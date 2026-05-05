I 10 migliori giochi sui dinosauri per gli appassionati del mondo preistorico nel 2026

I migliori giochi sui dinosauri sono davvero qualcosa di speciale. Certo, questo genere a volte può sembrare poco esplorato e sottovalutato, ma quando gli sviluppatori azzeccano il colpo, il risultato è semplicemente magnifico.

C’è proprio qualcosa in queste creature che le rende perfette per i videogiochi. I dinosauri sono enormi, misteriosi, terrificanti e infinitamente affascinanti. Unisci tutto questo alle possibilità offerte dal mondo dei videogiochi e avrai la ricetta per alcune delle esperienze più emozionanti che si possano immaginare.

Che tu sia giovane o meno, che tu voglia sopravvivere in un mondo letale con gli amici, costruire da solo il tuo parco dei dinosauri personale o scorrazzare come un T. rex in un mondo a tema LEGO, c’è un gioco che fa per te. Ovviamente, trovare da solo il titolo migliore in questa marea di videogiochi potrebbe rivelarsi una sfida. Ma non temere, ci penso io.

Ho dedicato il mio tempo a esplorare questi mondi, proprio per poterti offrire il meglio del meglio. Segui i miei consigli e ti prometto che troverai esattamente quello che stai cercando in un attimo.

Le nostre scelte migliori per i giochi sui dinosauri

Quando si parla di giochi sui dinosauri, la maggior parte delle persone di solito pensa subito ai giochi in cui si costruisce un mondo di dinosauri. E anche se alcuni di questi titoli meritano senza dubbio un posto nella lista, c’è molta più varietà di quanto alcuni possano pensare. Ad esempio, ecco i titoli migliori della nostra lista:

1 Jurassic World Evolution 2 2021 Costruisci e gestisci il tuo parco dei dinosauri definitivo nell'affascinante universo di Jurassic World. Buy now 2 ARK: Survival Evolved 2017 Lotta per la sopravvivenza in un mondo simulato pieno di dinosauri, creature mitiche e pericoli in agguato. Buy now 3 Carnivores: Dinosaur Hunt 2021 Insegui, caccia e sopravvivi, trovando il giusto equilibrio tra il ruolo di cacciatore e quello di preda in un mondo pieno di dinosauri realistici. Buy now

Tieni presente che questa è solo un’anteprima della lista completa che ho preparato per te. Ho 10 titoli in totale e tantissimi altri dettagli che voglio condividere con te. Scorri verso il basso perché è probabile che il tuo gioco sui dinosauri perfetto sia proprio dietro l’angolo.

I 10 migliori giochi sui dinosauri – Esplora il mondo dei dinosauri

Probabilmente potrei parlare di questi giochi e di cosa li rende così fantastici senza nemmeno entrarci nel merito per un bel po’. Ma non è per questo che siamo qui, vero? Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nell’elenco completo e scopriamo di cosa trattano questi giochi!

1. Jurassic World Evolution 2

Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Frontier Developments

Hai mai visto i film di Jurassic World e ti sei chiesto come sarebbe gestire il tuo parco dei dinosauri? Allora dai un’occhiata a Jurassic World Evolution 2, perché ha tutto quello che potresti desiderare da un gioco in cui costruisci un parco dei dinosauri.

È semplicemente fantastico. I dinosauri sembrano davvero vivi, con oltre 75 specie che vagano, cacciano e si uniscono persino in branchi per cacciare insieme. E con la nuova modalità "Teoria del Caos", ora puoi riscrivere la storia, correggendo (o commettendo) gli stessi errori dei film.

Con una durata di circa 6 ore, la campagna è un po’ breve e a volte l’IA può risultare un po’ goffa, ma la pura gioia di gestire il tuo zoo preistorico compensa tutto questo e moltiplica per dieci l’intera esperienza. Il gioco vanta l’89% di recensioni positive su Steam, il che è un chiaro segno che, se ami i dinosauri e i giochi di strategia epici, questo è assolutamente da provare.

