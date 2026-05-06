Os 14 melhores jogos semelhantes ao Doom para manteres o teu dedo no gatilho ocupado em 2026

Os melhores jogos tipo o Doom não se limitam a copiar a espingarda e a corrida rápida. Eles captam o mesmo ritmo. Armas rápidas, arenas implacáveis, música pesada que te faz vibrar. Cresci a jogar jogos de tiro dos anos 90 e ainda procuro esse ritmo, por isso voltei a explorar os clássicos e as novidades para ver o que ainda arrasa.

Depois de muitos tiros na cabeça e recargas, fiz uma lista bem selecionada. Alguns apostam na história, outros mantêm a agressividade pura dos jogos de tiro da geração dos boomers. Todos trazem a velocidade e a intensidade que fazem o Doom brilhar. Catorze escolhas. Zero encheção de linguiça. Vamos à caça.

As nossas melhores escolhas para jogos como o Doom

Alguns jogos de tiro ainda conseguem atingir aquele ritmo do Doom: velocidade, agressividade e combates que recompensam movimentos precisos e pontaria certeira. Estes três canalizam essa energia enquanto seguem o seu próprio caminho.

1 Prey 2017 Um jogo inteligente de terror e ficção científica em Talos I. Paranóia simulada, criatividade com o Canhão GLOO e um conjunto de ferramentas que te permite resolver problemas com inteligência ou à força bruta. Sistemas bem estruturados com recompensas reais. Buy now 2 Wolfenstein: The New Order 2014 Ação brutal com tiroteios a duas mãos, opções de jogo furtivo ou de assalto, desbloqueio de vantagens e uma campanha de história alternativa construída em torno de cenas marcantes e momentos fortes dos personagens. Buy now 3 Painkiller 2025 Pura carnificina na arena. Velocidade a dar saltinhos, o som perfeito do tiro da arma de estacas e lutas contra chefes feitas para movimento e controlo. Sem enrolação, só ação. Buy now

Se este trio te agradar, continua a explorar. A minha lista completa dos melhores jogos parecidos com o Doom inclui mais onze sugestões que mantêm o mesmo ritmo e impacto, mas com o seu próprio estilo.

Os 14 melhores jogos semelhantes ao Doom para alimentares a tua espingarda

Escolhi estes pela velocidade, pela sensação brutal das armas e pelas arenas que te convidam a correr a toda a velocidade. Alguns apostam na história, outros são jogos de tiro à moda antiga, mas todos captam aquele ritmo do Doom. Abaixo, explico porque é que cada um funciona, onde se destaca e qual deves jogar primeiro quando precisares de um impulso puro e alucinante.

1. Prey [O Melhor Jogo de Tiro de Terror de Ficção Científica]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação imersiva, jogo de tiro na primeira pessoa com elementos de survival horror Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criadores Arkane Austin, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo Cerca de 16 horas para a história principal, mais de 25 para quem gosta de completar tudo O que gostei As capacidades criativas, o design atmosférico dos níveis e a liberdade para abordar os quebra-cabeças de combate

O «Prey» da Arkane reinventa a fórmula do «Doom» num mistério de ficção científica cheio de tensão. Acordas numa estação espacial invadida por alienígenas misteriosos, com a liberdade de explorar ao teu próprio ritmo. A dinâmica central mistura tiroteios com mecânicas de simulação imersiva: podes imitar objetos, hackear terminais ou usar canhões de cola para criar caminhos.

Esta flexibilidade incentiva a experimentação e torna cada combate uma experiência nova. O design visual aposta no retrofuturismo e a banda sonora assustadora mantém-te em suspense. Na minha última jogada, adorei usar o canhão GLOO para criar plataformas improvisadas e descobrir áreas escondidas.

Porque é que o escolhemos? Adorei a capacidade do Prey de combinar um terror gradual com tiroteios frenéticos. O sistema de poderes criativo aumenta a autonomia do jogador sem sacrificar a tensão. As minhas jogadas também mostraram que não há duas lutas iguais. É mesmo um dos jogos mais subestimados para os fãs do Doom que procuram um toque intelectual.

