Los 20 mejores juegos de rol de fantasía para una aventura sin fin

Los mejores juegos de rol de fantasía transportan a los jugadores a mundos inmensos llenos de personajes míticos, poderes mágicos y misiones secundarias heroicas. Si te gustan los sistemas de combate complejos, las historias de primera categoría y la exploración sin límites de mundos abiertos, estos juegos son imprescindibles.

Desde títulos modernos épicos hasta clásicos atemporales, cada aventura promete una personalización exhaustiva, una rica historia y momentos que perdurarán en tu memoria mucho después de que hayas dejado el mando.

Prepárate para adentrarte en reinos donde tus decisiones, tus configuraciones y tus estrategias marcarán el rumbo de tu aventura. Si alguna vez has soñado con acabar con dragones, dominar la magia ancestral o forjar tu propia leyenda en un mundo moldeado por tus decisiones, esta lista es tu puerta de entrada.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol de fantasía

Aquí están mis tres juegos de rol de fantasía favoritos, que destacan por su historia, sus combates y la construcción de su mundo. Cada uno de ellos demuestra por qué el género sigue cautivando a jugadores de todo el mundo. Sigue leyendo para descubrir los 20 juegos que definen los mejores juegos de rol de fantasía del momento.

Elden Ring (2022) – Un mundo abierto inmenso y lleno de historia, repleto de secretos y peligros. FromSoftwareEl sistema de combate del juego ofrece una amplia personalización para múltiples estilos de juego, mientras que los jefes finales, que suponen todo un reto, premian la paciencia y la habilidad. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – Sumérgete en un mundo abierto con una historia central en la que las decisiones moralmente ambiguas y las complejas tramas de los personajes dan vida al mundo. Los completos sistemas de creación, alquimia y construcción hacen que cada partida sea única, y los mods para PC aumentan la duración del juego. Baldur’s Gate 3 (2023) – Este moderno juego de rol para ordenador adapta fielmente las mecánicas de D&D 5.ª edición, ofreciendo combates tácticos por turnos y tramas con múltiples ramificaciones.

Aunque estos tres títulos representan la cumbre absoluta del género, hay muchos más juegos de rol de fantasía en los que podrás pasar horas y horas. Sigue leyendo para ver la lista completa de los mejores juegos y encuentra uno (o tres) que se adapte a tus objetivos y estilo de juego.

Los 20 mejores juegos de rol de fantasía que deberías jugar hoy mismo

Echa un vistazo a mi impresionante lista de los mejores juegos de rol de fantasía. ¿Estás listo para explorar, luchar y descubrir tierras míticas que desafían la realidad tal y como la conocemos? Asegurémonos de que tu próximo juego sea tan mágico como tu imaginación y tan implacable como la varita de un mago.

1. Elden Ring [La mejor aventura de fantasía de mundo abierto]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción / Mundo abierto / Estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2022 Creadores FromSoftware (desarrollador), Bandai Namco (editor) Duración media de la partida 60–120 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los mundos vastos, los combates intensos y las historias que surgen de forma espontánea

Elden Ring te sumerge en las vastas Tierras Intermedias, un mundo lleno de historia, donde el peligro y los descubrimientos te esperan a cada paso. Asumes el papel de un «Tarnished» y forjas tu propio camino a través de enfrentamientos exigentes, entornos complejos y rutas de exploración con ramificaciones.

El combate es preciso y gratificante, y ofrece un equilibrio perfecto entre el cuerpo a cuerpo, la magia y el combate a distancia. El mundo fomenta la creatividad: desde escabullirse entre enemigos gigantescos hasta planear emboscadas épicas o probar configuraciones híbridas para lograr el máximo efecto.

Para más información Experimenta con las monturas y las invocaciones de espíritus para obtener ventajas de movilidad durante la exploración y el combate. Tómate tu tiempo para explorar cada zona; los secretos suelen esconder equipo poderoso o hechizos raros.

Lo que hace que Elden Ring destaque de verdad es cómo el propio entorno se convierte en un personaje. Las cuevas ocultas, los jefes secretos y la sutil narrativa ambiental premian la curiosidad, mientras que la libertad para abordar los objetivos de múltiples maneras hace que cada partida sea única.

Las misiones secundarias, las interacciones entre personajes y las mazmorras opcionales ofrecen innumerables horas de exploración más allá de la trama principal. Los jugadores también comparten estrategias sobre las mejores rutas para farmear y tácticas para derrotar a los jefes, lo que puede inspirar enfoques creativos sin caer en la repetición.

Mi veredicto: Elden Ring es una auténtica obra maestra del diseño de los juegos de rol de fantasía de mundo abierto; tanto si eres un veterano de la saga Souls como si te adentras en esta aventura por primera vez, su profundidad te mantendrá enganchado durante cientos de horas.

2. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol de fantasía con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego RPG de acción / Mundo abierto / Basado en la narrativa Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Año de estreno 2015 Creador CD Projekt Red (desarrollador y editor) Duración media de la partida 100-200 horas Ideal para Jugadores que buscan historias épicas, opciones de personalización de personajes muy completas y mundos de fantasía envolventes

In The Witcher 3: La caza salvaje, te pones en la piel de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que se adentra en un un mundo ricamente detallado y repleto de tradiciones, decisiones moralmente ambiguas y personajes dinámicos.

El juego combina combates intensos con una narrativa profunda, lo que permite a los jugadores participar en contratos con monstruos, intrigas políticas y misiones personales. La exploración resulta muy gratificante: desde recorrer densos bosques y montañas nevadas hasta descubrir aldeas ocultas o tesoros secretos.

Para más información Da prioridad a explorar todas las misiones secundarias y mapas del tesoro. Experimenta con la alquimia para crear potenciadores que te ayuden a superar los combates difíciles. Las pequeñas decisiones narrativas suelen dar lugar a grandes recompensas en la historia más adelante.

Lo que distingue a este modelo es su sistema narrativo ramificado: las decisiones que tomes a lo largo de la historia tienen repercusiones en las relaciones, en los resultados regionales e incluso en los finales que se desbloquean.

