Die 14 besten Spiele im Stil von „Doom“, die deinen Abzugsfinger 2025 auf Trab halten werden

Die besten Spiele wie Kind Kopiere nicht einfach die Schrotflinte und den Sprint. Sie haben denselben Rhythmus. Schnelle Waffen, brutale Arenen, Musik, die dir direkt in die Brust geht. Ich bin mit den Shootern der 90er Jahre groß geworden und bin immer noch auf der Suche nach diesem Tempo. Also habe ich mir die Klassiker und die neuen Titel noch einmal angesehen, um herauszufinden, was immer noch richtig rockt.

Nach unzähligen Kopfschüssen und Nachladungen habe ich eine übersichtliche Liste zusammengestellt. Manche legen den Schwerpunkt auf die Story, andere setzen ganz auf die pure Aggressivität eines Boomer-Shooters. Alle bieten die Geschwindigkeit und den Biss, die Kind Los geht’s. Vierzehn Tipps. Kein Füllmaterial. Auf zur Jagd.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Doom“

Manche Shooter schaffen es immer noch, diesen „Doom“-Rhythmus einzufangen: Geschwindigkeit, Aggressivität und Kämpfe, die flüssige Bewegungen und präzises Zielen belohnen. Diese drei Titel kanalisieren diese Energie auf ihre ganz eigene Weise.

Beute (2017) – Intelligenter Horror-Science-Fiction auf Talos I. Paranoia bei den Mimics, Kreativität mit der GLOO-Kanone und ein Werkzeugkasten, mit dem man Probleme entweder mit Köpfchen oder mit roher Gewalt lösen kann. Ausgefeilte Spielmechaniken, die sich wirklich auszahlen. Wolfenstein: The New Order (2014) – Brutale Schusswechsel mit zwei Waffen gleichzeitig, Wahl zwischen heimlichen oder offensiven Vorgehensweisen, freischaltbare Perks und eine alternative Geschichtskampagne, die auf packenden Szenen und starken Charaktermomenten basiert. Painkiller (2025) – Pures Arena-Gemetzel. Rasante Geschwindigkeit, der perfekte Aufprall der Pfahlpistole und Bosskämpfe, die auf Bewegung und Kontrolle ausgelegt sind. Kein Füllmaterial, nur purer Spielfluss.

Wenn dir dieses Trio gefällt, schau dir auch den Rest an. Meine vollständige Liste der besten Spiele wie Kind stellt elf weitere Titel vor, die in ihrem eigenen Stil das gleiche Tempo und die gleiche Kraft haben.

Die 14 besten Spiele im Stil von „Doom“, die deinen Schrotflintenhunger stillen

Ich habe diese Spiele wegen ihrer Geschwindigkeit, ihres brutalen Spielgefühls und der Arenen ausgewählt, die geradezu zum Sprinten einladen. Manche legen Wert auf die Story, andere setzen voll auf den Boomer-Shooter-Stil, aber alle treffen genau den Punkt Kind Rhythmus. Im Folgenden erkläre ich, warum jeder einzelne funktioniert, wo er seine Stärken ausspielt und welchen man zuerst spielen sollte, wenn man pure, mitreißende Dynamik braucht.

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Ein fesselndes Simulationsspiel, ein Ego-Shooter mit Survival-Horror-Elementen Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Arkane Austin, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit Etwa 16 Stunden für die Hauptgeschichte, über 25 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Kreative Fähigkeiten, stimmungsvolles Leveldesign und die Freiheit, Kampf-Rätsel auf eigene Weise anzugehen

ArkanesBeuteinterpretiert dasKind Das Spiel präsentiert sich als spannender Science-Fiction-Thriller. Du wachst auf einer Raumstation auf, die von geheimnisvollen Außerirdischen überrannt wurde, und kannst die Umgebung ganz nach deinem eigenen Tempo erkunden. Das Kernspielprinzip verbindet Schießaction mit immersiven Simulationselementen: Du kannst Objekte nachahmen, Terminals hacken oder mit Leimkanonen Wege schaffen.

Diese Flexibilität regt zum Experimentieren an und macht jeden Kampf zu einem neuen Erlebnis. Das visuelle Design ist vom Retro-Futurismus geprägt, und der unheimliche Soundtrack sorgt für Spannung. Bei meinem letzten Durchspielen, Ich fand es toll, mit der GLOO-Kanone provisorische Plattformen zu bauen und versteckte Bereiche freizulegen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich fand es tollPreys Fähigkeit, bedächtigen Horror mit rasanten Schießereien zu verbinden. Das innovative Energiesystem stärkt die Handlungsfreiheit der Spieler, ohne dabei die Spannung zu beeinträchtigen. Meine Durchspiele haben zudem gezeigt, dass kein Kampf dem anderen gleicht. Es ist wirklich eines der die am meisten unterschätzten Spiele for Kind Fans, die auf der Suche nach einer geistreichen Wendung sind.

