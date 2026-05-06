I 11 migliori giochi di grande strategia per campagne epiche nel 2026

I migliori giochi di grande strategia ti coinvolgono e non ti lasciano più andare. Esplorano ogni tipo di fantasia imperiale, permettendoti di governare galassie, stringere alleanze o riscrivere la storia. Dai regni medievali alle civiltà futuristiche, questi giochi si basano su meccaniche complesse che mettono alla prova la tua lungimiranza e la tua capacità di pianificazione. Premiano la pazienza, la creatività e la capacità di prendere decisioni ponderate, rendendoli ideali sia per i veterani che per i principianti.

Con così tante opzioni disponibili, trovare quella giusta può essere difficile. Ecco perché ho selezionato i migliori giochi di grande strategia che vale la pena provare: ognuno offre meccaniche complesse, storie avvincenti e l’emozione del controllo assoluto.

Le nostre scelte migliori per i giochi di grande strategia

Scegliere i preferiti non è stato facile, ma i giochi qui sotto offrono una vera profondità e una rigiocabilità infinita. Si distinguono come i migliori giochi di strategia per profondità, narrazione e fascino duraturo. Ognuno offre un tocco unico al genere, che si tratti di imperi che abbracciano intere galassie, politica dinastica o epiche battaglie fantasy. Rappresentano le esperienze più curate, flessibili e coinvolgenti disponibili.

1 Europa Universalis V 2025 Guida la tua nazione attraverso secoli di conquiste, diplomazia e scoperte. Plasa la storia stessa mentre espandi il tuo impero, stringi alleanze e domini la scena mondiale. Buy now 2 Stellaris 2016 Esplora, espandi il tuo dominio o conquista la galassia mentre ti fai strada attraverso di essa. Stringi alleanze, gestisci civiltà aliene e svela misteri cosmici in un universo vasto e in continua evoluzione. Buy now 3 Total War: Warhammer III 2022 Battaglie tattiche in tempo reale ambientate in un mondo fantasy. Guida fazioni leggendarie, evoca eserciti mostruosi e decidi il destino dei regni attraverso epiche battaglie su larga scala. Buy now

Non sai da dove cominciare? Scorri verso il basso per vedere la mia lista completa e scopri la tua prossima ossessione strategica. Ognuno di questi titoli promette centinaia di ore di decisioni impegnative, storie in continua evoluzione e momenti che plasmano il mondo e che non dimenticherai.

11 epici giochi di grande strategia da provare

Ho perso innumerevoli ore con questi giochi – e lo rifarei. Il mix di grafica, narrazione e gameplay è imbattibile. Puoi sfidare gli amici in tempo reale o costruire e governare una civiltà, 1000 anni nel passato o nel futuro.

Questo genere ha qualcosa da offrire a ogni appassionato di giochi di strategia.

1. Europa Universalis V [Miglior gioco di grande strategia storica]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Grande strategia storica e gestione dell’impero Piattaforme PC Anno di uscita 2025 Sviluppatori Paradox Development Studio / Paradox Interactive Durata media di gioco 80–120 ore per campagna (modalità sandbox potenzialmente infinita) Ideale per Costruzione di un impero a lungo termine, diplomazia, gestione del commercio e immersione storica

Europa Universalis V ti mette al comando di una nazione dal tardo Medioevo fino agli albori della storia moderna. Si tratta di plasmare secoli di evoluzione politica, militare e culturale mentre ti destreggi tra diplomazia, commercio e conquiste. Ogni trattato, battaglia e riforma che intraprendi ha ripercussioni che si riflettono attraverso le generazioni.

La bellezza di EUV sta nella sua libertà. Puoi riscrivere completamente la storia: trasformare piccoli stati in potenze globali o vedere potenti imperi crollare a causa di una cattiva leadership. È un vero e proprio sandbox di strategia storica, che ti permette di tracciare il tuo percorso attraverso rivoluzioni, colonizzazione ed esplorazione.

Consiglio dell’esperto Non affrettare l’espansione. Concentrati sulla stabilizzazione della tua economia e sulla gestione delle penalità legate a un’espansione troppo aggressiva. Un’economia forte e una diplomazia intelligente possono farti conquistare più territori di quanto la forza bruta potrà mai fare.

L’IA potenziata, i sistemi commerciali rivisitati e una diplomazia più articolata rendono ogni partita unica. Che tu preferisca il dominio economico pacifico o una conquista su scala mondiale, EU5 premia la pazienza e la lungimiranza strategica.

