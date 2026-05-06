I 20 migliori giochi di ruolo fantasy per un’avventura senza fine

I migliori giochi di ruolo fantasy trasportano i giocatori in mondi vastissimi, pieni di personaggi mitici, poteri magici e missioni secondarie eroiche. Se ti piacciono i sistemi di combattimento complessi, le trame di altissimo livello e l’esplorazione sfrenata in un mondo aperto, questi giochi sono assolutamente da provare.

Da titoli moderni epici a classici senza tempo, ogni avventura promette una personalizzazione approfondita, una ricca tradizione e momenti che ti rimarranno impressi a lungo anche dopo aver posato il controller.

Preparati a entrare in regni dove le tue scelte, le tue configurazioni e le tue strategie definiscono il tuo percorso. Se hai mai sognato di uccidere draghi, padroneggiare magie antiche o forgiare la tua leggenda in un mondo plasmato dalle tue scelte, questa lista è la tua porta d’accesso.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi di ruolo fantasy

Ecco i miei tre giochi di ruolo fantasy preferiti che si distinguono per trama, combattimenti e costruzione del mondo. Ognuno di essi dimostra perché questo genere continua ad affascinare i giocatori di tutto il mondo. Continua a leggere per scoprire tutti i 20 giochi che definiscono i migliori giochi di ruolo fantasy di oggi.

1 Elden Ring 2022 Un mondo aperto vasto e ricco di storia, pieno di segreti e pericoli. Il sistema di combattimento di FromSoftware offre una personalizzazione approfondita per diversi stili di gioco, mentre i boss impegnativi premiano la pazienza e l’abilità. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Immergiti in un mondo aperto incentrato sulla trama, dove scelte moralmente ambigue e archi narrativi ricchi danno vita al mondo di gioco. I sistemi approfonditi di crafting, alchimia e personalizzazione rendono ogni partita unica, mentre le mod per PC ne aumentano la longevità. Buy now 3 Baldur’s Gate 3 2023 Questo moderno CRPG adatta fedelmente le meccaniche di D&D 5e, offrendo combattimenti tattici a turni e trame ramificate. Buy now

Sebbene questi tre titoli rappresentino l’apice assoluto del genere, ci sono tantissimi altri giochi di ruolo fantasy in cui potrai immergerti per ore e ore. Continua a scorrere per vedere la lista completa dei migliori giochi e trovare quello (o quelli) che si adatta ai tuoi obiettivi e al tuo stile di gioco.

I 20 migliori giochi di ruolo fantasy che dovresti provare oggi stesso

Dai un’occhiata alla mia lista epica dei migliori giochi di ruolo fantasy. Sei pronto a esplorare, combattere e scoprire terre mitiche che sfidano la realtà come la conosciamo? Facciamo in modo che il tuo prossimo gioco sia magico come la tua immaginazione e spietato come la bacchetta di un mago.

1. Elden Ring [Miglior avventura fantasy open-world]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione / Mondo aperto / Soulslike Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Anno di uscita 2022 Sviluppatori FromSoftware (sviluppatore), Bandai Namco (editore) Durata media di gioco 60–120 ore Ideale per Giocatori che amano mondi vasti, combattimenti profondi e una narrazione che si sviluppa man mano

Elden Ring ti catapulta nelle vaste Lands Between, ricche di storia, dove pericolo e scoperte ti aspettano ad ogni angolo. Vestirai i panni di un Tarnished, plasmando il tuo viaggio attraverso scontri impegnativi, ambienti complessi e percorsi di esplorazione ramificati.

Il combattimento è preciso e appagante, con un equilibrio perfetto tra combattimento corpo a corpo, magia e attacchi a distanza. Il mondo incoraggia la creatività: dal superare di soppiatto nemici imponenti alla pianificazione di imboscate epiche, fino alla sperimentazione di configurazioni ibride per ottenere il massimo effetto.

Consiglio dell’esperto Sperimenta con le cavalcature e le evocazioni spirituali per ottenere vantaggi in termini di mobilità durante l’esplorazione e il combattimento. Prenditi il tempo necessario per esplorare ogni area; spesso i segreti nascosti portano a equipaggiamento potente o incantesimi rari.

Ciò che rende Elden Ring davvero speciale è il modo in cui l’ambiente stesso diventa un personaggio. Grotte nascoste, boss segreti e sottili spunti narrativi nell’ambiente premiano la curiosità, mentre la libertà di affrontare gli obiettivi in tanti modi diversi rende ogni partita unica.

Le missioni secondarie, le interazioni tra i personaggi e i dungeon opzionali offrono innumerevoli ore di esplorazione al di là della trama principale. I giocatori condividono anche strategie per percorsi ottimali di farming e tattiche contro i boss, che possono ispirare approcci creativi senza costringerti alla ripetitività.

Il mio verdetto: Elden Ring è un capolavoro nel design dei giochi di ruolo fantasy open-world; che tu sia un veterano della serie Souls o un avventuriero alle prime armi, la sua profondità ti terrà incollato allo schermo per centinaia di ore.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. The Witcher 3: Wild Hunt [Il miglior RPG fantasy incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Mondo aperto / Basato sulla trama Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore CD Projekt Red (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 100–200 ore Ideale per Giocatori che cercano una trama epica, scelte profonde sui personaggi e mondi fantasy coinvolgenti

In The Witcher 3: Wild Hunt, vesti i panni di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri che si muove in un mondo ricchissimo di dettagli, pieno di tradizioni, decisioni moralmente ambigue e personaggi dinamici.

Il gioco bilancia combattimenti intensi e una trama profonda, permettendo ai giocatori di cimentarsi in contratti per la caccia ai mostri, intrighi politici e missioni personali. Esplorare è davvero gratificante: dalle fitte foreste alle montagne innevate, fino alla scoperta di villaggi nascosti o tesori segreti.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità all’esplorazione di ogni missione secondaria e mappa del tesoro. Sperimenta con l’alchimia per creare potenziamenti che ribaltino a tuo favore gli scontri più difficili. Spesso le piccole scelte narrative sbloccano grandi rivelazioni nella trama più avanti.

Ciò che distingue questo gioco è il suo sistema narrativo ramificato: le scelte si ripercuotono su tutta la storia, influenzando le relazioni, gli esiti regionali e persino quali finali vengono sbloccati.

