Die 20 besten Fantasy-RPGs für endlose Abenteuer

Die besten Fantasy-Rollenspiele entführen die Spieler in weitläufige Welten voller mythischer Figuren, magischer Kräfte und heldenhafter Nebenquests. Wenn du auf komplexe Kampfsysteme, erstklassige Geschichten und die uneingeschränkte Erkundung einer offenen Welt stehst, sind diese Spiele ein absolutes Muss.

Von epischen modernen Titeln bis hin zu zeitlosen Klassikern – jedes Abenteuer verspricht umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und Momente, die dir noch lange nach dem Ablegen des Controllers in Erinnerung bleiben werden.

Mach dich bereit, in Welten einzutauchen, in denen deine Entscheidungen, deine Charakterausrüstung und deine Strategien deinen Weg bestimmen. Wenn du schon immer davon geträumt hast, Drachen zu besiegen, uralte Magie zu meistern oder deine eigene Legende in einer Welt zu schmieden, die von deinen Entscheidungen geprägt wird – dann ist diese Liste dein Tor dazu.

Unsere Top-Auswahl der besten Fantasy-RPG-Spiele

Hier sind meine drei Favoriten unter den Fantasy-RPGs, die sich durch ihre Handlung, ihre Kämpfe und ihre Weltgestaltung auszeichnen. Jedes einzelne zeigt, warum Das Genre begeistert weiterhin Spieler auf der ganzen Welt. Lies weiter und entdecke alle 20 Spiele, die heute zu den besten Fantasy-RPGs zählen.

Elden Ring (2022) – Eine riesige, geschichtsträchtige offene Welt voller Geheimnisse und Gefahren. FromSoftwareDas Kampfsystem bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Spielstile, während anspruchsvolle Bosse Geduld und Geschicklichkeit belohnen. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Tauche ein in eine storybasierte offene Welt, in der moralisch zwiespältige Entscheidungen und facettenreiche Charakterentwicklungen die Welt zum Leben erwecken. Umfangreiche Handwerks-, Alchemie- und Bausysteme machen jeden Durchgang einzigartig, und PC-Mods sorgen für einen langen Spielspaß. Baldur’s Gate 3 (2023) – Dieses moderne CRPG setzt die Mechaniken von D&D 5e originalgetreu um und bietet taktische rundenbasierte Kämpfe sowie verzweigte Handlungsstränge.

Auch wenn diese drei Titel den absoluten Höhepunkt des Genres darstellen, gibt es noch viele weitere Fantasy-RPGs, in die du stundenlang eintauchen kannst. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der besten Spiele zu sehen und eines (oder drei) zu finden, das zu deinen Zielen und deinem Spielstil passt.

Die 20 besten Fantasy-RPGs, die du dir heute nicht entgehen lassen solltest

Wirf einen Blick auf meine ultimative Liste der besten Fantasy-RPGs. Bist du bereit, mythische Länder zu erkunden, zu bekämpfen und zu entdecken, die sich jeder Vorstellung entziehen? Lass uns dafür sorgen, dass dein nächstes Spiel so magisch ist wie deine Fantasie und so gnadenlos wie der Zauberstab eines Zauberers.

1. Elden Ring [Das beste Open-World-Fantasy-Abenteuer]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-RPG / Offene Welt / Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware (Entwickler), Bandai Namco (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die weitläufige Welten, tiefgehende Kämpfe und eine sich organisch entwickelnde Handlung lieben

Elden Ring versetzt dich in die gewaltige, geschichtsträchtige Welt der „Lands Between“, wo an jeder Ecke Gefahr und neue Entdeckungen auf dich warten. Du schlüpfst in die Rolle eines „Tarnished“ und gestaltest deine eigene Reise durch anspruchsvolle Begegnungen, komplexe Umgebungen und verzweigte Erkundungswege.

Der Kampf ist präzise und befriedigend und bietet eine ausgewogene Mischung aus Nahkampf, Magie und Fernkampf. Die Welt regt zur Kreativität an – vom heimlichen Vorbeischleichen an riesigen Gegnern über die Planung epischer Hinterhalte bis hin zum Ausprobieren von Hybrid-Builds für maximale Wirkung.

Pro-Tipp Probier verschiedene Reittiere und Geisterbeschwörungen aus, um dir bei Erkundungen und Kämpfen Mobilitätsvorteile zu verschaffen. Nimm dir Zeit, jedes Gebiet zu erkunden; Geheimnisse führen oft zu mächtiger Ausrüstung oder seltenen Zaubersprüchen.

Was „Elden Ring“ wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie Die Umgebung selbst wird zu einer Figur. Versteckte Höhlen, geheime Endgegner und subtile, durch die Umgebung vermittelte Geschichten belohnen Neugier, während die Freiheit, Aufgaben auf vielfältige Weise zu bewältigen, jeden Durchgang zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Nebenquests, Interaktionen zwischen den Charakteren und optionale Dungeons bieten unzählige Stunden voller Entdeckungen jenseits der Hauptgeschichte. Die Spieler tauschen zudem Strategien für optimale Farming-Routen und Boss-Taktiken aus, was zu kreativen Herangehensweisen anregen kann, ohne dass sich Wiederholungen aufdrängen.

Mein Fazit: „Elden Ring“ ist ein Meisterwerk des Open-World-Fantasy-RPG-Designs. Ganz gleich, ob du ein „Souls“-Veteran oder ein Neuling bist – die Spieltiefe wird dich Hunderte von Stunden lang fesseln.

2. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste storybasierte Fantasy-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action-RPG / Offene Welt / Storygetrieben Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber CD Projekt Red (Developer & Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 100–200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach epischen Geschichten, vielfältigen Charakteroptionen und fesselnden Fantasiewelten sehnen

In The Witcher 3: Wild Hunt, schlüpfst du in die Rolle von Geralt von Riva, einem Monsterjäger, der sich durch eine eine detailreiche Welt voller Geschichten, moralisch zweideutige Entscheidungen und dynamische Charaktere.

Das Spiel verbindet intensive Kämpfe mit einer tiefgründigen Handlung und ermöglicht es den Spielern, Monsterjagden, politische Intrigen und persönliche Quests zu erleben. Das Erkunden lohnt sich sehr – von Streifzügen durch dichte Wälder und verschneite Berge bis hin zur Entdeckung versteckter Dörfer oder geheimer Schätze.

Pro-Tipp Erkunde vorrangig alle Nebenquests und Schatzkarten. Experimentiere mit der Alchemie, um Buffs zu erschaffen, die schwierige Kämpfe zu deinen Gunsten wenden. Kleine Entscheidungen in der Handlung führen später oft zu großen Belohnungen in der Geschichte.

Was dieses Modell auszeichnet, ist seine verzweigtes Erzählsystem: Die getroffenen Entscheidungen wirken sich auf die gesamte Geschichte aus und beeinflussen Beziehungen, regionale Entwicklungen und sogar, welche Enden freigeschaltet werden.

