Les 14 meilleurs jeux dans le style de Doom pour occuper votre doigt sur la gâchette en 2026

Les meilleurs jeux dans la veine de Doom ne se contentent pas de copier le fusil à pompe et le sprint. Ils reprennent le même rythme. Des armes rapides, des arènes redoutables, une musique puissante qui vous prend aux tripes. J’ai grandi avec les jeux de tir des années 90 et je recherche toujours ce rythme ; je suis donc repassé en revue les classiques et les nouveaux venus pour voir ce qui a encore du punch.

Après une multitude de tirs à la tête et de rechargements, j’ai dressé une liste rigoureuse. Certains misent sur l’histoire, d’autres s’en tiennent à l’agressivité pure des jeux de tir de la génération des baby-boomers. Tous apportent la vitesse et le mordant qui font la force de Doom. Quatorze sélections. Aucun titre de remplissage. C’est parti pour la chasse.

Nos meilleurs choix de jeux dans la veine de Doom

Certains jeux de tir parviennent encore à reproduire ce rythme propre à Doom : vitesse, agressivité et combats qui récompensent la précision des mouvements et la justesse du tir. Ces trois titres canalisent cette énergie tout en affirmant leur propre identité.

1 Prey 2017 Un jeu d'horreur et de science-fiction intelligent se déroulant sur Talos I. Une paranoïa palpable, la créativité du canon GLOO et une panoplie d'outils vous permettant de résoudre les problèmes par l'intelligence ou par la force brute. Des mécanismes bien ficelés offrant de réelles récompenses. Buy now 2 Wolfenstein: The New Order 2014 Des combats à l'arme à feu brutaux avec des carnages à deux armes, des stratégies de furtivité ou d'assaut, des bonus à débloquer et une campagne uchronique articulée autour de scènes marquantes et de moments forts pour les personnages. Buy now 3 Painkiller 2025 Un véritable carnage en arène. La vitesse du « bunny-hop », le bruit sourd parfait du pistolet à pieux, et des combats de boss conçus pour privilégier le mouvement et la maîtrise. Pas de remplissage, juste du rythme. Buy now

Si ce trio vous plaît, continuez votre lecture. Ma liste complète des meilleurs jeux dans le style de Doom vous propose onze autres titres qui offrent le même rythme et la même intensité, chacun à sa manière.

Les 14 meilleurs jeux dans le style de Doom pour faire chauffer votre fusil à pompe

Je les ai sélectionnés pour leur vitesse, leurs sensations de tir brutales et leurs arènes qui vous invitent à sprinter. Certains mettent l’accent sur l’histoire, d’autres se concentrent pleinement sur le jeu de tir à l’ancienne, mais tous retrouvent ce rythme propre à Doom. Ci-dessous, j’explique pourquoi chacun d’entre eux fonctionne, en quoi il excelle, et lequel jouer en premier lorsque vous avez besoin d’un élan pur et fulgurant.

1. Prey [Meilleur jeu de tir d’horreur de science-fiction]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation immersive, jeu de tir à la première personne avec des éléments de survival horror Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeurs Arkane Austin, Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu Environ 16 heures pour l'histoire principale, plus de 25 heures pour les joueurs qui souhaitent tout terminer Ce que j’ai apprécié Les capacités créatives, la conception atmosphérique des niveaux et la liberté d’aborder les énigmes de combat

Prey, d’Arkane, réinvente la formule de Doom sous la forme d’un thriller de science-fiction haletant. Vous vous réveillez dans une station spatiale envahie par des extraterrestres mystérieux, avec la liberté d’explorer à votre rythme. Le gameplay mêle des séquences de tir à des mécanismes de simulation immersive : vous pouvez imiter des objets, pirater des terminaux ou utiliser des canons à colle pour créer des passages.

Cette flexibilité encourage l’expérimentation et fait de chaque combat une nouvelle expérience. Le design visuel s’inspire du rétrofuturisme, et la bande-son inquiétante vous tient en haleine. Lors de ma dernière partie, j’ai adoré utiliser le canon GLOO pour créer des plates-formes de fortune et découvrir des zones cachées.

