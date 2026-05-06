Os 20 melhores jogos de RPG de fantasia para uma aventura sem fim

Os melhores jogos de RPG de fantasia transportam os jogadores para mundos vastos, repletos de personagens míticos, poderes mágicos e missões secundárias heróicas. Se curtes sistemas de combate complexos, narrativas de primeira e exploração sem limites num mundo aberto, estes jogos são imperdíveis.

Desde títulos modernos épicos a clássicos intemporais, cada aventura promete uma personalização profunda, um universo rico e momentos que ficam na tua memória muito depois de largares o comando.

Prepara-te para entrar em reinos onde as tuas escolhas, definições e estratégias definem a tua jornada. Se já sonhaste em matar dragões, dominar magia antiga ou forjar a tua lenda num mundo moldado pelas tuas escolhas – esta lista é a tua porta de entrada.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de RPG de fantasia

Aqui estão as minhas três principais escolhas de RPG de fantasia que se destacam pela história, combate e construção do mundo. Cada um deles mostra porque é que o género continua a cativar jogadores em todo o mundo. Continua a ler para descobrir todos os 20 jogos que definem os melhores RPG de fantasia da atualidade.

1 Elden Ring 2022 Um mundo aberto vasto e repleto de história, cheio de segredos e perigos. O sistema de combate da FromSoftware oferece uma personalização profunda para vários estilos de jogo, enquanto os chefes desafiantes recompensam a paciência e a habilidade. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Mergulha num mundo aberto centrado na história, onde escolhas moralmente ambíguas e arcos narrativos ricos dão vida ao mundo. Os extensos sistemas de criação, alquimia e personalização tornam cada jogada única, e os mods para PC aumentam a durabilidade do jogo. Buy now 3 Baldur’s Gate 3 2023 Este CRPG moderno adapta fielmente as mecânicas do D&D 5.ª edição, oferecendo combate tático por turnos e enredos ramificados. Buy now

Embora estes três títulos representem o auge absoluto do género, há muitos mais RPGs de fantasia nos quais te podes perder durante horas. Continua a percorrer a página para veres a lista completa dos melhores jogos e encontrares um (ou três) que se adapte aos teus objetivos e estilos de jogo.

Os 20 melhores jogos de RPG de fantasia que deves jogar hoje

Dá uma olhadela na minha lista épica dos melhores RPG de fantasia. Estás pronto para explorar, lutar e descobrir terras míticas que desafiam a realidade tal como a conhecemos? Vamos garantir que o teu próximo jogo seja tão mágico quanto a tua imaginação e tão implacável quanto a varinha de um feiticeiro.

1. Elden Ring [Melhor Aventura de Fantasia em Mundo Aberto]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Mundo aberto / Tipo «Soulslike» Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S informar Ano de lançamento 2022 Criadores FromSoftware (Desenvolvedora), Bandai Namco (Editora) Tempo médio de jogo 60–120 horas Ideal para Jogadores que adoram mundos vastos, combate intenso e uma narrativa emergente

O Elden Ring leva-te às imensas «Lands Between», repletas de história, onde o perigo e a descoberta te esperam a cada esquina. Assumes o papel de um «Tarnished», moldando a tua própria jornada através de encontros desafiantes, ambientes complexos e caminhos de exploração ramificados.

O combate é preciso e gratificante, equilibrando opções corpo a corpo, mágicas e à distância. O mundo incentiva a criatividade – desde passar despercebido por inimigos gigantescos até planear emboscadas épicas ou testar combinações híbridas de habilidades para obter o máximo efeito.

Dica de profissional Experimenta usar montarias e invocações espirituais para ganhares vantagens de mobilidade durante a exploração e o combate. Não tenhas pressa a explorar cada área; os segredos costumam levar a equipamento poderoso ou feitiços raros.

O que faz o Elden Ring destacar-se de verdade é a forma como o próprio ambiente se torna uma personagem. Grutas escondidas, chefes secretos e narrativas ambientais subtis recompensam a curiosidade, enquanto a liberdade de abordar os objetivos de várias maneiras faz com que cada jogada pareça única.

As missões secundárias, as interações entre personagens e as masmorras opcionais proporcionam inúmeras horas de exploração para além do enredo principal. Os jogadores também partilham estratégias para percursos de farm ideais e táticas contra chefes, o que pode inspirar abordagens criativas sem forçar a repetição.

O meu veredicto: Elden Ring é uma verdadeira obra-prima no design de RPG de fantasia de mundo aberto; quer sejas um veterano da série Souls ou um aventureiro novato, a sua profundidade vai manter-te cativado durante centenas de horas.

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2. The Witcher 3: Wild Hunt [Melhor RPG de fantasia centrado na história]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Mundo aberto / Com foco na narrativa Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S informar, Switch Ano de lançamento 2015 Criador CD Projekt Red (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 100–200 horas Ideal para Jogadores que adoram histórias épicas, escolhas profundas para as personagens e mundos de fantasia envolventes

Em The Witcher 3: Wild Hunt, metes-te na pele de Geralt de Rivia, um caçador de monstros que percorre um mundo ricamente detalhado, repleto de tradições, decisões moralmente ambíguas e personagens dinâmicas.

O jogo equilibra combate intenso com profundidade narrativa, permitindo que os jogadores se envolvam em contratos de caça a monstros, intrigas políticas e missões pessoais. A exploração é super gratificante — desde passear por florestas densas e montanhas nevadas até descobrir aldeias escondidas ou tesouros secretos.

Dica de profissional Dá prioridade a explorar todas as missões secundárias e mapas do tesouro. Experimenta a alquimia para criares bónus que viram os encontros difíceis a teu favor. Pequenas escolhas narrativas muitas vezes desbloqueiam grandes recompensas na história mais tarde.