Die Entwickler haben das Tempo durch eine Mischung aus Horror und Machtfantasie ausgewogen gestaltet; Sobald man die außerirdischen Kräfte freischaltet, eröffnet sich der Kampf auf äußerst befriedigende Weise. Die Leistung ist auf allen Plattformen solide, und die PC-Version liefert selbst auf bescheidener Hardware hohe Bildraten. Spieler, die alles durchspielen wollen, werden die durch die Umgebung vermittelte Geschichte und die zahlreichen Nebenquests zu schätzen wissen, die die Handlung vertiefen.

Mein Fazit: Beute gehört nach wie vor zu den stärksten Kind– dank seiner fesselnden Geschichte und der Kämpfe, bei denen man frei entscheiden kann, bietet es ein Spielerlebnis, das an [Titel] erinnert. Es ist ideal für Spieler, die neben Action auch Atmosphäre suchen.

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Ein storybasierter Ego-Shooter Plattformen PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber MachineGames, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden für die Hauptgeschichte Was mir gefallen hat Hervorragende Handlung, packende Schusswechsel, gelungene Stealth-Optionen

MachineGames hat das Wolfenstein Franchise mit einer fesselnden Alternate-History-Kampagne. In Die neue Ordnung, Du führst Krieg gegen ein technologisch hochentwickeltes Regime in gewaltigen Schlachten.

Die Schießereien sind knallhart und brutal, und dank der Mechanik zum Führen von zwei Waffen gleichzeitig kannst du Gegner wie der Doomslayer niedermähen. Auch die Tarnung ist eine praktikable Option… und die Balance zwischen heimlichem Vorgehen und wildem Feuergefecht sorgt für Abwechslung im Spielverlauf. Es steht auf unserer Liste der die besten Ego-Shooter auf Xboxaus gutem Grund.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich entschiedenDie neue Ordnung wegen seiner Mischung aus explosiven Kämpfen und einer herzergreifenden Geschichte. Während des Spielens habe ich mich wirklich mit den Charakteren identifiziert, was in einem Genre, das von Schießereien dominiert wird, selten ist. Das Spiel schafft einen guten Ausgleich zwischen filmischer Erzählung und purem Shooter-Spaß.

Die Erzählung sticht hervor: Die Figuren bleiben im Gedächtnis, und die Geschichte behandelt Themen wie Widerstand und Opferbereitschaft, ohne den Krieg zu sehr zu romantisieren. Auf dem PC und modernen Konsolen läuft das Spiel bei hohen Auflösungen flüssig, während es bei den Versionen der letzten Generation gelegentlich zu Einbrüchen in der Bildrate kommen kann. Der Wiederspielwert ergibt sich aus Sammlerstücke und alternative Handlungsstränge.

Mein Fazit: Mit solider Schussmechanik und einer unerwartet berührenden Geschichte, Wolfenstein: The New Order ist die perfekte Wahl für Spieler, die sich Kind– ein Shooter, der sich durch eine starke Handlung auszeichnet.

3. Painkiller [Bester „Doom“-ähnlicher Neustart eines Kultklassikers]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Arena-FPS, Action-Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Anshar Studios, 3D Realms Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden für die Hauptgeschichte, etwa 30 bis 100 % Was mir gefallen hat Bewegungen mit Greifhaken und Sprint, ein Koop-Modus, der den Spielfluss in der Arena wirklich bereichert, Tarot-Builds, ein modernisiertes Stakegun-Spielgefühl, der „Rogue Angel“-Modus für Wiederholungsläufe

Das Jahr 2025Schmerzmittel ist eine Neuinterpretation, kein Museumsstück. Wenn ich darüber nachdenke, tolle Spiele mit Waffen… gehört es immer zu den allerbesten. Du bist zurück im Fegefeuer – gotische Hallen, gigantische Bosse und eine klare Aufgabe: Vernichte Azazels Armee und verdiene dir eine Chance auf Erlösung. Der Unterschied liegt in der Spielweise. Die Bewegung umfasst nun Springen, Sprinten und einen Greifhaken, mit dem man sich durch die Arenen schwingen und in der Luft bleiben kann, während man Schüsse anvisiert.

Die klassische Leistungskurve kehrt über Tarotkarten zurück, nur dass sie jetzt auf Koop-Synergien und kurze, actiongeladene Arenen ausgelegt sind. Und ja, die Stakegun trifft immer noch mit diesem fiesen Knall, unterstützt von Schrotflinten, Raketen und dem Electrodriver – modernisierte Effekte, ohne dabei das knackige Feedback zu verlieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bewahrt den Geist von „Painkiller“ mit rasanten Arenen, absurden Waffen und grotesken Endgegnern und bietet gleichzeitig moderne Mobilität, eine tiefgehende Charakterentwicklung sowie einen Koop-Modus für kurze Spielsitzungen, der den Kampfablauf tatsächlich bereichert. Es ist das erste Reboot, das sich wie für das Jahr 2025 gemacht anfühlt, ohne dabei den Biss der Serie zu verwässern.