Pourquoi nous l'avons choisi J’ai adoré la capacité de Prey à allier une horreur qui s’installe lentement à des séquences de tir effrénées. Le système de pouvoirs créatif renforce l’autonomie du joueur sans pour autant sacrifier la tension. Mes parties m’ont également montré qu’aucun combat ne se ressemble. C’est véritablement l’un des jeux les plus sous-estimés pour les fans de Doom à la recherche d’une touche d’originalité intellectuelle.

Les développeurs ont su équilibrer le rythme en mêlant horreur et fantasme de puissance ; une fois que vous débloquez les pouvoirs extraterrestres, les combats s’enrichissent de manière très satisfaisante. Les performances sont solides sur toutes les plateformes, et la version PC offre des fréquences d’images élevées même sur du matériel modeste. Les joueurs qui aiment tout terminer apprécieront la narration par l’environnement et les nombreuses quêtes secondaires qui enrichissent l’histoire.

Mon verdict : Prey reste l’une des meilleures expériences de type « à la Doom » grâce à sa narration riche et à ses combats offrant une grande liberté de choix. C’est le jeu idéal pour les joueurs qui recherchent une ambiance particulière en plus de l’action.

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2. Wolfenstein : The New Order [Meilleur jeu de tir cinématographique]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne axé sur l'histoire Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2014 Développeurs MachineGames, Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures pour l'histoire principale Ce que j’ai apprécié Une narration exceptionnelle, des combats à l'arme à feu intenses, des options de furtivité très satisfaisantes

MachineGames a redonné vie à la franchise Wolfenstein avec une campagne captivante se déroulant dans un univers uchronique. Dans The New Order, vous menez une guerre contre un régime technologiquement avancé au cours d’immenses batailles spectaculaires.

Les fusillades sont intenses et viscérales, et le système de maniement à deux armes vous permet de faucher vos ennemis à la manière du Doomslayer. La furtivité est également une option viable, et le fait de trouver le juste équilibre entre discrétion et combat à feu ouvert apporte de la variété au gameplay. Ce n’est pas sans raison qu’il figure sur notre liste des meilleurs jeux de tir à la première personne sur Xbox.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai choisi The New Order pour son mélange de combats explosifs et de récit émouvant. Au cours de mes parties, je me suis sincèrement attaché aux personnages, ce qui est rare dans un genre dominé par les fusillades. Le jeu trouve un équilibre entre narration cinématographique et pur plaisir de tir.

Le scénario se démarque : les personnages sont mémorables et l’histoire aborde les thèmes de la résistance et du sacrifice sans pour autant idéaliser la guerre. Sur PC et sur les consoles modernes, le jeu fonctionne de manière fluide en haute résolution, même si les versions de la génération précédente peuvent parfois présenter des baisses de fréquence d’images. La rejouabilité repose sur les objets à collectionner et les choix narratifs alternatifs.

Mon verdict : Avec des mécanismes de tir solides et une histoire étonnamment touchante, Wolfenstein : The New Order est le choix idéal pour les joueurs à la recherche d’un jeu de tir dans la veine de Doom, porté par un scénario solide.

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3. Painkiller [Meilleur reboot à la Doom d’un classique culte]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS en arène, action-horreur Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur(s) Anshar Studios, 3D Realms Durée moyenne de jeu Environ 10 heures pour l'histoire principale, environ 30 à 100 % Ce que j’ai apprécié Le déplacement par « grapple-dash », le mode coopératif qui contribue réellement au rythme de l’arène, les configurations de tarot, la sensation modernisée du « stakegun », le mode « Rogue Angel » pour rejouer le jeu

Le « Painkiller 2025 » est une réinterprétation, pas une pièce de musée. Quand je pense aux grands jeux de tir, celui-ci figure toujours parmi les meilleurs. Vous êtes de retour au Purgatoire : des salles gothiques, des boss titanesques et une mission claire : anéantir l’armée d’Azazel et gagner une chance de rédemption. La différence réside dans le gameplay. Les déplacements comprennent désormais des sauts, des sprints et un grappin qui vous permet de vous balancer à travers les arènes et de rester en l’air tout en visant vos tirs.

La courbe de puissance classique fait son retour grâce aux cartes de tarot, mais celles-ci sont désormais adaptées aux synergies en mode coopératif et aux arènes courtes et très intenses. Et oui, le « stakegun » produit toujours ce bruit sourd caractéristique, accompagné de fusils à pompe, de roquettes et de l’« electrodriver » : des effets modernisés sans pour autant perdre ce retour sonore si satisfaisant.

