascuno funziona, in cosa eccelle e quale giocare per primo quando hai bisogno di uno slancio puro e travolgente.

1. Prey [Il miglior sparatutto horror fantascientifico]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore immersivo, sparatutto in prima persona con elementi survival horror Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatori Arkane Austin, Bethesda Softworks Durata media di gioco Circa 16 ore per la storia principale, oltre 25 per chi vuole completare tutto Cosa mi è piaciuto Le abilità creative, il design suggestivo dei livelli e la libertà di affrontare gli enigmi di combattimento

Prey di Arkane reinterpreta la formula di Doom trasformandola in un mistero fantascientifico ricco di tensione. Ti svegli su una stazione spaziale invasa da alieni misteriosi, con la libertà di esplorare al tuo ritmo. Il gameplay principale mescola sparatorie e meccaniche da simulatore immersivo: puoi mimetizzarti con gli oggetti, hackerare terminali o usare cannoni spara-colla per creare percorsi.

Questa flessibilità incoraggia la sperimentazione e rende ogni scontro un’esperienza nuova. Il design visivo punta sul retrofuturismo, e la colonna sonora inquietante ti tiene con il fiato sospeso. Nella mia ultima partita, mi è piaciuto tantissimo usare il cannone GLOO per creare piattaforme improvvisate e scoprire aree nascoste.

Perché l'abbiamo scelto Ho adorato la capacità di Prey di fondere un horror dal ritmo lento con frenetici scontri a fuoco. Il sistema di poteri creativo aumenta la libertà d’azione del giocatore senza sacrificare la tensione. Le mie partite mi hanno anche dimostrato che non ci sono due combattimenti uguali. È davvero uno dei giochi più sottovalutati per i fan di Doom alla ricerca di un tocco intellettuale.

Gli sviluppatori hanno bilanciato il ritmo mescolando l’horror con la fantasia di potere; una volta sbloccati i poteri alieni, il combattimento si apre in modi davvero soddisfacenti. Le prestazioni sono solide su tutte le piattaforme e la versione per PC offre frame rate elevati anche su hardware modesto. Chi ama completare tutto apprezzerà la narrazione ambientale e le numerose missioni secondarie che approfondiscono la trama.

Il mio verdetto: Prey rimane una delle migliori esperienze in stile Doom grazie alla sua ricca narrazione e ai combattimenti basati sulla libertà di scelta. È l’ideale per i giocatori che cercano atmosfera oltre all’azione.

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Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona con una trama avvincente Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatori MachineGames, Bethesda Softworks Durata media 15-20 ore per la trama principale Cosa mi è piaciuto Trama superba, sparatorie intense, opzioni stealth soddisfacenti

MachineGames ha riportato in vita la serie Wolfenstein con una campagna avvincente ambientata in una storia alternativa. In The New Order, combatti contro un regime tecnologicamente avanzato in battaglie spettacolari su vasta scala.

Gli scontri a fuoco sono intensi e viscerali, con meccaniche di combattimento a due armi che ti permettono di falciare i nemici come il Doomslayer. Anche la furtività è un'opzione valida, e bilanciare la furtività con il fuoco a raffica mantiene il gameplay vario. È nella nostra lista dei migliori sparatutto in prima persona su Xbox per un motivo.

Perché l’abbiamo scelto Ho scelto The New Order per il suo mix di combattimenti esplosivi e una narrazione coinvolgente. Durante le mie sessioni, mi sono ritrovato a affezionarmi davvero ai personaggi, cosa rara in un genere dominato dalle sparatorie. Il gioco trova un equilibrio perfetto tra narrazione cinematografica e puro divertimento da sparatutto.

La trama è davvero notevole: i personaggi sono memorabili e la storia affronta temi come la resistenza e il sacrificio senza idealizzare eccessivamente la guerra. Su PC e console moderne, il gioco gira senza intoppi ad alte risoluzioni, anche se le versioni per console di vecchia generazione possono avere qualche calo occasionale di frame. La rigiocabilità è garantita dagli oggetti da collezionare e dalle scelte narrative alternative.

Il mio verdetto: con una solida meccanica di tiro e una storia inaspettatamente commovente, Wolfenstein: The New Order è la scelta perfetta per chi cerca uno sparatutto in stile Doom sostenuto da una trama forte.