O que distingue este jogo é o seu sistema narrativo ramificado: as escolhas têm repercussões ao longo da história, afetando relações, desfechos regionais e até mesmo quais os finais que são desbloqueados.

O sistema de combate e magia incentiva a experimentação com óleos, poções e sinais para lidares com os inimigos de forma criativa. Os jogadores mais atentos costumam descobrir fios narrativos subtis, localizações de tesouros e segredos do ambiente que enriquecem a experiência.

É provável que acabes por criar definições para maximizar as habilidades do The Witcher, estratégias híbridas de combate corpo a corpo e feitiços, e a alquimia para a sobrevivência, tornando cada jogada numa experiência altamente pessoal.

O meu veredicto: The Witcher 3 combina uma narrativa de tirar o fôlego, personagens bem desenvolvidas e uma exploração envolvente do mundo aberto – a maioria vai ficar imersa no jogo durante centenas de horas.

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3. Baldur's Gate 3 [Melhor Experiência CRPG Moderna]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos / CRPG / Dungeons & Dragons Plataformas PC, macOS, Steam Deck Ano de lançamento 2023 Criador Larian Studios (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 80–150 horas Ideal para Jogadores que adoram combate tático, histórias com ramificações e RPG ao estilo D&D

O Baldur's Gate 3 leva-te a mergulhar no mundo de Faerûn, permitindo-te criar um herói e percorrer uma história profunda e ramificada, com escolhas significativas. O combate é por turnos e tático, baseando-se fortemente nas regras do Dungeons & Dragons 5.ª edição.

A exploração é rica, com tesouros escondidos, caminhos secretos e várias formas de superar desafios, desde o diálogo e a discrição até à força bruta.

O que faz este jogo destacar-se é a sua narrativa dinâmica e a flexibilidade na interpretação do papel. As interações no grupo são ricas e reativas – os companheiros reagem às tuas decisões, moldando tanto a narrativa como os encontros táticos. O Baldur's Gate 3 é frequentemente recomendado entre os melhores RPGs no Steam Deck para jogadores que procuram uma experiência profunda de CRPG em qualquer lugar.

Dica de profissional Experimenta desde cedo diferentes composições de grupo e combinações de feitiços; as sinergias táticas podem transformar lutas difíceis em vitórias gratificantes. As escolhas de diálogo podem abrir ou fechar caminhos críticos nas missões – presta atenção aos detalhes.

A criatividade do jogador é recompensada: combinar feitiços, interações com o ambiente e habilidades leva a momentos de jogabilidade emergentes, únicos em cada sessão. Os aventureiros mais atentos descobrem frequentemente atalhos engenhosos ou tesouros escondidos que não são imediatamente óbvios, o que aumenta o valor de rejogabilidade.

A apresentação visual é elegante, com ambientes detalhados, animações expressivas das personagens e cenas cinematográficas.

O meu veredicto: O Baldur's Gate 3 é um verdadeiro triunfo dos CRPG modernos, oferecendo horas de diversão com um RPG de fantasia tático e centrado na história. Os fãs de RPG de mesa e de narrativas envolventes vão sentir-se em casa.

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4. Divinity: Original Sin 2 [Melhor experiência de RPG de fantasia cooperativo]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo CRPG por turnos / Fantasia / Tático Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criador Larian Studios (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 60–100 horas Ideal para Jogadores que adoram combate tático por turnos, interações profundas entre a equipa e aventuras de RPG cooperativas

Em Divinity: Original Sin 2, entras num mundo rico e mágico na pele de um utilizador da Fonte perseguido pela Ordem Divina. Escolhe uma personagem pré-criada ou cria a tua própria, explorando regiões diversas repletas de segredos, tradições e missões moralmente complexas.

O combate é por turnos, mas a adição de interações ambientais – fogo, água, veneno – transforma cada confronto num quebra-cabeças tático. As escolhas de diálogo e as interações com os companheiros são significativas, moldando os desfechos da história e as relações dentro do teu grupo.

Dica de profissional Concentra-te em combinar habilidades elementais em combate para criar efeitos de combo – fogo + óleo, água + eletricidade – e depois coordena-te com os membros do grupo para encadear efeitos devastadores. Experimenta sempre interações com o ambiente para obteres vantagem tática.

O modo cooperativo permite que até quatro outros jogadores enfrentem missões juntos, criando momentos de colaboração, discussões amigáveis e diversão caótica.

A flexibilidade do jogo na criação de personagens – progressão sem classes, combinações híbridas de habilidades e sinergias táticas de feitiços – faz com que cada jogada pareça única.

O design meticuloso dos níveis recompensa a exploração, o uso inteligente das habilidades «Source» e a experimentação com efeitos elementais. Até as missões secundárias oferecem escolhas significativas, em vez de serem meros preenchimentos.

O meu veredicto: Divinity: Original Sin 2 é uma aula magistral sobre o design moderno de CRPG, com combate por turnos, narrativa cooperativa emergente e personalização profunda. Tanto os fãs de jogos táticos como os entusiastas de histórias vão encontrar um valor de rejogabilidade infinito.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim [Melhor Clássico de Fantasia em Mundo Aberto]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Mundo aberto / Fantasia Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Criador Bethesda Game Studios (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 100–200 horas Ideal para Jogadores que adoram mundos vastos, grande liberdade de interpretação e narrativas emergentes

Em Skyrim, jogas na pele do Dragonborn, um herói destinado a derrotar dragões e a moldar o destino de Skyrim. O mundo aberto é enorme, com montanhas, aldeias, masmorras e segredos a cada esquina. Explorar as suas montanhas, masmorras e cavernas escondidas é como entrar num dos melhores RPGs de mundo aberto já criados.

O combate combina combate corpo a corpo, arco e flecha e magia, permitindo aos jogadores experimentarem combinações híbridas, enquanto o sistema de habilidades e a criação de itens acrescentam profundidade à evolução da personagem.