Os criadores equilibraram o ritmo ao misturar terror com fantasia de poder; assim que desbloqueias os poderes alienígenas, o combate abre-se de formas muito gratificantes. O desempenho é sólido em todas as plataformas, e a versão para PC oferece taxas de fotogramas elevadas mesmo em hardware modesto. Quem gosta de completar tudo vai apreciar a narrativa ambiental e as inúmeras missões secundárias que aprofundam a história.

O meu veredicto: O Prey continua a ser uma das melhores experiências ao estilo do Doom, graças à sua narrativa rica e ao combate com liberdade de escolha. É ideal para jogadores que querem atmosfera juntamente com a ação.

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2. Wolfenstein: The New Order [Melhor Jogo de Tiro Cinematográfico]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa com uma história envolvente Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criadores MachineGames, Bethesda Softworks Duração média do jogo 15 a 20 horas para a história principal O que gostei Narrativa soberba, tiroteios intensos, opções de furtividade gratificantes

A MachineGames deu nova vida à série Wolfenstein com uma campanha de história alternativa cativante. Em The New Order, travas uma guerra contra um regime tecnologicamente avançado em enormes batalhas espetaculares.

Os tiroteios são intensos e viscerais, com mecânicas de empunhar duas armas que te permitem derrubar inimigos como o Doomslayer. A furtividade também é uma opção viável, e equilibrar a furtividade com a ação a todo o vapor mantém a jogabilidade variada. Não é por acaso que está na nossa lista dos melhores jogos de tiro na primeira pessoa da Xbox.

Por que é que o escolhemos Escolhi o «A Nova Ordem» pela sua mistura de combate explosivo e narrativa comovente. Durante as minhas sessões, dei por mim a preocupar-me genuinamente com as personagens, o que é raro num género dominado por tiroteios. O jogo consegue um equilíbrio entre a narrativa cinematográfica e a pura diversão de um jogo de tiros.

A narrativa destaca-se: as personagens são memoráveis e a história aborda temas de resistência e sacrifício sem romantizar excessivamente a guerra. No PC e nas consolas modernas, o jogo corre bem em altas resoluções, embora as versões da geração anterior possam apresentar algumas quedas ocasionais no número de fotogramas. A rejogabilidade deve-se aos itens colecionáveis e às escolhas narrativas alternativas.

O meu veredicto: Com uma mecânica de tiro robusta e uma história inesperadamente comovente, o Wolfenstein: The New Order é a escolha perfeita para quem procura um jogo de tiros ao estilo do Doom, apoiado por uma narrativa forte.

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3. Painkiller [Melhor relançamento ao estilo do Doom de um clássico de culto]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS de arena, ação e terror Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Anshar Studios, 3D Realms Duração média do jogo Cerca de 10 horas para a história principal, cerca de 30 a 100% O que gostei O movimento de impulso com gancho, o modo cooperativo que realmente dá ritmo à arena, as combinações de tarô, a sensação modernizada da arma de estacas e o modo «Rogue Angel» para jogadas repetidas

O Painkiller de 2025 é uma versão renovada, não uma peça de museu. Quando penso em grandes jogos com armas, este está sempre entre os melhores. Estás de volta ao Purgatório – salões góticos, chefes titânicos e uma missão clara: eliminar o exército de Azazel e ganhar uma oportunidade de redenção. A diferença está na jogabilidade. Agora, os movimentos incluem saltos, corridas rápidas e um gancho que te permite balançar pelas arenas e manter-te no ar enquanto preparas os disparos.

A clássica curva de poder regressa através das cartas de tarô, só que agora estão ajustadas às sinergias do modo cooperativo e a arenas curtas e de alta intensidade. E sim, a «stakegun» continua a acertar com aquele som característico, acompanhada por espingardas, foguetes e o «electrodriver» – efeitos modernizados sem perder aquela sensação de impacto.