Pourquoi nous l’avons choisi Il conserve l’âme de Painkiller avec des arènes rapides, des armes démesurées et des boss grotesques, tout en ajoutant une mobilité moderne, une profondeur de personnalisation et un mode coopératif en sessions courtes qui sert véritablement la dynamique de combat. C’est le premier reboot qui donne l’impression d’avoir été conçu pour 2025 sans pour autant édulcorer le caractère mordant de la série.

La structure est divisée entre une campagne narrative et « Rogue Angel », une variante roguelike en coop composée d’arènes créées à la main et générées aléatoirement. Il propose un mode en ligne à trois joueurs (multiplateforme), des réinitialisations rapides et des parcours d’équipement qui favorisent différentes compositions d’équipe : protection pour le grappler, dégâts explosifs pour le finisseur, endurance pour les phases de boss.

Par rapport au jeu de 2004, celui-ci élimine les temps morts et privilégie des combats lisibles et rejouables, avec des déplacements qui vous maintiennent en mouvement au lieu de vous obliger à tourner en rond sur place. Les avant-premières avaient soulevé des questions quant à la qualité des adversaires contrôlés par l’IA en solo et à la sensation d’impact dans les premières versions, mais les ajustements apportés pour le lancement promettent des réactions aux coups plus précises et des collisions plus nettes.

Mon verdict : Ce reboot redonne à Painkiller tout son mordant. Les déplacements par grappin, les configurations de tarot et les arènes courtes et claires permettent de rester concentré à chaque combat. Le « stakegun » fait à nouveau peur, les boss frappent plus fort et le mode coopératif « Rogue Angel » offre une véritable rejouabilité. L’histoire est légère et le mode solo manque un peu de mordant, mais le gameplay de combat l’emporte. Je le garde installé.

4. Serious Sam 4 [Meilleur jeu de tir de type « horde » à la Doom]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir au rythme effréné, jeu de tir contre des hordes Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeurs Croteam, Devolver Digital Durée moyenne de jeu Environ 10 heures pour la campagne principale, 15 à 20 heures pour terminer le jeu à 100 % Ce que j’ai apprécié Un nombre impressionnant d'ennemis, un arsenal d'armes varié, un mode coopératif

Serious Sam 4 est d’une grandiloquence assumée. Il vous envoie vague après vague de monstres, vous obligeant à slalomer entre les projectiles tout en tirant à tout va. Les niveaux sont vastes et ouverts, vous disposerez donc de tout l’espace nécessaire pour effectuer des manœuvres de tir en cercle et tenir vos ennemis à distance.

Le jeu brille particulièrement en mode coop, où la coordination des bonus et des armes lourdes procure un plaisir chaotique. Chaque fois que j’ai joué à la campagne, je n’arrivais pas à effacer le sourire de mon visage en éliminant des centaines d’ennemis.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai choisi Serious Sam 4 pour son ampleur. Peu de jeux égalent le nombre impressionnant d’ennemis à l’écran. Lors de mes essais, j’ai adoré la montée d’adrénaline que procure le fait d’esquiver des kamikazes sans tête tout en jonglant avec plusieurs armes.

Sur le plan graphique, la version PC offre des fréquences d’images élevées si vous disposez du matériel adéquat ; les performances sur consoles sont honorables mais peuvent baisser lors des moments les plus intenses. Les joueurs à la recherche d’une histoire approfondie devraient chercher ailleurs ; ce jeu repose sur les réflexes et le chaos. Si c’est votre truc, Serious Sam 4 est l’arène qu’il vous faut.

Mon verdict : pour le pur plaisir de tirer sur des hordes d’ennemis, Serious Sam 4 est difficile à battre. C’est parfait lorsque vous avez besoin de vous défouler grâce à un carnage numérique.

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5. Quake [Meilleur FPS rétro pionnier, à l’instar de Doom]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS classique, jeu de tir en arène Plateformes À l'origine sur MS-DOS/Windows/Mac OS ; les portages modernes incluent la Nintendo 64, la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series X/S Année de sortie 1996 Créateurs id Software, GT Interactive Durée moyenne de jeu Environ 5 heures pour l'histoire principale, plus de 8 heures avec le contenu secondaire Ce que j’ai apprécié Un moteur 3D révolutionnaire, une bande-son atmosphérique, des déplacements ultra-rapides

Quake a défini le genre du jeu de tir en arène et a établi de nombreux mécanismes sur lesquels les suites de Doom se sont appuyées. Ses niveaux entièrement en 3D étaient révolutionnaires en 1996, et le gameplay basé sur les sauts propulsés et les déplacements latéraux reste tout aussi satisfaisant aujourd’hui.

