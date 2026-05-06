Os 14 melhores jogos semelhantes ao Doom para manteres o teu dedo no gatilho ocupado em 2026
Os melhores jogos tipo o Doom não se limitam a copiar a espingarda e a corrida rápida. Eles captam o mesmo ritmo. Armas rápidas, arenas implacáveis, música pesada que te faz vibrar. Cresci a jogar jogos de tiro dos anos 90 e ainda procuro esse ritmo, por isso voltei a explorar os clássicos e as novidades para ver o que ainda arrasa.
Depois de muitos tiros na cabeça e recargas, fiz uma lista bem selecionada. Alguns apostam na história, outros mantêm a agressividade pura dos jogos de tiro da geração dos boomers. Todos trazem a velocidade e a intensidade que fazem o Doom brilhar. Catorze escolhas. Zero encheção de linguiça. Vamos à caça.
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As nossas melhores escolhas para jogos como o Doom
Alguns jogos de tiro ainda conseguem atingir aquele ritmo do Doom: velocidade, agressividade e combates que recompensam movimentos precisos e pontaria certeira. Estes três canalizam essa energia enquanto seguem o seu próprio caminho.
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Prey 2017Um jogo inteligente de terror e ficção científica em Talos I. Paranóia simulada, criatividade com o Canhão GLOO e um conjunto de ferramentas que te permite resolver problemas com inteligência ou à força bruta. Sistemas bem estruturados com recompensas reais.
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Wolfenstein: The New Order 2014Ação brutal com tiroteios a duas mãos, opções de jogo furtivo ou de assalto, desbloqueio de vantagens e uma campanha de história alternativa construída em torno de cenas marcantes e momentos fortes dos personagens.
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Painkiller 2025Pura carnificina na arena. Velocidade a dar saltinhos, o som perfeito do tiro da arma de estacas e lutas contra chefes feitas para movimento e controlo. Sem enrolação, só ação.
Se este trio te agradar, continua a explorar. A minha lista completa dos melhores jogos parecidos com o Doom inclui mais onze sugestões que mantêm o mesmo ritmo e impacto, mas com o seu próprio estilo.
Os 14 melhores jogos semelhantes ao Doom para alimentares a tua espingarda
Escolhi estes pela velocidade, pela sensação brutal das armas e pelas arenas que te convidam a correr a toda a velocidade. Alguns apostam na história, outros são jogos de tiro à moda antiga, mas todos captam aquele ritmo do Doom. Abaixo, explico porque é que cada um funciona, onde se destaca e qual deves jogar primeiro quando precisares de um impulso puro e alucinante.
1. Prey [O Melhor Jogo de Tiro de Terror de Ficção Científica]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação imersiva, jogo de tiro na primeira pessoa com elementos de survival horror
|Plataformas
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2017
|Criadores
|Arkane Austin, Bethesda Softworks
|Tempo médio de jogo
|Cerca de 16 horas para a história principal, mais de 25 para quem gosta de completar tudo
|O que gostei
|As capacidades criativas, o design atmosférico dos níveis e a liberdade para abordar os quebra-cabeças de combate
O «Prey» da Arkane reinventa a fórmula do «Doom» num mistério de ficção científica cheio de tensão. Acordas numa estação espacial invadida por alienígenas misteriosos, com a liberdade de explorar ao teu próprio ritmo. A dinâmica central mistura tiroteios com mecânicas de simulação imersiva: podes imitar objetos, hackear terminais ou usar canhões de cola para criar caminhos.
Esta flexibilidade incentiva a experimentação e torna cada combate uma experiência nova. O design visual aposta no retrofuturismo e a banda sonora assustadora mantém-te em suspense. Na minha última jogada, adorei usar o canhão GLOO para criar plataformas improvisadas e descobrir áreas escondidas.
Adorei a capacidade do Prey de combinar um terror gradual com tiroteios frenéticos. O sistema de poderes criativo aumenta a autonomia do jogador sem sacrificar a tensão. As minhas jogadas também mostraram que não há duas lutas iguais. É mesmo um dos jogos mais subestimados para os fãs do Doom que procuram um toque intelectual.