Das Kampf- und Magiesystem regt dazu an, mit Ölen, Tränken und Zeichen zu experimentieren, um Gegner auf kreative Weise zu besiegen. Aufmerksame Spieler entdecken oft subtile Handlungsstränge, Schatzfundorte und Geheimnisse der Umgebung, die das Spielerlebnis bereichern.

Du wirst wahrscheinlich Builds entwickeln, um die Fähigkeiten des Hexers, hybride Nahkampf-/Zauberstrategien und Alchemie zum Überleben zu optimieren, wodurch sich jeder Durchgang sehr individuell anfühlt.

Mein Fazit: The Witcher 3 verbindet atemberaubende Erzählkunst, tiefgründige Charakterentwicklung und fesselnde Erkundung einer offenen Welt – die meisten Spieler werden sich Hunderte von Stunden lang darin verlieren.

3. Baldur’s Gate 3 [Das beste moderne CRPG-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel / CRPG / Dungeons & Dragons Plattformen PC, macOS, Steam Deck Erscheinungsjahr 2023 Urheber Larian Studios (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 80–150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die taktische Kämpfe, verzweigte Handlungsstränge und Rollenspiele im D&D-Stil lieben

Baldur’s Gate 3 entführt dich in die Welt von Faerûn, wo du einen Helden erschaffen und dich durch ein eine tiefgründige, vielschichtige Geschichte mit bedeutungsvollen Entscheidungen. Die Kämpfe sind rundenbasiert und taktisch und orientieren sich stark an den Regeln von Dungeons & Dragons 5. Edition.

Die Erkundung ist abwechslungsreich und bietet versteckte Beute, geheime Wege und vielfältige Möglichkeiten, Herausforderungen zu meistern – von Gesprächen über heimliches Vorgehen bis hin zu roher Gewalt.

Was dieses Spiel so besonders macht, sind seine dynamische Erzählweise und das flexible Rollenspiel. Die Interaktionen innerhalb der Gruppe sind facettenreich und reaktionsfreudig – die Gefährten reagieren auf deine Entscheidungen und beeinflussen so sowohl die Handlung als auch taktische Begegnungen. Baldur’s Gate 3 wird häufig unter den die besten RPGs aufSteam Deck für Spieler, die unterwegs ein umfassendes CRPG-Erlebnis suchen.

Pro-Tipp Experimentiere schon früh mit der Zusammensetzung deiner Gruppe und der Kombination von Zaubersprüchen; taktische Synergien können schwierige Kämpfe in befriedigende Siege verwandeln. Deine Dialogentscheidungen können entscheidende Questverläufe eröffnen oder versperren – achte auf die Details.

Die Kreativität der Spieler wird belohnt: Durch die Kombination von Zaubersprüchen, Interaktionen mit der Umgebung und Fähigkeiten entstehen spontane Spielmomente, die in jeder Sitzung einzigartig sind. Aufmerksame Abenteurer entdecken oft clevere Abkürzungen oder verborgene Schätze, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, was den Wiederspielwert erhöht.

Die grafische Umsetzung ist ausgefeilt und besticht durch detailreiche Umgebungen, ausdrucksstarke Charakteranimationen und filmreife Zwischensequenzen.

Mein Fazit: Baldur’s Gate 3 ist ein Meisterwerk unter den modernen CRPGs und bietet stundenlangen taktischen, storygetriebenen Fantasy-RPG-Spaß. Fans von Tabletop-Rollenspielen und fesselnden Geschichten werden sich hier sofort zu Hause fühlen.

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Rundenbasiertes CRPG / Fantasy / Taktik Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Larian Studios (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die taktische rundenbasierte Kämpfe, tiefgehende Interaktionen innerhalb der Gruppe und Koop-RPG-Abenteuer lieben

In Divinity: Original Sin 2Du tauchst als „Source“-Nutzer, der vom Göttlichen Orden gejagt wird, in eine facettenreiche, magische Welt ein. Wähle einen vorgefertigten Charakter oder erstelle deinen eigenen und erkunde vielfältige Regionen voller Geheimnisse, Überlieferungen und moralisch komplexer Quests.

Der Kampf ist rundenbasiert, aber Durch die Einbeziehung von Umweltfaktoren – Feuer, Wasser, Gift – wird jede Begegnung zu einem taktischen Rätsel. Die Dialogoptionen und Interaktionen mit den Begleitern sind von Bedeutung und beeinflussen den Ausgang der Geschichte sowie die Beziehungen innerhalb deiner Gruppe.

Pro-Tipp Konzentriere dich im Kampf darauf, Elementarfähigkeiten zu kombinieren, um Kombinations-Effekte zu erzielen – Feuer + Öl, Wasser + Elektrizität – und stimme dich dann mit deinen Gruppenmitgliedern ab, um verheerende Effekte zu verketten. Probiere stets Interaktionen mit der Umgebung aus, um dir taktische Vorteile zu verschaffen.

Im Koop-Modus können bis zu vier weitere Spieler gemeinsam Quests bewältigen – das sorgt für Momente der Zusammenarbeit, freundschaftlicher Meinungsverschiedenheiten und chaotischen Spielspaß.

Dank der Flexibilität des Spiels bei der Charaktergestaltung – klassenunabhängiger Fortschritt, hybride Fertigkeitskombinationen und taktische Zaubersynergien – fühlt sich jeder Durchgang einzigartig an.

Sorgfältiges Leveldesign belohnt das Erkunden, den geschickten Einsatz der „Quelle“-Fähigkeiten und das Experimentieren mit Elementareffekten. Selbst Nebenquests bieten sinnvolle Entscheidungen statt bloßer Lückenfüller.

Mein Fazit: Divinity: Original Sin 2 ist ein Meisterwerk des modernen CRPG-Designs mit rundenbasierten Kämpfen, spontan entstehenden Koop-Erzählungen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Sowohl Fans von Taktikspielen als auch Liebhaber von Geschichten werden endlosen Wiederspielwert finden.

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Action-RPG / Offene Welt / Fantasy Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 100–200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die weitläufige Welten, umfassende Rollenspielfreiheit und eine sich organisch entwickelnde Handlung lieben

In Skyrim schlüpfst du in die Rolle des Drachenbluts, eines Helden, der dazu bestimmt ist, Drachen zu besiegen und das Schicksal von Skyrim zu bestimmen. Die offene Welt ist riesig und bietet Berge, Dörfer, Verliese und Geheimnisse an jeder Ecke. Die Erkundung der Berge, Verliese und versteckten Höhlen fühlt sich an, als würde man in eine der Die besten Open-World-RPGsdas je geschaffen wurde.

Der Kampf verbindet Nahkampf, Bogenschießen und Magie und ermöglicht es den Spielern, mit hybriden Charakterkonfigurationen zu experimentieren, während das Fertigkeitssystem und das Handwerk der Charakterentwicklung zusätzliche Tiefe verleihen.

Pro-Tipp Erkunde die Welt auf und ab – Drachen, verborgene Schätze und seltene Beute warten auf dich. Probiere verschiedene Kampfstile und Fraktionen aus, um abwechslungsreiche Erlebnisse zu genießen.