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2. ARK: Survival Evolved

Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 Sviluppatore Studio Wildcard

Se cerchi un gioco di sopravvivenza caotico, non c'è niente di meglio di ARK: Survival Evolved. Ti svegli abbandonato e disorientato su un'enorme isola piena di dinosauri. È brutale, ma è proprio questo che lo rende così avvincente.

Addomesticare i dinosauri è il vero punto forte. Il gioco ha oltre 100 creature da addomesticare, ognuna con abilità uniche. Il mondo è enorme, il sistema di crafting è approfondito e la modalità multiplayer è pura follia.

Detto questo, ARK non è per i deboli di cuore. Può essere pieno di bug, è decisamente ripetitivo e le meccaniche di sopravvivenza sono spesso spietate. Eppure, con l’84% di recensioni positive da oltre 540.000 giocatori su Steam, è chiaro che c’è sempre qualcosa per cui tornarci.

E, avendo io stesso dedicato ben più di cento ore a questo gioco, sono assolutamente d’accordo. Dai un’occhiata!

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3. Carnivori: Caccia ai dinosauri

Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatori Digital Dreams Entertainment, Tatem Games

Carnivori: A caccia di dinosauri è un gioco che sa esattamente cosa è: un simulatore di caccia ai dinosauri puro e senza fronzoli. Niente azione esagerata, niente crafting, solo tu, il tuo fucile e un mondo preistorico dove non sei sempre il predatore al vertice della catena alimentare.

Potrebbe sembrare un titolo come tanti, ma non farti ingannare: questo incredibile gioco sparatutto in prima persona è tutto incentrato sul seguire le tracce, cacciare e sopravvivere. I dinosauri sembrano davvero animali selvatici. Reagiscono ai rumori, ai movimenti e persino alla direzione del vento. Non puoi semplicemente correre sparando a raffica: la furtività è fondamentale.

Inseguire un Triceratops attraverso una fitta giungla ti farà sicuramente battere forte il cuore, ed è un’esperienza assolutamente incredibile.

Certo, il gioco non è perfetto. Ci sono un sacco di aspetti che potrebbero essere migliorati, come la grafica, l’IA e la varietà. Tuttavia, se è il brivido della caccia ai dinosauri che cerchi, questo gioco ti offre ben 10-15 ore di divertimento assicurato. Provalo: potrebbe davvero sorprenderti.

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4. Il regno preistorico

Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Blue Meridian

Per gli amanti dei dinosauri a cui piacciono i giochi di gestione dei parchi ma che pensano che i titoli della serie Jurassic World Evolution non offrano abbastanza libertà, ecco a voi Il regno preistorico.

I dinosauri e le altre creature preistoriche di questo straordinario gioco indie sono davvero mozzafiato. Il livello di dettaglio delle loro piume e scaglie è di altissimo livello. Ma ciò che distingue davvero questo gioco è il controllo che ti offre. Puoi personalizzare tutto, dalla disposizione dei sentieri al posizionamento della più piccola roccia. È essenzialmente un gioco di gestione dei parchi per perfezionisti.

Detto questo, è ancora in Early Access, quindi i contenuti sono un po’ scarsi e alcune meccaniche sembrano incomplete. Ciononostante, su Steam ha una valutazione positiva dell’86%, il che è un ottimo segno di dove sta andando.

Se un gioco sandbox in cui costruisci un parco dei dinosauri ti sembra divertente, vale assolutamente la pena provarlo. Tieni solo presente che è ancora in fase di sviluppo.

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5. L'Isola

Piattaforme PC Anno di uscita 2015 Sviluppatori Afterthought LLC, il team di sviluppo di The Isle

Un altro gioiellino in Early Access in questa lista, The Isle, è un gioco di sopravvivenza e simulazione di dinosauri unico nel suo genere, in tutti i sensi migliori. Non c’è davvero niente di simile.

Il mondo è vasto, coinvolgente e sembra davvero vivo, con altri giocatori che creano un vero senso di pericolo ed eccitazione. Inizi come un piccolo dinosauro sulla Terra preistorica e devi fare tutto il necessario per sopravvivere.