El sistema de combate y magia fomenta la experimentación con aceites, pociones y símbolos para enfrentarse a los enemigos de forma creativa. Los jugadores más observadores suelen descubrir sutiles hilos argumentales, ubicaciones de tesoros y secretos del entorno que enriquecen la experiencia.

Seguramente acabarás creando configuraciones para sacar el máximo partido a las habilidades de los brujos, estrategias híbridas de combate cuerpo a cuerpo y magia, y la alquimia para la supervivencia, lo que hará que cada partida resulte muy personal.

Mi veredicto: The Witcher 3 combina una narrativa impresionante, un profundo desarrollo de los personajes y una exploración apasionante del mundo abierto; la mayoría de los jugadores se verán inmersos en él durante cientos de horas.

3. Baldur’s Gate 3 [La mejor experiencia de juego de rol para ordenador moderno]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de rol por turnos / CRPG / Dungeons & Dragons Plataformas PC, macOS, Steam Deck Año de estreno 2023 Creador Larian Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 80–150 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate táctico, las ramificaciones en la historia y los juegos de rol al estilo D&D

Baldur’s Gate 3 te sumerge en el mundo de Faerûn, permitiéndote crear un héroe y recorrer un una historia profunda y ramificada con decisiones significativas. El combate es por turnos y táctico, y se inspira en gran medida en las reglas de Dungeons & Dragons 5.ª edición.

La exploración es muy completa, con botines ocultos, caminos secretos y múltiples formas de superar los retos, desde el diálogo y el sigilo hasta la fuerza bruta.

Lo que hace que este juego destaque es su narrativa dinámica y su juego de rol flexible. Las interacciones dentro del grupo son ricas y dinámicas: los compañeros reaccionan a tus decisiones, lo que influye tanto en la trama como en los encuentros tácticos. Baldur’s Gate 3 se suele recomendar entre los los mejores juegos de rol enSteam Deck para los jugadores que buscan una experiencia de juego de rol para ordenador (CRPG) profunda mientras se desplazan.

Para más información Experimenta desde el principio con la composición del grupo y las combinaciones de hechizos; las sinergias tácticas pueden convertir combates difíciles en victorias gratificantes. Las opciones de diálogo pueden abrir o cerrar caminos críticos en las misiones, así que presta atención a los detalles.

Se premia la creatividad de los jugadores: la combinación de hechizos, interacciones con el entorno y habilidades da lugar a momentos de juego espontáneos y únicos en cada sesión. Los aventureros más observadores suelen descubrir atajos ingeniosos o tesoros ocultos que no saltan a la vista de inmediato, lo que aumenta el valor de rejugabilidad.

La presentación visual es impecable, con entornos detallados, animaciones de personajes expresivas y secuencias cinemáticas.

Mi veredicto: Baldur’s Gate 3 es un auténtico éxito entre los juegos de rol para ordenador, que ofrece horas de diversión táctica y narrativa en un entorno de fantasía. Los aficionados a los juegos de rol de mesa y a las historias envolventes se sentirán como en casa.

4. Divinity: Original Sin 2 [La mejor experiencia de juego de rol cooperativo de fantasía]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de rol por turnos / Fantasía / Táctico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Creador Larian Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 60–100 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los combates tácticos por turnos, las interacciones profundas entre los miembros del grupo y las aventuras de rol cooperativas

In Divinity: Original Sin 2, te adentras en un mundo rico y mágico en el papel de un usuario de la Fuente perseguido por la Orden Divina. Elige un personaje prediseñado o crea el tuyo propio, y explora diversas regiones repletas de secretos, tradiciones y misiones con dilemas morales.

El combate es por turnos, pero La incorporación de interacciones con el entorno —fuego, agua, veneno— convierte cada encuentro en un rompecabezas táctico. Las opciones de diálogo y las interacciones con los compañeros son significativas, ya que determinan el desenlace de la historia y las relaciones dentro de tu grupo.

Para más información Céntrate en combinar habilidades elementales en combate para conseguir efectos combinados —fuego + aceite, agua + electricidad— y luego coordínate con los miembros de tu grupo para encadenar efectos devastadores. Experimenta siempre con las interacciones con el entorno para obtener ventajas tácticas.

El modo cooperativo permite que hasta otros cuatro jugadores se enfrenten juntos a las misiones, creando momentos de colaboración, discusiones amistosas y diversión caótica.

La flexibilidad del juego en cuanto a la configuración de los personajes —progresión sin clases, combinaciones de habilidades híbridas y sinergias tácticas entre hechizos— hace que cada partida sea única.

Diseño meticuloso de los niveles fomenta la exploración, el uso inteligente de las habilidades de «Fuente» y la experimentación con los efectos elementales. Incluso las misiones secundarias ofrecen opciones significativas, en lugar de ser meros rellenos.

Mi veredicto: Divinity: Original Sin 2 es una obra maestra del diseño de los juegos de rol para ordenador modernos, con combates por turnos, una narrativa cooperativa emergente y una personalización muy completa. Tanto los aficionados a la estrategia como los amantes de las historias encontrarán un valor de rejugabilidad infinito.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim [El mejor clásico de fantasía de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego RPG de acción / Mundo abierto / Fantasía Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Creador Bethesda Game Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 100-200 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los mundos vastos, la gran libertad de interpretación de personajes y las historias que surgen de forma espontánea

En Skyrim, encarnas al Dragonborn, un héroe destinado a derrotar a los dragones y a decidir el destino de Skyrim. El mundo abierto es enorme y está repleto de montañas, pueblos, mazmorras y secretos a cada paso. Explorar sus montañas, mazmorras y cuevas ocultas es como adentrarse en uno de los los mejores juegos de rol de mundo abiertoque se haya fabricado jamás.

El combate combina el cuerpo a cuerpo, el tiro con arco y la magia, lo que permite a los jugadores experimentar con configuraciones híbridas, mientras que el sistema de habilidades y la artesanía aportan profundidad a la evolución del personaje.

