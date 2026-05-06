11 giochi simili a The Walking Dead per chi ama le storie emozionanti

Se ti piacciono i giochi come The Walking Dead, apprezzi sicuramente le trame profonde, il coinvolgimento emotivo e il potere della scelta. Fin dall’uscita della serie di giochi The Walking Dead di Telltale, i fan sono alla ricerca di titoli simili. Oggi ho raccolto una serie di titoli simili. Si tratta di giochi pieni di dilemmi morali e decisioni difficili.

Se hai già esplorato l’universo di The Walking Dead e ti mancano le emozioni che ogni gioco della serie ti ha regalato, apprezzerai sicuramente la nostra selezione. Benvenuto in un mondo simile a quello dei giochi di The Walking Dead, dove le scelte contano e ogni passo falso ti impedirà di andare avanti nella storia.

La nostra selezione dei migliori giochi simili a The Walking Dead

Se ti mancano gli zombie, le decisioni complesse e le storie che ti prendono l’anima, la nostra lista dei migliori titoli è fatta apposta per te. Questi giochi sono perfetti per i fan di The Walking Dead che amano le esperienze coinvolgenti guidate dalla trama, le scelte emotive e le intense sfide di sopravvivenza — che si tratti di affrontare zombie, ambienti ostili o altri pericoli.

1 The Last of Us 2013 Un titolo post-apocalittico unico nel suo genere, realizzato dallo studio Naughty Dog. Una storia profonda e drammatica ambientata in un mondo in cui il fungo cordyceps trasforma le persone in zombie spietati. Buy now 2 Life is Strange 2015 È un gioco di avventura a episodi con elementi di cinema interattivo. Qui, ogni tua azione influisce sullo svolgimento della storia. Buy now 3 Beyond: Two Souls 2013 È un gioco con elementi di dramma interattivo. Puoi giocarci da solo o in modalità cooperativa con un amico. Buy now

E questa è solo una parte della nostra lista. Continua a leggere per scoprire altri titoli simili alla serie interattiva di The Walking Dead.

11 giochi simili a The Walking Dead – Le migliori scelte per i fan

Hai già completato tutte le parti di The Walking Dead e cerchi qualcosa di nuovo? Di seguito trovi una selezione dei 10 migliori giochi con un tema simile.

Non si tratta solo di film interattivi, ma di vere e proprie storie avvincenti, scelte morali difficili e combattimenti intensi. Continua a leggere per arricchire la tua collezione di giochi.

1. The Last of Us [Il miglior viaggio di sopravvivenza ricco di emozioni]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Anno di uscita 2013 Sviluppatore Naughty Dog Durata media di gioco 15 ore per la storia principale, 22-25 ore per il completamento totale Caratteristiche uniche Forte legame tra i personaggi, azione di sopravvivenza intensa

Questo gioco è la quintessenza dell’apocalisse zombie. Dopo l’uscita del primo capitolo, è diventato chiaro che la storia di Joel ed Ellie poteva surclassare qualsiasi altro gioco di zombie di alto livello.

Al centro della trama ci sono relazioni emotive, decisioni difficili tra la vita e la morte e un mondo che sta crollando. I fan della serie The Walking Dead troveranno qui tutto ciò che hanno amato di TWD: dolore, speranza, lotta e, ovviamente, zombie.

Perché l'abbiamo scelto The Last of Us ha stabilito lo standard di riferimento per i giochi narrativi con un vero impatto emotivo. Il rapporto tra Joel ed Ellie, l’ambiguità morale e il mondo in rovina si fondono per creare una storia che non ti limiti a giocare, ma che vivi davvero. È il tipo di gioco che dimostra come la trama e il gameplay possano avere lo stesso impatto.

Il gioco piacerà a tutti gli appassionati di storie di sopravvivenza e ambientazioni post-apocalittiche. Ti troverai di fronte a veri dilemmi morali e scelte difficili. E a una grafica stupenda. Già nel gioco originale, il livello grafico è impressionante, soprattutto nelle aree aperte. Oggi è uno dei migliori titoli nella classifica dei migliori giochi survival horror. Anche il sequel merita attenzione, sebbene il suo tema principale si sposti maggiormente verso la vendetta.