A seconda della specie che scegli, ci sono tanti modi diversi per cercare di raggiungere questo obiettivo, il che rende ogni partita diversa dalle altre.

Anche se il gioco è ancora in fase di sviluppo, sta già ottenendo un 81% di recensioni positive su oltre 80.000 recensioni su Steam. L’attenzione ai dettagli e le brutali meccaniche di sopravvivenza ti fanno sentire davvero parte della catena alimentare preistorica. È un gioco hardcore, certo, ma se è proprio il tuo genere, devi assolutamente provarlo.

6. Primal Carnage: Extinction

Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2015 Sviluppatori Circle 5 Studios, Pub Games, Panic Button

Primal Carnage: Extinction è una versione davvero unica e interessante dei moderni sparatutto multiplayer dal ritmo frenetico. Qui, invece delle solite squadre composte da soldati o operatori, gli umani si scontrano con i dinosauri.

Onestamente, l’emozione di dare la caccia ai sopravvissuti nei panni di un tirannosauro rex o di un raptor non ha eguali. È incredibilmente divertente controllare i dinosauri. Ognuno ha il proprio stile di gioco, dall’agilità del raptor alla forza bruta dello spinosauro.

D’altra parte, giocare nei panni di un umano non significa solo sparare: è tutta una questione di lavoro di squadra e strategia. Dovrete coprirvi le spalle a vicenda mentre cercate di scappare o di sconfiggere la minaccia dei dinosauri.

La base di giocatori è forse un po’ ridotta, quindi trovare una partita può richiedere un po’ di tempo, ma il gioco vanta l’84% di recensioni positive su Steam e offre mappe incredibili e un’atmosfera perfetta. Se ti piacciono le battaglie caotiche tra dinosauri, è davvero uno spasso. Vale sicuramente la pena provarlo.

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7. Lego Jurassic World

Piattaforme PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, 3DS, Wii U, dispositivi mobili Anno di uscita 2015 Sviluppatore TT Fusion

Se cerchi puro divertimento a tema dinosauri, non c’è titolo migliore di Lego Jurassic World. È pieno di caos, umorismo e alcuni enigmi non troppo complicati, quindi, a prescindere dalla tua età, è un vero spasso, soprattutto se ci giochi in modalità cooperativa.

Il gioco ti permette di rivivere l’intera trilogia di Jurassic Park più il film Jurassic World, rivisitati con l’iconico fascino LEGO. La cosa fantastica è che puoi giocare nei panni dei dinosauri, non solo degli umani. Puoi distruggere tutto come un T. rex o superare in astuzia i sistemi di sicurezza del parco come un furbo Velociraptor.

Il gioco è molto amato dai giocatori, con il 91% di recensioni positive su Steam. Forse non è il titolo più serio o ricco di azione in circolazione, ma d’altronde non è proprio quello che ci si aspetta da un gioco LEGO. Se cerchi un’avventura con i dinosauri divertente, spensierata e piena di fascino, Lego Jurassic World è proprio quello che fa per te.

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8. Turok

Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Nintendo 64 Anno di uscita 1997 Sviluppatore Iguana Entertainment

Il classico del 1997, Turok, è una di quelle perle uniche che uniscono i dinosauri all’azione adrenalinica. Ti calerai nei panni di un guerriero che viaggia nel tempo in un mondo pieno di dinosauri, creature mutanti e, ovviamente, un sacco di armi. Cosa c’è di più emozionante?

Il gioco unisce lo sparatutto in prima persona all’esplorazione in una giungla preistorica piena di sorprese, ed è meravigliosamente imprevedibile. Il rapporto tra il sentirti cacciatore e preda può cambiare in un attimo, ed è proprio questo che lo rende così divertente.

Nonostante la grafica un po’ datata e i comandi leggermente rigidi, il gioco regge ancora molto bene oggi, e la valutazione positiva del 94% su Steam lo conferma. Con una durata di circa 8-10 ore, non è il titolo più lungo, ma l’azione inarrestabile e gli scontri brutali con i dinosauri compensano facilmente questo aspetto. Se vuoi pura e sfrenata follia da dinosauri, Turok fa al caso tuo.

