20 najlepszych gier RPG z gatunku fantasy zapewniających niekończącą się przygodę

Najlepsze gry RPG z gatunku fantasy przenoszą graczy do rozległych światów pełnych mitycznych postaci, magicznych mocy i heroicznych zadań pobocznych. Jeśli lubisz skomplikowane systemy walki, fabułę na najwyższym poziomie i nieograniczoną eksplorację otwartego świata, te gry są dla Ciebie pozycją obowiązkową.

Od epickich współczesnych tytułów po ponadczasowe klasyki – każda przygoda obiecuje szerokie możliwości personalizacji, bogatą fabułę i chwile, które pozostaną w pamięci na długo po odłożeniu kontrolera.

Przygotuj się na wkroczenie do krain, w których Twoje wybory, konfiguracje postaci i strategie określają przebieg Twojej podróży. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o zabijaniu smoków, opanowaniu starożytnej magii lub tworzeniu własnej legendy w świecie kształtowanym przez Twoje decyzje – ta lista jest Twoją bramą do tego świata.

Nasze najlepsze propozycje gier RPG fantasy

Oto moje trzy najlepsze gry RPG fantasy, które wyróżniają się fabułą, walką i budowaniem świata. Każda z nich pokazuje, dlaczego ten gatunek wciąż fascynuje graczy na całym świecie. Czytaj dalej, aby odkryć wszystkie 20 gier, które definiują najlepsze współczesne gry RPG fantasy.

1 Elden Ring 2022 Rozległy, bogaty w fabułę otwarty świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. System walki firmy FromSoftware oferuje szerokie możliwości dostosowania do różnych stylów gry, a wymagający bossowie nagradzają cierpliwość i umiejętności. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Zanurz się w otwartym świecie opartym na fabule, w którym moralnie niejednoznaczne wybory i bogate historie postaci ożywiają ten świat. Rozbudowane systemy rzemiosła, alchemii i tworzenia postaci sprawiają, że każda rozgrywka jest wyjątkowa, a modyfikacje na PC wydłużają żywotność gry. Buy now 3 Baldur’s Gate 3 2023 Ta nowoczesna gra RPG wiernie odwzorowuje mechanikę D&D 5e, oferując taktyczną walkę turową i rozgałęzione wątki fabularne. Buy now

Chociaż te trzy tytuły stanowią absolutny szczyt tego gatunku, istnieje wiele innych gier RPG fantasy, w które możesz zagłębić się na wiele godzin. Przewiń dalej, aby uzyskać pełną listę najlepszych gier i znaleźć tę (lub trzy), która odpowiada Twoim celom i stylowi gry.

20 najlepszych gier RPG z gatunku fantasy, w które warto zagrać już dziś

Rzuć okiem na moją imponującą listę najlepszych gier RPG z gatunku fantasy. Czy jesteś gotowy na eksplorację, walkę i odkrywanie mitycznych krain, które wymykają się znanej nam rzeczywistości? Zadbajmy o to, by Twoja następna gra była równie magiczna jak Twoja wyobraźnia i równie bezlitosna jak różdżka czarodzieja.

1. Elden Ring [Najlepsza przygoda fantasy w otwartym świecie]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Otwarty świat / Soulslike Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Rok premiery 2022 Twórcy FromSoftware (twórca), Bandai Namco (wydawca) Średni czas rozgrywki 60–120 godzin Dla Graczy, którzy uwielbiają rozległe światy, rozbudowaną walkę i fabułę opartą na spontanicznych wydarzeniach

Elden Ring przenosi cię do ogromnego, bogatego w fabułę świata Lands Between, gdzie na każdym kroku czekają na ciebie niebezpieczeństwa i odkrycia. Wcielasz się w postać Tarnisheda i sam kształtujesz swoją podróż, zmagając się z trudnymi przeciwnikami, poruszając się po złożonych środowiskach i wybierając rozgałęzione ścieżki eksploracji.

Walka jest precyzyjna i satysfakcjonująca, zapewniając równowagę między walką wręcz, magią i atakami z dystansu. Świat zachęca do kreatywności – od skradania się obok potężnych przeciwników, przez planowanie epickich zasadzek, aż po testowanie hybrydowych konfiguracji postaci w celu uzyskania maksymalnej skuteczności.

Rada od profesjonalisty Eksperymentuj z wierzchowcami i przywoływaniem duchów, aby zyskać przewagę w zakresie mobilności podczas eksploracji i walki. Poświęć trochę czasu na zbadanie każdego obszaru – sekrety często prowadzą do potężnego ekwipunku lub rzadkich zaklęć.

To, co naprawdę wyróżnia Elden Ring, to fakt, że samo otoczenie staje się postacią. Ukryte jaskinie, tajni bossowie i subtelna narracja oparta na otoczeniu nagradzają ciekawość, a swoboda realizacji celów na wiele sposobów sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa.

Zadania poboczne, interakcje z postaciami i opcjonalne lochy zapewniają niezliczone godziny eksploracji wykraczającej poza główną fabułę. Gracze dzielą się również strategiami dotyczącymi optymalnych tras zdobywania zasobów i taktyk walki z bossami, co może inspirować do kreatywnych rozwiązań bez konieczności powtarzania tych samych czynności.

Nasza ocena: Elden Ring to mistrzowska lekcja projektowania fantasy RPG z otwartym światem – niezależnie od tego, czy jesteś weteranem serii Souls, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, głębia tej gry zapewni ci setki godzin fascynującej rozgrywki.

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2. The Witcher 3: Dziki Gon [Najlepsza fabularna gra RPG fantasy]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Otwarty świat / Gra fabularna Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Rok wydania 2015 Twórca CD Projekt Red (twórca i wydawca) Średni czas gry 100–200 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pragną epickiej fabuły, szerokiego wyboru opcji dotyczących postaci oraz wciągających światów fantasy

W grze „The Witcher 3: Dziki Gon” wcielasz się w postać Geralta z Rivii, łowcy potworów przemierzającego bogato dopracowany świat pełen legend, moralnie niejednoznacznych wyborów i dynamicznych postaci.

Gra łączy intensywną walkę z głębią fabuły, pozwalając graczom angażować się w zlecenia na potwory, intrygi polityczne i osobiste misje. Eksploracja jest niezwykle satysfakcjonująca — od wędrówek po gęstych lasach i ośnieżonych górach po odkrywanie ukrytych wiosek lub tajemniczych skarbów.

Porada od profesjonalisty Zrób sobie priorytet z odkrywania wszystkich zadań pobocznych i map skarbów. Eksperymentuj z alchemią, aby tworzyć wzmocnienia, które odwrócą trudne starcia na twoją korzyść. Małe wybory fabularne często odblokowują później duże korzyści w historii.

