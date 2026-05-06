14 najlepszych gier podobnych do „Doom”, które zapewnią ci mnóstwo rozrywki w 2026 roku

Najlepsze gry podobne do „Doom” to nie tylko kopia strzelby i sprintu. Chodzi o ten sam rytm. Szybka broń, brutalne areny, ciężka muzyka, która wbija się w klatkę piersiową. Dorastałem na strzelankach z lat 90. i wciąż szukam tego tempa, więc przejrzałem zarówno klasyki, jak i nowości, żeby sprawdzić, co wciąż daje kopa.

Po wielu strzałach w głowę i przeładowaniach mam gotową listę. Niektóre stawiają na fabułę, inne trzymają się czystej, agresywnej rozgrywki w stylu strzelanek z epoki boomu. Wszystkie oferują szybkość i ostrość, które sprawiają, że „Doom” jest tak wyjątkowy. Czternaście pozycji. Zero wypełniaczy. Ruszajmy na polowanie.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Doom”

Niektórym strzelankom wciąż udaje się uchwycić ten rytm z „Doom”: szybkość, agresja i walki, które nagradzają płynne ruchy i celne strzały. Te trzy tytuły czerpią z tej energii, jednocześnie zachowując własny charakter.

1 Prey 2017 Inteligentny horror science fiction na Talos I. Odzwierciedla paranoję, kreatywność w posługiwaniu się działkiem GLOO oraz zestaw narzędzi, który pozwala rozwiązywać problemy za pomocą sprytu lub siły. Precyzyjnie dopracowane systemy, które naprawdę się opłacają. Buy now 2 Wolfenstein: The New Order 2014 Brutalna strzelanina z rzezią przy użyciu dwóch broni jednocześnie, opcje gry z wykorzystaniem skradania się lub ataku, odblokowywanie umiejętności oraz kampania osadzona w alternatywnej historii, oparta na dynamicznych scenach i wyrazistych momentach fabularnych. Buy now 3 Painkiller 2025 Czysta rzeź na arenie. Prędkość dzięki skokom króliczym, idealny odgłos wystrzału z pistoletu do wbijania kołków oraz walki z bossami wymagające ruchu i kontroli. Żadnych wypełniaczy, tylko płynność rozgrywki. Buy now

Jeśli ta trójka przypadnie wam do gustu, nie przestawajcie. Moja pełna lista najlepszych gier podobnych do „Doom” zawiera jeszcze jedenaście tytułów, które charakteryzują się tym samym tempem i mocą, ale w swoim własnym stylu.

14 najlepszych gier podobnych do „Doom”, które zaspokoją twoją żądzę strzelania

Wybrałem je ze względu na szybkość, brutalne wrażenia z strzelania oraz areny, które aż proszą się o sprint. Niektóre kładą nacisk na fabułę, inne to pełnokrwiste strzelanki w stylu „boomer”, ale wszystkie oddają ten rytm z „Doom”. Poniżej wyjaśniam, dlaczego każda z nich się sprawdza, w czym się wyróżnia i w którą warto zagrać jako pierwszą, gdy potrzebujesz czystego, porywającego tempa.

1. Prey [Najlepsza strzelanka horrorowa w klimacie science fiction]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wciągająca symulacja, strzelanka z perspektywy pierwszej osoby z elementami survival horroru Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórcy Arkane Austin, Bethesda Softworks Średni czas gry Około 16 godzin na przejście głównej fabuły, ponad 25 godzin dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry Mocne strony Możliwości twórcze, klimatyczny projekt poziomów oraz swoboda w rozwiązywaniu zagadek bojowych

Gra „Prey” studia Arkane to nowa odsłona formuły „Doom” w postaci trzymającej w napięciu tajemnicy science fiction. Budzisz się na stacji kosmicznej opanowanej przez tajemnicze istoty z kosmosu i masz swobodę eksploracji w swoim własnym tempie. Podstawowa rozgrywka łączy strzelanie z mechaniką immersyjnej symulacji: możesz naśladować obiekty, hakować terminale lub używać pistoletów z klejem, by tworzyć sobie drogi.

Ta elastyczność zachęca do eksperymentowania i sprawia, że każda walka jest nowym doświadczeniem. Oprawa wizualna nawiązuje do retrofuturyzmu, a niesamowita ścieżka dźwiękowa trzyma cię w napięciu. Podczas mojej ostatniej rozgrywki uwielbiałem używać pistoletu GLOO do tworzenia prowizorycznych platform i odkrywania ukrytych obszarów.