J'ai encore des frissons lorsque je franchis des fossés en effectuant des « rocket jumps » et que j'esquive les projectiles. L'édition remasterisée inclut un éclairage amélioré, du nouveau contenu et un mode coopératif en ligne, ce qui la rend plus accessible aux joueurs d'aujourd'hui.

Pourquoi nous l’avons choisi Je ne pouvais pas passer sous silence le jeu qui a défini le genre. En y rejouant, la vitesse et la fluidité de Quake m’ont encore impressionné. Son héritage et sa version remasterisée en font un jeu incontournable pour quiconque souhaite explorer les racines de Doom.

Même si la campagne est courte selon les critères actuels, les fans les plus passionnés ont créé d’innombrables cartes et conversions totales qui prolongent la durée de vie du jeu. La version remastérisée fonctionne à la perfection sur le matériel actuel et intègre le cross-play, ce qui vous permet de vous lancer dans la campagne avec des amis, quelle que soit leur plateforme.

Mon verdict : un jeu de tir intemporel qui a inspiré d’innombrables titres. Si vous n’avez jamais joué à Quake, la version remastérisée est le meilleur moyen de découvrir les origines de la conception moderne des FPS. C’est particulièrement amusant dès que vous commencez à explorer les innombrables modes créés par les joueurs au fil des ans.

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6. Shadow Warrior [Le meilleur mélange d’épées et d’armes à feu]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne avec combat au corps à corps Plateformes À l'origine sur DOS, portages modernes sur PC et PS4 Année de sortie 1997 Développeurs 3D Realms, Westlake Technologies Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures pour la campagne principale, 36 à 50 heures pour atteindre 100 % / le Platine Ce que j’ai apprécié Les combats au pistolet-katana, l’humour décalé, le système d’amélioration

Ce reboot allie des échanges de tirs rapides à des combats à l'épée fluides. Vous incarnez Lo Wang, qui, tantôt tranche des démons à coups de katana, tantôt les fait exploser à coups de feu. Le système de combat encourage les combos stylés et un mouvement constant. L'humour joue un rôle important ; le protagoniste multiplie les réparties tout au long de la campagne pour apporter une touche de légèreté au côté gore.

Pourquoi nous l’avons choisi Le gameplay mêlant épée et arme à feu distingue Shadow Warrior. J’ai pris plaisir à maîtriser les parades au katana avant de passer sans transition au fusil à pompe. Le deuxième volet a même fini par figurer dans notre liste des meilleurs jeux de samouraïs, figurez-vous. L’humour ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais la variété des combats lui a valu une place dans ma liste.

Le système d’amélioration du jeu vous permet d’adapter vos capacités à votre style de jeu, qu’il s’agisse d’augmenter les dégâts des balles ou de débloquer des pouvoirs magiques. Les graphismes tiennent toujours la route sur les PC et consoles modernes, et il existe une édition remasterisée avec des textures améliorées. Si vous appréciez le combat au corps à corps mêlé au chaos, ce jeu est fait pour vous.

Mon verdict : Shadow Warrior propose des combats spectaculaires et un ton décalé. C’est un excellent choix pour les joueurs qui aiment les clones de Doom avec une touche de samouraï.

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7. DUSK [Meilleur hommage à la vieille école]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne d'inspiration rétro Plateformes PC, PS4, Switch Année de sortie 2018 Créateurs David Szymanski, New Blood Interactive Durée moyenne de jeu Environ 5 heures pour l’histoire principale, plus de 10 heures pour découvrir tous les secrets Ce que j’ai apprécié Des graphismes rétro fidèles, des mouvements précis, des secrets et des niveaux cachés

DUSK reprend l’esprit des premiers Quake et Doom avec des textures pixélisées, de la musique heavy metal et des déplacements rapides. C’est l’un des meilleurs jeux de type « run-and-gun » si vous souhaitez revivre ce moment où vous avez lancé DOOM pour la première fois, dans toute sa splendeur pixélisée. Le jeu est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de tir pour la génération des baby-boomers, grâce à sa capacité à moderniser ces mécanismes classiques sans leur faire perdre leur charme d’origine.