Para más información Explora a fondo: te esperan dragones, tesoros ocultos y botines excepcionales. Prueba diferentes estilos de combate y elige entre distintas facciones para vivir experiencias variadas.

De Skyrim Lo que más destaca es su libertad: puedes seguir la historia principal, unirte a facciones como el Gremio de Ladrones o la Hermandad Oscura, o explorar como un aventurero errante.

Los PNJ, las misiones dinámicas y cientos de ubicaciones hacen que cada aventura sea única. Los mods amplían aún más el contenido, lo que hace que cada partida sea una experiencia nueva.

Mi veredicto: Skyrim es un clásico atemporal. Su mundo, su trasfondo y la libertad que ofrece al jugador garantizan cientos de horas de exploración y aventura, lo que lo convierte en uno de los juegos de rol de fantasía más influyentes de la historia.

6. Dragon Age: Inquisición [Una épica aventura de fantasía por equipos]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego RPG de acción / Por equipos / Mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2014 Creadores BioWare (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida 50-80 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los mundos de fantasía épicos, el combate táctico y las interacciones profundas entre personajes

In Dragon Age: Inquisición, te pondrás en la piel del Inquisidor, encargado de cerrar una misteriosa grieta en el cielo que amenaza a Thedas. El mundo parece cobrar vida —desde las bulliciosas ciudades hasta las llanuras azotadas por el viento— y está repleto de misiones secundarias, secretos ocultos y decisiones moralmente ambiguas. que se extienden a lo largo de tu viaje.

El combate combina la pausa táctica con la acción en tiempo real, lo que te permite experimentar con las sinergias del grupo, el posicionamiento y los combos mágicos, haciendo que cada enfrentamiento resulte satisfactorio y único.

Para más información Cambia a los miembros del grupo según las necesidades de la misión: a veces, un pícaro sigiloso descubre caminos ocultos; otras, un guerrero de combate cuerpo a cuerpo es ideal para las batallas contra jefes. Salirse del camino principal suele dar lugar a botines excepcionales y encuentros memorables.

Tus compañeros son igualmente fascinantes: cada uno tiene su propia personalidad, sus propias metas y sus propias reacciones ante tus decisiones, lo que hace que las relaciones sean tan importantes como la estrategia.

Mi veredicto: Dragon Age: Inquisición destaca por su historia, la profundidad de su mundo y la variedad de sus combates. Si te encantan los RPG épicos y de gran envergadura en los que las decisiones cuentan, esta es una de las experiencias más completas que encontrarás.

7. Dark Souls III [Una fantasía al estilo Souls, brutal y gratificante]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego RPG de acción / Estilo Souls / Fantasía oscura Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creadores FromSoftware (desarrollador), Bandai Namco Entertainment (editor) Duración media de la partida 50-80 horas Ideal para Jugadores a los que les apasionan los combates desafiantes, una historia rica en detalles y la exploración de alto riesgo

In Dark Souls III, recorrerás el reino en ruinas de Lothric, donde el peligro acecha en cada esquina.

El combate es preciso y exigente, y premia la paciencia, la sincronización y la creatividad. Cada arma y cada hechizo tiene su peso, y cada enfrentamiento se presenta como un rompecabezas que hay que resolver con habilidad, más que con estadísticas puras. Su desafío brutal y su combate lleno de matices hacen que Dark Souls III una de las obras más destacadas en las listas de las el mejorXbox Juegos de rol para los jugadores a los que les gustan los juegos de alto riesgo y gran recompensa.

Los entornos están diseñados con maestría y están repletos de atajos, secretos y datos ocultos que te sumergen en el juego. Los combates contra jefes no son solo batallas, sino lecciones de observación y adaptación, y cada uno de ellos requiere un enfoque único.

Para más información Aprende los patrones de ataque del enemigo y prueba con diferentes tipos de armas; a veces, una configuración mágica o un arma centrada en la destreza puede cambiar radicalmente el ritmo de los combates. Explora siempre las zonas a fondo: los atajos y los objetos ocultos pueden ahorrarte innumerables muertes.

La exploración suele revelar una rica historia de fondo, botines excepcionales y encuentros inesperados que mantienen a los jugadores en vilo y enganchados.

Mi veredicto:Dark Souls III ofrece un desafío cuidadosamente elaborado para aquellos que disfrutan del dominio de las habilidades, el descubrimiento y la narrativa entretejida en la jugabilidad.

8. Pilares de la Eternidad II: Deadfire [Una aventura de rol para ordenador con un profundo sistema de grupos]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador / Juego de rol isométrico / Estrategia por equipos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Obsidian Entertainment (desarrollador), Versus Evil (editor) Duración media de la partida 60–100 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate táctico, una historia rica y la gestión flexible de los grupos

In Pilares de la Eternidad II: Deadfire, túZarpa por el archipiélago volcánico de Deadfire en la piel del Vigilante, un protagonista al que está unida un alma y cuyas decisiones dan forma al mundo que le rodea.

La exploración combina la navegación en barco, las aventuras a pie y las batallas estratégicas en grupo que premian la planificación, la sinergia y el posicionamiento táctico. Cada compañero tiene una personalidad, un pasado y una línea argumental propios, lo que hace que las interacciones resulten significativas y, a menudo, moralmente complejas.

El mundo está repleto de tradiciones, secretos y facciones cuyas relaciones evolucionan en función de tus decisiones, lo que crea una experiencia dinámica y envolvente.

Para más información Experimenta desde el principio con la composición de tu grupo y las sinergias entre habilidades. Las habilidades de tu equipo pueden convertir batallas abrumadoras en encuentros más manejables, y explorar las islas a fondo suele revelar misiones ocultas, botines excepcionales y detalles de la historia.

El combate es por turnos, pero reactivo, lo que fomenta el uso inteligente del terreno, las habilidades y los efectos del entorno para superar enfrentamientos difíciles. La exploración premia la atención al detalle, con encuentros ocultos, trasfondo y facciones cuyas relaciones evolucionan en función de tus decisiones.