Os criadores equilibraram o ritmo ao misturar terror com fantasia de poder; assim que desbloqueias os poderes alienígenas, o combate abre-se de formas muito gratificantes. O desempenho é sólido em todas as plataformas, e a versão para PC oferece taxas de fotogramas elevadas mesmo em hardware modesto. Quem gosta de completar tudo vai apreciar a narrativa ambiental e as inúmeras missões secundárias que aprofundam a história.
O meu veredicto: O Prey continua a ser uma das melhores experiências ao estilo do Doom, graças à sua narrativa rica e ao combate com liberdade de escolha. É ideal para jogadores que querem atmosfera juntamente com a ação.
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2. Wolfenstein: The New Order [Melhor Jogo de Tiro Cinematográfico]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa com uma história envolvente
|Plataformas
|PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One
|Ano de lançamento
|2014
|Criadores
|MachineGames, Bethesda Softworks
|Duração média do jogo
|15 a 20 horas para a história principal
|O que gostei
|Narrativa soberba, tiroteios intensos, opções de furtividade gratificantes
A MachineGames deu nova vida à série Wolfenstein com uma campanha de história alternativa cativante. Em The New Order, travas uma guerra contra um regime tecnologicamente avançado em enormes batalhas espetaculares.
Os tiroteios são intensos e viscerais, com mecânicas de empunhar duas armas que te permitem derrubar inimigos como o Doomslayer. A furtividade também é uma opção viável, e equilibrar a furtividade com a ação a todo o vapor mantém a jogabilidade variada. Não é por acaso que está na nossa lista dos melhores jogos de tiro na primeira pessoa da Xbox.
Escolhi o «A Nova Ordem» pela sua mistura de combate explosivo e narrativa comovente. Durante as minhas sessões, dei por mim a preocupar-me genuinamente com as personagens, o que é raro num género dominado por tiroteios. O jogo consegue um equilíbrio entre a narrativa cinematográfica e a pura diversão de um jogo de tiros.
A narrativa destaca-se: as personagens são memoráveis e a história aborda temas de resistência e sacrifício sem romantizar excessivamente a guerra. No PC e nas consolas modernas, o jogo corre bem em altas resoluções, embora as versões da geração anterior possam apresentar algumas quedas ocasionais no número de fotogramas. A rejogabilidade deve-se aos itens colecionáveis e às escolhas narrativas alternativas.
O meu veredicto: Com uma mecânica de tiro robusta e uma história inesperadamente comovente, o Wolfenstein: The New Order é a escolha perfeita para quem procura um jogo de tiros ao estilo do Doom, apoiado por uma narrativa forte.
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3. Painkiller [Melhor relançamento ao estilo do Doom de um clássico de culto]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|FPS de arena, ação e terror
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2025
|Criador(es)
|Anshar Studios, 3D Realms
|Duração média do jogo
|Cerca de 10 horas para a história principal, cerca de 30 a 100%
|O que gostei
|O movimento de impulso com gancho, o modo cooperativo que realmente dá ritmo à arena, as combinações de tarô, a sensação modernizada da arma de estacas e o modo «Rogue Angel» para jogadas repetidas
O Painkiller de 2025 é uma versão renovada, não uma peça de museu. Quando penso em grandes jogos com armas, este está sempre entre os melhores. Estás de volta ao Purgatório – salões góticos, chefes titânicos e uma missão clara: eliminar o exército de Azazel e ganhar uma oportunidade de redenção. A diferença está na jogabilidade. Agora, os movimentos incluem saltos, corridas rápidas e um gancho que te permite balançar pelas arenas e manter-te no ar enquanto preparas os disparos.
A clássica curva de poder regressa através das cartas de tarô, só que agora estão ajustadas às sinergias do modo cooperativo e a arenas curtas e de alta intensidade. E sim, a «stakegun» continua a acertar com aquele som característico, acompanhada por espingardas, foguetes e o «electrodriver» – efeitos modernizados sem perder aquela sensação de impacto.
Mantém a essência do Painkiller com arenas rápidas, armas absurdas e chefes grotescos, ao mesmo tempo que adiciona mobilidade moderna, profundidade de personalização e um modo cooperativo de sessões curtas que realmente se adapta ao ciclo de combate. É o primeiro reboot que parece ter sido feito para 2025 sem tirar a garra da série.