Il mio verdetto: Europa Universalis V perfeziona la formula classica con sistemi più intelligenti e sfumature politiche più profonde. È la prova definitiva di visione a lungo termine e adattabilità, sia per gli appassionati di storia che per i veterani della strategia. Se hai mai sognato di riscrivere la storia del mondo, è da qui che devi partire.

2. Stellaris [Un viaggio tra le stelle]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia 4X (costruzione di un impero spaziale) Piattaforme PC Anno di uscita 2020 Sviluppatori Paradox Development Studio/Paradox Interactive Durata media di gioco 60–100 ore per campagna (a finale aperto, rigiocabile) Ideale per Appassionati di fantascienza, fan dei giochi 4X e giocatori che amano le trame complesse e emergenti

Stellaris è un gioco 4X di altissimo livello che offre infinite avventure interstellari. Ho costruito il mio impero galattico partendo da zero. Puoi creare la tua specie, scegliere la sua etica e persino progettare la galassia. Ho giocato nei panni di mistici amanti della pace, macchine spietate e tutto ciò che sta in mezzo.

È un titolo di spicco nel genere della strategia su larga scala. C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire: reliquie antiche, tecnologie strane e persino diplomazia aliena. Ogni scelta aggiunge ulteriori livelli di complessità alla tua storia. Vuoi costruire una Sfera di Dyson o lanciare una catapulta quantistica? Fai pure.

Consiglio dell’esperto Non affrettare ogni crisi a metà partita con le flotte. Trasformala in un vantaggio: stringi patti, scambia ricerche o cambia alleanze mentre gli altri bruciano le loro risorse.

E la musica? Pura magia da space opera. Continuo a tornarci grazie agli aggiornamenti regolari, ai DLC e a una fiorente comunità di modder. Sembra sempre nuovo. E vale sempre la pena giocarci ancora una volta.

Il mio verdetto: Stellaris vive di caos, ed è proprio questo il bello. Una volta sei un impero commerciale benevolo, quella dopo una mente alveare che divora le stelle. I cambiamenti politici, le strane anomalie e i disastri su scala galattica rendono ogni campagna imprevedibile. Se cerchi un gioco di strategia in cui nessuna storia si svolge mai allo stesso modo, questo è quello che fa per te.

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3. Total War: Warhammer III [Il miglior gioco della serie Total War per gli appassionati di fantasy]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Grande strategia a turni con battaglie in tempo reale Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatori Creative Assembly/SEGA Durata media di gioco 40–80 ore per campagna (varia a seconda della fazione e della difficoltà) Ideale per Gli amanti del fantasy, gli appassionati di strategia a turni e i fan delle battaglie epiche

Total War. Il nome dice già tutto. Total War: Warhammer III è un vero capolavoro di strategia su larga scala. È senza dubbio il gioco della serie Total War più straordinario mai realizzato. È l’ideale per gli appassionati di dark fantasy e caos tattico. Unisce la costruzione di un impero a turni a battaglie cinematografiche in tempo reale.

Ho attraversato il gelido Kislev, evocato legioni di non morti e affrontato i demoni. Ogni campagna è diversa dalle altre. Il tutorial approfondito è un ottimo punto di partenza per i principianti.

Consiglio dell’esperto Considera il Regno del Caos come un campo di battaglia strategico, non solo una faticosa fase finale. Manda avanti una forza sacrificale per spianare la strada, poi fai sfondare il tuo esercito principale attraverso le fenditure una volta che gli avversari sono indeboliti.

Il vero pezzo forte è “Imperi immortali””. Unisce tutti e tre i giochi di Warhammer in un unico, immenso mondo. Con il supporto alle mod e una diplomazia articolata, questo gioco è un vero capolavoro di strategia.

Il mio verdetto: Warhammer III è Total War nella sua versione più folle. Battaglie colossali, fazioni stravaganti e una campagna che non è mai uguale a se stessa. Un turno stai stringendo patti con i draghi, quello dopo stai evocando demoni per dare fuoco alla mappa. Se cerchi un gioco di strategia in cui ogni mossa abbia un peso reale, questo fa proprio al caso tuo.