Il sistema di combattimento e magia ti spinge a sperimentare con oli, pozioni e segni per affrontare i nemici in modo creativo. I giocatori più attenti scoprono spesso sottili filoni narrativi, nascondigli di tesori e segreti ambientali che arricchiscono l’esperienza.

Probabilmente ti ritroverai a creare configurazioni personalizzate per massimizzare le abilità del The Witcher, strategie ibride tra combattimento corpo a corpo e incantesimi e l’alchimia per sopravvivere, rendendo ogni partita un’esperienza davvero personale.

Il mio verdetto: The Witcher 3 unisce una narrazione mozzafiato, personaggi ben sviluppati e un’affascinante esplorazione in mondo aperto: la maggior parte di voi si ritroverà immersa nel gioco per centinaia di ore.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Baldur's Gate 3 [La migliore esperienza CRPG moderna]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi di ruolo a turni / CRPG / Dungeons & Dragons Piattaforme PC, macOS, Steam Deck Anno di uscita 2023 Sviluppatore Larian Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 80–150 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti tattici, le trame ramificate e i giochi di ruolo in stile D&D

Baldur's Gate 3 ti catapulta nel mondo di Faerûn, permettendoti di creare un eroe e di affrontare una trama articolata e ricca di ramificazioni, con scelte che fanno davvero la differenza. Il combattimento è a turni e tattico, e si ispira fortemente alle regole di Dungeons & Dragons 5e.

L’esplorazione è ricca di contenuti, con bottini nascosti, percorsi segreti e tanti modi per superare le sfide, dal dialogo alla furtività fino alla forza bruta.

Ciò che rende questo gioco eccezionale è la narrazione dinamica e il gioco di ruolo flessibile. Le interazioni all’interno del gruppo sono ricche e reattive: i compagni reagiscono alle tue decisioni, influenzando sia la trama che gli scontri tattici. Baldur's Gate 3 è spesso consigliato tra i migliori giochi di ruolo su Steam Deck per chi cerca un’esperienza CRPG approfondita anche in viaggio.

Consiglio dell’esperto Sperimenta fin dall’inizio con la composizione del gruppo e le combinazioni di incantesimi; le sinergie tattiche possono trasformare combattimenti difficili in vittorie appaganti. Le scelte nei dialoghi possono aprire o chiudere percorsi di missione cruciali: presta attenzione ai dettagli.

La creatività del giocatore viene premiata: combinare incantesimi, interazioni con l’ambiente e abilità porta a momenti di gioco emergenti, unici per ogni sessione. Gli avventurieri più attenti scoprono spesso scorciatoie ingegnose o tesori nascosti che non sono immediatamente evidenti, aumentando così il valore di rigiocabilità.

La grafica è curatissima, con ambientazioni dettagliate, animazioni dei personaggi espressive e filmati cinematografici.

Il mio verdetto: Baldur's Gate 3 è un vero capolavoro tra i CRPG moderni, che offre ore di divertimento tattico in un gioco di ruolo fantasy incentrato sulla trama. Gli appassionati di giochi di ruolo da tavolo e di narrazioni coinvolgenti si sentiranno proprio a loro agio.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE BALDUR’S GATE 3 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Divinity: Original Sin 2 [Migliore esperienza CRPG fantasy in cooperativa]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco CRPG a turni / Fantasy / Tattico Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Creatore Larian Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 60–100 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti tattici a turni, le interazioni profonde tra i membri del gruppo e le avventure RPG in modalità cooperativa

In Divinity: Original Sin 2, ti ritrovi in un mondo ricco e magico nei panni di un utilizzatore della Fonte braccato dall’Ordine Divino. Scegli un personaggio predefinito o creane uno tuo, esplorando regioni diverse piene di segreti, tradizioni e missioni moralmente complesse.

Il combattimento è a turni, ma l’aggiunta di interazioni ambientali – fuoco, acqua, veleno – trasforma ogni scontro in un rompicapo tattico. Le scelte nei dialoghi e le interazioni con i compagni sono significative e influenzano l’esito della storia e i rapporti all’interno del tuo gruppo.

Consiglio dell’esperto Concentrati sul combinare le abilità elementali in combattimento per ottenere effetti combo – fuoco + olio, acqua + elettricità – poi coordinati con i compagni di squadra per innescare una serie di effetti devastanti. Sperimenta sempre le interazioni con l’ambiente circostante per ottenere un vantaggio tattico.

La modalità cooperativa permette a un massimo di altri quattro giocatori di affrontare le missioni insieme, creando momenti di collaborazione, discussioni amichevoli e divertimento caotico.

La flessibilità del gioco nella creazione dei personaggi – progressione senza classi, combinazioni ibride di abilità e sinergie tattiche tra incantesimi – rende ogni partita unica.

Il design meticoloso dei livelli premia l’esplorazione, l’uso intelligente delle abilità “Source” e la sperimentazione con gli effetti elementali. Anche le missioni secondarie offrono scelte significative, non sono solo riempitivi.

Il mio verdetto: Divinity: Original Sin 2 è un capolavoro del design moderno dei CRPG, con combattimenti a turni, una narrazione cooperativa emergente e una personalizzazione approfondita. Sia gli appassionati di strategia che gli amanti della trama troveranno un valore di rigiocabilità infinito.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. The Elder Scrolls V: Skyrim [Il miglior classico fantasy open-world]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Mondo aperto / Fantasy Piattaforme PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Anno di uscita 2011 Sviluppatore Bethesda Game Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 100–200 ore Ideale per Giocatori che amano i mondi vastissimi, la massima libertà di gioco di ruolo e una trama che si sviluppa in modo spontaneo

In Skyrim vesti i panni del Dragonborn, un eroe destinato a sconfiggere i draghi e a plasmare il destino di Skyrim. Il mondo aperto è immenso, ricco di montagne, villaggi, dungeon e segreti ad ogni angolo. Esplorarne le montagne, i dungeon e le caverne nascoste è come immergersi in uno dei migliori giochi di ruolo open world mai realizzati.