Por que é que o escolhemos Mantém a essência do Painkiller com arenas rápidas, armas absurdas e chefes grotescos, ao mesmo tempo que adiciona mobilidade moderna, profundidade de personalização e um modo cooperativo de sessões curtas que realmente se adapta ao ciclo de combate. É o primeiro reboot que parece ter sido feito para 2025 sem tirar a garra da série.

A estrutura divide-se entre uma campanha narrativa e o «Rogue Angel», uma variante roguelike cooperativa construída a partir de arenas criadas à mão e aleatórias. É online para três jogadores (com suporte multiplataforma), reinícios rápidos e percursos de equipamento que incentivam diferentes composições de equipa – proteção para o lutador, explosão de dano para o finalizador, resistência para as fases de chefe.

Em comparação com o jogo de 2004, este elimina os momentos de tédio e aposta em combates fáceis de acompanhar e rejogáveis, com movimentação que te mantém em movimento, em vez de ficas a dar voltas no mesmo sítio. As antevisões questionavam a qualidade dos bots a jogar sozinho e a sensação de impacto nas primeiras versões, mas os ajustes de lançamento prometem reações mais precisas aos golpes e colisões mais nítidas.

O meu veredicto: Este reboot devolve ao Painkiller a sua garra. Os movimentos de impulso com o gancho, as combinações de tarot e as arenas curtas e fáceis de perceber mantêm cada combate intenso. A stakegun volta a ser implacável, os chefes batem mais forte e o modo cooperativo Rogue Angel dá-lhe uma verdadeira rejogabilidade. A história é leve e a campanha a solo é menos cativante, mas a dinâmica de combate é o que conta. Vou mantê-lo instalado.

4. Serious Sam 4 [O melhor jogo de tiro tipo «Doom» contra hordas]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro de ritmo acelerado, jogo de tiro contra hordas Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Criadores Croteam, Devolver Digital Tempo médio de jogo Cerca de 10 horas para a campanha principal, 15 a 20 horas para completar a 100% O que gostei Grande número de inimigos, arsenal de armas variado, modo cooperativo

O Serious Sam 4 é descaradamente espetacular. Lança-te onda após onda de monstros, obrigando-te a esquivar-te dos projéteis enquanto disparas a todo o vapor. Os níveis são amplos e abertos, por isso vais ter espaço de sobra para manobrar em círculo e manter os inimigos à distância.

O jogo brilha no modo cooperativo, onde a coordenação de power-ups e armas pesadas proporciona uma diversão caótica. Sempre que jogava a campanha, não conseguia tirar o sorriso da cara enquanto acabava com centenas de inimigos.

Por que o escolhemos Escolhi o Serious Sam 4 pela sua escala. Poucos jogos se comparam ao número impressionante de inimigos no ecrã. Durante os meus testes, adorei a adrenalina de esquivar kamikazes sem cabeça enquanto lidava com várias armas ao mesmo tempo.

Em termos gráficos, a versão para PC atinge taxas de fotogramas elevadas se tiveres o hardware adequado; o desempenho nas consolas é respeitável, mas pode descarregar nos momentos mais intensos. Os jogadores que procuram uma história profunda devem procurar noutro lado; este jogo tem tudo a ver com reflexos e caos. Se é isso que te interessa, o Serious Sam 4 é a tua arena.

O meu veredicto: Para pura diversão a disparar contra hordas, o Serious Sam 4 é difícil de bater. É perfeito quando precisas de aliviar o stress através de uma carnificina digital.

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5. Quake [O melhor FPS retro pioneiro, tal como o Doom]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS clássico, jogo de tiro em arena Plataformas Originalmente para MS-DOS/Windows/Mac OS; as versões modernas incluem Nintendo 64, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S Ano de lançamento 1996 Criadores id Software, GT Interactive Duração média do jogo Cerca de 5 horas para a história principal, mais de 8 com o conteúdo secundário O que gostei Motor 3D revolucionário, banda sonora envolvente, movimentos ultrarrápidos

O Quake definiu o género dos jogos de tiro em arena e estabeleceu muitas mecânicas que as sequelas do Doom vieram a desenvolver. Os seus níveis totalmente em 3D foram revolucionários em 1996, e a jogabilidade com saltos com foguete e corridas em ziguezague continua a ser gratificante até hoje.