A estrutura divide-se entre uma campanha narrativa e o «Rogue Angel», uma variante roguelike cooperativa construída a partir de arenas criadas à mão e aleatórias. É online para três jogadores (com suporte multiplataforma), reinícios rápidos e percursos de equipamento que incentivam diferentes composições de equipa – proteção para o lutador, explosão de dano para o finalizador, resistência para as fases de chefe.
Em comparação com o jogo de 2004, este elimina os momentos de tédio e aposta em combates fáceis de acompanhar e rejogáveis, com movimentação que te mantém em movimento, em vez de ficas a dar voltas no mesmo sítio. As antevisões questionavam a qualidade dos bots a jogar sozinho e a sensação de impacto nas primeiras versões, mas os ajustes de lançamento prometem reações mais precisas aos golpes e colisões mais nítidas.
O meu veredicto: Este reboot devolve ao Painkiller a sua garra. Os movimentos de impulso com o gancho, as combinações de tarot e as arenas curtas e fáceis de perceber mantêm cada combate intenso. A stakegun volta a ser implacável, os chefes batem mais forte e o modo cooperativo Rogue Angel dá-lhe uma verdadeira rejogabilidade. A história é leve e a campanha a solo é menos cativante, mas a dinâmica de combate é o que conta. Vou mantê-lo instalado.
4. Serious Sam 4 [O melhor jogo de tiro tipo «Doom» contra hordas]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro de ritmo acelerado, jogo de tiro contra hordas
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2020
|Criadores
|Croteam, Devolver Digital
|Tempo médio de jogo
|Cerca de 10 horas para a campanha principal, 15 a 20 horas para completar a 100%
|O que gostei
|Grande número de inimigos, arsenal de armas variado, modo cooperativo
O Serious Sam 4 é descaradamente espetacular. Lança-te onda após onda de monstros, obrigando-te a esquivar-te dos projéteis enquanto disparas a todo o vapor. Os níveis são amplos e abertos, por isso vais ter espaço de sobra para manobrar em círculo e manter os inimigos à distância.
O jogo brilha no modo cooperativo, onde a coordenação de power-ups e armas pesadas proporciona uma diversão caótica. Sempre que jogava a campanha, não conseguia tirar o sorriso da cara enquanto acabava com centenas de inimigos.
Escolhi o Serious Sam 4 pela sua escala. Poucos jogos se comparam ao número impressionante de inimigos no ecrã. Durante os meus testes, adorei a adrenalina de esquivar kamikazes sem cabeça enquanto lidava com várias armas ao mesmo tempo.
Em termos gráficos, a versão para PC atinge taxas de fotogramas elevadas se tiveres o hardware adequado; o desempenho nas consolas é respeitável, mas pode descarregar nos momentos mais intensos. Os jogadores que procuram uma história profunda devem procurar noutro lado; este jogo tem tudo a ver com reflexos e caos. Se é isso que te interessa, o Serious Sam 4 é a tua arena.
O meu veredicto: Para pura diversão a disparar contra hordas, o Serious Sam 4 é difícil de bater. É perfeito quando precisas de aliviar o stress através de uma carnificina digital.
5. Quake [O melhor FPS retro pioneiro, tal como o Doom]
|A nossa pontuação
9.0
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|FPS clássico, jogo de tiro em arena
|Plataformas
|Originalmente para MS-DOS/Windows/Mac OS; as versões modernas incluem Nintendo 64, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|1996
|Criadores
|id Software, GT Interactive
|Duração média do jogo
|Cerca de 5 horas para a história principal, mais de 8 com o conteúdo secundário
|O que gostei
|Motor 3D revolucionário, banda sonora envolvente, movimentos ultrarrápidos
O Quake definiu o género dos jogos de tiro em arena e estabeleceu muitas mecânicas que as sequelas do Doom vieram a desenvolver. Os seus níveis totalmente em 3D foram revolucionários em 1996, e a jogabilidade com saltos com foguete e corridas em ziguezague continua a ser gratificante até hoje.
Ainda fico com arrepios quando dou saltos com foguete para atravessar aberturas e desvio de projéteis. A edição remasterizada inclui iluminação melhorada, novos conteúdos e modo cooperativo online, o que o torna mais acessível para os jogadores de hoje.