Dlaczego to wybraliśmy Bardzo spodobała mi się umiejętność gry Prey do łączenia powolnego horroru z szaloną strzelaniną. Kreatywny system mocy zwiększa swobodę działania gracza bez utraty napięcia. Moje rozgrywki pokazały również, że żadna walka nie przypomina innej. To naprawdę jedna z najbardziej niedocenianych gier dla fanów Dooma poszukujących intelektualnego wyzwania.

Twórcy zrównoważyli tempo gry, łącząc horror z fantazją o nadprzyrodzonych mocach; po odblokowaniu obcych mocy walka otwiera się w satysfakcjonujący sposób. Wydajność jest solidna na wszystkich platformach, a wersja na PC zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę nawet na skromnym sprzęcie. Miłośnicy kompletowania gry docenią opowiadanie historii poprzez otoczenie oraz liczne zadania poboczne, które pogłębiają fabułę.

Nasza ocena: „Prey” pozostaje jedną z najsilniejszych gier w stylu „Doom” dzięki bogatej fabule i walce opartej na swobodzie wyboru. Jest idealna dla graczy, którzy oczekują atmosfery w połączeniu z akcją.

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Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka FPS z fabułą Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2014 Twórcy MachineGames, Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 15–20 godzin na przejście głównej fabuły Mocne strony Znakomita fabuła, dynamiczne strzelaniny, satysfakcjonujące opcje skradania się

MachineGames ożywiło serię Wolfenstein dzięki wciągającej kampanii osadzonej w alternatywnej historii. W grze The New Order toczysz wojnę z zaawansowanym technologicznie reżimem w ogromnych, spektakularnych bitwach.

Strzelaniny są dynamiczne i pełne emocji, a mechanika walki dwoma broniami pozwala ci kosić wrogów niczym Doomslayer. Skrytość to również realna opcja, a równoważenie jej z walką z pełną mocą zapewnia różnorodność rozgrywki. Nie bez powodu gra znalazła się na naszej liście najlepszych strzelanek FPS na Xbox.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem „Nowy porządek” ze względu na połączenie dynamicznej walki i poruszającej fabuły. Podczas rozgrywki naprawdę zależało mi na losach bohaterów, co jest rzadkością w gatunku zdominowanym przez strzelaniny. Gra zachowuje równowagę między kinową narracją a czystą przyjemnością z strzelania.

Fabuła wyróżnia się na tle innych: postacie zapadają w pamięć, a historia porusza tematy oporu i poświęcenia bez nadmiernego idealizowania wojny. Na komputerach PC i nowoczesnych konsolach gra działa płynnie w wysokich rozdzielczościach, choć w wersjach na konsole poprzedniej generacji mogą sporadycznie występować spadki liczby klatek na sekundę. O powtórną rozgrywkę dbają przedmioty do zebrania oraz alternatywne wybory fabularne.

Nasza ocena: Dzięki solidnej mechanice strzelania i nieoczekiwanie poruszającej fabule „Wolfenstein: The New Order”” to idealny wybór dla graczy poszukujących strzelanki w stylu „Doom”, opartej na mocnej fabule.

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3. Painkiller [Najlepsza odświeżona wersja kultowego klasyka w stylu „Doom”]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS typu arena, horror akcji Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Anshar Studios, 3D Realms Średni czas rozgrywki Około 10 godzin na przejście głównej fabuły, około 30–100% Mocne strony Poruszanie się za pomocą haka i sprintu, tryb kooperacji, który naprawdę wpływa na dynamikę walki na arenie, konfiguracje talii tarota, zmodernizowana mechanika broni Stakegun oraz tryb Rogue Angel umożliwiający wielokrotne przechodzenie gry

Gra „Painkiller 2025” to nowa wersja, a nie eksponat muzealny. Kiedy myślę o świetnych grach z bronią palną, ta zawsze plasuje się wśród absolutnej czołówki. Wracasz do Purgatorium – gotyckie korytarze, potężni bossowie i jasne zadanie: zlikwidować armię Azazela i zasłużyć na szansę na odkupienie. Różnica tkwi w rozgrywce. Poruszanie się obejmuje teraz skoki, sprinty oraz hak, który pozwala przemieszczać się po arenach i utrzymywać się w powietrzu podczas celowania.

Klasyczna krzywa mocy powraca dzięki kartom tarota, tyle że teraz są one dostosowane do synergii w trybie kooperacyjnym oraz krótkich, intensywnych aren. I tak, broń Stakegun wciąż uderza z tym charakterystycznym, mocnym odgłosem, a towarzyszą jej strzelby, rakiety i elektrodriver – zmodernizowane efekty bez utraty tego charakterystycznego, chrupiącego odgłosu.