Il mio verdetto: The Last of Us è duro, crudo e indimenticabile. Il gioco si apre con momenti tranquilli che pian piano si incrinano, crea colpi di scena senza preavviso e ti lascia ancora scosso quando scorrono i titoli di coda. Non è perfetto, ma quando colpisce, è devastante. Se per te la storia viene prima e il gameplay dopo, questo è il gioco che fa per te.

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2. La vita è strana [Il migliore per le scelte narrative legate al tempo]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Linux, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore Square Enix Durata media 15-17 ore per la storia principale, circa 20 ore se vuoi vedere tutti i finali. Caratteristiche uniche Meccanica di riavvolgimento del tempo, temi emotivi

La vita è strana è un’altra storia altrettanto tragica che piacerà ai fan della serie Telltale e dei migliori giochi interattivi. La protagonista, una ragazza di nome Max Caulfield, assiste all’omicidio della sua amica Chloe, che non vedeva da diversi anni.

Proprio in quel momento, scopre anche un’abilità unica: quella di riavvolgere il tempo. Ora può cambiare il futuro e rivivere gli eventi. Il gioco esplora il tema dell’“effetto farfalla”, secondo cui anche un evento minimo nel passato può causare enormi cambiamenti nel futuro.

Perché l’abbiamo scelto Life Is Strange trasmette quella stessa forte emozione che ha reso iconico The Walking Dead. Sostituisce gli zombie con i viaggi nel tempo, ma mantiene le conseguenze umane: scelte impossibili, zone grigie morali e relazioni che ti rimangono nel cuore anche molto tempo dopo la scena finale.

Questo gioco ti fa scoprire il significato dell’amicizia, dei segreti, della perdita e dell’accettare il proprio percorso di vita. Perfetto per chi cerca un’esperienza di gioco misurata. Se ti è piaciuto questo titolo, dai un’occhiata alla raccolta dei migliori giochi simili a La vita è strana.

Il mio verdetto: Life Is Strange ti colpisce delicatamente prima di darti un pugno in pieno volto. La meccanica del rewind ti fa sentire in controllo fino al momento in cui non lo sei più, ed è proprio quella tensione a tenerti incollato allo schermo. È caotico, sincero e imprevedibile: il tipo di gioco narrativo che ti lascia a fissare lo schermo anche quando è finito.

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3. Beyond: Two Souls [Migliore esperienza narrativa cinematografica]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, Windows Anno di uscita 2013 Sviluppatore Quantic Dream Durata media 12-15 ore per la storia principale, 20-25 se vuoi vedere tutti i finali Caratteristiche uniche Trama soprannaturale, finali multipli

Beyond: Two Souls esplora il tema del mistero soprannaturale. Al centro della storia c’è il legame tra Jodie Holmes e un’entità incorporea di nome Aiden, a cui è legata fin dalla nascita.

Proprio come in giochi come The Walking Dead, tutto dipende da te. Qui sei solo tu a decidere di chi fidarti, come sopravvivere e cosa sacrificare. Una scelta perfetta per chi vuole scoprire una trama emozionante con una donna forte al centro.

Perché l’abbiamo scelto Beyond: Two Souls segue la stessa linea di The Walking Dead: una narrazione forte, salti temporali e personaggi sotto pressione. Tratta le decisioni come cicatrici, non come statistiche.

Uno dei migliori giochi narrativi si distingue per le sue due modalità di gioco: remix e classica. Nella prima, i capitoli seguono un ordine cronologico. La seconda opzione è più interessante: l’intera storia è suddivisa in episodi separati. Ed è proprio nella modalità classica che puoi vivere la storia in modo più profondo. Questo titolo piacerà a chi è alla ricerca dei migliori giochi interattivi.

Il gioco è stato sviluppato utilizzando la tecnologia di motion capture. I ruoli principali sono stati interpretati da Willem Dafoe ed Elliot Page.

Il mio verdetto: Beyond: Two Souls ti trascina nella sua atmosfera cinematografica e non ti lascia più andare. La doppia vita di Jodie e Aiden si svolge come un emozionante gioco di squadra, e quando la storia ti prende alla gola, non riesci a distogliere lo sguardo. Certo, il gameplay a tratti è un po’ lento e l’azione non è molto articolata, ma quando funziona, ti colpisce nel profondo. Se cerchi giochi in cui la trama è al primo posto e ogni scelta conta, questo vale davvero la pena di provarlo.