Ainda fico com arrepios quando dou saltos com foguete para atravessar aberturas e desvio de projéteis. A edição remasterizada inclui iluminação melhorada, novos conteúdos e modo cooperativo online, o que o torna mais acessível para os jogadores de hoje.

Por que é que o escolhemos Não podia deixar de fora o jogo que definiu o género. Quando voltei a jogá-lo, a velocidade e a fluidez do Quake continuaram a impressionar-me. O seu legado e a remasterização moderna fazem dele um jogo obrigatório para quem quer explorar as raízes do Doom.

Apesar de a campanha ser curta para os padrões atuais, os fãs mais dedicados criaram inúmeros mapas e conversões completas que aumentam a rejuogabilidade. A versão remasterizada funciona na perfeição no hardware atual e traz o cross-play, para que possas jogar a campanha com os teus amigos, independentemente da plataforma.

O meu veredicto: Um jogo de tiro intemporal que inspirou inúmeros jogos. Se nunca jogaste o Quake, a versão remasterizada é a melhor forma de perceber onde começou o design moderno dos FPS. É especialmente divertido quando começas a experimentar os inúmeros modos que as pessoas criaram ao longo dos anos.

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6. Shadow Warrior [A melhor combinação de espadas e armas de fogo]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa com combate corpo a corpo Plataformas Originalmente para DOS, versões modernas para PC e PS4 Ano de lançamento 1997 Criadores 3D Realms, Westlake Technologies Tempo médio de jogo 10-15 horas para a campanha principal, 36-50 para 100%/Platina O que gostei Combate com a Katana-gun, humor auto-irónico, sistema de melhorias

Este reboot combina tiroteios rápidos com lutas de espada elegantes. Jogas na pele de Lo Wang, cortando demónios com uma katana num momento e disparando contra eles no momento seguinte. O sistema de combate incentiva combos elegantes e movimento constante. O humor tem um papel importante; o protagonista faz piadas ao longo da campanha para dar um toque de leveza ao sangue e violência.

Por que é que o escolhemos A jogabilidade que combina espada e arma de fogo distingue o Shadow Warrior. Gostei de dominar as defesas com a katana e depois mudar sem esforço para uma espingarda. A segunda parte chegou mesmo a entrar na nossa lista dos melhores jogos de samurai, acredita. O humor pode não agradar a toda a gente, mas a variedade de combate garantiu-lhe um lugar na minha lista.

O sistema de melhorias do jogo permite-te adaptar as habilidades ao teu estilo de jogo, desde aumentar o dano das balas até desbloquear poderes mágicos. Os gráficos ainda se aguentam bem em PCs e consolas modernas, e há uma edição remasterizada com texturas melhoradas. Se gostas de combate corpo a corpo misturado com caos, este jogo é para ti.

O meu veredicto: O Guerreiro das Sombras oferece combate espetacular e um tom irónico. É ótimo para jogadores que gostam de clones do Doom com um toque de samurai.

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7. DUSK [Melhor Homenagem à Velha Guarda]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa com inspiração retro Plataformas PC, PS4, Switch Ano de lançamento 2018 Criadores David Szymanski, New Blood Interactive Duração média Cerca de 5 horas para a história principal, mais de 10 para todos os segredos O que gostei Gráficos retro fiéis, movimentos precisos, segredos e níveis escondidos

O DUSK recria o espírito dos primeiros Quake e Doom com texturas pixelizadas, música heavy metal e movimentos rápidos. É um dos melhores jogos do género «run-and-gun» se quiseres reviver aquele momento em que jogaste o DOOM pela primeira vez, em toda a sua glória pixelizada. O jogo é amplamente considerado um dos melhores shooters da geração dos boomers pela sua capacidade de modernizar aquelas mecânicas clássicas sem perder o charme original.