Die Struktur ist aufgeteilt in einen Story-Kampagne und „Rogue Angel“, eine Koop-Roguelike-Variante, die aus handgefertigten, zufällig generierten Arenen besteht. Es bietet Online-Spiele für drei Spieler (plattformübergreifend), schnelle Neustarts und Ausrüstungswege, die unterschiedliche Teamzusammensetzungen fördern – Schutz für den Grappler, Burst-Schaden für den Finisher, Ausdauer für Bosskämpfe.

Im Vergleich zum Spiel von 2004, Dieses Spiel verzichtet auf langweilige Pausen und setzt stattdessen auf spannende, wiederholbare Kämpfe mit Bewegungselementen, die dich in Bewegung halten, anstatt nur an Ort und Stelle im Kreis zu rennen. In ersten Versionen wurden die Qualität der Solo-Bots und das Schlaggefühl in Frage gestellt, doch die Optimierungen zum Start versprechen präzisere Reaktionen bei Treffern und sauberere Kollisionen.

Mein Fazit: Dieser Neustart bietet Schmerzmittel Es schlägt zurück. Sprünge mit Greifhaken, Tarot-Builds und kurze, übersichtliche Arenen sorgen dafür, dass jeder Kampf spannend bleibt. Die Stakegun fühlt sich wieder richtig fies an, die Bosse schlagen härter zu, und der „Rogue Angel“-Koop-Modus sorgt für echten Wiederspielwert. Die Story ist eher seicht und der Einzelspielermodus weniger ausgefeilt, aber der Kampfablauf überzeugt. Ich behalte es auf meinem Rechner.

4. Serious Sam 4 [Der beste „Doom“-ähnliche Horde-Shooter]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Rasanter Shooter, Horde-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Croteam, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden für die Hauptkampagne, 15–20 Stunden bis zum 100-prozentigen Durchspielen Was mir gefallen hat Unzählige Gegner, vielfältiges Waffenarsenal, Koop-Modus

Serious Sam 4 ist unverhohlen bombastisch. Es schickt eine Monsterwelle nach der anderen auf dich zu und zwingt dich, den Geschossen auszuweichen, während du mit voller Kraft feuerst. Die Levels sind groß und offen, sodass du reichlich Platz hast, um dich im Kreis zu bewegen und Gegner zu kiten.

Das Spiel glänzt im Koop-Modus, wo das Zusammenspiel von Power-Ups und schweren Waffen für chaotischen Spielspaß sorgt. Immer wenn ich die Kampagne gespielt habe, konnte ich mir das Grinsen nicht aus dem Gesicht wischen, während ich mich durch Hunderte von Gegnern gekämpft habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesuchtSerious Sam 4 was den Umfang angeht. Nur wenige Spiele können mit der schieren Anzahl an Gegnern auf dem Bildschirm mithalten. Während meiner Testphase habe ich den Adrenalinkick geliebt, kopflosen Kamikaze-Angreifern auszuweichen und dabei mehrere Waffen gleichzeitig zu bedienen.

Grafisch gesehen ist die Die PC-Version liefert hohe Bildraten, sofern die Hardware dies zulässt; die Leistung auf Konsolen ist ordentlich, kann aber in den hektischsten Momenten nachlassen. Spieler, die eine tiefgründige Geschichte suchen, sollten sich anderweitig umsehen; bei diesem Spiel dreht sich alles um Reflexe und Chaos. Wenn das dein Ding ist, Serious Sam 4ist deine Arena.

Mein Fazit: Für puren Spaß beim Horden-Schießen, Serious Sam 4 ist kaum zu übertreffen. Es ist perfekt, wenn man durch digitales Gemetzel Stress abbauen möchte.

5. Erdbeben [Der beste Retro-FPS-Pionier im Stil von „Doom“]

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels Klassischer Ego-Shooter, Arena-Shooter Plattformen Ursprünglich für MS-DOS/Windows/Mac OS, moderne Portierungen umfassen Nintendo 64, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 1996 Urheber id Software, GT Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 5 Stunden für die Hauptgeschichte, über 8 Stunden mit Nebeninhalten Was mir gefallen hat Revolutionäre 3D-Engine, stimmungsvoller Soundtrack, blitzschnelle Bewegungen

Erdbeben hat das Genre des Arena-Shooters geprägt und zahlreiche Spielmechaniken etabliert, die Kind auf denen die Fortsetzungen aufbauen. Die vollständig in 3D gestalteten Levels waren 1996 bahnbrechend, und das Gameplay mit Raketensprüngen und seitlichem Ausweichen macht auch heute noch Spaß.

Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich mit Raketensprüngen über Abgründe springe und Projektilen ausweiche. Die überarbeitete Ausgabe bietet verbesserte Lichteffekte, neue Inhalte und einen Online-Koop-Modus, wodurch sie für moderne Spieler zugänglicher wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich konnte das Spiel, das das Genre geprägt hat, nicht unerwähnt lassen. Bei meinem erneuten Durchspielen haben mich die Geschwindigkeit und die Flüssigkeit von Erdbeben hat mich immer noch beeindruckt. Sein Vermächtnis und die moderne Neuauflage machen es zu einem Muss für jeden, der sich damit beschäftigt DoomsWurzeln.

Auch wenn die Kampagne nach heutigen Maßstäben kurz ist, haben begeisterte Fans unzählige Karten und Total Conversions erstellt, die den Wiederspielwert erhöhen. Die Die überarbeitete Version läuft auf aktueller Hardware einwandfrei und bietet Cross-Play, sodass du die Kampagne gemeinsam mit Freunden spielen kannst, unabhängig von der Plattform.

Mein Fazit: Ein zeitloser Shooter, der unzählige Spiele inspiriert hat. Falls du ihn noch nie gespielt hast Erdbeben… die überarbeitete Version ist der beste Weg, um zu sehen, wo das moderne FPS-Design seinen Ursprung hat. Es macht besonders viel Spaß, wenn man anfängt, mit den unzähligen Modi zu experimentieren, die die Spieler im Laufe der Jahre entwickelt haben.

6. Schattenkrieger [Die beste Mischung aus Schwertern und Schusswaffen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Ego-Shooter mit Nahkampf Plattformen Ursprünglich für DOS, moderne Portierungen für PC und PS4 Erscheinungsjahr 1997 Urheber 3D Realms, Westlake Technologies Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden für die Hauptkampagne, 36–50 Stunden für 100 %/Platin Was mir gefallen hat Kämpfe mit dem Katana, selbstironischer Humor, Upgrade-System

Dieser Neustart verbindet rasante Schießereien mit raffinierten Schwertkämpfen. Du spielst als Lo Wang, der in einem Moment Dämonen mit einem Katana niedermetzelt und sie im nächsten in die Luft jagt. Das Kampfsystem fördert stilvolle Kombos und ständige Bewegung. Humor spielt eine große Rolle; der Protagonist gibt während der gesamten Kampagne witzige Sprüche von sich, um dem blutigen Geschehen etwas Leichtigkeit zu verleihen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spielmodi mit Schwert und PistoleSchattenkrieger abgesehen davon. Es hat mir Spaß gemacht, die Paraden mit dem Katana zu meistern und dann nahtlos zur Schrotflinte zu wechseln. Der zweite Teil schaffte es sogar auf unsere Liste der Die besten Samurai-Spieleausgerechnet dort. Der Humor mag nicht jedem gefallen, aber die Vielfalt der Kämpfe hat dem Spiel einen Platz auf meiner Liste gesichert.

The Mit dem Upgrade-System des Spiels kannst du die Fähigkeiten an deinen Spielstil anpassen– von erhöhtem Schussschaden bis hin zum Freischalten magischer Kräfte. Die Grafik macht auch auf modernen PCs und Konsolen noch eine gute Figur, und es gibt eine überarbeitete Version mit verbesserten Texturen. Wenn du Nahkampf in Kombination mit chaotischem Gemetzel magst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Schattenkrieger bietet spektakuläre Kämpfe und einen augenzwinkernden Ton. Es ist ideal für Spieler, die Kind Klone mit einem Hauch von Samurai.

7. ABENDDÄMMERUNG [Beste Hommage an die gute alte Zeit]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Ein Ego-Shooter im Retro-Stil Plattformen PC, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber David Szymanski, New Blood Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 5 Stunden für die Hauptgeschichte, über 10 Stunden für alle Geheimnisse Was mir gefallen hat Authentische Retro-Grafik, flüssige Steuerung, Geheimnisse und versteckte Level

ABENDDÄMMERUNG greift den Geist der frühen Erdbeben and Kind mit kantigen Texturen, Heavy-Metal-Musik und rasanten Bewegungen. Es ist eines der Die besten Run-and-Gun-Spiele wenn du den Moment noch einmal erleben möchtest, als du das System zum ersten Mal hochgefahren hast Sohn in seiner ganzen pixeligen Pracht. Das Spiel gilt weithin als eines der die besten Schützen der Babyboomer-Generation wegen seiner Fähigkeit, diese klassischen Spielmechaniken zu modernisieren, ohne dabei ihren ursprünglichen Charme zu verlieren.