Não podia deixar de fora o jogo que definiu o género. Quando voltei a jogá-lo, a velocidade e a fluidez do Quake continuaram a impressionar-me. O seu legado e a remasterização moderna fazem dele um jogo obrigatório para quem quer explorar as raízes do Doom.
Apesar de a campanha ser curta para os padrões atuais, os fãs mais dedicados criaram inúmeros mapas e conversões completas que aumentam a rejuogabilidade. A versão remasterizada funciona na perfeição no hardware atual e traz o cross-play, para que possas jogar a campanha com os teus amigos, independentemente da plataforma.
O meu veredicto: Um jogo de tiro intemporal que inspirou inúmeros jogos. Se nunca jogaste o Quake, a versão remasterizada é a melhor forma de perceber onde começou o design moderno dos FPS. É especialmente divertido quando começas a experimentar os inúmeros modos que as pessoas criaram ao longo dos anos.
GAMES LIKE QUAKE
6. Shadow Warrior [A melhor combinação de espadas e armas de fogo]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa com combate corpo a corpo
|Plataformas
|Originalmente para DOS, versões modernas para PC e PS4
|Ano de lançamento
|1997
|Criadores
|3D Realms, Westlake Technologies
|Tempo médio de jogo
|10-15 horas para a campanha principal, 36-50 para 100%/Platina
|O que gostei
|Combate com a Katana-gun, humor auto-irónico, sistema de melhorias
Este reboot combina tiroteios rápidos com lutas de espada elegantes. Jogas na pele de Lo Wang, cortando demónios com uma katana num momento e disparando contra eles no momento seguinte. O sistema de combate incentiva combos elegantes e movimento constante. O humor tem um papel importante; o protagonista faz piadas ao longo da campanha para dar um toque de leveza ao sangue e violência.
A jogabilidade que combina espada e arma de fogo distingue o Shadow Warrior. Gostei de dominar as defesas com a katana e depois mudar sem esforço para uma espingarda. A segunda parte chegou mesmo a entrar na nossa lista dos melhores jogos de samurai, acredita. O humor pode não agradar a toda a gente, mas a variedade de combate garantiu-lhe um lugar na minha lista.
O sistema de melhorias do jogo permite-te adaptar as habilidades ao teu estilo de jogo, desde aumentar o dano das balas até desbloquear poderes mágicos. Os gráficos ainda se aguentam bem em PCs e consolas modernas, e há uma edição remasterizada com texturas melhoradas. Se gostas de combate corpo a corpo misturado com caos, este jogo é para ti.
O meu veredicto: O Guerreiro das Sombras oferece combate espetacular e um tom irónico. É ótimo para jogadores que gostam de clones do Doom com um toque de samurai.
7. DUSK [Melhor Homenagem à Velha Guarda]
|A nossa pontuação
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa com inspiração retro
|Plataformas
|PC, PS4, Switch
|Ano de lançamento
|2018
|Criadores
|David Szymanski, New Blood Interactive
|Duração média
|Cerca de 5 horas para a história principal, mais de 10 para todos os segredos
|O que gostei
|Gráficos retro fiéis, movimentos precisos, segredos e níveis escondidos
O DUSK recria o espírito dos primeiros Quake e Doom com texturas pixelizadas, música heavy metal e movimentos rápidos. É um dos melhores jogos do género «run-and-gun» se quiseres reviver aquele momento em que jogaste o DOOM pela primeira vez, em toda a sua glória pixelizada. O jogo é amplamente considerado um dos melhores shooters da geração dos boomers pela sua capacidade de modernizar aquelas mecânicas clássicas sem perder o charme original.
Os níveis foram concebidos a pensar na verticalidade; vais fazer manobras circulares, dar saltos de coelho e encontrar chaves escondidas enquanto lutas contra cultistas ocultistas e criaturas retorcidas. O jogo inclui três episódios, cada um culminando em lutas memoráveis contra chefes. Durante a minha jogada, adorei procurar sabonetes escondidos para desbloquear níveis bónus.
Na minha jogada, o DUSK provou ser mais do que apenas um jogo que apela à nostalgia. Os seus movimentos fluidos e o design criativo dos níveis destacam-se por si só. Também gostei da abundância de segredos que recompensam a exploração.