Os níveis foram concebidos a pensar na verticalidade; vais fazer manobras circulares, dar saltos de coelho e encontrar chaves escondidas enquanto lutas contra cultistas ocultistas e criaturas retorcidas. O jogo inclui três episódios, cada um culminando em lutas memoráveis contra chefes. Durante a minha jogada, adorei procurar sabonetes escondidos para desbloquear níveis bónus.

Porque é que o escolhemos Na minha jogada, o DUSK provou ser mais do que apenas um jogo que apela à nostalgia. Os seus movimentos fluidos e o design criativo dos níveis destacam-se por si só. Também gostei da abundância de segredos que recompensam a exploração.

O desempenho é impecável, mesmo em hardware mais fraco, e o criador adicionou modos de sobrevivência infinita e multijogador para aumentar a rejogabilidade. Se queres um jogo de tiros retro puro, feito com um toque moderno, o DUSK é imprescindível.

O meu veredicto: o DUSK é o jogo de tiros moderno definitivo para a geração dos boomers. É perfeito para jogadores que querem uma viagem ao passado fiel, mas que não pareça antiquada.

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8. Projeto Warlock [Melhor jogo de tiros com feitiços]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS com elementos de RPG Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criadores Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Tempo médio de jogo Cerca de 6,5 horas para a história principal, até 14 horas para completar 100% O que gostei 60 níveis compactos, sistema de melhorias, mistura de magia e armas

O Projeto Warlock traz 60 níveis curtinhos distribuídos por cinco episódios, cada um com a sua própria estética e inimigos. O combate mistura armas de fogo com feitiços mágicos, o que te permite alternar entre espingardas e bolas de fogo em tempo real.

Gostei de alternar entre armas de fogo e raios a meio do combate, porque acrescentava variedade e me mantinha sempre alerta. O sistema de progressão ao estilo RPG permite-te melhorar as estatísticas e desbloquear vantagens, dando ao jogo uma sensação de crescimento.

Por que é que o escolhemos Fiquei impressionado com a forma como o Projeto Warlock consegue parecer inovador, apesar das suas raízes retro. Misturar feitiços com armas acrescenta profundidade estratégica. Os níveis curtos tornam-no perfeito para sessões rápidas.

O estilo de pixel art é nítido e colorido, e a banda sonora recria a atmosfera dos jogos de tiro dos anos 90. Alguns jogadores podem achar os níveis demasiado curtos, mas a variedade constante evita o cansaço. Os controlos são precisos no PC e nas consolas, embora a pontaria com o rato seja a melhor.

O meu veredicto: Esta joia indie traz um toque criativo ao género dos jogos de tiro à velha guarda. Se gostas de personalizar o teu herói e de experimentar feitiços, o Projeto Warlock merece um lugar na tua lista de jogos.

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9. Amid Evil [Melhor Jogo de Tiro de Fantasia]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa de fantasia sombria Plataformas PC, Switch Ano de lançamento 2018 Criadores Indefatigable, New Blood Interactive Tempo médio de jogo 8 a 10 horas para a história principal, 13 a 15 horas para completar a 100% O que gostei Armas mágicas, design de níveis surreal, banda sonora épica

O Amid Evil troca as balas por armas encantadas. Empunhas espadas de cristal, cajados-tridentes e machados teleguiados numa série de arenas sobrenaturais. O combate é rápido e fluido, e cada arma tem um modo alternativo «alma» que desencadeia ataques devastadores.

Os níveis vão desde castelos flutuantes a templos cósmicos, e o estilo artístico está repleto de cor. Gostei especialmente de usar o cajado-tridente para empalar inimigos e ver o medidor de alma a encher-se.

Porque é que o escolhemos Escolhi o Amid Evil pelo seu cenário criativo e pelas armas que dão mesmo que fazer. Embora seja mais curto do que alguns outros jogos, oferece diversão concentrada. Os níveis etéreos davam-me a sensação de que estava a jogar dentro da capa de um álbum de heavy metal.