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3. Painkiller [Miglior reboot in stile Doom di un classico di culto]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS arena, horror d’azione Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Anshar Studios, 3D Realms Durata media Circa 10 ore per la trama principale, da circa il 30% al 100% Cosa mi è piaciuto I movimenti con il rampino, la modalità cooperativa che rende davvero fluido il gioco nell’arena, le configurazioni dei tarocchi, la sensazione modernizzata dello stakegun, la modalità Rogue Angel per rigiocare il gioco

Il Painkiller del 2025 è una rivisitazione, non un pezzo da museo. Quando penso ai grandi giochi con le armi, questo è sempre tra i migliori in assoluto. Sei di nuovo nel Purgatorio: sale gotiche, boss titanici e un obiettivo chiaro: annientare l’esercito di Azazel e guadagnarti una possibilità di redenzione. La differenza sta nel gameplay. Ora puoi saltare, scattare e usare un rampino che ti permette di lanciarti attraverso le arene e restare in volo mentre prendi la mira.

La classica curva di potenza ritorna grazie alle carte dei tarocchi, solo che ora sono pensate per le sinergie in co-op e per arene brevi e ad alta intensità. E sì, lo stakegun colpisce ancora con quel sonoro tonfo, affiancato da fucili a pompa, razzi e dall’electrodriver: effetti modernizzati senza perdere quel feedback croccante.

Perché l’abbiamo scelto Mantiene l’anima di Painkiller con arene veloci, armi esagerate e boss grotteschi, aggiungendo al contempo mobilità moderna, profondità di personalizzazione e una modalità cooperativa a sessioni brevi che valorizza davvero il ciclo di combattimento. È il primo reboot che sembra pensato per il 2025 senza smussare il carattere grintoso della serie.

La struttura è divisa tra una campagna narrativa e “Rogue Angel”, una variante roguelike cooperativa costruita attorno ad arene create a mano e casuali. È online per tre giocatori (supporta il cross-platform), con reset veloci e percorsi di equipaggiamento che favoriscono diverse composizioni di squadra: protezione per chi afferra, potenza per chi conclude, resistenza per le fasi con i boss.

Rispetto al gioco del 2004, questo elimina i momenti di stallo e punta su combattimenti chiari e rigiocabili, con un sistema di spostamento che ti tiene in movimento invece di farti girare in tondo sul posto. Le anteprime mettevano in dubbio la qualità dei bot in modalità solitaria e la sensazione d’impatto nelle prime versioni, ma le modifiche apportate in occasione del lancio promettono reazioni ai colpi più precise e collisioni più pulite.

Il mio verdetto: questo reboot restituisce a Painkiller tutta la sua grinta. Gli spostamenti con il gancio, le configurazioni basate sui tarocchi e le arene brevi e intuitive rendono ogni scontro avvincente. La stakegun è tornata a essere micidiale, i boss colpiscono più forte e la modalità cooperativa Rogue Angel aggiunge una vera rigiocabilità. La trama è leggera e la modalità single-player è meno incisiva, ma il sistema di combattimento è vincente. Me lo tengo installato.

4. Serious Sam 4 [Il miglior sparatutto in stile Doom contro orde di nemici]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto frenetico, sparatutto a ondate Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatori Croteam, Devolver Digital Durata media di gioco Circa 10 ore per la campagna principale, 15-20 ore per completare il gioco al 100% Cosa mi è piaciuto Un numero enorme di nemici, un arsenale di armi variegato, supporto alla modalità cooperativa

Serious Sam 4 è decisamente esagerato. Ti lancia contro ondate su ondate di mostri, costringendoti a schivare i proiettili mentre spari a raffica. I livelli sono vasti e aperti, quindi avrai tutto lo spazio che vuoi per muoverti in cerchio e tenere a distanza i nemici.

Il gioco dà il meglio di sé nella modalità cooperativa, dove coordinare potenziamenti e armi pesanti regala un divertimento caotico. Ogni volta che ho giocato alla campagna, non riuscivo a togliermi il sorriso dalla faccia mentre facevo fuori centinaia di nemici.

Perché l’abbiamo scelto Ho scelto Serious Sam 4 per la sua imponenza. Pochi giochi eguagliano il numero incredibile di nemici presenti sullo schermo. Durante i miei test, ho adorato la scarica di adrenalina che si prova schivando kamikaze senza testa mentre si destreggiano più armi contemporaneamente.