Skyrims Das Besondere daran ist die Freiheit – man kann der Hauptquest folgen, sich Fraktionen wie der Diebesgilde oder der Dunklen Bruderschaft anschließen oder als wandernder Abenteurer die Welt erkunden.

NPCs, dynamische Quests und Hunderte von Schauplätzen machen jede Reise zu einem einzigartigen Erlebnis. Mods erweitern den Inhalt zusätzlich und sorgen dafür, dass jeder Durchgang neu und abwechslungsreich ist.

Mein Fazit: Skyrim ist ein zeitloser Klassiker. Seine Welt, seine Geschichte und die Freiheit, die es den Spielern bietet, sorgen für Hunderte von Stunden voller Erkundungen und Abenteuer und machen es zu einem der einflussreichsten Fantasy-Rollenspiele aller Zeiten.

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Action-RPG / Gruppenbasiert / Offene Welt Plattformen PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2014 Urheber BioWare (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die weitläufige Fantasy-Welten, taktische Kämpfe und facettenreiche Charakterinteraktionen lieben

In Dragon Age: InquisitionDu schlüpfst in die Rolle des Inquisitors, dessen Aufgabe es ist, einen mysteriösen Riss am Himmel zu schließen, der Thedas bedroht. Die Welt wirkt lebendig – von geschäftigen Städten bis hin zu windgepeitschten Ebenen – und strotzt nur so vor Nebenquests, verborgenen Geheimnissen und moralisch zweideutigen Entscheidungen die sich durch deine Reise ziehen.

Der Kampf verbindet taktische Pausen mit Echtzeit-Action, sodass du mit Gruppensynergien, Positionierung und magischen Kombos experimentieren kannst – so wird jede Begegnung zu einem einzigartigen und befriedigenden Erlebnis.

Pro-Tipp Wechsle die Party-Mitglieder je nach den Anforderungen der Quest – manchmal entdeckt ein heimlicher Schurke verborgene Wege, ein anderes Mal ist ein schwer gepanzerter Krieger perfekt für Bosskämpfe. Wenn man abseits des Hauptweges auf Erkundungstour geht, findet man oft seltene Beute und erlebt unvergessliche Begegnungen.

Deine Gefährten sind ebenso fesselnd: Jeder von ihnen hat eine ganz eigene Persönlichkeit, persönliche Ziele und reagiert auf deine Entscheidungen – so dass Beziehungen genauso wichtig sind wie die Strategie.

Mein Fazit: Dragon Age: Inquisition besticht durch seine Geschichte, die Tiefe seiner Spielwelt und die Vielfalt der Kämpfe. Wenn du weitläufige, epische Rollenspiele liebst, in denen Entscheidungen eine Rolle spielen, ist dies eines der facettenreichsten Spielerlebnisse, die du finden kannst.

7. Dark Souls III [Brutale, lohnende Soulslike-Fantasy]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Action-RPG / Soulslike / Dark Fantasy Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber FromSoftware (Entwickler), Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für anspruchsvolle Kämpfe, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und spannende Erkundungen begeistern

In Dark Souls III, begibst du dich auf eine Reise durch das zerstörte Königreich Lothric, wo hinter jeder Ecke Gefahr lauert.

Der Kampf ist präzise und gnadenlos und belohnt Geduld, gutes Timing und Kreativität. Jede Waffe und jeder Zauber hat sein Gewicht, und jede Begegnung fühlt sich wie ein Rätsel an, das man eher durch Geschicklichkeit als durch reine Werte lösen muss. Die brutale Herausforderung und die vielschichtigen Kämpfe machen Dark Souls III ein herausragender Eintrag in den Listen der am bestenXbox Rollenspiele für Spieler, die Spiele mit hohem Risiko und hohen Gewinnen mögen.

Die Umgebungen sind meisterhaft gestaltet und voller Abkürzungen, Geheimnisse und versteckter Hintergrundgeschichten, die einen in ihren Bann ziehen. Bosskämpfe sind nicht nur einfache Schlachten – sie sind Lektionen in Beobachtungsgabe und Anpassungsfähigkeit, von denen jede eine ganz eigene Herangehensweise erfordert.

Pro-Tipp Lerne die Angriffsmuster deiner Gegner kennen und probiere verschiedene Waffentypen aus; manchmal kann ein magischer Build oder eine auf Geschicklichkeit ausgerichtete Waffe den Verlauf von Kämpfen drastisch verändern. Erkunde Gebiete stets gründlich – Abkürzungen und versteckte Gegenstände können dir unzählige Todesfälle ersparen.

Beim Erkunden entdeckt man oft eine facettenreiche Hintergrundgeschichte, seltene Beute und unerwartete Begegnungen, die die Spieler in Atem halten und fesseln.

Mein Fazit:Dark Souls III bietet eine sorgfältig ausgearbeitete Herausforderung für alle, die Freude daran haben, Dinge zu meistern, Neues zu entdecken und Geschichten zu erleben, die sich durch das gesamte Spiel ziehen.

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels CRPG / Isometrisches Rollenspiel / Gruppenbasierte Strategie Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), Versus Evil (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die taktische Kämpfe, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und flexible Gruppenverwaltung lieben

In Säulen der Ewigkeit II: Deadfire, duStich als „der Wächter“ in See und durchquere den vulkanischen Archipel von Deadfire – als seelengebundener Protagonist, dessen Entscheidungen die Welt um ihn herum prägen.

Die Erkundung verbindet Schiffsnavigation, Abenteuer zu Fuß und strategische Gruppenkämpfe, bei denen Planung, Synergieeffekte und taktische Positionierung belohnt werden. Jeder Begleiter hat eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen Hintergrund und eine eigene Questreihe, wodurch die Interaktionen sich bedeutungsvoll und oft moralisch komplex anfühlen.

Die Welt ist reich an Überlieferungen, Geheimnissen und Fraktionen, deren Beziehungen sich je nach deinen Entscheidungen entwickeln und so ein dynamisches und fesselndes Erlebnis schaffen.

Pro-Tipp Probier schon früh verschiedene Gruppenzusammensetzungen und Synergien zwischen den Fähigkeiten aus. Die Fähigkeiten deiner Gruppe können selbst überwältigende Kämpfe in überschaubare Begegnungen verwandeln, und wenn du die Inseln gründlich erkundest, stößt du oft auf versteckte Quests, seltene Beute und neue Einblicke in die Geschichte.

Die Kämpfe sind rundenbasiert, aber reaktiv, und regen dazu an, Gelände, Fähigkeiten und Umwelteffekte geschickt einzusetzen, um schwierige Kämpfe zu meistern. Bei der Erkundung zahlt sich Detailgenauigkeit aus: Es gibt versteckte Begegnungen, Hintergrundgeschichten und Fraktionen, deren Beziehungen sich je nach deinen Entscheidungen entwickeln.