Die Levels sind unter Berücksichtigung der Vertikalität gestaltet; du wirst im Kreis umherlaufen, Bunny-Hops machen und versteckte Schlüssel finden, während du gegen okkulte Kultisten und abartige Kreaturen kämpfst. Das Spiel enthält drei Folgen, die jeweils in unvergesslichen Bosskämpfen gipfelten. Während meines Durchspiels habe ich es geliebt, nach versteckten Seifenstücken zu suchen, um Bonuslevel freizuschalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben In meinem Durchspielen, ABENDDÄMMERUNG hat sich als mehr als nur Nostalgie-Köder erwiesen. Seine flüssige Bewegung und das einfallsreiche Leveldesign überzeugen für sich. Mir hat auch die Fülle an Geheimnissen gefallen, die das Erkunden belohnen.

Die Leistung ist selbst auf schwacher Hardware einwandfrei, und der Entwickler hat hinzugefügt Endlose Überlebensmodi und Multiplayer für zusätzlichen Wiederspielwert. Wenn du einen reinen Retro-Shooter suchst, der mit modernem Gespür entwickelt wurde, ABENDDÄMMERUNGist unerlässlich.

Mein Fazit: ABENDDÄMMERUNG ist der ultimative moderne Boomer-Shooter. Er ist perfekt für Spieler, die sich nach einem originalgetreuen Klassiker sehnen, der sich dennoch nicht veraltet anfühlt.

8. Projekt Warlock [Der beste Zauber-Shooter]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Ego-Shooter mit RPG-Elementen Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Durchschnittliche Spielzeit Etwa 6,5 Stunden für die Hauptgeschichte, bis zu 14 Stunden, um 100 % zu erreichen Was mir gefallen hat 60 kompakte Level, ein Upgrade-System, eine Mischung aus Magie und Schusswaffen

Projekt WarlockPackungen60 kurze Levels in fünf Episoden, von denen jede ihre eigene Ästhetik und ihre eigenen Gegner hat. Im Kampf werden Schusswaffen mit Zaubersprüchen kombiniert, wodurch du im Handumdrehen von Schrotflinten zu Feuerbällen wechseln kannst.

Es hat mir Spaß gemacht, mitten im Kampf zwischen Schusswaffen und Blitzen zu wechseln, weil das für Abwechslung sorgte und mich auf Trab hielt. Das RPG-ähnliches Fortschrittssystem ermöglicht es dir, deine Werte zu verbessern und neue Fähigkeiten freizuschalten, was dem Spiel ein Gefühl der Weiterentwicklung verleiht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich war beeindruckt davon, wie Projekt Warlock wirkt trotz seiner Retro-Wurzeln frisch. Die Kombination von Zaubersprüchen und Schusswaffen sorgt für strategische Tiefe. Dank der kurzen Level eignet es sich perfekt für kurze Spielrunden.

The Der Pixel-Art-Stil ist klar und farbenfroh, und der Soundtrack versprüht den Charme von Shootern aus den 90ern. Manche Spieler könnten die Level als zu kurz empfinden, doch die ständige Abwechslung verhindert, dass es langweilig wird. Die Steuerung funktioniert auf PC und Konsolen präzise, wobei das Zielen mit der Maus am besten liegt.

Mein Fazit: Dieses Indie-Juwel bietet eine kreative Neuinterpretation des klassischen Shooters. Wenn du gerne deinen Helden individuell anpasst und mit Zaubersprüchen experimentierst, Projekt Warlock hat einen Platz auf deiner Playlist verdient.

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Ein First-Person-Shooter im Dark-Fantasy-Stil Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Unermüdlich, New Blood Interactive Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden für die Hauptgeschichte, 13–15 Stunden bis zu 100 % Was mir gefallen hat Magische Waffen, surreales Leveldesign, epischer Soundtrack

Inmitten des Bösen tauscht Kugeln gegen verzauberte Waffen ein. Du schwungst Kristallschwerter, Dreizackstäbe und zielsuchende Äxte in einer Reihe von jenseitigen Arenen. Die Kämpfe sind schnell und flüssig, und jede Waffe verfügt über einen alternativen „Seelen“-Modus, der verheerende Angriffe entfesselt.

Die Stufen reichen von von schwebenden Burgen bis hin zu kosmischen Tempeln, und der Grafikstil strotzt nur so vor Farben. Besonders viel Spaß hat es mir gemacht, mit dem Dreizack-Stab Gegner aufzuspießen und zuzusehen, wie sich die Seelenanzeige füllt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich entschiedenInmitten des Bösen wegen seiner fantasievollen Kulisse und der überzeugenden Waffen. Auch wenn es kürzer ist als manche andere Titel der Reihe, bietet es konzentrierten Spielspaß. Die ätherischen Levels vermittelten mir das Gefühl, als würde ich mitten in einem Heavy-Metal-Albumcover spielen.