Il combattimento unisce combattimento corpo a corpo, tiro con l’arco e magia, permettendo ai giocatori di sperimentare configurazioni ibride, mentre il sistema di abilità e la creazione di oggetti aggiungono profondità alla crescita del personaggio.

Consiglio dell’esperto Esplora ogni angolo: draghi, tesori nascosti e bottini rari ti aspettano. Sperimenta diversi stili di combattimento e scegli le fazioni giuste per vivere esperienze sempre diverse.

La caratteristica principale di Skyrim è la libertà: puoi seguire la missione principale, unirti a fazioni come la Gilda dei Ladri o la Confraternita Oscura, oppure esplorare il mondo come un avventuriero vagabondo.

I personaggi non giocanti, le missioni radiante e centinaia di luoghi rendono ogni viaggio unico. Le mod ampliano ulteriormente i contenuti, rendendo ogni partita un’esperienza sempre nuova.

Il mio verdetto: Skyrim è un classico senza tempo. Il suo mondo, la sua storia e la libertà del giocatore offrono centinaia di ore di esplorazione e avventura, rendendolo uno dei giochi di ruolo fantasy più influenti di sempre.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Dragon Age: Inquisition [Epica avventura fantasy a squadre]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione / A squadre / Mondo aperto Piattaforme PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Anno di uscita 2014 Autori BioWare (sviluppatore), Electronic Arts (editore) Durata media di gioco 50–80 ore Ideale per Giocatori che amano i vasti mondi fantasy, i combattimenti tattici e le interazioni approfondite tra i personaggi

In Dragon Age: Inquisition, vesti i panni dell’Inquisitore, incaricato di chiudere una misteriosa frattura nel cielo che minaccia Thedas. Il mondo sembra davvero vivo – dalle città brulicanti di vita alle pianure spazzate dal vento – ricco di missioni secondarie, segreti nascosti e scelte moralmente ambigue che influenzano il tuo viaggio.

Il combattimento unisce la pausa tattica all’azione in tempo reale, permettendoti di sperimentare le sinergie del gruppo, il posizionamento e le combo magiche, rendendo ogni scontro unico e appagante.

Consiglio dell’esperto Alterna i membri del gruppo in base alle esigenze della missione: a volte un ladro furtivo scopre percorsi nascosti, altre volte un guerriero corazzato è perfetto per i combattimenti contro i boss. Esplorare fuori dal percorso principale spesso porta a bottini rari e incontri memorabili.

I tuoi compagni sono altrettanto avvincenti, ognuno con personalità distinte, missioni personali e reazioni alle tue decisioni, rendendo le relazioni importanti tanto quanto la strategia.

Il mio verdetto: Dragon Age: Inquisition eccelle per la trama, la profondità del mondo e la varietà dei combattimenti. Se ami i giochi di ruolo epici e di ampio respiro in cui le scelte contano, questa è una delle esperienze più ricche che potrai trovare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Dark Souls III [Fantasy in stile Soulslike, brutale ma appagante]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Soulslike / Fantasy oscuro Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Creatori FromSoftware (sviluppatore), Bandai Namco Entertainment (editore) Durata media di gioco 50–80 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti impegnativi, una trama articolata e un’esplorazione ricca di pericoli

In Dark Souls III, ti avventuri nel regno in rovina di Lothric, dove il pericolo ti aspetta dietro ogni angolo.

I combattimenti sono precisi e spietati, e premiano la pazienza, il tempismo e la creatività. Ogni arma e ogni incantesimo hanno il loro peso, e ogni scontro sembra un rompicapo da risolvere con l’abilità piuttosto che con le statistiche. La sua sfida brutale e i combattimenti ricchi di sfaccettature rendono Dark Souls III un titolo di spicco nelle liste dei migliori giochi di ruolo per Xbox, per chi ama i titoli ad alto rischio e alta ricompensa.

Gli ambienti sono progettati magistralmente, ricchi di scorciatoie, segreti e retroscena nascosti che ti coinvolgono. Gli scontri con i boss non sono solo battaglie: sono lezioni di osservazione e adattamento, ognuna delle quali richiede un approccio unico.

Consiglio dell’esperto Impara a riconoscere gli schemi di attacco dei nemici e prova diversi tipi di armi; a volte una configurazione magica o un’arma incentrata sulla destrezza può cambiare drasticamente il ritmo dei combattimenti. Esplora sempre le aree a fondo: scorciatoie e oggetti nascosti possono salvarti da innumerevoli morti.

L’esplorazione spesso svela una trama ricca, bottini rari e incontri inaspettati che tengono i giocatori con il fiato sospeso e coinvolti.

Il mio verdetto: Dark Souls III offre una sfida curata nei minimi dettagli per chi ama la maestria, la scoperta e una trama intrecciata al gameplay.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. I pilastri dell’eternità II: Deadfire [Avventura CRPG con un sistema di gruppo approfondito]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco CRPG / RPG isometrico / Strategia a squadre Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Creatori Obsidian Entertainment (sviluppatore), Versus Evil (editore) Durata media di gioco 60–100 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti tattici, una trama ricca e la gestione libera del gruppo

In I pilastri dell’eternità II: Deadfire, salperai alla volta dell’arcipelago vulcanico di Deadfire nei panni del Watcher, un protagonista legato all’anima le cui scelte plasmano il mondo che lo circonda.

L’esplorazione unisce la navigazione in nave, le avventure a piedi e battaglie strategiche di gruppo che premiano la pianificazione, la sinergia e il posizionamento tattico. Ogni compagno ha una personalità, un passato e una serie di missioni distinte, rendendo le interazioni significative e spesso moralmente complesse.

Il mondo è ricco di storia, segreti e fazioni le cui relazioni si evolvono in base alle tue decisioni, creando un’esperienza dinamica e coinvolgente.

Consiglio dell’esperto Sperimenta fin dall’inizio con le composizioni del gruppo e le sinergie tra le abilità. Le abilità del tuo equipaggio possono trasformare battaglie apparentemente insormontabili in scontri gestibili, e esplorare a fondo le isole spesso rivela missioni nascoste, bottini rari e approfondimenti sulla trama.

Il combattimento è a turni ma reattivo, e ti spinge a usare in modo intelligente il terreno, le abilità e gli effetti ambientali per superare gli scontri più difficili. L’esplorazione premia l’attenzione ai dettagli, con incontri nascosti, retroscena e fazioni le cui relazioni si evolvono in base alle tue decisioni.