Les niveaux sont conçus en mettant l’accent sur la verticalité ; vous devrez effectuer des mouvements circulaires tout en tirant, faire des « bunny hops » et dénicher des clés cachées tout en combattant des adeptes de sectes occultes et des créatures difformes. Le jeu comprend trois épisodes, chacun culminant par des combats de boss mémorables. Au cours de ma partie, j’ai adoré partir à la recherche des pains de savon cachés pour débloquer des niveaux bonus.

Pourquoi nous l'avons choisi Au cours de ma partie, DUSK s’est révélé être bien plus qu’un simple jeu nostalgique. La fluidité de ses mouvements et la conception inventive de ses niveaux se suffisent à elles-mêmes. J’ai également apprécié la multitude de secrets qui récompensent l’exploration.

Ses performances sont irréprochables, même sur du matériel bas de gamme, et le développeur a ajouté des modes de survie sans fin ainsi qu’un mode multijoueur pour une rejouabilité accrue. Si vous recherchez un jeu de tir rétro pur, conçu avec une sensibilité moderne, DUSK est un incontournable.

Mon verdict : DUSK est le jeu de tir moderne par excellence destiné à la génération des baby-boomers. Il est parfait pour les joueurs qui recherchent un retour aux sources fidèle sans pour autant paraître dépassé.

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8. Projet Warlock [Meilleur jeu de tir à base de sorts]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS avec des éléments de RPG Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2018 Développeurs Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Durée moyenne de jeu Environ 6,5 heures pour l'histoire principale, jusqu'à 14 heures pour terminer le jeu à 100 % Ce que j’ai apprécié 60 niveaux concis, un système d’amélioration, un mélange de magie et d’armes à feu

Projet Warlock propose 60 niveaux courts répartis sur cinq épisodes, chacun avec son esthétique et ses ennemis propres. Les combats associent armes à feu et sorts magiques, ce qui vous permet de passer des fusils de chasse aux boules de feu à la volée.

J'ai apprécié de pouvoir alterner entre armes à feu et éclairs en plein combat, car cela apportait de la variété et m'obligeait à rester vigilant. Le système de progression de type RPG vous permet d'améliorer vos statistiques et de débloquer des avantages, ce qui confère au jeu une véritable dimension évolutive.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai été impressionné par la façon dont Projet Warlock parvient à rester original malgré ses racines rétro. Le mélange de sorts et d’armes à feu ajoute une profondeur stratégique. La courte durée des niveaux en fait un jeu idéal pour des sessions rapides.

Le style pixel art est net et coloré, et la bande-son évoque l’ambiance des jeux de tir des années 90. Certains joueurs trouveront peut-être les niveaux trop courts, mais la variété constante empêche toute lassitude. Les commandes sont précises sur PC et sur consoles, même si la visée à la souris offre le meilleur confort.

Mon avis : Ce petit bijou indépendant apporte une touche créative au genre du jeu de tir à l'ancienne. Si vous aimez personnaliser votre héros et tester de nouveaux sorts, Projet Warlock mérite une place dans votre sélection.

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9. Amid Evil [Meilleur jeu de tir fantastique]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne de fantasy noire Plateformes PC, Switch Année de sortie 2018 Développeurs Indefatigable, New Blood Interactive Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures pour l'histoire principale, 13 à 15 heures pour terminer le jeu à 100 % Ce que j’ai apprécié Des armes magiques, une conception de niveaux surréaliste, une bande-son épique

Amid Evil troque les balles contre des armes enchantées. Vous maniez des épées de cristal, des bâtons-tridents et des haches à guidage automatique dans une série d’arènes d’un autre monde. Les combats sont rapides et fluides, et chaque arme dispose d’un mode « âme » alternatif qui déchaîne des attaques dévastatrices.

Les niveaux vont des châteaux flottants aux temples cosmiques, et le style graphique regorge de couleurs. J’ai particulièrement apprécié utiliser le bâton-trident pour empaler les ennemis et voir la jauge d’âme se remplir.

Pourquoi nous l'avons choisi J’ai choisi Amid Evil pour son univers imaginatif et ses armes très satisfaisantes. Bien que plus court que certains autres titres, il offre un plaisir intense et concentré. Les niveaux éthérés me donnaient l’impression de jouer au cœur d’une pochette d’album de heavy metal.