O desempenho é impecável, mesmo em hardware mais fraco, e o criador adicionou modos de sobrevivência infinita e multijogador para aumentar a rejogabilidade. Se queres um jogo de tiros retro puro, feito com um toque moderno, o DUSK é imprescindível.
O meu veredicto: o DUSK é o jogo de tiros moderno definitivo para a geração dos boomers. É perfeito para jogadores que querem uma viagem ao passado fiel, mas que não pareça antiquada.
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8. Projeto Warlock [Melhor jogo de tiros com feitiços]
|A nossa pontuação
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|FPS com elementos de RPG
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2018
|Criadores
|Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas
|Tempo médio de jogo
|Cerca de 6,5 horas para a história principal, até 14 horas para completar 100%
|O que gostei
|60 níveis compactos, sistema de melhorias, mistura de magia e armas
O Projeto Warlock traz 60 níveis curtinhos distribuídos por cinco episódios, cada um com a sua própria estética e inimigos. O combate mistura armas de fogo com feitiços mágicos, o que te permite alternar entre espingardas e bolas de fogo em tempo real.
Gostei de alternar entre armas de fogo e raios a meio do combate, porque acrescentava variedade e me mantinha sempre alerta. O sistema de progressão ao estilo RPG permite-te melhorar as estatísticas e desbloquear vantagens, dando ao jogo uma sensação de crescimento.
Fiquei impressionado com a forma como o Projeto Warlock consegue parecer inovador, apesar das suas raízes retro. Misturar feitiços com armas acrescenta profundidade estratégica. Os níveis curtos tornam-no perfeito para sessões rápidas.
O estilo de pixel art é nítido e colorido, e a banda sonora recria a atmosfera dos jogos de tiro dos anos 90. Alguns jogadores podem achar os níveis demasiado curtos, mas a variedade constante evita o cansaço. Os controlos são precisos no PC e nas consolas, embora a pontaria com o rato seja a melhor.
O meu veredicto: Esta joia indie traz um toque criativo ao género dos jogos de tiro à velha guarda. Se gostas de personalizar o teu herói e de experimentar feitiços, o Projeto Warlock merece um lugar na tua lista de jogos.
9. Amid Evil [Melhor Jogo de Tiro de Fantasia]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa de fantasia sombria
|Plataformas
|PC, Switch
|Ano de lançamento
|2018
|Criadores
|Indefatigable, New Blood Interactive
|Tempo médio de jogo
|8 a 10 horas para a história principal, 13 a 15 horas para completar a 100%
|O que gostei
|Armas mágicas, design de níveis surreal, banda sonora épica
O Amid Evil troca as balas por armas encantadas. Empunhas espadas de cristal, cajados-tridentes e machados teleguiados numa série de arenas sobrenaturais. O combate é rápido e fluido, e cada arma tem um modo alternativo «alma» que desencadeia ataques devastadores.
Os níveis vão desde castelos flutuantes a templos cósmicos, e o estilo artístico está repleto de cor. Gostei especialmente de usar o cajado-tridente para empalar inimigos e ver o medidor de alma a encher-se.
Escolhi o Amid Evil pelo seu cenário criativo e pelas armas que dão mesmo que fazer. Embora seja mais curto do que alguns outros jogos, oferece diversão concentrada. Os níveis etéreos davam-me a sensação de que estava a jogar dentro da capa de um álbum de heavy metal.
A banda sonora do jogo, composta por Andrew Hulshult, realça a sensação épica com sintetizadores pulsantes e coros. O desempenho é excelente no PC. Estão previstas versões para consolas, mas ainda não foram lançadas. Se gostaste da estranheza das paisagens infernais do Doom, esta fantasia cósmica vai cativar-te.
O meu veredicto: Amid Evil prova que a intensidade ao estilo de Doom pode existir num universo de fantasia. É perfeito para jogadores que querem trocar motosserras por magia.