Ausgefeilte rundenbasierte Spielmechaniken und strategisches Gruppenmanagement sorgen für Säulen der Ewigkeit II: Deadfire ein Highlight unter den Die besten taktischen Rollenspiele für Spieler, die eine Herausforderung suchen.

Mein Fazit:Säulen der Ewigkeit II: Deadfire ist ein CRPG, das Neugier, strategisches Denken und tiefgehendes Rollenspiel belohnt und damit ein Muss für Fans klassischer Gruppenabenteuer ist.

9. Torchlight II [Rasantes ARPG mit abwechslungsreichen Beuteabenteuern]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Action-RPG / Hack-and-Slash / Loot-orientiert Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Runic Games (Entwickler), Perfect World (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die süchtig machende Beute-Loops, anpassbare Klassen und Koop-ARPG-Spaß lieben

Torchlight II ist ein actiongeladenes ARPG, das die Spieler mit rasanten Kämpfen, abwechslungsreichen Charakterklassen und einer farbenfrohen Grafik in seinen Bann zieht. Du eine Reise durch Verliese, Wälder und Wüstenruinen, wobei du Horden von Monstern besiegst und dabei Beute sammelst, die die Fähigkeiten, die Ausrüstung und die Begleiter deines Charakters ständig verbessert.

Das Klassensystem regt zum Experimentieren an und ermöglicht es dir, Fähigkeiten ganz nach deinem bevorzugten Spielstil zu kombinieren. Der Koop-Modus im Mehrspielermodus sorgt für noch mehr Chaos und Spaß und macht Bosskämpfe und Dungeon-Durchläufe dynamischer. Die flüssige Bildrate und das leicht zugängliche Gameplay machen es zu einer soliden Ergänzung für jede Sammlung von top PS5Rollenspiele für Fans von Action-RPGs, die es etwas lockerer mögen.

Pro-Tipp Setze frühzeitig auf die Fähigkeiten deiner Begleiter – sie können Gegenstände tragen, Schaden verursachen und sogar seltene Beute aufbewahren. Das Experimentieren mit Hybrid-Builds im Mehrspielermodus kann zu einzigartigen Team-Synergien führen.

Auch ohne Mods bietet das Spiel ein reichhaltiges Erlebnis, doch auf dem PC sorgt die Modding-Community für unzählige benutzerdefinierte Inhalte und Verbesserungen, die das Spiel noch angenehmer machen. Der Grafikstil ist farbenfroh, dynamisch und ein wenig skurril, was einen Kontrast zur Intensität der Kämpfe bildet und für eine lockere Atmosphäre sorgt, während Geschicklichkeit und Strategie belohnt werden.

Mein Fazit:Torchlight II bietet ein unterhaltsames, rasantes ARPG-Erlebnis mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und hohem Wiederspielwert.

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Action-RPG / Koop / Jagd Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe, Begegnungen mit riesigen Monstern und kooperative Strategie lieben

Monster Hunter: World verändert das klassische Fantasy-RPG-Konzept, indem es dich in die Rolle eines Jägers versetzt, der riesige, lebendige Kreaturen durch vielfältige Ökosysteme aufspürt.

Das Kampfsystem ist präzise und erfordert das Erlernen von Gegnermustern, dem richtigen Einsatzzeitpunkt der Waffen und der Nutzung von Vorteilen der Umgebung. SDie Freude liegt darin, den Umgang mit Waffen zu meistern, die Schwächen der Monster auszunutzen und Ausrüstung aus den besiegten Monstern herzustellen.

Das Erkunden lohnt sich: Es gibt dichte Ökosysteme voller Geheimnisse, Gefahren und Wildtiere, die auf die Entscheidungen der Spieler reagieren.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Ausrüstung aus Monstern herzustellen, mit denen du zu kämpfen hast; wenn du das Verhalten der einzelnen Kreaturen verstehst, kannst du Waffen und Rüstungen besser optimieren. Spiele mit Freunden, um gemeinsam zu jagen und schneller voranzukommen.

Der Koop-Multiplayer-Modus ist nahtlos integriert, sodass du und deine Freunde Jagden koordinieren und Strategien kombinieren könnt, was dem Spiel mehr Tiefe verleiht als der Einzelspielermodus. Dank der Vielfalt an Waffen – von wendigen Doppelklingen bis hin zu schweren Hämmern – fühlt sich jede Begegnung je nach deiner Herangehensweise anders an. Raffinierte Elemente der Umgebung wie Klettern, Fallen und Geländehindernisse regen zu kreativen Taktiken an.

Mein Fazit:Monster Hunter: World bietet anspruchsvolle, lohnende Kämpfe, weitläufige Jagdgebiete und einen enormen Wiederspielwert.

11. Darkest Dungeon [Düsteres, taktisches Roguelike-RPG]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel / Roguelike / Stressbewältigung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2016 Urheber Red Hook Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein anspruchsvolles, strategisches Gameplay und eine düstere, atmosphärische Geschichte schätzen

Darkest Dungeon verwandelt das Fantasy-RPG-Erlebnis in eine psychologische Bewährungsprobe. Du leitest eine Gruppe von Helden, die sich Gothic, prozedural generierte Dungeons während sie nicht nur gegen Monster, sondern auch gegen Stress, Angst und Leiden kämpfen.

Jede Entscheidung hat Gewicht – vernachlässigt man die Moral, kann selbst der stärkste Charakter unter dem Druck zusammenbrechen. Die Kämpfe verbinden rundenbasierte Taktik mit unvorhersehbaren Gefahren aus der Umgebung und erfordern sorgfältige Planung und eine gut durchdachte Gruppenzusammensetzung.

Pro-Tipp Halte ein Gleichgewicht zwischen Stressbewältigung und Kampfprioritäten. Wechsle regelmäßig die Helden aus, verbessere dein Dorf und gehe jeden Dungeon systematisch an, um länger zu überleben und fortgeschrittene Inhalte freizuschalten.

Die Erkundung ist spannend, wobei Fallen, Überraschungen und das Ressourcenmanagement für zusätzliche strategische Tiefe sorgen. Einzigartige Systeme wie das Stressanzeige, Leiden und Permadeath Sie sorgen dafür, dass sich Siege verdient anfühlen und Niederlagen besonders schwer wiegen. Die Spieler können mit verschiedenen Teamzusammensetzungen, Synergien zwischen Fähigkeiten und dem Einsatz von Gegenständen experimentieren, um tödliche Herausforderungen zu meistern.

Optisch verstärken der handgezeichnete, düstere Grafikstil und der bedrückende Soundtrack das Gefühl der Angst, sodass sich jeder Dungeon-Durchlauf intensiv und unvergesslich anfühlt.

Mein Fazit:Darkest Dungeon bietet ein anspruchsvolles, aber äußerst lohnendes taktisches Gameplay mit düsterer Erzählung und unvergesslichen Begegnungen.