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4. Crusader Kings III [Miglior gioco di grande strategia medievale]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia su larga scala con forti elementi di gioco di ruolo Piattaforme PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatori Paradox Development Studio/Paradox Interactive Durata media di gioco 70–150 ore per dinastia (sandbox con un'elevata rigiocabilità) Ideale per Una narrazione profonda incentrata sui personaggi, la costruzione di una dinastia e gli intrighi politici

Crusader Kings III ti permette di plasmare il destino della tua dinastia nel corso delle generazioni. È tutto incentrato sulla famiglia, sul potere e sull’eredità. Ho stretto alleanze, tradito amici e costruito imperi – tutto in una sola partita.

La vera genialità sta nei personaggi. Ogni matrimonio, faida e colpo di scena cambia il gioco in modi sempre nuovi, creando storie che sembrano personali e imprevedibili.

Consiglio dell’esperto Non fissarti sull’idea di tingere l’intera mappa del tuo colore. Concentrati piuttosto sul stringere matrimoni e alleanze solide. Un erede ben posizionato con i diritti di successione giusti ti farà conquistare più territori di quanto potresti ottenere in un decennio di guerre sanguinose.

C’è anche una vivace comunità di modder e aggiornamenti costanti che mantengono il gioco sempre fresco. Puoi persino immergerti in scenari di storia alternativa o dinastie personalizzate. Se ami i drammi medievali e la pianificazione a lungo termine, questo fantastico gioco di Paradox è assolutamente da provare.

Il mio verdetto: Crusader Kings III riesce a combinare intrighi politici e gestione di un impero come nessun altro gioco. E non si tratta solo di conquiste a oltranza. Si tratta di costruire una dinastia che sopravviva ai tuoi errori più gravi e ai terribili tratti caratteriali dei tuoi eredi. Se ti piace intrecciare intricate telenovele medievali fatte di matrimoni, tradimenti e complotti sussurrati, questo è il miglior gioco sandbox che proverai mai.

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5. Europa Universalis IV [Miglior gioco di grande strategia dell’età moderna]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Grande strategia (costruzione di imperi storici) Piattaforme PC, macOS, Linux Anno di uscita 2013 Sviluppatore Paradox Development Studio/Paradox Interactive Durata media di gioco 80–200 ore per campagna (strategia approfondita e di lungo respiro) Ideale per Realismo storico, diplomazia approfondita e strategia a lungo termine

Europa Universalis IV mi permette di riscrivere la storia del mondo. Ho guidato nazioni dal tardo Medioevo fino all’era moderna. Ho plasmato il loro destino attraverso guerre, diplomazia, commercio e colonizzazione. Unificare il Giappone? L’ho fatto. Costruire un impero coloniale come il Ducato di Curlandia? Sì, è possibile.

Con centinaia di nazioni tra cui scegliere e un panorama politico in continua evoluzione, non ci sono mai due campagne uguali. La profondità storica mi affascina sempre tantissimo.

Consiglio dell’esperto Non espanderti senza sosta. Consolidati dopo le guerre. Rafforza il tuo territorio, gestisci l’autonomia e tieni a freno l’espansione aggressiva. Le coalizioni colpiscono più duramente di qualsiasi rivale.

Non è il gioco più facile da imparare, ma una volta che ci riesci, giocarci è incredibilmente soddisfacente. I livelli di dettaglio, l’ascesa e la caduta degli imperi. Questo è davvero uno dei giochi di strategia più coinvolgenti a cui abbia mai giocato.

Il mio verdetto: Europa Universalis IV è tutto incentrato sul gioco a lungo termine. In una campagna sei una potenza commerciale, in quella successiva uno squalo coloniale che si spartisce i continenti. Le guerre contano, ma il tempismo conta di più. Se vuoi un gioco di strategia in cui la pazienza e la pianificazione danno i loro frutti nel corso dei secoli, questo è quello in cui perderti.

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6. Hearts of IronIV [Il migliore per la Seconda Guerra Mondiale e la storia alternativa]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Grande strategia (guerra e politica della Seconda Guerra Mondiale) Piattaforme PC, macOS, Linux Anno di uscita 2016 Sviluppatori Paradox Development Studio/Paradox Interactive Durata media di gioco 50–100 ore per partita (sandbox sulla Seconda Guerra Mondiale; dipende dalla nazione) Ideale per Appassionati della Seconda Guerra Mondiale, amanti della storia alternativa ed esperti di logistica bellica

Hearts of Iron IV mi mette al comando. È uno dei migliori giochi sulla Seconda Guerra Mondiale in circolazione, con sistemi approfonditi di guerra, produzione e diplomazia. Ho guidato battaglie, gestito l’industria e plasmato la politica estera partendo da zero. Mi sono attenuto agli eventi storici o, a volte, mi sono lanciato a capofitto nella storia alternativa. Invadere gli Stati Uniti nei panni del Canada fascista? Fatto. Provare a vincere la Seconda Guerra Mondiale come potenza neutrale? Ci sto ancora lavorando.