Dlaczego to wybraliśmy Gra zachowuje ducha „Painkillera” dzięki szybkim arenom, nieprzyzwoicie potężnej broni i groteskowym bossom, dodając jednocześnie nowoczesną mobilność, głębię budowania postaci oraz tryb kooperacyjny z krótkimi sesjami, który faktycznie wspiera pętlę walki. To pierwszy reboot, który wydaje się stworzony z myślą o roku 2025, nie pozbawiając serii jej charakterystycznego pazura.

Struktura gry dzieli się na kampanię fabularną oraz „Rogue Angel” – kooperacyjną odmianę roguelike’a opartą na ręcznie tworzonych, losowo generowanych arenach. Gra obsługuje tryb online dla trzech graczy (z obsługą cross-platform), szybkie resetowanie oraz ścieżki rozwoju wyposażenia, które promują różne składy drużynowe – osłona dla grapplera, natychmiastowy atak dla finiszera, wytrzymałość na fazy z bossami.

W porównaniu z grą z 2004 roku ta wersja eliminuje martwe momenty i stawia na przejrzyste, dające się powtórzyć walki z elementami przemieszczania się, które zmuszają do ruchu zamiast krążenia w miejscu. Wczesne recenzje kwestionowały jakość botów w trybie solo oraz odczucie uderzeń we wczesnych wersjach, ale dopracowanie przed premierą obiecuje bardziej precyzyjne reakcje na trafienia i czystsze kolizje.

Nasza ocena: Ta nowa wersja przywraca gra „Painkiller” dawną ostrość. Ruchy z wykorzystaniem haka, konfiguracje oparte na kartach tarota oraz krótkie, przejrzyste areny sprawiają, że każda walka jest intensywna. Stakegun znów jest groźny, bossowie zadają mocniejsze ciosy, a tryb kooperacji „Rogue Angel” zapewnia prawdziwą wartość powtórkową. Fabuła jest lekka, a rozgrywka solo mniej wyrazista, ale mechanika walki wygrywa. Zostawiam tę grę zainstalowaną.

4. Serious Sam 4 [Najlepsza strzelanka typu „horda” w stylu Dooma]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Dynamiczna strzelanka, strzelanka typu horde Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórcy Croteam, Devolver Digital Średni czas rozgrywki Około 10 godzin na kampanię główną, 15–20 godzin na ukończenie gry w 100% Mocne strony Ogromna liczba przeciwników, zróżnicowany arsenał broni, tryb kooperacji

„Serious Sam 4” jest bezkompromisowo spektakularny. Wysyła na gracza falę za falą potworów, zmuszając go do lawirowania między pociskami i strzelania na pełnych obrotach. Poziomy są rozległe i otwarte, więc gracz ma mnóstwo miejsca na manewry okrężne i zwodzenie przeciwników.

Gra błyszczy w trybie kooperacyjnym, gdzie koordynacja bonusów i ciężkiej broni zapewnia chaotyczną zabawę. Za każdym razem, gdy grałem w kampanię, nie mogłem pozbyć się uśmiechu z twarzy, przebijając się przez setki wrogów.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem „Serious Sam 4” ze względu na jego skalę. Niewiele gier dorównuje tej grze pod względem liczby przeciwników na ekranie. Podczas testów uwielbiałem ten przypływ adrenaliny, jaki dawało mi unikanie bezgłowych kamikadze przy jednoczesnym posługiwaniu się wieloma rodzajami broni.

Pod względem graficznym wersja na PC zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę, o ile dysponujesz odpowiednim sprzętem; wydajność na konsolach jest przyzwoita, ale w najbardziej intensywnych momentach może nieco spaść. Gracze poszukujący przemyślanej fabuły powinni rozejrzeć się gdzie indziej; w tej grze chodzi o refleks i chaos. Jeśli to właśnie lubisz, „Serious Sam 4” jest twoją areną.

Nasza ocena: Jeśli chodzi o czystą frajdę z strzelania do hord przeciwników, „Serious Sam 4” jest trudny do pobicia. Jest idealny, gdy potrzebujesz rozładować stres poprzez cyfrową rzeź.

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5. Quake [Najlepszy retro FPS, pionier podobny do Doom]

Nasz wynik 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Klasyczna strzelanka FPS, strzelanka arenowa Platformy Pierwotnie MS‑DOS/Windows/Mac OS, współczesne wersje obejmują Nintendo 64, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 1996 Twórcy id Software, GT Interactive Średni czas rozgrywki Około 5 godzin na przejście głównej fabuły, ponad 8 godzin z dodatkowymi zadaniami Mocne strony Rewolucyjny silnik 3D, klimatyczna ścieżka dźwiękowa, błyskawiczne poruszanie się

Quake zdefiniował gatunek strzelanek arenowych i ustanowił wiele mechanik, na których opierały się kolejne części Dooma. Jego w pełni trójwymiarowe poziomy były przełomowe w 1996 roku, a rozgrywka oparta na skokach z rakietą i bieganiu z unikami nadal dostarcza satysfakcji.