Los sistemas de turnos en profundidad y la gestión estratégica del grupo hacen que Pilares de la Eternidad II: Deadfire uno de los más destacados entre los los mejores juegos de rol tácticos para los jugadores que buscan un reto.

Mi veredicto:Pilares de la Eternidad II: Deadfire es un juego de rol para ordenador que premia la curiosidad, la estrategia y la profundidad interpretativa, lo que lo convierte en una apuesta segura para los aficionados a las aventuras clásicas con grupos de personajes.

9. Torchlight II [Un ARPG trepidante con coloridas aventuras en busca de botines]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego RPG de acción / Hack-and-slash / Basado en el botín Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, PS5 Año de estreno 2012 Creadores Runic Games (desarrollador), Perfect World (editor) Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los ciclos de botín adictivos, las clases personalizables y la diversión de los ARPG cooperativos

Torchlight II es un ARPG repleto de acción que mantiene a los jugadores enganchados con combates trepidantes, clases variadas y unos gráficos espectaculares. Tú un viaje por mazmorras, bosques y ruinas en el desierto, derrotando a hordas de monstruos mientras recoges botín que mejora continuamente las habilidades, el equipo y las mascotas de tu personaje.

El sistema de clases fomenta la experimentación, ya que te permite combinar habilidades a tu gusto para adaptarlas a tu estilo de juego preferido. El modo cooperativo multijugador aumenta el caos y la diversión, haciendo que las batallas contra jefes y las incursiones en mazmorras sean más dinámicas. Su fluida tasa de fotogramas y su jugabilidad accesible lo convierten en una sólida incorporación a las colecciones de top PS5Juegos de rol para los aficionados a los juegos de rol de acción más ligeros.

Para más información Da prioridad a las habilidades de las mascotas desde el principio: pueden llevar objetos, infligir daño e incluso conseguir botines excepcionales. Probar configuraciones híbridas en el modo multijugador puede generar sinergias únicas en el equipo.

Aunque no se utilicen mods, el juego ofrece una experiencia muy completa; sin embargo, en PC, la comunidad de modders aporta un sinfín de contenidos personalizados y mejoras que facilitan la experiencia de juego. El estilo artístico es brillante, enérgico y ligeramente caprichoso, lo que contrasta con la intensidad del combate, manteniendo un tono desenfadado al tiempo que premia la habilidad y la estrategia.

Mi veredicto:Torchlight II ofrece una experiencia de ARPG divertida y trepidante, con amplias opciones de personalización y gran rejugabilidad.

10. Monster Hunter: World [Una épica aventura de caza en forma de RPG de acción cooperativo]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego RPG de acción / Cooperativo / Caza Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 60–150 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los combates basados en la habilidad, los enfrentamientos con monstruos gigantes y la estrategia cooperativa

Monster Hunter: World transforma la fórmula de los juegos de rol de fantasía al ponerte en la piel de un cazador que persigue a enormes criaturas vivientes a través de diversos ecosistemas.

El sistema de combate es preciso y requiere aprender los patrones de los enemigos, el momento adecuado para usar las armas y las ventajas del entorno. SLa satisfacción proviene de dominar las armas, aprovechar las debilidades de los monstruos y fabricar equipo a partir de los monstruos que derrotas.

La exploración resulta gratificante, con ecosistemas densos llenos de secretos, peligros y fauna que reacciona a las decisiones del jugador.

Para más información Céntrate en fabricar equipo a partir de los monstruos que te resultan más difíciles; comprender el comportamiento de cada criatura te ayudará a optimizar tus armas y armaduras. Juega con amigos para organizar cacerías coordinadas y avanzar más rápido.

El modo multijugador cooperativo funciona a la perfección, lo que te permite coordinar cacerías con tus amigos y combinar estrategias, aportando una profundidad que va más allá del juego en solitario. La variedad de armas —desde ágiles espadas dobles hasta pesados martillos— hace que cada enfrentamiento sea diferente según el enfoque que elijas. Los sutiles elementos del entorno, como la escalada, las trampas y los peligros del terreno, fomentan el uso de tácticas creativas.

Mi veredicto:Monster Hunter: World ofrece combates exigentes y gratificantes, extensos terrenos de caza y una gran rejugabilidad.

11. Darkest Dungeon [RPG roguelike sombrío y táctico]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego RPG táctico / Roguelike / Gestión del estrés Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, macOS, Linux Año de estreno 2016 Creador Red Hook Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 50-80 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la jugabilidad exigente y estratégica y las historias con una atmósfera oscura

Darkest Dungeon convierte la experiencia de un juego de rol de fantasía en una prueba psicológica. Diriges un grupo de héroes que se enfrentan a gótico, mazmorras generadas proceduralmente mientras se enfrentan no solo a monstruos, sino también al estrés, al miedo y a las penurias.

Cada decisión tiene su importancia: si descuidas la moral, incluso tu personaje más fuerte podría ceder ante la presión. El combate combina tácticas por turnos con peligros ambientales impredecibles, lo que exige una planificación cuidadosa y una composición adecuada del grupo.

Para más información Encuentra el equilibrio entre la gestión del estrés y las prioridades de combate. Ve rotando a los héroes con regularidad, mejora tu aldea y aborda cada mazmorra de forma metódica para sobrevivir más tiempo y desbloquear contenido avanzado.

La exploración es trepidante, y las trampas, las sorpresas y la gestión de recursos añaden nuevas dimensiones estratégicas. Sistemas únicos como el medidor de estrés, aflicciones y muerte permanente Hacer que las victorias se sientan merecidas y que las derrotas tengan un gran impacto. Los jugadores pueden probar diferentes configuraciones de equipo, sinergias de habilidades y uso de objetos para superar desafíos letales.

Visualmente, el estilo artístico sombrío y dibujado a mano, junto con la banda sonora opresiva, intensifican el terror, haciendo que cada exploración de mazmorras resulte intensa y memorable.