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9. Super Mario World 2: L’isola di Yoshi

Piattaforme Super NES, Game Boy Advance Anno di uscita 1995 Sviluppatore Nintendo

Un altro titolo fantastico per giocatori di tutte le età: Super Mario World 2: L’isola di Yoshi. Non è solo uno dei migliori giochi con i dinosauri, ma anche uno dei migliori platform mai realizzati, ed è proprio per questo che vale la pena giocarci.

Vesti i panni di Yoshi, il fidato amico dinosauro di Mario, in una missione per ricongiungere Baby Mario con suo fratello rapito, Baby Luigi. Ogni livello è pieno di enigmi ingegnosi, emozionanti sequenze platform e segreti nascosti, offrendoti tantissimo da fare.

Lo stile grafico disegnato a mano del gioco è ancora stupendo e la colonna sonora è un vero capolavoro. Il punteggio di 91/100 su Metacritic è la prova che nelle 10-12 ore necessarie per completare Yoshi’s Island ti divertirai un mondo dall’inizio alla fine.

In origine, il gioco era disponibile solo per le console Super NES e Game Boy Advance, il che ne limitava parecchio l’accessibilità. Fortunatamente, oggi fa anche parte dell’abbonamento a Nintendo Switch Online, a cui puoi accedere tramite una console Switch. Quindi, se ne hai l’occasione, devi assolutamente provarlo [Lo pugnala.]

10. Peter Jackson’s King Kong: Il gioco ufficiale del film

Piattaforme PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube Anno di uscita 2005 Sviluppatore Ubisoft

King Kong di Peter Jackson: Il gioco ufficiale del film è un’altra perla nascosta che molti tendono a trascurare. Eppure, merita davvero tutta la tua attenzione.

Il gioco si svolge in due modi: nei panni di Jack Driscoll, un umano che lotta per sopravvivere contro raptor, Venatosaurus e terrificanti T. rex, e nei panni di King Kong, che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino. L’atmosfera è intensa, senza HUD a rompere l’immersione, il che rende ogni scontro quasi cinematografico.

Il combattimento in prima persona è crudo e disperato, spesso basato su lance e pistole con munizioni limitate. Tuttavia, quando giochi nei panni di Kong, si trasforma in una vera e propria sfida di potenza: arrampicarsi, combattere e persino affrontare più dinosauri contemporaneamente.

Con una durata di circa 6-8 ore, il gioco non è dei più lunghi, ma l’esperienza vale assolutamente la pena. L’unico vero svantaggio è che non ha mai avuto una vera e propria riedizione digitale, quindi trovare un modo per giocarci potrebbe essere un po’ complicato. Ciononostante, è un gioco leggendario e, se ne hai l’occasione, devi assolutamente provarlo.

Domande frequenti

Qual è il videogioco in cui sei un dinosauro?

Se vuoi scatenarti nei panni di un dinosauro, dai un'occhiata a The Isle, Primal Carnage: Extinction o Lego Jurassic World. Ognuno di questi giochi ti permette di dare sfogo al dinosauro che è in te in modi diversi: dal gameplay incentrato sulla sopravvivenza alle battaglie caotiche.

Quali sono i giochi sui dinosauri più popolari tra i bambini?

Lego Jurassic World e Super Mario World 2: L’isola di Yoshi sono avventure con i dinosauri a misura di bambino, piene di divertimento, enigmi e personaggi indimenticabili. Scelte perfette per i giocatori più piccoli!

Esiste un gioco di Jurassic World per dispositivi mobili?

Sì, gli appassionati di dinosauri su cellulare possono tuffarsi in Lego Jurassic World, Jurassic World Alive e Jurassic World: Il gioco. Ognuno offre una versione unica del franchise, dalla gestione del parco agli incontri con i dinosauri in realtà aumentata.