To, co wyróżnia tę grę, to rozgałęziony system fabularny: wybory mają wpływ na całą historię, oddziaływując na relacje, wydarzenia w poszczególnych regionach, a nawet na to, które zakończenia zostaną odblokowane.

System walki i magii zachęca do eksperymentowania z olejkami, miksturami i znakami, aby w kreatywny sposób radzić sobie z przeciwnikami. Spostrzegawczy gracze często odkrywają subtelne wątki fabularne, lokalizacje skarbów i sekrety otoczenia, które wzbogacają wrażenia z gry.

Prawdopodobnie zaczniesz tworzyć konfiguracje postaci, aby maksymalnie wykorzystać umiejętności The Witcher, stosować hybrydowe strategie łączące walkę wręcz z zaklęciami oraz wykorzystywać alchemię do przetrwania, dzięki czemu każda rozgrywka będzie miała bardzo osobisty charakter.

Nasza ocena: „Wiedźmin 3” łączy w sobie zapierającą dech w piersiach fabułę, dogłębnie nakreślone postacie oraz wciągającą eksplorację otwartego świata – większość graczy zanurzy się w tej grze na setki godzin.

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3. Baldur's Gate 3 [Najlepsza współczesna gra CRPG]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG / CRPG / Dungeons & Dragons Platformy PC, macOS, Steam Deck Rok wydania 2023 Twórca Larian Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 80–150 godzin Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają walkę taktyczną, rozgałęzienia fabularne i gry RPG w stylu D&D

Gra „Baldur's Gate 3” pozwala graczowi zanurzyć się w świecie Faerûnu, stworzyć bohatera i przechodzić rozbudowaną, rozgałęzioną fabułę, w której podejmowane decyzje mają realne konsekwencje. Walka ma charakter turowy i taktyczny, a jej mechanika w dużym stopniu opiera się na zasadach gry „Dungeons & Dragons 5e”.

Eksploracja jest bogata – znajdziesz tu ukryte łupy, tajne ścieżki i wiele sposobów na pokonywanie wyzwań, od dialogu i skradania się po siłę.

To, co wyróżnia tę grę, to dynamiczna narracja i elastyczna rozgrywka fabularna. Interakcje w drużynie są bogate i reaktywne – towarzysze reagują na twoje decyzje, kształtując zarówno fabułę, jak i spotkania taktyczne. Baldur's Gate 3 jest często polecana jako jedna z najlepszych gier RPG na Steam Deck dla graczy, którzy pragną głębokich wrażeń z gier CRPG w podróży.

Rada od profesjonalisty Warto już na początku eksperymentować ze składem drużyny i kombinacjami zaklęć; synergie taktyczne mogą zamienić trudne walki w satysfakcjonujące zwycięstwa. Wybory dialogowe mogą otworzyć lub zamknąć kluczowe ścieżki questów – zwracaj uwagę na szczegóły.

Kreatywność gracza jest nagradzana: łączenie zaklęć, interakcji z otoczeniem i umiejętności prowadzi do nieprzewidywalnych momentów rozgrywki, unikalnych dla każdej sesji. Spostrzegawczy poszukiwacze przygód często odkrywają sprytne skróty lub ukryte skarby, które nie są od razu oczywiste, co zwiększa wartość powtórnego grania.

Oprawa graficzna jest dopracowana, z szczegółowymi lokacjami, wyrazistymi animacjami postaci i kinowymi przerywnikami filmowymi.

Nasza ocena: „Baldur's Gate 3” to prawdziwy sukces współczesnej gry RPG, zapewniający wiele godzin taktycznej, fabularnej rozrywki w świecie fantasy. Fani gier RPG na stole oraz wciągających opowieści poczują się tu jak w domu.

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4. Divinity: Original Sin 2 [Najlepsza gra fantasy typu CRPG z trybem kooperacyjnym]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe CRPG / Fantasy / Taktyczne Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórca Larian Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 60–100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają taktyczną walkę turową, głębokie interakcje w drużynie oraz przygody RPG w trybie kooperacji

W grze Divinity: Original Sin 2 wkraczasz do bogatego, magicznego świata jako użytkownik Źródła ścigany przez Boski Zakon. Wybierz gotową postać lub stwórz własną, odkrywając różnorodne regiony pełne tajemnic, legend i misji o złożonym wymiarze moralnym.

Walka jest turowa, ale dzięki interakcjom z otoczeniem – ogniem, wodą, trucizną – każda potyczka staje się taktyczną zagadką. Wybory dialogowe i interakcje z towarzyszami mają znaczenie, wpływając na przebieg fabuły i relacje w drużynie.

Rada od profesjonalisty W walce skup się na łączeniu umiejętności żywiołów, aby uzyskać efekty kombinacyjne – ogień + olej, woda + elektryczność – a następnie koordynuj działania z członkami drużyny, aby wywołać serię niszczycielskich efektów. Zawsze eksperymentuj z interakcjami z otoczeniem, aby uzyskać przewagę taktyczną.

Tryb kooperacji pozwala maksymalnie czterem innym graczom wspólnie podejmować zadania, tworząc chwile współpracy, przyjacielskich sporów i chaotycznej zabawy.

Elastyczność gry w zakresie tworzenia postaci – rozwój bez podziału na klasy, hybrydowe kombinacje umiejętności i taktyczne synergie zaklęć – sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa.

Skrupulatnie zaprojektowane poziomy nagradzają eksplorację, sprytne wykorzystanie umiejętności Źródła oraz eksperymentowanie z efektami żywiołów. Nawet zadania poboczne oferują znaczące wybory, a nie są jedynie wypełniaczami.

Nasza ocena: „Divinity: Original Sin 2” to mistrzowska lekcja nowoczesnego projektowania gier CRPG, oferująca turową walkę, spontaniczną fabułę w trybie kooperacyjnym oraz głębokie możliwości personalizacji. Zarówno fani taktyki, jak i miłośnicy fabuły znajdą w tej grze niekończącą się wartość powtórnego grania.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim [Najlepsza klasyczna gra fantasy z otwartym światem]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Otwarty świat / Fantasy Platformy PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Rok wydania 2011 Twórca Bethesda Game Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 100–200 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają rozległe światy, dużą swobodę w odgrywaniu ról oraz fabułę, która rozwija się spontanicznie

W Skyrim wcielasz się w rolę Smoczego Potomka – bohatera, którego przeznaczeniem jest pokonanie smoków i kształtowanie losów Skyrim. Otwarty świat jest ogromny i na każdym kroku kryje góry, wioski, lochy oraz tajemnice. Eksploracja gór, lochów i ukrytych jaskiń sprawia wrażenie, jakbyś wkroczył do jednej z najlepszych gier RPG z otwartym światem, jakie kiedykolwiek stworzono.

Walka łączy walkę wręcz, łucznictwo i magię, pozwalając graczom eksperymentować z hybrydowymi konfiguracjami postaci, a system umiejętności i rzemiosło dodają głębi rozwojowi postaci.