12. GreedFall [Kolonial-Fantasy-Rollenspiel mit Diplomatie und Entscheidungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-RPG / Fantasy / Entscheidungsbasiert Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Spiders (Entwickler), Focus Home Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 0–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für verzweigte Handlungsstränge, Diplomatie und hybride Kämpfe begeistern

GreedFall entführt die Spieler in eine eine vom Kolonialismus inspirierte Fantasiewelt voller Fraktionen, Geheimnisse und moralischer Zweideutigkeiten. Du schlüpfst in die Rolle eines individuell anpassbaren Protagonisten, der eine neu entdeckte Insel voller Magie, politischer Intrigen und fantastischer Kreaturen erkundet.

Der Kampf verbindet Nahkampf-, Fernkampf- und magische Fähigkeiten und regt dazu an, mit hybriden Charakterkonfigurationen und Fertigkeitskombinationen zu experimentieren. Auch abseits des Kampfes haben deine Entscheidungen Gewicht – Bündnisse mit Fraktionen beeinflussen den Verlauf der Geschichte, deine Beziehungen und die verfügbaren Quests.

Pro-Tipp Investiere in Fähigkeiten und Dialogoptionen, die zu deinem bevorzugten Spielstil passen – Heimlichkeit, Überzeugungskraft oder Kampf – und besuche Fraktionen erneut, um verborgene Handlungsstränge freizuschalten.

Das Erkunden wird mit versteckten Schätzen, Nebenquests und Hintergrundgeschichten belohnt, die an jeder Ecke auf dich warten. Die Mechaniken rund um die Verwaltung des Königreichs und die Diplomatie sorgen für zusätzliche Tiefe und ermöglichen es dir, das Kräfteverhältnis zu beeinflussen und gleichzeitig den Ruf deines Charakters zu formen. Der Schwerpunkt des Spiels auf der Handlungsfreiheit der Spieler und der Komplexität der Fraktionen sorgt dafür, dass GreedFall ein Highlight unter den Die besten RPGs die sich auf narrative Entscheidungen konzentrieren.

Eine üppige, farbenfrohe Welt steht im Kontrast zu moralisch zwiespältigen Entscheidungen, wodurch jede narrative Wahl von großer Tragweite wirkt. Die Begleiter verleihen dem Spiel Persönlichkeit und bieten einzigartige Perspektiven, was die Erzählung bereichert und den Wiederspielwert erhöht.

Mein Fazit: GreedFall verbindet politische Intrigen, Erkundung und hybride Kämpfe zu einem fesselnden Fantasy-Rollenspiel.

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-RPG / Fantasy / Offene Welt Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 (Remaster) Urheber 38 Studios (Entwickler), THQ Nordic (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die flüssige Kämpfe, einen auf Beute basierenden Spielfortschritt und große offene Welten lieben

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning lässt die pulsierende Welt von Amalur mit rasanten, flüssigen Kämpfen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Fähigkeiten wieder aufleben. Spieler können über das „Fate/Skill“-System Nahkampf-, Magie- und Fernkampfangriffe kombinieren und so einzigartige Hybrid-Builds erstellen.

Die Welt ist weitläufig und farbenfroh und bietet mit ihren vielfältigen Regionen, Dungeons und Nebenquests stundenlangen Spielspaß.

Pro-Tipp Probier schon früh verschiedene Hybrid-Builds aus – wechsle zwischen Magie, Nahkampf und Fernkampf, um Synergien zu entdecken und stärkere Gegner effizient zu besiegen.

Der Kampf ist reaktionsschnell und auf Kombos ausgerichtet und belohnt präzises Timing sowie kreative Taktiken. Die Vielfalt an Beute und Ausrüstung sorgt für spannenden Spielfortschritt und ermöglicht es dir, deine Charakterkonfigurationen und Spielstile anzupassen. Die überarbeitete Version verbessert die Grafik und die Zugänglichkeit und lässt Amalur mit dynamischen Städten, Wäldern und unterirdischen Reichen lebendig werden.

Die Wahl der Fraktion und Nebenquests beeinflussen den Ausgang der Geschichte, während die Interaktionen mit den Begleitern deine Reise bereichern. Dank zahlreicher sinnvoller Fertigkeitsbäume und alternativer Questlösungen ist der Wiederspielwert hoch.

Mein Fazit:Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning bietet actiongeladene Kämpfe, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und eine farbenfrohe Welt, die zum Erkunden einlädt.

14. Ni no Kuni II: Das Königreich der Rückkehrer [Ein bezauberndes JRPG-Abenteuer mit Königreichsmanagement]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Rollenspiel / Fantasy / Strategie Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Level-5 (Entwickler), Bandai Namco (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von storylastigen JRPGs mit Königreichsbau-Mechaniken und bezaubernder Grafik

Ni no Kuni II: Das Königreich der Rückkehrer verbindet Echtzeitkämpfe mit einem einzigartigen Königreichs-Managementsystem. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Evan, einem jungen König, der eine zersplitterte Welt vereinen will. Die Kämpfe verbinden gruppenbasierte Echtzeit-Action mit strategischer Positionierung und geben den Spielern die Freiheit, mit Zaubersprüchen, Waffen und Fähigkeiten zu experimentieren.

Das SpielDer visuelle Stil ist von Studio Ghibli inspiriert, wodurch farbenfrohe, ausdrucksstarke Umgebungen voller Leben und Charme entstehen.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in Verbesserungen für dein Königreich, die zu deinem Kampfstil passen – dadurch lassen sich schwierige Kämpfe leichter bewältigen und du schaltest gleichzeitig unterhaltsame neue Funktionen frei.

Die Königreichsverwaltung sorgt für mehr Tiefe, indem sie es den Spielern ermöglicht, Bürger zu rekrutieren, Ressourcen zu verwalten und ihr Reich zu erweitern, was sich auf das Gameplay und die Handlung auswirkt. Nebenquests, Sammelobjekte und Minispiele belohnen die Erkundung, während Begleiterfiguren deiner Reise emotionale und taktische Ebenen verleihen.

Seine märchenhafte Ästhetik und seine skurrile Magie machen es zu einem der bezaubernde Fantasy-Spiele für Spieler, die unbeschwerte Welten mögen.

Der Soundtrack unterstreicht den skurrilen und zugleich heroischen Ton der Geschichte und macht jeden Kampf und jede Erkundung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Durch verschiedene Ansätze bei der Entwicklung des Königreichs und der Zusammenstellung der Gruppe wird der Wiederspielwert gefördert, sodass jeder Durchgang ein neues Erlebnis bietet.

Mein Fazit: Ni no Kuni II: Das Königreich der Rückkehrer ist eine reizvolle Mischung aus Action, Strategie und märchenhaftem Charme.

15. Pathfinder: Königsmacher [Ein tiefgründiges isometrisches CRPG mit Königreichsmanagement]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Isometrisches CRPG / Fantasy / Strategie Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Owlcat Games (Entwickler), Deep Silver (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an taktischen Gruppenkämpfen und strategischer Königreichsverwaltung haben

Pathfinder: Königsmacher erweckt das umfangreiche Pathfinder-Regelwerk für Tabletop-Spiele in einem weitläufigen CRPG zum Leben. Die Spieler erstellen ihren Helden und stellen eine Gruppe zusammen, um die Stolen Lands zu erkunden, wobei sie sich auf dem Weg Quests, Dungeons und moralischen Entscheidungen stellen müssen.