Nadal mam dreszcze, gdy wykonuję skoki rakietowe nad przepaściami i unikam pocisków. Zremasterowana edycja zawiera ulepszone oświetlenie, nową zawartość oraz tryb współpracy online, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna dla współczesnych graczy.

Dlaczego to wybraliśmy Nie mogłem pominąć gry, która zdefiniowała ten gatunek. Podczas ponownego grania szybkość i płynność Quake’a nadal robiły na mnie ogromne wrażenie. Jego dziedzictwo oraz nowoczesna, zremasterowana wersja sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce poznać korzenie serii „Doom”.

Mimo że kampania jest krótka jak na dzisiejsze standardy, oddani fani stworzyli niezliczoną liczbę map i całkowitych konwersji, które zwiększają możliwości ponownego grania. Zremasterowana wersja działa bez zarzutu na współczesnym sprzęcie i wprowadza tryb cross-play, dzięki czemu możesz zmierzyć się z kampanią wraz z przyjaciółmi niezależnie od platformy.

Nasza ocena: Ponadczasowa strzelanka, która zainspirowała niezliczone gry. Jeśli nigdy nie grałeś w Quake’a, zremasterowana wersja to najlepszy sposób, by przekonać się, gdzie zaczęła się historia współczesnych strzelanek FPS. Gra staje się szczególnie przyjemna, gdy zaczniesz eksperymentować z niezliczonymi trybami stworzonymi przez graczy na przestrzeni lat.

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6. Wojownik Cieni [Najlepsze połączenie mieczy i broni palnej]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka pierwszoosobowa z walką wręcz Platformy Pierwotnie na DOS, współczesne wersje na PC i PS4 Rok wydania 1997 Twórcy 3D Realms, Westlake Technologies Średni czas rozgrywki 10–15 godzin na kampanię główną, 36–50 na 100%/Platyna Mocne strony Walka przy użyciu pistoletu-katany, samoironiczny humor, system ulepszeń

W tej nowej odsłonie gry połączono dynamiczną strzelaninę z efektownymi walkami na miecze. Wcielasz się w postać Lo Wanga, który w jednej chwili rozcina demony kataną, a w następnej rozstrzeliwuje je. System walki zachęca do wykonywania stylowych kombinacji ciosów i ciągłego ruchu. Dużą rolę odgrywa tu humor – bohater przez całą kampanię rzuca ciętymi ripostami, nadając krwawym scenom nieco lekkości.

Dlaczego to wybraliśmy Rozgrywka łącząca miecz i broń palną wyróżnia Wojownik Cieni. Podobało mi się opanowywanie parowania ciosów katana, a następnie płynne przechodzenie na strzelbę. Druga część trafiła nawet na naszą listę najlepszych gier o samurajach. Humor może nie wszystkim przypadnie do gustu, ale różnorodność walki zapewniła tej grze miejsce na mojej liście.

System ulepszeń pozwala dostosować umiejętności do własnego stylu gry – od zwiększania obrażeń zadawanych pociskami po odblokowywanie magicznych mocy. Grafika nadal prezentuje się dobrze na współczesnych komputerach i konsolach, a dostępna jest również zremasterowana edycja z ulepszonymi teksturami. Jeśli lubisz walkę wręcz połączoną z chaosem, ta gra jest dla Ciebie.

Nasza ocena: Wojownik Cieni oferuje efektowną walkę i żartobliwy ton. To świetna propozycja dla graczy, którzy lubią klony Dooma z domieszką samurajów.

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7. DUSK [Najlepszy hołd dla oldschoolowych gier]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka FPS inspirowana grami retro Platformy PC, PS4, Switch Rok wydania 2018 Twórcy David Szymanski, New Blood Interactive Średni czas rozgrywki Około 5 godzin na główną fabułę, ponad 10 na wszystkie sekrety Mocne strony Autentyczna grafika w stylu retro, płynne poruszanie się, sekrety i ukryte poziomy

DUSK oddaje ducha wczesnych gier Quake i Doom dzięki kanciastym teksturom, muzyce heavy metalowej i szybkiej akcji. To jedna z najlepszych gier typu „run-and-gun”, jeśli chcesz ponownie przeżyć ten moment, kiedy po raz pierwszy uruchomiłeś DOOM w całej jego pikselowej okazałości. Gra jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych strzelanek dla pokolenia boomersów ze względu na umiejętność unowocześnienia tych klasycznych mechanik bez utraty ich oryginalnego uroku.