A banda sonora do jogo, composta por Andrew Hulshult, realça a sensação épica com sintetizadores pulsantes e coros. O desempenho é excelente no PC. Estão previstas versões para consolas, mas ainda não foram lançadas. Se gostaste da estranheza das paisagens infernais do Doom, esta fantasia cósmica vai cativar-te.

O meu veredicto: Amid Evil prova que a intensidade ao estilo de Doom pode existir num universo de fantasia. É perfeito para jogadores que querem trocar motosserras por magia.

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10. Wolfenstein: Youngblood [Melhor aventura cooperativa ao estilo DOOM]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa cooperativo Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criadores MachineGames e Arkane Studios (desenvolvedores), Bethesda Softworks (editora) Tempo médio de jogo 12 a 15 horas para uma jogada normal, 25 a 30 horas para completar a 100% O que gostei Missões cooperativas, progressão leve de RPG, tiroteios fluidos

Passado duas décadas depois de The New Order, este spin-off coloca-te na pele das filhas gémeas de BJ Blazkowicz. O Youngblood dá destaque ao modo cooperativo: podes juntar-te a um amigo ou a um parceiro controlado pela IA para eliminar alvos num mapa aberto.

Gostei de explorar Paris com o meu parceiro de cooperação e de usar habilidades especiais para flanquear os chefes. O combate é familiar para os veteranos da série, com o regresso das armas modernas e do manuseio de duas armas ao mesmo tempo. Não está certamente entre os melhores jogos da série Wolfenstein, mas também não concordo que seja o pior. Tem um aspeto melhor e funciona melhor do que os seus antecessores, e gostei mesmo dele pelo que é.

Por que escolhemos isto Incluí o Youngblood para jogadores que querem ação ao estilo do Doom com um amigo. Durante as minhas sessões, coordenar habilidades e flanquear inimigos foi muito gratificante. Não é perfeito, mas o modo cooperativo aumenta a vontade de jogar de novo.

Embora a narrativa não seja tão marcante, as mecânicas de cooperação incentivam o trabalho em equipa e a exploração. O sistema de progressão de RPG permite-te desbloquear habilidades e personalizar os equipamentos, o que acrescenta mais profundidade. O desempenho em todas as plataformas é estável, embora alguns jogadores critiquem a resistência dos inimigos aos tiros.

O meu veredicto: O Wolfenstein: Youngblood não é nenhuma maravilha em termos de narrativa, mas brilha no modo cooperativo. Chama um amigo e desfruta de tiroteios rápidos com progressão de RPG.

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11. Sangue: Novo fornecimento [Melhor remasterização de um jogo de terror dos anos 90]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa de terror Plataformas PC Ano de lançamento 2019 (remasterização do clássico de 1997) Criadores Nightdive Studios & Monolith Productions, Atari Duração média 9 a 10 horas para a história principal, 18 a 24 horas para completar a jogabilidade a 100% O que gostei Atmosfera sobrenatural, armas criativas, gráficos melhorados

«Sangue: Novo fornecimento» ressuscita o clássico de culto com comodidades modernas. Jogas na pele de Caleb, um pistoleiro em busca de vingança contra um culto sombrio. Os níveis são sinistros e repletos de segredos, e o arsenal inclui pacotes de dinamite, bonecos de vudu e pistolas de sinalizador.

Porque é que o escolhemos Escolhi o Sangue: Fornecimento recente porque preserva uma parte da história dos FPS e, ao mesmo tempo, torna-o acessível. O humor negro e o arsenal variado pareceram-me revigorantes depois de tantos jogos de tiro militares.

A remasterização traz o controlo de visão com o rato, suporte para ecrã panorâmico e taxas de fotogramas mais fluidas. Fica surpreendentemente bem num monitor de jogos moderno. Durante a minha jogada, a pistola de sinalizador rapidamente se tornou a minha favorita, por ver os inimigos a arderem em chamas.