Die Kämpfe sind taktisch und auf die Gruppe ausgerichtet und erfordern eine sorgfältige Positionierung, das Zusammenspiel der Fertigkeiten sowie den durchdachten Einsatz der Fähigkeiten. Die Verwaltung des Königreichs fügt eine zusätzliche strategische Ebene hinzu, auf der jede Entscheidung – von der Steuerpolitik bis hin zu Entwicklungsprojekten – Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und die Ressourcen hat.

Die Ebene der Realm-Verwaltung spricht Spieler an, die Gefallen an der strategischen Planung finden, wie sie in einigen der Die besten Grand-Strategy-Spiele, jedoch in ein CRPG-Format übertragen.

Pro-Tipp Halte die Entwicklung deines Königreichs mit den Kampfbedürfnissen deiner Gruppe im Gleichgewicht – wenn du das eine vernachlässigst, kann das andere zu einer weitaus größeren Herausforderung werden.

Das Spiel besticht durch seine umfangreichen Charakteranpassungsmöglichkeiten, die einzigartige Charakterkonfigurationen, Multiklassen und spezialisierte Begleiter ermöglichen. Die Erkundung belohnt die Liebe zum Detail, denn überall auf der Karte sind versteckte Begegnungen, Hintergrundgeschichten und geheime Schätze verstreut. Entscheidungen in Quests und in den Angelegenheiten des Königreichs haben Gewicht und vermitteln ein Gefühl echter Handlungsfreiheit und Wiederspielwert.

Mein Fazit: Pathfinder: Königsmacher ist ideal für CRPG-Fans, die ein facettenreiches taktisches Erlebnis suchen, das mit einer tiefgründigen Geschichte verwoben ist.

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action-RPG / Fantasy / Offene Welt Plattformen PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die actionreiche Kämpfe mit anpassbaren Gruppen und Kämpfen gegen riesige Bosse mögen

Dragon’s Dogma: Dark Arisen bietet rasante, packende Kämpfe in einer weitläufigen Fantasiewelt. Die Spieler wählen eine Klasse und rekrutieren KI-gesteuerte „Pawns“, um eine Gruppe mit sich ergänzenden Fähigkeiten zu bilden.

Das Erklimmen riesiger Gegner und das Ausnutzen ihrer Schwachstellen machen die Kämpfe dynamisch und filmisch, während die offene Welt dazu einlädt, Dungeons, Höhlen und versteckte Orte zu erkunden.

Pro-Tipp Setzen Sie die KI Ihrer Bauern strategisch ein – positionieren Sie sie so, dass sie die Schwächen des Gegners ausnutzen, während Sie das Geschehen lenken. Probieren Sie schon früh verschiedene Berufe für hybride Kampfkonstellationen aus.

Das Anpassen der Fähigkeiten und der Ausrüstung deines Spielfigures verleiht den Kämpfen zusätzliche strategische Tiefe. Nebenquests und die durch die Umgebung vermittelte Geschichte bereichern die Spielwelt, und der DLC „Bitterblack Isle“ bietet eine knallharte Herausforderung im späten Spielverlauf.

Vertikale Kämpfe, hybride Charakterkonfigurationen und eine flexible Charakterentwicklung ermöglichen es den Spielern, mit Nahkampf-, Magie- und Fernkampfstrategien zu experimentieren. Der Tag-Nacht-Zyklus und das Wetter des Spiels beeinflussen die Begegnungen und sorgen so für ein spannendes Erkundungserlebnis.

Mein Fazit: Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist perfekt für Spieler, die sich nach Action-RPG-Kämpfen mit Tiefe, Abwechslung und riesigen Monstern sehnen.

17. Säulen der Ewigkeit [Klassisches CRPG mit einer fesselnden Handlung]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Isometrisches CRPG / Fantasy / Taktisches Rollenspiel Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine facettenreiche Hintergrundgeschichte, taktische Gruppenkämpfe und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen lieben

Säulen der Ewigkeit fängt den Geist klassischer RPGs der Infinity Engine ein und bietet gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten. Die Spieler erstellen einen Protagonisten, rekrutieren Gefährten und bewegen sich durch eine eine detailreiche Welt voller politischer Intrigen, uralter Geheimnisse und moralisch zweifelhafter Entscheidungen.

Die Zusammensetzung der Gruppe, die taktische Positionierung und die Synergie der Zauber spielen im Kampf eine entscheidende Rolle und belohnen Planung und Experimentierfreude. Dialogentscheidungen und die Erforschung der Spielwelt haben konkrete Auswirkungen und beeinflussen das Ansehen bei Fraktionen, Quests und den Verlauf der Spielwelt.

Pro-Tipp Probier verschiedene Team-Synergien und Kontrollstrategien aus – durch geschickte Positionierung und Zauber-Kombinationen lassen sich selbst scheinbar aussichtslose Kämpfe in machbare Siege verwandeln.

Die vielschichtigen Handlungsstränge und Nebenhandlungen des Spiels sorgen für emotionale Tiefe und verleihen jeder Entscheidung Bedeutung. Die isometrische Perspektive legt den Schwerpunkt auf strategische Kämpfe und bietet gleichzeitig eine detailreiche Erzählung durch die Umgebung. Eine aktive Modding-Community erhöht den Wiederspielwert und ermöglicht es den Spielern, ihr Spielerlebnis individuell anzupassen.

Mein Fazit: Säulen der Ewigkeit ist ideal für CRPG-Fans, die ein komplexes, storybasiertes Spielerlebnis mit taktischer Tiefe suchen.

18. Tyrannei [Ein CRPG, in dem deine Entscheidungen ein Imperium prägen]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Isometrisches CRPG / Fantasy / Taktisches Rollenspiel Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2016 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die moralisch vielschichtige Geschichten und bedeutungsvolle Entscheidungen lieben

Tyrannei dreht die klassische Fantasy-RPG-Formel auf den Kopf, indem es dich in eine Welt versetzt, in der das Böse bereits gesiegt hat. Du fungierst als Vollstrecker einer ein Imperium erobern und Entscheidungen treffen, die Gebiete, Fraktionen und das Schicksal einzelner Personen unmittelbar beeinflussen.

Dialogoptionen haben weitreichende Konsequenzen, und im Kampf zahlt sich strategisches Denken aus – von der Zusammenstellung der Gruppe über die Synergie der Zauber bis hin zur Nutzung von Geländevorteilen.

Pro-Tipp Nutze die Dynamik der Fraktionen und die Gesinnung deiner Begleiter, um deinen Einfluss zu maximieren – deine Entscheidungen können sowohl die Handlung als auch das Spielerlebnis entscheidend beeinflussen.