La bande originale du jeu, composée par Andrew Hulshult, renforce cette atmosphère épique grâce à des synthés entraînants et des chœurs. Les performances sont excellentes sur PC. Des portages sur console sont prévus, mais ne sont pas encore disponibles. Si vous avez apprécié l’étrangeté des paysages infernaux de Doom, cette fantaisie cosmique saura vous captiver.

Mon verdict : Amid Evil prouve que l’intensité propre à Doom peut exister dans un univers fantastique. C’est le jeu idéal pour les joueurs qui souhaitent troquer les tronçonneuses contre la magie.

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10. Wolfenstein : Youngblood [Meilleure aventure coopérative dans l’esprit de DOOM]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne en mode coopératif Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateurs MachineGames & Arkane Studios (développeurs), Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures pour une partie classique, 25 à 30 heures pour terminer le jeu à 100 % Ce que j’ai apprécié Les missions en coopération, la progression légère de type RPG, les phases de tir fluides

Se déroulant deux décennies après The New Order, ce spin-off vous met dans la peau des filles jumelles de BJ Blazkowicz. Youngblood met l’accent sur le jeu coopératif : vous pouvez faire équipe avec un ami ou un partenaire IA pour éliminer des cibles sur une carte ouverte.

J’ai pris plaisir à explorer Paris avec mon partenaire en coopératif et à utiliser des capacités spéciales pour prendre les boss à revers. Le combat est familier aux vétérans de la série, avec le retour des armes modernes et du maniement de deux armes à la fois. Ce n’est certes pas l’un des meilleurs jeux Wolfenstein, mais je ne pense pas non plus qu’il s’agisse du pire. Il est plus abouti visuellement et plus fluide que ses prédécesseurs, et je l’ai vraiment apprécié pour ce qu’il est.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai inclus Youngblood pour les joueurs qui recherchent une action à la Doom avec un ami. Au cours de mes parties, la coordination des capacités et le contournement des ennemis m’ont procuré une grande satisfaction. Ce n’est pas parfait, mais le mode coopératif ajoute une valeur de rejouabilité.

Même si le scénario n’est pas particulièrement marquant, les mécanismes de jeu en coopératif favorisent le travail d’équipe et l’exploration. Le système de progression de type RPG vous permet de débloquer des capacités et de personnaliser vos équipements, ce qui ajoute une profondeur supplémentaire au jeu. Les performances sont stables sur toutes les plateformes, même si certains joueurs critiquent la résistance excessive des ennemis aux balles.

Mon verdict : Wolfenstein: Youngblood n’est pas un chef-d’œuvre narratif, mais il brille en mode coopératif. Invitez un ami et profitez de combats rapides agrémentés d’une progression de type RPG.

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11. Sang : nouvel approvisionnement [Meilleur remaster d’un jeu d’horreur des années 90]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne d’horreur Plateformes PC Année de sortie 2019 (remasterisation d'un classique de 1997) Développeurs Nightdive Studios & Monolith Productions, Atari Durée moyenne de jeu 9 à 10 heures pour l'histoire principale, 18 à 24 heures pour terminer le jeu à 100 % Ce que j’ai apprécié L'ambiance occulte, les armes originales, les graphismes améliorés

« Sang : nouvel approvisionnement » fait renaître ce classique culte en y ajoutant des fonctionnalités modernes. Vous incarnez Caleb, un pistolero en quête de vengeance contre une secte maléfique. Les niveaux sont imprégnés d’une ambiance sombre et regorgent de secrets, tandis que l’arsenal comprend des paquets de dynamite, des poupées vaudou et des pistolets de signalisation.

Pourquoi nous l'avons choisi J'ai choisi Sang : nouvel approvisionnement car il préserve un pan de l'histoire du FPS tout en le rendant accessible. L'humour noir et la diversité des armes m'ont semblé rafraîchissants après tant de jeux de tir militaires.

La version remastérisée ajoute un système de visée à la souris, la prise en charge du format grand écran et des fréquences d’images plus fluides. Le jeu est étonnamment beau sur un écran de jeu moderne. Au cours de ma partie, le pistolet lance-fusées est rapidement devenu mon arme préférée, tant j’appréciais de voir les ennemis s’embraser.