Mi veredicto:Darkest Dungeon ofrece una jugabilidad táctica exigente pero muy gratificante, con una narrativa oscura y encuentros inolvidables.

12. GreedFall [Juego de rol de fantasía colonial con diplomacia y opciones]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG de acción / Fantasía / Basado en elecciones Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Spiders (desarrollador), Focus Home Interactive (editor) Duración media de la partida 0-60 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las tramas con ramificaciones, la diplomacia y el combate híbrido

GreedFall transporta a los jugadores a un un mundo de fantasía de inspiración colonial repleto de facciones, secretos y ambigüedad moral. Te pondrás en la piel de un protagonista personalizable que explora una isla recién descubierta, llena de magia, intrigas políticas y criaturas fantásticas.

El combate combina habilidades cuerpo a cuerpo, a distancia y mágicas, lo que fomenta la experimentación con configuraciones híbridas y combinaciones de habilidades. Más allá del combate, tus decisiones tienen su importancia: las alianzas con las facciones influyen en el desenlace de la historia, las relaciones y las misiones disponibles.

Para más información Invierte en habilidades y opciones de diálogo que se adapten a tu estilo de juego preferido —sigilo, persuasión o combate— y vuelve a visitar las facciones para desbloquear ramificaciones ocultas de la historia.

La exploración se ve recompensada con tesoros ocultos, misiones secundarias y historia escondida en cada rincón. Las mecánicas de gestión del reino y diplomacia aportan profundidad, permitiéndote influir en el equilibrio de poder al tiempo que forjas la reputación de tu personaje. El énfasis del juego en la libertad de acción del jugador y la complejidad de las facciones hace que GreedFall uno de los más destacados entre los los mejores juegos de rol que se centran en la elección narrativa.

Un mundo exuberante y colorido contrasta con decisiones moralmente ambiguas, lo que hace que cada elección narrativa resulte trascendental. Los compañeros de aventura aportan personalidad y perspectivas únicas, lo que enriquece la narrativa y la rejugabilidad.

Mi veredicto: GreedFall combina intriga política, exploración y combate híbrido en un cautivador juego de rol de fantasía.

13. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [Un juego de rol de fantasía trepidante con amplias opciones de personalización]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG de acción / Fantasía / Mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 (Remasterizada) Creadores 38 Studios (desarrollador), THQ Nordic (editor) Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate fluido, la progresión basada en el botín y los mundos abiertos de gran tamaño

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning revive el vibrante mundo de Amalur con un combate rápido y fluido y una personalización exhaustiva de las habilidades. Los jugadores pueden combinar ataques cuerpo a cuerpo, mágicos y a distancia mediante el sistema «Fate/skill», creando configuraciones híbridas únicas.

El mundo es amplio y colorido, con diversas regiones, mazmorras y misiones secundarias que ofrecen horas de exploración.

Para más información Prueba desde el principio las configuraciones híbridas: alterna entre magia, combate cuerpo a cuerpo y a distancia para descubrir sinergias y enfrentarte a los enemigos más duros de forma eficaz.

El combate es ágil y se basa en combos, lo que premia la precisión en los tiempos y las tácticas creativas. La variedad de botín y equipamiento hace que la progresión sea emocionante, permitiéndote adaptar tus configuraciones y estilos de juego. La remasterización mejora los gráficos y la accesibilidad, haciendo que Amalur cobre vida con pueblos, bosques y reinos subterráneos dinámicos.

La elección de facciones y las misiones secundarias influyen en el desenlace de la historia, mientras que las interacciones con los compañeros le dan un toque especial a tu aventura. La rejugabilidad es alta gracias a los múltiples árboles de habilidades disponibles y a las distintas formas de resolver las misiones.

Mi veredicto:Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ofrece combates llenos de acción, una amplia personalización y un mundo colorido que invita a la exploración.

14. Ni no Kuni II: El reino de los revenants [Una encantadora aventura de JRPG con gestión de reinos]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego RPG / Fantasía / Estrategia Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch Año de estreno Dos mil dieciocho Creadores Level-5 (desarrollador), Bandai Namco (editor) Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a los JRPG con una trama central, mecánicas de construcción de reinos y unos gráficos encantadores

Ni no Kuni II: El reino de los revenants combina el combate en tiempo real con un sistema único de gestión de reinos. Los jugadores controlan a Evan, un joven rey que aspira a unificar un mundo dividido. El combate combina la acción en tiempo real por equipos con el posicionamiento estratégico, lo que ofrece a los jugadores la libertad de experimentar con hechizos, armas y habilidades.

El juegoEl estilo visual se inspira en Studio Ghibli, creando ambientes coloridos y expresivos, llenos de vida y encanto.

Para más información Invierte desde el principio en mejoras para el reino que se adapten a tu estilo de combate: esto puede hacer que los enfrentamientos difíciles resulten más llevaderos, a la vez que desbloqueas nuevas y divertidas funciones.

La gestión del reino aporta profundidad al juego, ya que permite a los jugadores reclutar ciudadanos, gestionar recursos y ampliar su territorio, lo que influye tanto en la jugabilidad como en la narrativa. Las misiones secundarias, los objetos coleccionables y los minijuegos recompensan la exploración, mientras que los personajes compañeros aportan una dimensión emocional y táctica a tu aventura.

Su estética de cuento de hadas y su magia fantástica lo convierten en uno de los más juegos de fantasía con encanto para los jugadores a los que les gustan los mundos desenfadados.

La banda sonora realza el tono fantasioso a la par que heroico de la historia, haciendo que cada batalla y cada exploración sean memorables. Se fomenta la rejugabilidad gracias a las diferentes estrategias de desarrollo del reino y de composición del grupo, lo que ofrece una experiencia nueva en cada partida.

Mi veredicto: Ni no Kuni II: El reino de los revenants es una deliciosa mezcla de acción, estrategia y el encanto de los cuentos.