Poziomy zostały zaprojektowane z myślą o pionowej eksploracji; będziesz manewrować po okręgu, skakać jak królik i szukać ukrytych kluczy, walcząc jednocześnie z wyznawcami okultystycznych kultów i pokręconymi stworzeniami. Gra zawiera trzy epizody, z których każdy kończy się niezapomnianymi walkami z bossami. Podczas mojej rozgrywki uwielbiałem polować na ukryte kostki mydła, aby odblokować poziomy bonusowe.

Dlaczego to wybraliśmy Podczas mojej rozgrywki DUSK okazał się czymś więcej niż tylko przynętą na nostalgię. Płynna animacja ruchu i pomysłowy projekt poziomów bronią się same. Doceniłem również bogactwo sekretów, które nagradzają gracza za eksplorację.

Gra działa bez zarzutu nawet na słabszym sprzęcie, a twórca dodał tryby niekończącej się walki o przetrwanie oraz tryb wieloosobowy, co znacznie zwiększa wartość powtórnego grania. Jeśli szukasz czystej strzelanki w stylu retro, stworzonej z uwzględnieniem współczesnych standardów, DUSK jest pozycją obowiązkową.

Nasza ocena: DUSK to definitywna, nowoczesna strzelanka dla pokolenia boomersów. Jest idealna dla graczy, którzy szukają wiernego nawiązania do przeszłości, które nie wydaje się przestarzałe.

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8. Projekt Warlock [Najlepsza strzelanka z zaklęciami]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS z elementami RPG Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok premiery 2018 Twórcy Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Średni czas rozgrywki Około 6,5 godziny na przejście głównej fabuły, do 14 godzin, aby ukończyć grę w 100% Mocne strony 60 zwięzłych poziomów, system ulepszeń, połączenie magii i broni palnej

Projekt Warlock zawiera 60 krótkich poziomów podzielonych na pięć epizodów, z których każdy ma własną estetykę i przeciwników. Walka łączy broń palną z zaklęciami magicznymi, co pozwala na błyskawiczne przełączanie się między strzelbami a kulami ognia.

Podobało mi się przełączanie się między bronią palną a błyskawicami w trakcie walki, ponieważ dodawało to różnorodności i zmuszało mnie do ciągłego myślenia. System rozwoju przypominający gry RPG pozwala ulepszać statystyki i odblokowywać atuty, nadając grze poczucie postępu.

Dlaczego to wybraliśmy Byłem pod wrażeniem tego, jak Projekt Warlock udaje się zachować świeżość pomimo swoich retro korzeni. Połączenie zaklęć z bronią palną dodaje strategicznej głębi. Krótkie poziomy sprawiają, że gra idealnie nadaje się na szybkie sesje.

Styl graficzny w pikselach jest wyrazisty i kolorowy, a ścieżka dźwiękowa oddaje klimat strzelanek z lat 90. Niektórzy gracze mogą uznać poziomy za zbyt krótkie, ale ciągła różnorodność zapobiega znudzeniu. Sterowanie działa płynnie zarówno na PC, jak i na konsolach, choć celowanie myszką wydaje się najwygodniejsze.

Nasza opinia: Ta perełka wśród gier niezależnych to kreatywne podejście do strzelanek w starym stylu. Jeśli lubisz dostosowywać swojego bohatera i eksperymentować z zaklęciami, „Projekt Warlock” zasługuje na miejsce na twojej liście gier.

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9. Amid Evil [Najlepsza strzelanka fantasy]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka FPS w klimacie mrocznej fantastyki Platformy PC, Switch Rok wydania 2018 Twórcy Indefatigable, New Blood Interactive Średni czas gry 8–10 godzin na przejście głównej fabuły, 13–15 godzin na ukończenie gry w 100% Mocne strony Magiczna broń, surrealistyczny projekt poziomów, epicka ścieżka dźwiękowa

W grze Amid Evil kule zastąpiono zaklętą bronią. W serii nieziemskich aren walczysz kryształowymi mieczami, trójzębnymi kosturami i samonaprowadzającymi się toporami. Walka jest szybka i płynna, a każda broń posiada alternatywny tryb „duszy”, który pozwala na wykonywanie niszczycielskich ataków.

Poziomy obejmują zarówno unoszące się w powietrzu zamki, jak i kosmiczne świątynie, a styl graficzny mieni się feerią barw. Szczególnie podobało mi się przebijanie wrogów trójzębną laską i obserwowanie, jak wypełnia się pasek duszy.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem Amid Evil ze względu na pomysłową oprawę i satysfakcjonującą broń. Chociaż gra jest krótsza niż niektóre inne tytuły, zapewnia intensywną zabawę. Na eterycznych poziomach czułem się, jakbym grał w środku okładki albumu heavy metalowego.