Consiglio dell’esperto Non limitarti ad ammucchiare divisioni. Organizzale con schemi e logistica adeguati. Un esercito ben rifornito e con copertura aerea schiaccerà ogni volta un ammasso disorganizzato.

È un gioco complesso con una curva di apprendimento ripida, ma la ricompensa è elettrizzante. Una volta che ci prendi la mano, diventa una delle esperienze strategiche più gratificanti che abbia mai avuto.

Il mio giudizio: Hearts of Iron IV fa rivivere la Seconda Guerra Mondiale in tutta la sua crudezza. In una partita respingi la Germania nei panni della Gran Bretagna, in quella successiva trasformi una piccola nazione in una potenza mondiale. Il mix di pianificazione, diplomazia e caos al fronte rende ogni campagna ricca di tensione. Se cerchi un gioco di strategia che premi la lungimiranza e punisca le mosse avventate, eccolo qui.

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7. Victoria 3 [Il sandbox definitivo per la costruzione di una nazione]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Grande strategia (costruzione di un impero politico ed economico) Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatori Paradox Development Studio/Paradox Interactive Durata media di gioco 60–120 ore per campagna (simulatore politico/economico; senza limiti di tempo) Ideale per Gli appassionati di economia complessa, costruzione di una nazione e storia alternativa

Victoria 3 mi permette di immergermi in una delle simulazioni sociali più dettagliate mai realizzate. Ho guidato il Regno Unito attraverso il commercio, le riforme e la diplomazia, non la guerra.

Ciò che mi affascina è come ogni decisione conti davvero. Lottare per i diritti? Espandere l’industria? Ogni scelta ridisegna la mappa.

Consiglio dell’esperto Concentrati sui bisogni della popolazione e sulle riforme piuttosto che su conquiste senza fine. Una popolazione felice stimola la produzione, le entrate fiscali e la stabilità molto più di un’espansione sfrenata.

Gli strumenti “dimmi perché” e “come” ti aiutano ad affrontare la ripida curva di apprendimento. Comunque, è complesso e gratificante. Se ti piacciono i fogli di calcolo, i sistemi sociali e scrivere la storia a modo tuo, questo gioco è una miniera d’oro. Mod e aggiornamenti lo mantengono sempre fresco.

Il mio verdetto: Victoria 3 coglie perfettamente la politica alla base della gestione di un impero. Ogni legge, riforma e decisione di mercato si ripercuote sulla tua popolazione. In una campagna sei una potenza industriale in forte espansione, in quella successiva ti ritrovi a destreggiarti tra rivolte e richieste di riforme. Se ti piacciono le strategie che mescolano economia, diplomazia e società in un mondo vivo e pulsante, questo è il gioco che fa per te.

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8. Age of Wonders 4 [Grande strategia fantasy a modo tuo]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni/4X fantasy Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatori Triumph Studios/Paradox Interactive Durata media di gioco 25–50 ore per campagna (varia a seconda delle dimensioni e dello stile del regno) Ideale per Gli amanti del fantasy che cercano meccaniche 4X approfondite e pieno controllo creativo

Ho realizzato i miei sogni di un impero fantasy, creando società magiche partendo da zero. È facile combinare caratteristiche come halfling cannibali, elfi che vivono nel gelo o ratfolk divini. Ogni creazione ha poteri e stili di gioco distinti. È il gioco della serie Age of Wonders più flessibile mai realizzato.

Esplorazione, costruzione di città, diplomazia e combattimenti tattici a turni sono tutti elementi di spicco. Ma ciò che lo rende speciale è quanto puoi plasmare il mondo. Ho riscritto i regni grazie a tomi magici e fondato città tentacolari.

Consiglio dell’esperto Non buttarti a capofitto in ogni battaglia. Esplora il terreno, sfrutta i bonus ambientali e posiziona i tuoi eserciti in modo che la magia e le unità colpiscano con la massima efficacia. Una battaglia intelligente batte una battaglia in grande stile.