Dal punto di vista grafico, la versione per PC raggiunge frame rate elevati se hai l’hardware giusto; le prestazioni su console sono rispettabili ma possono calare nei momenti più concitati. I giocatori alla ricerca di una trama articolata dovrebbero cercare altrove; questo gioco punta tutto sui riflessi e sul caos. Se è proprio quello che ti piace, Serious Sam 4 è l’arena che fa per te.

Il mio verdetto: per il puro divertimento di sparare a orde di nemici, Serious Sam 4 è difficile da battere. È perfetto quando hai bisogno di scaricare lo stress con una carneficina digitale.

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5. Quake [Il miglior FPS retrò, pioniere come Doom]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS classico, sparatutto in arena Piattaforme Originariamente MS-DOS/Windows/Mac OS, le versioni moderne includono Nintendo 64, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 1996 Sviluppatori id Software, GT Interactive Durata media di gioco Circa 5 ore per la trama principale, più di 8 con i contenuti secondari Cosa mi è piaciuto Motore 3D rivoluzionario, colonna sonora d’atmosfera, movimenti fulminei

Quake ha definito il genere degli sparatutto in arena e ha introdotto molte meccaniche su cui si sono basati i sequel di Doom. I suoi livelli completamente in 3D erano rivoluzionari nel 1996, e il gameplay basato sui salti con il razzo e sulle corse laterali è ancora oggi molto appagante.

Mi vengono ancora i brividi quando faccio un rocket jump per superare gli ostacoli e schivo i proiettili. L’edizione rimasterizzata include un’illuminazione migliorata, nuovi contenuti e la modalità cooperativa online, il che lo rende più accessibile ai giocatori di oggi.

Perché l’abbiamo scelto Non potevo tralasciare il gioco che ha definito il genere. Rigiocandolo, la velocità e la fluidità di Quake mi hanno ancora impressionato. La sua eredità e la moderna versione rimasterizzata lo rendono un titolo imperdibile per chiunque voglia esplorare le radici di Doom.

Anche se la campagna è breve per gli standard odierni, i fan più appassionati hanno creato tantissime mappe e conversioni totali che ne aumentano la rigiocabilità. La versione rimasterizzata funziona alla grande sull’hardware attuale e introduce il cross-play, così puoi affrontare la campagna con gli amici indipendentemente dalla piattaforma.

Il mio verdetto: uno sparatutto senza tempo che ha ispirato innumerevoli giochi. Se non hai mai provato Quake, la versione rimasterizzata è il modo migliore per scoprire dove ha avuto inizio il design moderno degli sparatutto in prima persona. È particolarmente divertente quando inizi a sperimentare le innumerevoli modalità create dagli utenti nel corso degli anni.

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6. Shadow Warrior [Il miglior mix di spade e pistole]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona con combattimenti corpo a corpo Piattaforme Originariamente per DOS, versioni moderne su PC e PS4 Anno di uscita 1997 Sviluppatori 3D Realms, Westlake Technologies Durata media 10-15 ore per la campagna principale, 36-50 per il 100%/Platino Cosa mi è piaciuto I combattimenti con la Katana-gun, l’umorismo autoironico, il sistema di potenziamenti

Questo reboot unisce sparatorie frenetiche a duelli con la spada davvero spettacolari. Vesti i panni di Lo Wang, che un attimo prima fa a pezzi i demoni con una katana e quello dopo li fa saltare in aria. Il sistema di combattimento incoraggia combo eleganti e movimento costante. L’umorismo gioca un ruolo importante; il protagonista fa battute per tutta la campagna, aggiungendo un po’ di leggerezza al sangue che scorre a fiumi.

Perché l’abbiamo scelto Il gameplay che unisce spada e pistola distingue Shadow Warrior dagli altri. Mi è piaciuto imparare a parare con la katana per poi passare senza soluzione di continuità a un fucile a pompa. Il secondo capitolo è persino finito nella nostra lista dei migliori giochi di samurai, tra tutti i posti possibili. L’umorismo potrebbe non piacere a tutti, ma la varietà dei combattimenti gli è valsa un posto nella mia lista.

Il sistema di potenziamenti del gioco ti permette di personalizzare le abilità in base al tuo stile di gioco, dall’aumentare il danno dei proiettili allo sbloccare poteri magici. La grafica regge ancora bene su PC e console moderne, ed è disponibile un’edizione rimasterizzata con texture migliorate. Se ti piacciono i combattimenti corpo a corpo uniti al caos, questo fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: Shadow Warrior offre combattimenti spettacolari e un tono ironico. È perfetto per chi ama i cloni di Doom con un tocco di samurai.