Porada od profesjonalisty Eksploruj świat bez reszty – czekają na ciebie smoki, ukryte skarby i rzadkie łupy. Eksperymentuj ze stylami walki i wyborem frakcji, aby cieszyć się różnorodnymi wrażeniami.

Największą zaletą gry Skyrim jest swoboda – możesz podążać za główną fabułą, dołączyć do frakcji, takich jak Gildia Złodziei czy Mroczne Bractwo, albo przemierzać świat jako wędrowny poszukiwacz przygód.

Postacie niezależne, zadania generowane losowo oraz setki lokacji sprawiają, że każda podróż jest wyjątkowa. Modyfikacje dodatkowo poszerzają zawartość gry, dzięki czemu każda rozgrywka jest nowym doświadczeniem.

Nasza ocena: Skyrim to ponadczasowy klasyk. Jego świat, fabuła i swoboda gracza zapewniają setki godzin eksploracji i przygód, co czyni tę grę jedną z najbardziej wpływowych gier RPG fantasy w historii.

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6. Dragon Age: Inkwizycja [Epicka przygoda fantasy z drużyną]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / oparte na drużynie / otwarty świat Platformy PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Rok wydania 2014 Twórcy BioWare (twórca), Electronic Arts (wydawca) Średni czas rozgrywki 50–80 godzin Dla Graczy, którzy uwielbiają rozległe światy fantasy, taktyczną walkę i bogate interakcje między postaciami

W grze „Dragon Age: Inkwizycja” wcielasz się w rolę Inkwizytora, którego zadaniem jest zamknięcie tajemniczej szczeliny na niebie zagrażającej Thedasowi. Świat wydaje się żywy – od tętniących życiem miast po smagane wiatrem równiny – i obfituje w zadania poboczne, ukryte sekrety oraz moralnie niejednoznaczne wybory, które mają wpływ na przebieg twojej podróży.

Walka łączy taktyczną pauzę z akcją w czasie rzeczywistym, pozwalając ci eksperymentować z synergią drużyny, ustawieniem postaci i kombinacjami magicznymi, dzięki czemu każda potyczka jest satysfakcjonująca i niepowtarzalna.

Porada od profesjonalisty Zmieniaj skład drużyny w zależności od potrzeb zadania – czasami skradający się łotrzyk odkrywa ukryte ścieżki, a innym razem potężny wojownik idealnie sprawdza się w walkach z bossami. Odbiegające od głównej ścieżki eksploracje często przynoszą rzadkie łupy i niezapomniane spotkania.

Twoi towarzysze są równie fascynujący – każdy z nich ma odrębną osobowość, osobiste zadania i reaguje na twoje decyzje, dzięki czemu relacje mają równie duże znaczenie jak strategia.

Nasza ocena: Dragon Age: Inkwizycja wyróżnia się fabułą, głębią świata i różnorodnością walki. Jeśli kochasz rozbudowane, epickie gry RPG, w których wybory mają znaczenie, jest to jedno z najbogatszych doświadczeń, jakie możesz znaleźć.

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7. Dark Souls III [Brutalna, satysfakcjonująca gra fantasy w stylu Souls]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Soulslike / Mroczna fantastyka Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórcy FromSoftware (twórca), Bandai Namco Entertainment (wydawca) Średni czas rozgrywki 50–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy czerpią radość z wymagających walk, bogatej fabuły i eksploracji, w której stawka jest wysoka

W grze Dark Souls III przemierzasz zrujnowane królestwo Lothric, gdzie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem.

Walka jest precyzyjna i bezlitosna, nagradzając cierpliwość, wyczucie czasu i kreatywność. Każda broń i każde zaklęcie mają swoje znaczenie, a każda potyczka przypomina zagadkę, którą trzeba rozwiązać dzięki umiejętnościom, a nie surowym statystykom. Brutalne wyzwania i wielowarstwowa walka sprawiają, że Dark Souls III wyróżnia się na listach najlepszych gier RPG na Xbox dla graczy, którzy lubią tytuły o wysokim ryzyku i wysokich nagrodach.

Środowiska są mistrzowsko zaprojektowane, pełne skrótów, sekretów i ukrytej fabuły, które wciągają gracza. Walki z bossami to nie tylko bitwy – to lekcje obserwacji i adaptacji, z których każda wymaga unikalnego podejścia.

Porada od profesjonalisty Poznaj schematy ataków przeciwników i eksperymentuj z różnymi rodzajami broni; czasami konfiguracja oparta na magii lub broń wymagająca zręczności radykalnie zmienia tempo walk. Zawsze dokładnie rozpoznaj teren – skróty i ukryte przedmioty mogą uratować cię przed niezliczoną liczbą śmierci.

Eksploracja często pozwala odkryć bogatą fabułę, rzadkie łupy i nieoczekiwane spotkania, które utrzymują graczy w napięciu i angażują ich w rozgrywkę.

Nasza ocena: „Dark Souls III” oferuje skrupulatnie dopracowane wyzwanie dla tych, którzy cenią sobie mistrzostwo, odkrywanie i fabułę wplecioną w rozgrywkę.

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8. Filary Wieczności II: Deadfire [Głęboka przygoda CRPG oparta na drużynie]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry CRPG / RPG izometryczne / Strategia drużynowa Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórcy Obsidian Entertainment (twórca), Versus Evil (wydawca) Średni czas gry 60–100 godzin Dla Graczy, którzy uwielbiają walkę taktyczną, bogatą fabułę i swobodne zarządzanie drużyną

W grze Filary Wieczności II: Deadfire wyruszasz w rejs po wulkanicznym archipelagu Deadfire jako Watcher – bohater związany z duszą, którego wybory kształtują otaczający go świat.

Eksploracja łączy w sobie nawigację statkiem, przygody piesze oraz strategiczne bitwy drużynowe, w których liczy się planowanie, synergia i taktyczne ustawienie się na polu bitwy. Każdy towarzysz ma swoją osobowość, historię i linię zadań, dzięki czemu interakcje są znaczące i często wiążą się z dylematami moralnymi.

Świat jest bogaty w fabułę, tajemnice i frakcje, których relacje ewoluują w oparciu o twoje decyzje, tworząc dynamiczne i wciągające doświadczenie.

Porada od eksperta Warto już na początku eksperymentować ze składem drużyny i synergią umiejętności. Umiejętności twojej załogi mogą zamienić przytłaczające bitwy w łatwiejsze do opanowania starcia, a pełne eksplorowanie wysp często ujawnia ukryte zadania, rzadkie łupy i nowe elementy fabuły.