I sistemi a turni approfonditi e la gestione strategica del gruppo rendono I pilastri dell’eternità II: Deadfire un titolo di spicco tra i migliori RPG tattici per chi cerca una sfida.

Il mio verdetto: I pilastri dell’eternità II: Deadfire è un CRPG che premia la curiosità, la strategia e la profondità del gioco di ruolo, rendendolo un titolo imperdibile per gli appassionati delle classiche avventure a gruppi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PILLARS OF ETERNITY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Torchlight II [ARPG dal ritmo serrato con avventure ricche di bottino colorato]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione / Hack-and-slash / Basato sul bottino Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, PS5 Anno di uscita 2012 Creatori Runic Games (sviluppatore), Perfect World (editore) Durata media di gioco 30–60 ore Ideale per Giocatori che amano i cicli di bottino avvincenti, le classi personalizzabili e il divertimento degli ARPG in cooperativa

Torchlight II è un ARPG ricco di azione che ti tiene incollato allo schermo grazie a combattimenti frenetici, classi variegate e una grafica vivace. Ti avventuri tra dungeon, foreste e rovine nel deserto, sconfiggendo orde di mostri mentre raccogli bottino che potenzia continuamente le abilità, l’equipaggiamento e i tuoi animali da compagnia.

Il sistema delle classi incoraggia la sperimentazione, permettendoti di combinare le abilità in base al tuo stile di gioco preferito. La modalità cooperativa multigiocatore aumenta il caos e il divertimento, rendendo più dinamici gli scontri con i boss e le esplorazioni dei dungeon. Il framerate fluido e il gameplay accessibile lo rendono un'ottima aggiunta alla lista dei migliori RPG per PS5 per chi ama le esperienze di gioco più leggere nel genere action-RPG.

Consiglio dell’esperto Dai priorità alle abilità degli animali da compagnia fin dall’inizio: possono trasportare oggetti, infliggere danni e persino contenere bottini rari. Sperimentare con configurazioni ibride in multiplayer può creare sinergie di squadra uniche.

Anche senza mod, il gioco offre un’esperienza ricca, ma su PC la community di modding aggiunge infiniti contenuti personalizzati e miglioramenti alla giocabilità. Lo stile grafico è vivace, energico e un po’ stravagante, in contrasto con l’intensità dei combattimenti, mantenendo un tono leggero pur premiando l’abilità e la strategia.

Il mio verdetto: Torchlight II offre un’esperienza ARPG divertente e frenetica, con un’ampia personalizzazione e una grande rigiocabilità.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TORCHLIGHT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Monster Hunter: World [Epica avventura di caccia in co-op con azione RPG]

Il nostro voto 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Co-op / Caccia Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Capcom (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 60–150 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti basati sull’abilità, gli scontri con mostri giganteschi e la strategia cooperativa

Monster Hunter: World rivoluziona la formula dei giochi di ruolo fantasy mettendoti nei panni di un cacciatore che dà la caccia a creature enormi e viventi in ecosistemi diversi.

Il sistema di combattimento è preciso e richiede di imparare i comportamenti dei nemici, i tempi di attacco delle armi e come sfruttare i vantaggi dell’ambiente circostante. La soddisfazione deriva dal padroneggiare le armi, sfruttare i punti deboli dei mostri e creare equipaggiamento dai mostri che sconfiggi.

L’esplorazione è appagante, con ecosistemi ricchi di segreti, pericoli e fauna selvatica che reagisce alle scelte del giocatore.

Consiglio dell’esperto Concentrati sulla creazione di equipaggiamento ricavato dai mostri con cui fai più fatica; capire il comportamento di ogni creatura ti aiuta a ottimizzare armi e armature. Gioca con gli amici per cacce coordinate e progressi più veloci.

La modalità multigiocatore cooperativa è perfettamente integrata, permettendoti di coordinare le battute di caccia con gli amici e combinare le strategie, aggiungendo una profondità che va oltre il gioco in solitaria. La varietà di armi – dalle agili doppie lame ai pesanti martelli – fa sì che ogni incontro sia diverso a seconda del tuo approccio. Strumenti ambientali sottili come l’arrampicata, le trappole e i pericoli del terreno incoraggiano tattiche creative.

Il mio verdetto: Monster Hunter: World offre combattimenti impegnativi e gratificanti, vasti territori di caccia e un’immensa rigiocabilità.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MONSTER HUNTER: WORLD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Darkest Dungeon [RPG roguelike cupo e tattico]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico / Roguelike / Gestione dello stress Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch, macOS, Linux Anno di uscita 2016 Creatore Red Hook Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–80 ore Ideale per Giocatori che amano un gameplay impegnativo e strategico e una narrazione dall’atmosfera cupa

Darkest Dungeon trasforma l’esperienza di un RPG fantasy in una prova psicologica. Gestisci una squadra di eroi che si avventurano in dungeon gotici generati proceduralmente, combattendo non solo contro i mostri, ma anche contro lo stress, la paura e le afflizioni.

Ogni scelta ha il suo peso: se trascuri il morale, anche il tuo personaggio più forte potrebbe crollare sotto pressione. Il combattimento unisce tattiche a turni a pericoli ambientali imprevedibili, richiedendo un’attenta pianificazione e una composizione accurata del gruppo.

Consiglio dell’esperto Trova il giusto equilibrio tra la gestione dello stress e le priorità di combattimento. Fai ruotare regolarmente gli eroi, potenzia il tuo villaggio e affronta ogni dungeon in modo metodico per sopravvivere più a lungo e sbloccare contenuti avanzati.

L’esplorazione è ricca di tensione, con trappole, sorprese e la gestione delle risorse che aggiungono ulteriori livelli di strategia. Sistemi unici come l’indicatore di stress, le afflizioni e la morte permanente fanno sì che le vittorie siano davvero meritate e le sconfitte abbiano un impatto profondo. Puoi sperimentare diverse configurazioni di squadra, sinergie tra abilità e uso degli oggetti per superare sfide mortali.