15. Pathfinder: El creador de reyes [Juego de rol para ordenador con un profundo sistema isométrico y gestión de reinos]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador isométrico / Fantasía / Estrategia Plataformas PC, macOS Año de estreno Dos mil dieciocho Creadores Owlcat Games (desarrollador), Deep Silver (editor) Duración media de la partida 60-80 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta el combate táctico en grupo y la gestión estratégica de reinos

Pathfinder: El creador de reyes da vida al rico sistema de reglas de la juego de rol de mesa Pathfinder en un extenso juego de rol para ordenador. Los jugadores crean a su héroe y forman un grupo para explorar las Tierras Robadas, enfrentándose a misiones, mazmorras y dilemas morales a lo largo del camino.

El combate es táctico y se centra en el grupo, por lo que requiere una colocación cuidadosa, la sinergia entre habilidades y un uso meditado de las mismas. La gestión del reino añade una dimensión estratégica adicional, en la que cada decisión —desde las políticas fiscales hasta los proyectos de desarrollo— influye en el desenlace de la historia y en los recursos.

La capa de gestión del reino resulta atractiva para los jugadores a los que les gusta la planificación estructural que se encuentra en algunos de los los mejores juegos de gran estrategia, pero adaptado al formato de los videojuegos de rol para ordenador.

Para más información Encuentra el equilibrio entre el desarrollo de tu reino y las necesidades de combate de tu grupo: descuidar uno de ellos puede hacer que el otro resulte mucho más complicado.

El juego destaca por su amplia personalización de personajes, que permite crear configuraciones únicas, combinar varias clases y contar con compañeros especializados. La exploración premia la atención al detalle, con encuentros ocultos, historia y tesoros secretos repartidos por todo el mapa. Las decisiones que se toman en las misiones y en los asuntos del reino tienen un gran peso, lo que aporta una sensación de verdadera libertad de acción y rejugabilidad.

Mi veredicto: Pathfinder: El creador de reyes es perfecto para los aficionados a los juegos de rol para ordenador que buscan una experiencia táctica rica entrelazada con una narrativa profunda.

16. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [RPG de acción dinámica con combate vertical]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego RPG de acción / Fantasía / Mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2016 Creador Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 50-70 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los combates llenos de acción, con personalización de grupos y enfrentamientos contra jefes gigantes

Dragon’s Dogma: Dark Arisen ofrece un combate trepidante y visceral ambientado en un extenso mundo de fantasía. Los jugadores eligen una vocación (clase) y reclutan peones controlados por la IA para formar un grupo con habilidades sinérgicas.

Escalar sobre enemigos gigantes y aprovechar sus puntos débiles hace que el combate sea dinámico y cinematográfico, mientras que el mundo abierto invita a explorar mazmorras, cuevas y lugares ocultos.

Para más información Utiliza la IA de tus peones de forma estratégica: colócalos de manera que aprovechen las debilidades del enemigo mientras tú controlas la acción. Prueba con diferentes vocaciones para crear configuraciones de combate híbridas desde el principio.

Personalizar las habilidades y el equipamiento de tu peón añade nuevas dimensiones estratégicas a los combates. Las misiones secundarias y la narrativa ambiental enriquecen el mundo, y el DLC «La Isla de Bitterblack» ofrece un desafío exigente en las últimas fases del juego.

El combate vertical, las configuraciones híbridas y la progresión flexible de los personajes permiten a los jugadores experimentar con estrategias de combate cuerpo a cuerpo, magia y a distancia. El ciclo de día y noche del juego y las condiciones meteorológicas influyen en los encuentros, lo que hace que la exploración resulte siempre interesante.

Mi veredicto: Dragon’s Dogma: Dark Arisen es perfecto para los jugadores que buscan combates de RPG de acción con profundidad, variedad y monstruos gigantes.

17. Los pilares de la eternidad [Un juego de rol clásico con una trama profunda]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador isométrico / Fantasía / Juego de rol táctico Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creadores Obsidian Entertainment (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida 50-80 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta una historia rica, el combate táctico en grupo y las decisiones con peso

Los pilares de la eternidad recoge el espíritu de los clásicos juegos de rol del motor Infinity Engine, al tiempo que incorpora comodidades modernas. Los jugadores crean un protagonista, reclutan compañeros y se adentran en un un mundo ricamente detallado, lleno de intrigas políticas, misterios ancestrales y decisiones moralmente ambiguas.

La composición del grupo, el posicionamiento táctico y la sinergia entre los hechizos desempeñan un papel fundamental en el combate, lo que recompensa la planificación y la experimentación. Las opciones de diálogo y la exploración de la historia tienen consecuencias tangibles, ya que influyen en la reputación con las facciones, las misiones y el desarrollo del mundo.

Para más información Experimenta con las sinergias del grupo y las tácticas de control: el posicionamiento y las combinaciones de hechizos pueden convertir incluso los enfrentamientos más abrumadores en victorias a tu alcance.

Las tramas entrelazadas y las historias secundarias del juego aportan profundidad emocional, lo que hace que cada decisión tenga un gran impacto. Su perspectiva isométrica destaca el combate estratégico, al tiempo que ofrece una narrativa ambiental detallada. Una sólida comunidad de modding amplía la rejugabilidad y permite a los jugadores personalizar su experiencia.

Mi veredicto: Los pilares de la eternidad es ideal para los aficionados a los juegos de rol para ordenador que buscan una experiencia compleja, centrada en la historia y con profundidad táctica.

18. Tiranía [Un juego de rol para ordenador en el que tus decisiones dan forma a un imperio]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador isométrico / Fantasía / Juego de rol táctico Plataformas PC, macOS, Linux Año de estreno 2016 Creadores Obsidian Entertainment (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias con dilemas morales y las decisiones con peso

Tiranía da un giro a la fórmula clásica de los juegos de rol de fantasía al situarte en un mundo en el que el mal ya ha vencido. Tú actúas como ejecutor de un un imperio en expansión, tomando decisiones que influyen directamente en los territorios, las facciones y el destino de cada persona.

Las opciones de diálogo tienen graves consecuencias, y el combate premia el pensamiento estratégico, desde la composición del grupo hasta la sinergia de los hechizos y el aprovechamiento del terreno.