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4. A Plague Tale: Innocence [La migliore storia incentrata sui fratelli in un mondo desolato]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore Focus Home Interactive Durata media di gioco 12-15 ore per la trama principale, 15-17 ore con esplorazione completa Caratteristiche uniche Il legame tra fratello e sorella, l'azione furtiva, i ratti infetti

Un’atmosfera di degrado e disperazione, un mondo brutale e sopravvissuti fragili. Se ti è piaciuta la storia di Lee e Clementine, proverai le stesse emozioni in A Plague Tale. Questo è un gioco che racconta di una donna che protegge il suo fratellino in un mondo crudele che nasconde orrori e segreti.

Il gioco piacerà agli appassionati di dilemmi morali, così come agli amanti dei giochi di sopravvivenza in cui la furtività conta più che spazzare via i nemici con ogni tipo di arma. Affronta temi come il sacrificio e la famiglia. L’atmosfera del Medioevo è ricreata alla perfezione con l’Inquisizione, i ratti portatori di peste e le condizioni di guerra.

Perché l’abbiamo scelto A Plague Tale: Innocence offre una storia di survival horror che richiama la carica emotiva da The Walking Dead: fughe disperate, un legame tra fratelli messo a dura prova e un mondo che sprofonda nel caos.

Il gioco ha riscosso un grande successo commerciale, vendendo oltre un milione di copie in tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno anche pubblicato A Plague Tale: Requiem per le console di nuova generazione.

Il mio verdetto: A Plague Tale: Innocence ti trascina attraverso la paura, il dolore e la sopravvivenza senza ricorrere a esplosioni e effetti spettacolari. Gli sciami di ratti, la dinamica tra i due fratelli, la cupa ambientazione medievale: tutto questo ti cattura completamente. Il gameplay può sembrare semplice e la durata è breve, ma quando entra nel vivo, ti lascia senza fiato. Se ami i giochi in cui la storia è al primo posto e il mondo ti mette alla prova, questo fa proprio al caso tuo.

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5. Il lupo tra noi [Il miglior giallo noir con un tocco da fiaba dark]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Xbox 360, OS X, PlayStation 3, iOS, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Android Anno di uscita 2013 Sviluppatore Telltale Games Durata media 9-10 ore per la storia principale, 11-12 ore con esplorazione completa. Caratteristiche uniche Trama poliziesca, temi per adulti

Se ti sei perso la Telltale Definitive Series, questa è la scelta perfetta. Wolf qui non è solo un detective, ma un protagonista lacerato dalle scelte morali. Ogni episodio tiene i fan con il fiato sospeso. Indaghi, affronti i nemici e diventi tu stesso parte integrante della saga.

Il gioco è composto da 5 episodi ed è realizzato nello stile di un’avventura noir. Qui, l’atmosfera delle fiabe si trasferisce nella realtà di un mondo pericoloso. L’intera serie è basata sulla serie a fumetti “Fables” di Bill Willingham e funge da prequel alla storia originale.

Perché l’abbiamo scelto Il lupo tra noi coglie perfettamente quello stile teso e moralmente complesso che amiamo in The Walking Dead. Preparati a scelte brutali, personaggi complessi e un mondo sotterraneo dove non esiste una via d’uscita sicura.

Ci sono tanti dialoghi interattivi, proprio come in The Walking Dead. E ogni interazione con un personaggio specifico può influenzare lo svolgimento futuro della trama. Nel 2017 è stato annunciato il seguito del gioco, ma la data esatta di uscita è ancora sconosciuta. Nel frattempo, lo studio afferma che lo sviluppo è ancora in corso.

Il mio verdetto: Il lupo tra noi ti trascina in un mix tra noir e fiaba e non ti lascia andare facilmente. I dialoghi ti colpiscono come mattoni, i personaggi prendono pieghe inaspettate quando meno te lo aspetti e ti ritrovi a chiederti chi indossa davvero la maschera. È breve, sì, e l’azione è minima, ma dal punto di vista della trama? È una bomba. Per chiunque sia alla ricerca di giochi narrativi che ti facciano riflettere anche dopo aver smesso di giocare, questo è un must.