Premi sia il gioco di ruolo che la strategia. Se sei un fan di Civilization che desiderava un po’ più di fantasy o un giocatore di D&D che sogna di costruire un impero, questo è il gioco che fa per te.

Il mio verdetto: Age of Wonders 4 unisce una strategia profonda a ricchi mondi fantasy. Ogni campagna è un mix di espansione ponderata, personalizzazione dell’esercito e battaglie all’insegna degli incantesimi. Se cerchi un gioco di strategia che premi il posizionamento intelligente e lasci libera la tua immaginazione, questo è proprio quello che fa per te.

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9. Civilization VI [La porta d’accesso alla strategia a turni]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni/4X fantasy Piattaforme PC, macOS, iOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatori Firaxis Games, Aspyr/2K, Aspyr Durata media di gioco 30–60 ore per campagna (dipende dalle condizioni di vittoria) Ideale per I neofiti dei giochi a turni e i veterani che vogliono costruire un impero

È con Civilization VI che mi sono appassionato ai giochi di grande strategia. Ho portato Roma alla vittoria culturale, lanciato satelliti con il Brasile e combattuto guerre di religione con Gandhi.

Come tutti i grandi giochi della serie Civilization, mi costringe a pensare con diverse mosse di anticipo. Il sistema dei distretti mi impedisce di costruire a casaccio: devo pianificare tutto. Ogni leader ha le sue peculiarità, il che rende la diplomazia davvero imprevedibile.

Consiglio dell’esperto Non limitarti a riempire le città a caso. Concentrati sui quartieri, sulle risorse e sui bonus di adiacenza. Una strategia intelligente conta più del semplice numero di unità.

Il ritmo, la grafica e l’atmosfera storica mi fanno tornare a giocarci sempre. Le espansioni lo rendono ancora più avvincente.

Il mio verdetto: Civilization VI è tutto incentrato su una pianificazione accurata e sul vedere il tuo impero crescere nel corso dei secoli. Ogni scelta relativa a tecnologia, meraviglia e distretto cambia le carte in tavola. Se ti piacciono i giochi di strategia che premiano la lungimiranza e ti permettono di costruire la tua ascesa al potere, questo è il titolo in cui perderti.

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10. Total War: Three Kingdoms [Il migliore per il dramma tattico]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia su larga scala a turni con tattiche in tempo reale Piattaforme PC, macOS, Linux Anno di uscita 2019 Sviluppatori Creative Assembly/SEGA, Feral Interactive Durata media di gioco 40–70 ore per campagna (tattica e incentrata sulla trama) Ideale per Appassionati di storia cinese e battaglie tattiche su larga scala

Total War: Three Kingdoms unisce storia, strategia e combattimenti in tempo reale. Adoro il caos della Cina del II secolo: alleanze, tradimenti e battaglie da film.

La modalità “Romance” mi ha conquistato. I generali combattono come leggende, affrontando intere unità da soli. Per il realismo, c’è la modalità “Records”.

Consiglio dell’esperto Non lanciare gli eserciti in ogni battaglia. Scegli bene le tue battaglie, sfrutta il terreno e le debolezze del nemico. I generali più astuti vincono più degli eserciti più grandi.

È nella diplomazia che il gioco dà il meglio di sé. Ho scambiato la pace con il potere, ho creato coalizioni e ho pugnalato alle spalle gli alleati. Il sistema Guanxi conferisce ai personaggi legami e motivazioni unici. Rende ogni campagna davvero personale.

È uno dei giochi della serie Total War più avvincenti a cui abbia mai giocato. Se ami la profondità tattica e il dramma, Three Kingdoms è un must.

Il mio verdetto: Three Kingdoms è un mix di caos e astuzia. Complotta, tradisci, schiaccia gli eserciti, e ricomincia da capo. Le battaglie, la politica e il tempismo contano tutti. Se ti piacciono i giochi di strategia che ti tengono sempre all’opera, questo fa proprio al caso tuo.

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11. Endless Legend [Il gioco di grande strategia fantasy più fantasioso]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia 4X a turni (costruzione di un impero fantasy) Piattaforme PC, macOS Anno di uscita 2014 Sviluppatori Amplitude Studios/Iceberg Interactive, SEGA Durata media di gioco 40–80 ore per campagna (elevata rigiocabilità grazie alle fazioni uniche) Ideale per Chi ama i giochi fantasy 4X con fazioni uniche e una trama ricca e articolata

Endless Legend mi ha conquistato con le sue fazioni indimenticabili e il suo mondo ricco di dettagli. Ho giocato nei panni di macchine malandate che lottano per sopravvivere, clan di insetti furtivi e maghi che maneggiano la polvere. Ogni fazione si gioca in modo diverso e racconta la propria storia.