Dal punto di vista visivo, lo stile grafico cupo e disegnato a mano e la colonna sonora opprimente amplificano il senso di terrore, rendendo ogni esplorazione dei dungeon un’esperienza intensa e indimenticabile.

Il mio verdetto: Darkest Dungeon offre un gameplay tattico impegnativo ma molto gratificante, con una trama cupa e incontri indimenticabili.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DARKEST DUNGEON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. GreedFall [RPG fantasy coloniale con diplomazia e scelte]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione / Fantasy / Basato sulle scelte Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatori Spiders (sviluppatore), Focus Home Interactive (editore) Durata media di gioco 0–60 ore Ideale per Chi ama le trame ramificate, la diplomazia e i combattimenti ibridi

GreedFall trasporta i giocatori in un mondo fantasy di ispirazione coloniale, pieno di fazioni, segreti e ambiguità morali. Ti calerai nei panni di un protagonista personalizzabile alla scoperta di un’isola appena scoperta, ricca di magia, intrighi politici e creature fantastiche.

Il combattimento combina abilità corpo a corpo, a distanza e magiche, incoraggiando la sperimentazione con configurazioni ibride e combinazioni di abilità. Oltre al combattimento, le tue scelte contano davvero: le alleanze con le fazioni influenzano l’esito della trama, le relazioni e le missioni disponibili.

Consiglio dell’esperto Investi in abilità e opzioni di dialogo che si adattino al tuo stile di gioco preferito – furtività, persuasione o combattimento – e torna a visitare le fazioni per sbloccare percorsi narrativi nascosti.

L’esplorazione viene ricompensata con tesori nascosti, missioni secondarie e retroscena nascosti in ogni angolo. Le meccaniche di gestione del regno e di diplomazia aggiungono profondità, permettendoti di influenzare gli equilibri di potere mentre plasmi la reputazione del tuo personaggio. L’enfasi del gioco sulla libertà d’azione del giocatore e sulla complessità delle fazioni rende GreedFall un titolo di spicco tra i migliori giochi di ruolo incentrati sulle scelte narrative.

Un mondo rigoglioso e colorato contrasta con decisioni moralmente ambigue, rendendo ogni scelta narrativa davvero significativa. I compagni di avventura aggiungono personalità e prospettive uniche, arricchendo la narrazione e la rigiocabilità.

Il mio verdetto: GreedFall combina intrighi politici, esplorazione e combattimenti ibridi in un accattivante gioco di ruolo fantasy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GREEDFALL GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [RPG fantasy dal ritmo serrato con ampie possibilità di personalizzazione]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Fantasy / Mondo aperto Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 (Remaster) Creatori 38 Studios (sviluppatore), THQ Nordic (editore) Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Chi ama i combattimenti fluidi, la progressione basata sul bottino e i grandi mondi aperti

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning fa rivivere il vivace mondo di Amalur con combattimenti veloci e fluidi e una personalizzazione approfondita delle abilità. Puoi combinare attacchi corpo a corpo, magici e a distanza grazie al sistema Fate/skill, creando configurazioni ibride uniche.

Il mondo è vasto e colorato, con regioni diverse, dungeon e missioni secondarie che offrono ore e ore di esplorazione.

Consiglio dell’esperto Prova subito le configurazioni ibride: passa dalla magia al combattimento corpo a corpo e a quello a distanza per scoprire le sinergie e affrontare i nemici più tosti in modo efficiente.

Il combattimento è reattivo e basato sulle combo, premiando il tempismo preciso e le tattiche creative. La varietà di bottino e equipaggiamento rende la progressione sempre avvincente, permettendoti di adattare le configurazioni e gli stili di gioco. La versione rimasterizzata migliora la grafica e l’accessibilità, rendendo Amalur un mondo vivo con città dinamiche, foreste e regni sotterranei.

Le scelte di fazione e le missioni secondarie influenzano l’esito della storia, mentre le interazioni con i compagni aggiungono un tocco in più al tuo viaggio. La rigiocabilità è alta grazie ai numerosi alberi delle abilità e alle diverse soluzioni alternative per le missioni.

Il mio verdetto: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning offre combattimenti ricchi di azione, una personalizzazione approfondita e un mondo colorato che premia l’esplorazione.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom [Un'affascinante avventura JRPG con gestione del regno]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG / Fantasy / Strategia Piattaforme PC, PS4, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Creatori Level-5 (sviluppatore), Bandai Namco (editore) Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Gli appassionati di JRPG incentrati sulla trama, con meccaniche di gestione del regno e una grafica accattivante

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom unisce combattimenti in tempo reale a un sistema unico di gestione del regno. I giocatori controllano Evan, un giovane re che punta a unire un mondo frammentato. I combattimenti mescolano azione in tempo reale a squadre con posizionamenti strategici, dando ai giocatori la libertà di sperimentare con incantesimi, armi e abilità.

Lo stile grafico del gioco prende ispirazione dallo Studio Ghibli, creando ambienti colorati ed espressivi, pieni di vita e fascino.

Consiglio dell’esperto Investi fin dall’inizio nei potenziamenti del regno che si adattano al tuo stile di combattimento: questo può rendere gli scontri più impegnativi più gestibili, sbloccando al contempo nuove e divertenti funzionalità.

La gestione del regno aggiunge profondità, permettendo ai giocatori di reclutare cittadini, gestire le risorse ed espandere il proprio regno, influenzando sia il gameplay che la trama. Le missioni secondarie, gli oggetti da collezionare e i minigiochi premiano l’esplorazione, mentre i personaggi compagni aggiungono sfaccettature emotive e tattiche al tuo viaggio.

La sua estetica da libro di fiabe e la sua magia stravagante lo rendono uno dei giochi fantasy più affascinanti per chi ama i mondi spensierati.

La colonna sonora esalta il tono stravagante ma eroico della storia, rendendo ogni battaglia ed esplorazione indimenticabile. La rigiocabilità è stimolata dai diversi approcci allo sviluppo del regno e alla composizione del gruppo, offrendo un’esperienza sempre nuova a ogni partita.