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7. DUSK [Miglior omaggio alla vecchia scuola]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona in stile retrò Piattaforme PC, PS4, Switch Anno di uscita 2018 Autori David Szymanski, New Blood Interactive Durata media Circa 5 ore per la storia principale, più di 10 per scoprire tutti i segreti Cosa mi è piaciuto Grafica retrò fedele all’originale, movimenti fluidi, segreti e livelli nascosti

DUSK richiama lo spirito dei primi Quake e Doom con texture a blocchi, musica heavy metal e movimenti veloci. È uno dei migliori giochi run-and-gun se vuoi rivivere quel momento in cui hai avviato DOOM per la prima volta in tutta la sua gloria pixelata. Il gioco è ampiamente considerato uno dei migliori sparatutto per la generazione dei baby boomer grazie alla sua capacità di modernizzare quelle meccaniche classiche senza perdere il loro fascino originale.

I livelli sono progettati pensando alla verticalità; dovrai muoverti in cerchio, fare bunny hop e trovare chiavi nascoste mentre combatti contro cultisti occulti e creature contorte. Il gioco include tre episodi, ognuno dei quali culmina in memorabili scontri con i boss. Durante la mia partita, mi è piaciuto un sacco andare a caccia delle saponette nascoste per sbloccare i livelli bonus.

Perché l'abbiamo scelto Durante la mia partita, DUSK si è rivelato molto più di un semplice gioco nostalgico. I suoi movimenti fluidi e il design creativo dei livelli parlano da soli. Ho apprezzato anche la ricchezza di segreti che premiano l’esplorazione.

Le prestazioni sono impeccabili anche su hardware di fascia bassa, e lo sviluppatore ha aggiunto modalità di sopravvivenza infinite e il multiplayer per aumentare il valore di rigiocabilità. Se cerchi uno sparatutto retrò puro realizzato con un tocco moderno, DUSK è un must.

Il mio verdetto: DUSK è lo sparatutto moderno per i boomer per eccellenza. È perfetto per chi cerca un ritorno al passato fedele all’originale, ma che non sembri antiquato.

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8. Progetto Warlock [Miglior sparatutto incantato]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS con elementi RPG Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatori Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Durata media di gioco Circa 6,5 ore per la storia principale, fino a 14 ore per arrivare al 100% Cosa mi è piaciuto 60 livelli compatti, sistema di potenziamenti, mix di magia e armi da fuoco

Progetto Warlock offre 60 livelli brevi distribuiti in cinque episodi, ognuno con la propria estetica e i propri nemici. Il combattimento unisce armi da fuoco e incantesimi, permettendoti di passare al volo dai fucili alle palle di fuoco.

Mi è piaciuto passare dalle armi da fuoco ai fulmini nel bel mezzo del combattimento perché aggiungeva varietà e mi teneva sempre all’erta. Il sistema di progressione in stile RPG ti permette di potenziare le statistiche e sbloccare abilità, dando al gioco un senso di crescita.

Perché l’abbiamo scelto Mi ha colpito come Progetto Warlock riesca a sembrare fresco nonostante le sue radici retrò. Mescolare incantesimi e armi da fuoco aggiunge profondità strategica. I livelli brevi lo rendono perfetto per sessioni veloci.

Lo stile pixel art è nitido e colorato, e la colonna sonora richiama l’atmosfera degli sparatutto degli anni ’90. Alcuni giocatori potrebbero trovare i livelli troppo brevi, ma la varietà costante evita che il gioco diventi noioso. I comandi sono precisi sia su PC che su console, anche se la mira con il mouse è la più comoda.

Il mio verdetto: Questo gioiellino indie offre una rivisitazione creativa dello sparatutto vecchio stile. Se ti piace personalizzare il tuo eroe e sperimentare con gli incantesimi, Progetto Warlock merita un posto nella tua lista di giochi.

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9. Amid Evil [Miglior sparatutto fantasy]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona dark fantasy Piattaforme PC, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatori Indefatigable, New Blood Interactive Durata media 8-10 ore per la storia principale, 13-15 ore per completare il gioco al 100% Cosa mi è piaciuto Armi magiche, design dei livelli surreale, colonna sonora epica

Amid Evil sostituisce i proiettili con armi incantate. Brandisci spade di cristallo, bastoni a tridente e asce teleguidate in una serie di arene ultraterrene. Il combattimento è veloce e fluido, e ogni arma ha una modalità alternativa “anima” che scatena attacchi devastanti.