Os inimigos continuam a ser um desafio e alguns níveis são labirínticos, por isso prepara-te para picos de dificuldade à moda antiga. A remasterização também inclui modos cooperativo online e deathmatch, o que aumenta o seu apelo. Se gostas de jogos de tiro com um toque de terror e com personalidade, este destaca-se.

O meu veredicto: Uma excelente remasterização que mantém intacto o charme original. O Sangue: Novo fornecimento é perfeito para fãs de terror gótico e de um design de níveis desafiante.

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12. Devil Daggers [Melhor Jogo de Tiro para Pontuações Elevadas]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS de sobrevivência em arena Plataformas PC Ano de lançamento 2016 Criadores Sorath (desenvolvedor e editor) Duração média do jogo Ilimitado, normalmente medido em minutos, embora O que gostei Efeitos sonoros nítidos, o som crocante dos disparos «raffaga de espingarda vs. raio», mecânica de movimento precisa, repetições na tabela de classificação

O Devil Daggers coloca-te numa arena escura com uma única arma e demónios sem fim. O objetivo é simples: sobreviver o máximo de tempo possível e subir nas tabelas de classificação. Os movimentos são fluidos e apontar as tuas adagas torna-se instintivo.

Por que é que o escolhemos Incluí o Devil Daggers pela sua genialidade mecânica pura. Ele retira tudo, exceto a essência do Doom: velocidade e precisão. Perdi a noção do tempo a tentar subir na tabela de classificação.

À medida que o tempo passa, surgem inimigos cada vez mais grotescos, o que te obriga a priorizar alvos e a planear percursos. Dei por mim a suar ao fim de apenas alguns minutos, à medida que a arena se enchia de caveiras e serpentes.

O jogo é intencionalmente minimalista: não há história, nem melhorias, apenas jogabilidade pura baseada em reflexos. As sessões podem durar segundos ou minutos, dependendo da tua habilidade, e as tabelas de classificação online incentivam-te a melhorar. Se adoras bater os teus próprios recordes, este jogo de tiro é para ti.

O meu veredicto: O Devil Daggers é um título de nicho, mas os seus controlos precisos e a sua dinâmica hipnótica tornam-no um desafio cativante para jogadores competitivos.

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13. WRATH: A Era da Ruína [Melhor Novo Jogo de Tiros para a Geração Boomer]

A nossa pontuação 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa de estilo retro com mundos centrais Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2024 Criadores KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing Tempo médio de jogo 7-10 para a campanha principal, 35-40 se encontrares todos os segredos, baús/notas, santuários e melhorias de artefactos O que gostei A exploração do mundo central, a atmosfera de fantasia sombria, as habilidades que podem ser melhoradas

Desenvolvido com o motor Quake, o WRATH: A Era da Ruína remete aos jogos de tiro dos anos 90, mas acrescenta toques modernos. Em vez de níveis lineares, apresenta mundos centrais com vários percursos e a liberdade de cumprir as missões na ordem que quiseres.

As armas parecem pesadas e vais recolher itens chamados «Soul Tethers» para guardares o teu progresso; este toque único aumenta a tensão. Quando joguei a versão de acesso antecipado, gostei de explorar os centros e apreciei a tensão de teres um número limitado de guardas.

Por que o escolhemos Incluí o WRATH porque experimenta a fórmula do Doom através da exploração baseada em centros. Embora não seja tão polido como os clássicos, gostei da sua ambição e dos níveis atmosféricos.

O jogo continua a evoluir após o lançamento, com atualizações que adicionam episódios e melhoram o desempenho. Se quiseres apoiar os jogos de tiro retro modernos e não te importares com algumas imperfeições, vale a pena considerá-lo.

O meu veredicto: o WRATH é um jogo de tiros da geração dos boomers promissor, mas imperfeito. Recomendado para jogadores que querem novos conteúdos baseados na tecnologia do Quake.