Para más información Aprovecha la dinámica de las facciones y la lealtad de tus compañeros para maximizar tu influencia: tus decisiones pueden cambiar radicalmente tanto la historia como la experiencia de juego.

La lealtad de los compañeros y las filosofías personales dan lugar a interacciones llenas de matices, lo que confiere a tus decisiones un verdadero peso emocional. La narrativa ramificada del juego y su campaña compacta garantizan que cada misión resulte trascendental, mientras que el escenario único —el mal tras la victoria— ofrece una nueva perspectiva sobre la narrativa fantástica.

Una rica historia, enfrentamientos tácticos y sistemas de facciones dinámicos hacen que cada partida sea una experiencia diferente.

Mi veredicto: Tiranía es perfecto para los aficionados a los juegos de rol para ordenador que buscan una experiencia de fantasía compacta, basada en las decisiones y con dilemas morales.

19. Final Fantasy XV [Una épica aventura de fantasía en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego RPG de acción / Mundo abierto / Fantasía Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador Square Enix (desarrollador y editor) Duración media de la partida 50-80 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la narrativa cinematográfica y los combates llenos de acción

Final Fantasy XV narra las aventuras del príncipe Noctis y sus compañeros en un viaje a través del impresionante mundo de Eos, combinando acción trepidante con la profundidad de los RPG clásicos. El diseño de mundo abierto invita a explorar pueblos, mazmorras y tesoros ocultos, mientras que El combate combina duelos con espadas en tiempo real, magia y invocaciones para crear enfrentamientos dinámicos.

Para más información Prueba desde el principio con diferentes tipos de armas y combinaciones mágicas para descubrir sinergias; cazar monstruos y completar misiones secundarias te permite mejorar tu equipo y ganar experiencia para enfrentarte a retos más exigentes.

Los compañeros aportan opciones tácticas y una sólida conexión narrativa, lo que refuerza la sensación de «viaje por carretera» de la aventura. Las misiones secundarias y las cacerías opcionales aumentan la inmersión, ofreciendo recompensas únicas y desarrollo de los personajes. Su estructura de viaje por carretera y sus amplias regiones explorables convierten a Final Fantasy XV en una opción muy recomendable entre los mejores juegos de aventuras con la profundidad de los juegos de rol.

La historia combina intrigas políticas a gran escala con amistades íntimas, y los diversos biomas del mundo —desde desiertos hasta montañas heladas— crean una sensación de descubrimiento.

Mi veredicto: Final Fantasy XV es ideal para los jugadores que buscan un juego de rol de fantasía lleno de acción y con una historia rica, en el que los personajes son los protagonistas.

20. Kingdom Come: Deliverance [Una experiencia realista de juego de rol medieval]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego RPG de acción / Histórico / Fantasía Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creadores Warhorse Studios (desarrollador), Deep Silver (editor) Duración media de la partida 70–100 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la narrativa cinematográfica y los combates llenos de acción

Kingdom Come: Deliverance sumergirá a los jugadores en un un mundo medieval minuciosamente documentado. Juegas como Henry, el hijo de un herrero, y te adentras en un mundo plagado de intrigas políticas, combates realistas y dilemas morales.

Para más información Céntrate desde el principio en desarrollar las habilidades —combate cuerpo a cuerpo, tiro con arco y oratoria— para que Henry pueda desenvolverse con eficacia en el combate, la persuasión y la exploración. Invierte en el mantenimiento del equipo y plantéate utilizar el sigilo en las misiones más difíciles.

El combate se centra en la sincronización, la postura y la destreza, más que en las estadísticas por sí solas, lo que da lugar a intensos duelos y asedios. El diseño de mundo abierto fomenta la exploración de pueblos, castillos y el campo, con misiones que premian la observación, la toma de decisiones inteligentes y la interacción social.

Las armaduras, las armas y la alquimia requieren mantenimiento y fabricación, lo que añade profundidad a la gestión de recursos. La historia es no lineal, lo que permite múltiples desenlaces en función de las decisiones tomadas, y los sistemas de facciones y la reputación influyen en las interacciones.

Visualmente, el juego ofrece una arquitectura y unos paisajes medievales auténticos, lo que potencia la inmersión.

Mi veredicto:Kingdom Come: Deliverance es perfecto para los jugadores que buscan experiencias de rol fantástico realistas y exigentes, con profundos elementos de interpretación de personajes.

Todo lo que debes saber antes de elegir un juego de rol de fantasía

Elegir el adecuado juego de rol de fantasía puede resultar abrumador porque hay tantas opciones en el mundo de videojuegos de fantasía and juegos de rol de acción. Tanto si te gustan las misiones épicas, el combate táctico o la exploración de mundos abiertos, conocer los tipos de juegos disponibles puede ahorrarte frustraciones.

Los mejores juegos de rol de fantasía son aquellos que se adaptan a tu estilo de juego, tus preferencias narrativas y tu ganas de explorar. Desde los juegos de rol tácticos hasta los vastos mundos abiertos, elegir el juego adecuado garantiza cientos de horas de juego envolvente y satisfactorio. Conocer tus propias prioridades a la hora de jugar —la historia, el combate, el modo cooperativo o la libertad— hace que la aventura resulte mucho más gratificante.

Explicación de los tipos de juegos de rol de fantasía

Juegos de rol de fantasía existen en muchas variedades, cada una con su propio estilo, mecánica y atractivo. Los juegos de rol de acción se centran en el combate en tiempo real, los reflejos y la sincronización, a menudo combinados con la exploración de mundos abiertos. Juegos como Skyrim or Dragon’s Dogma: Dark Arisen permite a los jugadores experimentar con habilidades cuerpo a cuerpo, mágicas y a distancia, creando configuraciones híbridas que premian la creatividad.

Los juegos de rol por turnos dan prioridad al pensamiento estratégico, la planificación y la optimización de los personajes. En títulos como Baldur’s Gate 3 or Divinity: Original Sin 2, cada decisión —desde la composición del grupo hasta las opciones de diálogo— influye en la historia y en el desenlace del juego.