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10. Wolfenstein: Youngblood [Melhor aventura cooperativa ao estilo DOOM]
|A nossa pontuação
7.9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa cooperativo
|Plataformas
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2019
|Criadores
|MachineGames e Arkane Studios (desenvolvedores), Bethesda Softworks (editora)
|Tempo médio de jogo
|12 a 15 horas para uma jogada normal, 25 a 30 horas para completar a 100%
|O que gostei
|Missões cooperativas, progressão leve de RPG, tiroteios fluidos
Passado duas décadas depois de The New Order, este spin-off coloca-te na pele das filhas gémeas de BJ Blazkowicz. O Youngblood dá destaque ao modo cooperativo: podes juntar-te a um amigo ou a um parceiro controlado pela IA para eliminar alvos num mapa aberto.
Gostei de explorar Paris com o meu parceiro de cooperação e de usar habilidades especiais para flanquear os chefes. O combate é familiar para os veteranos da série, com o regresso das armas modernas e do manuseio de duas armas ao mesmo tempo. Não está certamente entre os melhores jogos da série Wolfenstein, mas também não concordo que seja o pior. Tem um aspeto melhor e funciona melhor do que os seus antecessores, e gostei mesmo dele pelo que é.
Incluí o Youngblood para jogadores que querem ação ao estilo do Doom com um amigo. Durante as minhas sessões, coordenar habilidades e flanquear inimigos foi muito gratificante. Não é perfeito, mas o modo cooperativo aumenta a vontade de jogar de novo.
Embora a narrativa não seja tão marcante, as mecânicas de cooperação incentivam o trabalho em equipa e a exploração. O sistema de progressão de RPG permite-te desbloquear habilidades e personalizar os equipamentos, o que acrescenta mais profundidade. O desempenho em todas as plataformas é estável, embora alguns jogadores critiquem a resistência dos inimigos aos tiros.
O meu veredicto: O Wolfenstein: Youngblood não é nenhuma maravilha em termos de narrativa, mas brilha no modo cooperativo. Chama um amigo e desfruta de tiroteios rápidos com progressão de RPG.
11. Sangue: Novo fornecimento [Melhor remasterização de um jogo de terror dos anos 90]
|A nossa pontuação
7.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa de terror
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2019 (remasterização do clássico de 1997)
|Criadores
|Nightdive Studios & Monolith Productions, Atari
|Duração média
|9 a 10 horas para a história principal, 18 a 24 horas para completar a jogabilidade a 100%
|O que gostei
|Atmosfera sobrenatural, armas criativas, gráficos melhorados
«Sangue: Novo fornecimento» ressuscita o clássico de culto com comodidades modernas. Jogas na pele de Caleb, um pistoleiro em busca de vingança contra um culto sombrio. Os níveis são sinistros e repletos de segredos, e o arsenal inclui pacotes de dinamite, bonecos de vudu e pistolas de sinalizador.
Escolhi o Sangue: Fornecimento recente porque preserva uma parte da história dos FPS e, ao mesmo tempo, torna-o acessível. O humor negro e o arsenal variado pareceram-me revigorantes depois de tantos jogos de tiro militares.
A remasterização traz o controlo de visão com o rato, suporte para ecrã panorâmico e taxas de fotogramas mais fluidas. Fica surpreendentemente bem num monitor de jogos moderno. Durante a minha jogada, a pistola de sinalizador rapidamente se tornou a minha favorita, por ver os inimigos a arderem em chamas.
Os inimigos continuam a ser um desafio e alguns níveis são labirínticos, por isso prepara-te para picos de dificuldade à moda antiga. A remasterização também inclui modos cooperativo online e deathmatch, o que aumenta o seu apelo. Se gostas de jogos de tiro com um toque de terror e com personalidade, este destaca-se.
O meu veredicto: Uma excelente remasterização que mantém intacto o charme original. O Sangue: Novo fornecimento é perfeito para fãs de terror gótico e de um design de níveis desafiante.
12. Devil Daggers [Melhor Jogo de Tiro para Pontuações Elevadas]
|A nossa pontuação
7.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|FPS de sobrevivência em arena
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2016
|Criadores
|Sorath (desenvolvedor e editor)
|Duração média do jogo
|Ilimitado, normalmente medido em minutos, embora
|O que gostei
|Efeitos sonoros nítidos, o som crocante dos disparos «raffaga de espingarda vs. raio», mecânica de movimento precisa, repetições na tabela de classificação
O Devil Daggers coloca-te numa arena escura com uma única arma e demónios sem fim. O objetivo é simples: sobreviver o máximo de tempo possível e subir nas tabelas de classificação. Os movimentos são fluidos e apontar as tuas adagas torna-se instintivo.