I livelli spaziano da castelli fluttuanti a templi cosmici, e lo stile grafico è un tripudio di colori. Mi è piaciuto soprattutto usare il bastone a tridente per trafiggere i nemici e vedere la barra dell’anima riempirsi.

Perché l'abbiamo scelto Ho scelto Amid Evil per l’ambientazione fantasiosa e le armi davvero soddisfacenti. Anche se più breve di altri titoli del genere, offre un divertimento intenso. I livelli eterei mi davano la sensazione di giocare all’interno della copertina di un album heavy metal.

La colonna sonora del gioco, composta da Andrew Hulshult, esalta l’atmosfera epica con synth pulsanti e cori. Le prestazioni su PC sono eccellenti. Sono previste versioni per console, ma non sono ancora uscite. Se ti è piaciuta la stranezza dei paesaggi infernali di Doom, questa fantasia cosmica ti conquisterà.

Il mio verdetto: Amid Evil dimostra che l’intensità tipica di Doom può esistere anche in un universo fantasy. È perfetto per i giocatori che vogliono sostituire le motoseghe con la magia.

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10. Wolfenstein: Youngblood [Migliore avventura cooperativa in stile DOOM]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona cooperativo Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatori MachineGames & Arkane Studios (sviluppatori), Bethesda Softworks (editore) Durata media di gioco 12-15 ore per una partita standard, da 25-30 a 100% Cosa mi è piaciuto Missioni in cooperativa, progressione RPG leggera, sparatorie fluide

Ambientato due decenni dopo The New Order, questo spin-off ti mette nei panni delle figlie gemelle di BJ Blazkowicz. Youngblood punta sul gioco cooperativo: puoi fare squadra con un amico o un compagno controllato dall’IA per eliminare i bersagli su una mappa aperta.

Mi è piaciuto esplorare Parigi con il mio compagno di cooperativa e usare abilità speciali per aggirare i boss. Il combattimento è familiare ai veterani della serie, con il ritorno delle armi moderne e del doppio impugniamento. Non è certo tra i migliori giochi di Wolfenstein, ma non sono nemmeno d’accordo sul fatto che sia il peggiore. Ha una grafica e un funzionamento migliori rispetto ai suoi predecessori, e mi è davvero piaciuto per quello che è.

Perché l’abbiamo scelto Ho incluso Youngblood per i giocatori che vogliono un’azione in stile Doom con un amico. Durante le mie sessioni, coordinare le abilità e aggirare i nemici è stato davvero soddisfacente. Non è perfetto, ma la modalità cooperativa aggiunge valore di rigiocabilità.

Anche se la trama non è così avvincente, le meccaniche cooperative incoraggiano il lavoro di squadra e l’esplorazione. Il sistema di progressione in stile RPG ti permette di sbloccare abilità e personalizzare gli equipaggiamenti, aggiungendo ulteriore profondità al gioco. Le prestazioni su tutte le piattaforme sono stabili, anche se alcuni giocatori criticano la resistenza dei nemici ai proiettili.

Il mio verdetto: Wolfenstein: Youngblood non è un capolavoro dal punto di vista narrativo, ma dà il meglio di sé in modalità cooperativa. Trova un amico e goditi sparatorie frenetiche con una progressione in stile RPG.

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11. Sangue: nuova fornitura [Miglior remaster horror degli anni ’90]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona horror Piattaforme PC Anno di uscita 2019 (rimasterizzazione del classico del 1997) Sviluppatori Nightdive Studios & Monolith Productions, Atari Durata media 9-10 ore per la storia principale, 18-24 per completare il gioco al 100% Cosa mi è piaciuto Atmosfera occulta, armi originali, grafica migliorata

Sangue: nuova fornitura riporta in vita il classico cult con tutte le comodità moderne. Vesti i panni di Caleb, un pistolero in cerca di vendetta contro una setta oscura. I livelli sono cupi e pieni di segreti, mentre l’arsenale include pacchetti di dinamite, bamboline voodoo e pistole lanciarazzi.

Perché l’abbiamo scelto Ho scelto Sangue: nuova fornitura perché conserva un pezzo di storia degli sparatutto in prima persona rendendolo al contempo accessibile. L’umorismo nero e l’arsenale variegato mi sono sembrati una ventata di freschezza dopo tanti sparatutto militari.