Il mio verdetto: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom è un delizioso mix di azione, strategia e fascino da libro di fiabe.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. Pathfinder: Kingmaker [CRPG isometrico approfondito con gestione del regno]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco CRPG isometrico / Fantasy / Strategia Piattaforme PC, macOS Anno di uscita 2018 Creatori Owlcat Games (sviluppatore), Deep Silver (editore) Durata media di gioco 60–80 ore Ideale per Giocatori che amano i combattimenti tattici in gruppo e la gestione strategica di un regno

Pathfinder: Kingmaker porta in vita il ricco sistema di regole del gioco da tavolo Pathfinder in un vasto CRPG. I giocatori creano il proprio eroe e formano una squadra per esplorare le Terre Rubate, affrontando missioni, dungeon e scelte morali lungo il percorso.

Il combattimento è tattico e incentrato sul gruppo, e richiede un posizionamento accurato, sinergia tra le abilità e un uso ponderato delle capacità. La gestione del regno aggiunge un ulteriore livello strategico, in cui ogni decisione – dalle politiche fiscali ai progetti di sviluppo – influisce sull’esito della storia e sulle risorse.

L’aspetto della gestione del regno piacerà ai giocatori che amano la pianificazione strutturale tipica di alcuni dei migliori giochi di grande strategia, ma trasposta in un formato CRPG.

Consiglio dell’esperto Trova il giusto equilibrio tra lo sviluppo del tuo regno e le esigenze di combattimento del tuo gruppo: trascurare l’uno può rendere l’altro molto più impegnativo.

Il gioco eccelle nella personalizzazione approfondita dei personaggi, consentendo configurazioni uniche, multiclasse e compagni specializzati. L’esplorazione premia l’attenzione ai dettagli, con incontri nascosti, retroscena e tesori segreti sparsi per tutta la mappa. Le scelte nelle missioni e negli affari del regno hanno un peso reale, dando un senso di vera libertà d’azione e rigiocabilità.

Il mio verdetto: Pathfinder: Kingmaker è perfetto per gli appassionati di CRPG alla ricerca di una ricca esperienza tattica intrecciata a una narrazione profonda.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [RPG d’azione dinamico con combattimenti in verticale]

Il nostro voto 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Fantasy / Mondo aperto Piattaforme PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Anno di uscita 2016 Sviluppatore Capcom (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–70 ore Ideale per Chi ama i combattimenti ricchi di azione con personalizzazione del gruppo e scontri contro boss giganteschi

Dragon’s Dogma: Dark Arisen offre combattimenti frenetici e adrenalinici ambientati in un vasto mondo fantasy. I giocatori scelgono una vocazione (classe) e reclutano dei Pawn controllati dall’IA per formare un gruppo con abilità sinergiche.

Arrampicarsi su nemici giganteschi e sfruttare i loro punti deboli rende i combattimenti dinamici e spettacolari, mentre il mondo aperto ti invita a esplorare dungeon, grotte e luoghi nascosti.

Consiglio dell’esperto Usa l'IA dei tuoi Pedoni in modo strategico: posizionali in modo da sfruttare i punti deboli dei nemici mentre controlli l'azione. Sperimenta fin dall'inizio con le vocazioni per creare configurazioni di combattimento ibride.

Personalizzare le abilità e l’equipaggiamento dei tuoi Pawn aggiunge ulteriori livelli di strategia agli scontri. Le missioni secondarie e la narrazione ambientale arricchiscono il mondo di gioco, mentre il DLC Bitterblack Isle offre una sfida impegnativa nelle fasi finali del gioco.

Il combattimento verticale, le configurazioni ibride e la progressione flessibile dei personaggi permettono ai giocatori di sperimentare strategie di mischia, magia e a distanza. Il ciclo giorno-notte e le condizioni meteorologiche del gioco influenzano gli scontri, rendendo l’esplorazione sempre avvincente.

Il mio verdetto: Dragon’s Dogma: Dark Arisen è perfetto per i giocatori che desiderano un combattimento in stile action-RPG con profondità, varietà e mostri giganteschi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DRAGON’S DOGMA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

17. I pilastri dell’eternità [Un classico CRPG con una trama avvincente]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco CRPG isometrico / Fantasy / RPG tattico Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Anno di uscita 2015 Creatori Obsidian Entertainment (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 50–80 ore Ideale per Giocatori che amano una trama ricca, combattimenti tattici in gruppo e scelte significative

I pilastri dell’eternità cattura lo spirito dei classici RPG basati sull’Infinity Engine, aggiungendo però alcune comodità moderne. I giocatori creano un protagonista, reclutano compagni e si avventurano in un mondo ricco di dettagli, pieno di intrighi politici, misteri antichi e decisioni moralmente ambigue.

La composizione del gruppo, il posizionamento tattico e la sinergia tra gli incantesimi giocano un ruolo fondamentale nei combattimenti, premiando la pianificazione e la sperimentazione. Le scelte nei dialoghi e l’esplorazione della trama hanno conseguenze concrete, influenzando la reputazione delle fazioni, le missioni e l’andamento del mondo.

Consiglio dell’esperto Sperimenta con le sinergie del gruppo e le tattiche di controllo: il posizionamento e le combinazioni di incantesimi possono trasformare anche gli scontri più difficili in vittorie alla tua portata.

Le trame stratificate del gioco e gli archi narrativi dei compagni creano profondità emotiva, rendendo ogni decisione significativa. La visuale isometrica enfatizza il combattimento strategico, offrendo al contempo una narrazione ambientale dettagliata. Una solida comunità di modder amplia la rigiocabilità e permette ai giocatori di personalizzare la propria esperienza.

Il mio verdetto: I pilastri dell’eternità è perfetto per gli appassionati di CRPG che cercano un’esperienza complessa, incentrata sulla trama e con una notevole profondità tattica.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PILLARS OF ETERNITY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

18. Tyranny [CRPG in cui le tue scelte plasmano un impero]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco CRPG isometrico / Fantasy / RPG tattico Piattaforme PC, macOS, Linux Anno di uscita 2016 Creatori Obsidian Entertainment (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 30–50 ore Ideale per Giocatori che amano le trame moralmente complesse e le scelte significative

Tyranny ribalta la classica formula dei giochi di ruolo fantasy, catapultandoti in un mondo in cui il male ha già trionfato. Ti calerai nei panni di un esecutore di un impero conquistatore, prendendo decisioni che influenzano direttamente i territori, le fazioni e i destini individuali.