Les ennemis restent exigeants et certains niveaux sont véritables labyrinthes ; préparez-vous donc à des pics de difficulté à l’ancienne. La version remastérisée inclut également des modes coopératif et deathmatch en ligne, ce qui renforce son attrait. Si vous appréciez les jeux de tir teintés d’horreur et dotés de personnalité, celui-ci sort du lot.

Mon verdict : une excellente version remasterisée qui conserve intact le charme de l’original. *Sang : nouvel approvisionnement* est parfait pour les amateurs d’horreur gothique et de niveaux au design exigeant.

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12. Devil Daggers [Meilleur jeu de tir à score élevé]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS de survie en arène Plateformes PC Année de sortie 2016 Créateurs Sorath (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Illimité, généralement mesuré en minutes, bien que… Ce que j’ai apprécié Des effets sonores d’une précision redoutable, des tirs « fusil à pompe contre rayon laser » aux sonorités percutantes, une mécanique de déplacement très fluide, des rediffusions des meilleurs scores

Devil Daggers vous plonge dans une arène sombre avec une seule arme et une horde infinie de démons. L’objectif est simple : survivre le plus longtemps possible et gravir les échelons du classement. Les déplacements sont fluides et viser avec vos poignards devient instinctif.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai inclus Devil Daggers pour la pure excellence de ses mécanismes. Il réduit tout à l’essentiel de Doom : la vitesse et la précision. J’ai perdu la notion du temps en essayant de grimper dans le classement.

Au fil du temps, des ennemis de plus en plus grotesques apparaissent, ce qui vous oblige à hiérarchiser vos cibles et à planifier vos trajectoires. Je me suis retrouvé en sueur au bout de quelques minutes à peine, alors que l’arène se remplissait de crânes et de serpents.

Le jeu est volontairement minimaliste : pas d’histoire, pas d’améliorations, juste un gameplay pur basé sur les réflexes. Les parties peuvent durer quelques secondes ou plusieurs minutes selon votre habileté, et les classements en ligne vous incitent à vous améliorer. Si vous adorez battre vos propres records, ce jeu de tir est fait pour vous.

Mon verdict : Devil Daggers est un titre de niche, mais ses commandes précises et sa boucle de jeu hypnotique en font un défi captivant pour les joueurs compétitifs.

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13. WRATH : L’ère de la ruine [Meilleur nouveau jeu de tir pour la génération des baby-boomers]

Notre note 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne de style rétro avec des mondes centraux Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2024 Développeurs KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing Durée moyenne de jeu 7 à 10 pour la campagne principale, 35 à 40 en incluant tous les secrets, coffres/notes, sanctuaires et améliorations d’artefacts Ce que j’ai apprécié L’exploration du monde central, l’ambiance dark fantasy, les capacités évolutives

Développé sur le moteur Quake, WRATH : L’ère de la ruine s’inspire des jeux de tir des années 90 tout en y ajoutant des touches modernes. Au lieu de niveaux linéaires, il propose des mondes centraux offrant de multiples chemins et la liberté d’aborder les missions dans l’ordre de votre choix.

Les armes donnent une impression de poids, et vous collectez des objets appelés « Soul Tethers » pour sauvegarder votre progression ; cette touche originale renforce la tension. Lorsque j’ai joué à la version en accès anticipé, j’ai apprécié l’exploration des mondes centraux et j’ai aimé la tension liée au nombre limité de sauvegardes.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai inclus WRATH car il revisite la formule de Doom à travers une exploration basée sur des mondes centraux. Bien qu’il ne soit pas aussi abouti que les classiques, j’ai apprécié son ambition et ses niveaux immersifs.

Le jeu continue d’évoluer depuis sa sortie, avec des mises à jour ajoutant des épisodes et améliorant les performances. Si vous souhaitez soutenir les jeux de tir rétro modernes et que quelques imperfections ne vous dérangent pas, ce titre mérite votre attention.

Mon avis : WRATH est un jeu de tir « boomer » prometteur mais imparfait. Recommandé aux joueurs qui recherchent du nouveau contenu s'appuyant sur la technologie de Quake.