Walka jest turowa, ale opiera się na reagowaniu na sytuację, co zachęca do sprytnego wykorzystywania ukształtowania terenu, umiejętności i efektów otoczenia w celu pokonania trudnych przeciwników. Eksploracja nagradza dbałość o szczegóły – czekają na gracza ukryte spotkania, fabularne sekrety oraz frakcje, których relacje zmieniają się w zależności od podejmowanych decyzji.

Rozbudowane systemy turowego rozgrywania i strategiczne zarządzanie drużyną sprawiają, że Filary Wieczności II: Deadfire wyróżnia się wśród najlepszych taktycznych gier RPG dla graczy poszukujących wyzwań.

Nasza ocena: „Filary Wieczności II: Deadfire” to gra CRPG, która nagradza ciekawość, strategiczne myślenie i głębię odgrywania ról, co czyni ją pozycją obowiązkową dla fanów klasycznych przygód opartych na drużynach.

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9. Torchlight II [Dynamiczna gra ARPG z barwnymi przygodami i łupami]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Hack-and-slash / Gra oparta na łupach Platformy PC, macOS, Linux, PS4, PS5 Rok wydania 2012 Twórcy Runic Games (twórca), Perfect World (wydawca) Średni czas gry 30–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają wciągające cykle zdobywania łupów, klasy z możliwością dostosowania oraz zabawę w kooperacyjną grę ARPG

Torchlight II to pełna akcji gra ARPG, która wciąga graczy szybką walką, różnorodnymi klasami postaci i barwną oprawą graficzną. Podróżujesz przez lochy, lasy i ruiny na pustyni, pokonując hordy potworów i zbierając łupy, które nieustannie ulepszają umiejętności, wyposażenie i zwierzęta towarzyszące twojej postaci.

System klas zachęca do eksperymentowania, pozwalając łączyć i dopasowywać umiejętności do preferowanego stylu gry. Tryb kooperacji wieloosobowej potęguje chaos i radość z gry, sprawiając, że walki z bossami i wyprawy do lochów stają się bardziej dynamiczne. Płynna liczba klatek na sekundę i przystępna rozgrywka sprawiają, że jest to solidny dodatek do kolekcji najlepszych gier RPG na PS5 dla fanów lżejszych gier akcji RPG.

Porada od profesjonalisty Na początku skup się na umiejętnościach zwierząt towarzyszących – mogą one nosić przedmioty, zadawać obrażenia, a nawet posiadać rzadkie łupy. Eksperymentowanie z konfiguracjami hybrydowymi w trybie wieloosobowym pozwala tworzyć unikalną synergię w drużynie.

Nawet bez modów gra zapewnia bogate wrażenia, ale na PC społeczność modderów dodaje niekończącą się ilość niestandardowej zawartości i ulepszeń poprawiających komfort gry. Styl graficzny jest jasny, energiczny i nieco fantazyjny, co kontrastuje z intensywnością walki, utrzymując lekki ton, a jednocześnie nagradzając umiejętności i strategię.

Nasza ocena: Torchlight II oferuje radosną, dynamiczną rozgrywkę w gatunku ARPG z rozbudowanymi opcjami personalizacji i wysoką powtarzalnością.

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10. Monster Hunter: World [Epicka przygoda z polowaniami w trybie kooperacyjnym – RPG akcji]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Tryb kooperacji / Polowanie Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca Capcom (twórca i wydawca) Średni czas gry 60–150 godzin Najlepsze dla graczy, którzy uwielbiają walkę opartą na umiejętnościach, starcia z gigantycznymi potworami oraz strategię opartą na współpracy

Monster Hunter: World zmienia formułę fantasy RPG, pozwalając graczowi wcielić się w łowcę tropiącego ogromne, żywe stworzenia w różnorodnych ekosystemach.

System walki jest precyzyjny i wymaga poznania schematów zachowań przeciwników, wyczucia czasu przy użyciu broni oraz wykorzystania atutów otoczenia. S atysfakcję daje opanowanie broni, wykorzystywanie słabości potworów oraz tworzenie wyposażenia z części pokonanych potworów.

Eksploracja jest satysfakcjonująca dzięki bogatym ekosystemom pełnym tajemnic, zagrożeń i dzikiej przyrody, która reaguje na wybory gracza.

Rada od profesjonalisty Skup się na tworzeniu wyposażenia z potworów, z którymi masz trudności; zrozumienie zachowania każdej istoty pomaga zoptymalizować broń i zbroję. Graj ze znajomymi, aby koordynować polowania i szybciej osiągać postępy.

Tryb współpracy działa płynnie, pozwalając wam i znajomym koordynować polowania oraz łączyć strategie, co dodaje grze głębi w porównaniu z rozgrywką solo. Różnorodność broni – od zwinnych podwójnych ostrzy po ciężkie młoty – sprawia, że każde spotkanie wygląda inaczej w zależności od twojego podejścia. Subtelne elementy otoczenia, takie jak wspinaczka, pułapki i zagrożenia terenowe, zachęcają do stosowania kreatywnych taktyk.

Nasza ocena: „Monster Hunter: World” oferuje wymagającą, satysfakcjonującą walkę, rozległe tereny łowieckie i ogromną powtarzalność rozgrywki.

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11. Darkest Dungeon [Mroczna, taktyczna gra RPG typu roguelike]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG / Roguelike / Zarządzanie stresem Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, macOS, Linux Rok wydania 2016 Twórca Red Hook Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 50–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią wymagającą, strategiczną rozgrywkę i mroczną, klimatyczną fabułę

Darkest Dungeon zamienia grę RPG w gatunku fantasy w psychologiczną próbę. Zarządzasz drużyną bohaterów przemierzających gotyckie, generowane proceduralnie lochy, walcząc nie tylko z potworami, ale także ze stresem, strachem i cierpieniami.

Każdy wybór ma znaczenie – jeśli zaniedbasz morale, nawet najsilniejsza postać może załamać się pod presją. Walka łączy taktykę turową z nieprzewidywalnymi zagrożeniami środowiskowymi, co wymaga starannego planowania i odpowiedniego składu drużyny.

Porada od profesjonalisty Zrównoważ zarządzanie stresem z priorytetami bojowymi. Regularnie zmieniaj bohaterów, ulepszaj swoją wioskę i podchodź do każdego lochu metodycznie, aby przetrwać dłużej i odblokować zaawansowaną zawartość.

Eksploracja jest pełna napięcia, a pułapki, niespodzianki i zarządzanie zasobami dodają kolejne warstwy strategii. Unikalne systemy, takie jak wskaźnik stresu, dolegliwości i permadeath, sprawiają, że zwycięstwa są zasłużone, a porażki mają poważne konsekwencje. Gracze mogą eksperymentować z różnymi składami drużyn, synergią umiejętności i wykorzystaniem przedmiotów, aby pokonać śmiertelne wyzwania.