Der von Andrew Hulshult komponierte Soundtrack des Spiels unterstreicht die epische Atmosphäre mit pulsierenden Synthesizerklängen und Chören. Die Leistung auf dem PC ist hervorragend. Konsolenversionen sind geplant, aber noch nicht erschienen. Wenn dir die Skurrilität von Dooms Höllenlandschaften – diese kosmische Fantasie wird dich in ihren Bann ziehen.

Mein Fazit: Inmitten des Bösen beweist, dass es auch in einem Fantasy-Universum eine Intensität à la „Doom“ geben kann. Es ist perfekt für Spieler, die Kettensägen gegen Magie eintauschen möchten.

10. Wolfenstein: Youngblood [Bestes Koop-Abenteuer im Stil von DOOM]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Kooperativer Ego-Shooter Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber MachineGames & Arkane Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für einen typischen Durchlauf, 25–30 bis 100 % Was mir gefallen hat Koop-Missionen, leichtes RPG-Levelsystem, flüssige Schießaction

Die Handlung spielt zwei Jahrzehnte später Die neue Ordnung, dieses Spin-off versetzt dich in die Rolle von BJ Blazkowicz’ Zwillingsmädchen. Frisches Blut legt den Schwerpunkt auf kooperatives Spielen: Du kannst dich mit einem Freund oder einem KI-Partner zusammentun, um Ziele auf einer weitläufigen Karte zu erobern.

Es hat mir Spaß gemacht, Paris mit meinem Koop-Partner zu erkunden und Bosse mit Spezialfähigkeiten zu umzingeln. Der Kampf wird Serienveteranen vertraut vorkommen, da moderne Waffen und das Kämpfen mit zwei Waffen wieder dabei sind. Es gehört sicherlich nicht zu den Die besten Wolfenstein-Spiele, aber ich finde auch nicht, dass es das schlechteste ist. Es sieht besser aus und läuft besser als seine Vorgänger, und ich habe es wirklich genossen, so wie es ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe beigefügtFrisches Blut für Spieler, die Kind–ähnliche Action mit einem Freund. In meinen Spielsitzungen war es ein tolles Gefühl, sich abzustimmen und Gegner zu flankieren. Es ist zwar nicht perfekt, aber der Koop-Modus sorgt für zusätzlichen Wiederspielwert.

Auch wenn die Handlung nicht ganz so fesselnd ist, fördern die Koop-Mechaniken Teamwork und Erkundung. Die Mit dem RPG-Fortschrittssystem kannst du Fähigkeiten freischalten und deine Ausrüstung individuell anpassen, was dem Spiel zusätzliche Tiefe verleiht. Die Leistung ist plattformübergreifend stabil, auch wenn einige Spieler bemängeln, dass die Gegner zu widerstandsfähig sind.

Mein Fazit: Wolfenstein: Youngblood ist zwar kein storytechnisches Highlight, glänzt aber im Koop-Modus. Schnapp dir einen Kumpel und genieße rasante Schießereien mit RPG-Elementen.

11. Blut: Frische Lieferung [Die besten Horrorfilme der 90er Jahre – neu aufgelegt]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Horror-Ego-Shooter Plattformen PC Erscheinungsjahr 2019 (Remaster des Klassikers von 1997) Urheber Nightdive Studios & Monolith Productions, Atari Durchschnittliche Spielzeit 9–10 Stunden für die Hauptgeschichte, 18–24 Stunden bis zu 100 % Was mir gefallen hat Okkulte Atmosphäre, originelle Waffen, verbesserte Grafik

Blut: Frische Lieferung lässt den Kultklassiker mit modernem Komfort wiederaufleben. Du spielst Caleb, einen Revolverhelden, der Rache an einem dunklen Kult nimmt. Die Levels sind atmosphärisch und voller Geheimnisse, und das Arsenal umfasst Dynamitbündel, Voodoo-Puppen und Leuchtpistolen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich entschiedenBlut: Frische Lieferung weil es ein Stück FPS-Geschichte bewahrt und gleichzeitig zugänglich macht. Der schwarze Humor und die vielfältige Waffenauswahl wirkten auf mich nach so vielen Militär-Shootern erfrischend.

The Die Remaster-Version bietet nun eine korrekte Maussteuerung, Breitbildunterstützung und flüssigere Bildraten. Es sieht auf einem moderner Gaming-Monitor. In meinem Durchgang wurde die Leuchtpistole schnell zu meinem Lieblingswaffe, weil die Gegner dabei in Flammen aufgingen.