La costruzione delle città e le battaglie a turni sono serrate e tattiche. Ma ciò che rende davvero speciale questo gioco è l’atmosfera. La grafica, la musica e la trama ti trascinano in un mondo in declino che sembra davvero vivo.

Consiglio dell’esperto Non riempire le città di edifici a casaccio. Concentrati sulle regioni, sulle risorse e sui punti di forza delle fazioni. Poche città ben gestite danno risultati migliori di un agglomerato disordinato.

Se ti piace Civilization ma vuoi più trama e atmosfera, questo è il gioco che fa per te. È un mix perfetto di strategia e gioco di ruolo fantasy.

Il mio verdetto: Endless Legend rende la costruzione di un impero davvero viva. Ogni fazione si gioca in modo diverso, l’esplorazione e il combattimento contano davvero, e gestire le tue città dà una vera soddisfazione. Se cerchi una strategia intelligente, varia e un po’ magica, questo è il gioco in cui tuffarti.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi di grande strategia

I giochi di grande strategia sono la prova definitiva di lungimiranza, pazienza e leadership. Ti danno gli strumenti per plasmare nazioni, comandare eserciti e riscrivere la storia – o la galassia – attraverso un’attenta pianificazione e una diplomazia intelligente. Che ti piaccia il realismo storico o i mondi fantasy, questi giochi offrono infinite possibilità per gli amanti della strategia.

Per gli appassionati di storia → Europa Universalis V o Crusader Kings III. Questi titoli ti immergono in secoli di politica, guerre e dinastie, permettendoti di controllare il destino di nazioni o famiglie attraverso la diplomazia, le alleanze e i tradimenti.



Europa Universalis V o Crusader Kings III. Questi titoli ti immergono in secoli di politica, guerre e dinastie, permettendoti di controllare il destino di nazioni o famiglie attraverso la diplomazia, le alleanze e i tradimenti. Per gli strateghi appassionati di fantascienza → Stellaris. Perfetto per chi ama esplorare galassie, gestire civiltà aliene e costruire imperi tra le stelle.



appassionati Stellaris. Perfetto per chi ama esplorare galassie, gestire civiltà aliene e costruire imperi tra le stelle. Per i tattici del fantasy → Total War: Warhammer III o Age of Wonders 4. Questi giochi offrono mondi affascinanti, una ricca tradizione e imponenti battaglie tattiche che uniscono strategia e spettacolo.



Total War: Warhammer III o Age of Wonders 4. Questi giochi offrono mondi affascinanti, una ricca tradizione e imponenti battaglie tattiche che uniscono strategia e spettacolo. Per gli appassionati di guerra → Hearts of Iron IV. Se desideri una pianificazione militare dettagliata e battaglie storiche, questo è il tuo sandbox per riscrivere la Seconda Guerra Mondiale.



Hearts of Iron IV. Se desideri una pianificazione militare dettagliata e battaglie storiche, questo è il tuo sandbox per riscrivere la Seconda Guerra Mondiale. Per chi ama costruire imperi → Victoria 3 o Civilization VI. Questi giochi premiano la pianificazione economica, le riforme sociali e la gestione intelligente delle città piuttosto che la forza bruta.



Victoria 3 o Civilization VI. Questi giochi premiano la pianificazione economica, le riforme sociali e la gestione intelligente delle città piuttosto che la forza bruta. Per i pensatori creativi → Endless Legend. Un’esperienza 4X visivamente ricca e incentrata sulla narrazione che premia l’immaginazione e la maestria strategica.

Che il tuo stile di gioco sia incentrato sulla conquista militare, sulla crescita economica o sulle manovre politiche, questi giochi di grande strategia ti sfidano a pensare in grande e ad adattarti continuamente. Ogni decisione plasma la storia, e ogni campagna racconta una storia che solo tu potresti scrivere. Se ami i titoli Paradox e vuoi esplorare ancora di più, dai un’occhiata alla nostra guida completa sui migliori giochi Paradox per esperienze strategiche ancora più profonde e appaganti.

Domande frequenti