Dica de profissional Explora tudo ao pormenor – dragões, tesouros escondidos e saques raros esperam por ti. Experimenta diferentes estilos de combate e escolhas de facções para teres experiências variadas.

A característica mais marcante do Skyrim é a liberdade – podes seguir a missão principal, juntar-te a facções como a Guilda dos Ladrões ou a Irmandade Negra, ou explorar o mundo como um aventureiro errante.

Os NPCs, as missões radiantes e centenas de locais tornam cada viagem única. Os mods expandem ainda mais o conteúdo, tornando cada jogada uma experiência nova.

O meu veredicto: o Skyrim é um clássico intemporal. O seu mundo, a sua história e a liberdade do jogador proporcionam centenas de horas de exploração e aventura, tornando-o num dos RPG de fantasia mais influentes de sempre.

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6. Dragon Age: Inquisition [Aventura épica de fantasia com grupo de personagens]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Baseado em grupo / Mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Ano de lançamento 2014 Criadores BioWare (desenvolvedora), Electronic Arts (editora) Tempo médio de jogo 50–80 horas Ideal para Jogadores que adoram mundos de fantasia vastos, combate tático e interações ricas entre personagens

Em Dragon Age: Inquisition, assumes o papel do Inquisidor, encarregado de fechar uma misteriosa fenda no céu que ameaça Thedas. O mundo parece vivo – desde cidades agitadas a planícies varridas pelo vento –, repleto de missões secundárias, segredos escondidos e escolhas moralmente ambíguas que marcam a tua jornada.

O combate combina pausas táticas com ação em tempo real, permitindo-te experimentar sinergias de grupo, posicionamento e combinações mágicas, tornando cada confronto satisfatório e único.

Dica de profissional Alterna os membros do grupo de acordo com as necessidades da missão – por vezes, um ladino furtivo descobre caminhos escondidos; outras vezes, um guerreiro robusto é perfeito para lutas contra chefes. Explorar fora do caminho principal costuma render saques raros e encontros memoráveis.

Os teus companheiros são igualmente cativantes, cada um com personalidades distintas, missões pessoais e reações às tuas decisões, o que faz com que as relações sejam tão importantes quanto a estratégia.

O meu veredicto: «Dragon Age: Inquisition» destaca-se pela sua história, pela profundidade do mundo e pela variedade de combate. Se adoras RPGs épicos e extensos onde as escolhas fazem a diferença, esta é uma das experiências mais ricas que vais encontrar.

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7. Dark Souls III [Fantasia «Soulslike» brutal e gratificante]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Tipo Souls / Fantasia sombria Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criadores FromSoftware (Desenvolvedora), Bandai Namco Entertainment (Editora) Tempo médio de jogo 50–80 horas Ideal para Jogadores que adoram combates desafiantes, um enredo profundo e explorações cheias de emoção

Em Dark Souls III, percorres o reino em ruínas de Lothric, onde o perigo espreita em cada esquina.

O combate é preciso e exigente, recompensando a paciência, o timing e a criatividade. Cada arma e feitiço tem o seu peso, e cada confronto parece um quebra-cabeças a resolver com habilidade, em vez de apenas com estatísticas brutas. O seu desafio brutal e o combate ricamente complexo fazem de Dark Souls III um título de destaque nas listas dos melhores RPGs para Xbox, para jogadores que gostam de jogos de alto risco e alta recompensa.

Os cenários são concebidos com mestria, repletos de atalhos, segredos e histórias ocultas que te prendem. As lutas contra chefes não são apenas batalhas – são lições de observação e adaptação, cada uma exigindo uma abordagem única.

Dica de profissional Aprende os padrões de ataque dos inimigos e experimenta diferentes tipos de armas; às vezes, uma configuração mágica ou uma arma focada na destreza muda drasticamente o ritmo das lutas. Explora sempre as áreas a fundo – atalhos e itens escondidos podem poupar-te inúmeras mortes.

A exploração costuma revelar um enredo rico, saques raros e encontros inesperados que mantêm os jogadores em suspense e envolvidos.

O meu veredicto: o Dark Souls III oferece um desafio meticulosamente elaborado para quem gosta de domínio, descoberta e narrativas entrelaçadas na jogabilidade.

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8. Pilares da Eternidade II: Deadfire [Aventura CRPG profunda baseada em grupo]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo CRPG / RPG isométrico / Estratégia em grupo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criadores Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), Versus Evil (Editora) Tempo médio de jogo 60–100 horas Ideal para Jogadores que adoram combate tático, um universo rico e gestão de grupo com liberdade total

Em Pilares da Eternidade II: Deadfire, embarcas numa viagem pelo arquipélago vulcânico de Deadfire na pele do Watcher, um protagonista ligado a uma alma cujas escolhas moldam o mundo à sua volta.

A exploração combina navegação marítima, aventuras a pé e batalhas estratégicas com o teu grupo, que recompensam o planeamento, a sinergia e o posicionamento tático. Cada companheiro tem uma personalidade, um passado e uma linha de missões distintas, o que torna as interações significativas e, muitas vezes, moralmente complexas.

O mundo é rico em tradição, segredos e facções cujas relações evoluem com base nas tuas decisões, criando uma experiência dinâmica e envolvente.

Dica de profissional Experimenta desde cedo diferentes composições de grupo e sinergias de habilidades. As capacidades da tua tripulação podem transformar batalhas avassaladoras em encontros mais fáceis de gerir, e explorar as ilhas ao pormenor revela frequentemente missões escondidas, saques raros e revelações sobre a história.

O combate é por turnos, mas reativo, incentivando o uso inteligente do terreno, das habilidades e dos efeitos ambientais para superar confrontos difíceis. A exploração recompensa a atenção aos detalhes, com encontros escondidos, história e facções cujas relações evoluem com base nas tuas decisões.