Die Gegner sind nach wie vor eine Herausforderung, und manche Level sind wie ein Labyrinth, also macht euch auf Schwierigkeitssprünge im Stil der alten Schule gefasst. Die Remaster-Version bietet zudem Online-Koop- und Deathmatch-Modi, was den Spielspaß noch steigert. Wenn ihr Horror-Shooter mit Charakter mögt, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch.

Mein Fazit: Eine hervorragende Neuauflage, die den ursprünglichen Charme bewahrt. Blut: Frische Lieferung ist ideal für Fans von Gothic-Horror und anspruchsvollem Leveldesign.

12. Teufelsdolche [Der beste Highscore-Shooter]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels FPS-Survival-Arena Plattformen PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Sorath (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Endlos, wird in der Regel in Minuten gemessen, obwohl Was mir gefallen hat Kristallklare Soundeffekte, knackige Schussgeräusche („Schrotflinten-Salve vs. Strahlwaffe“), präzise Bewegungsmechanik, Wiederholungen in der Bestenliste

Teufelsdolche versetzt dich in eine dunkle Arena mit nur einer Waffe und unzähligen Dämonen. Das Ziel ist einfach: So lange wie möglich überleben und in den Bestenlisten nach oben klettern. Die Bewegungen sind flüssig, und das Zielen mit den Dolchen geht ganz intuitiv.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe beigefügtTeufelsdolche wegen seiner schieren mechanischen Brillanz. Es reduziert alles auf das Wesentliche Kind: Geschwindigkeit und Präzision. Ich habe völlig die Zeit vergessen, als ich versucht habe, in der Rangliste aufzusteigen.

Mit der Zeit tauchen immer groteskere Gegner auf, was einen dazu zwingt, Ziele zu priorisieren und Routen zu planen. Schon nach wenigen Minuten kam ich ins Schwitzen, als sich die Arena mit Totenköpfen und Schlangen füllte.

Das Spiel ist bewusst minimalistisch gehalten: Es gibt keine Handlung, keine Upgrades, nur reines, auf Reflexen basierendes Gameplay. Die Spielrunden können je nach Können Sekunden oder Minuten dauern, und die Online-Bestenlisten motivieren dazu, sich zu verbessern. Wenn du es liebst, deine eigenen Rekorde zu brechen, ist dieser Shooter genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Teufelsdolche ist zwar ein Nischentitel, doch dank seiner präzisen Steuerung und seiner fesselnden Spielmechanik stellt er für wettkampforientierte Spieler eine spannende Herausforderung dar.

13. WRATH: Zeitalter des Untergangs [Bester neuer Shooter für die Babyboomer-Generation]

Unsere Bewertung 7.0

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Art des Spiels Ego-Shooter im Retro-Stil mit Hub-Welten Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing Durchschnittliche Spielzeit 7–10 Stunden für die Hauptkampagne, 35–40 Stunden, wenn alle Geheimnisse, Schatztruhen/Notizen, Schreine und Artefakt-Upgrades aufgespürt wurden Was mir gefallen hat Erkundung der Hub-Welt, düstere Fantasy-Atmosphäre, ausbaubare Fähigkeiten

Aufgebaut auf derErdbebenMotor,WRATH: Zeitalter des Untergangs orientiert sich an Shootern der 90er Jahre, fügt aber moderne Elemente hinzu. Anstelle linearer Levels bietet es Hub-Welten mit mehreren Pfaden, in denen man die Missionen in beliebiger Reihenfolge absolvieren kann.

Die Waffen fühlen sich schwer an, und Du sammelst Gegenstände namens „Seelenbänder“, um deinen Spielfortschritt zu speichern; diese einzigartige Wendung steigert die Spannung. Als ich die Early-Access-Version gespielt habe, hat es mir Spaß gemacht, die Hauptorte zu erkunden, und ich fand die Spannung durch die begrenzten Speicherpunkte sehr gut.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe beigefügtZORN weil es mit dem Kind ein Konzept, das auf der Erkundung von Knotenpunkten basiert. Auch wenn es nicht ganz so ausgefeilt ist wie die Klassiker, habe ich den Ehrgeiz und die stimmungsvollen Levels zu schätzen gewusst.

Das Spiel wird auch nach der Veröffentlichung weiterentwickelt, wobei Updates neue Episoden hinzufügen und die Leistung optimieren. Wenn du moderne Retro-Shooter unterstützen möchtest und dich ein paar Ecken und Kanten nicht stören, ist es einen Blick wert.