Die Loyalität der Gefährten und ihre persönlichen Weltanschauungen sorgen für facettenreiche Interaktionen und verleihen deinen Entscheidungen echte emotionale Tiefe. Die verzweigte Handlung und die kompakte Kampagne sorgen dafür, dass sich jede Quest von Bedeutung anfühlt, während die einzigartige Kulisse – das Böse nach dem Sieg – eine neue Perspektive auf das Fantasy-Erzählen bietet.

Eine reichhaltige Hintergrundgeschichte, taktische Kämpfe und dynamische Fraktionssysteme sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang anders anfühlt.

Mein Fazit: Tyrannei ist ideal für CRPG-Fans, die ein kompaktes, von Entscheidungen geprägtes und moralisch anspruchsvolles Fantasy-Erlebnis suchen.

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Action-RPG / Offene Welt / Fantasy Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Square Enix (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die filmisches Storytelling und actionreiche Kämpfe lieben

Final Fantasy XV begleitet Prinz Noctis und seine Gefährten auf einer Reise durch die atemberaubend schöne Welt von Eos und verbindet rasante Action mit der Tiefe klassischer Rollenspiele. Das Open-World-Design lädt dazu ein, Städte, Dungeons und verborgene Schätze zu erkunden, während Die Kämpfe verbinden Schwertkämpfe in Echtzeit, Magie und Beschwörungen zu dynamischen Gefechten.

Pro-Tipp Probier schon früh verschiedene Waffentypen und Zauberkombinationen aus, um Synergieeffekte zu entdecken; durch das Jagen von Monstern und das Erledigen von Nebenquests verbesserst du deine Ausrüstung und sammelst Erfahrung für anspruchsvollere Kämpfe.

Begleiter bieten taktische Möglichkeiten und eine starke narrative Verbindung, wodurch das „Road-Trip“-Gefühl des Abenteuers verstärkt wird. Nebenquests und optionale Jagden vertiefen das Eintauchen in die Spielwelt und bieten einzigartige Belohnungen sowie Möglichkeiten zur Charakterentwicklung. Dank seiner Road-Trip-Struktur und der weitläufigen erkundbaren Gebiete ist Final Fantasy XV eine ausgezeichnete Wahl unter Die besten Abenteuerspiele mit der Tiefe eines Rollenspiels.

Die Geschichte verbindet groß angelegte politische Intrigen mit engen Freundschaften, und die vielfältigen Lebensräume der Welt – von Wüsten bis hin zu eisigen Bergen – wecken das Gefühl, Neues zu entdecken.

Mein Fazit: Final Fantasy XV ist ideal für Spieler, die ein actionreiches, storylastiges Fantasy-Rollenspiel mit starken, charakterorientierten Momenten suchen.

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Action-RPG / Historisch / Fantasy Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Warhorse Studios (Entwickler), Deep Silver (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 70–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die filmisches Storytelling und actionreiche Kämpfe lieben

Kingdom Come: Deliverance versetzt die Spieler in eine eine sorgfältig recherchierte mittelalterliche Welt. Du spielst Henry, den Sohn eines Schmieds, und bewegst dich in einer Welt voller politischer Intrigen, realistischer Kriegsführung und moralischer Dilemmata.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig auf die Weiterentwicklung der Fertigkeiten – Nahkampf, Bogenschießen und Redekunst –, damit Henry Kämpfe, Überzeugungsarbeit und Erkundungen effizient bewältigen kann. Investiere in die Instandhaltung der Ausrüstung und ziehe bei schwierigeren Missionen heimliche Vorgehensweisen in Betracht.

Im Kampf stehen Timing, Haltung und Geschicklichkeit im Vordergrund und nicht nur die Werte, was zu intensiven Duellen und Belagerungen führt. Das Open-World-Design regt dazu an, Städte, Burgen und die Landschaft zu erkunden, wobei Quests die Beobachtungsgabe, kluge Entscheidungen und soziale Interaktion belohnen.

Rüstungen, Waffen und Alchemie erfordern Pflege und Herstellung, was dem Ressourcenmanagement zusätzliche Tiefe verleiht. Die Handlung ist nicht linear und ermöglicht je nach den getroffenen Entscheidungen verschiedene Ausgänge, wobei Fraktionssysteme und der Ruf die Interaktionen beeinflussen.

Optisch besticht das Spiel durch authentische mittelalterliche Architektur und Landschaften, was das Spielerlebnis noch intensiver macht.

Mein Fazit:Kingdom Come: Deliverance ist ideal für Spieler, die sich nach realistischen, anspruchsvollen Fantasy-RPG-Erlebnissen mit tiefgehenden Rollenspielelementen sehnen.

Alles, was du wissen solltest, bevor du dich für ein Fantasy-Rollenspiel entscheidest

Die richtige Wahl treffen Fantasy-Rollenspiel kann einen schnell überfordern, weil es in der Welt der Fantasy-Videospiele and Action-Rollenspiele. Ganz gleich, ob Sie epische Quests, taktische Kämpfe oder das Erkunden einer offenen Welt mögen – wenn Sie wissen, welche Arten von Spielen es gibt, können Sie sich viel Frust ersparen.

Die besten Fantasy-RPGs sind diejenigen, die zu deinem Spielstil, deinen Vorlieben in Bezug auf die Handlung und deiner Entdeckungslust passen. Von taktischen CRPGs bis hin zu weitläufigen offenen Welten: Die Wahl des richtigen Spiels garantiert Hunderte von Stunden sinnvollen, fesselnden Spielspaßes. Wenn man seine eigenen Prioritäten beim Spielen kennt – sei es die Handlung, der Kampf, der Koop-Modus oder die Freiheit –, wird das Abenteuer um ein Vielfaches lohnender.

Die verschiedenen Arten von Fantasy-Rollenspielen erklärt

Fantasy-Rollenspiele gibt es in vielen Varianten, von denen jede ihren eigenen Stil, ihre eigene Spielmechanik und ihren eigenen Reiz hat. Action-RPGs legen den Schwerpunkt auf Echtzeitkämpfe, Reflexe und das richtige Timing, oft verbunden mit der Erkundung einer offenen Welt. Spiele wie Skyrim or Dragon’s Dogma: Dark Arisen Spieler können mit Nahkampf-, Magie- und Fernkampffähigkeiten experimentieren und so hybride Charakterkonfigurationen erstellen, die Kreativität belohnen.

Bei rundenbasierten CRPGs stehen strategisches Denken, Planung und Charakteroptimierung im Vordergrund. In Titeln wie Baldur’s Gate 3 or Divinity: Original Sin 2Jede Entscheidung – von der Zusammensetzung der Gruppe bis hin zu den Dialogoptionen – beeinflusst den Verlauf der Geschichte und den Ausgang des Spiels.

Manche Rollenspiele verbinden verschiedene Subgenres und bieten taktische Tiefe in Verbindung mit actionorientierten Kämpfen, wie zum Beispiel The Witcher 3: Wild Hunt, wo die Entscheidungen der Spieler Einfluss auf Quests, Regionen und die Entwicklung der Charaktere haben.