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6. Detroit: Become Human [Il migliore per le scelte ramificate e l’etica degli Android]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Windows Anno di uscita 2018 Sviluppatore Quantic Dream Durata media di gioco 12-15 ore per la trama principale, 20-25 ore per esplorare la maggior parte dei rami Caratteristiche uniche Trame ramificate, ribellione degli Android, dilemmi morali

Nel 2018, il creatore di Heavy Rain e Beyond: Two Souls ha portato il genere del film interattivo a un livello completamente nuovo con Detroit: Become Human. Benvenuto nel futuro prossimo, nell’anno 2038, dove un brillante scienziato, Elijah Kamski, ha creato degli Android simili agli umani. Il loro compito principale è quello di servire le persone: dare una mano in casa, crescere i bambini e aiutare a fare la spesa.

Ma le conseguenze non hanno tardato a farsi sentire. Le persone hanno perso il lavoro e, tra gli Android, sono emersi dei ribelli: robot dotati di libero arbitrio e intelligenza che non obbediscono più a nessuno.

Perché l’abbiamo scelto Detroit: Become Human offre quel tipo di tensione narrativa e di dramma ricco di scelte che i fan di The Walking Dead adorano. Ogni scena può cambiare rotta, il percorso di ogni personaggio si dirama e la posta in gioco sembra personale, non solo meccanica.

Il gioco presenta tre protagonisti principali e, giocando nei panni di ciascuno di loro, vedrai la storia da diverse prospettive.

Ci saranno molte scelte da fare, ma l’elemento più importante è il diagramma di flusso. Dopo aver completato un capitolo, potrai vedere quale percorso hai seguito e quante altre decisioni erano disponibili.

Tuttavia, se stai cercando i migliori giochi simili a Detroit: Become Human, dovresti anche provare Heavy Rain.

Il mio verdetto: Detroit: Become Human ti catapulta in un futuro che sembra inquietantemente vicino e poi ti fa vivere ogni decisione come se fossi tu a essere giudicato. È cinematografico, emozionante e, quando le scelte si concretizzano, sono davvero spietate. Alcuni rami della trama si trascinano un po’ e i momenti QTE non sono per tutti, ma la storia principale? È indimenticabile.

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7. Days Gone [Miglior gioco di sopravvivenza agli zombie in mondo aperto con un'attenzione particolare alla trama]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Anno di uscita 2019 Sviluppatore Bend Studio Durata media 40 ore per la storia principale, oltre 60 ore per il completamento totale (contenuti extra, platino) Caratteristiche uniche Sopravvivenza brutale, mondo aperto, orde di zombie

Un altro gioco sull’apocalisse zombie, dove dovrai affrontare orde di infetti, trovare una varietà di armi ed esplorare un enorme mondo aperto. E, soprattutto, conquisterai tutto questo in sella a una moto.

La trama non è molto complicata; si ispira chiaramente a diverse serie famose come “Io sono leggenda”, “The Walking Dead” e “28 giorni dopo”.

Perché l'abbiamo scelto Days Gone offre la stessa atmosfera cruda di The Walking Dead: sopravvivenza sotto tiro, sacrifici morali e un mondo che non ti permette di vincere facilmente. Sulla strada aperta, circondato da minacce costanti, ogni scelta conta davvero.

Al centro della storia ci sono due motociclisti che lavorano come mercenari freelance. Evitano i grandi insediamenti e affrontano missioni diverse. Questo è uno dei titoli chiave nella lista dei migliori giochi horror. Il tuo obiettivo principale è sopravvivere in questo mondo ostile.

La speranza è la forza trainante del gioco. Il protagonista non si arrende e continua a lottare, nonostante il caos che lo circonda.

Il mio verdetto: Days Gone ti trascina attraverso lunghi tratti di routine e faticose avventure in mondo aperto, ma quando quelle orde di mostri ti attaccano e il mondo ti si rivolta contro, tutto acquista un senso in modo brutale. La storia è un po’ confusa, il mondo è logoro e la lotta di Deacon sembra davvero meritata. Non è perfetto: alcune missioni sono un po’ lente e la mappa può sembrare troppo grande. Comunque, se cerchi un survival horror con la libertà delle strade aperte e una posta in gioco che conta davvero, questo gioco fa proprio al caso tuo.