Algunos juegos de rol combinan subgéneros, ofreciendo profundidad táctica junto con combates orientados a la acción, como The Witcher 3: La caza salvaje, donde las decisiones de los jugadores influyen en las misiones, las regiones y la evolución de los personajes.

Los juegos de rol basados en grupos hacen hincapié en la dinámica de grupo, las interacciones entre personajes y las relaciones entre compañeros. La sinergia y el trabajo en equipo son fundamentales para triunfar en estos juegos. Si identificas qué tipo se adapta a tus gustos —ya sea de acción, táctico o centrado en la historia—, podrás elegir juegos de rol de fantasía que te ofrezcan una experiencia gratificante a la medida de tu estilo de juego preferido.

¿Qué hace que un juego de rol de fantasía sea excelente?

Una granjuego de rol de fantasía combina una narrativa cautivadora, la libertad del jugador y mundos envolventes. Una rica mitología, personajes memorables y tramas con múltiples ramificaciones hacen que cada decisión parezca importante. Títulos como Elden Ring, The Witcher 3: La caza salvaje, ySkyrim a menudo se consideran como algunos de los los juegos más inmersivos, que sumergen a los jugadores en mundos inmensos llenos de secretos, personajes no jugables dinámicos y decisiones trascendentales.

Los juegos de mundo abierto como Skyrim and Elden Ring Recompensa la curiosidad con lugares ocultos, jefes secretos y botines exclusivos.

Los sistemas de combate son igualmente importantes: ya sean los sistemas tácticos por turnos de los juegos de rol para ordenador o la acción fluida y trepidante de juegos como Dragon’s Dogma garantizar que cada combate sea satisfactorio y estratégico. La amplia personalización aumenta la rejugabilidad, permitiendo a los jugadores experimentar con configuraciones híbridas, magia, combinaciones de armas y árboles de habilidades.

Los mejores juegos de rol combinan a la perfección el desafío, la exploración y la historia, lo que hace que cada sesión sea inolvidable. La implicación emocional es fundamental; los juegos que ofrecen consecuencias por las decisiones tomadas, interacciones variadas entre los personajes y una progresión significativa crean mundos que parecen cobrar vida.

Tanto si te gusta explorar mundos abiertos, la estrategia táctica o las aventuras con un fuerte componente narrativo, excepcionales juegos de rol de fantasía son envolventes, gratificantes y infinitamente atractivas

Consejos para iniciarse en el mundo de los juegos de rol de fantasía

Empezar tu aventura en un juego de rol de fantasía puede ser emocionante, pero también intimidante. En primer lugar, fíjate un objetivo general para tu personaje: decide si quieres jugar como tanque, mago, guardabosques o híbrido. Esto te ayudará a orientar tus elecciones de equipamiento y habilidades desde el principio.

Tómate tu tiempo para leer la historia y los diálogos: comprender el mundo mejora la inmersión y revela mecánicas que hacen que la exploración resulte más divertida. Experimenta con las armas, la magia y los estilos de combate; muchos juegos, como Skyrim or Divinity: Original Sin 2, fomenta la curiosidad y las combinaciones creativas.

No dudes en volver a empezar: una nueva partida o una segunda partida suelen revelar contenidos que se te habían pasado por alto. Los recursos de la comunidad, como las guías para principiantes, las wikis, los foros y los servidores de Discord, son útiles, pero no son imprescindibles.

Por encima de todo, tómate tu tiempo y disfruta de la experiencia. Los juegos de rol de fantasía brillan cuando los jugadores exploran a su propio ritmo, descubren secretos y prueban las mecánicas sin prisas. Disfrutar del viaje es tan importante como completar la misión principal.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de rol de fantasía

Para los jugadores amantes de los mundos de fantasía épica, hay un juego para cada tipo de aventurero. Estos títulos recogen todo lo que los aficionados a los juegos de rol anhelan: historias profundas, grandes aventuras de exploración y la emoción de forjar tu propia leyenda a lo largo de vastos reinos.

Para los amantes de los retos → Elden Ring . Un viaje brutal a la par que hermoso, marcado por la destreza, el descubrimiento y la libertad. Perfecto para aquellos jugadores a los que les apasiona dominar el combate y desvelar secretos ocultos en un mundo vivo y misterioso.

→ Un viaje brutal a la par que hermoso, marcado por la destreza, el descubrimiento y la libertad. Perfecto para aquellos jugadores a los que les apasiona dominar el combate y desvelar secretos ocultos en un mundo vivo y misterioso. Para los amantes de las historias → The Witcher 3: La caza salvaje . Una obra maestra narrativa repleta de misiones apasionantes, personajes complejos y gran profundidad emocional. Ideal para quienes buscan una historia que recompense cada decisión y que perdure en la memoria mucho después de haberla terminado.

→ Una obra maestra narrativa repleta de misiones apasionantes, personajes complejos y gran profundidad emocional. Ideal para quienes buscan una historia que recompense cada decisión y que perdure en la memoria mucho después de haberla terminado. Para los estrategas de la cooperación → Divinity: Original Sin 2 . Un juego de rol táctico con una historia envolvente que destaca en el modo multijugador. Cada decisión influye en el desenlace, lo que le confiere una profundidad y una rejugabilidad que pocos juegos pueden igualar.

→ Un juego de rol táctico con una historia envolvente que destaca en el modo multijugador. Cada decisión influye en el desenlace, lo que le confiere una profundidad y una rejugabilidad que pocos juegos pueden igualar. Para los recién llegados → Skyrim. El clásico moderno que define la fantasía de mundo abierto. Accesible, envolvente y con un sinfín de posibilidades de exploración, sigue siendo una puerta de entrada atemporal a la magia de los juegos de rol.

Cada uno de estos juegos aporta algo único —estrategia, acción o pura aventura— y demuestra por qué los juegos de rol de fantasía siguen siendo unas de las experiencias más cautivadoras y rejugables del mundo de los videojuegos.

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