Os sistemas por turnos aprofundados e a gestão estratégica do grupo fazem de Pilares da Eternidade II: Deadfire um destaque entre os melhores RPGs táticos para jogadores que procuram um desafio.

O meu veredicto: Pilares da Eternidade II: Deadfire é um CRPG que recompensa a curiosidade, a estratégia e a profundidade da interpretação, tornando-o obrigatório para os fãs de aventuras clássicas baseadas em grupos.

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9. Torchlight II [ARPG de ritmo acelerado com aventuras repletas de saques coloridos]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Hack-and-Slash / Focado em saques Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, PS5 Ano de lançamento 2012 Criadores Runic Games (Desenvolvedora), Perfect World (Editora) Tempo médio de jogo 30–60 horas Ideal para Jogadores que adoram ciclos de saque viciantes, classes personalizáveis e a diversão dos ARPG cooperativos

O Torchlight II é um ARPG repleto de ação que mantém os jogadores viciados com combates rápidos, classes variadas e gráficos vibrantes. Viajas por masmorras, florestas e ruínas no deserto, derrotando hordas de monstros enquanto recolhes itens que melhoram constantemente as habilidades, o equipamento e os animais de estimação da tua personagem.

O sistema de classes incentiva a experimentação, permitindo-te combinar habilidades à tua maneira, de acordo com o teu estilo de jogo preferido. O modo cooperativo multijogador aumenta o caos e a diversão, tornando as lutas contra chefes e as incursões nas masmorras mais dinâmicas. A taxa de fotogramas suave e a jogabilidade acessível fazem deste jogo uma adição sólida às coleções dos melhores RPGs para a PS5, para os fãs de experiências mais leves de RPG de ação.

Dica de profissional Dá prioridade às habilidades dos animais de estimação logo no início – eles podem transportar itens, causar danos e até mesmo guardar itens raros. Experimentar combinações híbridas no modo multijogador pode criar sinergias únicas na equipa.

Mesmo sem mods, o jogo oferece uma experiência rica, mas no PC, a comunidade de modding adiciona conteúdo de personalização infinito e melhorias que facilitam a vida. O estilo artístico é brilhante, enérgico e ligeiramente caprichoso, contrastando com a intensidade do combate, mantendo o tom leve ao mesmo tempo que recompensa a habilidade e a estratégia.

O meu veredicto: o Torchlight II oferece uma experiência ARPG divertida e dinâmica, com personalização profunda e grande capacidade de rejogabilidade.

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10. Monster Hunter: World [Uma aventura épica de caça em RPG de ação cooperativa]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Cooperativo / Caça Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador Capcom (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 60–150 horas Ideal para Jogadores que adoram combate baseado em habilidade, encontros com monstros gigantes e estratégia cooperativa

O Monster Hunter: World transforma a fórmula dos RPG de fantasia, colocando-te na pele de um caçador que persegue criaturas enormes e vivas em diversos ecossistemas.

O sistema de combate é preciso e exige que aprendas os padrões dos inimigos, o timing das armas e como tirar partido do ambiente. A satisfação vem de dominar as armas, explorar os pontos fracos dos monstros e criar equipamento a partir dos monstros que derrotares.

A exploração é gratificante, com ecossistemas densos cheios de segredos, perigos e vida selvagem que reagem às escolhas do jogador.

Dica de profissional Concentra-te em criar equipamento a partir dos monstros com que tens mais dificuldade; perceber o comportamento de cada criatura ajuda a otimizar as armas e as armaduras. Joga com amigos para caçadas coordenadas e uma progressão mais rápida.

O modo multijogador cooperativo funciona na perfeição, permitindo que tu e os teus amigos coordenem caçadas e combinem estratégias, o que acrescenta profundidade para além do modo a solo. A variedade de armas – desde as ágeis lâminas duplas aos martelos pesados – faz com que cada encontro pareça diferente, dependendo da tua abordagem. Ferramentas ambientais subtis, como escalada, armadilhas e perigos do terreno, incentivam táticas criativas.

O meu veredicto: Monster Hunter: World oferece combate desafiante e gratificante, vastos terrenos de caça e uma enorme capacidade de rejogabilidade.

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11. Darkest Dungeon [RPG roguelike sombrio e tático]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático / Roguelike / Gestão do stress Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, macOS, Linux Ano de lançamento 2016 Criador Red Hook Studios (Desenvolvedor e Editora) Duração média do jogo 50–80 horas Ideal para Jogadores que gostam de jogabilidade exigente e estratégica e de narrativas com uma atmosfera sombria

O Darkest Dungeon transforma a experiência de um RPG de fantasia numa provação psicológica. Tu geres um grupo de heróis que percorrem masmorras góticas geradas proceduralmente, enquanto lutam não só contra monstros, mas também contra o stress, o medo e as aflições.

Cada escolha tem o seu peso – se descurares o moral, até o teu personagem mais forte pode ceder à pressão. O combate combina táticas por turnos com perigos ambientais imprevisíveis, exigindo um planeamento cuidadoso e uma boa composição do grupo.

Dica de profissional Equilibra a gestão do stress com as prioridades de combate. Vai alternando os heróis regularmente, melhora a tua aldeia e aborda cada masmorra de forma metódica para sobreviveres mais tempo e desbloqueares conteúdo avançado.

A exploração é tensa, com armadilhas, surpresas e a gestão de recursos a acrescentarem camadas de estratégia. Sistemas únicos como o medidor de stress, as aflições e a morte permanente fazem com que as vitórias pareçam merecidas e as derrotas tenham um impacto significativo. Os jogadores podem experimentar diferentes definições de equipa, sinergias de habilidades e uso de itens para superar desafios mortais.