La versione rimasterizzata aggiunge il controllo del mouse, il supporto per lo schermo panoramico e un frame rate più fluido. Su un monitor da gaming moderno ha un aspetto sorprendentemente buono. Durante la mia partita, la pistola lanciarazzi è diventata subito la mia preferita per come i nemici vanno in fiamme.

I nemici restano impegnativi e alcuni livelli sono labirintici, quindi preparati a picchi di difficoltà in stile vecchia scuola. La rimasterizzazione include anche modalità cooperativa online e deathmatch, ampliandone il fascino. Se ti piacciono gli sparatutto con un tocco horror e pieni di personalità, questo gioco spicca tra tutti.

Il mio verdetto: un’eccellente versione rimasterizzata che mantiene intatto il fascino dell’originale. Sangue: nuova fornitura è perfetto per gli appassionati di horror gotico e di livelli dal design impegnativo.

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12. Devil Daggers [Il miglior sparatutto per punteggi alti]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS di sopravvivenza in arena Piattaforme PC Anno di uscita 2016 Creatori Sorath (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Infinito, di solito si misura in minuti, anche se… Cosa mi è piaciuto Effetti sonori nitidissimi, spari croccanti che contrappongono “raffiche di fucile a raggio laser”, meccaniche di movimento precise, replay delle classifiche

Devil Daggers ti catapulta in un’arena buia con un’unica arma e demoni a non finire. L’obiettivo è semplice: sopravvivere il più a lungo possibile e scalare le classifiche. I movimenti sono fluidi e mirare con i pugnali diventa istintivo.

Perché l’abbiamo scelto Ho incluso Devil Daggers per la sua pura genialità meccanica. Elimina tutto tranne l’essenza di Doom: velocità e precisione. Ho perso la cognizione del tempo cercando di scalare la classifica.

Man mano che il tempo passa, compaiono nemici sempre più grotteschi, il che ti costringe a stabilire le priorità tra i bersagli e a pianificare i percorsi. Mi sono ritrovato a sudare già dopo pochi minuti, mentre l’arena si riempiva di teschi e serpenti.

Il gioco è volutamente minimalista: niente trama, niente potenziamenti, solo un gameplay basato esclusivamente sui riflessi. Le sessioni possono durare pochi secondi o qualche minuto a seconda della tua abilità, e le classifiche online ti spingono a migliorare. Se ti piace battere i tuoi record, questo sparatutto fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: Devil Daggers è un titolo di nicchia, ma i suoi comandi precisi e il suo loop ipnotico lo rendono una sfida avvincente per i giocatori competitivi.

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13. WRATH: L’era della rovina [Miglior nuovo sparatutto per boomer]

Il nostro punteggio 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona in stile retrò con mondi hub Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2024 Sviluppatori KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing Durata media di gioco 7-10 per la campagna principale, 35-40 se cerchi tutti i segreti, i forziere/le note, i santuari e i potenziamenti degli artefatti Cosa mi è piaciuto L'esplorazione del mondo centrale, l'atmosfera dark fantasy, le abilità potenziabili

Realizzato con il motore di Quake, WRATH: L’era della rovina riprende lo stile degli sparatutto degli anni ’90 ma aggiunge tocchi moderni. Invece di livelli lineari, presenta mondi centrali con percorsi multipli e la libertà di affrontare le missioni in qualsiasi ordine.

Le armi sembrano pesanti e raccogli oggetti chiamati “Soul Tethers” per salvare i tuoi progressi; questa svolta unica aumenta la tensione. Quando ho provato la versione in early access, mi è piaciuto esplorare i mondi centrali e ho apprezzato la tensione data dai salvataggi limitati.

Perché l’abbiamo scelto Ho incluso WRATH perché sperimenta la formula di Doom attraverso l’esplorazione basata su hub. Anche se non è raffinato come i classici, ho apprezzato la sua ambizione e i livelli ricchi di atmosfera.

Il gioco continua a evolversi anche dopo l’uscita, con aggiornamenti che aggiungono episodi e migliorano le prestazioni. Se vuoi sostenere gli sparatutto retrò moderni e non ti dispiacciono alcune imperfezioni, vale la pena prenderlo in considerazione.

Il mio verdetto: WRATH è uno sparatutto per la generazione dei baby boomer promettente ma non perfetto. Consigliato a chi cerca nuovi contenuti basati sulla tecnologia di Quake.