Incluí o Devil Daggers pela sua genialidade mecânica pura. Ele retira tudo, exceto a essência do Doom: velocidade e precisão. Perdi a noção do tempo a tentar subir na tabela de classificação.
À medida que o tempo passa, surgem inimigos cada vez mais grotescos, o que te obriga a priorizar alvos e a planear percursos. Dei por mim a suar ao fim de apenas alguns minutos, à medida que a arena se enchia de caveiras e serpentes.
O jogo é intencionalmente minimalista: não há história, nem melhorias, apenas jogabilidade pura baseada em reflexos. As sessões podem durar segundos ou minutos, dependendo da tua habilidade, e as tabelas de classificação online incentivam-te a melhorar. Se adoras bater os teus próprios recordes, este jogo de tiro é para ti.
O meu veredicto: O Devil Daggers é um título de nicho, mas os seus controlos precisos e a sua dinâmica hipnótica tornam-no um desafio cativante para jogadores competitivos.
13. WRATH: A Era da Ruína [Melhor Novo Jogo de Tiros para a Geração Boomer]
|A nossa pontuação
7.0
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa de estilo retro com mundos centrais
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch
|Ano de lançamento
|2024
|Criadores
|KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing
|Tempo médio de jogo
|7-10 para a campanha principal, 35-40 se encontrares todos os segredos, baús/notas, santuários e melhorias de artefactos
|O que gostei
|A exploração do mundo central, a atmosfera de fantasia sombria, as habilidades que podem ser melhoradas
Desenvolvido com o motor Quake, o WRATH: A Era da Ruína remete aos jogos de tiro dos anos 90, mas acrescenta toques modernos. Em vez de níveis lineares, apresenta mundos centrais com vários percursos e a liberdade de cumprir as missões na ordem que quiseres.
As armas parecem pesadas e vais recolher itens chamados «Soul Tethers» para guardares o teu progresso; este toque único aumenta a tensão. Quando joguei a versão de acesso antecipado, gostei de explorar os centros e apreciei a tensão de teres um número limitado de guardas.
Incluí o WRATH porque experimenta a fórmula do Doom através da exploração baseada em centros. Embora não seja tão polido como os clássicos, gostei da sua ambição e dos níveis atmosféricos.
O jogo continua a evoluir após o lançamento, com atualizações que adicionam episódios e melhoram o desempenho. Se quiseres apoiar os jogos de tiro retro modernos e não te importares com algumas imperfeições, vale a pena considerá-lo.
O meu veredicto: o WRATH é um jogo de tiros da geração dos boomers promissor, mas imperfeito. Recomendado para jogadores que querem novos conteúdos baseados na tecnologia do Quake.
14. Duke Nukem 3D: Digressão Mundial do 20.º Aniversário [A melhor viagem nostálgica]
|A nossa pontuação
6.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de tiro na primeira pessoa retro remasterizado com conteúdo novo
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2016
|Criadores
|Nerve Software & Gearbox Software, Gearbox Publishing
|Tempo médio de jogo
|Cerca de 8 horas para a campanha principal (incluindo o Episódio 5, Alien World Order), 14-15 horas para completar tudo a 100%
|O que gostei
|O novo Episódio 5 com oito níveis, a arma Incinerator, o novo inimigo Firefly, novas faixas do Lee Jackson, a voz do Duke regravada, mapas clássicos com comentários e atualizações que melhoram a experiência de jogo
Esta Edição do 20.º Aniversário junta o clássico Duke Nukem 3D a um novo quinto episódio criado pelos designers de níveis originais. Continuas a jogar na pele do Duke, sempre com piadas na ponta da língua, a dar cabo de alienígenas em cidades, bases lunares e cenários de filmes. A remasterização inclui iluminação dinâmica, modelos atualizados e comentários dos criadores.
A nostalgia por si só não garante um lugar nesta lista; os gráficos melhorados e os níveis totalmente novos fizeram-me revisitar o mundo do Duke. Vale a pena jogares se quiseres ver um dos contemporâneos do Doom remasterizado.