Ścieżka dźwiękowa gry, skomponowana przez Andrew Hulshulta, potęguje epicki klimat dzięki pulsującym syntezatorom i chórom. Gra działa znakomicie na PC. Planowane są wersje na konsole, ale na razie nie są jeszcze dostępne. Jeśli podobała ci się dziwaczność piekielnych krajobrazów z „Doom”, ta kosmiczna fantazja z pewnością cię urzeknie.

Nasza ocena: „Amid Evil” udowadnia, że intensywność w stylu „Doom” może istnieć w świecie fantasy. To idealna gra dla graczy, którzy chcą zamienić piły łańcuchowe na magię.

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10. Wolfenstein: Youngblood [Najlepsza przygoda typu co-op w stylu DOOM]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka FPS z trybem kooperacji Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórcy MachineGames i Arkane Studios (twórcy), Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas rozgrywki 12–15 godzin w przypadku typowej rozgrywki, 25–30 godzin, aby ukończyć grę w 100% Mocne strony Misje kooperacyjne, lekki system rozwoju postaci w stylu RPG, płynna strzelanina

Akcja tego spin-offu, osadzonego dwie dekady po wydarzeniach z gry „Nowy porządek”, pozwala wcielić się w rolę bliźniaczek BJ-a Blazkowicza. Youngblood kładzie nacisk na rozgrywkę kooperacyjną: możesz połączyć siły z przyjacielem lub partnerem sterowanym przez sztuczną inteligencję, aby eliminować cele na otwartej mapie.

Fajnie było zwiedzać Paryż z partnerem w trybie kooperacyjnym i wykorzystywać specjalne umiejętności do atakowania bossów z flanki. Walka jest znana weteranom serii – powracają nowoczesna broń i możliwość posługiwania się dwoma broniami jednocześnie. Z pewnością nie jest to jedna z najlepszych gier z serii Wolfenstein, ale nie zgadzam się też, że jest najgorsza. Wygląda i działa lepiej niż poprzednie części, a ja naprawdę dobrze się bawiłem, traktując ją taką, jaka jest.

Dlaczego to wybraliśmy Włączyłem „Youngblood” dla graczy, którzy chcą akcji w stylu „Doom” z przyjacielem. Podczas moich sesji koordynowanie umiejętności i oskrzydlanie wrogów sprawiało mi satysfakcję. Nie jest idealna, ale tryb kooperacji zwiększa wartość powtórnego grania.

Chociaż fabuła nie robi aż tak wielkiego wrażenia, mechanika trybu kooperacyjnego zachęca do pracy zespołowej i eksploracji. System rozwoju postaci w stylu RPG pozwala odblokowywać umiejętności i dostosowywać wyposażenie, co dodaje grze dodatkowej głębi. Wydajność na różnych platformach jest stabilna, choć niektórzy gracze krytykują zbytnią odporność przeciwników na pociski.

Nasza ocena: „Wolfenstein: Youngblood” nie jest mistrzem fabuły, ale błyszczy w trybie kooperacyjnym. Zabierz kumpla i ciesz się szybką strzelaniną z elementami rozwoju postaci w stylu RPG.

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11. Krew: świeża dostawa [Najlepszy zremasterowany horror z lat 90.]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror FPS Platformy PC Rok wydania 2019 (zremasterowana wersja klasyki z 1997 roku) Twórcy Nightdive Studios i Monolith Productions, Atari Średni czas rozgrywki 9–10 godzin na przejście głównej fabuły, 18–24 godziny na ukończenie gry w 100% Mocne strony Okultystyczna atmosfera, pomysłowa broń, ulepszona grafika

Gra „Krew: świeża dostawa” przywraca do życia kultowy klasyk, wzbogacając go o nowoczesne udogodnienia. Wcielasz się w postać Caleba, rewolwerowca pragnącego zemścić się na mrocznej sekcie. Poziomy są nastrojowe i pełne tajemnic, a arsenał obejmuje wiązki dynamitu, lalki voodoo i pistolety sygnałowe.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem grę „Krew: świeża dostawa”, ponieważ stanowi ona część historii gier FPS, a jednocześnie jest przystępna dla graczy. Czarny humor i różnorodny arsenał broni były dla mnie odświeżające po tak wielu strzelankach o tematyce wojskowej.

Wersja zremasterowana oferuje pełną obsługę sterowania myszą, wsparcie dla ekranów panoramicznych oraz płynniejszą liczbę klatek na sekundę. Gra wygląda zaskakująco dobrze na nowoczesnym monitorze gamingowym. Podczas rozgrywki moim ulubionym elementem szybko stała się pistolet sygnałowy, dzięki któremu wrogowie stają w płomieniach.