Mein Fazit: ZORN ist ein vielversprechender, aber nicht ganz ausgereifter Shooter für die Babyboomer-Generation. Zu empfehlen für Spieler, die sich neue Inhalte wünschen, die auf Erdbebentechnisch

14. Duke Nukem 3D: Welt-Tour zum 20-jährigen Jubiläum [Die schönste Reise in die Vergangenheit]

Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Überarbeiteter Retro-Ego-Shooter mit neuen Inhalten Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Nerve Software & Gearbox Software, Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden für die Hauptkampagne (einschließlich Episode 5, „Alien World Order“), 14–15 Stunden, um alles zu 100 % abzuschließen Was mir gefallen hat Neue Episode 5 mit acht Levels, der Waffe „Incinerator“, dem neuen Gegner „Firefly“, neuen Lee-Jackson-Tracks, neu aufgenommenen Duke-Stimmen, klassischen Karten sowie Kommentaren und Verbesserungen für mehr Spielkomfort

DiesJubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen vereint den Klassiker Duke Nukem 3D mit einer neuen fünften Episode, die von den ursprünglichen Level-Designern entwickelt wurde. Du spielst weiterhin als der schlagfertige Duke, der in Städten, Mondbasen und auf Filmsets Aliens vernichtet. Das Die Remaster-Version enthält dynamische Beleuchtung, überarbeitete Modelle und Kommentare der Entwickler.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nostalgie allein reicht nicht aus, um einen Platz auf dieser Liste zu sichern; die verbesserte Grafik und die brandneuen Levels haben mich dazu gebracht, Dukes Welt erneut zu erkunden. Es lohnt sich, das Spiel zu spielen, wenn man einen der DoomsZeitgenossen neu aufgelegt.

Beim erneuten Durchspielen musste ich über die kitschigen Sprüche lachen, während ich die neue Episode erkundete, die von den ursprünglichen Entwicklern gestaltet wurde. Das hat mich daran erinnert, warum Dukes Humor und seine übertriebenen Waffen eine ganze Ära geprägt haben.

Einige Fans waren jedoch enttäuscht, dass Inhalte aus älteren Erweiterungen fehlen und bestimmte Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit nicht enthalten sind. Die neue Episode macht Spaß, doch im Vergleich zu anderen Retro-Sammlungen erscheint der Preis für die Neuauflage recht hoch.

Mein Fazit: Eine ordentliche Neuauflage, die langjährige Fans ansprechen dürfte, aber weniger unverzichtbar ist als andere Titel. Hol sie dir wegen der neuen Episode und Dukes Sprüche.

Mein Fazit zu den besten Spielen im Stil von Doom

Kind-Es gibt verschiedene Arten von Spielen: Geschwindigkeit, Spektakel, pures Gemetzel oder clevere Spielmechaniken. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, wie du am liebsten durch einen Level rast:

Für Fans von systemorientierten Shootern > Beute . Ein Kampf, bei dem die Werkzeuge im Vordergrund stehen, kreative Lösungswege und Fähigkeiten, die jeden Raum in ein Rätsel verwandeln, das man knacken kann.

> . Ein Kampf, bei dem die Werkzeuge im Vordergrund stehen, kreative Lösungswege und Fähigkeiten, die jeden Raum in ein Rätsel verwandeln, das man knacken kann. Für eingefleischte Kampagnenfans > Wolfenstein: The New Order . Wuchtige Schießereien, raffinierte Actionsequenzen und eine alternative Geschichtsgeschichte, die ihre großen Momente wirklich verdient.

> . Wuchtige Schießereien, raffinierte Actionsequenzen und eine alternative Geschichtsgeschichte, die ihre großen Momente wirklich verdient. Für Arena-Puristen > Painkiller (2025) . Sprünge mit dem Greifhaken, intensives Feedback beim Schießen, kurze Arenen, in denen präzise Schüsse und gnadenlose Zielauswahl belohnt werden.

> . Sprünge mit dem Greifhaken, intensives Feedback beim Schießen, kurze Arenen, in denen präzise Schüsse und gnadenlose Zielauswahl belohnt werden. Für Horde-Crusher > Serious Sam 4 . Weitläufige Kampfgebiete, feindliche Verbände, die ständige Positionswechsel erzwingen, und eine Waffenauswahl, die auf extreme Massenkontrolle ausgelegt ist.

> . Weitläufige Kampfgebiete, feindliche Verbände, die ständige Positionswechsel erzwingen, und eine Waffenauswahl, die auf extreme Massenkontrolle ausgelegt ist. Für Schnellstarter > Erdbeben. Luftsteuerung, Sprünge mit Seitwärtsbewegung und Waffen, bei denen es mehr auf das richtige Timing als auf die Streuung ankommt. Das Rezept für Geschwindigkeit ohne jeglichen Ballast.

Verschiedene Wege zum gleichen Hochgefühl: schnelle Entscheidungen, spektakuläre Gewinne und Kämpfe, die man förmlich in den Händen spürt. Beginne mit der Spielvariante, die zu dir passt, und probiere dann die anderen aus.

Häufig gestellte Fragen