Pod względem wizualnym ręcznie rysowana, mroczna grafika oraz przytłaczająca ścieżka dźwiękowa potęgują atmosferę grozy, sprawiając, że każda wyprawa do lochów jest intensywna i zapada w pamięć.

Nasza ocena: „Darkest Dungeon” oferuje wymagającą, ale niezwykle satysfakcjonującą rozgrywkę taktyczną, połączoną z mroczną fabułą i niezapomnianymi spotkaniami.

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12. GreedFall [kolonialno-fantastyczna gra RPG z elementami dyplomacji i wyborów]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / fantasy / oparte na wyborach Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórcy Spiders (twórca), Focus Home Interactive (wydawca) Średni czas rozgrywki 0–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozgałęzione fabuły, dyplomację i hybrydową walkę

Gra „GreedFall” przenosi graczy do inspirowanego epoką kolonialną świata fantasy, pełnego frakcji, tajemnic i moralnej dwuznaczności. Wcielasz się w rolę bohatera, którego wygląd możesz dostosować do własnych upodobań, i eksplorujesz nowo odkrytą wyspę pełną magii, intryg politycznych i fantastycznych stworzeń.

Walka łączy w sobie umiejętności walki wręcz, walki na odległość oraz magiczne, zachęcając do eksperymentowania z hybrydowymi konfiguracjami postaci i kombinacjami umiejętności. Poza walką twoje wybory mają znaczenie – sojusze z frakcjami wpływają na przebieg fabuły, relacje między postaciami oraz dostępne zadania.

Rada od profesjonalisty Zainwestuj w umiejętności i opcje dialogowe, które pasują do twojego stylu gry – skradanie się, perswazja czy walka – i wracaj do frakcji, aby odblokować ukryte wątki fabularne.

Eksploracja jest nagradzana ukrytymi skarbami, zadaniami pobocznymi i fabularnymi szczegółami ukrytymi w każdym zakątku. Mechanika zarządzania królestwem i dyplomacji dodaje głębi, pozwalając ci wpływać na równowagę sił, jednocześnie kształtując reputację twojej postaci. Nacisk, jaki gra kładzie na swobodę działania gracza i złożoność frakcji, sprawia, że GreedFall wyróżnia się wśród najlepszych gier RPG skupiających się na wyborach fabularnych.

Bujny, barwny świat kontrastuje z moralnie niejednoznacznymi decyzjami, dzięki czemu każdy wybór fabularny ma znaczenie. Towarzysze dodają osobowości i unikalnych perspektyw, wzbogacając opowieść i zwiększając powtórną grywalność.

Nasza ocena: GreedFall łączy intrygi polityczne, eksplorację i hybrydową walkę w wciągającą grę RPG osadzoną w świecie fantasy.

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13. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [Dynamiczna gra RPG w klimacie fantasy z rozbudowanymi opcjami personalizacji]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Fantasy / Otwarty świat Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2020 (remaster) Twórcy 38 Studios (twórca), THQ Nordic (wydawca) Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią płynną walkę, postęp oparty na zdobywaniu łupów oraz rozległe otwarte światy

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ożywia tętniący życiem świat Amaluru dzięki szybkiej, płynnej walce i rozbudowanym możliwościom dostosowywania umiejętności. Gracze mogą łączyć ataki wręcz, magiczne i dystansowe za pomocą systemu losu/umiejętności, tworząc unikalne, hybrydowe konfiguracje postaci.

Świat jest rozległy i barwny, a różnorodne regiony, lochy i zadania poboczne zapewniają wiele godzin eksploracji.

Rada od profesjonalisty Warto już na początku eksperymentować z konfiguracjami hybrydowymi – przełączaj się między magią, walką wręcz i walką na odległość, aby odkrywać synergie i skutecznie radzić sobie z trudniejszymi przeciwnikami.

Walka jest responsywna i oparta na kombinacjach ciosów, nagradzając precyzyjne wyczucie czasu i kreatywne taktyki. Różnorodność łupów i ekwipunku sprawia, że postępy w grze są ekscytujące, pozwalając dostosowywać konfiguracje postaci i style gry. Zremasterowana wersja poprawia grafikę i dostępność, sprawiając, że Amalur tętni życiem dzięki dynamicznym miastom, lasom i podziemnym krainom.

Wybór frakcji i zadania poboczne wpływają na przebieg fabuły, a interakcje z towarzyszami dodają smaku twojej podróży. Gra oferuje wysoką powtarzalność dzięki licznym drzewkom umiejętności i alternatywnym zakończeniom zadań.

Nasza ocena: „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning” oferuje pełną akcji walkę, rozbudowane możliwości personalizacji oraz barwny świat, który zachęca do eksploracji.

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14. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom [Urocza przygoda w stylu JRPG z zarządzaniem królestwem]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG / Fantasy / Strategia Platformy PC, PS4, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórcy Level-5 (twórca), Bandai Namco (wydawca) Średni czas gry 40–60 godzin Dla Fanów fabularnych gier JRPG z mechaniką budowania królestwa i uroczą grafiką

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom łączy walkę w czasie rzeczywistym z unikalnym systemem zarządzania królestwem. Gracze wcielają się w Evana, młodego króla, którego celem jest zjednoczenie podzielonego świata. Walka łączy akcję drużynową w czasie rzeczywistym ze strategicznym rozmieszczeniem postaci, dając graczom swobodę eksperymentowania z zaklęciami, bronią i umiejętnościami.

Styl graficzny gry czerpie inspirację ze studia Ghibli, tworząc kolorowe, wyraziste środowiska pełne życia i uroku.

Porada od profesjonalisty Warto wcześnie zainwestować w ulepszenia królestwa, które uzupełniają twój styl walki – dzięki temu trudniejsze starcia staną się łatwiejsze do opanowania, a jednocześnie odblokujesz nowe, zabawne funkcje.

Zarządzanie królestwem dodaje głębi, pozwalając graczom rekrutować mieszkańców, zarządzać zasobami i rozszerzać swoje królestwo, co ma wpływ na rozgrywkę i fabułę. Zadania poboczne, przedmioty do zebrania i minigry nagradzają eksplorację, a postacie towarzyszące wzbogacają twoją podróż o wymiar emocjonalny i taktyczny.

Jej bajkowa estetyka i fantazyjna magia sprawiają, że jest to jedna z najbardziej urokliwych gier fantasy dla graczy, którzy lubią beztroskie światy.

Ścieżka dźwiękowa podkreśla fantazyjny, a jednocześnie heroiczny ton opowieści, sprawiając, że każda bitwa i każda wyprawa pozostają w pamięci. Różnorodność podejść do rozwoju królestwa i składu drużyny zachęca do ponownego grania, oferując świeże wrażenia przy każdej rozgrywce.

Nasza ocena: „Ni no Kuni II: Revenant Kingdom” to zachwycające połączenie akcji, strategii i uroku bajki.