Visualmente, o estilo artístico sombrio, desenhado à mão, e a banda sonora opressiva amplificam o medo, tornando cada exploração de masmorras intensa e memorável.

O meu veredicto: O Darkest Dungeon oferece uma jogabilidade tática exigente, mas altamente gratificante, com uma narrativa sombria e encontros inesquecíveis.

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12. GreedFall [RPG de fantasia colonial com diplomacia e escolhas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Fantasia / Baseado em escolhas Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Spiders (Desenvolvedora), Focus Home Interactive (Editora) Tempo médio de jogo 0–60 horas Ideal para Jogadores que gostam de enredos ramificados, diplomacia e combate híbrido

O GreedFall leva-te a um mundo de fantasia inspirado na era colonial, cheio de facções, segredos e ambiguidade moral. Assumes o papel de um protagonista personalizável que explora uma ilha recém-descoberta, repleta de magia, intrigas políticas e criaturas fantásticas.

O combate mistura habilidades corpo a corpo, à distância e mágicas, incentivando a experimentação com definições híbridas e combinações de habilidades. Para além do combate, as tuas escolhas têm peso – as alianças com facções afetam o desfecho da história, as relações e as missões disponíveis.

Dica de profissional Investe em habilidades e opções de diálogo que correspondam ao teu estilo de jogo preferido – furtividade, persuasão ou combate – e volta a visitar as facções para desbloquear caminhos ocultos da história.

A exploração é recompensada com tesouros escondidos, missões secundárias e história espalhada por todos os cantos. As mecânicas de gestão do reino e diplomacia acrescentam profundidade, permitindo-te influenciar o equilíbrio de poder enquanto moldas a reputação da tua personagem. A ênfase do jogo na autonomia do jogador e na complexidade das facções faz do GreedFall um destaque entre os melhores RPGs que se centram nas escolhas narrativas.

Um mundo exuberante e colorido contrasta com decisões moralmente ambíguas, fazendo com que cada escolha narrativa pareça impactante. Os companheiros secundários conferem personalidade e perspetivas únicas, enriquecendo a narrativa e a rejogabilidade.

O meu veredicto: o GreedFall combina intriga política, exploração e combate híbrido num RPG de fantasia cativante.

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13. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [RPG de fantasia com ritmo acelerado e personalização aprofundada]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Fantasia / Mundo aberto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 (Remasterização) Criadores 38 Studios (Desenvolvedora), THQ Nordic (Editora) Tempo médio de jogo 40–60 horas Ideal para Jogadores que adoram combate fluido, progressão baseada em saques e mundos abertos enormes

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning dá nova vida ao vibrante mundo de Amalur com combate rápido e fluido e uma personalização profunda das habilidades. Podes combinar ataques corpo a corpo, mágicos e à distância através do sistema Fate/skill, criando definições híbridas únicas.

O mundo é vasto e colorido, com regiões diversas, masmorras e missões secundárias que oferecem horas de exploração.

Dica de profissional Experimenta combinações híbridas logo no início – alterna entre magia, combate corpo a corpo e à distância para descobrir sinergias e enfrentar inimigos mais difíceis de forma eficiente.

O combate é responsivo e baseado em combos, recompensando o timing preciso e as táticas criativas. A variedade de saques e equipamento mantém a progressão emocionante, permitindo-te adaptar as definições e os estilos de jogo. A remasterização melhora os gráficos e a acessibilidade, dando vida a Amalur com cidades dinâmicas, florestas e reinos subterrâneos.

As escolhas de facções e as missões secundárias influenciam o desfecho da história, enquanto as interações com os companheiros dão um toque especial à tua jornada. A rejogabilidade é elevada graças às várias árvores de habilidades viáveis e às resoluções alternativas das missões.

O meu veredicto: «Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning» oferece combate repleto de ação, personalização profunda e um mundo colorido que recompensa a exploração.

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14. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom [Uma encantadora aventura JRPG com gestão de reinos]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG / Fantasia / Estratégia Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criadores Level-5 (Desenvolvedora), Bandai Namco (Editora) Duração média do jogo 40–60 horas Ideal para Fãs de JRPGs com uma história envolvente, mecânicas de construção de reinos e gráficos encantadores

O Ni no Kuni II: Revenant Kingdom combina combate em tempo real com um sistema único de gestão de reinos. Os jogadores controlam o Evan, um jovem rei que quer unir um mundo dividido. O combate mistura ação em tempo real com grupos de personagens e posicionamento estratégico, dando aos jogadores a liberdade de experimentar feitiços, armas e habilidades.

O estilo visual do jogo inspira-se no Studio Ghibli, criando ambientes coloridos e expressivos, cheios de vida e charme.

Dica de profissional Investe logo no início em melhorias para o reino que complementem o teu estilo de combate – isto pode tornar os encontros mais desafiantes mais fáceis de gerir, ao mesmo tempo que desbloqueia novas funcionalidades divertidas.

A gestão do reino acrescenta profundidade, permitindo aos jogadores recrutar cidadãos, gerir recursos e expandir o seu reino, o que tem impacto na jogabilidade e na narrativa. Missões secundárias, itens colecionáveis e minijogos recompensam a exploração, enquanto as personagens companheiras conferem dimensões emocionais e táticas à tua jornada.

A sua estética de livro de contos e magia caprichosa fazem dele um dos jogos de fantasia mais encantadores para quem gosta de mundos descontraídos.

A banda sonora realça o tom fantástico, mas heróico, da história, tornando cada batalha e cada exploração memoráveis. A rejogabilidade é incentivada através de diferentes abordagens ao desenvolvimento do reino e à composição do grupo, oferecendo uma experiência nova a cada vez que jogas.