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14. Duke Nukem 3D: Tour mondiale per il 20° anniversario [Il miglior viaggio nella nostalgia]

Il nostro punteggio 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona retrò rimasterizzato con nuovi contenuti Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatori Nerve Software & Gearbox Software, Gearbox Publishing Durata media Circa 8 ore per la campagna principale (compreso l’Episodio 5, Alien World Order), 14-15 ore per completare tutto al 100% Cosa mi è piaciuto Il nuovo Episodio 5 con otto livelli, l’arma Incinerator, il nuovo nemico Firefly, nuove tracce musicali di Lee Jackson, la voce fuori campo di Duke registrata ex novo, le mappe classiche con commenti e aggiornamenti che migliorano l’esperienza di gioco

Questa edizione per il 20° anniversario riunisce il classico Duke Nukem 3D con un nuovo quinto episodio creato dai level designer originali. Continui a giocare nei panni del sarcastico Duke, facendo fuori gli alieni in città, basi lunari e set cinematografici. La versione rimasterizzata include illuminazione dinamica, modelli aggiornati e commenti degli sviluppatori.

Perché l'abbiamo scelto La nostalgia da sola non basta per guadagnarsi un posto in questa lista; la grafica migliorata e i livelli completamente nuovi mi hanno spinto a rivisitare il mondo di Duke. Vale la pena giocarci se vuoi vedere uno dei contemporanei di Doom in versione rimasterizzata.

Mentre ci rigiocavo, mi sono fatto una risata per le battute un po’ banali mentre esploravo il nuovo episodio creato dai designer originali. Mi ha ricordato perché l’umorismo di Duke e le sue armi esagerate hanno segnato un’epoca.

Tuttavia, alcuni fan sono rimasti delusi dal fatto che manchino contenuti delle vecchie espansioni e che non siano stati inseriti alcuni aggiornamenti che migliorano l’esperienza di gioco. Il nuovo episodio è divertente, ma il prezzo della riedizione sembra un po’ alto se paragonato ad altre raccolte retrò.

Il mio verdetto: una rimasterizzazione discreta che potrebbe piacere ai fan di lunga data, ma è meno indispensabile rispetto ad altre scelte. Prendilo per il nuovo episodio e per le battute di Duke.

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Il mio verdetto sui migliori giochi simili a Doom

I giochi simili a Doom ne hanno per tutti i gusti: velocità, spettacolarità, pura carneficina o meccaniche intelligenti. Ecco da dove inizierei, a seconda di come ti piace sfrecciare attraverso un livello:

Per gli appassionati di sparatutto basati sulla meccanica di gioco > Prey. Combattimenti incentrati sugli strumenti, percorsi creativi e poteri che trasformano ogni stanza in un rompicapo da risolvere alla grande.

> Prey. Combattimenti incentrati sugli strumenti, percorsi creativi e poteri che trasformano ogni stanza in un rompicapo da risolvere alla grande. Per gli irriducibili della campagna > Wolfenstein: The New Order. Sparatorie intense, scene d’azione ben costruite e una trama di storia alternativa che merita davvero i momenti clou.

> Wolfenstein: The New Order. Sparatorie intense, scene d’azione ben costruite e una trama di storia alternativa che merita davvero i momenti clou. Per i puristi delle arene > Painkiller (2025) . Movimenti con grappino e scatti, feedback aggressivo delle armi, arene brevi che premiano le traiettorie pulite e una priorità spietata sui bersagli.

> . Movimenti con grappino e scatti, feedback aggressivo delle armi, arene brevi che premiano le traiettorie pulite e una priorità spietata sui bersagli. Per chi ama schiacciare le orde > Serious Sam 4. Campi di battaglia vastissimi, ondate di nemici che ti costringono a riposizionarti continuamente e un arsenale pensato per un controllo della folla assurdo.

> Serious Sam 4. Campi di battaglia vastissimi, ondate di nemici che ti costringono a riposizionarti continuamente e un arsenale pensato per un controllo della folla assurdo. Per chi ama la velocità > Quake. Controllo aereo, salti in movimento e armi che premiano il tempismo più che la raffica. Il modello di riferimento per la velocità senza nulla di superfluo.

Diversi percorsi per raggiungere lo stesso livello di adrenalina: decisioni veloci, ricompense spettacolari e combattimenti che senti nelle tue mani. Inizia con la modalità che fa per te, poi prova le altre.

Domande frequenti