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15. Pathfinder: Twórca królów [Głęboka izometryczna gra RPG z zarządzaniem królestwem]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Izometryczna gra RPG / Fantasy / Strategia Platformy PC, macOS Rok wydania 2018 Twórcy Owlcat Games (twórca), Deep Silver (wydawca) Średni czas gry 60–80 godzin Dla kogo Graczy, którzy lubią taktyczną walkę drużynową i strategiczne zarządzanie królestwem

Pathfinder: Twórca królów ożywia bogaty system zasad gry planszowej Pathfinder w rozbudowanej grze RPG na komputer. Gracze tworzą swojego bohatera i zbierają drużynę, by eksplorować Skradzione Ziemie, podejmując po drodze zadania, pokonując lochy i stawiając czoła dylematom moralnym.

Walka ma charakter taktyczny i skupia się na drużynie, wymagając starannego rozmieszczenia postaci, synergii umiejętności oraz przemyślanego wykorzystania zdolności. Zarządzanie królestwem dodaje dodatkowy wymiar strategiczny, w którym każda decyzja – od polityki podatkowej po projekty rozwojowe – wpływa na przebieg fabuły i zasoby.

Element zarządzania królestwem spodoba się graczom, którzy cenią sobie planowanie strukturalne charakterystyczne dla najlepszych gier strategicznych, przeniesione jednak do formatu CRPG.

Porada od profesjonalisty Zrównoważ rozwój swojego królestwa z potrzebami bojowymi drużyny – zaniedbanie jednego z tych aspektów może sprawić, że drugi stanie się znacznie trudniejszy.

Gra wyróżnia się głęboką personalizacją postaci, umożliwiającą tworzenie unikalnych buildów, wybieranie wielu klas oraz posiadanie wyspecjalizowanych towarzyszy. Eksploracja nagradza dbałość o szczegóły, oferując ukryte spotkania, fabularne tło oraz sekretne skarby rozrzucone po całej mapie. Wybory dotyczące zadań i spraw królestwa mają znaczenie, dając poczucie prawdziwej swobody działania i zachęcając do ponownego grania.

Nasza ocena: Pathfinder: Twórca królów to idealna propozycja dla fanów gier RPG, poszukujących bogatych wrażeń taktycznych przeplatanych głęboką fabułą.

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16. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Dynamiczna gra RPG akcji z walką w pionie]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Fantasy / Otwarty świat Platformy PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Rok wydania 2016 Twórca Capcom (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 50–70 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią dynamiczną walkę z możliwością dostosowywania drużyny oraz starcia z gigantycznymi bossami

Dragon’s Dogma: Dark Arisen oferuje dynamiczną, pełną emocji walkę osadzoną w rozległym świecie fantasy. Gracze wybierają klasę postaci i rekrutują sterowane przez sztuczną inteligencję pionki, tworząc drużynę o synergicznych umiejętnościach.

Wspinanie się na potężnych przeciwników i wykorzystywanie ich słabych punktów sprawia, że walka jest dynamiczna i przypomina sceny z filmów, a otwarty świat zachęca do eksploracji lochów, jaskiń i ukrytych lokacji.

Rada od profesjonalisty Wykorzystaj sztuczną inteligencję swoich pionków w sposób strategiczny – ustaw je tak, aby wykorzystywały słabości wroga, podczas gdy ty kontrolujesz przebieg akcji. Już na wczesnym etapie eksperymentuj z klasami postaci, tworząc hybrydowe konfiguracje bojowe.

Dostosowywanie umiejętności i wyposażenia pionków dodaje kolejną warstwę strategiczności do starć. Zadania poboczne i opowiadana poprzez otoczenie historia wzbogacają świat gry, a dodatek „Bitterblack Isle” oferuje wymagające wyzwanie w późniejszej fazie rozgrywki.

Walka w pionie, hybrydowe konfiguracje postaci oraz elastyczny system rozwoju postaci pozwalają graczom eksperymentować ze strategiami walki wręcz, magicznej i na odległość. Cykl dnia i nocy oraz pogoda wpływają na przebieg starć, dzięki czemu eksploracja pozostaje wciągająca.

Nasza ocena: „Dragon’s Dogma: Dark Arisen” jest idealna dla graczy spragnionych walki w stylu RPG akcji, charakteryzującej się głębią, różnorodnością i ogromnymi potworami.

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17. Filary Wieczności [Klasyczna gra RPG z rozbudowaną fabułą]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Izometryczna gra RPG / Fantasy / Taktyczna gra RPG Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórcy Obsidian Entertainment (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas rozgrywki 50–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie bogatą fabułę, taktyczną walkę drużynową i decyzje o realnym znaczeniu

Gra „Filary wieczności” oddaje ducha klasycznych gier RPG opartych na silniku Infinity Engine, dodając jednocześnie nowoczesne udogodnienia. Gracze tworzą bohatera, rekrutują towarzyszy i przemierzają bogato szczegółowy świat pełen intryg politycznych, starożytnych tajemnic i decyzji o niejednoznacznym charakterze moralnym.

Skład drużyny, taktyczne ustawienie postaci oraz synergia zaklęć odgrywają kluczową rolę w walce, nagradzając planowanie i eksperymentowanie. Wybory dialogowe oraz zgłębianie fabuły mają namacalne konsekwencje, wpływając na relacje z frakcjami, zadania oraz przebieg wydarzeń w świecie gry.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z synergią drużyny i taktyką walki – pozycjonowanie i kombinacje zaklęć mogą sprawić, że nawet przytłaczające starcia zamienią się w możliwe do opanowania zwycięstwa.

Wielowarstwowe wątki fabularne i historie towarzyszy nadają grze emocjonalną głębię, sprawiając, że każda decyzja ma znaczenie. Izometryczna perspektywa podkreśla strategiczny charakter walki, oferując jednocześnie szczegółową narrację poprzez otoczenie. Silna społeczność modderów zwiększa powtarzalność rozgrywki i pozwala graczom dostosować grę do własnych preferencji.

Nasza opinia: „Filary wieczności” to idealna propozycja dla fanów gier RPG, którzy poszukują złożonej, fabularnej rozgrywki o dużej głębi taktycznej.

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18. Tyranny [gra RPG, w której twoje wybory kształtują imperium]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Izometryczna gra RPG / Fantasy / Taktyczna gra RPG Platformy PC, macOS, Linux Rok wydania 2016 Twórcy Obsidian Entertainment (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas gry 30–50 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie moralnie złożone historie i wybory o realnych konsekwencjach

Tyranny wywraca klasyczną formułę fantasy RPG, przenosząc cię do świata, w którym zło już zwyciężyło. Wcielasz się w rolę egzekutora podbijającego imperium, podejmując decyzje, które bezpośrednio kształtują terytoria, frakcje i losy poszczególnych postaci.