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14. Duke Nukem 3D : Tournée mondiale du 20e anniversaire [Meilleur voyage dans le passé]

Notre note 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne rétro remasterisé avec du nouveau contenu Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Développeurs Nerve Software & Gearbox Software, Gearbox Publishing Durée moyenne de jeu Environ 8 heures pour la campagne principale (y compris l'épisode 5, Alien World Order), 14 à 15 heures pour terminer le jeu à 100 % Ce que j’ai apprécié Le nouvel épisode 5 avec huit niveaux, l'arme « Incinerator », le nouvel ennemi « Firefly », de nouveaux morceaux de Lee Jackson, la voix off de Duke réenregistrée, les cartes classiques ainsi que des commentaires et des améliorations de confort de jeu

Cette édition 20e anniversaire regroupe le classique Duke Nukem 3D et un nouvel épisode 5 créé par les concepteurs de niveaux d’origine. Vous incarnez toujours Duke, le héros au verbe acéré, qui élimine des extraterrestres dans des villes, des bases lunaires et des décors de cinéma. La version remasterisée comprend un éclairage dynamique, des modèles mis à jour et des commentaires des développeurs.

Pourquoi nous l'avons choisi La nostalgie à elle seule ne suffit pas à garantir une place dans cette liste ; les graphismes améliorés et les tout nouveaux niveaux m’ont donné envie de redécouvrir l’univers de Duke. Ce jeu vaut le détour si vous souhaitez découvrir une version remastérisée de l’un des contemporains de Doom.

Au cours de ma nouvelle partie, j’ai ri des répliques un peu ringardes tout en explorant le nouvel épisode conçu par les concepteurs d’origine. Cela m’a rappelé pourquoi l’humour de Duke et ses armes démesurées ont marqué une époque.

Cependant, certains fans ont été déçus par l’absence de contenu issu des anciennes extensions, ainsi que par l’absence de certaines améliorations de confort de jeu. Le nouvel épisode est divertissant, mais le prix de cette réédition semble élevé par rapport à d’autres collections rétro.

Mon verdict : une remasterisation correcte qui plaira sans doute aux fans de longue date, mais qui est moins incontournable que d’autres titres. Procurez-vous-la pour le nouvel épisode et les répliques de Duke.

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Mon verdict sur les meilleurs jeux dans le style de Doom

Les jeux inspirés de Doom se déclinent en plusieurs variantes : vitesse, spectacle, carnage pur ou systèmes intelligents. Voici par où je commencerais, en fonction de la manière dont vous aimez foncer à travers un niveau :

Pour les amateurs de jeux de tir axés sur la mécanique > Prey. Des combats où les outils priment, des parcours créatifs et des pouvoirs qui transforment chaque pièce en une énigme que vous pouvez résoudre à votre guise.

> Prey. Des combats où les outils priment, des parcours créatifs et des pouvoirs qui transforment chaque pièce en une énigme que vous pouvez résoudre à votre guise. Pour les inconditionnels de la campagne > Wolfenstein : The New Order. Des échanges de tirs intenses, des séquences bien ficelées et une histoire uchronique qui justifie pleinement ses moments forts.

> Wolfenstein : The New Order. Des échanges de tirs intenses, des séquences bien ficelées et une histoire uchronique qui justifie pleinement ses moments forts. Pour les puristes des arènes > Painkiller (2025) . Des déplacements par grappin et sprint, des retours de tir impressionnants, des arènes courtes qui récompensent les trajectoires précises et une priorité implacable sur les cibles.

> . Des déplacements par grappin et sprint, des retours de tir impressionnants, des arènes courtes qui récompensent les trajectoires précises et une priorité implacable sur les cibles. Pour les pourfendeurs de hordes > Serious Sam 4. Des champs de bataille vastes et ouverts, des vagues d’ennemis variées qui vous obligent à vous repositionner sans cesse, et un arsenal conçu pour un contrôle de foule absurde.

> Serious Sam 4. Des champs de bataille vastes et ouverts, des vagues d’ennemis variées qui vous obligent à vous repositionner sans cesse, et un arsenal conçu pour un contrôle de foule absurde. Pour les joueurs rapides > Quake. Maîtrise des airs, sauts en déviation, et des armes qui privilégient le timing plutôt que le tir à tout va. Le modèle de référence en matière de vitesse, sans aucun élément superflu.

Différentes voies pour atteindre le même plaisir : des décisions rapides, des gains spectaculaires et des combats que vous ressentez dans vos mains. Commencez par la voie qui vous convient, puis découvrez les autres.

Foire aux questions