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8. Batman: The Telltale Series [I migliori dilemmi morali in un contesto da supereroi]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore Telltale Games Durata media 8-10 ore per la storia principale, circa 12 ore per completare tutto Caratteristiche uniche Scelte morali, stile fumetto, doppia vita

Ci è stata data la possibilità di vestire i panni di Batman in tanti giochi. Ma quasi sempre è solo un eroe che passa il tempo a salvare la città. In realtà, però, il supereroe è un personaggio piuttosto complesso. Un miliardario costretto a vivere una doppia vita e ad affrontare innumerevoli dilemmi morali, sia di giorno che di notte.

Qui, Telltale ha realizzato uno dei migliori giochi di Batman, probabilmente proprio quello che i fan aspettavano da anni. L’azione è ridotta al minimo; l’attenzione è concentrata soprattutto sui dialoghi. E ogni risposta che dai avrà delle conseguenze in seguito. Una delle caratteristiche uniche del gioco è la possibilità di passare da Batman un certo Bruce Wayne.

Perché l'abbiamo scelto Batman: The Telltale Series tocca gli stessi punti chiave di The Walking Dead: scelte difficili, questioni morali complesse e personaggi che ricordano quello che hai fatto. La dualità Bruce/Batman aggiunge un vero senso di libertà: il modo in cui ti comporti cambia tutto.

Il gioco include riferimenti sia ai fumetti nuovi che a quelli classici sull’eroe pipistrello. Ma non si tratta solo dei dialoghi. Ci sono anche segmenti di gameplay, soprattutto durante le uscite notturne del supereroe. Se vuoi vedere la vita di Batman da una nuova prospettiva, questo gioco fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: il Batman di Telltale funziona perché trasforma Bruce Wayne nel problema che devi risolvere. Le conversazioni sembrano combattimenti, le maschere contano e le conseguenze si fanno sentire. L’azione è leggera e alcune scene si trascinano un po’, ma le scelte sono incisive e l’atmosfera noir ti rimane impressa. Se vuoi una storia al primo posto con conseguenze che incombono su ogni scena, questo è il mantello che fa per te.

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9. Resident Evil 4 [Il miglior gameplay d’azione-horror con un ritmo serrato]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS, iOS Anno di uscita 2023 (2005) Sviluppatore Divisione Sviluppo Giochi per Consumatori 1 Durata media di gioco 10-12 ore per la trama principale, 15–20 ore con i contenuti secondari, 20–25 ore per chi vuole completare tutto Caratteristiche uniche Horror d'azione, atmosfera tesa, gameplay iconico

Nel 2023 è uscito un remake di uno dei giochi più importanti di tutta la serie Resident Evil. La nuova versione ha preso il meglio dell’originale, ma ha controlli più comodi e meccaniche aggiornate. Il gioco può essere considerato uno dei migliori del genere TPS. Gli appassionati di horror potrebbero rimanere un po’ delusi. Nella nuova versione, gli sviluppatori si sono allontanati dal classico horror per orientarsi maggiormente verso l’azione.

La cosa più importante è che qui i nemici sono diventati più feroci, più veloci e più intelligenti. Mentre prima gli abitanti del villaggio con forconi e asce si comportavano in modo abbastanza prevedibile, ora non sai mai davvero cosa aspettarti da loro da un momento all’altro.

Perché l’abbiamo scelto Resident Evil 4 unisce la tensione della sopravvivenza a una trama incentrata sui personaggi. È essenziale, inarrestabile e ti costringe a prendere decisioni concrete sotto pressione (munizioni, percorsi, rischi), mentre la dinamica tra Leon e Ashley rende ogni scontro personale.

La nuova versione mette davvero alla prova anche il giocatore più esperto, ma solo in senso positivo. Se stai cercando il miglior gioco per PC in modalità single-player in cui puoi sia sparare che risolvere enigmi, questo fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: RE4 è il modello di riferimento per i survival horror moderni che fanno davvero paura. I combattimenti sono tattici, non ripetitivi; ogni proiettile conta e la posizione è più importante della semplice mira. Il ritmo passa dal panico nel villaggio all’assedio della fortezza senza perdere mai di vista l’obiettivo, e le scene chiave colpiscono ancora come una mazzata. Se vuoi una trama avvincente, tensione e combattimenti che premiano il gioco intelligente, questo è il titolo che fa per te.