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A nossa pontuação 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa retro remasterizado com conteúdo novo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Criadores Nerve Software & Gearbox Software, Gearbox Publishing Tempo médio de jogo Cerca de 8 horas para a campanha principal (incluindo o Episódio 5, Alien World Order), 14-15 horas para completar tudo a 100% O que gostei O novo Episódio 5 com oito níveis, a arma Incinerator, o novo inimigo Firefly, novas faixas do Lee Jackson, a voz do Duke regravada, mapas clássicos com comentários e atualizações que melhoram a experiência de jogo

Esta Edição do 20.º Aniversário junta o clássico Duke Nukem 3D a um novo quinto episódio criado pelos designers de níveis originais. Continuas a jogar na pele do Duke, sempre com piadas na ponta da língua, a dar cabo de alienígenas em cidades, bases lunares e cenários de filmes. A remasterização inclui iluminação dinâmica, modelos atualizados e comentários dos criadores.

Por que é que o escolhemos A nostalgia por si só não garante um lugar nesta lista; os gráficos melhorados e os níveis totalmente novos fizeram-me revisitar o mundo do Duke. Vale a pena jogares se quiseres ver um dos contemporâneos do Doom remasterizado.

Enquanto jogava de novo, ri-me das piadas pirosas enquanto explorava o novo episódio criado pelos designers originais. Isso fez-me lembrar porque é que o humor do Duke e as armas exageradas marcaram uma época.

No entanto, alguns fãs ficaram desiludidos por faltar conteúdo de expansões mais antigas e por não incluir certas melhorias de jogabilidade. O novo episódio é divertido, mas o preço desta reedição parece um pouco elevado quando comparado com outras coleções retro.

O meu veredicto: uma remasterização decente que pode agradar aos fãs de longa data, mas que é menos essencial do que outras opções. Compra-o pelo novo episódio e pelas piadas do Duke.

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O meu veredicto sobre os melhores jogos ao estilo do Doom

Os jogos ao estilo do Doom vêm em diferentes variantes: velocidade, espetáculo, carnificina pura ou sistemas inteligentes. Eis por onde eu começaria, dependendo de como gostas de arrasar num nível:

Para os fãs de jogos de tiro orientados para a mecânica do jogo > Prey. Combate centrado nas ferramentas, percursos criativos e poderes que transformam cada sala num quebra-cabeças que podes resolver à tua maneira.

> Prey. Combate centrado nas ferramentas, percursos criativos e poderes que transformam cada sala num quebra-cabeças que podes resolver à tua maneira. Para os fãs incondicionais de campanhas > Wolfenstein: The New Order. Tiroteios intensos, cenas bem elaboradas e uma história de história alternativa que realmente justifica os grandes momentos.

> Wolfenstein: The New Order. Tiroteios intensos, cenas bem elaboradas e uma história de história alternativa que realmente justifica os grandes momentos. Para os puristas das arenas > Painkiller (2025) . Movimentos com gancho e corrida, feedback agressivo da arma de estacas, arenas curtas que recompensam linhas de tiro precisas e prioridade implacável nos alvos.

> . Movimentos com gancho e corrida, feedback agressivo da arma de estacas, arenas curtas que recompensam linhas de tiro precisas e prioridade implacável nos alvos. Para quem adora esmagar hordas > Serious Sam 4. Campos de batalha abertos, misturas de inimigos que obrigam a reposicionamentos constantes e um arsenal feito para controlar multidões de forma absurda.

> Serious Sam 4. Campos de batalha abertos, misturas de inimigos que obrigam a reposicionamentos constantes e um arsenal feito para controlar multidões de forma absurda. Para quem gosta de agilidade > Quake. Controlo aéreo, saltos em movimento lateral e armas que premiam o timing em vez de disparar à toa. O modelo de referência para a velocidade, sem nada a mais.

Diferentes caminhos para a mesma emoção: decisões rápidas, recompensas espetaculares e lutas que sentes nas tuas mãos. Começa pela modalidade que mais te agrada e, depois, experimenta as outras.

Perguntas frequentes