Przeciwnicy nadal stanowią wyzwanie, a niektóre poziomy przypominają labirynty, więc przygotujcie się na oldschoolowe skoki trudności. Remaster zawiera również tryb współpracy online oraz deathmatch, co zwiększa jego atrakcyjność. Jeśli lubicie strzelanki z elementami horroru, które mają charakter, ta gra zdecydowanie się wyróżnia.

Nasza ocena: Doskonała wersja remasterowana, która zachowuje oryginalny urok. „Krew: świeża dostawa” jest idealna dla fanów gotyckiego horroru i wymagających poziomów.

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12. Devil Daggers [Najlepsza strzelanka na wysokie wyniki]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS typu survival na arenie Platformy PC Rok wydania 2016 Twórcy Sorath (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki Nieskończony, zazwyczaj mierzony w minutach, choć Mocne strony Wyraźne sygnały dźwiękowe, charakterystyczne odgłosy strzałów z broni palnej i promieni, dopracowana mechanika ruchu, powtórki z tabeli wyników

Devil Daggers przenosi cię na mroczną arenę z jedną bronią i niekończącą się rzeszą demonów. Cel jest prosty: przetrwać jak najdłużej i wspiąć się na szczyt rankingów. Poruszanie się jest płynne, a celowanie sztyletami staje się instynktowne.

Dlaczego to wybraliśmy Umieściłem Devil Daggers ze względu na czystą doskonałość mechaniki. Gra odrzuca wszystko oprócz sedna Dooma: szybkości i precyzji. Straciłem poczucie czasu, próbując wspiąć się w rankingach.

W miarę upływu czasu pojawiają się coraz bardziej groteskowe potwory, co zmusza cię do ustalania priorytetów wśród celów i planowania tras. Już po kilku minutach poczułem, jak zaczynam się pocić, gdy arena zapełniła się czaszkami i wężami.

Gra jest celowo minimalistyczna: nie ma fabuły ani ulepszeń, tylko czysta rozgrywka oparta na refleksie. Sesje mogą trwać kilka sekund lub minut, w zależności od umiejętności, a internetowe tabele wyników motywują do doskonalenia się. Jeśli uwielbiasz pobijać własne rekordy, ta strzelanka jest właśnie dla Ciebie.

Nasza ocena: „Sztylety diabła” to tytuł niszowy, ale precyzyjne sterowanie i hipnotyczna pętla rozgrywki sprawiają, że stanowi on fascynujące wyzwanie dla graczy nastawionych na rywalizację.

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13. WRATH: Eon Ruiny [Najlepsza nowa strzelanka dla pokolenia boomersów]

Nasza ocena 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka FPS w stylu retro z światami-centrami Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok premiery 2024 Twórcy KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing Średni czas rozgrywki 7–10 w przypadku głównej kampanii, 35–40 po odnalezieniu wszystkich sekretów, skrzyń/notatek, kapliczek i ulepszeń artefaktów Mocne strony Eksploracja świata gry, mroczna atmosfera fantasy, możliwości ulepszania umiejętności

Oparta na silniku Quake gra WRATH: Eon Ruiny nawiązuje do strzelanek z lat 90., dodając do nich nowoczesne elementy. Zamiast liniowych poziomów oferuje światy-centra z wieloma ścieżkami, dając graczom swobodę wykonywania misji w dowolnej kolejności.

Broń sprawia wrażenie ciężkiej, a gracz zbiera przedmioty zwane „Soul Tethers”, aby zapisać postępy w grze; ten wyjątkowy element podnosi napięcie. Kiedy grałem w wersję w ramach wczesnego dostępu, podobało mi się odkrywanie tych centrów i doceniłem napięcie związane z ograniczoną liczbą zapisów.

Dlaczego to wybraliśmy Włączyłem WRATH do zestawienia, ponieważ gra eksperymentuje z formułą Dooma poprzez eksplorację opartą na światach-centrach. Chociaż nie jest tak dopracowana jak klasyki, doceniam jej ambicję i klimatyczne poziomy.

Gra wciąż ewoluuje po premierze, a aktualizacje dodają nowe epizody i poprawiają wydajność. Jeśli chcesz wspierać nowoczesne strzelanki w stylu retro i nie przeszkadzają ci pewne niedociągnięcia, warto ją rozważyć.

Nasza ocena: WRATH to obiecująca, choć niedoskonała strzelanka dla pokolenia boomersów. Polecana graczom, którzy chcą nowej zawartości opartej na technologii Quake.