Le scelte nei dialoghi comportano conseguenze pesanti, mentre il combattimento premia il pensiero strategico, dalla composizione del gruppo alla sinergia degli incantesimi e al vantaggio offerto dal terreno.

Consiglio dell’esperto Sfrutta le dinamiche tra fazioni e l’allineamento dei compagni per massimizzare la tua influenza: le tue scelte possono cambiare radicalmente sia la trama che l’esperienza di gioco.

La lealtà dei compagni e le loro filosofie personali creano interazioni ricche di sfumature, conferendo alle tue decisioni un vero peso emotivo. La trama ramificata e la campagna compatta del gioco fanno sì che ogni missione sembri importante, mentre l’ambientazione unica – il male dopo la vittoria – offre una nuova prospettiva sulla narrativa fantasy.

Una ricca tradizione, scontri tattici e sistemi di fazioni dinamici rendono ogni partita un'esperienza diversa.

Il mio verdetto: Tyranny è perfetto per gli appassionati di CRPG alla ricerca di un’esperienza fantasy compatta, basata sulle scelte e moralmente impegnativa.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TYRANNY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

19. Final Fantasy XV [Epica avventura fantasy open-world]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Mondo aperto / Fantasy Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore Square Enix (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–80 ore Ideale per Chi ama le storie cinematografiche e i combattimenti ricchi di azione

Final Fantasy XV segue il principe Noctis e i suoi compagni in un viaggio attraverso il mondo di Eos, visivamente mozzafiato, che unisce azione adrenalinica alla profondità dei classici giochi di ruolo. Il design open-world ti invita a esplorare città, dungeon e tesori nascosti, mentre i combattimenti combinano duelli con la spada in tempo reale, magia ed evocazioni per scontri dinamici.

Consiglio dell’esperto Sperimenta fin dall’inizio diversi tipi di armi e combinazioni magiche per scoprire le sinergie; cacciare mostri e completare le missioni secondarie migliora l’equipaggiamento e l’esperienza, preparandoti a scontri più impegnativi.

I compagni offrono opzioni tattiche e un forte legame narrativo, rafforzando l’atmosfera da “viaggio on the road” dell’avventura. Le missioni secondarie e le cacce opzionali aumentano l’immersione, offrendo ricompense uniche e sviluppo dei personaggi. La sua struttura da viaggio on the road e le vaste regioni esplorabili rendono Final Fantasy XV una scelta eccellente tra i migliori giochi d’avventura con la profondità dei giochi di ruolo.

La storia bilancia intrighi politici su larga scala con amicizie intime, e i diversi biomi del mondo – dai deserti alle montagne ghiacciate – creano un senso di scoperta.

Il mio verdetto: Final Fantasy XV è perfetto per chi cerca un gioco di ruolo fantasy ricco di azione e con una trama avvincente, con momenti in cui i personaggi sono davvero protagonisti.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FINAL FANTASY XV GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

20. Kingdom Come: Deliverance [Esperienza RPG medievale realistica]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione / Storico / Fantasy Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Creatori Warhorse Studios (sviluppatore), Deep Silver (editore) Durata media di gioco 70–100 ore Ideale per Giocatori che amano la narrazione cinematografica e i combattimenti ricchi di azione

Kingdom Come: Deliverance ti catapulta in un mondo medievale ricostruito con meticolosa accuratezza. Vesti i panni di Henry, figlio di un fabbro, e ti muovi in una terra piena di intrighi politici, battaglie realistiche e dilemmi morali.

Consiglio dell’esperto Concentrati fin dall’inizio sul potenziamento delle abilità – combattimento corpo a corpo, tiro con l’arco e oratoria – così Henry potrà gestire al meglio combattimenti, persuasione ed esplorazione. Investi nella manutenzione dell’equipaggiamento e valuta di usare approcci furtivi per le missioni più difficili.

Il combattimento punta sul tempismo, la postura e l’abilità piuttosto che solo sulle statistiche, creando duelli e assedi intensi. Il mondo aperto ti spinge a esplorare città, castelli e campagne, con missioni che premiano l’osservazione, le decisioni intelligenti e l’interazione sociale.

Armature, armi e alchimia richiedono manutenzione e creazione, aggiungendo profondità alla gestione delle risorse. La storia è non lineare, con diversi esiti a seconda delle scelte, mentre i sistemi di fazioni e la reputazione influenzano le interazioni.

Dal punto di vista visivo, il gioco offre un’autentica architettura e paesaggi medievali, che aumentano l’immersione.

Il mio verdetto: Kingdom Come: Deliverance è perfetto per i giocatori che cercano esperienze di gioco di ruolo fantasy realistiche e impegnative, con elementi di gioco di ruolo approfonditi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Tutto quello che devi sapere prima di scegliere un gioco di ruolo fantasy

Scegliere il giusto RPG fantasy può sembrare un’impresa ardua, visto che nel mondo dei videogiochi fantasy e dei giochi di ruolo d’azione ci sono tantissime opzioni. Che ti piacciano le missioni epiche, i combattimenti tattici o l’esplorazione in mondi aperti, capire quali tipi di giochi sono disponibili può risparmiarti un bel po’ di frustrazione.

I migliori giochi di ruolo fantasy sono quelli che si adattano al tuo stile di gioco, alle tue preferenze narrative e alla tua voglia di esplorare. Dai CRPG tattici ai vasti mondi aperti, scegliere il gioco giusto ti garantisce centinaia di ore di gioco coinvolgente e appagante. Conoscere le tue priorità di gioco – trama, combattimento, modalità cooperativa o libertà – rende l’avventura molto più gratificante.

I tipi di giochi di ruolo fantasy spiegati

I giochi di ruolo fantasy sono disponibili in molte varianti, ognuna con il proprio stile, le proprie meccaniche e il proprio fascino. I giochi di ruolo d’azione si concentrano sul combattimento in tempo reale, sui riflessi e sul tempismo, spesso abbinati all’esplorazione di mondi aperti. Giochi come Skyrim o Dragon’s Dogma: Dark Arisen permettono ai giocatori di sperimentare abilità da mischia, magiche e a distanza, creando configurazioni ibride che premiano la creatività.