O meu veredicto: «Ni no Kuni II: Revenant Kingdom» é uma mistura encantadora de ação, estratégia e o encanto de um livro de contos.

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15. Pathfinder: Kingmaker [CRPG isométrico profundo com gestão de reino]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo CRPG isométrico / Fantasia / Estratégia Plataformas PC, macOS Ano de lançamento 2018 Criadores Owlcat Games (Desenvolvedora), Deep Silver (Editora) Tempo médio de jogo 60–80 horas Ideal para Jogadores que gostam de combate tático em grupo e gestão estratégica de reinos

O Pathfinder: Kingmaker dá vida ao rico conjunto de regras do jogo de mesa Pathfinder num CRPG de grande envergadura. Os jogadores criam o seu herói e formam um grupo para explorar as Terras Roubadas, enfrentando missões, masmorras e escolhas morais pelo caminho.

O combate é tático e centrado no grupo, exigindo um posicionamento cuidadoso, sinergia de competências e uma utilização ponderada das habilidades. A gestão do reino acrescenta uma camada estratégica extra, onde cada decisão — desde políticas fiscais a projetos de desenvolvimento — afeta o desfecho da história e os recursos.

A vertente de gestão do reino agrada aos jogadores que gostam do planeamento estrutural presente em alguns dos melhores jogos de grande estratégia, mas adaptado ao formato de um CRPG.

Dica de profissional Equilibra o desenvolvimento do teu reino com as necessidades de combate do teu grupo – negligenciar um pode tornar o outro muito mais desafiante.

O jogo destaca-se pela sua personalização profunda de personagens, permitindo definições únicas, multiclasse e companheiros especializados. A exploração recompensa a atenção aos detalhes, com encontros escondidos, história e tesouros secretos espalhados por todo o mapa. As escolhas nas missões e nos assuntos do reino têm peso, dando uma sensação de verdadeira autonomia e rejogabilidade.

O meu veredicto: «Pathfinder: Kingmaker» é perfeito para fãs de CRPG que procuram uma experiência tática rica, entrelaçada com uma narrativa profunda.

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16. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [RPG de ação dinâmico com combate vertical]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Fantasia / Mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Ano de lançamento 2016 Criador Capcom (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 50–70 horas Ideal para Jogadores que gostam de combate cheio de ação, com personalização de grupo e confrontos com chefes gigantes

O «Dragon’s Dogma: Dark Arisen» oferece combates rápidos e intensos num mundo de fantasia imenso. Os jogadores escolhem uma vocação (classe) e recrutam «Pawns» controlados por IA para formar um grupo com habilidades sinérgicas.

Escalar inimigos gigantes e explorar os seus pontos fracos torna o combate dinâmico e cinematográfico, enquanto o mundo aberto incentiva a exploração de masmorras, cavernas e locais escondidos.

Dica de profissional Usa a IA dos teus Peões de forma estratégica – posiciona-os para explorar os pontos fracos do inimigo enquanto controlas a ação. Experimenta as vocações para definições de combate híbridas logo no início.

Personalizar as habilidades e o equipamento do teu Pawn acrescenta mais camadas de estratégia aos encontros. As missões secundárias e a narrativa ambiental enriquecem o mundo, e o DLC «Bitterblack Isle» oferece um desafio exigente na fase final do jogo.

O combate vertical, as definições híbridas e a progressão flexível das personagens permitem aos jogadores experimentar estratégias de combate corpo a corpo, magia e à distância. O ciclo dia-noite e as condições meteorológicas do jogo afetam os encontros, mantendo a exploração envolvente.

O meu veredicto: Dragon’s Dogma: Dark Arisen é perfeito para jogadores que anseiam por combate de RPG de ação com profundidade, variedade e monstros gigantes.

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17. Pilares da Eternidade [CRPG clássico com uma narrativa profunda]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo CRPG isométrico / Fantasia / RPG tático Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criadores Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), Paradox Interactive (Editora) Tempo médio de jogo 50–80 horas Ideal para Jogadores que adoram um universo rico, combate tático em grupo e escolhas significativas

O Pilares da Eternidade capta o espírito dos RPGs clássicos do Infinity Engine, ao mesmo tempo que acrescenta comodidades modernas. Os jogadores criam um protagonista, recrutam companheiros e exploram um mundo ricamente detalhado, cheio de intrigas políticas, mistérios antigos e decisões moralmente ambíguas.

A composição do grupo, o posicionamento tático e a sinergia entre feitiços têm um papel fundamental no combate, recompensando o planeamento e a experimentação. As escolhas nos diálogos e a exploração do universo têm consequências tangíveis, influenciando a posição das facções, as missões e o desfecho do mundo.

Dica de profissional Experimenta com as sinergias do grupo e as táticas de controlo – o posicionamento e as combinações de feitiços podem transformar até mesmo encontros avassaladores em vitórias ao teu alcance.

As histórias em camadas do jogo e os arcos narrativos dos companheiros criam profundidade emocional, tornando cada decisão impactante. A sua perspetiva isométrica enfatiza o combate estratégico, ao mesmo tempo que oferece uma narrativa ambiental detalhada. Uma comunidade robusta de modding aumenta a rejogabilidade e permite aos jogadores personalizar a sua experiência.

O meu veredicto: O Pilares da Eternidade é ideal para os fãs de CRPG que procuram uma experiência complexa, centrada na história e com profundidade tática.

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18. Tyranny [CRPG onde as tuas escolhas moldam um império]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo CRPG isométrico / Fantasia / RPG tático Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2016 Criadores Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), Paradox Interactive (Editora) Tempo médio de jogo 30–50 horas Ideal para Jogadores que adoram narrativas moralmente complexas e escolhas significativas

O Tyranny inverte a fórmula clássica dos RPG de fantasia, colocando-te num mundo onde o mal já venceu. Desempenhas o papel de executor de um império conquistador, tomando decisões que moldam diretamente territórios, facções e destinos individuais.