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Nasz wynik 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Zremasterowana strzelanka retro z perspektywy pierwszej osoby z nową zawartością Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórcy Nerve Software i Gearbox Software, Gearbox Publishing Średni czas rozgrywki Około 8 godzin na kampanię główną (w tym odcinek 5, Alien World Order), 14–15 godzin, aby ukończyć grę w 100% Mocne strony Nowy epizod 5 z ośmioma poziomami, broń Incinerator, nowy przeciwnik Firefly, nowe utwory Lee Jacksona, ponownie nagrane dialogi Duke’a, klasyczne mapy wraz z komentarzami oraz ulepszenia zwiększające komfort gry

Ta edycja z okazji 20. rocznicy łączy klasyczną grę „Duke Nukem 3D” z nowym, piątym epizodem stworzonym przez oryginalnych projektantów poziomów. Nadal wcielasz się w rolę dowcipnego Duke’a, niszcząc kosmitów w miastach, bazach księżycowych i na planach filmowych. Zremasterowana wersja zawiera dynamiczne oświetlenie, zaktualizowane modele oraz komentarze twórców.

Dlaczego to wybraliśmy Sama nostalgia nie wystarczy, by znaleźć się na tej liście; ulepszona grafika i zupełnie nowe poziomy sprawiły, że ponownie zanurzyłem się w świecie Duke’a. Warto zagrać, jeśli chcesz zobaczyć zremasterowaną wersję jednej z gier z czasów „Dooma”.

Podczas ponownej rozgrywki śmiałem się z tych banalnych dowcipów, odkrywając nowy epizod stworzony przez oryginalnych projektantów. Przypomniało mi to, dlaczego humor Duke’a i jego przesadnie potężna broń zdefiniowały całą epokę.

Jednak niektórzy fani byli rozczarowani brakiem treści ze starszych dodatków oraz pewnych ulepszeń ułatwiających rozgrywkę. Nowy epizod jest fajny, ale cena tej reedycji wydaje się wysoka w porównaniu z innymi kolekcjami gier retro.

Nasza ocena: Przyzwoity remaster, który może spodobać się wieloletnim fanom, ale nie jest tak niezbędny jak inne propozycje. Kup go ze względu na nowy epizod i dowcipne riposty Duke’a.

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Nasza opinia na temat najlepszych gier podobnych do „Doom”

Gry w stylu „Doom” mają różne oblicza: szybkość, widowiskowość, czystą rzeź lub przemyślane systemy. Oto od czego bym zaczął, w zależności od tego, jak lubisz przebijać się przez poziomy:

Dla fanów strzelanek opartych na mechanice systemowej > Prey. Walka oparta na narzędziach, kreatywne trasy i zdolności, które zamieniają każde pomieszczenie w zagadkę, którą można rozwiązać na wiele sposobów.

> Prey. Walka oparta na narzędziach, kreatywne trasy i zdolności, które zamieniają każde pomieszczenie w zagadkę, którą można rozwiązać na wiele sposobów. Dla zagorzałych fanów kampanii > Wolfenstein: The New Order. Mocna strzelanina, dopracowane sceny akcji i alternatywna historia, w której wielkie momenty są naprawdę zasłużone.

> Wolfenstein: The New Order. Mocna strzelanina, dopracowane sceny akcji i alternatywna historia, w której wielkie momenty są naprawdę zasłużone. Dla purystów arenowych > Painkiller (2025) . Ruchy z wykorzystaniem haka i sprintu, mocne odczucia podczas strzelania z pistoletu na kołki, krótkie areny, które nagradzają czyste linie ataku i bezlitosne ustalanie priorytetów celów.

> . Ruchy z wykorzystaniem haka i sprintu, mocne odczucia podczas strzelania z pistoletu na kołki, krótkie areny, które nagradzają czyste linie ataku i bezlitosne ustalanie priorytetów celów. Dla pogromców hord > „Serious Sam 4”. Ogromne pola walki, mieszanki przeciwników zmuszające do ciągłej zmiany pozycji oraz arsenał broni stworzony z myślą o absurdalnej kontroli tłumu.

> „Serious Sam 4”. Ogromne pola walki, mieszanki przeciwników zmuszające do ciągłej zmiany pozycji oraz arsenał broni stworzony z myślą o absurdalnej kontroli tłumu. Dla szybkich graczy > Quake. Kontrola w powietrzu, skoki z ostrzałem oraz broń, która premiuje wyczucie czasu zamiast chaotycznego strzelania. Wzór szybkości bez zbędnych dodatków.

Różne drogi do tej samej satysfakcji: szybkie decyzje, spektakularne zyski i walki, które czujesz w dłoniach. Zacznij od ścieżki, która najbardziej Ci odpowiada, a potem wypróbuj pozostałe.

Często zadawane pytania