I CRPG a turni danno priorità al pensiero strategico, alla pianificazione e all’ottimizzazione del personaggio. In titoli come Baldur's Gate 3 o Divinity: Original Sin 2, ogni decisione – dalla composizione del gruppo alle scelte nei dialoghi – influisce sulla trama e sull’esito del gioco.

Alcuni giochi di ruolo fondono diversi sottogeneri, offrendo profondità tattica unita a combattimenti orientati all’azione, come in The Witcher 3: Wild Hunt, dove le decisioni del giocatore influenzano le missioni, le regioni e l’evoluzione dei personaggi.

I giochi di ruolo basati sui gruppi mettono in risalto le dinamiche di gruppo, le interazioni tra i personaggi e i rapporti tra compagni. La sinergia e il lavoro di squadra sono fondamentali per avere successo in questi giochi. Individuando il genere che fa per te, che sia d’azione, tattico o incentrato sulla trama, potrai scegliere giochi di ruolo fantasy che ti offrano un’esperienza appagante su misura per il tuo stile di gioco preferito.

Cosa rende eccezionale un gioco di ruolo fantasy?

Un ottimo gioco di ruolo fantasy combina una trama avvincente, libertà di gioco e mondi coinvolgenti. Una ricca tradizione, personaggi memorabili e trame ramificate fanno sì che ogni scelta sembri significativa. Titoli come Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt e Skyrim sono spesso considerati tra i giochi più coinvolgenti, che trascinano i giocatori in mondi vasti e pieni di segreti, NPC dinamici e scelte significative.

I giochi open-world come Skyrim ed Elden Ring premiano la curiosità con luoghi nascosti, boss segreti e bottini rari.

Anche i sistemi di combattimento sono fondamentali: i sistemi tattici a turni nei CRPG o l’azione fluida e frenetica in giochi come Dragon’s Dogma assicurano che ogni scontro sia appagante e strategico. La personalizzazione approfondita aumenta la rigiocabilità, permettendo ai giocatori di sperimentare configurazioni ibride, magie, combinazioni di armi e alberi delle abilità.

I migliori giochi fantasy bilanciano sfida, esplorazione e trama, rendendo ogni sessione memorabile. Il coinvolgimento emotivo è fondamentale; i giochi che offrono conseguenze alle decisioni, interazioni variegate tra i personaggi e una progressione significativa creano mondi che sembrano davvero vivi.

Che ti piaccia l’esplorazione in un mondo aperto, la strategia tattica o le avventure guidate dalla trama, i migliori giochi di ruolo fantasy sono coinvolgenti, gratificanti e infinitamente avvincenti

Consigli per iniziare la tua avventura in un gioco di ruolo fantasy

Iniziare la tua avventura in un gioco di ruolo fantasy può essere emozionante ma anche un po’ intimidatorio. Per prima cosa, stabilisci un obiettivo di classe di massima: decidi se vuoi giocare come tank, mago, ranger o ibrido. Questo ti aiuterà a orientarti nella scelta dell’equipaggiamento e delle abilità fin dall’inizio.

Prenditi il tempo per leggere la storia e i dialoghi: capire il mondo migliora l’immersione e svela meccaniche che rendono l’esplorazione più divertente. Sperimenta con armi, magie e stili di combattimento; molti giochi, come Skyrim o Divinity: Original Sin 2, premiano la curiosità e le combinazioni creative.

Non esitare a ricominciare: una nuova configurazione del personaggio o una seconda partita spesso ti fanno scoprire contenuti che ti erano sfuggiti. Le risorse della community, come guide per principianti, wiki, forum e Discord, sono utili ma non obbligatorie.

Soprattutto, prenditi il tuo tempo e goditi l’esperienza. I giochi di ruolo fantasy danno il meglio di sé quando i giocatori esplorano al proprio ritmo, scoprono segreti e sperimentano le meccaniche senza fretta. Godersi il viaggio è importante tanto quanto portare a termine la missione principale.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi di ruolo fantasy

Per chi ama i mondi fantasy epici, c’è un gioco adatto a ogni tipo di avventuriero. Questi titoli racchiudono tutto ciò che i fan dei giochi di ruolo desiderano: storie profonde, grandi esplorazioni e l’emozione di forgiare la tua leggenda attraverso vasti regni.

Per chi ama le sfide → Elden Ring . Un viaggio brutale ma bellissimo, all’insegna dell’abilità, della scoperta e della libertà. Perfetto per i giocatori che adorano padroneggiare il combattimento e svelare segreti nascosti in un mondo vivo e misterioso.

→ Un viaggio brutale ma bellissimo, all’insegna dell’abilità, della scoperta e della libertà. Perfetto per i giocatori che adorano padroneggiare il combattimento e svelare segreti nascosti in un mondo vivo e misterioso. Per gli amanti della trama → The Witcher 3: Wild Hunt . Un capolavoro narrativo ricco di missioni avvincenti, personaggi complessi e profondità emotiva. Ideale per chi cerca una storia che premi ogni scelta e ti rimanga nel cuore anche dopo che è finita.

→ Un capolavoro narrativo ricco di missioni avvincenti, personaggi complessi e profondità emotiva. Ideale per chi cerca una storia che premi ogni scelta e ti rimanga nel cuore anche dopo che è finita. Per gli strateghi della modalità cooperativa → Divinity: Original Sin 2 . Un RPG tattico e incentrato sulla trama che dà il meglio di sé in multiplayer. Ogni decisione influenza l’esito, offrendo una profondità e una rigiocabilità che pochi giochi riescono a eguagliare.

→ Un RPG tattico e incentrato sulla trama che dà il meglio di sé in multiplayer. Ogni decisione influenza l’esito, offrendo una profondità e una rigiocabilità che pochi giochi riescono a eguagliare. Per i neofiti → Skyrim. Il classico moderno che definisce il fantasy open-world. Accessibile, coinvolgente e infinitamente esplorabile, rimane una porta d’accesso senza tempo alla magia dei giochi di ruolo.

Ognuno di questi giochi offre qualcosa di unico – strategia, azione o pura avventura – dimostrando al contempo perché i giochi di ruolo fantasy rimangono tra le esperienze più avvincenti e rigiocabili del mondo dei videogiochi.

Domande frequenti