Enquanto jogava de novo, ri-me das piadas pirosas enquanto explorava o novo episódio criado pelos designers originais. Isso fez-me lembrar porque é que o humor do Duke e as armas exageradas marcaram uma época.
No entanto, alguns fãs ficaram desiludidos por faltar conteúdo de expansões mais antigas e por não incluir certas melhorias de jogabilidade. O novo episódio é divertido, mas o preço desta reedição parece um pouco elevado quando comparado com outras coleções retro.
O meu veredicto: uma remasterização decente que pode agradar aos fãs de longa data, mas que é menos essencial do que outras opções. Compra-o pelo novo episódio e pelas piadas do Duke.
GAMES LIKE DUKE NUKEM 3D
O meu veredicto sobre os melhores jogos ao estilo do Doom
Os jogos ao estilo do Doom vêm em diferentes variantes: velocidade, espetáculo, carnificina pura ou sistemas inteligentes. Eis por onde eu começaria, dependendo de como gostas de arrasar num nível:
- Para os fãs de jogos de tiro orientados para a mecânica do jogo > Prey. Combate centrado nas ferramentas, percursos criativos e poderes que transformam cada sala num quebra-cabeças que podes resolver à tua maneira.
- Para os fãs incondicionais de campanhas > Wolfenstein: The New Order. Tiroteios intensos, cenas bem elaboradas e uma história de história alternativa que realmente justifica os grandes momentos.
- Para os puristas das arenas > Painkiller (2025). Movimentos com gancho e corrida, feedback agressivo da arma de estacas, arenas curtas que recompensam linhas de tiro precisas e prioridade implacável nos alvos.
- Para quem adora esmagar hordas > Serious Sam 4. Campos de batalha abertos, misturas de inimigos que obrigam a reposicionamentos constantes e um arsenal feito para controlar multidões de forma absurda.
- Para quem gosta de agilidade > Quake. Controlo aéreo, saltos em movimento lateral e armas que premiam o timing em vez de disparar à toa. O modelo de referência para a velocidade, sem nada a mais.
Diferentes caminhos para a mesma emoção: decisões rápidas, recompensas espetaculares e lutas que sentes nas tuas mãos. Começa pela modalidade que mais te agrada e, depois, experimenta as outras.
Perguntas frequentes
O melhor jogo parecido com o Doom é o Prey. Combina tiroteios a um ritmo acelerado com mecânicas de simulação imersivas, permitindo-te explorar uma estação espacial invadida por alienígenas enquanto usas poderes e ferramentas criativas para enfrentar combates e quebra-cabeças de várias maneiras.
Os jogos ao estilo do Doom caracterizam-se pela velocidade, tiroteios agressivos e movimentos precisos. Armas robustas com funções bem definidas, lutas em estilo de arena e inimigos que te forçam a avançar em vez de se esconderem. Um fluxo de níveis bem estruturado, segredos e reinícios rápidos após a morte. O estilo varia (terror, ficção científica, retro), mas o ritmo mantém-se: move-te, aponta, ataca, repete.
Sim, há jogos de tiro ao estilo do Doom na Nintendo Switch, como o DUSK, o Quake e o Duke Nukem 3D: 20.º Aniversário. Funcionam bem e captam aquela sensação dos jogos de tiro retro.
Jogos como o Serious Sam 4, o Wolfenstein: Youngblood e o Sangue: Fornecimento recente permitem-te jogar em modo cooperativo. Podes juntar-te a amigos para avançar pelas campanhas ou pelos modos de sobrevivência.
São muito poucos os jogos totalmente gratuitos, embora alguns jogos de tiro independentes ofereçam demos ou prólogos. Podes descarregá-los para ver se vale a pena comprares o jogo. Além disso, algumas plataformas fazem, de vez em quando, ofertas que incluem títulos antigos ou retro semelhantes ao Doom.
Normalmente não. A maioria dos jogos ao estilo do Doom funciona com placas gráficas modestas e até em portáteis. As versões modernas beneficiam de uma placa de gama média e de um SSD. Tenta atingir mais de 60 fps. Reduz primeiro a escala de resolução, as sombras e o pós-processamento. O processador é importante em hordas grandes. Se tiveres dúvidas, experimenta as demos ou aproveita o período de reembolso do Steam.