As escolhas nos diálogos têm consequências graves, e o combate recompensa o pensamento estratégico, desde a formação do grupo até à sinergia entre feitiços e às vantagens do terreno.

Dica de profissional Aproveita a dinâmica das facções e as orientações dos companheiros para maximizar a tua influência – as tuas escolhas podem alterar drasticamente tanto a história como a experiência de jogo.

A lealdade dos companheiros e as suas filosofias pessoais criam interações cheias de nuances, dando às tuas decisões um peso emocional real. A narrativa ramificada do jogo e a campanha compacta garantem que cada missão pareça importante, enquanto o cenário único – o mal após a vitória – oferece uma nova perspetiva sobre as histórias de fantasia.

Uma história rica, encontros táticos e sistemas de facções dinâmicos fazem com que cada jogada pareça diferente.

O meu veredicto: o Tyranny é perfeito para fãs de CRPG que procuram uma experiência de fantasia compacta, orientada pelas escolhas e moralmente desafiante.

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19. Final Fantasy XV [Aventura épica de fantasia em mundo aberto]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Mundo aberto / Fantasia Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador Square Enix (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 50–80 horas Ideal para Jogadores que adoram narrativas cinematográficas e combates repletos de ação

O Final Fantasy XV acompanha o Príncipe Noctis e os seus companheiros numa viagem pelo mundo visualmente deslumbrante de Eos, combinando ação a todo o vapor com a profundidade clássica dos RPG. O design de mundo aberto incentiva a exploração de cidades, masmorras e tesouros escondidos, enquanto o combate combina lutas com espadas em tempo real, magia e invocações para encontros dinâmicos.

Dica de profissional Experimenta diferentes tipos de armas e combinações mágicas logo no início para descobrires sinergias; caçar monstros e completar missões secundárias melhora o teu equipamento e dá-te experiência para encontros mais desafiantes.

Os companheiros oferecem opções táticas e uma forte ligação narrativa, reforçando a sensação de «viagem» da aventura. As missões secundárias e as caçadas opcionais aprofundam a imersão, oferecendo recompensas únicas e desenvolvimento das personagens. A sua estrutura de viagem e as vastas regiões exploráveis fazem do Final Fantasy XV uma escolha forte entre os melhores jogos de aventura com a profundidade de um RPG.

A história equilibra intrigas políticas em grande escala com amizades íntimas, e os diversos biomas do mundo — desde desertos a montanhas geladas — criam uma sensação de descoberta.

O meu veredicto: O Final Fantasy XV é ideal para jogadores que procuram um RPG de fantasia cheio de ação e com uma história rica, com momentos marcantes centrados nas personagens.

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20. Kingdom Come: Deliverance [Experiência realista de RPG medieval]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Histórico / Fantasia Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criadores Warhorse Studios (Desenvolvedora), Deep Silver (Editora) Tempo médio de jogo 70–100 horas Ideal para Jogadores que adoram narrativas cinematográficas e combates cheios de ação

O Kingdom Come: Deliverance mergulha-te num mundo medieval meticulosamente pesquisado. Encaras o papel de Henry, filho de um ferreiro, a percorrer uma terra repleta de intrigas políticas, guerra realista e dilemas morais.

Dica de profissional Concentra-te desde cedo no desenvolvimento das habilidades – combate corpo a corpo, tiro com arco e oratória – para que o Henry consiga lidar com combate, persuasão e exploração de forma eficiente. Investe na manutenção do equipamento e pensa em abordagens furtivas para missões mais difíceis.

O combate dá mais importância ao timing, à postura e à habilidade do que apenas às estatísticas, criando duelos e cercos intensos. O mundo aberto incentiva a exploração de vilas, castelos e zonas rurais, com missões que recompensam a observação, a tomada de decisões inteligentes e a interação social.

Armaduras, armas e alquimia exigem manutenção e criação, o que dá mais profundidade à gestão de recursos. A história é não linear, permitindo vários desfechos dependendo das escolhas, com sistemas de facções e reputação a influenciar as interações.

Visualmente, o jogo apresenta arquitetura e paisagens medievais autênticas, o que aumenta a imersão.

O meu veredicto: Kingdom Come: Deliverance é perfeito para jogadores que procuram experiências de RPG de fantasia realistas e desafiantes, com elementos profundos de interpretação de papéis.

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Tudo o que deves saber antes de escolheres um RPG de fantasia

Escolher o RPG de fantasia certo pode parecer complicado, porque há imensas opções no mundo dos videojogos de fantasia e dos jogos de RPG de ação. Quer gostes de missões épicas, combate tático ou exploração em mundo aberto, perceber os tipos de jogos disponíveis pode poupar-te frustrações.

Os melhores jogos de RPG de fantasia são aqueles que se adequam ao teu estilo de jogo, às tuas preferências narrativas e à tua curiosidade pela exploração. Desde CRPGs táticos a mundos abertos imensos, escolher o jogo certo garante centenas de horas de jogabilidade significativa e envolvente. Saber quais são as tuas prioridades nos jogos – história, combate, modo cooperativo ou liberdade – torna a aventura muito mais gratificante.

Tipos de jogos de RPG de fantasia explicados

Os RPG de fantasia vêm em muitas variedades, cada uma com o seu próprio estilo, mecânicas e encanto. Os RPG de ação centram-se no combate em tempo real, nos reflexos e no timing, muitas vezes combinados com a exploração de mundos abertos. Jogos como o Skyrim ou o Dragon’s Dogma: Dark Arisen permitem aos jogadores experimentar habilidades corpo a corpo, mágicas e de longo alcance, criando definições híbridas que recompensam a criatividade.