In gruppenbasierten Rollenspielen stehen Gruppendynamik, Interaktionen zwischen den Charakteren und die Beziehungen zu den Gefährten im Vordergrund. Synergieeffekte und Teamwork sind entscheidend für den Erfolg in diesen Spielen. Indem du herausfindest, welcher Typ deinem Geschmack entspricht – ob actionreich, taktisch oder storyorientiert –, kannst du Fantasy-Rollenspiele auswählen, die dir ein lohnendes Erlebnis bieten, das genau auf deinen bevorzugten Spielstil zugeschnitten ist.

Was macht ein großartiges Fantasy-Rollenspiel aus?

Ein tollerFantasy-Rollenspiel verbindet fesselndes Storytelling, Spielfreiheit und immersive Welten. Eine reichhaltige Hintergrundgeschichte, unvergessliche Charaktere und verzweigte Handlungsstränge sorgen dafür, dass sich jede Entscheidung bedeutungsvoll anfühlt. Titel wie Elden Ring, The Witcher 3: Wild HuntundSkyrim werden oft als einige der die Spiele mit dem größten Eintauchen in die Spielwelt, die die Spieler in weitläufige Welten voller Geheimnisse, dynamischer NPCs und bedeutungsvoller Entscheidungen entführen.

Open-World-Spiele wie Skyrim and Elden Ring Belohne Neugier mit versteckten Orten, geheimen Endgegnern und seltenen Beutegegenständen.

Kampfsysteme sind ebenso wichtig – seien es taktische rundenbasierte Systeme in CRPGs oder flüssige, rasante Action in Spielen wie Dragon’s Dogma sorgt dafür, dass jeder Kampf spannend und strategisch ist. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erhöhen den Wiederspielwert und ermöglichen es den Spielern, mit Hybrid-Builds, Magie, Waffenkombinationen und Fertigkeitsbäumen zu experimentieren.

Die besten Fantasy-Spiele bieten eine ausgewogene Mischung aus Herausforderung, Erkundung und Handlung, wodurch jede Spielsitzung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Das emotionale Eintauchen ist entscheidend; Spiele, die Konsequenzen für Entscheidungen, abwechslungsreiche Interaktionen zwischen den Charakteren und einen sinnvollen Spielfortschritt bieten, schaffen Welten, die lebendig wirken.

Ganz gleich, ob Sie gerne offene Welten erkunden, taktische Strategien entwickeln oder sich für storybasierte Abenteuer begeistern – außergewöhnliche Fantasy-Rollenspiele sind fesselnd, lohnend und bieten endlosen Spielspaß

Tipps für den Einstieg in ein Fantasy-Rollenspiel

Der Einstieg in ein Fantasy-Rollenspiel kann spannend, aber auch einschüchternd sein. Setze dir zunächst ein grobes Ziel für deinen Charakter: Entscheide, ob du einen Tank, einen Magier, einen Waldläufer oder einen Hybrid spielen möchtest. Das hilft dir, schon früh die richtige Wahl bei Ausrüstung und Fähigkeiten zu treffen.

Nimm dir Zeit, die Hintergrundgeschichte und die Dialoge zu lesen – wenn du die Welt besser verstehst, tauchst du tiefer in das Spiel ein und entdeckst Spielmechaniken, die das Erkunden noch unterhaltsamer machen. Probiere verschiedene Waffen, Zaubersprüche und Kampfstile aus; viele Spiele, wie Skyrim or Divinity: Original Sin 2, belohnen Neugier und kreative Kombinationen.

Zögere nicht, neu anzufangen – ein neuer Durchlauf oder ein zweiter Durchgang deckt oft Inhalte auf, die du zuvor übersehen hast. Community-Ressourcen wie Anfängerleitfäden, Wikis, Foren und Discord-Server sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Nimm dir vor allem Zeit und genieße das Erlebnis. Fantasy-RPGs entfalten ihren ganzen Reiz, wenn die Spieler in ihrem eigenen Tempo die Welt erkunden, Geheimnisse aufdecken und ohne Zeitdruck mit den Spielmechaniken experimentieren können. Den Weg zu genießen ist genauso wichtig wie das Abschließen der Hauptquest.

Mein Gesamtfazit zu den besten Fantasy-RPGs

Für Spieler, die epische Fantasy-Welten lieben, gibt es ein Spiel, das für jeden Abenteurer das Richtige bietet. Diese Titel bieten genau das, wonach sich RPG-Fans sehnen: tiefgründige Geschichten, großartige Erkundungen und den Nervenkitzel, in weiten Reichen seine eigene Legende zu schmieden.

Für alle, die die Herausforderung suchen → Elden Ring . Eine brutale und zugleich wunderschöne Reise, geprägt von Geschicklichkeit, Entdeckungen und Freiheit. Perfekt für Spieler, die sich daran erfreuen, den Kampf zu meistern und verborgene Geschichten in einer lebendigen, geheimnisvollen Welt aufzudecken.

→ Eine brutale und zugleich wunderschöne Reise, geprägt von Geschicklichkeit, Entdeckungen und Freiheit. Perfekt für Spieler, die sich daran erfreuen, den Kampf zu meistern und verborgene Geschichten in einer lebendigen, geheimnisvollen Welt aufzudecken. Für alle, die Geschichten lieben → The Witcher 3: Wild Hunt . Ein erzählerisches Meisterwerk voller abwechslungsreicher Quests, vielschichtiger Charaktere und emotionaler Tiefe. Ideal für alle, die eine Geschichte suchen, in der jede Entscheidung zählt und die noch lange nach dem Ende nachhallt.

→ Ein erzählerisches Meisterwerk voller abwechslungsreicher Quests, vielschichtiger Charaktere und emotionaler Tiefe. Ideal für alle, die eine Geschichte suchen, in der jede Entscheidung zählt und die noch lange nach dem Ende nachhallt. Für Koop-Strategen → Divinity: Original Sin 2 . Ein taktisches, storybasiertes Rollenspiel, das im Mehrspielermodus besonders glänzt. Jede Entscheidung beeinflusst den Ausgang und sorgt für eine Tiefe und Wiederspielbarkeit, die nur wenige Spiele bieten können.

→ Ein taktisches, storybasiertes Rollenspiel, das im Mehrspielermodus besonders glänzt. Jede Entscheidung beeinflusst den Ausgang und sorgt für eine Tiefe und Wiederspielbarkeit, die nur wenige Spiele bieten können. Für Neulinge → Skyrim. Der moderne Klassiker, der das Fantasy-Genre in einer offenen Welt prägt. Zugänglich, fesselnd und unendlich erkundbar – es ist nach wie vor ein zeitloses Tor zur magischen Welt der Rollenspiele.

Jedes dieser Spiele hat etwas Einzigartiges zu bieten – sei es Strategie, Action oder pures Abenteuer – und zeigt dabei, warum Fantasy-Rollenspiele nach wie vor zu den fesselndsten und wiederholenswertesten Spielerlebnissen überhaupt gehören.

Häufig gestellte Fragen