Wybory dialogowe niosą ze sobą poważne konsekwencje, a walka wymaga strategicznego myślenia – od składu drużyny, przez synergię zaklęć, aż po wykorzystanie przewagi terenu.

Rada od profesjonalisty Wykorzystaj dynamikę frakcji i orientację towarzyszy, aby zmaksymalizować swój wpływ – twoje wybory mogą radykalnie wpłynąć zarówno na fabułę, jak i na wrażenia z rozgrywki.

Lojalność towarzyszy i ich osobiste poglądy tworzą zróżnicowane interakcje, nadając twoim decyzjom prawdziwy emocjonalny ciężar. Rozgałęziona fabuła i zwięzła kampania sprawiają, że każde zadanie wydaje się mieć znaczenie, a wyjątkowa sceneria – zło po zwycięstwie – oferuje świeże spojrzenie na opowieści fantasy.

Bogata fabuła, taktyczne starcia i dynamiczny system frakcji sprawiają, że każda rozgrywka jest inna.

Nasza ocena: „Tyranny” to idealna propozycja dla fanów gier RPG, poszukujących zwięzłej, opartej na wyborach i stawiającej wyzwania moralne przygody fantasy.

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19. Final Fantasy XV [Epicka przygoda fantasy w otwartym świecie]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Otwarty świat / Fantasy Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca Square Enix (twórca i wydawca) Średni czas gry 50–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie kinową narrację i dynamiczną walkę

W grze „Final Fantasy XV” śledzimy losy księcia Noctisa i jego towarzyszy podczas podróży przez oszałamiający wizualnie świat Eos, łączący dynamiczną akcję z głębią klasycznej gry RPG. Otwarty świat zachęca do eksploracji miast, lochów i ukrytych skarbów, a walka łączy w sobie pojedynki na miecze w czasie rzeczywistym, magię i przywoływanie stworzeń, zapewniając dynamiczne starcia.

Porada od profesjonalisty Warto już na początku eksperymentować z różnymi rodzajami broni i kombinacjami magii, aby odkryć synergię; polowanie na potwory i wykonywanie zadań pobocznych pozwala ulepszyć ekwipunek i zdobyć doświadczenie, które przydadzą się w trudniejszych starciach.

Towarzysze zapewniają opcje taktyczne i silną więź fabularną, wzmacniając atmosferę „podróży” tej przygody. Zadania poboczne i opcjonalne polowania pogłębiają immersję, oferując unikalne nagrody i rozwój postaci. Struktura oparta na podróży oraz rozległe regiony do eksploracji sprawiają, że Final Fantasy XV jest doskonałym wyborem wśród najlepszych gier przygodowych o głębi RPG.

Fabuła łączy wielkie intrygi polityczne z bliskimi przyjaźniami, a różnorodne biomy świata – od pustyń po zamarznięte góry – dają poczucie odkrywania.

Nasza opinia: „Final Fantasy XV” to idealna propozycja dla graczy poszukujących pełnej akcji, bogatej fabularnie gry RPG osadzonej w świecie fantasy, w której ważną rolę odgrywają postacie.

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20. Kingdom Come: Deliverance [Realistyczna gra RPG osadzona w średniowieczu]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Historyczna / Fantasy Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórcy Warhorse Studios (twórca), Deep Silver (wydawca) Średni czas gry 70–100 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie kinową narrację i dynamiczną walkę

Gra „Kingdom Come: Deliverance” zanurza graczy w skrupulatnie odtworzonym średniowiecznym świecie. Wcielasz się w postać Henryka, syna kowala, poruszającego się po krainie pełnej intryg politycznych, realistycznych bitew i dylematów moralnych.

Rada od profesjonalisty Skup się na wczesnym rozwoju umiejętności – walki wręcz, łucznictwa i retoryki – aby Henry mógł skutecznie radzić sobie w walce, podczas perswazji i eksploracji. Zainwestuj w konserwację ekwipunku i rozważ stosowanie taktyki skradania się podczas trudniejszych misji.

W walce większe znaczenie mają wyczucie czasu, postawa i umiejętności niż same statystyki, co zapewnia intensywne pojedynki i oblężenia. Otwarta struktura świata zachęca do eksploracji miast, zamków i terenów wiejskich, a zadania nagradzają spostrzegawczość, mądre decyzje i interakcje społeczne.

Zbroje, broń i alchemia wymagają konserwacji i wytwarzania, co dodaje głębi zarządzaniu zasobami. Fabuła jest nieliniowa, co pozwala na wiele różnych zakończeń w zależności od wyborów, a systemy frakcji i reputacja wpływają na interakcje.

Pod względem wizualnym gra oferuje autentyczną średniowieczną architekturę i krajobrazy, co potęguje poczucie zanurzenia się w świecie gry.

Nasza ocena: „Kingdom Come: Deliverance” jest idealną grą dla graczy pragnących realistycznych, wymagających wrażeń z gry RPG fantasy z głębokimi elementami odgrywania ról.

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Wszystko, co warto wiedzieć przed wyborem fantasy RPG

Wybór odpowiedniej gry RPG z gatunku fantasy może wydawać się przytłaczający, ponieważ w świecie gier fantasy i taktycznych gier RPG istnieje tak wiele opcji. Niezależnie od tego, czy lubisz epickie misje, walkę taktyczną, czy eksplorację otwartego świata, zrozumienie dostępnych rodzajów gier może oszczędzić ci frustracji.

Najlepsze gry RPG fantasy to takie, które pasują do twojego stylu gry, preferencji fabularnych i chęci odkrywania świata. Od taktycznych gier CRPG po rozległe otwarte światy – wybór odpowiedniej gry gwarantuje setki godzin wciągającej rozgrywki o głębokim znaczeniu. Świadomość własnych priorytetów w grach – fabuła, walka, tryb kooperacji czy swoboda – sprawia, że przygoda staje się o wiele bardziej satysfakcjonująca.

Rodzaje gier RPG fantasy – wyjaśnienie

Gry RPG fantasy występują w wielu odmianach, a każda z nich ma swój własny styl, mechanikę i urok. RPG akcji skupiają się na walce w czasie rzeczywistym, refleksie i wyczuciu czasu, często w połączeniu z eksploracją otwartego świata. Gry takie jak „Skyrim” czy „Dragon’s Dogma: Dark Arisen” pozwalają graczom eksperymentować z umiejętnościami walki wręcz, magią i atakami z dystansu, tworząc hybrydowe konfiguracje postaci, które nagradzają kreatywność.

Turowe gry CRPG kładą nacisk na myślenie strategiczne, planowanie i optymalizację postaci. W tytułach takich jak „Baldur's Gate 3” czy „Divinity: Original Sin 2” każda decyzja – od składu drużyny po wybory dialogowe – wpływa na fabułę i wynik rozgrywki.