Os CRPGs por turnos dão prioridade ao pensamento estratégico, ao planeamento e à otimização das personagens. Em títulos como o Baldur's Gate 3 ou o Divinity: Original Sin 2, todas as decisões – desde a composição do grupo até às escolhas de diálogo – afetam a história e os resultados da jogabilidade.

Alguns RPGs misturam subgéneros, oferecendo profundidade tática com combate orientado para a ação, como em The Witcher 3: Wild Hunt, onde as decisões do jogador têm impacto nas missões, nas regiões e na evolução das personagens.

Os RPGs baseados em grupos dão ênfase à dinâmica de grupo, às interações entre personagens e às relações entre companheiros. A sinergia e o trabalho de equipa são cruciais para o sucesso nestes jogos. Ao identificares qual o tipo que mais te agrada — seja de ação, tático ou centrado na história —, podes escolher jogos de RPG de fantasia que proporcionem uma experiência gratificante, adaptada ao teu estilo de jogo preferido.

O que faz um bom RPG de fantasia?

Um ótimo RPG de fantasia combina uma narrativa cativante, liberdade para o jogador e mundos envolventes. Uma história rica, personagens memoráveis e narrativas ramificadas fazem com que cada escolha pareça importante. Títulos como «Elden Ring», «The Witcher 3: Wild Hunt»» e «Skyrim» são frequentemente aclamados como alguns dos jogos mais imersivos, levando os jogadores a mundos vastos cheios de segredos, NPCs dinâmicos e escolhas significativas.

Jogos de mundo aberto como o Skyrim e o Elden Ring recompensam a curiosidade com locais escondidos, chefes secretos e itens raros.

Os sistemas de combate são igualmente importantes – os sistemas táticos por turnos nos CRPGs ou a ação fluida e acelerada em jogos como o Dragon’s Dogma garantem que cada luta seja satisfatória e estratégica. A personalização aprofundada aumenta a rejogabilidade, permitindo que os jogadores experimentem definições híbridas, magia, combinações de armas e árvores de habilidades.

Os melhores jogos de fantasia equilibram desafio, exploração e história, tornando cada sessão memorável. O envolvimento emocional é fundamental; os jogos que oferecem consequências para as decisões, interações variadas entre personagens e uma progressão significativa criam mundos que parecem vivos.

Quer gostes de explorar mundos abertos, de estratégia tática ou de aventuras orientadas pela narrativa, os RPGs de fantasia excecionais são envolventes, gratificantes e infinitamente cativantes

Dicas para começares a tua aventura num RPG de fantasia

Começar a tua aventura num RPG de fantasia pode ser emocionante, mas também intimidante. Primeiro, define um objetivo geral para a tua personagem: decide se queres jogar como tanque, mago, arqueiro ou híbrido. Isso ajuda a orientar as escolhas de equipamento e habilidades logo no início.

Reserva algum tempo para ler a história e os diálogos – compreender o mundo melhora a imersão e revela mecânicas que tornam a exploração mais divertida. Experimenta armas, magia e estilos de combate; muitos jogos, como o Skyrim ou o Divinity: Original Sin 2, recompensam a curiosidade e as combinações criativas.

Não hesites em recomeçar – uma nova configuração de personagem ou uma segunda jogada revelam frequentemente conteúdos que te escaparam. Recursos da comunidade, como guias para principiantes, wikis, fóruns e Discords, são úteis, mas opcionais.

Acima de tudo, não te apresses e saboreia a experiência. Os RPG de fantasia brilham quando os jogadores exploram ao seu próprio ritmo, descobrem segredos e experimentam mecânicas sem pressas. Aproveitar a jornada é tão importante quanto terminar a missão principal.

O meu veredicto geral sobre os melhores RPGs de fantasia

Para os jogadores que adoram mundos de fantasia épicos, há um jogo para cada tipo de aventureiro. Estes títulos captam a magia que os fãs de RPG tanto anseiam: histórias profundas, grandes explorações e a emoção de forjar a tua lenda por vastos reinos.

Para quem gosta de desafios → Elden Ring . Uma jornada brutal, mas belíssima, marcada pela habilidade, pela descoberta e pela liberdade. Perfeito para jogadores que adoram dominar o combate e desvendar segredos num mundo vivo e misterioso.

→ Uma jornada brutal, mas belíssima, marcada pela habilidade, pela descoberta e pela liberdade. Perfeito para jogadores que adoram dominar o combate e desvendar segredos num mundo vivo e misterioso. Para os amantes de histórias → The Witcher 3: Wild Hunt . Uma obra-prima narrativa repleta de missões ricas, personagens complexas e profundidade emocional. Ideal para quem quer uma história que recompense cada escolha e que fique na memória muito tempo depois de terminar.

→ Uma obra-prima narrativa repleta de missões ricas, personagens complexas e profundidade emocional. Ideal para quem quer uma história que recompense cada escolha e que fique na memória muito tempo depois de terminar. Para os estrategas do modo cooperativo → Divinity: Original Sin 2 . Um RPG tático e centrado na história que brilha no modo multijogador. Cada decisão molda o desfecho, oferecendo profundidade e rejogabilidade que poucos jogos conseguem igualar.

→ Um RPG tático e centrado na história que brilha no modo multijogador. Cada decisão molda o desfecho, oferecendo profundidade e rejogabilidade que poucos jogos conseguem igualar. Para quem está a começar → Skyrim. O clássico moderno que define a fantasia de mundo aberto. Acessível, envolvente e com uma exploração sem fim, continua a ser uma porta de entrada intemporal para a magia dos RPGs.

Cada um destes jogos traz algo único – estratégia, ação ou pura aventura – ao mesmo tempo que mostra porque é que os RPGs de fantasia continuam a ser algumas das experiências mais cativantes e rejogáveis dos videojogos.

Perguntas frequentes