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10. The Forest [Il miglior survival horror in una landa selvaggia e misteriosa]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore Endnight Games Durata media di gioco 12-15 ore per la trama principale, 15-17 con esplorazioni extra Caratteristiche uniche Sopravvivenza in cooperativa, crafting, mutanti cannibali

Non è il solito gioco della nostra selezione, e a prima vista potrebbe sembrare piuttosto semplice. In realtà, combina perfettamente scelte morali e una trama ben costruita , incentrata su un’isola misteriosa, indigeni ostili, un figlio rapito e laboratori sotterranei.

Perché l’abbiamo scelto The Forest tocca le stesse corde dei migliori giochi di sopravvivenza incentrati sulla trama: sei affamato, mal equipaggiato e sempre a un passo dal disastro a causa di una decisione sbagliata. Il fascino non sta solo nei cannibali o nelle caverne, ma nel ciclo continuo di cercare risorse, costruire e rischiare tutto per spingerti sempre più in profondità. Trasforma il “sopravvivere alla notte” in un vero e proprio piano, non in una semplice voce da spuntare.

Se stai cercando i migliori giochi di simulazione simili a The Walking Dead, dai assolutamente un’occhiata a questo titolo. Non potrai andare avanti nella storia senza costruire un insediamento sicuro, imparare a procurarti acqua e cibo e fabbricare armi per combattere gli indigeni.

Il gioco offre anche una modalità cooperativa in cui puoi combattere ondate di indigeni ed esplorare l’isola insieme a un amico.

Il mio verdetto: questa è una sopravvivenza che ti coinvolge in prima persona. La creazione di oggetti e la costruzione della base danno un obiettivo a ogni partita, le esplorazioni nelle caverne aumentano il senso di terrore e l’isola continua a riservarti sorprese, anche quando pensi di essere ben preparato. Il combattimento può risultare un po’ goffo e il ritmo cala se ti dedichi troppo alla raccolta, ma quando ti muovi furtivamente alla luce di una torcia e senti dei passi dietro di te, l’atmosfera ti prende alla gola. Se cerchi tensione, improvvisazione e una posta in gioco che si fa davvero sentire, The Forest non delude.

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11. Hell Is Us [Miglior gioco d'azione e avventura senza alcun aiuto]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore Rogue Factor Durata media di gioco 20 ore per la trama principale, circa 30 ore con esplorazione completa Caratteristiche uniche Nessuna mappa né indicatori di missioni, armi solo da mischia contro i soprannaturali “Hollow Walkers”, un drone come compagno, mondo semi-aperto non lineare

Ti ritrovi ad Hadea, un paese dilaniato dalla guerra civile e da una calamità soprannaturale. Sei Rémi, di ritorno in una terra che ricordi a malapena, alla ricerca dei tuoi genitori scomparsi tra rovine, Warzone e orrori legati a un loop temporale. Fin dal primo passo sulle sue strade intrise di sangue, Hell Is Us non ti offre una mappa, ma una spada.

Le meccaniche di gioco uniscono esplorazione e combattimenti corpo a corpo brutali. Niente bussola, niente freccia luminosa che indica la missione: solo indizi da conversazioni ascoltate per caso, appunti strappati e antiche rovine da mettere insieme.

Perché l'abbiamo scelto Perché Hell Is Us trasforma l’horror survival in un’avventura per chi ama riflettere. Unisce la creazione di un mondo, le emozioni e il pericolo senza ricorrere a spunti scontati o a soluzioni troppo facili.

I combattimenti sono davvero realistici: spade, lance e asce si abbattono su creature mostruose mentre un drone distrae i nemici e crea opportunità tattiche. Alcuni scontri si trascinano un po’ e la varietà dei nemici si riduce verso la fine, ma all’inizio del gioco la tensione è alle stelle.

Il tempo che ho passato a Hadea mi ha fatto venire la pelle d’oca solo per il silenzioso terrore dell’esplorazione (qui niente spaventi a buon mercato). Un attimo prima stai risolvendo un enigma criptico, quello dopo stai correndo per salvarti la vita. Anche con i suoi difetti (problemi con la telecamera, qualche calo di ritmo), l’ambizione del gioco ti tiene incollato allo schermo.