Niektóre gry RPG łączą podgatunki, oferując taktyczną głębię w połączeniu z walką zorientowaną na akcję, jak na przykład „The Witcher 3: Dziki Gon”, gdzie decyzje gracza wpływają na zadania, regiony i rozwój postaci.

Gry RPG oparte na drużynach kładą nacisk na dynamikę grupy, interakcje między postaciami oraz relacje z towarzyszami. Synergia i praca zespołowa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w tych grach. Określając, jaki rodzaj gry odpowiada Twoim upodobaniom – czy to akcja, taktyka, czy fabuła – możesz wybrać gry RPG osadzone w świecie fantasy, które zapewnią satysfakcjonujące wrażenia dostosowane do Twojego preferowanego stylu gry.

Co sprawia, że gra RPG fantasy jest świetna?

Świetna gra RPG fantasy łączy w sobie wciągającą fabułę, swobodę gracza i wciągające światy. Bogata fabuła, zapadające w pamięć postacie i rozgałęzione historie sprawiają, że każdy wybór wydaje się znaczący. Tytuły takie jak „Elden Ring”, „The Witcher 3: Dziki Gon” i „Skyrim” są często uznawane za jedne z najbardziej wciągających gier, które przenoszą graczy do rozległych światów pełnych tajemnic, dynamicznych postaci niezależnych i znaczących wyborów.

Gry z otwartym światem, takie jak „Skyrim” i „Elden Ring”, nagradzają ciekawość ukrytymi lokacjami, tajnymi bossami i rzadkimi łupami.

Równie ważne są systemy walki – taktyczne systemy turowane w grach CRPG lub płynna, dynamiczna akcja w grach takich jak „Dragon’s Dogma” sprawiają, że każda walka jest satysfakcjonująca i strategiczna. Rozbudowane możliwości personalizacji zwiększają powtarzalność rozgrywki, pozwalając graczom eksperymentować z hybrydowymi konfiguracjami postaci, magią, kombinacjami broni i drzewkami umiejętności.

Najlepsze gry fantasy równoważą wyzwania, eksplorację i fabułę, sprawiając, że każda sesja pozostaje w pamięci. Kluczowe znaczenie ma emocjonalne zaangażowanie; gry, które oferują konsekwencje podejmowanych decyzji, zróżnicowane interakcje między postaciami oraz znaczący postęp w rozgrywce, tworzą światy, które wydają się żywe.

Niezależnie od tego, czy lubisz eksplorację otwartego świata, strategię taktyczną, czy przygody oparte na fabule, wyjątkowe fantasy RPG są wciągające, satysfakcjonujące i nieustannie angażujące

Wskazówki dotyczące rozpoczęcia przygody w fantasy RPG

Rozpoczęcie przygody w RPG fantasy może być ekscytujące, ale też onieśmielające. Najpierw wyznacz sobie ogólny cel dotyczący postaci: zdecyduj, czy chcesz grać tankiem, magiem, łowcą czy postacią hybrydową. Pomoże ci to na wczesnym etapie w wyborze wyposażenia i umiejętności.

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z fabułą i dialogami – zrozumienie świata gry zwiększa poczucie immersji i pozwala odkryć mechaniki, dzięki którym eksploracja staje się przyjemniejsza. Eksperymentuj z bronią, magią i stylami walki; wiele gier, takich jak Skyrim czy Divinity: Original Sin 2, nagradza ciekawość i kreatywne kombinacje.

Nie wahaj się zacząć od nowa – nowa konfiguracja postaci lub drugie przejście gry często ujawnia treści, które wcześniej przeoczyłeś. Zasoby społecznościowe, takie jak przewodniki dla początkujących, wiki, fora i serwisy Discord, są pomocne, ale nieobowiązkowe.

Przede wszystkim nie spiesz się i delektuj się tym doświadczeniem. Fantastyczne gry RPG pokazują się z najlepszej strony, gdy gracze eksplorują świat we własnym tempie, odkrywają sekrety i eksperymentują z mechanikami bez pośpiechu. Czerpanie radości z podróży jest równie ważne jak ukończenie głównej misji.

Moja ogólna ocena najlepszych gier RPG fantasy

Dla graczy, którzy kochają epickie światy fantasy, istnieje gra odpowiednia dla każdego rodzaju poszukiwacza przygód. Te tytuły oddają to, czego pragną fani gier RPG: głębokie historie, wielką eksplorację i dreszczyk emocji związany z tworzeniem własnej legendy w rozległych krainach.

Dla poszukiwaczy wyzwań → Elden Ring . Brutalna, a jednocześnie piękna podróż, w której liczą się umiejętności, odkrycia i wolność. Idealna dla graczy, którzy czerpią radość z doskonalenia sztuki walki i odkrywania ukrytych tajemnic w tętniącym życiem, tajemniczym świecie.

→ Brutalna, a jednocześnie piękna podróż, w której liczą się umiejętności, odkrycia i wolność. Idealna dla graczy, którzy czerpią radość z doskonalenia sztuki walki i odkrywania ukrytych tajemnic w tętniącym życiem, tajemniczym świecie. Dla miłośników fabuły → The Witcher 3: Dziki Gon . Arcydzieło narracyjne pełne bogatych zadań, złożonych postaci i emocjonalnej głębi. Idealne dla tych, którzy pragną opowieści, w której każdy wybór ma znaczenie, a wrażenia pozostają na długo po zakończeniu gry.

→ Arcydzieło narracyjne pełne bogatych zadań, złożonych postaci i emocjonalnej głębi. Idealne dla tych, którzy pragną opowieści, w której każdy wybór ma znaczenie, a wrażenia pozostają na długo po zakończeniu gry. Dla strategów grających w trybie kooperacyjnym → Divinity: Original Sin 2 . Taktyczna gra RPG oparta na fabule, która najlepiej sprawdza się w trybie wieloosobowym. Każda decyzja wpływa na wynik, zapewniając głębię i możliwość wielokrotnego grania, z którą niewiele gier może się równać.

→ Taktyczna gra RPG oparta na fabule, która najlepiej sprawdza się w trybie wieloosobowym. Każda decyzja wpływa na wynik, zapewniając głębię i możliwość wielokrotnego grania, z którą niewiele gier może się równać. Dla nowicjuszy → Skyrim. Współczesny klasyk, który definiuje fantasy w otwartym świecie. Przystępna, wciągająca i dająca nieograniczone możliwości eksploracji gra pozostaje ponadczasową bramą do magii gier RPG.

Każda z tych gier wnosi coś wyjątkowego – strategię, akcję lub czystą przygodę – jednocześnie pokazując, dlaczego fantasy RPG pozostają jednymi z najbardziej wciągających i wartych wielokrotnego grania doświadczeń w świecie gier.

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