Il mio verdetto: Hell Is Us non è per tutti. Ti chiede di stare attento, di perderti e di non tirarti indietro. Ma se cerchi un horror che ti entra dentro, un mistero che ti fa tornare a giocare e combattimenti che puniscono i colpi avventati, questo gioco fa al caso tuo. È caotico, audace e indimenticabile.

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Prossimi giochi simili a The Walking Dead nel 2026

Se ti piacciono le storie di sopravvivenza cupe e le scelte disperate, i prossimi anni si preannunciano ricchi di novità. I giochi più attesi del 2026 hanno lo stesso peso emotivo e lo stesso dramma umano che hanno reso The Walking Dead indimenticabile.

Il sangue di Dawn Walker (2026) – Un dramma post-apocalittico dall’atmosfera cupa, dove la luce del sole uccide e ogni decisione ridefinisce il destino del tuo gruppo già diviso. Immagina un mix tra sopravvivenza e personaggi sviluppati con calma.

– Un dramma post-apocalittico dall’atmosfera cupa, dove la luce del sole uccide e ogni decisione ridefinisce il destino del tuo gruppo già diviso. Immagina un mix tra sopravvivenza e personaggi sviluppati con calma. Gears of War: E-Day (2026) – Un prequel della serie che ha dato inizio a tutto. Aspettati una narrazione cruda e realistica, con l’umanità che affronta per la prima volta la minaccia dei Locust. Soldati meno addestrati, più panico e perdite.

– Un prequel della serie che ha dato inizio a tutto. Aspettati una narrazione cruda e realistica, con l’umanità che affronta per la prima volta la minaccia dei Locust. Soldati meno addestrati, più panico e perdite. Toxic Commando (2026) – La rivisitazione di John Carpenter del caos zombie. È un caos cooperativo con un tocco anni ’80, armi massicce e dialoghi ironici che rendono la carneficina divertente invece che cupa.

Tutti e tre promettono una visione personale della sopravvivenza, del sacrificio e dell’umanità sotto pressione, perfetta per chiunque sia ancora tormentato dalla scelta finale da The Walking Dead.

Il mio verdetto generale sui giochi simili a The Walking Dead

Le storie basate sulle scelte ne hanno di tutti i tipi: strazianti, horror, misteriose o semplicemente quei momenti di calma tra un disastro e l’altro. Ecco da dove inizierei, a seconda del tipo di emozione che stai cercando:

Per chi ama il realismo di sopravvivenza → The Last of Us . Brutale, realistico e indimenticabile. Ogni proiettile, ogni legame e ogni perdita ti colpiscono più di quanto dovrebbero.

→ . Brutale, realistico e indimenticabile. Ogni proiettile, ogni legame e ogni perdita ti colpiscono più di quanto dovrebbero. Per gli amanti del dramma → La vita è strana . Angoscia adolescenziale, viaggi nel tempo e scelte impossibili, il tutto avvolto in una storia incredibilmente personale che ti rimane dentro.

→ . Angoscia adolescenziale, viaggi nel tempo e scelte impossibili, il tutto avvolto in una storia incredibilmente personale che ti rimane dentro. Per chi cerca la fantascienza → Beyond: Two Souls . Poteri paranormali, una linea temporale frammentata e la migliore interpretazione di Ellen Page in un videogioco: un po’ caotico ma memorabile.

→ . Poteri paranormali, una linea temporale frammentata e la migliore interpretazione di Ellen Page in un videogioco: un po’ caotico ma memorabile. Per gli appassionati di tragedie medievali → A Plague Tale: Innocence . Ratti, rovina e cruda umanità. È cupo, bellissimo e pieno di momenti che ti prendono allo stomaco, che richiamano il tono da The Walking Dead.

→ . Ratti, rovina e cruda umanità. È cupo, bellissimo e pieno di momenti che ti prendono allo stomaco, che richiamano il tono da The Walking Dead. Per i fanatici delle storie noir → Il lupo tra noi. Fiabe hard-boiled con grinta e stile. Ogni battuta trasuda tensione, e ogni scelta sembra a un passo dal disastro.

Non importa se cerchi storie strazianti, horror o verità scomode, la mia lista finale ha qualcosa per te. Ma ti avverto: sopravvivere è la parte facile, sono le persone a complicare le cose.

Domande frequenti